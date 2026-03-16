GMOとくとくBB光の評判は？85人の口コミで徹底検証【2026年最新情報】

【この記事でわかること】 GMOとくとくBB光の総合満足度4.02/5.0（85名の独自調査結果）

通信速度・料金・サポートに関するリアルな口コミ評判

メリット7選・デメリット6選を利用者の声とデータで解説

キャッシュバック最大130,000円の受け取り手順と注意点

格安スマホユーザーにおすすめできる理由と他社比較

GMOとくとくBB光（GMO光アクセス）は、GMOインターネットグループが提供する光コラボサービスです。

月額料金の安さ・契約縛りなし・高額キャッシュバックを兼ね備え、格安スマホユーザーを中心に人気を集めています。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した独自のアンケート調査（2026年3月・有効回答数85名）では、GMOとくとくBB光の利用者の総合満足度は4.02/5.0、「満足」または「やや満足」と回答した方は80.0%に上りました。

本記事では、GMOとくとくBB光を実際に利用した85名の口コミをもとに、料金・速度・メリット・デメリットを詳しく解説します。

申し込み前の参考にしてください。

まずは公式サイトで最新料金・キャンペーン情報をご確認ください

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※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

GMOとくとくBB光の基本情報と料金プラン

GMOとくとくBB光（GMO光アクセス）とは？サービス概要

GMOとくとくBB光は、東証プライム上場のGMOインターネットグループ株式会社が提供する光コラボサービスです。

正式名称は「GMO光アクセス」で、「GMOとくとくBB光」はプロバイダ名を冠した通称として広く使われています。

NTTのフレッツ光回線とプロバイダがセットになった一体型サービスのため、フレッツ光が利用できるエリアであれば全国で申し込み可能です。

契約期間の縛りがなく、いつ解約しても違約金が発生しない点が大きな特徴です。

さらに、v6プラス（IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6）に標準対応しており、追加料金なしで混雑を回避した安定通信が利用できます。

GMOインターネットグループは、レンタルサーバーやドメイン事業で20年以上の実績を持つインターネットインフラ企業です。光回線事業においても技術力を活かしたサービス提供を行っており、「光コラボアワード2024」では総合満足度最優秀賞を2年連続で受賞しています。

項目 内容 運営会社 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム上場） サービス正式名称 GMO光アクセス（通称: GMOとくとくBB光） サービス種別 光コラボ（フレッツ光回線＋プロバイダ一体型） 提供エリア 全国（フレッツ光提供エリア） 最大通信速度 1Gbps（10ギガプランは10Gbps） 戸建て月額 5,390円（税込） マンション月額 4,290円（税込） 契約期間 縛りなし 違約金 0円 事務手数料 3,300円（税込） 工事費 26,400円（36ヶ月分割割引で実質無料） v6プラス 標準対応（追加料金なし） Wi-Fiルーター 無料レンタル（3年以上利用でプレゼント） ※料金は税込表示。最新情報は公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

1ギガ・10ギガの料金プラン比較

GMOとくとくBB光には、一般家庭向けの「1ギガプラン」と、高速通信を求める方向けの「10ギガプラン」があります。

プラン 戸建て月額（税込） マンション月額（税込） 最大速度 1ギガプラン 5,390円 4,290円 1Gbps 10ギガプラン 5,940円 5,940円 10Gbps ※料金は税込。最新情報は公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

1ギガプランは動画視聴・テレワーク・SNS利用など一般的なインターネット利用であれば十分な速度です。

10ギガプランはオンラインゲームや大容量データのやり取りなど、通信速度を最優先する方に適しています。

ただし、10ギガプランは対応エリアが限られているため、申し込み前に公式サイトでエリア確認を行ってください。

なお、どちらのプランも工事費は26,400円で共通です。

10ギガプランでは対応するWi-Fiルーターが必要になりますが、GMOとくとくBB光では10ギガ対応ルーターの特典が用意されている場合があります。

他社光回線との実質月額比較

GMOとくとくBB光の料金は、主要な光コラボサービスと比較しても安い水準です。

以下に主な光回線サービスとの月額料金比較を示します。

サービス 戸建て月額（税込・参考） マンション月額（税込・参考） 契約縛り GMOとくとくBB光 5,390円 4,290円 なし ドコモ光 5,720円 4,400円 2年 ソフトバンク光 5,720円 4,180円 2年 ビッグローブ光 5,478円 4,378円 3年 楽天ひかり 5,280円 4,180円 2年 ※他社料金は参考値（スマホセット割適用前）。最新情報は各社公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

戸建てタイプでは他社より約500〜900円、マンションタイプでは約400〜600円程度安くなります。

さらにGMOとくとくBB光は契約縛りがないため、違約金を気にする必要もありません。

ただし、ドコモユーザーならドコモ光のセット割（最大1,100円/月割引）、ソフトバンクユーザーならソフトバンク光のおうち割（最大1,100円/月割引）が適用されるため、スマホ代を含めた総コストで比較することが重要です。

