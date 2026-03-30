光コラボおすすめランキング｜料金・速度・特典を比較

「光コラボが多すぎて、どれを選べばいいか分からない…」とお悩みではありませんか？

当サイトでは光コラボの利用者・検討者150名を対象に独自調査を実施しました。

その結果、総合満足度は66.0%、通信速度への満足度は70.0%と多くの利用者が一定の評価をしています。

本記事では調査データと公式情報をもとに、光コラボおすすめ5社を比較し、スマホキャリア別の最適な選び方を解説します。

この記事でわかること 光コラボおすすめ5社の料金・速度・セット割を一覧比較

150名調査で分かった光コラボの満足度と選ぶ際の注意点

スマホキャリア別に失敗しない光コラボの選び方

転用・事業者変更で工事不要で乗り換える方法

調査概要 調査方法：インターネット調査

調査日：2026年3月30日

対象者：光コラボ利用者・利用経験者・検討中ユーザー

有効回答数：150名

調査主体：マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム 調査結果（PDF）はこちら

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

【結論】光コラボでおすすめの5社

まずは結論として、当サイトがおすすめする光コラボ5社をまとめました。

自分のスマホキャリアに合ったサービスを確認してみてください。

サービス名 こんな人におすすめ ひとこと特徴 ドコモ光 ドコモユーザー 家族全員のスマホ代が最大1,210円/月割引 ソフトバンク光 ソフトバンク・ワイモバイルユーザー ワイモバイルなら最大1,650円/月割引 GMOとくとくBB光 格安SIM・ahamo・LINEMOユーザー 縛りなし・違約金0円でシンプルに安い ビッグローブ光 au・UQモバイルユーザー 全国対応でauスマートバリューが使える 楽天ひかり 楽天モバイルユーザー 楽天モバイル併用で毎月1,000pt還元

この5社を選んだ理由は、調査で利用者数が多かったサービスを中心に、スマホキャリア別のセット割対応をカバーできる構成にしたためです。

実際、調査ではドコモ光が39.3%、ソフトバンク光が25.3%と全体の6割以上を占めており、この2社が光コラボの主流であることが分かります。

光コラボ選びの最大の分岐点は「スマホキャリアとのセット割が使えるかどうか」です。

セット割が適用されれば、光回線の月額に加えてスマホ代も家族全員分が割引になるため、世帯全体の通信費を大幅に削減できます。

セット割の対象外となるahamo・LINEMO・格安SIMユーザーの場合は、月額自体が安くて縛りのないGMOとくとくBB光を基準に考えるとシンプルです。

迷ったらまずスマホキャリアで候補を絞り込み、そのうえで月額料金やキャンペーンを比較するのが最も効率的な選び方です。

光コラボとは？独自回線との違いを解説

光コラボを選ぶ前に、まずサービスの基本的な仕組みと他の光回線との違いを押さえておきましょう。

光コラボの特徴を理解しておけば、自分に合った回線かどうかを正しく判断できます。

光コラボの仕組みをかんたんに解説

光コラボ（光コラボレーション）とは、NTT東日本・NTT西日本が提供するフレッツ光の回線設備を、各事業者が借り受けて自社ブランドで提供するサービスモデルです。

回線そのものはフレッツ光と同じものを使っているため、通信品質の基本スペックはフレッツ光と同等です。

ただし、事業者ごとに月額料金・キャンペーン・セット割・サポート体制が異なるため、どの事業者を選ぶかで実質的なコストや使い勝手に差が出ます。

現在、光コラボの事業者は500社以上が存在しますが、実際に利用者が集中しているのは主要10社程度です。

当サイトの調査でもドコモ光・ソフトバンク光・ビッグローブ光・楽天ひかり・GMOとくとくBB光の5社で全体の80%以上を占めていました。

選択肢が多い反面、「比較せず1社だけで決めた」という回答が41.3%に上っており、十分に比較しないまま契約している人が多いことも分かっています。

だからこそ、主要なサービスに絞って比較することが大切です。

光コラボと独自回線・電力系回線の違い

光回線は大きく「光コラボ」「独自回線」「電力系回線」の3つに分けられます。

それぞれの違いを以下の表で確認しましょう。

項目 光コラボ 独自回線 電力系回線 回線設備 フレッツ光（NTT） 自社設備 電力会社系列 エリア 全国対応 エリア限定 地域限定 乗り換えやすさ 転用・事業者変更で工事不要 新規工事が必要 新規工事が必要 速度傾向 平均的〜良好 高速傾向 混雑しにくい 代表例 ドコモ光・ソフトバンク光 NURO光・auひかり eo光・コミュファ光

光コラボの最大の強みは全国対応であることと、光コラボ同士なら工事不要で乗り換えられる手軽さです。

一方、独自回線はユーザー数が限られるため混雑しにくく、速度面で有利な傾向があります。

どちらが優れているとは一概に言えないため、自分の居住エリアや利用状況に合わせて選ぶことが重要です。

光コラボが向いている人・向いていない人

光コラボが向いている人は、スマホセット割を活用して通信費全体を下げたい方、全国どこでも使える回線が必要な方、工事なしで手軽に乗り換えたい方、転勤や引っ越しの可能性がある方です。

フレッツ光のエリア内であればどこでも利用でき、光コラボ同士の乗り換えなら工事不要で切り替えられるため、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。

反対に、通信速度を最優先で考えていてNURO光やauひかりのエリア内にお住まいの方や、すでに独自回線を利用していて速度・料金ともに満足している方は、あえて光コラボに乗り換える必要はありません。

光コラボおすすめ5社を比較表で一覧

おすすめ5社の料金・セット割・特典を一覧で比較してみましょう。

月額料金だけでなく、セット割の有無や契約条件まで確認することで、自分にとって本当にお得なサービスが見えてきます。

サービス 戸建て月額 マンション月額 セット割と割引額 契約縛り 主な特典 ドコモ光 5,720円 4,400円 ドコモ光セット割 最大1,210円/月 2年 dポイント最大20,000pt ソフトバンク光 5,720円 4,180円 おうち割光セット SB最大1,100円/YM最大1,650円 2年 乗り換え違約金補助 GMOとくとくBB光 5,390円 4,290円 なし なし キャッシュバック＋他社違約金補助最大60,000円 ビッグローブ光 5,478円 4,378円 auスマートバリュー/UQ自宅セット割 3年 3カ月0円＋CB最大50,000円 楽天ひかり 5,280円 4,180円 楽天モバイル併用で毎月1,000pt 2年 楽天ポイント還元

月額料金だけを見ると、5社とも戸建てで5,200〜5,700円台、マンションで4,100〜4,400円台と大きな差はありません。

しかし、セット割の有無で実質的な通信費は大きく変わります。

たとえばドコモ光のセット割が家族4人に適用されれば、スマホ代だけで毎月最大4,840円の割引になります。

当サイトの調査でも「結局どの光コラボが一番安いのか分かりにくい」と感じた人が44.0%に上りました。

月額の表面的な比較ではなく、セット割適用後の実質月額で比べることが重要です。

また、契約縛りの有無も見逃せないポイントで、GMOとくとくBB光は縛りなし・違約金0円と、気軽に契約できる点が大きな強みです。

※料金・キャンペーンは2026年3月30日時点の確認内容です。

最新情報は必ず各公式サイトで確認してください。

プロのアドバイス 💡 比較表を見るとき、月額料金だけでなく回線網の種類やIPv6の標準対応、開通までの日数も確認してください。 最大速度の数字よりも、この3点のほうが体感の満足度に直結します。

