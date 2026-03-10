【2026年3月】楽天ひかりの評判・口コミは悪い？アンケート調査で判明したメリット・デメリット

📌 この記事でわかること 楽天ひかり利用者70名の満足度・口コミ（速度・料金・サポート）

楽天ひかりのメリット5選・デメリット3選

楽天モバイルとのセット特典（最強おうちプログラム・SPU）の実態

「楽天ひかり 評判」で検索している方は、楽天ひかりを実際に使っている人のリアルな声が気になっているのではないでしょうか。

結論から言うと、楽天ひかりは楽天モバイルユーザーや楽天経済圏を活用している方にとってコスパの良い光回線です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した独自アンケート（N=70）では、総合満足度3.99点（5点満点）と高い評価を得ています。

一方で「Wi-Fiルーターのレンタルがない」「楽天モバイル以外だとメリットが薄い」といった声もあり、すべての人におすすめできるわけではありません。

本記事では、楽天ひかりを実際に利用した70名の口コミをもとに、速度・料金・メリット・デメリットを詳しく解説します。

申し込み前の参考にしてください。

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楽天ひかりの総合満足度【独自アンケート調査N=70】

楽天ひかりの総合満足度は5点満点中3.99点。

回答者の77.1%が「満足」と回答（「とても満足」25.7%＋「やや満足」51.4%）しており、全体的に高い評価です。

選択肢 回答数 割合 とても満足 18 25.7% やや満足 36 51.4% どちらとも言えない 13 18.6% やや不満 3 4.3% とても不満 0 0.0% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜調査期間：2026年3月｜有効回答数：70名

「とても不満」と答えた人が0名だった点も注目ポイントです。

大きな不満を感じている利用者は少ないことがうかがえます。

評価サマリー

各項目のスコアは以下のとおりです。

評価項目 スコア（5点満点） 総合満足度 3.99 通信速度 4.19 夜間速度 4.24 料金 3.74 手続きのスムーズさ 3.84 楽天ポイント還元 3.74 推奨度（おすすめ度） 3.63 ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：70名

通信速度（4.19点）・夜間速度（4.24点）が最も高スコアとなっており、楽天ひかりの速度面に満足している利用者が多いことがわかります。

一方、料金（3.74点）やポイント還元（3.74点）は相対的にやや低め。

「期待ほどの還元ではなかった」という声が影響していると考えられます。

楽天ひかりの速度に関する評判・口コミ

楽天ひかりの通信速度について、アンケートでは91.4%が「問題ない」と回答（「十分速い」37.1%＋「時々遅くなるが普段は問題ない」54.3%）しています。

選択肢 回答数 割合 十分速い・問題ない 26 37.1% 普段は問題ないが、時々遅くなる 38 54.3% 夜間や休日は明らかに遅くなる 5 7.1% 常に遅い・不満 1 1.4% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：70名

その他の、速度が速い光回線が気になる方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

楽天ひかりの実測データ

アンケートで速度を計測したことがある回答者（43名）のうち、100〜300Mbps程度が最多（35.7%）、次いで300Mbps以上（12.9%）でした。

下り速度 回答数 割合 300Mbps以上 9 12.9% 100〜300Mbps程度 25 35.7% 50〜100Mbps程度 7 10.0% 10〜50Mbps程度 2 2.9% 計測したことがない 27 38.6% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：70名｜ユーザー自己申告値のため計測条件にばらつきがあります

夜間（21時〜24時）の速度についても91.5%が「許容範囲以上」と回答しています。

夜間速度 回答数 割合 快適（昼間と変わらない） 30 42.9% やや遅くなるが許容範囲 34 48.6% 明らかに遅くなる 5 7.1% 使えないレベルで遅い 1 1.4% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：70名

動画視聴・テレワーク・Web閲覧といった日常的な用途であれば、楽天ひかりの速度で不便を感じるケースは少ないでしょう。

※実際の速度はご利用環境（建物の構造・ルーター・接続機器・時間帯等）によって異なります。

速度に関する良い口コミ

「使用感がよく速度に関するストレスを感じることはありません。夜間でも普通に動作できて、ネットでの活動にストレスとなることがないのでおすすめできます。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「通信速度に関しては時間帯問わずほぼ問題ないです。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「回線の品質は1Gbps契約のためとても速いわけではありませんが、通信の遅延や回線断などの障害はまったく発生しないため、テレワークなどで安心して利用できています。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「ある程度は速度もあり普段使いなら問題ないです。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