格安スマホ（ahamo・LINEMO・楽天モバイルなど）を利用している方は、セット割が適用されないケースが多いため、GMOとくとくBB光の月額料金の安さがそのまま節約につながります。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、GMOとくとくBB光の利用者のうち楽天モバイル（25.9%）、UQモバイル（16.5%）、ワイモバイル（7.1%）、LINEMO（3.5%）、その他格安SIM（8.2%）と、格安スマホ系のユーザーが合計61.2%を占めています。

セット割のない格安スマホユーザーが、月額料金の安さを理由にGMOとくとくBB光を選んでいる傾向が明確に表れています。

【独自調査】GMOとくとくBB光の評判・口コミをN=85のアンケートで徹底分析

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームは、GMOとくとくBB光の利用者・利用経験者85名を対象に独自のアンケート調査を実施しました。

以下に、調査結果を項目別に詳しく紹介します。

アンケート調査の概要と信頼性

アンケート調査概要を見る 項目 内容 調査方法 クラウドソーシングによるオンラインアンケート 調査期間 2026年3月 調査対象 GMOとくとくBB光の利用経験者・利用中のユーザー 有効回答数 85名 調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム 回答者属性 利用状況：現在利用中 60.0%（51名）、過去利用 40.0%（34名）

住居タイプ：マンション・アパート 62.4%（53名）、戸建て 37.6%（32名）

年代：30代 36.5%、40代 30.6%、20代 22.4%、50代以上 10.6%

利用期間：1〜2年未満 43.5%、半年〜1年未満 22.4%、3年以上 14.1%

平均総合満足度：4.02/5.0（満足以上 80.0%）

推奨度：3.80/5.0（勧めたい以上 51.8%）

▶︎アンケート調査資料はこちら

総合満足度は4.02/5.0 ユーザーの8割が「満足」と回答

GMOとくとくBB光の総合満足度は4.02/5.0でした。

「とても満足（23.5%）」と「やや満足（56.5%）」を合わせると、回答者の80.0%が満足と評価しています。

評価項目 平均スコア（5点満点） 総合満足度 4.02 通信速度 4.16 通信の安定性 3.94 月額料金 3.87 カスタマーサポート 3.39 推奨度（おすすめ度） 3.80 ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜調査期間：2026年3月｜有効回答数：85名

特に通信速度の満足度が4.16と高く、速度面での評価が充実しています。

一方でカスタマーサポートの満足度は3.39と他の項目に比べてやや低い結果となっています。

速度の満足度は4.16/5.0 通信品質への評価が高い

通信速度の満足度は4.16/5.0で、「とても満足（34.1%）」「やや満足（49.4%）」を合わせると83.5%のユーザーが速度に満足しています。

「やや不満」は1.2%（1名）のみで、「とても不満」と回答した方はいませんでした。

速度満足度 回答数 割合 とても満足 29名 34.1% やや満足 42名 49.4% どちらともいえない 13名 15.3% やや不満 1名 1.2% とても不満 0名 0.0% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：85名

実際の利用者からは、速度に関して以下のような声が寄せられています。

「月額料金がシンプルに安く、余計な付帯サービスなしで高品質な通信環境が手に入る点に非常に満足しています。v6プラスのおかげで混雑時間帯も速度低下を感じません。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「GMOとくとくBB光を利用してみて、通信速度が安定している点が良かったと感じました。動画視聴やオンライン会議でも特にストレスなく利用できています。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「GMOとくとくBB光は通信速度が安定しており、動画視聴やオンライン作業でも快適に利用できる点が良いと思います。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

一方で、夜間の速度低下を指摘する声も一定数あります。速度に不満を感じた場面として「夜間（19時〜24時頃）に遅くなる」と回答した方が25.9%でした。ただし、「特に不満を感じたことはない」が38.8%で最多となっています。

「全体的には料金と速度のバランスが良く、コストパフォーマンスには満足しています。ただ、夜間の混雑時間帯に速度が落ちることがあり、動画視聴やオンライン会議で不安定になる点は改善してほしいと感じています。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

プロのアドバイス 💡 正直、どの光回線でもIPv6さえ使えれば速度のストレスはほぼありません。基本は料金で比較して、IPv6対応の回線を選べば快適に使えるはずです。

料金に関する口コミ 月額の安さに満足する声が多数

月額料金の満足度は3.87/5.0です。「とても満足（22.4%）」「やや満足（45.9%）」を合わせると68.3%が料金に満足しています。

実際に毎月支払っている金額は「4,000〜5,000円未満」が43.5%、「3,000〜4,000円未満」が32.9%と、多くのユーザーが3,000〜5,000円台で利用しています。

また、GMOとくとくBB光を選んだ理由として「月額料金が安かった（52.9%）」「キャッシュバック・キャンペーンが魅力的だった（51.8%）」が上位2つに挙がっています。

「金額的にもう少し安ければ嬉しいですが、通信速度も早く途切れることもなく、他には不満はありません。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「他社よりも月額利用料金が安くて、キャンペーンでキャッシュバックなどやっていることが多く費用の負担にならないで加入することができる。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「月額料金が比較的安く、通信速度も普段のインターネット利用では大きな問題はなく満足しています。全体的にはコストパフォーマンスの良い回線だと感じています。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

サポートに関する口コミ 電話のつながりにくさに不満の声も

カスタマーサポートの満足度は3.39/5.0で、全項目の中で最も低い結果となりました。

「どちらともいえない」が55.3%と過半数を占め、「やや不満（4.7%）」「とても不満（1.2%）」を合わせると5.9%が不満を感じています。

サポートに対しては、電話のつながりにくさを指摘する声が目立ちます。

「とにかく電話が繋がらない。引越しで忙しいときに早く回答がもらえないのは困る。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「サポート対応の課題点として電話が繋がりづらいこととメールが遅いことがあると思います。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「問い合わせに時間がかかる印象なので、もう少しコールセンターを充実させてほしい。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

ただし、「やや満足」以上と回答した方も38.9%おり、メールでの問い合わせについては「レスポンスが早い」との声もあります。

サポートに不安がある場合は、チャットやメールなど電話以外の窓口を活用するのも選択肢です。

GMOとくとくBB光のデメリット・注意点6選

GMOとくとくBB光はコスパに優れたサービスですが、契約前に知っておくべきデメリットもあります。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査結果をもとに、6つの注意点を解説します。

デメリット1: スマホセット割がない

GMOとくとくBB光には、ドコモ・au・ソフトバンクといった大手キャリアのスマホセット割がありません。

ドコモ光であればドコモのスマホ料金が最大1,100円/月割引、ソフトバンク光であればソフトバンクのスマホ料金が最大1,100円/月割引になります。家族で同一キャリアを利用している場合、人数分の割引が適用されるため差額が大きくなることがあります。

ただし、ahamo・LINEMO・povo・楽天モバイルなどの格安プランはそもそもセット割の対象外であるケースが多いため、これらを利用している方にはデメリットになりません。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも、回答者のスマホキャリアは楽天モバイル（25.9%）、UQモバイル（16.5%）、格安SIM（8.2%）など格安スマホ系の利用者が多く、セット割がなくても月額料金の安さでGMOとくとくBB光を選んでいることがわかります。

「計6年ほど利用させて頂きましたが、特に不具合なく使用する事が出来ました。主要キャリアスマホとのセット割引などもあると、より活用出来るかなと思います。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

セット割がないことをデメリットに感じるかどうかは、利用しているスマホのキャリアによって大きく異なります。格安スマホを使っている方であれば、月額料金そのものが安いGMOとくとくBB光が有利です。一方、家族全員がドコモやau、ソフトバンクを使っている場合は、セット割が適用される光回線のほうが家計全体で見ると安くなる可能性があります。

デメリット2: キャッシュバックの受け取り手続きが複雑

GMOとくとくBB光のキャッシュバックには、受け取りまでにいくつかのハードルがあります。

開通から約11ヶ月後にGMOのプロバイダメール宛に案内メールが届く

届いたメールから手続きをする必要がある

案内メールの送信日から約1ヶ月以内に手続きしないと権利が失効する

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、キャッシュバックの受け取りについて「少し手間はかかったが受け取れた（35.3%）」が最多で、「手続きが複雑で苦労した（14.1%）」「受け取りを忘れた・期限切れになった（2.4%）」という回答もありました。

「キャッシュバックが忘れた頃の11ヶ月後、期間を逃したら申請できないのがちょっと残念。アンテナはってないと見逃しそうで怖い。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「キャッシュバックの受け取りは、契約してから10ヵ月後くらいだったので、自らチェックしていないといけなかったことが少し不便でした。普段使わないメールへ案内が来ていたので、気づくまでに少し手間がかかりました。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「キャッシュバックの手厚さは非常に魅力的ではありましたが、手続きや適用条件含めとても把握し難かったので、もっと簡単に行えるように改善してもらいたいです。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

対策として、スマホのカレンダーに「開通月＋11ヶ月後」のリマインダーを設定しておくことをおすすめします。GMOのプロバイダメールをGmailなどに転送設定しておくと、案内メールの見逃しを防げます。実際にアンケート回答者の中にも「Gmailに転送設定しておいたら無事に届いた」という声がありました。

プロのアドバイス 💡 キャッシュバック金額だけで選ぶと、オプション加入が条件のケースもあります。 「契約するだけの条件」で比較し、受け取り手続きや時期もチェックするのがシンプルで失敗しません。

デメリット3: サポートセンターの電話がつながりにくい

アンケートの自由記述では、サポートの電話がつながりにくいことへの不満が複数寄せられています。

「実際に利用した感覚で言うと、月額の安さと速度の安定性には満足ですが、課題は『不親切な仕組み』です。電話サポートが繋がりにくい点も不安です。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

カスタマーサポートの満足度は3.39/5.0と他の項目に比べて低めでした。

ただし「どちらともいえない」が55.3%と最多であり、サポートを利用する機会がなかったユーザーも多いと考えられます。

「全体的には満足していますが、サポートへの問い合わせ時の繋がりにくさは改善してほしい点です。通信の安定性について、夜間にたまに接続が切れることはありましたが、速度などは概ね良好でした。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

電話以外にもチャット・メールでの問い合わせ窓口が用意されています。

急ぎでない場合はメール、すぐに回答が欲しい場合はチャットを活用するのが効率的です。

なお、電話窓口はナビダイヤル（有料）のため通話料がかかる点にも注意してください。

メールでの問い合わせについては「レスポンスが結構早い」との回答もあり、問い合わせ内容に応じて窓口を使い分けるのがポイントです。

デメリット4: 支払い方法がクレジットカードのみ

GMOとくとくBB光の支払い方法はクレジットカードのみです。

口座振替やデビットカード、コンビニ払いには対応していません。

クレジットカードを持っていない方は、事前にカードを作成するか、口座振替に対応している他社の光回線を検討する必要があります。

※ 最新の支払い方法は公式サイトでご確認ください。

デメリット5: 3年以内の解約で工事費残債が発生する

GMOとくとくBB光の工事費26,400円は36ヶ月の分割割引で実質無料になりますが、36ヶ月以内に解約すると残りの工事費を一括で支払う必要があります。

違約金は0円ですが、工事費残債は別扱いです。

例えば12ヶ月で解約した場合、残り24ヶ月分の工事費（約17,600円）が発生します。

解約時期 工事費残債の目安 12ヶ月で解約 約17,600円 24ヶ月で解約 約8,800円 36ヶ月以降で解約 0円 ※工事費26,400円を36回分割で計算した場合の目安。転用・事業者変更で工事不要の場合は残債なし

なお、フレッツ光からの転用や他社光コラボからの事業者変更の場合は工事が不要なため、この残債は発生しません。

デメリット6: 10ギガプランは対応エリアが限定的

10ギガプランは、NTT東日本・西日本の10Gbps対応エリアでのみ利用可能です。

現時点では東京都・大阪府・愛知県など一部の都市部に限られています。

また、10ギガプランを利用するには対応ルーターが必要で、既存の1Gbps対応ルーターでは速度を十分に活かせません。

申し込み前に、公式サイトで自宅が10ギガ対応エリアに含まれているか確認してください。

GMOとくとくBB光のメリット7選

GMOとくとくBB光を選んだ理由として「月額料金が安かった（52.9%）」「キャッシュバック・キャンペーンが魅力的だった（51.8%）」「工事費が実質無料だった（22.4%）」が上位に挙がりました。

ここからはGMOとくとくBB光の主なメリットを7つ紹介します。

メリット1: 月額料金が業界安値水準（戸建て5,390円/マンション4,290円）

GMOとくとくBB光の月額料金は、戸建て5,390円・マンション4,290円で、主要な光コラボサービスの中でも安い水準です。

料金体系がシンプルで、途中で値上がりすることがない点も安心材料です。

一般的な光回線では、初年度のみ割引があり2年目以降に値上がりするケースもありますが、GMOとくとくBB光は契約期間を通じて同じ月額料金が適用されます。

余計なオプションを付けなければ、毎月の支払額が明確に把握できます。

実際にマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも、回答者の76.4%が月額3,000〜5,000円台で利用しており、広告どおりの料金で利用できていることが確認されました。

「キャッシュバックも大きく月額も以前のauひかりに比べて安くて、満足です。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

他社から乗り換えたユーザーからも「以前より安くなった」という声が多く、月額料金の安さを実感しているユーザーが多い印象です。

メリット2: 契約期間の縛りなし・違約金0円でいつでも解約可能

GMOとくとくBB光には最低利用期間の定めがなく、いつ解約しても違約金は発生しません。

一般的な光回線では2〜3年の契約縛りがあり、更新月以外の解約には数千円〜1万円程度の違約金が発生します。

例えば、ドコモ光は2年縛りで更新月以外の解約には戸建て5,500円・マンション4,180円の違約金がかかります。

GMOとくとくBB光であれば、転勤や引っ越しなど急な事情でも安心して解約できます。

ただし、前述のとおり36ヶ月以内の解約では工事費残債が発生する場合があるため、その点は事前に把握しておきましょう。

メリット3: 工事費26,400円が実質無料

新規開通時の工事費26,400円は、36ヶ月間の月額割引（毎月733円の割引）によって実質無料になります。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも、GMOとくとくBB光を選んだ理由として「工事費が実質無料だった」が22.4%で3番目に多い回答でした。

初期費用を抑えて光回線を始めたい方にとって大きなメリットです。

※ キャンペーン内容は時期により変更になる場合があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

メリット4: v6プラス対応で通信速度が安定している

GMOとくとくBB光は、次世代通信規格の「v6プラス（IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6）」に標準対応しています。追加料金なしで利用可能です。

v6プラスは、従来のIPv4接続（PPPoE）で発生しやすかった夜間の混雑による速度低下を回避する仕組みです。

PPPoEでは「網終端装置」というボトルネックを経由するため、利用者が多い夜間に速度が低下しがちですが、v6プラス（IPoE方式）ではこのボトルネックを通らないため、混雑しやすい時間帯でも比較的安定した通信が期待できます。

GMOとくとくBB光ではv6プラスが追加料金なしで標準搭載されています。

一部の光コラボサービスではIPv6オプションが有料（月額100〜200円程度）のケースもあるため、無料で利用できるのは大きなメリットです。

GMOとくとくBB光を選んだ理由として「v6プラス（IPv6 IPoE）に対応していた」と回答した方が18.8%おり、通信品質を重視するユーザーからも評価されています。

「月額料金がずっと変わらず安く、v6プラスのおかげで夜間でも速度低下がほとんどないため、非常に満足しています。余計なセット割を気にせず、格安SIMユーザーでも恩恵を受けられるのが強みだと思います。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

メリット5: 高性能Wi-Fiルーターが無料レンタル

GMOとくとくBB光では、v6プラス対応の高性能Wi-Fiルーターを無料でレンタルできます。

自分でルーターを購入する必要がないため、初期費用をさらに抑えることが可能です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも、「ルーターが無料だった」を選択した方が20.0%おり、手軽に始められる点が評価されています。

さらに、3年以上継続利用するとルーターがそのままプレゼントされるため、返却の手間もなくなります。

一般的にv6プラス対応のWi-Fiルーターを自分で購入すると5,000〜15,000円程度かかるため、この特典の価値は小さくありません。

なお、ルーターの性能に不満がある場合は「おかわりルーター」制度を利用して、より新しい機種に変更できるケースもあります。

メリット6: キャッシュバック最大130,000円の高額特典

GMOとくとくBB光では、新規申し込みや他社からの乗り換えで高額のキャッシュバックを受け取れます。

申し込み条件やオプション加入状況によって金額は変動しますが、条件を満たせば最大130,000円のキャッシュバックが可能です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも、「キャッシュバック・キャンペーンが魅力的だった」が51.8%で選択理由の2位に入っており、多くのユーザーがキャッシュバックを決め手にしています。

ただし、前述のとおり受け取り手続きには注意が必要です。

申請を忘れないよう、契約時にリマインダーを設定しておきましょう。

※ キャッシュバック金額・条件は時期により変更になります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

メリット7: 光コラボアワード2024 総合満足度最優秀賞を2年連続受賞

GMOとくとくBB光は、「光コラボアワード2024」において総合満足度最優秀賞を2年連続で受賞しています。

第三者機関による評価で高い満足度が認められており、サービスの信頼性を裏付ける実績です。

料金の安さだけでなく、通信品質やサービス全体のバランスが総合的に評価されています。

知名度の面では大手キャリア系の光回線に譲るものの、実際の利用者満足度では高い評価を獲得しています。

「全体として、料金と通信速度のバランスが良い光回線だと思います。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも総合満足度4.02/5.0という高い数値が得られており、外部評価と利用者評価の両面で高い満足度が確認されています。

GMOとくとくBB光の通信速度は速い？実測データで検証

GMOとくとくBB光の通信速度について、外部の速度測定サイトのデータとアンケート結果をもとに検証します。

みんなのネット回線速度での平均速度

ユーザーの実測データを集計する「みんなのネット回線速度（みんそく）」によると、GMOとくとくBB光の平均速度は以下のとおりです。

計測項目 平均値 下り（ダウンロード） 約230〜280Mbps 上り（アップロード） 約260〜300Mbps Ping値 約18〜20ms ※みんなのネット回線速度（みんそく）参考値。計測時期・環境により変動します

下り200Mbps以上あれば、4K動画視聴・ビデオ会議・オンラインゲームなどほとんどの用途で快適に利用できる水準です。

光コラボサービスの中では平均的〜やや速い部類に入ります。

参考として、主な用途で必要な通信速度の目安は以下のとおりです。

用途 必要な下り速度の目安 Webページの閲覧・SNS 10〜30Mbps YouTubeなどの動画視聴（HD画質） 5〜25Mbps 4K動画視聴 25〜50Mbps テレワーク・ビデオ会議 10〜50Mbps オンラインゲーム 30〜100Mbps 大容量ファイルのダウンロード 100Mbps以上推奨 ※必要速度は利用環境やサービスにより異なります。あくまで目安です

GMOとくとくBB光の平均速度（約230〜280Mbps）は、上記の用途をすべてカバーできる十分な水準です。

1ギガプランと10ギガプランの速度差

1ギガプランと10ギガプランでは、理論上の最大速度に10倍の差があります。

実測値でも10ギガプランのほうが高い数値が期待できますが、実際の速度は利用環境（ルーター・LANケーブル・接続端末のスペック）に大きく左右されます。

一般的なインターネット利用（動画視聴・SNS・テレワーク）であれば、1ギガプランで十分な速度が出ます。

10ギガプランは、eスポーツレベルのオンラインゲームや大容量ファイルの送受信を頻繁に行う方に適しています。

家族全員が同時に動画を視聴したり、複数台のデバイスで重い作業を行うような場合も、10ギガプランの恩恵を感じやすくなります。

時間帯別の速度変化

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、通信速度に不満を感じた場面として以下の回答が得られました。

不満を感じた場面 割合 特に不満を感じたことはない 38.8% 夜間（19時〜24時頃）に遅くなる 25.9% オンラインゲーム時にラグがある 18.8% 動画視聴時に遅くなる 16.5% リモートワーク中に接続が不安定になる 14.1% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：85名（複数選択可）

約4割のユーザーが「不満を感じたことはない」と回答しており、日常利用での速度は概ね良好です。

一方で、夜間（19時〜24時頃）の速度低下を感じるユーザーが約26%おり、インターネット利用が集中する時間帯には速度が落ちるケースがあります。

GMOとくとくBB光はv6プラスに標準対応しているため、PPPoE接続に比べれば夜間の混雑を回避しやすい仕組みです。

ただし、マンションの配線方式（VDSL方式など）や周辺のネットワーク環境によっては速度低下が起こる可能性があります。

「全体的には料金も手頃で速度も安定していますが、夜間の混雑時間帯に動画が少し重くなる点は改善してほしいです。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「月額料金が比較的安く、v6プラス対応で普段の通信速度には満足しています。動画視聴や普段のインターネット利用では大きな問題はありません。ただし夜間の時間帯は少し速度が落ちることがあるので、その点は今後改善されるとより良いと思います。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

GMOとくとくBB光はこんな人におすすめ

ここまでの調査結果をふまえ、GMOとくとくBB光が特におすすめな方の特徴をまとめます。

格安スマホ（ahamo・LINEMO・楽天モバイルなど）を使っている人

格安スマホユーザーは大手キャリアのスマホセット割が適用されないケースが多いため、光回線は純粋に月額料金の安さで選ぶのが合理的です。

GMOとくとくBB光はセット割がない代わりに、月額料金そのものが安く設定されています。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも、回答者のうち格安スマホ系（楽天モバイル・UQモバイル・LINEMO・ワイモバイル・その他格安SIM）の利用者が合計61.2%を占めており、格安スマホユーザーから特に支持されていることがわかります。

月額料金の安さを最優先したい人

戸建て5,390円・マンション4,290円という月額料金は、光コラボの中でもトップクラスの安さです。

料金は契約期間を通じて変動しないため、長期利用でもコストが読みやすい点が魅力です。

さらにキャッシュバックや工事費実質無料キャンペーンを含めた実質月額で見ると、よりお得に利用できます。

契約の縛りなしで気軽に光回線を使いたい人

転勤族の方や引っ越しの予定がある方にとって、違約金0円・契約縛りなしは大きなメリットです。

「とりあえず試してみて、合わなければ乗り換える」という使い方ができます。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも、利用期間「1年〜2年未満」が43.5%で最多となっており、比較的短期間で使い始めるユーザーが多いことがうかがえます。

実際に解約理由として「引越し（26.5%）」を挙げた方も多く、ライフスタイルの変化に合わせて柔軟に使えることが評価されています。

「初めての一人暮らしで不安な中、手軽に使い始めれてよかったです。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

オンラインゲームや動画配信など速度を重視する人

v6プラスに標準対応しているため、混雑時間帯でも比較的安定した速度が期待できます。通信速度の満足度は4.16/5.0と高い水準であり、83.5%のユーザーが速度に満足しています。

さらに高速通信を求める場合は、10ギガプラン（月額5,940円）も選択肢に入ります。

GMOとくとくBB光をおすすめしない人

一方で、以下に該当する方にはGMOとくとくBB光以外の選択肢を検討することをおすすめします。

ドコモ・au・ソフトバンクのスマホセット割を使いたい人

大手3キャリアのスマホセット割を活用したい方は、各キャリアに対応した光回線のほうが総コストを抑えられる場合があります。

スマホキャリア おすすめの光回線 割引額（1回線あたり最大） ドコモ ドコモ光 月額1,100円割引 au auひかり / ビッグローブ光 月額1,100円割引 ソフトバンク ソフトバンク光 月額1,100円割引 ※割引額は参考値。家族の回線数によって総割引額が変動します。最新情報は各社公式サイトでご確認ください

特に家族3人以上で同一キャリアを利用している場合、セット割の合計額がGMOとくとくBB光との月額差を上回ることがあるため、しっかり比較しましょう。

光回線の選び方についてさらに詳しく知りたい方は、「おすすめ光回線比較」の記事も参考にしてください。

さらに、ドコモユーザーにおすすめの光回線・auユーザーにおすすめの光回線・ソフトバンクユーザーにおすすめの光回線の記事もそれぞれ参考にしてみてください。

クレジットカードを持っていない人

GMOとくとくBB光の支払い方法はクレジットカードのみのため、口座振替で支払いたい方には不向きです。

口座振替に対応している光回線としては、ドコモ光やソフトバンク光、ビッグローブ光などがあります。

支払い方法を重視する場合は、これらのサービスを検討してください。

なお、GMOとくとくBB光の申し込み時にクレジットカード情報の入力が必須となるため、カードを持っていない場合はそもそも申し込み手続きを完了できません。

審査不要のプリペイド式クレジットカード（バンドルカードなど）も一般的には利用できないため注意が必要です。

GMOとくとくBB光の最新キャンペーン・特典情報

GMOとくとくBB光では、新規申し込みや他社からの乗り換えで複数のキャンペーン・特典が用意されています。

※ キャンペーン内容は時期により変更される場合があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

キャッシュバック特典の詳細と条件

GMOとくとくBB光の最大の特典がキャッシュバックです。申し込み条件によって金額が異なります。

条件 キャッシュバック額 他社からの乗り換え（違約金負担含む） 最大130,000円 新規申し込み（全員対象） 30,000円 10ギガプラン申し込み 上乗せあり オプション同時加入 上乗せあり ※金額は参考値。条件・金額は時期により変動します。最新情報は公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

他社からの乗り換え時は違約金・撤去工事費などをキャッシュバックで負担してもらえるため、乗り換えのハードルが下がります。

工事費実質無料キャンペーン

新規開通時の工事費26,400円が、36ヶ月間の月額割引により実質無料になります。

毎月の支払いから733円が割引される仕組みです。

なお、フレッツ光からの転用や他社光コラボからの事業者変更の場合は、そもそも工事が不要なため工事費はかかりません。

10ギガプラン限定キャンペーン

10ギガプランでは、1ギガプランとは別枠のキャッシュバック上乗せやルーター特典が用意されている場合があります。

10ギガ対応のWi-Fiルーターは高額になりがちなため、ルーター特典は見逃せないポイントです。

10ギガプランの対応エリア内にお住まいの方は、公式サイトで10ギガ専用キャンペーンの内容を確認してみてください。

なお、10ギガプラン専用のルーターは市販で購入すると2〜3万円程度するものもあるため、ルーター特典が利用できる場合は大きな節約になります。

キャッシュバックの受け取り手順と注意点

キャッシュバックを確実に受け取るためのステップは以下のとおりです。

契約時にリマインダーを設定する: 開通日から約11ヶ月後にカレンダーアラートをセット GMOのプロバイダメールを確認する: 案内メールはGMOの基本メールアドレス宛に届きます。Gmailなどへの転送設定も有効です 案内メールから手続きを行う: メール受信後、指定された期限内（約1ヶ月）に振込先口座を登録 口座に振り込まれる: 手続き完了後、翌月末日に指定口座へ振り込まれます

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、全体の64.7%（「スムーズに受け取れた」29.4%＋「少し手間はかかったが受け取れた」35.3%）がキャッシュバックの受け取りに成功しています。

リマインダーの設定とメール転送設定さえしておけば、問題なく受け取れるでしょう。

GMOとくとくBB光の申し込みから開通までの流れ

GMOとくとくBB光の申し込みから開通までの流れは、「新規」「転用（フレッツ光から）」「事業者変更（他社光コラボから）」の3パターンがあります。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、開通工事・初期設定について「スムーズだった」が45.9%、「多少時間はかかったが問題なかった」が29.4%と、合計75.3%が問題なく開通しています。

新規申し込みの場合

公式サイトから申し込み: 公式サイトの申し込みフォームに住所・プラン・連絡先などを入力 工事日の調整: GMOとくとくBBから電話またはSMSで工事日の連絡が届きます。申し込みから工事まで通常2〜4週間程度 開通工事の実施: 工事担当者が訪問し、光ファイバーの引き込みとONU（光回線終端装置）の設置を行います。所要時間は約1〜2時間 Wi-Fiルーターの設置・接続: 届いたWi-Fiルーターを接続し、初期設定を行えば利用開始

なお、引っ越しシーズン（3〜4月）は工事が混み合うため、早めの申し込みがおすすめです。

調査でも「工事日程の調整に苦労した」が16.5%あり、時期によっては希望日に予約が取れないケースがあります。

転用（フレッツ光から）の場合

転用承諾番号を取得: NTT東日本（0120-140-202）またはNTT西日本（0120-553-104）に連絡し、転用承諾番号を取得 公式サイトから申し込み: 転用承諾番号を入力して申し込み 切り替え完了: 工事不要で、約2週間程度で自動的にGMOとくとくBB光に切り替わります

転用の場合、既存のフレッツ光回線をそのまま使うため、工事費はかかりません。

インターネットが使えない期間もほぼ発生しないため、スムーズに乗り換えられます。

事業者変更（他社光コラボから）の場合

事業者変更承諾番号を取得: 現在利用中の光コラボ事業者に連絡し、事業者変更承諾番号を取得 公式サイトから申し込み: 事業者変更承諾番号を入力して申し込み 切り替え完了: 工事不要で、約2週間程度で自動的にGMOとくとくBB光に切り替わります。旧サービスは自動的に解約されます

事業者変更も転用と同様、工事不要でインターネットが使えない期間がほぼ発生しません。

ただし、旧サービスの違約金が発生する場合があるため、GMOとくとくBB光のキャッシュバック（他社乗り換え特典）で補填できるか確認しておきましょう。

開通工事の内容と所要時間

新規開通工事は、NTTの工事担当者が自宅に訪問して行います。

主な作業内容は以下のとおりです。

電柱から自宅への光ファイバーケーブル引き込み

宅内へのケーブル配線

ONU（光回線終端装置）の設置

所要時間は1〜2時間程度が目安ですが、建物の構造や配線状況によっては時間がかかることがあります。

マンション・アパートで既にNTTの設備が導入済みの場合は、宅内工事のみ（約30分〜1時間）で完了するケースもあります。

なお、工事当日は立ち会いが必要です。

宅内への配線が終わったら、工事担当者の指示に従ってONUの動作確認を行い、問題なければ工事完了となります。

「特に大きな不満なく、インターネット回線利用させてもらっているので、改善点等はありません。今後も継続して利用していきたいと思っています。」 GMOとくとくBB光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

光回線の工事について詳しく知りたい方は「光回線の工事に関する記事」も参考にしてください。

GMOとくとくBB光のよくある質問

Q GMOとくとくBB光とGMO光アクセスの違いは？ ▼ A 「GMOとくとくBB光」と「GMO光アクセス」は同じサービスです。正式名称が「GMO光アクセス」で、プロバイダ名「GMOとくとくBB」を冠した「GMOとくとくBB光」が通称として使われています。サービス内容・料金・回線品質に違いはありません。公式サイトでもどちらの名称も使われているため混乱しやすいですが、申し込み先は同じです。 Q 1ギガと10ギガはどっちを選ぶべき？ ▼ A 一般的なインターネット利用（動画視聴・SNS・テレワーク・Web会議）であれば、1ギガプランで十分です。eスポーツレベルのオンラインゲームや8K動画のストリーミング、大容量データの日常的な送受信を行う方は10ギガプランを検討してください。10ギガプランは対応エリアが限定的で、対応ルーターも必要になる点には注意が必要です。 Q キャッシュバックはいつもらえる？ ▼ A 開通月を含む11ヶ月目にGMOのプロバイダメール宛に案内メールが届きます。メール受信後に手続きを行い、翌月末日に指定口座に振り込まれます。申請期限（案内メール送信日から約1ヶ月）を過ぎるとキャッシュバックの権利が失効するため、スマホのカレンダーでリマインダーを設定しておくことを強くおすすめします。 Q 解約方法と注意点は？ ▼ A GMOとくとくBB光の解約は、会員サポートサイト「BBnavi」から手続きできます。電話でも解約可能です。違約金は0円ですが、36ヶ月以内の解約で工事費残債が一括請求される点と、レンタルルーターの返却が必要な点に注意してください（3年以上利用の場合はルーター返却不要）。解約月の料金は日割り計算ではなく月額全額が請求されるケースが一般的です。事前にBBnaviで残債金額を確認してから手続きを進めましょう。 Q 問い合わせ先（電話番号・チャット）は？ ▼ A GMOとくとくBBのカスタマーサポートは、電話・チャット・メールで問い合わせ可能です。電話窓口はナビダイヤル（有料）のため、通話料がかかります。急ぎでない問い合わせにはメール、すぐに回答が欲しい場合はチャットの利用がおすすめです。最新の問い合わせ先は公式サイトの「サポート」ページで確認してください。 Q GMOとくとくBB光の提供エリアは？ ▼ A GMOとくとくBB光はNTTのフレッツ光回線を使用しているため、フレッツ光の提供エリアであれば全国で利用可能です。提供エリアの確認は、NTT東日本またはNTT西日本の公式サイトで行えます。10ギガプランは対応エリアが限定されているため、申し込み前に別途確認が必要です。

まとめ：GMOとくとくBB光は格安スマホユーザーに特におすすめの光回線

GMOとくとくBB光は、月額料金の安さ・縛りなし・高額キャッシュバックという3つの強みを持つ光コラボサービスです。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの独自調査（N=85）では、総合満足度4.02/5.0と高い評価を得ており、特に通信速度の満足度が4.16/5.0と優れた結果となりました。

格安スマホを利用している方や、コスパ重視で光回線を選びたい方にとって、有力な選択肢といえるでしょう。

一方で、キャッシュバックの受け取り手続きやサポートの電話のつながりにくさといった注意点もあります。

本記事で紹介した対策（リマインダー設定・メール転送・チャット活用）を参考に、デメリットをうまくカバーしてください。

項目 評価・ポイント 総合満足度 4.02/5.0（80.0%が満足） 通信速度 4.16/5.0（83.5%が満足） 月額料金 戸建て5,390円/マンション4,290円（業界安値水準） 契約縛り なし（違約金0円） キャッシュバック 最大130,000円（受け取り手続きには注意が必要） おすすめな人 格安スマホユーザー・コスパ重視・縛りなし希望の方 おすすめしない人 大手キャリアのセット割を使いたい方・口座振替希望の方 ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（N=85）結果をもとに作成｜2026年3月

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