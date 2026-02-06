【2026年2月】戸建ておすすめ光回線ランキング｜300人調査でわかった満足度TOP6

光回線 戸建て おすすめ

戸建て利用者300人へ、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査を実施し、全国展開サービス中で総合満足度4.09と最高評価を獲得しました。

この記事では戸建て利用者300人の、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査データをもとに、一軒家に最適な光回線を統計的信頼性を確保したランキングを作成し、徹底比較していきます。

【この記事でわかること】

  • 戸建て利用者300人が選んだ満足度ランキングTOP6
  • スマホキャリア別・あなたに最適な光回線の選び方
  • 新築・既築それぞれの申込みタイミングと注意点

📊 本記事のランキング作成基準について

本記事は、2026年1月26日〜27日に実施したマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（総回答数300件）を基に、統計的根拠のあるランキングを作成しています。

▶︎アンケート結果

🎯 ランキング作成で重視した3つのポイント

① 実際の利用者による総合満足度
現在戸建てで光回線を利用中のユーザー300名を対象に、5段階評価で総合満足度を調査しました。

② 統計的信頼性（評価件数の確保）
メインランキングは、統計的な信頼性を確保するため、18件以上の評価が集まったサービスを対象としています。これにより、偶然の高評価ではなく、実際のユーザー満足度を反映した結果をお届けします。
※評価件数が少ないサービスは、統計的に偶然高評価となる可能性があるため、別枠「注目サービス」として紹介しています。

③ 提供エリアの広さ（全国 or 地域限定）
全国で利用できるサービスと、地域限定サービスを明確に分けて紹介。お住まいのエリアで実際に契約できるかどうかを重視しました。

📋 アンケート調査概要（クリックで開く）
  • 調査期間: 2026年1月26日〜27日
  • 調査方法: Webアンケート
  • 有効回答数: 300件
  • 対象者: 戸建てで光回線を利用中のユーザー
  • 全体平均スコア: 3.93 / 5.00
■ 満足度分布
  • とても満足: 70件（23.3%）
  • やや満足: 157件（52.3%）
  • どちらともいえない: 57件（19.0%）
  • やや不満: 15件（5.0%）
  • とても不満: 1件（0.3%）

このように、単なる「おすすめ順」ではなく、実際のユーザー評価と統計的信頼性を両立させたランキングをお届けします。

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。
※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

【結論】2026年戸建ておすすめ光回線ランキングTOP6

【 結論 】

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で、戸建て利用者300人に実施した結果をもとに、統計的信頼性を確保した総合満足度ランキングを発表します。

戸建ておすすめ光回線 比較表

順位サービス名満足度スコア回答数戸建て月額おすすめユーザー
1位auひかり4.0934件5,610円〜au・UQモバイルユーザー
2位NURO光4.1118件3,980円〜速度重視・ソフトバンクユーザー
3位ドコモ光3.8963件5,720円〜ドコモユーザー・全国対応
4位ソフトバンク光3.8360件5,720円ソフトバンク・ワイモバイルユーザー
5位楽天ひかり4.008件※5,280円楽天経済圏ユーザー
6位フレッツ光3.7730件5,940円〜NTTブランド重視
※満足度は5点満点。回答数18件以上を統計的信頼性の基準としています。
※マークは回答数が少なく参考値となります。
※月額料金は2年契約プラン・税込の場合。プロバイダ料込み。「〜」表記はプランや割引適用状況により変動します。詳細な料金条件は各サービスの個別解説をご確認ください。

※通信速度はすべてベストエフォート型であり、実際の速度は利用環境により異なります。

総合1位：auひかり｜全国展開サービス中で最高評価

auひかりは、戸建て利用者の総合満足度4.09点（34件）で堂々の1位を獲得しました。

● アンケート結果から見る評価

34件の評価で平均4.09点と、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査の全国展開サービス6社中で最も高い評価を獲得。「とても満足」「やや満足」と答えたユーザーは合計82.3%に達し、不満を感じているユーザーはわずか2.9%のみという高い満足度を示しています。