速度に関する悪い口コミ

「速度が明らかに遅くなることがあり、不便に感じることがあります。早い方がいい方は別の回線をおすすめします。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「開通まではスムーズだが日中や夜間問わず繋がりにくい。楽天を日常生活で使用しているためポイントもついて還元等はされるが、Wi-Fiが繋がらないストレスはある。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「マンションタイプの場合は夜間に速度が落ちることがあるため、オンラインゲームを頻繁にする人はIPv6対応ルーターを必ず用意した方が快適です。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

速度評判のまとめ

楽天ひかりの速度に関する評判は全体的に良好です。

通信速度スコアは4.19点、夜間速度は4.24点と高水準でした。

「時々遅くなる」という声はあるものの、大多数の利用者は日常使いで問題を感じていません。

ただし、マンションタイプで夜間に速度低下を感じるケースが一部報告されています。

オンラインゲームや高画質動画を頻繁に利用する方は、IPv6（クロスパス）対応のルーターを事前に用意しておくことで速度の安定性を高められます。

プロのアドバイス 💡 どの光回線でもIPv6に対応していれば、速度のストレスはほぼありません。楽天ひかりもIPv6（クロスパス）に対応しているので、対応ルーターさえ用意すれば安定した速度が期待できますよ。

楽天ひかりの料金に関する評判・口コミ

その他の、料金が安い光回線が気になる方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

楽天ひかりの料金プラン

楽天ひかりの月額料金はシンプルな2プラン構成です。

プラン 月額料金（税込） ファミリープラン（戸建て） 5,280円 マンションプラン（集合住宅） 4,180円 ※公式サイトで最新情報をご確認ください（2026年3月時点）

項目 内容 工事費 22,000円（24回のポイント還元で実質0円） 契約事務手数料 880円（新規）／1,980円（転用・事業者変更） 契約期間 2年（自動更新） 解約金 月額基本料1ヶ月分 ※公式サイトで最新情報をご確認ください（2026年3月時点）

アンケートでの月々の支払い額は以下のとおりです。

支払い額 回答数 割合 3,000円未満 3 4.3% 3,000円〜4,000円未満 10 14.3% 4,000円〜5,000円未満 27 38.6% 5,000円〜6,000円未満 25 35.7% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：70名

マンションプランの方は4,000〜5,000円台、戸建ての方は5,000〜6,000円台が中心です。

実質月額で他社比較

楽天ひかりの月額料金を他社の光コラボと比較すると、以下のとおりです。

サービス 戸建て月額（税込） マンション月額（税込） スマホセット割 楽天ひかり 5,280円 4,180円 楽天モバイル（ポイント還元） ドコモ光 5,720円 4,400円 ドコモ（月額割引） ソフトバンク光 5,720円 4,180円 ソフトバンク（月額割引） GMOとくとくBB光 4,818円 3,773円 なし ビッグローブ光 5,478円 4,378円 au・UQ（月額割引） ※各社料金は参考値です。キャンペーン・割引適用前の標準料金で比較しています。最新情報は各社公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

楽天ひかりの月額料金は、ドコモ光・ソフトバンク光と比べると戸建てで440円、マンションで220円安い水準です。

さらに楽天モバイルとのセットで毎月1,000ポイント還元を受ければ、実質的にはさらにコストを抑えられます。

料金に関する口コミ

アンケートで料金の印象を聞いたところ、72.9%が「妥当」と回答しました。

選択肢 回答数 割合 安いと感じる 7 10.0% 妥当だと感じる 51 72.9% やや高いと感じる 11 15.7% 高いと感じる 1 1.4% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：70名

「月額料金が安いのでおすすめです。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「金額も他の回線と変わりなく高くない。通信速度なども特に問題ないと思う。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「楽天経済圏を利用中なら、ポイント還元を含めた実質料金は非常に安いです。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「期待するほど金額差もなく、スマホが楽天であることが気にならないなら3大キャリアよりもかなりお得だと思います。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

料金評判のまとめ

楽天ひかりの料金に関する評判は「妥当〜やや安い」が主流です。

月額料金単体では劇的な安さではないものの、楽天モバイルとのセットによるポイント還元やSPU倍率アップを含めた「楽天経済圏トータルでのお得感」を評価する声が多く見られました。

一方、楽天モバイル以外のスマホを使っている方からは「特別安いとは感じない」という声もあります。

楽天経済圏をどの程度活用しているかによって、コスパの感じ方が大きく変わるのが楽天ひかりの特徴です。

楽天ひかりのサポートに関する評判

サポートに関する口コミ

サポート対応については、利用者の45.7%が「利用したことがない」と回答。

特に問題なく利用できている方が多いことがわかります。

サポートを利用した38名の内訳は以下のとおりです。

選択肢 回答数 割合 とても満足 10 14.3% やや満足 12 17.1% どちらとも言えない 12 17.1% やや不満 4 5.7% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：70名

サポート利用者の平均スコアは3.74点。「とても満足」「やや満足」が合わせて22名と過半数を占めています。

「開通したのに繋がらなくて、サポートを依頼。電話でのサポートでしたが、とても丁寧に教えていただき、一緒に設定していただいたおかげですぐに使えるようになりました。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「サポートに繋がりにくいことがあるので、設定は自分で調べながら進められる人に向いています。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

アンケートの不満点（複数選択可）では「サポートに繋がりにくい」が15.7%（11名）と報告されています。

サポート評判のまとめ

楽天ひかりのサポートは「繋がれば丁寧」だが「繋がりにくいことがある」というのが利用者のリアルな声です。初期設定で困った際に電話サポートを利用して満足した声がある一方、タイミングによっては繋がりにくいという声もありました。

設定に自信がない方は、契約前にIPv6対応ルーターの準備と接続手順を確認しておくことで、サポートへの問い合わせ自体を減らせるでしょう。

楽天ひかりのメリット5選

① 楽天モバイルとセットで毎月1,000ポイント還元

楽天ひかりの最大のメリットは、楽天モバイルとのセット利用で毎月1,000ポイントが還元される「最強おうちプログラム」です。

年間で12,000ポイント、楽天市場でのお買い物や楽天ペイでの支払いに使えるため、通信費の実質的な節約になります。

アンケートでも楽天ひかりを選んだ決め手の第1位は「楽天モバイルとセットでポイント還元があるから」（45.7%）でした。

② SPU最大7倍で楽天市場がさらにお得

楽天ひかりを契約すると、楽天市場でのお買い物のSPU（スーパーポイントアッププログラム）倍率がアップします。

楽天モバイル・楽天カードなど他の楽天サービスと組み合わせることで最大7倍に。楽天市場でよくお買い物をする方には大きなメリットです。

アンケートでも「楽天市場のSPU倍率が上がるから」が選んだ決め手の第2位（35.7%）にランクインしています。

③ 月額料金がシンプルでわかりやすい

楽天ひかりの料金体系は、戸建て5,280円・マンション4,180円のシンプルな2プラン構成。

複雑なオプション料金や条件付き割引がないため、毎月の支払い額がわかりやすいのが特徴です。

「全体的にプランがわかりやすくて、使いやすいと思いました。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

④ IPv6（クロスパス）対応で速度が安定

楽天ひかりはIPv6（クロスパス）に対応しており、夜間の混雑時間帯でも安定した通信が期待できます。

アンケートでは夜間速度の満足度が4.24点（5点満点）と全項目中最も高いスコアでした。

IPv6を利用するにはクロスパス対応ルーターが必要ですが、対応ルーターを用意すれば追加料金なしで利用できます。

⑤ 全国対応で転用・事業者変更も簡単

楽天ひかりはNTTのフレッツ光回線を使った光コラボサービスのため、全国で利用可能です。

フレッツ光からの転用や、他の光コラボ（ドコモ光・ソフトバンク光など）からの事業者変更も工事不要で切り替えられます。

アンケートでは47.1%が「他の光コラボからの事業者変更」で楽天ひかりに乗り換えており、手続きのしやすさがうかがえます。

楽天ひかりのデメリット3選

① 楽天モバイル以外だとメリットが薄い

楽天ひかりの強みである「最強おうちプログラム（毎月1,000ポイント還元）」や「SPU倍率アップ」は、楽天モバイルや楽天経済圏の利用が前提です。

ドコモ・au・ソフトバンクのスマホを使っている場合、ポイント還元のメリットが薄くなります。

アンケートの不満点でも「楽天モバイル以外のスマホだとメリットが薄い」が17.1%（12名）と上位に挙がっています。

「楽天モバイルとセットでもそこまでお得感はないので、他の安い光があればそちらを検討してもいいと思う。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

他のスマホユーザーにおすすめの記事はそれぞれ以下を参考にしてみてください。

・ドコモユーザーにおすすめの光回線はこちら

・auユーザーにおすすめの光回線はこちら

・ソフトバンクユーザーにおすすめの光回線はこちら

② Wi-Fiルーターのレンタル提供がない

楽天ひかりではWi-Fiルーターのレンタルサービスを提供していません。

自分でIPv6（クロスパス）対応のルーターを用意する必要があります。

アンケートでも「Wi-Fiルーターのレンタル提供がない」が不満点の17.1%（12名）を占めています。

「ルーターは自分で用意する必要があるので、IPv6クロスパス対応のルーターを事前に確認しておくとスムーズだと思います。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「IPv6対応ルーターでも楽天ひかりに限定して使えるものをしっかり確認してルーターを選ぶこと。間違ったのを買って買い直しました。」 楽天ひかり利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

ルーター選びに不安がある方は、楽天ひかり公式サイトで推奨ルーターを確認してから購入することをおすすめします。

③ 10ギガプランの提供がない

2026年3月時点で、楽天ひかりは最大1Gbpsのプランのみの提供です。

NURO光やドコモ光など10Gbpsプランを提供しているサービスと比べると、超高速通信を求める方には物足りない可能性があります。

ただし、日常的な用途（動画視聴・テレワーク・Web閲覧）であれば1Gbpsで十分なケースがほとんどです。

アンケートでも「10ギガプランの提供がない」を不満に感じている人はわずか1.4%（1名）にとどまっています。

プロのアドバイス 💡 正直、ある程度の速度があれば体感差はほとんどありません。10ギガがなくても1ギガで下り300Mbps出ていれば動画もゲームも快適です。速度が気になる場合は、回線よりもスマホやPCのスペックがボトルネックになっていないか確認してみてください。

楽天モバイルとの連携（最強おうちプログラム・SPU）

楽天ひかりの最大の特徴は、楽天モバイルとの連携によるポイント還元です。

最強おうちプログラム

楽天ひかりと楽天モバイルをセットで利用すると、毎月1,000ポイント（年間12,000ポイント）が還元されます。

項目 内容 還元額 毎月1,000ポイント（永年） 条件 楽天ひかり＋楽天モバイルの両方を契約 還元方法 楽天ポイント（通常ポイント） ※公式サイトで最新情報をご確認ください（2026年3月時点）

アンケートでは38.6%（27名）が最強おうちプログラムを利用してポイントを受け取っていると回答。

一方で「制度を知らなかった」が25.7%（18名）いるため、対象なのに申し込んでいない方は早めに確認することをおすすめします。

なお、楽天ひかりのスマホセット割はドコモ光やソフトバンク光のような「月額料金からの直接割引」ではなく、ポイント還元方式です。

楽天ポイントを普段から活用している方にはメリットが大きいですが、ポイントを使わない方には恩恵を感じにくい点に注意してください。

SPU（スーパーポイントアッププログラム）

楽天ひかりの契約で楽天市場でのお買い物のポイント倍率がアップします。

楽天モバイル・楽天カード・楽天銀行などと組み合わせることで最大7倍に。

アンケートでは楽天ひかりを選んだ決め手として「SPU倍率が上がるから」が35.7%、「楽天経済圏を活用しているから」が22.9%と、楽天経済圏との相乗効果を期待して契約した方が多い結果でした。

楽天モバイル利用率

アンケート回答者のスマホキャリアを見ると、58.6%が楽天モバイルを利用しています。

キャリア 割合 楽天モバイル 58.6% ドコモ / ahamo 21.4% au / UQモバイル 8.6% その他の格安SIM 8.6% ソフトバンク / ワイモバイル 2.9% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：70名

楽天ひかり利用者の約6割が楽天モバイルユーザーであり、「スマホとセットでお得にする」ことが契約の大きな動機になっていることがわかります。

楽天ひかりのキャンペーン情報

※キャンペーン内容は時期により変更になります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。

キャンペーン 内容 工事費実質0円 工事費22,000円を24回のポイント還元で実質無料 最強おうちプログラム 楽天モバイルとセットで毎月1,000ポイント還元（永年） SPU倍率アップ 楽天市場でのポイント倍率がアップ IPv6（クロスパス）対応 追加料金なしで高速通信が利用可能 ※公式サイトで最新情報をご確認ください（2026年3月時点）

