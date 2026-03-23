コミュファ光の評判は悪い？独自調査と口コミでわかったメリット・デメリット

「コミュファ光って実際どうなの？」「評判は良い？悪い？」と気になっていませんか。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では、コミュファ光利用者の77.3%が「満足」と回答しました。（※2026年3月実施、有効回答数88名）

特に通信速度の満足度は79.6%と高く、東海エリアの光回線としてトップクラスの評価を得ています。

この記事では、88名のリアルな口コミデータと料金・速度の客観的データをもとに、コミュファ光のメリット・デメリットを徹底解説します。

記事を読み終えるころには、コミュファ光が自分に合うかどうか判断できるはずです。

● この記事でわかること コミュファ光利用者88名の独自アンケート調査結果（総合満足度・速度・料金・サポート評価）

コミュファ光のメリット5選・デメリット5選（口コミベース）

コミュファ光の最新料金プラン（戸建て・マンション・1ギガ・10ギガ）

NURO光・auひかりなど主要5社との比較

最もお得な申込窓口とキャンペーン情報【2026年3月最新】

アンケート概要 調査方法：インターネット調査（CrowdWorks）

調査期間：2026年3月9日〜2026年3月12日

調査対象 ①現在コミュファ光を利用中の方 ②過去にコミュファ光を利用していた方（解約から1年以内）

回答者数：88名

質問数：22問

アンケート詳細

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

【結論】コミュファ光は東海エリアで最もおすすめの光回線

結論から言うと、コミュファ光は東海5県（愛知・岐阜・三重・静岡・長野）にお住まいの方にとって、第一候補にすべき光回線です。

理由は3つあります。

理由 内容 ①通信速度の満足度が79.6%と非常に高い

コミュファ光はフレッツ光と回線を共有しない独自回線を採用しているため、夜間の混雑時間帯でも速度が落ちにくい構造になっている。 ②戸建て月額2,980円（1年目）という東海エリア最安水準の料金 さらにキャッシュバック30,000円を加味すると、実質月額は戸建てで2,024円/月（2年利用時）まで下がります。 ③au・UQモバイルユーザーはスマホセット割が適用される auスマートバリューで最大1,100円/月/台の割引を受けられるため、家族全員がauであれば通信費を大幅に抑えられる。



上記内容から分かる通り、料金や割引に魅力を感じ、満足度が高くなっています。

独自調査でも、コミュファ光を選んだ理由の上位は「キャッシュバック・キャンペーンが魅力的（38.6%）」「月額料金が安い（35.2%）」「通信速度に期待（30.7%）」でした。

速度・料金について続けいて詳しく見ていきましょう。

コミュファ光の基本情報｜料金・速度・提供エリアまとめ

コミュファ光の基本情報について、特徴・料金・速度・提供エリアに分けて、詳しく紹介していきます。

コミュファ光とは？サービスの特徴

コミュファ光は、中部テレコミュニケーション株式会社（KDDIグループ）が提供する東海エリア限定の光回線サービスです。

最大の特徴は、NTTのフレッツ光とは別の独自回線（KDDI系）を使用している点です。

フレッツ光やドコモ光・ソフトバンク光などの光コラボ回線は同一のNTT回線を共有しているため、利用者が集中する夜間に速度が低下しやすい傾向があります。

一方、コミュファ光は独自の回線網を構築しているため、回線混雑の影響を受けにくく、時間帯を問わず安定した高速通信が期待できます。

プロのアドバイス 💡 コミュファ光は独自網のため混雑の影響を受けにくく、地域密着のサポートも相性が良いです。

実際にマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査でも、利用者の46.6%が「速度や安定性に不満を感じたことはない」と回答しています。

また、プロバイダ一体型のサービスであるため、回線とプロバイダを別々に契約する必要がなく、問い合わせ窓口も一本化されています。

項目 内容 サービス名 コミュファ光 運営会社 中部テレコミュニケーション株式会社（KDDIグループ） 回線種別 独自回線（KDDI系） 最大通信速度 1Gbps / 10Gbps 提供エリア 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県 プロバイダ 一体型（別途契約不要） スマホセット割 au・UQモバイル対応 契約期間 2年（自動更新） ※最新情報はコミュファ光公式サイトでご確認ください

コミュファ光はKDDIグループの資本力と中部電力グループの地域インフラを活かし、東海エリアに特化した高品質なサービスを提供しています。

コミュファ光の料金プラン一覧【戸建て・マンション】

コミュファ光の料金プランを、1ギガ・10ギガ別、戸建て・マンション別に整理しました。

コミュファ光の特徴は、1年目の月額料金が大幅に割引される「スタート割」が適用される点です。

項目 戸建て（1ギガ） 戸建て（10ギガ） マンション（1ギガ） マンション（10ギガ） 月額料金（1年目） 2,980円 3,980円 2,450円 3,980円 月額料金（2年目以降） 5,170円 5,940円 4,070円 5,940円 事務手数料 770円 770円 770円 770円 工事費用 27,500円（実質無料） 27,500円（実質無料） 27,500円（実質無料） 27,500円（実質無料） キャッシュバック 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 CB受取時期 12ヶ月目末日 12ヶ月目末日 12ヶ月目末日 12ヶ月目末日 実質月額（2年利用時） 2,024円 2,909円 1,209円 2,909円 契約解除料 1ヶ月分の月額料金 1ヶ月分の月額料金 1ヶ月分の月額料金 1ヶ月分の月額料金 ※料金はすべて税込。2026年3月時点の情報。

※実質月額の計算条件：2年（24ヶ月）利用、キャッシュバック30,000円適用時。

※最新情報はコミュファ光公式サイトでご確認ください

注目すべきは、マンションタイプ1ギガの実質月額が1,209円/月という驚異的な安さです。

これは30,000円のキャッシュバックと1年目の割引料金の組み合わせによるもので、東海エリアの光回線の中で最安水準となっています。

独自調査でも料金に関しては「とても満足（13.6%）」「やや満足（35.2%）」を合わせて48.8%が満足と回答しています。

ただし「どちらともいえない」が40.9%と多く、2年目以降の月額料金（戸建て5,170円）に対しては評価が分かれる結果となりました。

コミュファ光の通信速度｜実測データで他社と比較

コミュファ光の通信速度を、実測データに基づいて他社と比較します。

最大通信速度はベストエフォート値であり、実際の速度は利用環境により異なるため、ここでは実測値を重視して比較を行います。

光回線 平均下り速度 平均上り速度 平均Ping値 コミュファ光 641.71Mbps 617.92Mbps 14.51ms NURO光 650.22Mbps 631.16Mbps 11.37ms auひかり 527.49Mbps 552.77Mbps 14.66ms ドコモ光 456.1Mbps 387.08Mbps 18.46ms ソフトバンク光 492.83Mbps 400.52Mbps 15.52ms 出典：みんなのネット回線速度（2026年3月時点）。※ベストエフォート型のため、実際の速度は利用環境により異なります

コミュファ光の平均下り速度は641.71Mbpsで、NURO光に次ぐ国内トップクラスの実測値を記録しています。

フレッツ光系のドコモ光（456.1Mbps）やソフトバンク光（492.83Mbps）と比較すると、約1.5倍弱の速度差があります。

この速度差は、独自回線の利点が如実に表れた結果です。

独自調査では、通信速度について「とても満足（30.7%）」「やや満足（48.9%）」を合わせて79.6%のユーザーが満足と回答しており、実測データと利用者の体感評価が一致しています。

コミュファ光の提供エリア｜東海5県の対応状況

コミュファ光は東海5県限定のサービスです。

具体的には、以下の5県で利用可能です。

愛知県（独自調査回答者の48.9%が愛知県在住）

静岡県（独自調査回答者の21.6%）

岐阜県（独自調査回答者の14.8%）

三重県（独自調査回答者の9.1%）

長野県（独自調査回答者の5.7%）

ただし、5県内であっても一部の山間部や離島では提供エリア外となるケースがあります。

契約前に必ずコミュファ光公式サイトのエリア検索ページで対応状況を確認してください。

10ギガプランは1ギガプランよりも提供エリアが限定されるため、高速プランを検討している場合は特に事前確認が重要です。

【独自調査】コミュファ光利用者の満足度アンケート結果

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームでは、コミュファ光の利用者・元利用者88名を対象に独自のアンケート調査を実施しました。

競合サイトの多くはSNSの口コミ引用に頼っていますが、当チームでは定量的なアンケートデータをもとに、コミュファ光の実態を客観的に評価します。

📊 アンケート調査概要を見る 項目 内容 調査方法 クラウドソーシング（CrowdWorks）によるインターネット調査 調査期間 2026年3月9日〜3月12日 調査対象 コミュファ光の現在の利用者および過去の利用者 有効回答数 88名 調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム 回答者属性： 住居タイプ：戸建て 59.1%、マンション・アパート 39.8%、その他 1.1%

利用状況：現在利用中 73.9%、解約済み 26.1%

年代：20代 21.6%、30代 47.7%、40代 19.3%、50代 9.1%、60代以上 2.3%

利用期間：3年以上 47.7%、1〜2年 22.7%、半年〜1年 18.2%、2〜3年 8.0%、半年未満 3.4% ※統計的信頼性を確保するため、全設問の集計結果はn=88ベースで算出しています。

▶︎アンケート調査資料はこちら

総合満足度｜77.3%が「満足」と回答

コミュファ光の総合満足度は、「とても満足（19.3%）」と「やや満足（58.0%）」を合わせて77.3%のユーザーが満足と回答しました。

評価 回答数 割合 とても満足 17名 19.3% やや満足 51名 58.0% どちらともいえない 12名 13.6% やや不満 8名 9.1% マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（n=88、2026年3月実施）

「とても不満」という回答はゼロで、重大な不満を抱えているユーザーは極めて少ないことがわかります。

「やや不満」の9.1%についても、後述するデメリットの章で具体的な原因を分析します。

項目別満足度｜速度・料金・サポート・安定性

総合満足度だけでは見えない詳細を把握するため、項目別の満足度を調査しました。

評価項目 「満足」の割合（「とても満足」+「やや満足」） 「不満」の割合 通信速度 79.6% 7.9% 通信の安定性 75.0% 10.3% カスタマーサポート 55.7% 3.4% 月額料金 48.8% 10.2% マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（n=88、2026年3月実施）

通信速度の満足度が79.6%で最も高く、コミュファ光の最大の強みが速度であることがデータからも裏付けられました。

一方、月額料金の満足度は48.8%と最も低い結果となりました。

1年目の割引料金には満足しているものの、2年目以降の通常料金（戸建て5,170円）については「割高に感じる」という声が一定数あることを示しています。

カスタマーサポートは「どちらともいえない」が40.9%と最多でしたが、不満率は3.4%と低く、大きな問題はないと判断できます。

利用者のリアルな声（自由回答から抜粋）

アンケートの自由回答から、代表的なリアルな声をカテゴリ別に紹介します。

速度・安定性に関する声 「速度も安定性もとても満足しています」（30代・愛知県・戸建て）

「東海地方に根ざしたサービスなので、通信の安定性や速度には非常に満足」（30代・愛知県・戸建て）

「通信速度が安定していて動画視聴やオンラインゲームも快適」（20代・静岡県・戸建て）

「夜間の時間帯は少し速度が落ちることがありました」（20代・愛知県・マンション）

料金に関する声 「月額の料金が少し高い気がする」（30代・静岡県・マンション）

「長期利用者の月額料金がさらにお得になるような継続特典がもっと充実すると嬉しい」（30代・愛知県・戸建て）

「回線のつながりも良く、料金に見合っているように思える」（20代・愛知県・マンション）

サポート・手続きに関する声 「キャッシュバックなどもっと分かりやすく、すぐにできるようにしてほしい」（30代・愛知県・戸建て）

「説明書が複雑で分かりにくかった。料金体系をもっと分かりやすく説明してほしい」（20代・岐阜県・戸建て）

「解約する時にお金が多くかかってしまったので改善してほしい」（30代・長野県・マンション）

速度に対する満足の声が最も多い一方、料金（特に2年目以降）と手続きの複雑さに対する改善要望が目立ちました。

コミュファ光の良い評判・口コミからわかるメリット5選

独自調査の結果と口コミをもとに、コミュファ光のメリットを5つに整理しました。

メリット1：通信速度が速い｜独自回線で混雑知らず

コミュファ光の最大のメリットは、独自回線による高速通信です。

みんなのネット回線速度のデータによると、コミュファ光の平均下り速度は641.71Mbpsで、フレッツ光系の約1.5倍弱の速度を実現しています。

独自調査でも速度満足度は79.6%で全項目中トップでした。

コミュファ光がこれほど速い理由は、NTTフレッツ光の回線を複数の事業者が共有する「光コラボ」方式ではなく、自社で敷設した独自の光ファイバー網を使用しているためです。

利用者が少ない回線を使うことで、夜間のゴールデンタイム（19時〜24時）でも速度低下が起きにくい仕組みになっています。

実際に「速度や安定性に不満を感じたことはない」と回答した利用者は46.6%と約半数に上ります。

不満を感じた場面としては「夜間に遅くなる（20.5%）」「オンラインゲーム時にラグがある（19.3%）」が挙がりましたが、これらは主にマンションタイプで建物内の配線方式に依存するケースが多いと考えられます。

4K動画の視聴やオンラインゲーム、リモートワークでのビデオ会議など、高速通信が求められる用途において、コミュファ光は十分な性能を持っています。

プロのアドバイス 💡 速度はある程度あれば十分で、端末スペックの方が影響します。ただしPing値を重視するなら、独自回線系のコミュファ光やNURO光がおすすめです。

メリット2：月額料金が東海エリア最安水準

コミュファ光は速度だけでなく、料金面でも競争力があります。

特に1年目は「スタート割」により、戸建て月額2,980円・マンション月額2,450円で利用可能です。

この料金は、東海エリアで利用可能な主要光回線と比較しても最安水準です。

光回線 戸建て月額 マンション月額 備考 コミュファ光 2,980円（1年目）→ 5,170円 2,450円（1年目）→ 4,070円 東海5県限定 NURO光 3,980円（3年定額） 2,980円（2年定額） 3年目以降5,500円 auひかり 5,720円 4,180円 ギガ得プラン ドコモ光 5,720円（タイプA） 4,400円（タイプA） 全国対応 ソフトバンク光 5,720円 4,180円 全国対応 ※料金はすべて税込。2026年3月時点。

※最新情報は各社の公式サイトでご確認ください

独自調査では、コミュファ光を選んだ理由として「月額料金が安かった」が35.2%で2位にランクインしており、料金の安さが契約の決め手になっていることがわかります。

ただし、2年目以降は戸建て5,170円と他社と同等水準に戻る点は押さえておく必要があります。

メリット3：au・UQモバイルのスマホセット割がお得

コミュファ光はKDDIグループのサービスであるため、au・UQモバイルのスマホセット割が適用されます。

auスマートバリューでは最大1,100円/月/台の割引が受けられ、家族全員のスマホ料金に適用可能です。

例えば、家族4人全員がauを利用している場合、月額最大4,400円（年間52,800円）もの通信費削減になります。

セット割 割引額/月/台 対象プラン auスマートバリュー 最大1,100円 ピタットプラン 5G / 使い放題MAX 5G 等 UQ mobile 自宅セット割 最大1,100円 トクトクプラン / ミニミニプラン ※割引額はスマホのプランにより異なります。

※最新の割引内容はau公式サイトでご確認ください

独自調査でも、コミュファ光を選んだ理由として「auスマートバリュー・UQモバイル割引が使える」が17.0%を占めています。

また、スマホのキャリア調査では回答者の40.9%がau（18.2%）またはUQモバイル（22.7%）を利用しており、約4割のユーザーがセット割の恩恵を受けられる状況です。

👉スマホセット割を徹底比較

メリット4：キャッシュバック・キャンペーンが充実

コミュファ光は、代理店経由で申し込むことで最大30,000円のキャッシュバックを受け取れます。

独自調査で最も多かったコミュファ光を選んだ理由は「キャッシュバック・キャンペーンが魅力的だった」の38.6%で、キャンペーンの充実度がユーザー獲得に大きく貢献していることがわかります。

さらに、他社からの乗り換え時には他社の解約金・撤去費用を全額負担してくれるキャンペーンも実施しています。

キャッシュバックの受け取りについては、独自調査で「スムーズに受け取れた（34.1%）」「少し手間はかかったが受け取れた（33.0%）」と、67.1%のユーザーが受け取りに成功しています。

一方で「手続きが複雑で苦労した」が14.8%、「受け取りを忘れた・期限切れ」が1.1%あり、申し込み後にリマインダーを設定するなどの対策が推奨されます。

※キャンペーン内容は時期により変動します。

メリット5：開通工事費が実質無料

コミュファ光では、光ネット工事費27,500円が実質無料になるキャンペーンを実施しています。

工事費の分割払い分と同額の割引が毎月適用されるため、契約期間を満了すれば実質的な工事費負担はゼロになります。

他社では工事費が有料のままのサービス（楽天ひかり：最大22,000円、フレッツ光：22,000円）もあるため、コミュファ光の工事費無料キャンペーンは初期費用を抑えたい方にとって大きなメリットです。

なお、事務手数料770円は別途必要ですが、他社（一般的に3,300円）と比較して大幅に安く設定されています。

独自調査で開通工事について尋ねたところ、「スムーズだった（42.0%）」「多少時間はかかったが問題なかった（42.0%）」で合計84.0%が大きな問題なく開通できたと回答しています。

コミュファ光の悪い評判・口コミからわかるデメリット・注意点

メリットだけでなく、デメリットも正直にお伝えします。

契約後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、以下の5つの注意点を事前に把握しておきましょう。

デメリット1：提供エリアが東海5県に限定される

コミュファ光の最大のデメリットは、愛知・岐阜・三重・静岡・長野の東海5県でしか利用できないことです。

独自調査の解約理由でも、「東海エリア外へ引っ越した」が9.1%と最多の一角を占めました。

転勤や進学で東海エリア外に引っ越す可能性がある場合、コミュファ光は解約せざるを得ません。

対策としては、乗り換え先の光回線（ドコモ光・ソフトバンク光等の全国対応サービス）の違約金還元キャンペーンを活用する方法があります。

なお、東海5県内での引越しであればコミュファ光の移転手続きが可能ですが、「東海エリア内での引っ越しだが手続きが面倒だった」という回答も2.3%ありました。

デメリット2：開通工事に時間がかかる（1.5〜2ヶ月）

コミュファ光は独自回線のため、フレッツ光系のように既存の設備を流用できません。

新規に回線を引き込む工事が必要となり、申し込みから開通まで通常1.5〜2ヶ月かかります。

繁忙期（3月〜4月の引越しシーズン）はさらに長引くケースもあります。

独自調査では開通工事について「工事日程の調整に苦労した」が9.1%、「開通までに時間がかかりすぎた」が4.5%と、合計13.6%が工事に関する不満を挙げています。

その中でも「工事をもっと早くやってほしい」（20代・愛知県）という声もありました。

対策として、開通までの期間はモバイルルーターのレンタルサービスを利用するのがおすすめです。

コミュファ光の開通前レンタルサービスがあるかどうかは、申し込み時に確認しておきましょう。

デメリット3：解約時の費用が複雑で高額になりやすい

コミュファ光の解約費用は複数の項目が絡み合うため、想定以上に高額になるケースがあります。

独自調査でも解約理由に「解約金・撤去費用が想定以上だった」が3.4%ありました。

費用項目 金額 発生条件 契約解除料 1ヶ月分の月額料金（戸建て5,170円 / マンション4,070円） 更新月以外に解約した場合 工事費残債 最大27,500円 工事費の分割払い完了前に解約した場合 光電話工事費残債 契約内容による 光電話を利用していた場合 撤去費用 13,200円 回線撤去が必要な場合 ※料金はすべて税込。2026年3月時点。

※最新情報はコミュファ光公式サイトでご確認ください

最悪のケースでは、契約解除料＋工事費残債＋撤去費用で合計45,000円以上の費用がかかる可能性があります。

解約費用を最小限に抑えるポイントは以下の3つです。

更新月に解約する：2年契約の更新月であれば契約解除料が0円になる 工事費の分割完了後に解約する：工事費残債が発生しない 乗り換え先の違約金還元キャンペーンを利用する：ソフトバンク光やNURO光では他社の解約費用を最大60,000〜100,000円まで還元

デメリット4：代理店からの勧誘電話がしつこい

コミュファ光の口コミでは、代理店からの勧誘電話に関する不満が一定数見られます。

「電話はよくかかってくるが出られないタイミングが多くて出たことがない」（50代・静岡県）という声もありました。

勧誘電話がしつこい場合の対処法は以下のとおりです。

コミュファ光のカスタマーセンターに勧誘停止を依頼する：電話またはMyコミュファから手続き可能 「勧誘不要」と明確に伝える：電気通信事業法により、断った後の再勧誘は禁止されている 総務省の相談窓口に報告する：執拗な勧誘があった場合は総務省電気通信消費者相談センター（03-5253-5900）に相談可能

なお、既存ユーザーへの勧誘はプラン変更やオプション追加の案内が中心であり、サービスそのものの品質とは直接関係ない問題です。

デメリット5：プラン変更やオプション解除がわかりにくい

一部のユーザーからは、プラン変更やオプション解除の手続きに関する不満の声が上がっています。

「ネット上などで簡単にプラン変更ができない模様」（50代・静岡県）、「システムが複雑だったので契約時の説明がとても長かった」（30代・静岡県）といった声がありました。

初期加入のオプションを解除する方法は以下のとおりです。

Myコミュファ（マイページ）にログイン 「ご契約内容の確認・変更」からオプション一覧を表示 不要なオプションの「解約」ボタンをクリック

Myコミュファで手続きできないオプションは、カスタマーセンター（0120-218-919）への電話が必要です。

契約時に不要なオプションが付帯されていないか、初月の請求書で必ず確認しましょう。

コミュファ光と他社光回線を徹底比較

コミュファ光が他社と比べてどのような位置づけにあるのか、主要5社と項目別に比較します。

【比較表】コミュファ光 vs 主要光回線5社

項目 コミュファ光 NURO光 auひかり ドコモ光 ソフトバンク光 戸建て月額 2,980円（1年目）→5,170円 3,980円（3年定額）→5,500円 5,720円 5,720円 5,720円 マンション月額 2,450円（1年目）→4,070円 2,980円（2年定額）→3,850円 4,180円 4,400円 4,180円 実測下り速度 641Mbps 650Mbps 527Mbps 456.1Mbps 492.83Mbps キャッシュバック 30,000円 85,000円 代理店による dポイント20,000pt 5,000円 スマホセット割 au・UQ ソフトバンク・ワイモバイル au・UQ ドコモ ソフトバンク・ワイモバイル 提供エリア 東海5県 一部地域 一部地域 全国 全国 回線種別 独自回線 独自回線 独自回線 フレッツ系 フレッツ系 工事費 実質無料 実質無料 実質無料 実質無料 実質無料 ※料金はすべて税込。実測速度はみんなのネット回線速度（2026年3月時点）。※最新情報は各社の公式サイトでご確認ください

比較表から、コミュファ光は1年目の月額料金が最安で、通信速度はNURO光に次ぐ2位であることがわかります。

キャッシュバック額ではNURO光（85,000円）に劣りますが、NURO光の受取時期が11ヶ月後であるのに対し、コミュファ光は12ヶ月目末日と受け取り条件に大きな差はありません。

速度重視ならコミュファ光 vs NURO光

東海エリアでは、高速回線としてコミュファ光とNURO光が競合します。

実測速度はNURO光650Mbps、コミュファ光641Mbpsとほぼ同等で、体感できるほどの差はありません。

両者の大きな違いはスマホセット割の対象キャリアです。

au・UQモバイルユーザー → コミュファ光 が有利（auスマートバリュー適用）

が有利（auスマートバリュー適用） ソフトバンク・ワイモバイルユーザー → NURO光が有利（おうち割 光セット適用）

独自調査でも「お住まいのエリアでコミュファ光以外に選べた光回線」としてNURO光は11.4%にとどまっており、NURO光のエリア外でもコミュファ光なら対応しているケースが多いこともメリットです。

👉 NURO光の評判・口コミ｜料金・速度を徹底解説

au・UQユーザーならコミュファ光 vs auひかり

同じKDDI系でスマホセット割が適用されるauひかりとの比較では、東海エリアではコミュファ光が有利です。

理由は3つあります。

実測速度がコミュファ光の方が速い：コミュファ光641Mbps vs auひかり527Mbps 1年目の月額料金がコミュファ光の方が安い：コミュファ光2,980円 vs auひかり5,720円 キャッシュバック額がコミュファ光の方が明確：コミュファ光は代理店経由で30,000円が確定。auひかりは代理店により変動

ただし、auひかりは全国の一部地域で利用可能なため、東海エリア外への引越しの可能性がある場合はauひかりの方が柔軟性があります。

👉auひかりの評判・口コミ｜メリット・デメリット徹底解説

コミュファ光はこんな人におすすめ！判断基準を解説

上記フローチャートと、今まで解説してきた内容を踏まえて、コミュファ光をおすすめする人・しない人をまとめています。

コミュファ光をおすすめする人

独自調査の結果を踏まえ、以下に当てはまる方にはコミュファ光を強くおすすめします。

東海5県に長期で住む予定の方 ：3年以上利用しているユーザーが47.7%と最多で、長期ユーザーの満足度が高い

：3年以上利用しているユーザーが47.7%と最多で、長期ユーザーの満足度が高い au・UQモバイルユーザー ：回答者の40.9%が該当し、スマホセット割で通信費の大幅削減が可能

：回答者の40.9%が該当し、スマホセット割で通信費の大幅削減が可能 通信速度を重視する方 ：速度満足度79.6%、実測下り641Mbpsは東海エリアトップクラス

：速度満足度79.6%、実測下り641Mbpsは東海エリアトップクラス 初期費用を抑えたい方 ：工事費実質無料、事務手数料770円、1年目月額2,980円〜

：工事費実質無料、事務手数料770円、1年目月額2,980円〜 高額キャッシュバックを活用したい方：代理店経由で最大30,000円。選んだ理由の38.6%がキャンペーン

提供地域にお住まいであれば、コミュファ光は速度面・料金面から見てもとてもおすすめです。

またau・UQモバイルユーザーであれば、尚お得に利用できます。

コミュファ光をおすすめしない人

反対に、以下に当てはまる方はコミュファ光以外の光回線を検討した方が良いでしょう。

東海5県以外にお住まいの方 ：提供エリア外のため契約不可。全国対応のドコモ光やソフトバンク光を検討

：提供エリア外のため契約不可。全国対応のドコモ光やソフトバンク光を検討 2年未満で解約する可能性がある方 ：契約解除料＋工事費残債で最大45,000円以上の費用が発生する可能性あり

：契約解除料＋工事費残債で最大45,000円以上の費用が発生する可能性あり 近々東海エリア外への引越しを予定している方 ：解約理由の9.1%が「東海エリア外への引越し」

：解約理由の9.1%が「東海エリア外への引越し」 ドコモユーザー ：ドコモ光ならスマホセット割（ドコモ光セット割）が適用されるため、ドコモ光の方がお得

：ドコモ光ならスマホセット割（ドコモ光セット割）が適用されるため、ドコモ光の方がお得 ソフトバンクユーザー：ソフトバンク光またはNURO光ならスマホセット割が使えるため、そちらの方がお得

コミュファ光は特定の地域でしか利用ができないため、提供エリア外へ引越し予定がある人は基本的におすすめしません。

プロのアドバイス 💡 独自回線のためコミュファ光が選べる地域であれば利用をおすすめしますが、転勤が多い方は全国対応の回線の方がが扱いやすいです。

お使いのスマホキャリアや引越し予定に合わせて光回線を選び、トータルの通信費を抑えましょう。

コミュファ光のおすすめ申込窓口・キャンペーン【2026年3月最新】

コミュファ光に関わらず、光回線は申し込み窓口によりキャンペーン・キャッシュバックが異なります。

キャッシュバックをもらうためにも条件はありますが、よりお得に申し込みができるように確認しておきましょう。

申込窓口の比較表（公式 vs 代理店）

コミュファ光はどの窓口から申し込むかで、キャッシュバック額や受取条件が大きく異なります。

主な窓口を比較しました。

申込窓口 キャッシュバック額 受取時期 条件 代理店（アウンカンパニー等） 最大30,000円 12ヶ月目末日 新規申込 公式サイト キャンペーンにより変動 キャンペーンにより変動 公式キャンペーン適用 ※キャンペーン内容は変動します。2026年3月時点の情報。※最新情報は各申込窓口でご確認ください

コミュファ光は、代理店経由の申し込みがおすすめです。

公式キャンペーン（スタート割・工事費無料・乗り換え特典等）はどの窓口から申し込んでも適用されるため、代理店独自のキャッシュバックが上乗せされる分、代理店経由の方がお得になります。

独自調査ではキャッシュバックの受け取りについて67.1%が受け取りに成功していますが、14.8%が手続きの複雑さを指摘しています。

申し込み時には、必ずキャッシュバックの受取条件と手続き方法を確認し、受取時期（12ヶ月目末日）をスマートフォンのリマインダーに登録しておくことをおすすめします。

申込から開通までの流れ【5ステップ】

コミュファ光の申し込みから利用開始までの流れを5ステップで解説します。

STEP1 エリア確認 コミュファ光公式サイトで住所を入力し、提供エリア内かどうかを確認します。マンションの場合は建物ごとの対応状況も要確認です。 STEP2 申し込み 代理店サイトまたは公式サイトから申し込みます。必要なプラン（1ギガ/10ギガ）、オプション、支払い方法を選択します。 STEP3 工事日程の調整 コミュファ光から電話連絡があり、開通工事の日程を調整します。希望の日時を複数候補伝えておくとスムーズです。所要期間は申込から約1.5〜2ヶ月です。 STEP4 開通工事 作業員が自宅に訪問し、光ファイバーの引き込み工事を行います。戸建ての場合は屋外・屋内の2回工事が必要なケースがあります。工事時間は通常1〜2時間程度です。 STEP5 利用開始 ONU（光回線終端装置）とルーターを接続し、初期設定を完了すればインターネットが利用可能になります。独自調査では84.0%のユーザーが工事・設定を「スムーズだった」または「問題なかった」と回答しています。

繁忙期は工事の予約が集中するため、早めに申し込むことで開通を早めることができます。

コミュファ光の評判に関するよくある質問（FAQ）

Q コミュファ光の速度は本当に速い？ ▼ A

（出典：

独自調査でも利用者の79.6%が通信速度に「満足」と回答しています。

独自回線を使用しているため、フレッツ光系の回線（ドコモ光・ソフトバンク光等）と比較して夜間の混雑時にも速度が低下しにくい特徴があります。

※ベストエフォート型のため、実際の速度は利用環境により異なります。 はい、コミュファ光の実測下り速度は平均641.71Mbpsで、国内の光回線の中でもトップクラスの速さです。（出典： みんなのネット回線速度 、2026年3月時点）独自調査でも利用者の79.6%が通信速度に「満足」と回答しています。独自回線を使用しているため、フレッツ光系の回線（ドコモ光・ソフトバンク光等）と比較して夜間の混雑時にも速度が低下しにくい特徴があります。※ベストエフォート型のため、実際の速度は利用環境により異なります。 Q コミュファ光の10ギガプランは必要？ ▼ A 独自調査ではコミュファ光ユーザーの26.1%が10ギガプランを契約しています。

4K・8K動画の視聴、オンラインゲーム、大容量ファイルの送受信を頻繁に行う方には10ギガプランのメリットがあります。

一方、Webサイトの閲覧やSNS、標準画質の動画視聴がメインの方は1ギガプランで十分です。

10ギガプランは月額料金が高くなる（戸建て1年目3,980円→2年目以降5,940円）ため、利用用途に合わせて選択してください。 Q コミュファ光の解約金はいくら？ ▼ A コミュファ光の契約解除料は月額料金1ヶ月分（戸建て5,170円/マンション4,070円）です。

これに加えて、工事費の分割払いが残っている場合は残債額（最大27,500円）が請求されます。

また、回線撤去が必要な場合は撤去費用13,200円がかかります。

更新月に解約すれば契約解除料は0円になるため、解約を検討する場合はMyコミュファで更新月を確認することをおすすめします。※料金は2026年3月時点の税込価格です。 Q コミュファ光はマンションでも使える？ ▼ A はい、コミュファ光にはマンションタイプがあります。

独自調査の回答者の39.8%がマンション・アパートで利用しています。

ただし、マンションでの利用可否は建物ごとに異なるため、事前にコミュファ光のエリア検索で確認が必要です。

建物の配線方式（光配線・VDSL等）によって実測速度が変わることがある点にご注意ください。 Q コミュファ光とauひかりはどちらがおすすめ？ ▼ A 東海5県にお住まいの方にはコミュファ光がおすすめです。

実測速度（コミュファ光641Mbps vs auひかり527Mbps）、1年目の月額料金（コミュファ光2,980円 vs auひかり5,720円）、キャッシュバック額（コミュファ光50,000円）のいずれもコミュファ光が優位です。

両者ともauスマートバリューに対応しているため、スマホ割に差はありません。

ただし、将来的に東海エリア外に引越す可能性がある方は、より広いエリアで利用できるauひかりも選択肢に入ります。 Q コミュファ光の問い合わせ先は？ ▼ A コミュファ光のカスタマーセンターの電話番号は0120-218-919（受付時間9:00〜18:00、年末年始を除く）です。

チャットサポートやMyコミュファ（マイページ）からの手続きも可能です。

独自調査ではカスタマーサポートの満足度は「とても満足（19.3%）」「やや満足（36.4%）」で合計55.7%と過半数が満足しています。 Q コミュファ光のゲーミングカスタムの評判は？ ▼ A コミュファ光のゲーミングカスタムは、オンラインゲームに特化した低遅延オプションです。

独自調査では10ギガプラン利用者が26.1%おり、ゲーム用途で高速プランを選ぶユーザーが一定数います。

不満場面として「オンラインゲーム時にラグがある」と回答したのは19.3%でしたが、これは主に標準プランでの回答と考えられます。

ゲーミングカスタムの追加料金は月額770円（税込）で、ゲームプレイ時のPing値を改善できるため、FPSや格闘ゲームをプレイする方には検討の価値があります。

まとめ｜コミュファ光は東海エリアなら第一候補の光回線

この記事では、独自アンケート調査（N=88名）のデータと料金・速度の客観的データをもとに、コミュファ光の評判を徹底検証しました。

最後に、記事の要点を整理します。

【この記事のまとめ】 総合満足度77.3% ：利用者の4人に3人以上が満足と回答

：利用者の4人に3人以上が満足と回答 通信速度満足度79.6% ：独自回線による高速通信が最大の強み。実測下り641Mbpsは国内トップクラス

：独自回線による高速通信が最大の強み。実測下り641Mbpsは国内トップクラス 1年目の月額料金が東海エリア最安水準 ：戸建て2,980円、マンション2,450円

：戸建て2,980円、マンション2,450円 最大30,000円のキャッシュバック ：67.1%のユーザーが受取に成功

：67.1%のユーザーが受取に成功 au・UQモバイルユーザーはスマホセット割でさらにお得 ：最大1,100円/月/台の割引

：最大1,100円/月/台の割引 デメリットは東海5県限定・工事期間・解約費用：長期利用前提で契約すればリスクは低い

東海5県にお住まいで、速度・料金・キャンペーンのバランスが取れた光回線を探している方にとって、コミュファ光は第一候補として検討すべきサービスです。

まずは以下のリンクからエリア確認を行い、お住まいの地域で利用可能かチェックしてみてください。

調査概要