テレワークにおすすめの光回線｜在宅勤務で安定する回線選び

テレワーク中にZoomやTeamsが途切れる、在宅勤務用の光回線選びで失敗したくない――そんな悩みを抱えていませんか。

当サイトがテレワークで光回線を利用中の300名に独自調査を行ったところ、総合満足度は80.7%で、選ぶ際に最も重視されたのは安定性（62.3%）でした。

利用中プランは1ギガが45.3%で最多、接続方法はWi-Fi中心が75.0%という結果から、テレワーク回線では「10ギガかどうか」よりIPv6対応や混雑時間帯の安定感の方が体感差に直結すると考えられます。

結論から言うと、テレワーク向けにおすすめの光回線はauひかり・NURO光・ドコモ光・ソフトバンク光・GMOとくとくBB光の5社です。

調査概要はこちら 項目 内容 調査テーマ テレワーク利用者の光回線満足度調査 調査方法 インターネット調査 調査日 2026年3月30日 対象者 テレワークで光回線を使っている全国の男女 有効回答数 300名 主な設問 テレワーク頻度、利用回線、速度満足度、不満点、選定時の重視点など 調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム ※記事内の料金やキャンペーンは2026年3月30日時点で確認した情報です。

最新の条件は各公式サイトでご確認ください。

▶︎調査結果（PDF）はこちら

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

【結論】テレワーク向けにおすすめの光回線5選

独自調査の結果と回線の特性をもとに、テレワーク用途でおすすめの光回線5社を厳選しました。

サービス おすすめな人 月額の目安 特徴 auひかり 安定性と速度を両立したい人 戸建て5,610円

マンション4,180円〜 独自回線で混雑時間帯に強い NURO光 速度重視・大容量作業が多い人 戸建て5,200円前後 高実測が期待しやすい ドコモ光 ドコモユーザー 戸建て5,720円

マンション4,400円 全国対応で失敗しにくい ソフトバンク光 ソフトバンク / ワイモバイルユーザー 戸建て5,720円

マンション4,180円 おうち割との相性が良い GMOとくとくBB光 格安SIM・料金重視 戸建て5,390円

マンション4,290円 縛りなしでコスパが高い

※税込。マンション料金は配線方式で変動するため、申込前に公式サイトで再確認してください。

以下では、選び方のポイントや各社の詳しい特徴を順に解説していきます。

テレワーク用光回線の選び方ポイント4つ

テレワーク向けの光回線を選ぶ際は、速度の最大値だけでなく実際の利用シーンに合った判断軸を持つことが大切です。

ここでは、独自調査のデータも踏まえながら4つの選び方ポイントを解説します。

プロのアドバイス 💡 テレワーク用途であれば、IPv6（IPoE）対応の光回線を選べば速度面のストレスはほぼありません。 回線選びで迷ったら、まずIPv6に標準対応しているかを確認するのが近道です。

通信の安定性が最重要｜安定性重視62.3%のデータ

テレワーク回線で最も重視すべきなのは、通信の安定性です。

独自調査では安定性を重視した人が62.3%と最多であり、速度やコスパを上回る結果となりました。

Web会議中に回線が途切れると、発言のタイミングを逃すだけでなく「接続が不安定な人」という印象を与えかねません。

クライアントとの商談中に映像がフリーズすれば、信頼関係にも悪影響を及ぼすリスクがあります。

特に昼休み前後や夕方はフレッツ光網の利用者が増えるため、光コラボは混雑の影響を受けやすい時間帯です。

IPv6（IPoE）対応の回線を選ぶか、独自回線を検討するかが安定性確保の分かれ目になるでしょう。

下り・上りともに100Mbps以上が目安

テレワークで使う主要なビデオ会議ツールは、それほど大きな帯域を要求しません。

ただし、画面共有や複数人参加のグループ会議では通信量が増えるため、実測で下り・上りともに100Mbps以上あると安心です。

主要ツールが推奨する速度の目安は以下のとおりです。

ツール 1対1の推奨速度 グループ会議の推奨速度 Zoom 上下3.0Mbps 上下3.8Mbps（HD画質） Microsoft Teams 上下1.5Mbps 上下4.0Mbps（HD画質） Google Meet 上下3.2Mbps 上下3.2Mbps以上

数値だけ見ると数Mbpsで足りるように見えますが、これは会議ツール単体の目安にすぎません。

実際にはクラウドストレージの同期やチャットアプリの通知が同時に走るため、余裕を持って100Mbps以上を確保しておくのが無難です。

Wi-Fi vs 有線LAN｜テレワークではどちらが安定？

独自調査では接続方法としてWi-Fi中心が75.0%、有線中心は17.0%でした。

ノートPCで場所を選ばず仕事をする在宅ワーカーにとって、Wi-Fiの手軽さは大きな魅力です。

しかし、Wi-Fiは壁や家具の配置、電子レンジなどの家電から干渉を受けやすいという弱点があります。

特に鉄筋コンクリートのマンションでは、ルーターから仕事部屋まで距離があると電波が弱まりやすくなるでしょう。

普段のチャットや資料確認はWi-Fiで問題ありませんが、重要な会議やプレゼンの際は有線LAN接続に切り替えるのがおすすめです。

LANケーブル1本をデスク周りに用意しておくだけで、いざという時の安心感が大きく変わります。

月額料金は5,000〜6,000円台が主流

独自調査では、テレワーク利用者の月額費用帯は5,000〜5,999円が最多でした。

テレワーク用途でも極端に高額な回線を契約する層は少なく、5,000〜6,000円台が一つの目安になります。

スマホセット割を活用すれば月額の実質負担はさらに下がるため、スマホキャリアとの相性も忘れずにチェックしておきましょう。

格安SIMを使っていてセット割が適用できない場合は、月額自体が安いGMOとくとくBB光のように、割引前提でなくても安い回線を選ぶのが合理的です。

テレワーク回線は料金だけで決めない方がよい理由

在宅勤務では、月数百円の差より、会議が切れる・資料共有が遅い・VPN接続が不安定になるといった仕事上のロスの方が影響は大きくなりがちです。

独自調査でも不満の上位は「料金が高い（28.3%）」よりも「時間帯によって遅い（22.7%）」「実測速度が思ったより出ない（13.3%）」といった安定性に関する不満でした。

会議が1回途切れるだけでも、再接続の手間や議論の巻き戻しで10〜15分のロスが生じることは珍しくありません。

こうした「見えないコスト」まで考慮すると、月額の安さだけで回線を選ぶのはリスクが高いと言えます。

テレワーク用回線では「最安」だけを見るのではなく、仕事に必要な安定性を確保したうえでコスパの良い回線を選ぶ考え方が大切です。

テレワークに必要な回線速度の目安

一般的なテレワークなら、1ギガ回線で十分な家庭が大半です。

メール、チャット、Web会議、資料共有が中心であれば下り100Mbps前後でも問題ないケースが多く、むしろ通信が安定していることの方が重要になります。

用途ごとの考え方を以下の表にまとめました。

用途 考え方 重視すべき点 チャット・メール 大きな速度は不要 安定接続 Zoom / Teams会議 100Mbps前後でも十分なことが多い 遅延・Wi-Fi環境 資料共有・クラウド作業 上り速度も大切 IPv6対応 動画編集・大容量アップロード 高実測が有利 独自回線候補

プロのアドバイス 💡 回線速度は100Mbps程度あれば一般的なテレワークには十分です。それでも遅く感じる場合は、PC本体やルーターのスペック不足が原因のことも多いので、回線だけを疑わないのがポイントです。

1ギガで十分な人

会議、チャット、ブラウザ作業、資料共有が中心なら、1ギガプランで十分なケースがほとんどです。

独自調査でも1ギガ利用者が45.3%と最多であり、テレワークの主流は1ギガ帯だと考えてよいでしょう。

10ギガを検討したい人

動画編集や大容量アップロード、家族複数人の同時接続、ゲームや配信も並行して使う場合は、10ギガプランを検討する価値があります。

ただし、対応ルーターや宅内のLANケーブル規格が追いついていないと、10ギガの恩恵を十分に感じにくい点には注意してください。

テレワーク向け光回線5社を比較表で一覧

ここからは、おすすめ5社のスペックを比較表で整理します。

サービス 月額目安 特徴 向いている人 auひかり 戸建て5,610円

マンション4,180円〜 独自回線 / au・UQセット割 安定性重視 NURO光 戸建て5,200円前後 高速帯域 / 高実測が期待しやすい 動画編集・大容量作業 ドコモ光 戸建て5,720円

マンション4,400円 全国対応 / ドコモセット割 ドコモユーザー ソフトバンク光 戸建て5,720円

マンション4,180円 おうち割光セット SB・Y!mobileユーザー GMOとくとくBB光 戸建て5,390円

マンション4,290円 縛りなし / IPv6標準 格安SIM・コスパ重視 ※税込。キャンペーンやマンション料金は配線方式・時期で変動するため、申込前に公式で再確認してください。

auひかりはテレワーク向き？特徴と向いている人

auひかりは、テレワーク向けの総合力で選びたい人におすすめの光回線です。

独自回線のためフレッツ光網の混雑の影響を受けにくく、昼休み前後や夕方でも比較的安定した通信が期待できます。

Web会議の途切れを極力避けたい方や、家族と同時接続する場面が多い家庭と相性が良いでしょう。

項目 内容 下り速度実測目安 400〜500Mbps前後 安定性評価 独自回線で混雑に強い セット割 au・UQモバイル（最大1,100円/月割引） 月額 戸建て5,610円 / マンション4,180円〜

Ping値（応答速度）が低めに出やすいのもauひかりの特徴で、ビデオ会議中の音声遅延や映像カクつきが起きにくい傾向にあります。

夜間帯でも速度が落ちにくいため、急な残業や夜の打ち合わせにも安心して臨めるのは大きなメリットです。

また、1ギガプランでも十分な実測が出やすいため、必ずしも10ギガプランを選ばなくてもテレワーク用途には対応可能です。

auひかりが向いている人

安定性と速度を両立したい方には、かなり有力な本命になります。

au・UQモバイルのスマホセット割も使えるため、通信費全体を抑えやすいのもメリットです。

多少月額が高くても仕事での安心感を優先したい方は、まずauひかりから検討してみてください。

auユーザーの方は「auユーザーにおすすめの光回線」の記事も参考になります。

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

NURO光はテレワーク向き？特徴と注意点

NURO光は、動画編集や大容量アップロードなど速度重視の作業が多い人に向いています。

下り最大2Gbpsの帯域を持ち、高い実測速度が期待しやすいのが最大の強みです。

月額もauひかりやドコモ光と比べてやや抑えめで、速度とコスパのバランスに優れています。

項目 内容 下り速度実測目安 500〜600Mbps前後 安定性評価 独自回線で高実測が出やすい セット割 ソフトバンク（おうち割光セット） 月額 戸建て5,200円前後

数百MB〜数GBクラスのファイルを日常的に送受信するクリエイティブ職やエンジニアにとって、上り速度にも余裕があるのは見逃せないポイントです。

ONU（回線終端装置）にWi-Fiルーター機能が内蔵されているため、別途ルーターを用意しなくてよい手軽さも魅力でしょう。

ソフトバンクスマホとのおうち割光セットにも対応しているため、ソフトバンクユーザーで速度を重視する方にも適しています。

NURO光の注意点

NURO光は対応エリアが限られており、申し込み前にエリア確認が必須です。

また、開通工事が2回に分かれるため、すぐ使い始めたい方には不向きな場合もあります。

工事待ちを許容できる方であれば、速度メリットをしっかり受けられる有力な選択肢でしょう。

なお、マンション向けプラン「NURO光 for マンション」は同一建物の利用者数によって月額が変動する点にも注意が必要です。

プロのアドバイス 💡 NURO光は最大速度が魅力ですが、開通まで1〜2か月かかるケースがあり、すぐにテレワーク環境を整えたい方には不向きな場合があります。急ぎの場合は光コラボの方が開通が早いです

ドコモ光はテレワーク向き？特徴と向いている人

ドコモ光は、ドコモユーザーが大きく失敗しにくい定番の光回線です。

全国対応で申し込みやすく、転勤や引っ越しの可能性がある方にも適しています。

IPv6対応のプロバイダを選べば、テレワーク用途でも十分な安定感が見込めるでしょう。

項目 内容 下り速度実測目安 200〜300Mbps前後 安定性評価 IPv6対応プロバイダ選択で安定 セット割 ドコモ（最大1,100円/月割引） 月額 戸建て5,720円 / マンション4,400円

フレッツ光の回線を使う光コラボのため、転勤先でもエリアを気にせず継続利用しやすいのが大きな安心材料です。

プロバイダ選びでIPv6（v6プラス等）に対応したところを指定すれば、混雑時間帯の速度低下もかなり抑えられます。

テレワーク頻度が高いドコモユーザーにとって、スマホ割と全国対応を両立できる数少ない選択肢と言えるでしょう。

ahamoユーザーは要比較

ドコモ光の魅力は安心感、窓口の分かりやすさ、家族でのセット割の使いやすさにあります。

ただし、ahamoはドコモ光のセット割対象外のため、ahamo単独で使うなら他の回線と比較した方が納得しやすくなります。

ahamoユーザーでセット割不要と割り切れるなら、縛りなしのGMOとくとくBB光も有力な比較対象です。

ドコモのスマホプランを利用中の方は「ドコモユーザーにおすすめの光回線」もあわせてご確認ください。

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

ソフトバンク光はテレワーク向き？特徴と注意点

ソフトバンク光は、ソフトバンクまたはワイモバイルユーザーが選びやすい光コラボです。

おうち割光セットを適用すれば、家族全員のスマホ料金を毎月割引でき、トータルの通信費を抑えやすくなります。

項目 内容 下り速度実測目安 200〜350Mbps前後 安定性評価 光BBユニット利用でIPv6対応 セット割 ソフトバンク・ワイモバイル（最大1,188円/月割引） 月額 戸建て5,720円 / マンション4,180円

全国対応のフレッツ光回線を使うため、引っ越しが多い方でもエリアの心配が少ない点はドコモ光と同様のメリットです。

テレワーク用途で見る注意点

1ギガプランの場合、IPv6高速ハイブリッド接続を使うには光BBユニットのレンタルがほぼ必須になります。

おうち割光セットの適用にも光BBユニット・Wi-Fiマルチパック・固定電話サービスの3点セット（月額550円）が条件となるため、オプション料金を含めた総額で判断することが大切です。

この点を見落とすと「夜だけ重い」「思ったより割引が少ない」という不満につながりやすいため、申し込み時に必ず確認してください。

セット割とIPv6条件込みで総額を判断すれば、テレワーク回線としても有力候補になるでしょう。

ソフトバンクユーザーの方は「ソフトバンクユーザーにおすすめの光回線」も参考にしてみてください。

GMOとくとくBB光はテレワーク向き？特徴と向いている人

GMOとくとくBB光は、格安SIMユーザーや仕事用回線の固定費を抑えたい人に向いています。

IPv6標準対応で、契約期間の縛りがなく、Wi-Fiルーターの無料レンタルも付いてくるシンプルさが魅力です。

項目 内容 下り速度実測目安 200〜300Mbps前後 安定性評価 IPv6標準対応で光コラボの中では安定 セット割 なし（その分月額が安い） 月額 戸建て5,390円 / マンション4,290円

契約期間の縛りがないため、違約金は0円です。

「テレワークがいつまで続くか分からない」「合わなければ他社に乗り換えたい」という方にとって、解約のハードルが低いのは心理的にも安心材料になります。

コスパ重視で選ぶなら有力

スマホセット割の対象外キャリアを使っている方にとって、GMOとくとくBB光はかなり有力な本命になります。

IPv6対応であれば光コラボでも速度ストレスは大きく出にくいため、テレワーク用途でも十分実用的です。

「縛りなしで始めて、不満があれば気軽に乗り換えたい」という方にもおすすめできます。

無料レンタルのWi-Fiルーターはv6プラス対応のため、届いたらつなぐだけでIPv6接続が使える手軽さも見逃せません。

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

仕事内容別に見るテレワーク向けおすすめ光回線

テレワークと一口に言っても、仕事の内容によって回線に求められるスペックは変わります。

ここでは、代表的な4パターンに分けておすすめの回線を整理しました。

一般事務・チャット中心の方

メール対応やチャット、ブラウザでの調べものが中心なら、実測100Mbps程度あれば十分快適に作業できます。

回線スペックよりコスパを優先して問題ないため、縛りなし・低価格のGMOとくとくBB光が有力候補です。

スマホセット割が使えるキャリアならドコモ光やソフトバンク光も選択肢に入ります。

Web会議が多い方

1日に複数回のビデオ会議がある方は、速度よりも通信の安定性を最優先で考えましょう。

フレッツ光網の混雑に左右されないauひかりやNURO光のような独自回線が安心です。

Ping値が低い回線ほど音声の遅延が少なく、会話のテンポが自然に保たれやすくなります。

動画・デザイン等の大容量作業が多い方

動画素材のアップロードやデザインデータの納品など、上り方向の通信量が大きい業務では上り速度の実測値が重要になります。

下り最大2Gbpsかつ上りも高速なNURO光が最有力候補で、対応エリア外ならauひかりが次点です。

数GBクラスのファイルを頻繁に扱う方は、光コラボより独自回線の方が作業効率に差が出やすいでしょう。

複数人が同時にテレワークする世帯

夫婦でそれぞれ在宅勤務をしている、あるいは子どものオンライン授業と重なるといった家庭では、回線の帯域に余裕があるかどうかが快適さの分かれ目です。

複数端末が同時に大容量通信を行うと光コラボでは混雑の影響が出やすいため、独自回線のauひかりやNURO光を優先的に検討するのがおすすめです。

独自回線が導入できないエリアの場合は、IPv6対応の光コラボにメッシュWi-Fiを組み合わせることで改善が期待できます。

同時テレワーク世帯では、家族間で「この時間帯はビデオ会議がある」と共有し合い、帯域を分け合う意識を持つことも地味ながら効果的です。

テレワーク環境を改善する4つのチェックポイント

光回線を契約しただけでは、テレワーク環境が万全とは限りません。

独自調査でも「回線自体は悪くないのにWi-Fiが不安定」という声が複数見られました。

自宅のネットワーク設定や機器の配置を見直すことで、体感速度が大きく改善するケースは珍しくありません。

ルーターの設置場所を作業部屋の近くに

Wi-Fiルーターはリビングに置きっぱなしという家庭が多いですが、仕事部屋が離れている場合は電波が弱まりやすくなります。

可能であれば、作業デスクと同じ部屋か隣の部屋にルーターを移動させるだけで改善が見込めるでしょう。

メッシュWi-Fiの活用

ルーターの移動が難しい場合は、メッシュWi-Fiの導入が効果的です。

サテライト機を仕事部屋に設置すれば、壁や距離の影響を受けにくくなり、Wi-Fiの死角を解消しやすくなります。

重要な会議では有線LAN接続に切り替える

普段はWi-Fiで問題なくても、大事な商談やプレゼンの際にはLANケーブルで直接接続する方が安全です。

カテゴリ6以上のLANケーブルを1本用意しておけば、いざという場面で通信トラブルのリスクを大幅に下げられます。

IPv6（IPoE）対応になっているか確認

光コラボを利用中の方は、IPv6（IPoE）接続が有効になっているかを一度確認しておきましょう。

契約はIPv6対応でも、ルーター側の設定やプロバイダの申し込み手続きが未完了のまま従来のIPv4接続になっているケースがあります。

プロバイダのマイページや速度測定サイトで接続方式を確認し、IPoE接続が有効になっていなければ切り替え手続きを行ってください。

IPv4からIPv6に切り替えるだけで、混雑時間帯の体感が大幅に改善したという報告は多く見られます。

プロのアドバイス 💡 夜間に速度が落ちるという場合、PPPoE方式のままになっているケースが多いです。プロバイダに連絡してIPoE（IPv6）方式へ切り替えるだけで改善することがあるので、まず接続方式を確認してみてください。

Wi-Fi中心ならルーターと設置場所も重要

独自調査では接続方法はWi-Fi中心が75.0%、有線中心は17.0%でした。

この数字からも分かるとおり、現実のテレワークでは「回線そのもの」だけでなく、自宅内のWi-Fi環境が体感に大きく影響します。

ルーターが原因で遅く感じるケース

ルーターが古い、設置場所が悪い、仕事部屋まで電波が届きにくいといった理由で、回線自体は問題ないのに遅く感じることがあります。

特に鉄筋マンションや、仕事部屋が奥まっている間取りでは起こりやすい現象です。

Wi-Fi 6対応ルーターへの買い替えやメッシュWi-Fiの導入で改善するケースも少なくありません。

有線LANが向く仕事の特徴

普段の会議やチャットならWi-Fiでも十分なことが多いですが、重要な会議やVPN接続、大容量アップロードが多い人は有線LANを1本用意しておくと安心です。

社内システムへVPN経由で接続する方や、画面共有を多用するプレゼンが頻繁にある方は、有線接続の安心感が特に大きくなります。

住居タイプ別に見るテレワーク向け光回線の選び方

光回線の体感は、戸建てかマンションかで大きく変わることがあります。

戸建てなら独自回線のメリットを受けやすい

戸建てでは回線選択の自由度が高く、独自回線のメリットを最大限に活かせます。

auひかりやNURO光が導入できるエリアなら、テレワーク用途ではかなり魅力的な選択肢になるでしょう。

光コラボでもIPv6対応を選べば十分な安定感は得られるため、スマホセット割との兼ね合いで判断するのも一つの方法です。

マンションは配線方式の確認が先

マンションでは、回線事業者を比較する前に建物の配線方式を確認することが重要です。

光配線方式なら比較的速度が出やすい一方、VDSL方式だと建物設備の影響で実測が伸びにくくなります。

管理会社や大家さんに確認するか、各社の申し込みページで配線方式を事前チェックしておくと失敗を防げます。

プロのアドバイス 💡 マンションで速度が遅い場合、回線を変える前に建物の配線方式を確認してください。VDSL方式だと最大100Mbpsに制限されるため、どの光回線に変えても大幅な改善は期待しにくいです。

賃貸で工事許可が出ない場合の対処法

賃貸物件では、大家さんや管理会社から回線工事の許可が下りないケースもあります。

その場合は、建物にすでに導入済みの光回線（フレッツ光系の光コラボなど）から選ぶのが現実的な方法です。

導入済み回線でもIPv6対応のプロバイダを選べば、テレワーク用途で大きな不満が出る可能性は低くなるでしょう。

独自調査から分かったテレワーク回線選びの傾向

ここでは、独自調査300名の結果からテレワーク回線選びの傾向を詳しく見ていきます。

満足度は「まあまあ満足」63.0%と「とても満足」17.7%を合わせて、満足層は合計80.7%に達しました。

一方、不満として多かったのは「料金が高い」28.3%、「時間帯によって遅い」22.7%、「実測速度が思ったより出ない」13.3%という結果です。

利用回線の内訳はドコモ光21.3%、ソフトバンク光16.3%、フレッツ光12.0%、auひかり9.7%、NURO光6.7%でした。

全国対応の光コラボがシェアの中心ではあるものの、独自回線も安定性を重視する層から一定の支持を集めていることが分かります。

月額費用帯は5,000〜5,999円が最多で、テレワーク用途でも極端に高い回線を選ぶ層は少数派という傾向が見られました。

テレワーク回線選びで失敗しないためのチェックポイント

最後に、テレワーク回線を選ぶ際に押さえておきたいポイントをまとめます。

最大速度よりIPv6対応と安定性を優先する

重要な会議が多いなら有線LANも検討する

Wi-Fiルーターの置き場所や端末性能も見直す

マンションなら配線方式を確認する

スマホセット割だけでなく実際の総額で比較する

これらを踏まえたうえで、自分の仕事内容・住居タイプ・スマホキャリアに合う回線を選べば、テレワーク環境の満足度はぐっと上がるはずです。

よくある質問

テレワーク向け光回線に関して、よく寄せられる質問にお答えします。

Q テレワークに必要な光回線速度の目安は？ ▼ A A. ビデオ会議と資料共有が中心なら、下り100Mbps前後でも十分使えるケースが多いです。

ただし家族同時利用や大容量ファイル送受信が多いなら、IPv6対応の光回線を選んで余裕を持たせると安定しやすくなります。 Q Wi-Fiでもテレワークは問題ありませんか？ ▼ A A. 普段の会議やチャットならWi-Fiでも十分ですが、通信が不安定な部屋では途切れやすくなります。

重要な会議やアップロード作業が多い方は、有線LAN接続できる環境を用意すると安心です。 Q 10ギガプランは必要ですか？ ▼ A A. テレワーク中心なら1ギガで足りる家庭が大半です。

動画編集・大容量データ共有・家族複数人の同時接続が多い場合に、10ギガを検討するイメージで問題ありません。 Q マンションで速度が遅いのはなぜですか？ ▼ A A. 光配線方式ではなくVDSL方式だと、建物内の設備の影響で速度が伸びにくいことがあります。

申し込み時に配線方式を確認し、可能なら光配線方式や独自回線対応物件を選ぶと失敗しにくいです。 Q テレワークなら独自回線と光コラボのどちらがよいですか？ ▼ A

一方で全国対応や乗り換えやすさ、スマホセット割を重視するなら A. 速度最優先ならNURO光やauひかりのような独自回線が有利な場合があります。一方で全国対応や乗り換えやすさ、スマホセット割を重視するなら ドコモ光 ソフトバンク光 などの光コラボも十分有力です。

まとめ

テレワーク向けの光回線は、最大速度だけでなく安定性・IPv6対応・自宅のWi-Fi環境まで含めて考えることが大切です。

独自調査では満足度80.7%と高い水準でしたが、不満の中心は「時間帯による速度低下」や「実測速度のギャップ」でした。

仕事に支障が出ないことを最優先にしながら、自分のスマホキャリアや住居条件に合った回線を選んでみてください。

回線だけでなく、Wi-Fiルーターの設置場所やIPv6設定の確認、重要な会議での有線LAN活用といった環境面の工夫も忘れずに行いましょう。

迷ったら、安定性重視ならauひかり、速度重視ならNURO光、スマホ割重視ならドコモ光やソフトバンク光、コスパ重視ならGMOとくとくBB光を軸に検討するのがおすすめです。