【2026年3月】eo光の評判・口コミは悪い？アンケート調査で判明したメリット・デメリット

📌 この記事でわかること eo光利用者73人の満足度スコアと口コミの実態

速度・料金・サポートそれぞれのリアルな評判

eo光のメリット・デメリットと、おすすめな人の条件

eo光は関西電力グループが提供する独自回線の光インターネットサービスです。

「eo光 評判」で検索している方の多くは、「実際に使っている人の口コミを知りたい」「速度は本当に速いのか」「料金は妥当なのか」といった疑問を持っているのではないでしょうか。

結論から言うと、eo光は速度面の評判が非常に高く、独自回線ならではの安定感が最大の強みです。

一方で、2年目以降の料金アップや関西エリア限定という制約には注意が必要です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームでは、eo光の利用者73人に独自アンケートを実施しました。

本記事では、そのリアルな口コミデータをもとにeo光の評判を徹底検証します。

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eo光の総合満足度【独自アンケート調査N=73】

まずはeo光の評判を数字で確認しましょう。

独自アンケートの結果、eo光の総合満足度は5点満点中3.85点でした。

「やや満足」「とても満足」を合わせると76.7%のユーザーが満足と回答しており、全体として高い評価です。

評価サマリー（総合/速度/料金/サポート/おすすめ度）

評価項目 平均スコア（5点満点） 評価 総合満足度 3.85 ★★★★☆ 通信速度 4.40 ★★★★☆ 夜間の通信速度 4.45 ★★★★★ 料金 3.52 ★★★★☆ 手続きのスムーズさ 3.66 ★★★★☆ サポート対応 3.61 ★★★★☆ おすすめ度 3.75 ★★★★☆ ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜調査期間：2026年3月｜有効回答数：73名

特筆すべきは通信速度の満足度が4.40点、夜間の速度も4.45点と非常に高い点です。

独自回線のeo光ならではの安定感がユーザー評価にはっきり表れています。

一方、料金は3.52点とやや控えめで、「2年目以降の値上がり」を気にする声が多く見られました。

eo光の速度に関する評判・口コミ

eo光の評判で最も高い評価を得ているのが通信速度です。

eo光は関西電力グループのケイ・オプティコムが運営する独自回線（FTTH）を使用しており、NTTフレッツ光網を使う光コラボとは異なるインフラで提供されています。

その他の、速度が速い光回線が気になる方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

eo光の実測データ（独自回線の優位性）

アンケートで実際の下り速度を聞いたところ、計測経験のある回答者のうち約68%が100Mbps以上の速度が出ていると回答しました。

実測速度帯 回答数 割合 300Mbps以上 8 11.0% 100〜300Mbps程度 22 30.1% 50〜100Mbps程度 9 12.3% 10〜50Mbps程度 4 5.5% 10Mbps未満 1 1.4% 計測したことがない 29 39.7% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：73名｜ユーザー自己申告値のため計測条件にばらつきがあります

また、夜間（21時〜24時）の速度について「快適（昼間と変わらない）」と回答した人が53.4%、「やや遅くなるが許容範囲」が42.5%と、合計95.9%が夜間でも問題なく使えているという結果です。

独自回線のため光コラボのようにNTT網の混雑の影響を受けにくく、時間帯を問わず安定しやすい点がeo光の大きな強みといえます。

速度に関する良い口コミ

「eo光は独自回線なので、フレッツ系の光コラボよりも混雑の影響を受けにくく、日中はとても安定しています。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「回線自体は安定しており、動画視聴やオンライン会議でもストレスを感じにくい印象です。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「以前ソフトバンク光を使っていましたが、夜間に不安定になることがありました。eo光は安定していました。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「通信速度が速くとても安定していて、コストパフォーマンスにも優れているのでおすすめできると思います。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

速度に関する悪い口コミ

「マンションによっては設備が古く、夜間に速度が落ちることがあるため、契約前に建物の配線方式を確認しておくと安心です。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「少し混み合った時、通信速度が気になることがありました。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「夜間は少し速度が落ちることがあります。オンラインゲームをする方は、契約前にエリアの評判を確認しておくと安心です。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