📊 auひかりの詳細データ（クリックで開く）

■ 満足度内訳

  • とても満足: 29.4%
  • やや満足: 52.9%
  • どちらともいえない: 14.7%
  • やや不満: 2.9%
  • とても不満: 0%

■ 1位にした根拠

  • 回答数34件で統計的に安定
  • マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査の全国展開6社中で最も高いスコア（4.09）
  • 独自回線による速度の安定性
  • auスマホ・UQモバイルとのセット割引対応

auひかりが選ばれる理由

  • 独自回線による速度の安定性：フレッツ光回線を使わない独自回線で混雑を回避
  • auスマホとのセット割引：auユーザーなら毎月最大1,100円割引
  • 高額キャッシュバック：代理店経由で最大74,000円還元
  • 提供エリアの広さ：全国の主要エリアで利用可能（東海・関西・沖縄除く）

● 注意

東海・関西・沖縄エリアでは戸建て向けサービスが提供されていません。該当エリアの方はビッグローブ光やeo光、コミュファ光をご検討ください。
※契約期間：3年（自動更新）。更新月以外の解約で違約金4,730円が発生します。工事費残債がある場合は別途請求されます。

総合2位：NURO光｜速度満足度トップクラス

● アンケート結果から見る評価

18件の評価で平均4.11点と、今回の調査で最高スコアの1つを記録。「とても満足」「やや満足」と答えたユーザーは合計88.9%に達し、特に通信速度への満足度が高いサービスです。

📊 NURO光の詳細データ（クリックで開く）

■ 満足度内訳

  • とても満足: 27.8%
  • やや満足: 61.1%
  • どちらともいえない: 5.6%
  • やや不満: 5.6%
  • とても不満: 0%

■ 2位にした根拠

  • スコア4.11はマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査内で高水準
  • 回答数18件で統計的基準をクリア
  • 提供エリア限定のため1位には置けない
  • 「速度重視層」への訴求力が非常に強い

NURO光が選ばれる理由

  • 下り最大2Gbpsの超高速通信：一般的な光回線の2倍の速度を実現
  • 戸建て月額3,980円〜：コスパ最強クラスの料金設定
  • 2025年10月から工事が1回に改善：開通までの期間が大幅に短縮
  • ソフトバンクスマホとのセット割：毎月最大1,100円割引

● 注意

提供エリアが限定的（北海道・東北・関東・東海・関西・中国・九州の一部）。お住まいの地域が対応しているか、NURO光公式サイトのエリア検索ページで郵便番号を入力してご確認ください。エリア内であれば最有力候補の1つです。
※契約期間：3年（自動更新）。更新月以外の解約で違約金3,850円が発生します。工事費残債がある場合は別途請求されます。

総合3位：ドコモ光｜評価件数No.1の実績

● アンケート結果から見る評価

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で最も多くの評価を集めた光回線（63件）。満足度スコアは3.89点で、「とても満足」「やや満足」と答えたユーザーは合計79.4%に達しています。評価件数の多さは、それだけ多くのユーザーが実際に利用している証です。

📊 ドコモ光の詳細データ（クリックで開く）

■ 満足度内訳

  • とても満足: 17.5%
  • やや満足: 61.9%
  • どちらともいえない: 12.7%
  • やや不満: 7.9%
  • とても不満: 0%

■ 3位にした根拠

  • 回答数63件で統計的信頼性が最も高い
  • マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で最多評価数で差別化
  • ドコモ経済圏への訴求力
  • 全国対応で申込みやすい

ドコモ光が選ばれる理由

  • NTTドコモの安心ブランド：大手通信キャリアの安定したサービス
  • ドコモスマホとのセット割：ドコモユーザーなら毎月最大1,100円割引
  • 全国対応：日本全国で利用可能（フレッツ光網使用）
  • 新規工事費無料キャンペーン：初期費用を抑えて契約可能
総合4位：ソフトバンク光｜豊富な評価で安定

ソフトバンク光は、満足度スコア3.83点（60件）。ドコモ光に次ぐ評価件数で、実際に多くのユーザーが利用している人気サービスです。

● アンケート結果から見る評価

60件の豊富な評価で平均3.83点。「とても満足」「やや満足」と答えたユーザーは合計68.4%。NURO光エリア外のソフトバンクユーザーに支持されています。

📊 ソフトバンク光の詳細データ（クリックで開く）

■ 満足度内訳

  • とても満足: 21.7%
  • やや満足: 46.7%
  • どちらともいえない: 26.7%
  • やや不満: 3.3%
  • とても不満: 1.7%

■ 4位にした根拠

  • 回答数60件で信頼性高い
  • SoftBank経済圏への訴求力
  • 全国対応で申込みやすい
  • 違約金負担キャンペーンが充実

ソフトバンク光が選ばれる理由

  • ソフトバンク・ワイモバイルとのセット割：毎月最大1,100円〜1,650円割引
  • 全国対応：日本全国で利用可能（フレッツ光網使用）
  • 違約金負担キャンペーン：他社からの乗り換えで最大10万円還元
  • 工事費実質無料：初期費用を抑えて契約可能
総合5位：楽天ひかり｜楽天経済圏に最適

楽天ひかりは、満足度スコア4.00点（8件）。評価件数は少なめですが、楽天経済圏の方には特におすすめです。

⚠️ 注意：回答数が8件と少ないため統計的信頼性は限定的ですが、評価した全員が「満足」と回答しています（「やや満足」75.0%）。

📊 楽天ひかりの詳細データ（クリックで開く）

■ 満足度内訳

  • とても満足: 12.5%
  • やや満足: 75.0%
  • どちらともいえない: 12.5%
  • やや不満: 0%
  • とても不満: 0%

■ 5位にした根拠

  • スコア4.00は高いが回答数8件で信頼性低い
  • 楽天経済圏への訴求力
  • 全国対応で申込みやすい

楽天ひかりが選ばれる理由

  • 楽天モバイルとのセット：楽天モバイル利用で月額料金がお得に
  • 楽天ポイントが貯まる：楽天市場でのポイント還元率アップ
  • 全国対応：日本全国で利用可能（フレッツ光網使用）
  • シンプルな料金体系：わかりやすい月額料金設定
総合6位：フレッツ光｜老舗の安心感

フレッツ光は、満足度スコア3.77点（30件）。NTT東西が提供する老舗サービスとして安定性への評価が見られます。

● アンケート結果から見る評価

30件の評価で平均3.77点。「とても満足」「やや満足」と答えたユーザーは合計70.0%。NTT東西が提供する老舗サービスとして長年利用しているユーザーが多く、安定性への評価が見られます。

📊 フレッツ光の詳細データ（クリックで開く）

■ 満足度内訳

  • とても満足: 16.7%
  • やや満足: 53.3%
  • どちらともいえない: 20.0%
  • やや不満: 10.0%
  • とても不満: 0%

■ 6位にした根拠

  • 回答数30件で統計的に信頼できる
  • NTTブランドの安心感
  • 全国対応で申込みやすい
  • プロバイダを自由に選べる

フレッツ光が選ばれる理由

  • NTT東西の安定した通信網：国内最大級のインフラによる安心感
  • プロバイダ自由選択：好みのプロバイダを選べる柔軟性
  • 全国対応：日本全国どこでも利用可能
  • 法人向けサポート充実：ビジネス利用にも対応
【地域限定】高評価の地域密着型光回線

全国展開サービスに加え、地域限定で高評価を獲得している光回線もあります。提供エリア内にお住まいなら、こちらも検討する価値があります。

■ 関西エリア：eo光（イオ光）

満足度スコア: 4.10 / 5.0点（アンケート回答数: 21件）

21件の評価で平均4.10点の高評価。関西電力グループが提供する地域密着型サービスとして、関西エリアで高い支持を得ています。「とても満足」「やや満足」と答えたユーザーは合計76.2%

📊 eo光の詳細データ（クリックで開く）

■ 満足度内訳

  • とても満足: 33.3%
  • やや満足: 42.9%
  • どちらともいえない: 23.8%
  • やや不満: 0%
  • とても不満: 0%

■ おすすめポイント

  • 関西電力系列の安心感
  • 地域密着型のきめ細かいサポート
  • auスマホとのセット割対応
  • 独自回線で速度が安定

提供エリア：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県の一部

■ 東海エリア：コミュファ光

満足度スコア: 4.11 / 5.0点（アンケート回答数: 18件）

18件の評価で平均4.11点の高評価。中部電力グループが提供する東海エリア限定サービスとして、地域で高い評価を獲得しています。「とても満足」「やや満足」と答えたユーザーは合計77.7%

📊 コミュファ光の詳細データ（クリックで開く）

■ 満足度内訳

  • とても満足: 33.3%
  • やや満足: 44.4%
  • どちらともいえない: 22.2%
  • やや不満: 0%
  • とても不満: 0%

■ おすすめポイント

  • 中部電力系列の地域密着型サービス
  • 独自回線で速度が安定
  • auスマホとのセット割対応
  • 東海エリアでの高いシェア

提供エリア：愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県の一部

■ 九州エリア：BBIQ（ビビック）

満足度スコア: 4.17 / 5.0点（アンケート回答数: 6件）

⚠️ 注意：回答数が6件と少なめのため、統計的信頼性は限定的ですが、評価は高水準です。

📊 BBIQの詳細データ（クリックで開く）

6件の評価で平均4.17点と、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査の地域限定サービス3社の中で最も高い評価。「やや満足」と答えたユーザーが83.3%に達しています。

■ おすすめポイント

  • 九州電力系列の地域密着型サービス
  • 独自回線で速度が安定
  • auスマホ・UQモバイルとのセット割対応
  • 九州エリア専門の手厚いサポート

提供エリア：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

※地域限定サービスは、該当エリア内でのみ契約可能です。お住まいのエリアで提供されているか、各公式サイトのエリア検索ページで郵便番号を入力してご確認ください。エリア外の場合は、全国対応のドコモ光・ソフトバンク光・ビッグローブ光等をご検討ください。

【注目】新興サービス・コスパ重視派に人気の光回線

評価件数は少ないものの、高評価を獲得しているサービスをご紹介します。新しいサービスにチャレンジしてみたい方や、コスパを最重視する方は検討してみる価値があります。

GMOとくとくBB光

満足度スコア: 4.33 / 5.0点（アンケート回答数: 3件）

⚠️ 重要な注意：回答数がわずか3件と非常に少なく、統計的信頼性は限定的です。偶然高評価となった可能性も考慮する必要があります。あくまで参考情報としてご覧ください。

3件の評価で平均4.33点と、今回の調査で最高スコアを記録。評価件数は少ないものの、評価した全員が「満足」と回答しています（「とても満足」33.3%、「やや満足」66.7%）。

📊 GMOとくとくBB光の詳細（クリックで開く）

■ サービスの特徴

  • 月額料金が安い：戸建て月額4,818円（税込）の低価格設定
  • 契約期間の縛りなし：いつでも違約金なしで解約可能
  • シンプルな料金体系：複雑なオプションなし
  • v6プラス対応：次世代通信方式で速度改善

■ こんな人におすすめ

  • とにかく月額料金を抑えたい方
  • 契約期間の縛りを避けたい方
  • 新しいサービスにもチャレンジできる方

※評価件数が少ないため、実際に契約する際は口コミサイトなどで最新の評判も確認することをおすすめします。

【30秒診断】あなたの戸建てにぴったりの光回線は？

光回線選びで迷っている方は、以下の質問に答えるだけで最適なサービスがわかります。

戸建てで光回線を選ぶ5つのポイント

戸建て住宅で光回線を選ぶ際に重要な5つのポイントを、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査データとともに解説します。

①スマホセット割で選ぶ【52.3%が重視】

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で「光回線を選んだ理由」を聞いたところ、52.3%が「スマホとのセット割引」を挙げました。これが光回線選びの最重要ポイントです。

スマホキャリアおすすめ光回線割引額（税込）
ドコモドコモ光最大1,100円/月
au・UQモバイルauひかり・ビッグローブ光最大1,100円/月
ソフトバンク・ワイモバイルNURO光・ソフトバンク光最大1,100円/月
格安SIMGMOとくとくBB光セット割なし

家族4人がドコモスマホの場合

1,100円 × 4人 × 12ヶ月 = 年間52,800円お得

セット割は家族全員に適用されるため、家族が多い戸建て世帯ほど効果が大きくなります。

②戸建て向け実質月額で比較する

光回線の料金比較では、月額料金だけでなく「実質月額」で比較することが重要です。

実質月額の計算式

（月額料金 × 24ヶ月 + 工事費 - キャッシュバック）÷ 24ヶ月

③提供エリアを確認する（独自回線 vs 光コラボ）

光回線は大きく「独自回線」と「光コラボ」の2種類に分かれ、提供エリアが異なります。

独自回線（エリア限定）

サービス提供エリア
NURO光北海道・東北・関東・東海・関西・中国・九州の一部
auひかり全国（東海・関西・沖縄は戸建て非対応）
eo光関西2府4県
コミュファ光東海4県

光コラボ（全国対応）

  • ドコモ光
  • ソフトバンク光
  • ビッグローブ光
  • GMOとくとくBB光

独自回線は速度が速い傾向にありますが、エリア外の場合は光コラボを選びましょう。

④通信速度（実測値）をチェック

光回線の「最大1Gbps」「最大2Gbps」等のカタログスペックはすべてベストエフォート型（理論上の最大値）であり、実際の速度は利用環境・時間帯・接続機器等により異なります。

そのため、実際の速度（実測値）で比較することが重要です。

みんなのネット回線速度」などの口コミサイトで、お住まいの地域の平均速度を確認しましょう。

オンラインゲームや高画質動画を快適に楽しむなら、実測値で平均200Mbps以上が安心の目安です。

⑤工事の種類と期間を確認

戸建ての光回線工事には、状況によって異なる種類があります。

工事の種類期間費用対象
新規工事（派遣）2週間〜1ヶ月19,800円〜初めて光回線を引く
転用1〜2週間0円〜3,300円フレッツ光から光コラボへ
事業者変更1〜2週間0円〜3,300円光コラボ間の乗り換え

ポイント：NURO光は2025年10月から工事が1回に改善され、申込みから開通までの期間が大幅に短縮されました。

戸建て光回線のよくある質問

戸建てで光回線を契約する際によくある質問にお答えします。

まとめ：戸建てにおすすめの光回線

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査データをもとに、戸建て利用者300人のおすすめの光回線をまとめます。

戸建ておすすめ光回線 結論

条件おすすめ満足度スコア理由
総合1位auひかり4.09（34件）全国展開×最高評価
速度重視NURO光4.11（18件）最速＋コスパ最強
ドコモユーザードコモ光3.89（63件）評価件数No.1の実績
SB・YMユーザーソフトバンク光3.83（60件）セット割で年間最大52,800円お得
関西エリアeo光4.10（21件）地域最高評価
東海エリアコミュファ光4.11（18件）地域最高評価
格安SIMユーザーGMOとくとくBB光4.33（3件※）縛りなし・全国対応

※回答数が少ないため参考値
※満足度スコアはマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（2026年1月実施・300人対象）に基づきます。
※セット割の年間割引額は、対象プラン契約時の最大割引額×家族4人で計算した場合の目安です。割引はスマホ側の月額料金に適用されます。
※料金・キャンペーン内容は2026年2月時点の情報です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

光回線選びで迷ったら、まずはスマホキャリアとのセット割を基準に選び、次にエリアを確認するのがおすすめです。