楽天ひかりは他社のような高額キャッシュバックは提供していません。

アンケートの不満点でも「キャッシュバック特典がない」が8.6%（6名）と挙がっています。

ただし、毎月のポイント還元やSPU倍率アップは長期的に利用するほどお得になる仕組みです。

一時的なキャッシュバックよりも、継続的な還元を重視する方に向いています。

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楽天ひかりがおすすめな人・おすすめしない人

おすすめな人

楽天モバイルを利用中（または乗り換え予定）の方 → 毎月1,000ポイント還元で通信費が実質的に安くなる

→ 毎月1,000ポイント還元で通信費が実質的に安くなる 楽天市場をよく利用する方 → SPU倍率アップで楽天ポイントがさらに貯まる

→ SPU倍率アップで楽天ポイントがさらに貯まる 楽天経済圏を活用している方 → 楽天カード・楽天銀行・楽天モバイルとの組み合わせでメリット最大化

→ 楽天カード・楽天銀行・楽天モバイルとの組み合わせでメリット最大化 シンプルな料金プランを求める方 → 複雑なオプションがなくわかりやすい

→ 複雑なオプションがなくわかりやすい フレッツ光や他の光コラボからの乗り換えを検討中の方 → 転用・事業者変更で工事不要

おすすめしない人

楽天モバイル以外のスマホを使い続けたい方 → ポイント還元のメリットが薄い

Wi-Fiルーターの自前用意が面倒な方 → レンタルサービスがないため自分で購入が必要

10Gbpsの超高速通信が必要な方 → 最大1Gbpsプランのみの提供

高額キャッシュバックを重視する方 → 楽天ひかりにはキャッシュバック特典がない

オンラインゲームのping値を最優先にしたい方 → 独自回線のNURO光・auひかりの方が有利な場合がある

よくある質問（FAQ）

Q 楽天ひかりはどこの回線を使っていますか？ ▼ A NTTのフレッツ光回線を利用した「光コラボサービス」です。フレッツ光提供エリアであれば全国で利用できます。 Q 楽天ひかりの通信速度は遅い？ ▼ A マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの独自アンケートでは、通信速度の満足度が4.19点（5点満点）と高い評価でした。91.4%の利用者が「問題ない」と回答しています。IPv6（クロスパス）対応ルーターを使うことで、夜間の速度低下も軽減できます。 Q 楽天ひかりのスマホセット割はありますか？ ▼ A 楽天モバイルとのセットで「最強おうちプログラム」（毎月1,000ポイント還元）が利用できます。ドコモ光やソフトバンク光のような月額料金からの直接割引ではなく、楽天ポイントでの還元方式です。 Q Wi-Fiルーターのレンタルはありますか？ ▼ A 楽天ひかりではWi-Fiルーターのレンタルサービスを提供していません。IPv6（クロスパス）対応のルーターを自分で用意する必要があります。公式サイトで推奨ルーターを確認してから購入するのがおすすめです。 Q 工事費はかかりますか？ ▼ A 標準工事費は22,000円ですが、24回のポイント還元で実質0円になります。転用・事業者変更の場合は工事自体が不要です。※キャンペーン条件は変更になる場合があります。公式サイトで最新情報をご確認ください。 Q 楽天ひかりの解約金はいくらですか？ ▼ A 契約期間は2年（自動更新）で、更新月以外に解約する場合は月額基本料1ヶ月分の解約金が発生します。詳細は公式サイトでご確認ください。 Q フレッツ光からの乗り換えに工事は必要ですか？ ▼ A フレッツ光からの「転用」であれば工事は不要です。NTTのマイページから転用承諾番号を発行し、楽天ひかりに申し込むだけで切り替えが完了します。 Q マンションでも使えますか？ ▼ A マンション向けプラン（月額4,180円）があります。ただし、建物の設備状況によっては利用できない場合もあります。申し込み前に公式サイトで提供エリアを確認してください。

楽天ひかりの評判まとめ

楽天ひかりの評判を独自アンケート（N=70）で調査した結果、総合満足度は3.99点（5点満点）と高い評価でした。

楽天ひかりの評判ポイント

速度面は好評 ：通信速度4.19点・夜間速度4.24点と高スコア。91.4%が「問題ない」と回答

：通信速度4.19点・夜間速度4.24点と高スコア。91.4%が「問題ない」と回答 楽天経済圏との相性が抜群 ：選んだ決め手の1位が「楽天モバイルとのポイント還元」（45.7%）

：選んだ決め手の1位が「楽天モバイルとのポイント還元」（45.7%） 料金は「妥当」が主流 ：72.9%が「妥当」と回答。ポイント還元込みで実質的なコスパを評価

：72.9%が「妥当」と回答。ポイント還元込みで実質的なコスパを評価 ルーター自前用意がネック：不満点の17.1%が「レンタルがない」と回答

楽天モバイルユーザーや楽天経済圏を活用している方にとっては、ポイント還元・SPU倍率アップを含めた総合的なお得感が大きい光回線です。一方、楽天モバイル以外のスマホを使っている方にはメリットが薄いため、他社の光回線も比較検討することをおすすめします。

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📊 アンケート調査概要を見る 項目 内容 調査方法 クラウドソーシングによるインターネットアンケート 調査期間 2026年3月 調査対象 楽天ひかりを現在利用中または過去に利用していた方 有効回答数 70名（現在利用中：44名／解約済み：26名） 調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム

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