プロのアドバイス 💡 正直、ある程度の速度があれば体感差はほとんどありません。 FPSゲームでも下り300Mbps・Ping値15以下あれば十分快適です。 速度が気になる場合は、回線よりもスマホやPCのスペックがボトルネックになっていないか確認してみてください。

速度評判のまとめ

eo光の速度評価は5点満点中4.40点と非常に高水準です。独自回線のため混雑しにくく、動画視聴・テレワーク・オンライン会議といった日常的な用途では快適に利用できるという声が大半です。ただし、マンションの配線方式（VDSL方式など古い設備）によっては速度が出にくいケースもあるため、契約前に建物の対応状況を確認しておきましょう。

eo光の料金に関する評判・口コミ

その他の、料金が安い光回線が気になる方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

eo光の料金プラン（ホームタイプ/マンション/シンプルプラン）

プラン 月額料金（税込） 備考 ホームタイプ 1ギガコース 5,448円（即割適用時） 2年間の即割適用後は通常料金 ホームタイプ 5ギガコース 5,960円（即割適用時） 10ギガと同等のエリアカバー ホームタイプ 10ギガコース 6,530円（即割適用時） 関西エリア99%以上カバー マンションタイプ 建物により異なる VDSL/光配線方式で料金変動 シンプルプラン（ネットのみ） 980円〜 ネット回線のみのシンプル構成 ※上記は参考料金です。即割は2年間の利用を条件とした割引で、途中解約時は違約金が発生します。公式サイトで最新情報をご確認ください（2026年3月時点）

実質月額で他社比較（比較表）

サービス 回線種別 月額（戸建て・税込参考） 工事費 スマホ割 eo光（1ギガ） 独自回線 5,448円（即割適用時） 実質無料 au/UQ/mineo ドコモ光 光コラボ 5,720円 要確認 ドコモ ソフトバンク光 光コラボ 5,720円 要確認 SoftBank/Y!mobile auひかり 独自回線 5,610円 要確認 au/UQ NURO光 独自回線 5,200円 要確認 SoftBank ※料金は参考値です。キャンペーン・スマホセット割の適用状況によって実質月額は変動します。最新情報は各社公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

eo光はスマホセット割（au/UQモバイル：最大1,100円/月引き、mineo：330円/月引き）を加味すると、関西エリアの独自回線としてはコストパフォーマンスの高い水準です。

料金に関する口コミ

アンケートでは料金について「妥当」と感じているユーザーが63.0%と最多でした。一方、「やや高い」「高い」と感じるユーザーも合計26.0%おり、特に2年目以降の料金アップに対する不満が目立ちます。

「月額料金が安いのでオススメです。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「新規契約で割引があり最初の1年はとても満足。2年契約なので時期がくればまた他社と検討したい。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「キャッシュバックが大きく実質料金が光回線の中で安めですが、混雑時には通信速度が遅くなる場合があります。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

実際の月々の支払い額をみると、5,000円〜6,000円未満が28.8%、4,000円〜5,000円未満が27.4%と、多くのユーザーが4,000〜6,000円台で利用しています。

料金評判のまとめ

eo光の料金満足度は3.52点で、速度に比べるとやや評価が分かれます。「妥当」と感じるユーザーが6割超で大多数ですが、2年目以降の料金が上がる点（即割終了後）がデメリットとして意識されています。

スマホセット割を活用できるau/UQモバイル/mineoユーザーであれば実質的な負担を抑えられるため、セット割対象かどうかは必ず確認しましょう。

auユーザーにおすすめの光回線はこちらの記事からご確認ください。

eo光のサポート・工事に関する評判

eo光のサポート対応の満足度は3.61点。利用経験者の中では「やや満足」が最多（28.8%）で、「とても満足」も11.0%と、全体的には悪くない評価です。ただし、「やや不満」「とても不満」も合計8.2%存在します。

手続き（申込・工事・開通）のスムーズさは3.66点で、「まあ簡単だった」が43.8%、「とても簡単だった」が16.4%と、約6割のユーザーが手続きに大きな問題を感じていません。

サポートに関する口コミ

「サポート体制がいいと思うので、電話、テレビ、ネット等まとめるのがいい。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「eo光を使い始めたばかりですが、わからないことがあって電話で質問をした時もすごく丁寧に教えてくださったので好印象です。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「カスタマーサポートセンターの電話は比較的繋がりやすかったです。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「サポートは混み合う時間帯だと繋がりにくいことがあるので、基本的な設定は自分で調べながら進められる人に向いていると思います。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「問い合わせた際の担当者の質は当たり外れがあるように思います。」 eo光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