光コラボおすすめ5社を1社ずつ解説

ここからは5社それぞれの特徴や強み、注意点を詳しく解説します。

利用者の声も交えながら、各サービスのリアルな評価を紹介していきます。

ドコモ光｜ドコモユーザーなら最有力の定番

ドコモのスマホを使っている方であれば、ドコモ光が最有力候補です。

ドコモ光セット割は家族全員のスマホ代に適用されるため、世帯での節約効果が非常に大きくなります。

ドコモ光セット割では、ドコモのスマホ1回線あたり最大1,210円/月の割引がスマホ料金から差し引かれます。

家族3〜4回線でドコモを使っている世帯なら、月々3,630〜4,840円の割引になるため、光回線の月額を実質的に大きく下回る水準まで通信費を圧縮できます。

さらに新規契約・事業者変更ならdポイント20,000pt、転用でも15,000ptの特典があり、初期費用の負担を軽減してくれます。

当サイトの調査では、利用率39.3%と全サービス中トップの人気でした。

利用者が多い分、ネット上の口コミや情報が豊富で、契約前に実際の速度や使い勝手を調べやすい点もメリットです。

対応エリアも北海道から沖縄まで全国をカバーしています。

ただし、ahamoはドコモ光セット割の対象外です。

ahamoを使っている方はセット割の恩恵を受けられないため、月額自体が安いGMOとくとくBB光なども選択肢に入ります。

また利用者からは「夜の時間帯は速度が落ちることがある」「キャッシュバックの手続きが少し複雑」という声も上がっています。

ドコモユーザー向けの光回線選びについて詳しくは「ドコモユーザーにおすすめの光回線」もあわせてご覧ください。

プロのアドバイス 💡 ドコモ光は対応プロバイダが多く、万が一合わなくてもプロバイダだけ変更できる柔軟さがあります。大きく失敗しにくい安心感が、利用者が多い理由のひとつです。

ソフトバンク光｜ソフトバンク・ワイモバイルユーザーの有力候補

ソフトバンクまたはワイモバイルのスマホを使っている方には、ソフトバンク光が有力な選択肢です。

特にワイモバイルユーザーは割引額が大きく、見落とされがちな強みがあります。

おうち割 光セットでは、ソフトバンクのスマホが最大1,100円/月、ワイモバイルなら最大1,650円/月の割引が適用されます。

ワイモバイルの割引額の方が大きいのは意外に思われるかもしれませんが、月額が安いワイモバイルと組み合わせることで通信費全体をかなり抑えられるのが魅力です。

調査でも利用率25.3%と2番目に多く、多くのユーザーに支持されています。

ただし、おうち割 光セットの適用には指定オプション（月額550円程度）への加入が必要です。

スマホ1回線だけの場合、割引額からオプション料を差し引くと実質的なメリットが小さくなるケースがあります。

家族2回線以上で適用できるなら十分にお得ですが、1人暮らしの場合は慎重に計算してください。

また、LINEMOはおうち割 光セットの対象外である点にも注意が必要です。

GMOとくとくBB光｜セット割なしでシンプルに安い

格安SIMやahamo・LINEMOを使っている方にとって、GMOとくとくBB光は最有力候補です。

スマホセット割がなくても月額自体が安く、縛りなし・違約金0円というシンプルな料金体系が特徴です。

戸建て5,390円・マンション4,290円という月額は、セット割なしの状態で比較すると5社の中で最も安い水準です。

当サイトの調査では「月額料金の安さ」を重視する人が51.3%に上っており、セット割に頼らない純粋な月額の安さは多くのユーザーに響くポイントです。

さらに契約期間の縛りがなく、いつ解約しても違約金が発生しないため、気軽に契約・乗り換えができます。

IPv6（v6プラス）にも標準対応しており、混雑時間帯でも安定した速度が期待できます。

他社からの乗り換え時には違約金補助が最大60,000円用意されているため、現在の回線に不満を感じている方の乗り換えハードルも低くなっています。

光コラボの比較で迷った場合は、まずGMOとくとくBB光を基準にして「セット割を適用すると他社の方が安くなるか」で判断するのがシンプルな方法です。

ビッグローブ光｜au・UQユーザーで全国対応を求めるなら

auまたはUQモバイルのスマホを使っている方で、auひかりのエリア外にお住まいの場合はビッグローブ光が最適な選択肢です。

auスマートバリュー・UQ mobile自宅セット割に対応した全国対応の光コラボです。

auひかりはエリアが限定されているため、地方や一部の都市部では利用できないケースがあります。

その点、ビッグローブ光はフレッツ光回線を利用しているため全国どこでもauスマートバリュー・UQ自宅セット割が使えます。

転勤や引っ越しの可能性があるau・UQユーザーにとっては大きな安心材料です。

IPv6対応で速度面も良好との評価が多く、以前の光コラボから乗り換えて改善したという声もあります。

特典は3カ月間の月額0円、12カ月目に20,000円キャッシュバック、24カ月目にクーポンで30,000円キャッシュバックと、受け取り時期が複数に分かれている点は注意が必要です。

長期利用を前提に計画的に受け取る必要があるため、短期解約の可能性がある場合はフルに恩恵を受けられません。

楽天ひかり｜楽天モバイルとの組み合わせでポイント還元

楽天モバイルユーザーであれば、楽天ひかりとの組み合わせでポイント還元の恩恵を最大限に引き出せます。

楽天経済圏を活用している方には特に相性の良い光コラボです。

月額自体が戸建て5,280円とやや安めの設定に加えて、楽天モバイルとの併用で毎月1,000ポイントが還元されます。

楽天市場やコンビニなどで日常的に楽天ポイントを使っている方なら、実質的な通信費を最も抑えられる可能性があります。

IPv6（クロスパス）にも追加料金なしで対応しており、速度面も以前に比べて大きく改善されています。

注意点として、ポイント還元は「もらったポイントを意識的に使わないと恩恵を感じにくい」という性質があります。

楽天ポイントを普段あまり使わない方にとっては、月額が安くてシンプルなGMOとくとくBB光の方が分かりやすいかもしれません。

ポイント活用の習慣があるかどうかで、どちらが自分に合うか判断しましょう。

失敗しない光コラボの選び方

光コラボは選択肢が多いからこそ、比較のステップを決めておくと迷いにくくなります。

ここでは4つのステップで自分に合った光コラボを見つける方法を紹介します。

ステップ1: スマホキャリアでセット割の有無を確認

光コラボ選びの最初のステップは、自分が使っているスマホキャリアでセット割が適用できるかを確認することです。

ドコモ・ソフトバンク・au・UQモバイル・ワイモバイルの三大キャリア系列を使っているなら、対応する光コラボでセット割を活用するのが最も合理的です。

一方、ahamo・LINEMO・格安SIMはスマホセット割の対象外となるケースがほとんどです。

この場合はセット割に頼らず、月額自体の安さで選ぶのがベストです。

当サイトの調査でもセット割を重視した人は34.7%で、裏を返せば6割以上はセット割以外の要素で選んでいることになります。

プロのアドバイス 💡 セット割は適用条件にオプション加入が含まれることが多く、表示額そのままの値引きにはならないケースがあります。申し込み前に適用条件を確認しておくのが安心です。

ステップ2: 月額料金は”セット割適用後”で比較する

光コラボ5社の月額料金は横並びに見えますが、セット割の適用後で計算すると実質負担額に大きな差が出ます。

たとえばドコモ光は月額5,720円（戸建て）ですが、家族3人のスマホ代から毎月3,630円が割引されるため、世帯トータルの通信費で見れば非常にお得です。

当サイトの調査では「結局どれが一番安いのか分かりにくい」と感じた人が44.0%に上りました。

比較のコツは、GMOとくとくBB光（セット割なし）を基準にして、「自分のキャリアのセット割を適用すると、他社の方が安くなるか？」で判断することです。

セット割の額が月額の差額を上回れば、セット割対応の光コラボを選ぶ方がお得です。

ステップ3: IPv6対応とルーター条件を確認する

今回紹介した5社はいずれもIPv6に対応していますが、IPv6を利用するためのルーター条件は事業者によって異なります。

事業者によっては対応ルーターが無料レンタルできる場合と、自分で購入する必要がある場合があるため、事前に確認しておきましょう。

当サイトの調査では、遅いと感じる時間帯として「夜20〜23時」が26.0%と最も多く挙がりました。

しかし利用者からは「IPv6対応の光コラボに乗り換えてからは混雑時間帯でも安定して数百Mbps出る」という声もあり、IPv6環境を整えることで速度の不満を解消できるケースは多いです。

ステップ4: 縛り・違約金・キャッシュバック条件を確認する

最後に確認しておきたいのが、契約期間の縛りや違約金、キャッシュバックの受け取り条件です。

当サイトの調査では「契約期間・違約金が分かりにくい」が27.3%、「キャッシュバックの受け取り方法が分かりにくい」が20.7%と、契約条件に関する不透明さを感じている人が少なくありません。

利用者からも「キャッシュバックの条件が複雑な場合があるので、受け取り方法を事前にチェック」という声が上がっています。

条件が複雑なキャンペーンより、シンプルな還元の方が確実に受け取れます。

光コラボのメリット・デメリット

光コラボには独自の強みがある一方で、注意すべきポイントもあります。

契約前にメリットとデメリットの両方を把握しておきましょう。

光コラボのメリット

光コラボの主なメリットは以下の4点です。

全国対応しやすい：フレッツ光の提供エリアがそのまま使えるため、独自回線のようなエリア制限がありません。引っ越し先でも継続して利用しやすいのが強みです。 転用・事業者変更で工事不要になりやすい：フレッツ光や他の光コラボからの乗り換えなら、基本的に工事なしで切り替えが可能です。当サイトの調査でも「工事不要であること」を重視した人が14.0%いました。 スマホセット割を活かしやすい：各キャリアに対応した光コラボを選べば、家族全員分のスマホ料金が割引されます。世帯全体の通信費を下げたい方にとって大きなメリットです。 選択肢が多い：500社以上の事業者が存在し、自分の条件や重視するポイントに合ったサービスを選びやすい環境が整っています。

光コラボのデメリット

一方で、以下の3点はデメリットとして認識しておく必要があります。

独自回線と比べると速度面で不利な場合がある：フレッツ光回線は利用者数が多いため、独自回線より混雑しやすい傾向があります。ただし当サイトの調査では70.0%が速度に満足しており、実用上問題ないケースが大半です。 選択肢が多すぎて選びにくい：メリットの裏返しですが、500社以上から1社を選ぶのは大変です。調査でも「比較せず1社だけで決めた」人が41.3%もおり、比較疲れが起きやすいのが実情です。 セット割やキャッシュバックの条件が複雑：調査では32.0%が「セット割の適用条件が分かりにくい」と回答しています。適用条件やオプション加入の要否を事前に確認しておかないと、想定していた割引を受けられない可能性があります。

光コラボは工事不要で乗り換えできる？

光コラボの大きな魅力のひとつが、乗り換え時に工事が不要になるケースが多いことです。

ただし、すべての乗り換えパターンで工事不要になるわけではありません。

パターン別に確認しましょう。

転用（フレッツ光→光コラボ）

フレッツ光から光コラボへの乗り換えは「転用」と呼ばれ、同じフレッツ光の回線設備をそのまま使い続けるため工事は原則不要です。

手続きの流れは、まずNTT東日本またはNTT西日本から「転用承諾番号」を取得し、その番号を使って新しい光コラボに申し込むだけです。

固定電話の番号もそのまま引き継ぐことができ、切り替え日にインターネットが使えない空白期間もほとんど発生しません。

事業者変更（光コラボ→別の光コラボ）

光コラボから別の光コラボへの乗り換えは「事業者変更」と呼ばれます。

これも同じフレッツ光回線内での切り替えであるため、基本的に工事は不要です。

現在契約中の光コラボ事業者から「事業者変更承諾番号」を取得し、新しい光コラボに申し込めば切り替えが完了します。

当サイトの調査では22.7%が実際に他社光コラボから乗り換えた経験ありと回答しており、事業者変更は決して珍しいことではありません。

利用者からも「工事がいらなくて、あっという間に切り替えられたのは良かった」という声が寄せられています。

乗り換え時に失敗しないための注意点

光コラボの乗り換えをスムーズに進めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

まず、旧回線を先に解約しないことが最も重要です。

新しい光コラボの申し込みが完了する前に現在の回線を解約してしまうと、インターネットが使えない空白期間が発生します。

電話番号の引き継ぎを希望する場合は、申し込み時に必ず確認してください。

番号ポータビリティに対応していないケースもあります。

また、ルーターの返却や新しいルーターの準備も忘れずに行いましょう。

レンタルルーターを使っている場合、旧事業者への返却が必要になることがあります。

利用者からは「比較せず1社だけで決めた。きちんと調べてから契約したほうがいい」という後悔の声も聞かれます。

事前の確認を怠らないことが、スムーズな乗り換えの鍵です。

プロのアドバイス 💡 乗り換えでよくある失敗は、旧回線を先に解約してしまう・電話番号の引き継ぎを後回しにする・ルーターの準備を忘れるの3つです。 手順を間違えるとネットが使えない期間が出るので注意してください。

新規契約で工事が必要になるケース

以下のケースでは、光コラボであっても新規工事が必要になります。

光回線が未導入の物件に住んでいる場合、独自回線（NURO光やauひかり）から光コラボに切り替える場合（回線設備が異なるため）、配線方式の変更（VDSLから光配線方式への変更など）が必要な場合です。

工事の有無は申し込み後に事業者から案内されるため、不安な方は事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

よくある質問

光コラボに関してよく寄せられる質問をまとめました。

Q 光コラボとフレッツ光の違いは？ ▼ A A. 回線設備はフレッツ光と同じです。光コラボは各事業者が料金・セット割・キャンペーン・サポートを独自に設定して提供するサービスで、プロバイダ料込みの一体型が主流です。フレッツ光は別途プロバイダ契約が必要で、合算すると光コラボより割高になるケースが多くなります。 Q 光コラボは遅いですか？ ▼ A A. 一概に遅いとは言えません。当サイトの150名調査では70.0%が速度に満足しており、50.0%が「特に遅いと感じることはない」と回答しています。IPv6対応の環境を整えれば、混雑しやすい夜間の時間帯でも安定した速度が期待できます。 Q 結局どの光コラボが一番安いですか？ ▼ A A. セット割の有無で実質負担が大きく変わるため、一律には決められません。セット割なしならGMOとくとくBB光が月額自体で最も安く、比較の基準にしやすいです。セット割込みで見ると、ドコモやソフトバンクの家族回線が多い世帯ほど実質負担が下がります。 Q 光コラボ同士の乗り換えは本当に工事不要ですか？ ▼ A A. 事業者変更であれば基本的に工事は不要です。同じフレッツ光回線内での切り替えなので、事業者変更承諾番号を取得して新しい光コラボに申し込めば完了します。ただし回線タイプ変更や設備状況によっては例外もあるため、最終的な案内は申込先に確認してください。 Q ahamoやLINEMOでもお得な光コラボはありますか？ ▼ A A. ahamo・LINEMOはスマホセット割の対象外です。そのため、セット割なしでも月額自体が安いGMOとくとくBB光が最有力候補です。楽天モバイルを利用中なら楽天ひかりのポイント還元も選択肢に入ります。

まとめ

光コラボおすすめ5社の比較と選び方を解説しました。

最後に、スマホキャリア別の結論を改めてまとめます。

ドコモユーザーならドコモ光、家族全員のスマホ代が割引になり利用者数もトップです。

ソフトバンク・ワイモバイルユーザーならソフトバンク光、特にワイモバイルは割引額が大きく通信費を抑えやすくなります。

au・UQモバイルユーザーならビッグローブ光、全国どこでもセット割が使える安心感があります。

楽天モバイルユーザーなら楽天ひかり、ポイント還元で実質負担を下げられます。

そしてahamo・LINEMO・格安SIMユーザーならGMOとくとくBB光、縛りなし・違約金0円でシンプルに安い選択です。

光コラボ選びで迷ったら、まず自分のスマホキャリアでセット割の有無を確認し、次にセット割適用後の実質月額を比較してください。

当サイトの150名調査でも、事前にしっかり比較した人ほど満足度が高い傾向にあります。

この記事を参考に、自分に最適な光コラボを見つけてください。