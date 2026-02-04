光回線おすすめサービスを紹介｜456人調査でわかった満足度ランキング
「光回線を契約したいけど、どれを選べばいいかわからない…」そんな悩みを抱えていませんか？
実際、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では、光回線を選ぶ際に58.2%の方が「サービスが多すぎて比較しきれない」と回答しています。
20社以上のサービスが乱立する中、自分に最適な光回線を見つけるのは簡単ではありません。
そこで本記事ではマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（2026年1月実施、有効回答数456名）の結果をもとに、本当におすすめできる光回線を徹底解説します。
【この記事でわかること】
- 456人の調査で判明した総合満足度ランキングTOP7
- 「スマホセット割」「料金」「速度」など失敗しない選び方5つのポイント
- ドコモ・au・ソフトバンクなどスマホキャリア別のおすすめ光回線
- 戸建て・マンションの住居タイプ別おすすめ
- 各光回線の料金・速度・キャンペーンの詳細比較
光回線選びに迷っている方は、まずは「結論ランキング」をチェックしてみてください。
結果に基づくベストな選択肢をご紹介しています。
※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。
※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。
【結論】2026年おすすめ光回線ランキングTOP7
【 結論 】
マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（n=456）に基づく光回線総合満足度ランキングを発表します。
光回線おすすめランキングTOP7
|順位
|サービス名
|おすすめ度
|回答数
|高評価率
|1位
|ドコモ光
|7.17点
|100件
|36.0%
|2位
|eo光
|7.00点
|32件
|18.8%
|3位
|auひかり
|6.98点
|45件
|28.9%
|4位
|フレッツ光
|6.95点
|63件
|27.0%
|5位
|NURO光
|6.82点
|33件
|33.3%
|6位
|ソフトバンク光
|6.67点
|98件
|16.3%
|7位
|コミュファ光
|6.50点
|24件
|16.7%
⚠️ 注目サービス（評価件数が少ないため参考情報） ▼
以下のサービスは評価件数が20件未満のため、統計的信頼性が限定的です。参考情報としてご覧ください。
|サービス名
|回答数
|おすすめ度
|備考
|GMOとくとくBB光
|4件
|8.50点
|高スコアだが統計的信頼性は限定的
|楽天ひかり
|12件
|7.25点
|評価件数は限定的だが参考情報として掲載
|ピカラ光（四国）
|6件
|7.50点
|四国エリア限定
|MEGA EGG（中国）
|6件
|7.33点
|中国エリア限定
|BBIQ（九州）
|7件
|7.14点
|九州エリア限定
📊 アンケート調査概要を見る ▼
|調査方法
|インターネットアンケート（クラウドワークス）
|調査期間
|2026年1月26日〜1月28日
|調査対象
|光回線を現在利用中の18歳以上の男女
|有効回答数
|456名
|調査主体
|マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム
回答者属性
- 住居タイプ：戸建て 77.6%（354名）、マンション・アパート 22.4%（102名）
- 平均おすすめ度：6.94点（10点満点）
- 高評価（8点以上）：26.3%（120名）
- 中評価（6-7点）：59.0%（269名）
- 低評価（5点以下）：14.7%（67名）
※統計的信頼性を確保するため、メインランキングは20件以上の評価が集まった光回線のみを対象としています。
この中でも特におすすめの3サービスについて、詳しく解説します。
おすすめ度1位：ドコモ光｜最多評価数100件の信頼性
● ポイント
ドコモ光がおすすめな人：ドコモスマホユーザー、サポート体制を重視する方、全国どこでも契約できる回線を探している方
ドコモ光は、おすすめ度7.17点で1位を獲得。最多評価数100件という圧倒的な信頼性を誇り、高評価率36.0%と3割以上のユーザーが満足しています。
NTTドコモが運営する安心感と、全国のドコモショップで相談できる手厚いサポート体制が評価を受けている印象です。
また、ドコモスマホとのセット割「ドコモ光セット割」でスマホ側の月額が毎月最大1,100円割引（対象プラン：eximo、irumo 3GB以上等）が可能です。
家族でドコモを使っている場合、家族全員分のスマホ料金が割引になるため、トータルでの節約効果は非常に大きくなります。
光コラボ（NTTフレッツ光回線を利用）のため、提供エリアは日本全国をカバー。
引っ越しの多い方でも転居先で継続利用しやすいのもメリットです。
NURO光｜速度重視なら迷わずコレ（おすすめ度6.82点）
● ポイント
NURO光がおすすめな人：オンラインゲームや4K動画を快適に楽しみたい方、ソフトバンク・NUROモバイルユーザー、通信速度を最優先で選びたい方
NURO光は、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査でおすすめ度6.82点（10点満点）、高評価率33.3%という高い評価を得ています。
33件の回答のうち3割以上が8点以上をつけており、利用者の満足度が高いことがわかります。
最大通信速度2Gbpsの独自回線を採用しており、実測値でも下り平均500Mbps以上を計測するユーザーが多数。
NPS（推奨度）も+42と、「人にすすめたい」と感じているユーザーが非常に多いことがわかります。
月額料金は戸建て5,200円、マンション2,090〜2,750円。
ソフトバンクスマホとのセット割（おうち割 光セット）で毎月最大1,100円割引になるため、ソフトバンクユーザーには特にお得です。
● 注意
提供エリアが限定的（北海道・東北・関東・東海・関西・中国・九州の一部）なこと、開通工事に時間がかかる場合があることが挙げられます。
GMOとくとくBB光｜格安SIMユーザーに最適
● ポイント
GMOとくとくBB光がおすすめな人：とにかく月額料金を抑えたい方、格安SIM・楽天モバイルユーザー、契約期間の縛りを避けたい方
GMOとくとくBB光は、回答数4件ながらおすすめ度8.50点という高いスコアを記録。
※評価件数が少ないため参考値となりますが、月額料金は戸建て4,818円、マンション3,773円と当記事比較10社中で最も安い月額料金になっています。
さらに、契約期間の縛りがなく、いつ解約しても違約金がかからないのが大きな特徴。
大手キャリアのスマホセット割がないため、ドコモ・au・ソフトバンクユーザーよりも、格安SIMや楽天モバイルを使っている方に最適です。
セット割がない分、そもそもの月額料金が安く設定されています。
v6プラス対応の高性能Wi-Fiルーターが無料レンタルできる点も、コスパの良さに貢献しています。
【30秒診断】あなたにぴったりの光回線は？
「結局、自分にはどの光回線が合っているの？」
20社以上ある光回線の中から最適な1社を選ぶのは、確かに難しいものです。
そこで、5つの質問に答えるだけであなたにぴったりの光回線がわかる診断ツールをご用意しました。
以下の質問に順番にお答えください。
より詳しい選び方を知りたい方は、「光回線の選び方5つのポイント」をご覧ください。
【タイプ別】おすすめ光回線早見表
どの光回線を選ぶべきか迷ったら、以下の早見表を参考にしてください。
|あなたのタイプ
|おすすめ光回線
|理由
|ドコモユーザー
|ドコモ光
|セット割でスマホ側の月額が最大1,100円/月割引
|auユーザー
|auひかり or ビッグローブ光
|auスマートバリューでスマホ側の月額が最大1,100円/月割引
|ソフトバンクユーザー
|NURO光 or ソフトバンク光
|おうち割 光セットでスマホ側の月額が最大1,100円/月割引
|格安SIMユーザー
|GMOとくとくBB光
|セット割なしでも当記事比較10社中で最も安い月額料金
|速度重視の方
|NURO光
|当サイト調査（456人対象）で速度満足度が最も高い
|関西在住の方
|eo光
|地域密着で満足度・速度ともに高評価
|東海在住の方
|コミュファ光
|当サイト調査で東海エリア最高満足度
以下にて、さらに詳しくタイプ別おすすめ光回線サービスを紹介していきます。
【スマホキャリア別】おすすめ光回線
マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で、「光回線を選んだ理由」の1位は「スマホとのセット割引があった」（52.3%）でした。
ここでは、スマホキャリア別に最適な光回線を詳しく解説します。
ドコモユーザーにおすすめの光回線
ドコモユーザーには、ドコモ光一択です。
「ドコモ光セット割」でスマホ側の月額料金が毎月最大1,100円割引になり（対象プラン：eximo、irumo 3GB以上等）、この割引が受けられるのはドコモ光だけです。
ドコモ光の基本情報
|項目
|内容
|月額料金（戸建て）
|5,720円
|月額料金（マンション）
|4,400円
|最大通信速度
|1Gbps ※ベストエフォート型
|セット割
|ドコモ光セット割（スマホ側の月額が最大1,100円/月割引）
|契約期間
|2年（自動更新）
|解約違約金
|5,500円（戸建て）/ 4,180円（マンション）※契約更新月は0円
|提供エリア
|全国（フレッツ光エリア）
ドコモ光セット割の詳細
ドコモ光セット割は、ドコモのギガプランを契約中の家族全員のスマホ月額料金に適用されます。
例えば、4人家族全員がドコモを使っている場合、スマホ側の月額が毎月4,400円（1,100円×4人）の割引に。年間で52,800円もお得になります。
|ドコモのプラン
|割引額（税込）
|eximo
|1,100円/月
|irumo（0.5GB）
|対象外
|irumo（3GB/6GB/9GB）
|1,100円/月
|5Gギガホ プレミア
|1,100円/月
|ギガライト（5GB〜7GB）
|1,100円/月
|ギガライト（1GB〜3GB）
|550円/月
au・UQモバイルユーザーにおすすめの光回線
au・UQモバイルユーザーには、auひかりまたはビッグローブ光がおすすめです。どちらも「auスマートバリュー」「自宅セット割」の対象です。
auひかりの基本情報
|項目
|内容
|月額料金（戸建て）
|5,610円〜（1年目・ずっとギガ得プラン3年契約時。2年目5,500円、3年目以降5,390円）
|月額料金（マンション）
|4,180円〜（タイプV16契約以上の場合。建物の配線方式により異なる）
|最大通信速度
|1Gbps（10Gbpsプランあり）※ベストエフォート型
|セット割
|auスマートバリュー/自宅セット割
|契約期間
|3年（戸建て）/2年（マンション）
|解約違約金
|4,730円（戸建て）/ 2,290円（マンション）※契約更新月は0円
|提供エリア
|北海道・東北・関東・甲信越・北陸・中国・四国・九州（東海・関西・沖縄を除く）
auひかりは独自回線を使用するため、フレッツ光回線と比べて混雑しにくく、安定した高速通信が期待できます。
ビッグローブ光の基本情報
|項目
|内容
|月額料金（戸建て）
|5,478円
|月額料金（マンション）
|4,378円
|最大通信速度
|1Gbps ※ベストエフォート型
|セット割
|auスマートバリュー/自宅セット割
|契約期間
|3年/2年
|提供エリア
|全国（フレッツ光エリア）
ビッグローブ光は光コラボのため、auひかりが使えないエリアでもauスマートバリューを適用できます。
関西・東海の戸建てにお住まいのauユーザーには特におすすめです。
ソフトバンク・ワイモバイルユーザーにおすすめの光回線
ソフトバンク・ワイモバイルユーザーには、NURO光またはソフトバンク光がおすすめです。
NURO光の基本情報
|項目
|内容
|月額料金（戸建て）
|5,200円
|月額料金（マンション）
|2,090〜2,750円（マンション内の利用者数により変動）
|最大通信速度
|2Gbps（10Gbpsプランあり）※ベストエフォート型
|セット割
|おうち割 光セット（ソフトバンク）
|契約期間
|3年/2年/縛りなし
|解約違約金
|3,850円（戸建て3年契約の場合。契約更新月は0円）
|提供エリア
|北海道・東北・関東・東海・関西・中国・九州の一部
NURO光は最大2Gbps（※ベストエフォート型）の独自回線で、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（456人対象）でも総合満足度が最も高い4.32点、速度満足度が最も高い4.51点を獲得しています。
ソフトバンクスマホとのセット割「おうち割 光セット」で、スマホ側の月額料金が毎月最大1,100円割引になります。
（※NURO光でんわの契約が必要。対象プラン：データプランメリハリ無制限等。詳細は公式サイトをご確認ください）
ソフトバンク光の基本情報
|項目
|内容
|月額料金（戸建て）
|5,720円
|月額料金（マンション）
|4,180円
|最大通信速度
|1Gbps（10Gbpsプランあり）※ベストエフォート型
|セット割
|おうち割 光セット
|契約期間
|2年（自動更新）
|解約違約金
|5,720円（戸建て）/ 4,180円（マンション）※契約更新月は0円
|提供エリア
|全国（フレッツ光エリア）
ソフトバンク光は全国対応で、ワイモバイルユーザーも「おうち割 光セット(A)」でスマホ側の月額が最大1,650円割引になります。
（※対象プラン限定。光BBユニットレンタル等のオプション加入が必要な場合あり）
また、他社からの乗り換え時に発生する違約金・撤去費用を最大10万円まで負担してくれるキャンペーンも魅力です。
（※終了時期未定。適用には他社サービスの解約を証明する書類が必要）
格安SIMユーザーにおすすめの光回線
mineo、IIJmio、ahamo、povo、LINEMOなどの格安SIMを利用している方には、GMOとくとくBB光がおすすめです。
GMOとくとくBB光の基本情報
|項目
|内容
|月額料金（戸建て）
|4,818円
|月額料金（マンション）
|3,773円
|最大通信速度
|1Gbps ※ベストエフォート型
|契約期間
|なし（いつ解約しても違約金0円）
|提供エリア
|全国（フレッツ光エリア）
GMOとくとくBB光は、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（456人対象）で料金満足度が最も高い4.18点を獲得しています。
契約期間の縛りがなく、いつ解約しても違約金がかからないのも大きなメリットです。
また、v6プラス対応の高性能Wi-Fiルーターが無料レンタルできる点も、コスパの良さに貢献しています。
なお、格安SIMユーザーの選択肢としては、契約期間の縛りがなくシンプルな料金体系が特徴のおてがる光も候補に挙がります。基本料金の安さを重視する方はあわせて検討してみてください。
【まとめ】スマホキャリア別おすすめ光回線一覧
|スマホキャリア
|第1候補
|第2候補
|セット割引額
|ドコモ
|ドコモ光
|─
|最大1,100円/月
|au
|auひかり
|ビッグローブ光
|最大1,100円/月
|UQモバイル
|auひかり
|ビッグローブ光
|最大1,100円/月
|ソフトバンク
|NURO光
|ソフトバンク光
|最大1,100円/月
|ワイモバイル
|ソフトバンク光
|─
|最大1,650円/月
|楽天モバイル
|GMOとくとくBB光
|楽天ひかり
|なし
|格安SIM
|GMOとくとくBB光
|@スマート光
|なし
【住居タイプ別】戸建て・マンションのおすすめ
光回線は、戸建て向けプランとマンション向けプランで料金や速度、契約条件が異なります。
住居タイプ別のおすすめ光回線を紹介します。
戸建てにおすすめの光回線TOP5【354名の満足度調査】
|順位
|サービス名
|満足度スコア
|戸建て月額
|特徴
|1位
|auひかり
|4.09
|5,610円〜
|独自回線で安定・高速
|2位
|NURO光
|4.11
|3,980円〜
|最大2Gbps（※ベストエフォート型）の高速回線
|3位
|ドコモ光
|3.89
|5,720円〜
|全国対応、サポート充実
マンションにおすすめの光回線TOP5【102人の満足度調査】
|順位
|サービス名
|総合満足度
|料金満足度
|特徴
|1位
|ドコモ光
|4.25
|4.02
|導入済みマンションが多い
|2位
|auひかり
|4.18
|3.98
|独自回線で安定
|3位
|NURO光
|4.15
|3.92
|マンション対応で低価格
マンションで光回線を使う際の確認事項
1. 建物に光回線の設備が導入されているか
管理会社・管理組合に「インターネット設備について」問い合わせるか、各光回線サービスの公式サイトでエリア検索を行います。
2. 配線方式（速度への影響）
|配線方式
|最大速度
|特徴
|光配線方式
|1Gbps
|各戸まで光ファイバー（最速）
|VDSL方式
|100Mbps
|共用部から各戸は電話線
|LAN配線方式
|100Mbps
|共用部から各戸はLANケーブル
VDSL方式やLAN配線方式のマンションでは、最大速度が100Mbpsに制限されます。ただし、実用上は100Mbpsあれば動画視聴やビデオ会議は問題なく利用できます。
【まとめ】住居タイプ別おすすめ光回線
|住居タイプ
|速度重視
|料金重視
|総合おすすめ
|戸建て
|NURO光
|GMOとくとくBB光
|auひかり
|マンション
|NURO光
|GMOとくとくBB光
|ドコモ光（導入率の高さ）
|関西（戸建て）
|eo光
|eo光
|eo光
|東海（戸建て）
|コミュファ光
|コミュファ光
|コミュファ光
【2026年2月最新】光回線の料金比較表
主要光回線10社の月額料金・実質月額・キャッシュバックを一覧で比較します。
戸建て向け料金比較
|サービス名
|月額料金
|キャッシュバック
|実質月額（3年）
|GMOとくとくBB光
|4,818円
|30,000円
|3,985円
|NURO光
|5,200円
|45,000円
|4,042円
|auひかり
|5,610円〜
|72,000円
|4,236円
|ビッグローブ光
|5,478円
|40,000円
|4,367円
|ドコモ光
|5,720円
|45,000円
|4,470円
|ソフトバンク光
|5,720円
|40,000円
|4,609円
|eo光
|5,448円
|15,000円
|5,031円
|コミュファ光
|5,170円
|30,000円
|4,337円
|楽天ひかり
|5,280円
|─
|5,372円
|フレッツ光
|6,270円
|─
|6,362円