サポート評判のまとめ

eo光のサポートは全体的には「丁寧」「繋がりやすい」という評価が多い一方、「時間帯によっては混雑する」「担当者による差がある」という声もあります。関西電力グループという大手の安心感がある反面、ピーク時間帯の電話混雑には注意が必要です。なお、初期設定訪問サポートが無料で利用できるため、設定に不安がある方はぜひ活用しましょう。

eo光のメリット5選

①独自回線で速度が安定・10ギガもエリア99%カバー

eo光最大の強みは、関西電力グループの独自回線を使用している点です。

NTTフレッツ光網を共有する光コラボとは異なり、回線の混雑が起きにくい構造になっています。

アンケートでも通信速度の満足度は4.40点と高評価で、「独自回線なので混雑しにくく安定している」という声が多数寄せられました。

さらに、10ギガコースは関西エリアの99%以上をカバーしており、他社の10ギガサービスに比べてエリアの広さが際立っています。

将来的に高速プランへ切り替えたい場合も安心です。

②他社違約金を最大60,000円まで還元

他社の光回線から乗り換える際に発生する違約金・撤去費用を、最大60,000円まで還元してくれるキャンペーンを実施しています。

アンケートでも乗り換えユーザーの28.8%がこの違約金還元制度を利用しており、乗り換えのハードルが大幅に下がります。

「他社回線を使っているが契約途中で違約金がネック」という方にとって、eo光の還元額は業界でもトップクラスの手厚さです。

③工事費実質無料＋初期設定サポート無料

eo光の標準工事費は29,700円ですが、キャンペーン適用で実質無料になります。

さらに、初期設定の訪問サポートも無料で提供されているため、「光回線の設定が不安」という方でも安心です。

事務手数料は3,300円のみで、初期費用を最小限に抑えて始められます。

④au/UQモバイル/mineoのスマホセット割対応

eo光は3つのスマホキャリアとのセット割に対応しています。

auスマートバリュー ：最大1,100円/月割引（家族全員対象）

：最大1,100円/月割引（家族全員対象） UQモバイル 自宅セット割 ：最大1,100円/月割引

：最大1,100円/月割引 mineoセット割：330円/月割引

アンケート回答者のスマホキャリアを見ると、au（30.1%）・UQモバイル（19.2%）・mineo（2.7%）とセット割対象者が多く、eo光との相性が良い組み合わせです。セット割利用者の満足度も3.78点と高めでした。

auユーザーにおすすめの光回線はこちらの記事からご確認ください。

⑤Netflixプレゼントなどキャンペーンが充実

eo光ではNetflixプレゼントキャンペーンを実施しており、アンケートでも11.0%のユーザーが利用しています。

そのほか、月額割引（スタート割など）を38.4%、工事費実質無料を38.4%、無線ルーター12ヶ月無料を19.2%のユーザーが活用するなど、キャンペーンの種類・利用率ともに充実しています。

オリコン顧客満足度調査で近畿1位（2025年発表）を獲得、RBBアワード19年連続受賞と、第三者評価でも高い実績を持つサービスです。

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eo光のデメリット3選・注意点も

①関西エリア限定で引っ越し時に解約リスク

eo光は大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・福井の関西エリア限定のサービスです。

関西エリア外への引っ越しが発生した場合は解約せざるを得ません。

アンケートでも11.0%のユーザーが「関西エリア限定で引っ越し時に不便」をデメリットとして挙げています。

転勤の可能性がある方は、全国対応の光コラボ（ドコモ光・ソフトバンク光など）も比較検討しておくと安心です。

②マンションは導入物件が限られる

eo光をマンションで利用するには、建物にeo光の設備が導入されている必要があります。

アンケートでも8.2%のユーザーが「マンションで導入されていない物件がある」ことをデメリットに挙げました。

実際に「当マンションは10ギガ契約ができない」「マンションに導入済だったので利用できたが、導入されていなければ選択肢に入らなかった」といった声もあります。

マンションにお住まいの方は、契約前に必ず公式サイトのエリア検索で建物の対応状況を確認してください。

③2年目以降の料金が上がる（即割終了後）

eo光のデメリットとして最も多く挙げられたのが「2年目以降の料金が上がる」という点で、32.9%のユーザーが不満として選択しました。

eo光のホームタイプは「即割」（2年間の利用約束で月額割引）が適用されますが、割引期間終了後は通常料金に戻ります。

ただし、3年目以降は「長割（ながわり）」が適用でき、長期利用でさらに割引を受けることも可能です。契約前にキャンペーン期間と通常料金の差額を確認しておきましょう。

eo光の5ギガ/10ギガコースについて

eo光は1ギガコースに加えて、5ギガコースと10ギガコースを提供しています。

特に10ギガコースは関西エリアの99%以上をカバーしており、これは関西の光回線サービスで最大級のエリアカバー率です。

アンケート回答者のコース利用状況は以下の通りです。

コース 利用者割合 ホームタイプ 1ギガコース 37.0% ホームタイプ 5ギガコース 21.9% ホームタイプ 10ギガコース 12.3% マンションタイプ 17.8% シンプルプラン（ネットのみ） 5.5% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：73名

5ギガ・10ギガコースを合わせると34.2%のユーザーが高速プランを選択しており、eo光ユーザーの速度に対する意識の高さがうかがえます。

オンラインゲーム・4K/8K動画配信・大容量データのやり取りが多い方は、5ギガ・10ギガコースの検討をおすすめします。

※5ギガ/10ギガコースを利用するには、対応ルーターが必要です。

料金の詳細は公式サイトでご確認ください。

eo光のセット割（au/UQモバイル/mineo）

eo光は3つのスマホキャリアとセット割が組めるため、対象キャリアを利用中の方は通信費全体を大幅に節約できます。

セット割 割引額（税込） 対象 適用条件 auスマートバリュー 最大1,100円/月 auスマホ eo光＋eo光電話の契約 UQモバイル 自宅セット割 最大1,100円/月 UQモバイル eo光＋eo光電話の契約 mineoセット割 330円/月 mineo eo光とmineoの同時契約 ※最新の割引条件は公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

auスマートバリューとUQモバイル自宅セット割は家族全員のスマホに適用されるため、家族4人でauを使っている場合は最大4,400円/月の割引になります。

アンケートでもau（30.1%）・UQモバイル（19.2%）の利用者が多く、eo光とau/UQの組み合わせは関西エリアで特に人気の高い構成です。

auユーザーにおすすめの光回線はこちらの記事からご確認ください。

なお、eo光電話（月額314円）への加入が条件となるケースがあるため、申込時に詳細を公式サイトで確認してください。

プロのアドバイス 💡 セット割はeo光電話などのオプション加入が条件になるため、表示通りの割引額にならないことがあります。 割引額だけでなくオプション料金も含めたトータルコストで比較するのがおすすめです。

eo光のキャンペーン・乗り換え特典

eo光は初期費用を抑えるキャンペーンと乗り換え特典が充実しています。アンケートで実際に利用されたキャンペーンは以下の通りです。

キャンペーン 利用率 内容 月額割引（スタート割など） 38.4% 開通から一定期間の月額割引 工事費実質無料 38.4% 標準工事費29,700円が実質無料 他社違約金還元 20.5% 最大60,000円まで違約金を還元 無線ルーター12ヶ月無料 19.2% Wi-Fiルーターのレンタル無料 Netflixプレゼント 11.0% Netflixの一定期間無料 商品券・ギフト券 5.5% 商品券のプレゼント 初期設定訪問サポート無料 4.1% 専門スタッフが自宅で初期設定 ※キャンペーン内容は時期により変更されます。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

特に注目したいのが他社違約金還元（最大60,000円）です。

他社の光回線を契約途中で解約する際の違約金・撤去費用をeo光が負担してくれるため、乗り換えのハードルが大幅に下がります。

アンケートでも乗り換えユーザーの中で28.8%が実際に利用しています。

※キャンペーン内容は時期により変更されます。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。

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eo光がおすすめな人・おすすめしない人

73人のアンケート結果とeo光の特徴をもとに、おすすめな人・おすすめしない人を整理しました。

eo光がおすすめな人

関西エリアに住んでいて安定した速度の光回線を探している方

au/UQモバイル/mineoユーザーでスマホセット割を活用したい方

他社からの乗り換えで違約金の負担が気になる方

5ギガ・10ギガの高速プランを検討している方

工事費や初期費用を抑えて光回線を始めたい方

eo光がおすすめしない人

関西エリア外に住んでいる・転勤で関西を離れる可能性がある方

ドコモ・ソフトバンクのスマホセット割を最大活用したい方

月額料金の安さだけを最重視する方（光コラボの方が安い場合がある）

マンションにeo光の設備が導入されていない方

よくある質問（FAQ）

Q eo光はどんな回線ですか？光コラボとの違いは？ ▼ A eo光は関西電力グループのケイ・オプティコムが運営する独自回線の光インターネットサービスです。NTTフレッツ光網を使う「光コラボ」とは異なり、自社の光ファイバー網を使用しているため回線の混雑が起きにくく、速度が安定しやすい特徴があります。 Q eo光の提供エリアはどこですか？ ▼ A 大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・福井の関西エリアが対象です。詳細な対応エリアはeo光公式サイトの「サービス提供エリア検索」で確認できます。 Q eo光の通信速度は実際どのくらい出ますか？ ▼ A 当サイトの独自アンケートでは、計測経験のあるユーザーの約68%が下り100Mbps以上と回答しています。夜間（21時〜24時）でも95.9%のユーザーが「問題ない」と回答しており、独自回線ならではの安定性が強みです。 Q eo光の工事費はいくらですか？ ▼ A 標準工事費は29,700円ですが、キャンペーン適用で実質無料になります。事務手数料は3,300円です。※キャンペーン内容は時期により変更される場合があります。公式サイトで最新情報をご確認ください。 Q eo光に契約縛りや解約金はありますか？ ▼ A ホームタイプで「即割」を適用した場合、2年間の最低利用期間があります。期間内に解約すると即割の違約金が発生します。即割を適用しない場合は1年間の最低利用期間です。詳細は公式サイトでご確認ください。 Q eo光はマンションでも使えますか？ ▼ A はい、マンションタイプが提供されています。ただし、建物にeo光の設備が導入されている必要があります。導入状況はeo光公式サイトのエリア検索で確認できます。 Q au以外のスマホでもeo光は使えますか？ ▼ A はい、スマホのキャリアに関係なくeo光は利用できます。ただし、スマホセット割が適用されるのはau・UQモバイル・mineoのみです。ドコモやソフトバンクのスマホ割を優先したい場合は、各キャリア系の光コラボも比較検討しましょう。 Q eo光の申し込みから開通までどのくらいかかりますか？ ▼ A 新規工事の場合、申し込みから開通まで1〜2ヶ月程度かかる場合があります。引っ越しシーズン（3〜4月）は特に混み合うため、早めの申し込みがおすすめです。

eo光の評判まとめ

eo光の評判を73人の独自アンケートデータをもとに検証した結果、速度の安定性が最大の強みであることが明らかになりました。

評価項目 スコア 一言コメント 総合満足度 3.85/5.00 76.7%が満足と回答 通信速度 4.40/5.00 独自回線で混雑に強い 夜間速度 4.45/5.00 95.9%が問題なしと回答 料金 3.52/5.00 妥当が63%、2年目以降の値上がりに注意 サポート 3.61/5.00 概ね好評だが混雑時は繋がりにくい おすすめ度 3.75/5.00 68.5%がおすすめすると回答 ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜調査期間：2026年3月｜有効回答数：73名

eo光は「関西エリアで速度の安定性を重視する方」に最もおすすめの光回線です。

独自回線ならではの混雑しにくさ、10ギガコースの広いエリアカバー、au/UQ/mineoのスマホセット割、最大60,000円の違約金還元など、総合力の高さが際立ちます。

一方で、関西限定・2年目以降の料金アップ・マンションの導入制限というデメリットもあります。ご自身の利用環境や引っ越しの可能性を踏まえて、最適な光回線を選んでください。

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※本記事の料金・キャンペーン情報は2026年3月時点の参考情報です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

📊 アンケート調査概要を見る 項目 内容 調査方法 クラウドソーシングによるアンケート 調査期間 2026年3月 調査対象 eo光の現在利用者・過去利用者 有効回答数 73件（現在利用中：51件 / 解約済：22件） 調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム