光回線のエリア確認・提供可否の調べ方

「自分の住所で光回線が使えるか知りたい」「エリア確認はどこでできるの？」と疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。

光回線はサービスごとに提供エリアが異なり、住んでいる地域によって選べる回線が変わります。

本記事では、光回線の提供エリアを確認する方法を回線タイプ別にわかりやすく解説します。

エリア内でも契約できないケースや、エリア外だった場合の代替案まで網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること 光回線の種類（NTT系・独自回線・電力系）と提供エリアの違い

回線タイプ別のエリア確認手順（フレッツ光・NURO光・auひかり・電力系）

10ギガ対応エリアの最新状況と確認方法

戸建て・マンション別のエリア確認における注意点

エリア内でも契約できないケースと提供エリア外の代替案

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

光回線の種類と提供エリアの違い

光回線の提供エリアを調べる前に、まず光回線の種類を理解しておくことが重要です。

光回線は大きく3つのタイプに分かれ、タイプによって提供エリアとエリア確認先がまったく異なります。

自分がどのタイプの回線を確認すべきか把握することが、エリア確認の第一歩です。

フレッツ光・光コラボレーション（全国対応）

フレッツ光はNTT東日本・NTT西日本が提供する光回線で、日本全国の幅広いエリアをカバーしています。

光コラボレーション（光コラボ）は、フレッツ光の回線をそのまま利用して各事業者が提供するサービスです。

ドコモ光やソフトバンク光、ビッグローブ光などが代表的な光コラボにあたります。

光コラボの提供エリアはフレッツ光と同一のため、エリア確認はNTT東日本またはNTT西日本の公式サイトで行います。

独自回線（NURO光・auひかり）

独自回線は、NTTのフレッツ光とは異なる自社の光ファイバー網を使って提供される光回線です。

代表的なのはNURO光とauひかりの2つで、どちらもフレッツ光より提供エリアが限られます。

NURO光は北海道・東北・関東・東海・関西・中国・九州の一部で提供されています。

auひかりは全国展開ですが、関西エリア（eo光）と東海エリア（コミュファ光）の戸建てプランは提供対象外です。

エリア確認はそれぞれの公式サイトで行う必要があります。

電力系光回線（eo光・コミュファ光・メガエッグ・ピカラ・BBIQ）

電力系光回線は、各地域の電力会社グループが提供する光回線サービスです。

提供エリアは電力会社の管轄地域に限定されるため、利用できる都道府県が決まっています。

以下が主要な電力系光回線と提供エリアの一覧です。

eo光 ：大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・福井の一部

：大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・福井の一部 コミュファ光 ：愛知・岐阜・三重・静岡・長野

：愛知・岐阜・三重・静岡・長野 メガエッグ ：広島・岡山・山口・島根・鳥取

：広島・岡山・山口・島根・鳥取 ピカラ光 ：香川・愛媛・徳島・高知

：香川・愛媛・徳島・高知 BBIQ：福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

電力系光回線は独自の設備を使っているため、エリア確認は各社の公式サイトから行います。

どの回線タイプを確認すべき？【判定フロー】

「自分はどの回線のエリアを調べればいいの？」と迷う方は、以下の手順で判断してみてください。

スマホのキャリアを確認する（セット割が使える回線を優先） セット割対応の回線が自宅エリアで使えるか確認する エリア外の場合はフレッツ光・光コラボを確認する（全国対応のため）

ドコモユーザーならドコモ光、ソフトバンク・ワイモバイルユーザーならソフトバンク光のエリアを最初に確認するのがおすすめです。

auユーザーは、お住まいが関西ならeo光、東海ならコミュファ光、それ以外の地域ならauひかりを確認しましょう。

【回線別】提供エリアの確認方法

ここからは、各光回線の提供エリアを確認する具体的な手順を解説します。

すべてWebサイトから無料で確認でき、住所や郵便番号を入力するだけで結果がわかります。

フレッツ光・光コラボのエリア確認（NTT東日本/西日本）

フレッツ光および光コラボのエリア確認は、NTT東日本またはNTT西日本の公式サイトで行います。

ドコモ光・ソフトバンク光・ビッグローブ光なども同じページで確認可能です。

お住まいの地域によって確認先が異なるため、以下を参考にしてください。

確認手順はシンプルで、郵便番号または住所を入力して検索するだけです。

検索結果画面に「ご指定の住所はフレッツ光の提供エリアです」と表示されれば、光コラボも含めて利用可能です。

電話で確認したい場合は、NTT東日本・西日本共通の「0120-116-116」に問い合わせできます。

受付時間は9:00〜17:00です。

NURO光のエリア確認

NURO光は独自回線のため、フレッツ光とは別にエリア確認が必要です。

NURO光 提供エリア検索ページにアクセスし、郵便番号を入力して確認します。

NURO光の提供エリアは北海道・東北（宮城・山形・福島）・関東・東海・関西・中国（広島・岡山）・九州（福岡・佐賀）の一部です。

ただし、提供エリア内の都道府県であっても、市区町村単位で非対応の地域があります。

必ず番地レベルまで入力して確認しましょう。

＼ エリア確認はこちら ／

auひかりのエリア確認

auひかりは全国展開の独自回線ですが、提供エリアに注意が必要です。

auひかり エリア検索ページで、住所を入力して確認できます。

関西エリアと東海エリアの戸建てプランは提供対象外です。

これは、関西ではeo光、東海ではコミュファ光というKDDIグループの電力系光回線が提供されているためです。

ただし、マンションタイプは関西・東海でも利用できるケースがあるため、集合住宅にお住まいの方は確認してみてください。

auスマートバリューを使いたい関西の戸建てユーザーはeo光、東海の戸建てユーザーはコミュファ光をチェックしましょう。

プロのアドバイス 💡 auひかりは関西・東海の戸建てが提供エリア外です。 au系のスマホ割を使いたいなら、関西ならeo光、東海ならコミュファ光でauスマートバリューが使えます。 独自回線で混雑にも強いので、私はまず電力系を優先して案内していました。

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eo光のエリア確認（関西）

eo光は関西電力グループのオプテージが提供する光回線です。

eo光 提供エリア検索ページで確認できます。

提供エリアは大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・福井の一部です。

eo光はauスマートバリューやUQモバイルの自宅セット割に対応しています。

au・UQモバイルユーザーで関西在住の方は優先的にチェックしてみてください。

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コミュファ光のエリア確認（東海）

コミュファ光は中部テレコミュニケーション（KDDI系列）が提供する光回線です。

コミュファ光 提供エリア検索ページで確認できます。

提供エリアは愛知・岐阜・三重・静岡・長野の5県です。

コミュファ光もauスマートバリューに対応しているため、東海地方のauユーザーにおすすめです。

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その他の電力系（メガエッグ・ピカラ・BBIQ）

中国・四国・九州地方にも、地域密着型の電力系光回線があります。

それぞれの提供エリアとエリア確認先は以下のとおりです。

メガエッグ （中国地方）：広島・岡山・山口・島根・鳥取 → エリア確認

（中国地方）：広島・岡山・山口・島根・鳥取 → エリア確認 ピカラ光 （四国地方）：香川・愛媛・徳島・高知 → エリア確認

（四国地方）：香川・愛媛・徳島・高知 → エリア確認 BBIQ（九州地方）：福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 → エリア確認

電力系光回線は地域限定ですが、auスマートバリューに対応しているサービスが多い点がメリットです。

フレッツ光や独自回線と比較して検討する際は、セット割の有無も含めて確認しましょう。

10ギガ対応エリアの確認方法

従来の光回線は最大1Gbps（1ギガ）が主流でしたが、近年は最大10Gbps（10ギガ）の高速プランが登場しています。

ただし、10ギガプランは1ギガプランよりも提供エリアが限定的です。

ここでは主要な10ギガサービスの対応エリアと確認方法を紹介します。

NTT東日本/西日本の10ギガ提供エリア

NTTが提供する10ギガサービス「フレッツ光クロス」の提供エリアは以下のとおりです。

NTT東日本 ：東京・神奈川・千葉・埼玉の一部（順次拡大中）

：東京・神奈川・千葉・埼玉の一部（順次拡大中） NTT西日本：大阪・愛知の一部（順次拡大中）

エリア確認は通常のフレッツ光と同じNTT東西の検索ページから行えます。

検索結果で「フレッツ光クロス」の表示があれば、10ギガプランに対応しています。

ドコモ光 10ギガやソフトバンク光 10ギガなどの光コラボ10ギガプランも、フレッツ光クロスと同じエリアで利用可能です。

NURO光 10ギガの対応エリア

NURO光の10ギガプランは、通常の2ギガプランよりもさらに提供エリアが限られます。

対応エリアは関東・関西・東海の一部地域です。

NURO光の公式サイトでエリア確認する際に、プラン選択で「10ギガ」を選ぶことで対応状況がわかります。

auひかり 10ギガの対応エリア

auひかりの10ギガプランは、東京・神奈川・埼玉・千葉の一部で提供されています。

auひかりの公式エリア検索ページで住所を入力すると、利用可能なプラン一覧に10ギガの表示が出るか確認できます。

10ギガと1ギガ、どちらを選ぶべきか

10ギガプランは高速ですが、月額料金が1ギガプランより500〜1,000円程度高くなります。

また、10ギガの恩恵を受けるにはWi-Fiルーターやパソコンも10Gbps対応である必要があります。

オンラインゲームや大容量データのやり取りが多い方には10ギガがおすすめです。

一方、動画視聴やWebサイト閲覧が中心であれば、1ギガプランで十分快適に利用できます。

※通信速度はベストエフォート型のため、実際の速度は利用環境によって異なります。

戸建てとマンションでエリア確認の注意点が違う

光回線のエリア確認では、戸建てとマンション（集合住宅）で確認すべきポイントが異なります。

とくにマンションは建物の設備状況によって利用できる回線やプランが変わるため、事前に確認しておきましょう。

戸建ての場合の確認ポイント

戸建ての場合、エリア確認の結果が「提供可能」であれば、基本的にそのまま申し込みに進めます。

ただし、以下の点は事前に確認しておきましょう。

電柱から自宅への引き込み経路が確保できるか

賃貸の場合は大家さんや管理会社の許可が必要

auひかりは関西・東海エリアの戸建てが対象外

とくに賃貸住宅では、光ファイバーの引き込み工事に穴あけが必要になる場合があるため、事前に許可を取ることが重要です。

マンション・集合住宅の場合の確認ポイント

マンションで光回線を利用するには、建物自体に光回線の設備が導入されていることが前提です。

エリア確認で「提供可能」と表示されても、お住まいのマンションに設備がなければ利用できません。

確認すべきポイントは以下のとおりです。

建物に希望する光回線の設備が導入済みか

マンションタイプ（光配線/VDSL/LAN）のどれに該当するか

未導入の場合、管理組合の許可を得て個別に引き込めるか

管理会社や管理組合に「インターネットの設備状況」を問い合わせるのが最も確実な方法です。

【監修者語録③】マンションに既存の光回線設備が入っていても、電柱から直接自室に引き込む「戸建てプラン」を契約できるケースがあります。

管理組合の許可が必要ですが、諦める前に一度確認してみてください。

プロのアドバイス 💡 マンションの設備には接続ポート数に上限があり、全世帯が利用していると新規申込できないことがあります。 前職の取次でも何度も遭遇しました。 また「光回線対応」でもVDSL方式だと速度は雲泥の差です。申込時に方式を必ず確認してください。

マンションの配線方式（光配線/VDSL/LAN）と速度の関係

マンションの光回線は、建物内の配線方式によって最大通信速度が大きく異なります。

以下の3つの配線方式があり、それぞれ最大速度に違いがあります。

配線方式 最大速度 特徴 光配線方式 最大1Gbps〜10Gbps 各戸まで光ファイバー直結で最も高速 VDSL方式 最大100Mbps 共用部まで光、各戸は電話線を使用。築古マンションに多い LAN配線方式 最大100Mbps〜1Gbps 共用部まで光、各戸はLANケーブルで接続 ※通信速度はベストエフォート型です。最新情報は公式サイトでご確認ください

VDSL方式のマンションでは最大100Mbpsまでしか出ないため、10ギガプランを契約しても速度は変わりません。

お住まいのマンションがどの配線方式を採用しているかは、管理会社への問い合わせまたはNTTの設備確認ページで調べられます。

エリア内でも契約できない・工事不可のケース

提供エリアの確認で「対応エリア」と表示されても、実際には契約できない・工事ができないケースがあります。

事前に知っておくことで、申し込み後の「工事不可」という想定外の事態を防げます。

マンション管理組合の許可が下りない

マンションに新たに光回線を引き込むには、管理組合やオーナーの許可が必要です。

共用部に配線設備を設置する工事が伴うため、許可が下りないケースは珍しくありません。

とくにNURO光のように独自設備を必要とする回線は、既存の光回線設備が入っている建物では許可を得にくい傾向があります。

電柱・配管の物理的制約

エリア判定は住所ベースで行われるため、建物の物理的な状況までは考慮されていません。

以下のような物理的な理由で工事ができないことがあります。

最寄りの電柱から建物までの距離が遠い

既存の配管が老朽化している、または詰まっている

引き込み経路上に他の建物や障害物がある

川や道路を横断する引き込みが必要で、許認可が下りない

これらは申し込み後の現地調査で判明することが多く、事前にWebサイトのエリア検索だけでは把握できません。

プロのアドバイス 💡 電柱から自宅までの距離が遠いと引き込み工事ができないことがあります。 天候や安全面で工事業者がNGと判断するとNTTの設備にNG判定が残り、再申込もできなくなるケースがあります。この場合はホームルーター等の代替を検討してください。

NTTの設備上限に達しているケース

マンションで利用される光回線設備には接続ポート数に上限があります。

既に他の入居者が光回線を利用していてポートが埋まっている場合、新規で契約できないことがあります。

この場合、空きが出るまで待つか、別の光回線サービスを検討する必要があります。

契約前に確認すべき3つのポイント

「エリア内なのに契約できない」というトラブルを避けるために、申し込み前に以下の3点を確認しておきましょう。

管理会社・オーナーへの事前確認：賃貸・マンションの場合は工事の許可を取る 既存の設備状況の把握：建物にどの回線の設備が入っているか確認する 回線事業者への事前相談：工事の可否を申し込み前に電話で確認する

とくに3つ目の「回線事業者への事前相談」は、物理的制約を事前に把握するうえで有効です。

提供エリア外だった場合の代替案

希望する光回線が提供エリア外だった場合でも、インターネットを利用する方法はあります。

ここでは、光回線の代わりに検討すべき3つの選択肢と目的別のおすすめを紹介します。

ホームルーター（工事不要の据え置きWi-Fi）

ホームルーターは、モバイル回線を利用した据え置き型のWi-Fi端末です。

コンセントに挿すだけでインターネットが使えるため、工事が不要で最短翌日から利用できます。

代表的なサービスはドコモ home 5G、ソフトバンクエアー、WiMAXの3つです。

動画視聴やWeb閲覧であれば快適に使えますが、オンラインゲームや大容量データのアップロードには不向きな場合があります。

ホームルーター選びは「ホームルーターおすすめ」記事を是非ご確認ください。

モバイルWi-Fi（ポケット型Wi-Fi）

モバイルWi-Fiは、持ち運びできる小型のWi-Fiルーターです。

自宅だけでなく外出先でも使えるため、外での利用が多い方に向いています。

ただし、ホームルーターよりも通信の安定性は劣る傾向があります。

同時接続台数も少ないため、家族での利用にはあまり向いていません。

モバイルWi-Fi（ポケット型wifi）選びは「ポケットWiFiおすすめ」記事を是非ご確認ください。

CATV（ケーブルテレビ）のインターネット

CATV（ケーブルテレビ）のインターネットは、同軸ケーブルを使ったインターネット接続サービスです。

光回線のエリア外でもケーブルテレビが来ている地域であれば利用できる可能性があります。

J:COMなどの大手CATVでは、下り最大1Gbpsのプランも提供されています。

テレビとインターネットをセットで契約できるため、CS放送を視聴したい方にもメリットがあります。

目的別おすすめ代替回線

「どの代替案を選べばいいかわからない」という方は、利用目的から逆算して選びましょう。

利用目的 おすすめの代替回線 理由 動画視聴・Web閲覧 ホームルーター 工事不要で速度も十分 オンラインゲーム・在宅勤務 CATV 有線接続で安定した通信が可能 外出先でも使いたい モバイルWi-Fi 持ち運びできて外でも通信可能 とにかく早くネットが必要 ホームルーター 最短翌日から利用可能 ※料金・速度は各サービスにより異なります。最新情報は公式サイトでご確認ください

まずは自分の利用目的を明確にし、それに合ったサービスを選ぶことが大切です。

プロのアドバイス 💡 SNSや動画視聴がメインならホームルーターで十分なケースが多いです。 ただし鉄筋コンクリートの建物だと電波が届きにくいこともあります。 オンラインゲームをするなら光回線一択ですので、目的に応じて判断してください。

都道府県別の対応回線早見表

「自分の都道府県ではどの光回線が使えるの？」という疑問にお答えするため、エリアブロック別に対応回線を一覧にまとめました。

フレッツ光（光コラボ）は全国対応のため表からは省略し、独自回線と電力系光回線の対応状況に絞って掲載しています。

北海道・東北エリア

都道府県 NURO光 auひかり 電力系 北海道 ○（一部） ○ — 青森 — ○ — 岩手 — ○ — 宮城 ○（一部） ○ — 秋田 — ○ — 山形 ○（一部） ○ — 福島 ○（一部） ○ — ※フレッツ光・光コラボは全国対応のため省略。最新情報は公式サイトでご確認ください

関東エリア

都道府県 NURO光 auひかり 電力系 東京 ○ ○ — 神奈川 ○ ○ — 千葉 ○ ○ — 埼玉 ○ ○ — 茨城 ○ ○ — 栃木 ○ ○ — 群馬 ○ ○ — ※フレッツ光・光コラボは全国対応のため省略。最新情報は公式サイトでご確認ください

中部・東海エリア

都道府県 NURO光 auひかり 電力系 愛知 ○ △（マンションのみ） コミュファ光 岐阜 ○（一部） △（マンションのみ） コミュファ光 三重 ○（一部） △（マンションのみ） コミュファ光 静岡 ○ △（マンションのみ） コミュファ光 長野 — ○ コミュファ光 新潟 — ○ — 富山 — ○ — 石川 — ○ — 福井 — ○ eo光（一部） 山梨 — ○ — ※auひかりの△はマンションタイプのみ提供。戸建ては対象外。最新情報は公式サイトでご確認ください

関西エリア

都道府県 NURO光 auひかり 電力系 大阪 ○ △（マンションのみ） eo光 京都 ○ △（マンションのみ） eo光 兵庫 ○ △（マンションのみ） eo光 滋賀 ○（一部） △（マンションのみ） eo光 奈良 ○（一部） △（マンションのみ） eo光 和歌山 — △（マンションのみ） eo光 ※auひかりの△はマンションタイプのみ提供。戸建ては対象外。最新情報は公式サイトでご確認ください

中国・四国エリア

都道府県 NURO光 auひかり 電力系 広島 ○（一部） ○ メガエッグ 岡山 ○（一部） ○ メガエッグ 山口 — ○ メガエッグ 島根 — ○ メガエッグ 鳥取 — ○ メガエッグ 香川 — ○ ピカラ光 愛媛 — ○ ピカラ光 徳島 — ○ ピカラ光 高知 — ○ ピカラ光 ※フレッツ光・光コラボは全国対応のため省略。最新情報は公式サイトでご確認ください

九州・沖縄エリア

都道府県 NURO光 auひかり 電力系 福岡 ○（一部） ○ BBIQ 佐賀 ○（一部） ○ BBIQ 長崎 — ○ BBIQ 熊本 — ○ BBIQ 大分 — ○ BBIQ 宮崎 — ○ BBIQ 鹿児島 — ○ BBIQ 沖縄 — ○ — ※フレッツ光・光コラボは全国対応のため省略。最新情報は公式サイトでご確認ください

お住まいの都道府県で利用できる回線がわかったら、前述のエリア確認方法で番地レベルまで確認してみてください。

エリアが確認できたら次にやること

提供エリア内であることが確認できたら、実際に申し込む前にいくつか確認しておくべきことがあります。

ここでは、エリア確認後のステップを2つに分けて解説します。

料金・キャンペーンを比較する

エリア内で複数の光回線が利用できる場合は、月額料金やキャンペーン内容を比較して選びましょう。

比較する際のポイントは以下の3つです。

スマホセット割 ：ドコモ・au・ソフトバンクの各割引で月々最大1,100円お得に

：ドコモ・au・ソフトバンクの各割引で月々最大1,100円お得に キャッシュバック ：申込窓口によって金額が異なるため、複数の窓口を比較

：申込窓口によって金額が異なるため、複数の窓口を比較 工事費無料キャンペーン：「完全無料」と「実質無料」の違いに注意

とくに「実質無料」の工事費は途中解約すると残債が請求されるため、契約期間も含めて検討することが大切です。

申し込みから開通までの流れ

光回線の申し込みから開通までは、一般的に2週間〜1ヶ月程度かかります。

基本的な流れは以下のとおりです。

Webまたは電話で申し込み 工事日の調整（申込から1〜2週間後） 開通工事の実施（所要時間1〜2時間） 機器の設定・接続 利用開始

繁忙期（3〜4月の引っ越しシーズン）は工事の予約が取りにくくなるため、早めの申し込みをおすすめします。

なお、光コンセントが設置済みの物件であれば、工事不要（無派遣工事）で開通できるケースもあります。

光回線のエリア確認でよくある質問（FAQ）

光回線のエリア確認に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q 引っ越し先のエリアを事前に確認できる？ ▼ A A. はい、引っ越し先の住所がわかれば事前にエリア確認が可能です。

NTT東日本・西日本の検索ページや各回線の公式サイトに住所を入力するだけで、提供状況を確認できます。

引っ越しが決まったら早めにチェックしておきましょう。 Q エリア確認したら勧誘の電話がくる？ ▼ A A. NTT公式サイトでの検索は個人情報不要のため、営業電話はかかりません。

ただし、一部の代理店サイトで氏名や電話番号を入力して申し込みフォームから確認した場合は、営業連絡が届く可能性があります。

公式の検索ページを利用すれば安心です。 Q エリア判定で「○」でも本当に使える？ ▼ A A. エリア判定は住所ベースの判定であり、建物の物理的な状況は考慮されていません。

マンションの管理組合の許可が下りない場合や、電柱・配管の制約で工事ができない場合は、エリア内でも利用できないケースがあります。

心配な方は申し込み前に回線事業者へ電話で確認するのがおすすめです。 Q 電話でエリアを確認する方法は？ ▼ A A. 各回線事業者の電話窓口で確認できます。

フレッツ光・光コラボは「0120-116-116」（NTT東日本・西日本共通）、auひかりは「0120-92-5000」、NURO光は「0120-117-260」に問い合わせてください。

受付時間は各社9:00〜17:00または18:00が一般的です。 Q エリア拡大の予定はどこで確認できる？ ▼ A A. 各回線事業者の公式サイトで随時発表されています。

フレッツ光クロス（10ギガ）やNURO光は順次エリアを拡大中です。

具体的な拡大予定日は公開されないことが多いため、定期的に公式サイトをチェックするか、エリア拡大の通知サービスがある場合は登録しておくとよいでしょう。

まとめ

本記事では、光回線の提供エリアを確認する方法を回線タイプ別に解説しました。

最後に、エリア確認のポイントを整理します。

ポイント 内容 回線タイプの把握 NTT系（光コラボ）・独自回線・電力系で確認先が異なる エリア確認の基本 各公式サイトで郵便番号を入力するだけで無料で確認可能 マンションの注意点 エリア内でも建物の設備・配線方式の確認が必要 エリア内でも工事不可 管理組合の許可・電柱配管の制約・ポート上限に注意 エリア外の代替案 ホームルーター・モバイルWi-Fi・CATVが選択肢

まずはスマホのキャリアからセット割が使える回線を確認し、公式サイトでエリア検索するのが最短ルートです。

エリア確認は個人情報の入力なしで行えるため、気軽にチェックしてみてください。

エリア内であることが確認できたら、料金やキャンペーンを比較して自分に合った光回線を選びましょう。