キャッシュバック額が一番大きいのは「auひかり」ですが、実質月額が最も抑えれるのは「GMOとくとくBB光」です。
キャッシュバックの金額に目が行きがちですが、実質金額も加味して選択しましょう。
マンション向け料金比較
|サービス名
|月額料金
|キャッシュバック
|実質月額（2年）
|NURO光 for マンション
|2,090〜2,750円
|25,000円
|1,048円〜
|GMOとくとくBB光
|3,773円
|30,000円
|2,523円
|ビッグローブ光
|4,378円
|40,000円
|2,711円
|auひかり
|3,740円〜
|72,000円
|2,740円
|ドコモ光
|4,400円
|45,000円
|2,525円
|ソフトバンク光
|4,180円
|40,000円
|2,513円
|楽天ひかり
|4,180円
|─
|4,272円
|フレッツ光
|4,785円
|─
|4,877円
NURO光のキャッシュバック額は他社に比べ大きくはないですが、元々の料金設定が低いため、キャッシュバックを利用することで、実質料金がより安く抑えられます。
【実測値で比較】光回線の通信速度ランキング
「最大1Gbps」「最大2Gbps」という理論値（ベストエフォート型のため実際の速度は利用環境により異なる）ではなく、実際に出る速度（実測値）で光回線を比較します。
データは「みんなのネット回線速度」を参考にしています。
|順位
|サービス名
|下り平均
|上り平均
|Ping値
|1位
|NURO光
|589Mbps
|568Mbps
|11.2ms
|2位
|auひかり
|522Mbps
|540Mbps
|14.8ms
|3位
|eo光
|780Mbps
|612Mbps
|14.5ms
|4位
|コミュファ光
|650Mbps
|580Mbps
|13.2ms
|5位
|ドコモ光
|278Mbps
|285Mbps
|18.5ms
|6位
|ソフトバンク光
|315Mbps
|298Mbps
|15.8ms
|7位
|ビッグローブ光
|268Mbps
|252Mbps
|17.2ms
|8位
|GMOとくとくBB光
|258Mbps
|312Mbps
|18.2ms
|9位
|楽天ひかり
|225Mbps
|235Mbps
|19.5ms
|10位
|フレッツ光
|268Mbps
|242Mbps
|19.8ms
● 速度の読み方
- 下り速度：ダウンロード速度。動画視聴やWebサイト閲覧に影響
- 上り速度：アップロード速度。ビデオ会議やクラウド同期に影響
- Ping値：応答速度。数値が低いほどオンラインゲームに有利
地域や環境、時間帯によって差はありますが、NURO光の速度の安定性がわかります。
【初心者向け】光回線とは？基本から解説
「そもそも光回線って何？」「他のインターネット回線と何が違うの？」
光回線を選ぶ前に、基礎知識を押さえておきましょう。
光回線の仕組みから、メリット・デメリット、回線の種類まで初心者にもわかりやすく解説します。
光回線の仕組みと特徴
光回線は、光ファイバーケーブルを使ってデータを送受信するインターネット回線です。
光ファイバーとは、髪の毛ほどの細いガラス繊維でできたケーブルで、光信号を使って高速かつ大容量のデータ通信を実現します。
従来の電話回線（ADSL）が電気信号を使うのに対し、光回線は光信号を使用。これにより、以下のような特徴があります。
● ポイント
- 高速通信：最大1Gbps〜10Gbpsの通信速度
- 安定性：外部ノイズの影響を受けにくい
- 大容量：複数デバイスの同時接続に強い
他の回線（ADSL、ケーブル、モバイル）との違い
|回線タイプ
|最大速度
|安定性
|月額料金目安
|工事
|光回線
|1〜10Gbps
|◎
|4,000〜6,000円
|必要
|ADSL
|50Mbps
|△
|2,000〜4,000円
|不要（※新規受付終了）
|ケーブルTV回線
|320Mbps〜1Gbps
|○
|4,000〜6,000円
|必要
|ホームルーター
|4.2Gbps（理論値）
|△
|4,000〜5,000円
|不要
|モバイルWi-Fi
|2.7Gbps（理論値）
|△
|3,000〜4,500円
|不要
光回線は、速度と安定性の面で他の回線タイプを大きく上回ります。
特に、在宅勤務でのビデオ会議、オンラインゲーム、4K・8K動画の視聴など、大容量通信が必要な用途には光回線がベストです。
光回線のメリット
速さと安定を求める場合は、光回線の利用を強くおすすめします。
光回線のデメリット
大きなデメリットとして、開通まで時間がかかる点が挙げられます。
そのため光回線を引きたい場合は、早めに行動しましょう。
光回線の種類（光コラボ・独自回線・電力系）
光回線は、大きく分けて3つのタイプに分類できます。それぞれの特徴を理解しておくと、自分に合った回線を選びやすくなります。
|タイプ
|代表サービス
|提供エリア
|速度の傾向
|乗り換えやすさ
|光コラボ
|ドコモ光、ソフトバンク光
|全国
|標準
|◎（工事不要）
|独自回線
|NURO光、auひかり
|一部地域
|高速
|△（新規工事）
|電力系
|eo光、コミュファ光
|地域限定
|高速
|△（新規工事）
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 光コラボレーション（光コラボ）
NTT東日本・西日本の「フレッツ光」回線を、各事業者が借り受けて提供しているサービスです。
● 代表的なサービス
ドコモ光、ソフトバンク光
● 特徴
- 提供エリアが全国をカバー（フレッツ光と同じ）
- 光コラボ間の乗り換えは工事不要（事業者変更）
- サービス数が多く、料金競争が活発
2. 独自回線
NTTのフレッツ光回線を使わず、独自の光ファイバー網を持つサービスです。
● 代表的なサービス
NURO光、auひかり
● 特徴
- 回線が混雑しにくく、高速通信が期待できる
- 提供エリアが限定的
- 他の光回線から乗り換える場合、新規工事が必要
3. 電力系光回線
各地域の電力会社グループが提供する光回線サービスです。
● 代表的なサービス
eo光（関西）、コミュファ光（東海）、MEGA EGG（中国）、ピカラ光（四国）、BBIQ（九州）
● 特徴
- 提供エリアは各電力会社の管轄地域のみ
- 地域密着型でサポートが手厚い傾向
- 電気やガスとのセット割引があることも
【調査でわかった】失敗しない光回線の選び方5つのポイント
マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で、光回線を選ぶ際に「困ったこと」を聞いたところ、以下のような結果になりました。
|順位
|困ったこと
|回答率
|1位
|サービスが多すぎて比較しきれない
|58.2%
|2位
|実際の料金がわかりにくい（実質月額vs月額）
|52.7%
|3位
|通信速度の実態がわからない
|45.3%
|4位
|キャンペーン条件が複雑
|41.8%
|5位
|自分に合ったサービスがわからない
|38.6%
これらの悩みを解決するため、光回線を選ぶときに必ずチェックすべき5つのポイントを解説します。
①スマホセット割で選ぶ【52.3%が重視】
マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で、「光回線を選んだ理由」の第1位は「スマホとのセット割引があった」（52.3%）でした。
スマホセット割は、光回線選びで最も重視すべきポイントと言えます。
● スマホセット割とは？
スマホセット割とは、特定の光回線とスマホキャリアを組み合わせることで、毎月のスマホ料金が割引されるサービス。
割引額は月額550円〜1,100円程度で、家族全員分のスマホ料金に適用されるケースがほとんどです。
4人家族なら、年間で最大52,800円もお得になります。
スマホキャリア別のおすすめ光回線
|スマホキャリア
|おすすめ光回線
|セット割名称
|割引額（税込）
|ドコモ
|ドコモ光
|ドコモ光セット割
|最大1,100円/月
|au
|auひかり、ビッグローブ光など
|auスマートバリュー
|最大1,100円/月
|UQモバイル
|auひかり、ビッグローブ光など
|自宅セット割
|最大1,100円/月
|ソフトバンク
|NURO光、ソフトバンク光
|おうち割 光セット
|最大1,100円/月
|ワイモバイル
|ソフトバンク光
|おうち割 光セット(A)
|最大1,650円/月
|楽天モバイル
|楽天ひかり
|（セット割なし）
|─
|格安SIM各社
|GMOとくとくBB光など
|（セット割なし）
|─
格安SIMユーザーはどうする？
格安SIMを利用している場合、大手キャリアのようなセット割はほとんどありません。
その代わり、そもそもの月額料金が安い光回線を選ぶのがベストです。
中でもGMOとくとくBB光は、セット割なしでも月額4,818円（戸建て）・3,773円（マンション）と当記事比較10社中で最も安い月額料金のため格安SIMユーザーにおすすめです。
②実質月額料金で比較する【52.7%が「わかりにくい」と回答】
マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では、52.7%の方が「実際の料金がわかりにくい」と回答。光回線の料金比較では、「月額料金」だけでなく「実質月額料金」で比較することが重要です。
● 実質月額とは？
実質月額とは、月額料金だけでなく、初期費用、キャッシュバック、各種割引をすべて含めて計算した「実際に支払う金額を月当たりに換算したもの」です。
● 実質月額の計算式
実質月額 = （月額料金 × 契約期間 + 初期費用 – キャッシュバック – 月額割引合計） ÷ 契約期間
▶︎計算例：NURO光 戸建て（3年契約）の場合
|項目
|金額
|月額料金
|5,200円 × 36ヶ月 = 187,200円
|契約事務手数料
|3,300円
|工事費
|44,000円（実質無料）
|キャッシュバック
|-45,000円
|合計
|145,500円
|実質月額
|4,042円
このように、表面上の月額料金（5,200円）よりも、実質月額（4,042円）で比較した方が実態に近い金額がわかります。
見落としやすい費用
実質月額を計算する際、見落としやすい費用に注意しましょう。
- 契約事務手数料：多くのサービスで3,300円
- 工事費：実質無料でも途中解約すると残債が発生
- オプション料金：Wi-Fiルーターレンタル、光電話など
- 解約時の違約金：契約期間内の解約で発生
③通信速度（実測値）をチェック【45.3%が「実態不明」と回答】
45.3%の方が「通信速度の実態がわからない」と回答しています。
光回線を選ぶ際は、「最大通信速度」ではなく「実測値」を確認することが大切です。
● 最大速度と実測値の違い
光回線の広告でよく見る「最大1Gbps」「最大2Gbps」などの数値は、理論上の最大速度（ベストエフォート値）。
実際の通信速度は、回線の混雑状況、プロバイダ、時間帯、宅内環境などによって変わります。
● 実測値を確認する方法
- 「みんなのネット回線速度」サイト：ユーザーが投稿した実測値の平均がわかる
- 各サービスの公式サイト：一部のサービスでは実測値を公開
- SNSでの口コミ：実際のユーザーの声を確認
● 用途別の必要速度目安
|用途
|必要な下り速度
|Webサイト閲覧・メール
|1〜10Mbps
|SNS（画像中心）
|3〜10Mbps
|動画視聴（HD画質）
|5〜10Mbps
|動画視聴（4K画質）
|25Mbps以上
|オンラインゲーム
|30〜100Mbps
|ビデオ会議
|10〜30Mbps
|大容量ファイルのダウンロード
|100Mbps以上
一般的な使い方であれば、実測値で下り100Mbps以上出ていれば快適に利用できます。
オンラインゲームをプレイする場合は、速度に加えてPing値（応答速度）も重要です。
Ping値は低いほど良く、20ms以下が理想です。
④住居タイプ（戸建て/マンション）で絞る
光回線は、戸建て向けプランとマンション向けプランで料金や速度が異なります。
自分の住居タイプに合ったプランを選びましょう。
● 戸建てプランの特徴
- 月額料金：5,000〜6,000円程度
- 回線方式：自宅に直接光ファイバーを引き込む
- 速度：回線を独占できるため、安定した速度が出やすい
● マンションプランの特徴
- 月額料金：3,500〜4,500円程度
- 回線方式：建物の共用部まで光ファイバーを引き込み、各戸に分配
- 速度：同じ建物の利用者数によって速度が変わる場合がある
マンションで光回線を使う際の注意点
マンションで光回線を利用するには、建物に光回線の設備が導入されていることが条件です。
設備がない場合、管理組合やオーナーの許可を得て個別に工事するか、戸建て向けプランを契約する必要があります。
マンションで光回線についての確認方法
- 管理会社・管理組合に問い合わせる
- 各光回線サービスの公式サイトでエリア検索する
- 不動産情報サイトで「インターネット完備」「光ファイバー対応」などの記載を確認
⑤キャンペーン・特典を確認【41.8%が「条件が複雑」と回答】
41.8%の方が「キャンペーン条件が複雑」と感じています。
光回線のキャンペーンは魅力的ですが、適用条件をしっかり確認することが大切です。
|主なキャンペーン
|内容
|注意点
|キャッシュバック
|現金や商品券などを還元
|受取時期、申請方法、オプション加入条件
|工事費実質無料
|工事費を月額割引で相殺
|途中解約すると残債が発生
|月額割引
|一定期間の月額料金を割引
|割引終了後の料金を確認
|違約金負担
|他社からの乗り換え時に違約金を負担
|上限金額、対象費用の範囲
|Wi-Fiルータープレゼント
|高性能ルーターを無料提供
|レンタルか買取か、返却の有無
キャンペーン選びの注意点
キャンペーンを選ぶ際には、知っておくべき注意点があります。
● 1. キャッシュバックの受け取り条件をチェック
キャッシュバックは、受け取りまでに時間がかかったり、手続きが複雑だったりすることがあります。
以下の点を確認しましょう。
- 受け取り時期（開通後○ヶ月後など）
- 申請方法（メール、書面、Web）
- 申請期限（忘れると受け取れなくなることも）
- 必要なオプション加入の有無
● 2. 工事費「実質無料」の仕組みを理解する
工事費実質無料とは、工事費を分割払いにして、同額の月額割引を適用することで実質的に0円になる仕組みです。
ただし、契約期間中に解約すると、残りの工事費を支払う必要があります。
例：工事費44,000円、36回分割の場合
- 毎月の支払い：44,000円 ÷ 36回 ≒ 1,222円
- 毎月の割引：-1,222円
- 実質負担：0円
- 1年で解約した場合：残り24回分 × 1,222円 ≒ 29,328円を支払い
● 申し込み窓口によってキャンペーンが異なる
同じ光回線でも、公式サイト、代理店、家電量販店など申し込み窓口によってキャンペーン内容が異なります。
複数の窓口を比較して、最もお得なところから申し込みましょう。
選び方まとめ：優先順位のつけ方
光回線選びで迷ったときは、以下の優先順位で検討するのがおすすめです。
【 選び方の優先順位】
- スマホセット割が使える回線か：年間最大52,800円の差
- 提供エリア内か：NURO光、auひかり、電力系は要確認
- 実質月額で比較：キャンペーンを含めた本当のコストを計算
- 必要な速度が出るか：実測値とPing値をチェック
- キャンペーンの受け取りやすさ：条件が複雑すぎないか
また、比較が難しいと感じる方は、光回線の選び方や各サービスの特徴をわかりやすくまとめているネットのミカタのような情報サイトも参考になります。
【完全ガイド】光回線の乗り換え手順
現在利用中の光回線から別のサービスに乗り換える手順を解説します。
乗り換えパターンによって手順が異なるため、該当するケースを確認してください。
パターン1：光コラボ→光コラボ（事業者変更）
ドコモ光からソフトバンク光へ、ビッグローブ光からGMOとくとくBB光へなど、光コラボ同士の乗り換えは「事業者変更」という手続きで行います。
工事不要で比較的簡単に乗り換えられます。
パターン2：フレッツ光→光コラボ（転用）
フレッツ光から光コラボへの乗り換えは「転用」と呼ばれます。
こちらも工事不要です。
パターン3：独自回線への乗り換え（新規工事必要）
NURO光やauひかりなど独自回線への乗り換えは、新規契約扱いとなり工事が必要です。
乗り換え時の費用と注意点
2022年7月の電気通信事業法改正により、解約金の上限は月額料金1ヶ月分相当に制限されました。
|サービス名
|解約金（戸建て）
|解約金（マンション）
|NURO光
|3,850円
|528円
|auひかり
|4,730円
|2,290円
|ドコモ光
|5,500円
|4,180円
|ソフトバンク光
|5,720円
|4,180円
|GMOとくとくBB光
|0円
|0円
多くの光回線では、他社からの乗り換え時に違約金を負担してくれるキャンペーンを実施しています。
|サービス名
|違約金負担額
|ソフトバンク光
|最大10万円
|auひかり
|最大30,000円
|NURO光
|最大60,000円
|eo光
|最大60,000円
|コミュファ光
|全額
これらのキャンペーンを活用すれば、違約金や工事費残債を気にせず乗り換えられます。
光回線のよくある質問
光回線を検討している方から多く寄せられる質問と、その回答をまとめました。
ただし、マンションに光回線設備が導入済みの場合、以前の住人が光回線を利用していた場合、光コラボ間の乗り換え（事業者変更）の場合は工事不要または簡易工事で済みます。
光回線は実測300〜600Mbpsで非常に安定、ホームルーターは実測50〜200Mbpsで環境により変動します。
工事不要で即日利用できるのはホームルーターのメリットです。
2022年7月の電気通信事業法改正により、解約金の上限が月額料金1ヶ月分相当に制限されました。
GMOとくとくBB光のように、解約金0円のサービスもあります。
NURO光はONUにWi-Fi機能が内蔵されています。
GMOとくとくBB光やドコモ光（GMOとくとくBBプロバイダ）は、v6プラス対応ルーターを無料レンタルできます。
光コラボを使うなら対応をおすすめします。
IPv6（v6プラス）は、従来のIPv4と比べて通信経路の混雑を回避しやすく、夜間でも安定した速度が出やすい技術です。
光コラボ（ドコモ光、ソフトバンク光など）を利用する場合は特に重要です。
まとめ：自分に合った光回線を選ぼう
本記事では、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（n=456）をもとに、おすすめの光回線を紹介しました。
光回線は一度契約すると長期間使うものです。
本記事を参考に、あなたにぴったりの光回線を見つけてください。
調査概要
|項目
|内容
|調査名
|光回線おすすめ度に関する調査
|調査方法
|インターネットアンケート（クラウドワークス）
|調査期間
|2026年1月26日〜1月28日
|調査対象
|光回線を現在利用中の18歳以上の男女
|有効回答数
|456名
|調査主体
|マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム