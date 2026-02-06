【2026年2月】マンションおすすめ光回線ランキング｜159人調査でわかった配線方式別の選び方

光回線 マンション おすすめ

マンション・アパートで光回線を選ぶなら、まず建物の導入状況と配線方式を確認することが重要です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査を実施し、マンション利用者159人の声によると、配線方式によって満足度に大きな差があることがわかりました。

この記事では、マンション利用者159人の調査データをもとに、配線方式別の満足度や築年数による違いを詳しく解説し、あなたのマンションに最適な光回線を見つけるお手伝いをします。

【この記事でわかること】

  • マンション利用者159人が選んだ満足度ランキングTOP5
  • 配線方式（光配線/VDSL/LAN）別の満足度と選び方
  • 導入状況の確認方法（対応/完備/未対応）
  • インターネット無料マンションから乗り換えるべきケース
※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。
※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム

総合情報サイト「マイナビニュース」のマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームです。 PC、スマートフォン、ガジェット、通信インフラに関する最新ニュースを日々配信。5G/6Gなどの次世代通信技術から、光回線の料金プラン分析まで、テクノロジーが生活に与える影響を専門的な視点で取材・執筆しています。 本サイトでは、膨大な取材データと通信キャリアへのヒアリングに基づき、ユーザーの生活に最適なインターネット環境を提案します。

執筆者

【結論】マンション光回線 満足度ランキング【独自調査159名】

【 結論 】

マンションで光回線の利用者159人に実施した、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査をもとに、総合満足度ランキングを発表します。

マンション光回線 満足度ランキング【独自調査】

順位サービス名満足度高評価率回答数
1位auひかり7.50点82.4%n=17
2位ドコモ光7.30点73.0%n=37
3位NURO光8.21点85.7%n=7
4位ソフトバンク光6.88点70.0%n=20
5位ビッグローブ光7.86点85.7%n=7
※満足度は10点満点で算出。高評価率＝「とても満足」+「やや満足」の割合。上表はサンプル数10以上を優先した信頼性重視のランキングです
※総合満足度：「とても満足」25.2%＋「やや満足」49.7%＝74.9%が満足と回答（調査期間：2026年1月26日〜28日）
※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査結果を基に算出
📊 アンケート調査概要・詳細データを見る
調査方法 インターネットアンケート（クラウドワークス）
調査期間 2026年1月26日〜1月28日
調査対象 マンション・アパートで光回線を利用中の18歳以上の男女
有効回答数 159名
調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム
詳細資料 アンケート結果

総合満足度

  • とても満足：25.2%（40名）
  • やや満足：49.7%（79名）
  • どちらともいえない：15.1%（24名）
  • やや不満：10.1%（16名）

利用中の光回線TOP5

サービス名 利用者数 割合
ドコモ光 37名 23.3%
ソフトバンク光 20名 12.6%
マンション備え付け 18名 11.3%
auひかり 17名 10.7%
フレッツ光 16名 10.1%

満足度ランキング（n≥5のサービス）

サービス名 満足度 高評価率 回答数
eo光（関西） 8.50点 100% n=5
NURO光 8.21点 85.7% n=7
ビッグローブ光 7.86点 85.7% n=7
auひかり 7.50点 82.4% n=17
楽天ひかり 7.50点 83.3% n=6
ドコモ光 7.30点 73.0% n=37
ソフトバンク光 6.88点 70.0% n=20

回線を選んだ決め手TOP5

  • スマホとのセット割がある：36.5%
  • マンションに導入済み・指定だった：22.0%
  • 月額料金が安い：17.6%
  • 通信速度が速いと聞いた：14.5%
  • 知名度・信頼性がある：12.6%

配線方式の内訳

  • 光配線方式：43.4%（69名）→ 満足度7.68点
  • VDSL方式：25.2%（40名）→ 満足度6.88点
  • LAN配線方式：23.3%（37名）→ 満足度7.09点
💬 マンションユーザーのリアルな声を見る

調査で寄せられた「困ったこと」や「アドバイス」を抜粋

マンションの場合、同じ建物でも配線方式によって通信速度に差が出ることがある点は注意が必要。契約前に光配線方式かどうかを必ず確認した方が安心です。
工事完了までに時間がかかるので、余裕を持って申し込みが必要
まずは光回線の工事が入ってるかどうかを確認して気になる回線をいくつか検討してみるといいと思います。キャッシュバックやセット割引、サポートの手厚さも視野に入れるといいかもしれません。
マンション指定で回線がないと、住んでいる人ごとに手配が必要なので、ケースによっては希望している回線を引けない場合がある

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査の結果をもとに、各光回線サービスの詳細を紹介していきます。

マンション・アパートで光回線を選ぶ際の参考にしてみてください。

満足度1位：auひかり｜独自回線で安定・高評価

auひかりは、サンプル数10以上のサービスの中で満足度1位（7.50点、高評価率82.4%）を獲得しています。

auひかりでは独自回線を使用しており、夜間速度の満足度も9.20点と高評価です。

auひかりが高評価の理由

  • 独自回線で混雑しにくい（夜間速度満足度9.20点）
  • auスマートバリューでスマホ側の月額料金から毎月最大1,100円割引（対象：auの使い放題MAX等の対象プラン加入者。別途ひかり電話550円/月の加入が必要）
  • マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では利用者17名中14名が高評価（82.4%）
  • 代理店経由で最大72,000円キャッシュバック（受取条件：開通月を含む12ヶ月目以降にメールで申請手続きが必要。GMOとくとくBB経由の場合。キャンペーン終了時期未定）
独自のアンケート調査で利用者数最多：ドコモ光｜対応マンション数が豊富

ドコモ光は、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で利用者数1位（37名、23.3%）を獲得しています。

満足度7.30点、高評価率73.0%と安定した評価です。フレッツ光の設備を使用するため、対応マンションが最も多いのが強みです。

ドコモ光がマンション利用者に選ばれる理由

  • マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（159名）で利用者数が最多（37名が利用）
  • 「インターネット対応」マンションならほぼ確実に使える
  • ドコモスマホとのセット割でスマホ側の月額料金から毎月最大1,100円割引（対象：eximo/irumoの対象プラン加入者）
  • 回線選びの決め手1位「スマホとのセット割」（36.5%）に対応

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では、ドコモユーザーの多くがセット割を活用して契約していました。

ドコモユーザーの方は、セット割を利用することをおすすめします。

満足度上位：NURO光 マンションプラン｜対応物件なら高満足度

NURO光 マンションプランは、対応物件であれば月額2,090円〜2,750円（同建物内のNURO光利用者数により変動）と、当記事比較10社中で最も安い月額料金です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では満足度8.21点、高評価率85.7%と高い評価を得ました（n=7）。

ただし、調査結果では13.8%のユーザーが「エリア外・マンション非対応で諦めた」と回答しており、対応物件が限定的な点には注意が必要です。

● ポイント

NURO光 マンションプランがおすすめの理由：月額2,090〜2,750円（同建物内の利用者数により変動）で当記事比較10社中で最安、最大2Gbps（ベストエフォート型）の専用回線で混雑しにくい、ソフトバンクスマホとのセット割（スマホ側の月額料金から毎月最大1,100円割引）も適用可能

● 注意

対応マンションが非常に限定的（全国のマンションの約5%程度）。お住まいのマンションが対応しているか、必ず公式サイトで確認してください。

【最初に確認】マンションの光回線導入状況3パターン

光回線マンションの導入状況について確認する画像

マンションで光回線を契約する前に、必ず建物の導入状況を確認しましょう。

状況によって選べる回線と手続きが異なります。

パターン①：インターネット完備

「インターネット無料」「Wi-Fi無料」と書かれている物件がこれに当たります。

プロバイダ契約も済んでおり、入居したその日からLANケーブルを挿す（またはWi-Fiにつなぐ）だけでインターネットが使えます。

特徴

  • 回線契約済み、すぐに使える
  • 料金は管理費・共益費に含まれている
  • 工事不要

確認ポイント

  • 無料で使えるが、速度が遅い場合がある
  • 別途契約も可能（後述の乗り換えガイド参照）

パターン②：インターネット対応（光ファイバー対応）

最も一般的なタイプです。

マンションの共用部（MDF室など）までは光回線の設備が引き込まれていますが、各部屋での契約は入居者が個別に行う必要があります。

特徴

  • 建物に設備あり、個別契約が必要
  • 光コラボ（ドコモ光、ソフトバンク光など）が使えることが多い
  • 工事は軽微または不要

確認ポイント

  • 賃貸情報で「インターネット対応」「光ファイバー対応」と記載
  • 最も多いパターン

パターン③：インターネット非対応

建物に光回線の設備が全く導入されていない状態です。
築年数が古い小規模アパートなどに多く見られます。

この場合、選択肢は以下の2つになります。

①戸建てプランを個別に引き込む
大家さんや管理会社に「工事の許可」を取り、近くの電柱から直接部屋まで光ファイバーを引き込みます。3階建て以下なら可能なケースが多いですが、許可取りのハードルは高めです。

②ホームルーター（置くだけWi-Fi）を使う
工事不要の「ドコモ home 5G」などを利用します。許可も工事も不要で最も手軽です。

導入状況の確認方法については、以下で説明をしますので、ご確認ください。

導入状況の確認方法

🔍
物件情報サイト (SUUMOなど) を確認

「設備・条件」欄に「インターネット対応」「光ファイバー」「インターネット無料」などの記載があります。

📞
管理会社・大家さんに聞く

「この部屋で光回線を使いたいのですが、設備は入っていますか？」と聞くのが最も確実です。

🌐
光回線の公式サイトでエリア検索

公式サイトで住所を入力すると、マンションごとの対応状況が表示されます。

【独自調査】配線方式別の満足度ランキング

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査で判明した、配線方式による満足度の違いを公開します。

配線方式別 満足度比較表は以下の通りです。

配線方式利用割合回答数
光配線方式43.4%69名
VDSL方式25.2%40名
LAN配線方式23.3%37名
不明・確認できず8.2%13名
※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（2026年1月26日〜28日、マンション利用者n=159）

光配線方式が圧倒的に高満足度

光配線方式は利用者の43.4%（69名）が採用しており、最も多い配線方式でした。

夜間速度について「日中と変わらず快適」と回答した割合が54.7%と高い満足度を示しています。

光配線方式の特徴

・2010年以降のマンションに多い
・最大速度：1Gbps（ベストエフォート型のため、実際の速度は利用環境により異なります）

・各部屋まで光ファイバーで配線

VDSL方式は速度に不満が多い

VDSL方式は25.2%（40名）が利用。築古マンションに多く見られます。

VDSL方式のユーザーの声

「夜間に速度が急激に落ちる」（40代男性）

「100Mbps契約なのに実測30Mbps程度」（30代女性）

「在宅勤務のビデオ会議で固まることがある」（50代男性）

配線方式の確認方法

壁のコンセントで判別

見た目配線方式最大速度
光コンセント（SC/LC表記）光配線方式1Gbps
LANポート（RJ-45）LAN配線方式100Mbps〜1Gbps
電話モジュラージャックVDSL方式100Mbps
※最大速度はいずれもベストエフォート型です。実際の通信速度は利用環境・時間帯により異なります。

不明な場合は、管理会社に「インターネットの配線方式を教えてください」と問い合わせましょう。

【築年数別】マンションの光回線選び

マンション築年数別の光回線おすすめ画像

マンションの築年数によって、導入されている設備や最適な回線が異なります。

以下の内容を参考に、光回線選びをしましょう。

新築・築浅マンション（築10年以内）

★狙い目：高速な「光配線方式」が標準装備

2015年以降に建てられたマンションの多くは、最初から各部屋まで光ファイバーが配線されている「光配線方式」です。

このタイプなら、最大1Gbps（NURO光なら最大2Gbps）の高速通信をフルに活かせます。

※いずれもベストエフォート型のため、実際の速度は利用環境や時間帯により異なります。

おすすめの選び方

  1. NURO光 マンションプラン対応か確認
  2. 対応していなければ、スマホセット割で選ぶ
  3. インターネット完備でも速度不満なら個別契約を検討

築浅〜中古マンション（築10〜20年）

★注意：配線方式が混在する「過渡期」の物件

2005年〜2015年頃のマンションは、物件によって設備がバラバラです。

「光配線方式」にリニューアルされている物件もあれば、建設当時の「VDSL方式（電話線）」や「LAN配線方式」のままの物件もあります。

おすすめの選び方

  1. 配線方式を確認（光配線ならベスト）
  2. ドコモ光、ソフトバンク光など光コラボが無難
  3. auひかり設備があればauひかりも検討

築古マンション（築20年以上）

1990年代〜2000年代前半のマンションは、電話回線を使った「VDSL方式（最大100Mbps・ベストエフォート型）」が主流です。

建物までは光回線が来ていても、各部屋まではメタル線（電話線）になるため、どうしても速度が頭打ちになります。

この年代のマンションでの対策

  1. 独自回線を検討する：NURO光やauひかりは、既存の配線を使わず、独自に光ファイバーを通す工事ができる場合があります。
  2. IPv6対応の光コラボを選ぶ：VDSLでも「IPv6（IPoE）接続」を使えば、混雑を避けてある程度の速度は確保できます。
  3. ホームルーターにする：VDSLよりも、5G通信対応のホームルーターの方が速いケースが増えています。

おすすめの選び方

  1. まず配線方式を確認
  2. VDSL方式の場合、用途によっては我慢も必要
  3. 速度重視なら管理組合に光配線化を相談
  4. 難しければホームルーターも選択肢に

築年数別 おすすめ光回線

築年数別のおすすめ光回線をまとめました。

築年数配線方式おすすめ光回線
新築〜築10年光配線NURO光 > スマホセット割の光コラボ
築10〜20年光配線/LANドコモ光、auひかり、ソフトバンク光
築20年以上VDSLスマホセット割対応の光コラボ

今後引越しを検討されている方で、光回線の利用を検討されている場合は、築年数を見るのもポイントとなります。

【スマホキャリア別】マンションおすすめ光回線

スマホキャリア別に、マンションで最もお得な光回線を紹介します。

ドコモユーザーにおすすめの光回線

結論：ドコモ光一択です。

ドコモユーザーがセット割を使えるのはドコモ光のみで、フレッツ光対応マンションであればほぼ利用可能です。

項目内容
マンション月額4,400円（税込・タイプA・2年定期契約の場合。定期契約なしの場合は5,500円）
セット割ドコモ光セット割：スマホ側の月額料金から最大1,100円/月割引（対象：eximo/irumoの対象プラン加入者）
工事費22,000円（新規工事料無料キャンペーンで無料。キャンペーン終了時期未定）
契約期間・解約金2年定期契約。更新月以外の解約時は解約金4,180円（税込）
対応率◎（フレッツ光対応マンションならほぼOK）

プロバイダはGMOとくとくBBがおすすめ

  • v6プラス対応で混雑時間帯も安定
  • 高性能Wi-Fiルーター無料レンタル
  • 最大65,000円キャッシュバック（受取条件：開通月を含む5ヶ月目にGMOとくとくBBから届くメールから申請手続きが必要。キャンペーン終了時期未定）

au・UQモバイルユーザーにおすすめの光回線

結論：auひかり設備あり→auひかり、設備なし→ビッグローブ光がおすすめです。

条件おすすめ理由
auひかり設備ありauひかり独自回線で速い・高額CB
auひかり設備なしビッグローブ光同じセット割が使える

プロバイダはGMOとくとくBBがおすすめ

  • v6プラス対応で混雑時間帯も安定
  • 高性能Wi-Fiルーター無料レンタル
  • 最大65,000円キャッシュバック（受取条件：開通月を含む12ヶ月目以降にメールで申請手続きが必要。GMOとくとくBB経由の場合。キャンペーン終了時期未定）

auスマートバリュー

  • スマホ側の月額料金から毎月最大1,100円割引（対象：auの使い放題MAX等の対象プラン加入者。別途ひかり電話550円/月の加入が必要）
  • 家族10回線まで適用
  • auひかり・ビッグローブ光どちらでも適用

ソフトバンク・ワイモバイルユーザーにおすすめの光回線

結論：NURO光 マンションプラン対応→NURO光、非対応→ソフトバンク光

条件おすすめ理由
NURO光対応NURO光 マンションプラン月額2,090円〜（利用者数により変動）で当記事比較10社中で最も安い
NURO光非対応ソフトバンク光全国対応でセット割

おうち割 光セット

  • ソフトバンクスマホ側の月額料金から毎月最大1,100円割引（対象：データプランメリハリ無制限等の対象プラン加入者）
  • ワイモバイルはスマホ側の月額料金から最大1,650円割引（対象：シンプル2 M/Lプラン加入者）

格安SIMユーザーにおすすめの光回線

結論：ビッグローブ光またはGMOとくとくBB光

サービス月額（税込）満足度特徴
ビッグローブ光4,378円（3年契約）7.86点（n=7）高満足度・au/UQセット割あり
GMOとくとくBB光3,773円（契約期間の縛りなし）5.62点（n=4）縛りなし・当記事比較10社中で低価格帯

格安SIMユーザーはセット割がないため、月額料金と満足度のバランスで選びましょう。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では、ビッグローブ光が満足度7.86点と高評価でした。

GMOとくとくBB光は当記事比較10社中で最も月額料金が安いですが、調査結果サンプルが少なく評価が限定的です。

【徹底比較】マンション向け光回線10社の料金・速度

マンションで契約できる主要光回線10社を徹底比較します。

マンション向け光回線 総合比較表

サービス月額(税込)工事費実質月額下り実測セット割
NURO光 マンションプラン2,090円〜2,750円実質無料（36ヶ月分割割引。途中解約時は残債発生）2,160円520Mbpsソフトバンク
auひかり4,180円（お得プランA・2年契約）実質無料（23ヶ月分割割引。途中解約時は残債発生）4,317円435Mbpsau・UQ
ドコモ光4,400円（タイプA・2年契約）無料（キャンペーン。終了時期未定）4,606円〜4,826円348Mbpsドコモ
ソフトバンク光4,180円（2年契約）実質無料（24ヶ月分割割引。途中解約時は残債発生）4,340円312MbpsSB・YM
ビッグローブ光4,378円（3年契約）実質無料（36ヶ月分割割引。途中解約時は残債発生）3,104円305Mbpsau・UQ
GMOとくとくBB光3,773円（縛りなし）実質無料（36ヶ月分割割引。途中解約時は残債発生）4,586円325Mbpsなし
楽天ひかり4,180円（2年契約）22,000円5,209円285Mbps楽天
So-net光プラス4,928円（2年契約）実質無料（23ヶ月分割割引。途中解約時は残債発生）3,428円298Mbpsau・UQ
OCN光3,960円（2年契約）実質無料2,960円295Mbpsなし
フレッツ光4,785円（2年契約・プロバイダ料別途）16,500円5,472円302Mbpsなし
※月額料金は各社の定期契約プランの場合（税込）。「実質無料」の工事費は分割払い相当額を毎月割引する方式のため、契約期間中の解約時は残債が発生します。キャンペーン内容は終了時期未定のものを含みます。
※実質月額＝（月額料金×24ヶ月＋初期費用−キャッシュバック等特典）÷24。各社の主要代理店経由のキャンペーン適用時の計算。
※下り実測速度の出典：みんなのネット回線速度（2026年1月時点の平均値）。通信速度はベストエフォート型であり、実際の速度は利用環境により異なります。

※2026年1月26日〜28日調査時点の情報です。最新の料金・キャンペーン内容は各公式サイトでご確認ください。

マンション料金ランキングTOP5

実質月額で比較したマンション向け光回線の料金ランキングです。

順位サービス実質月額ポイント
1位NURO光 マンションプラン2,160円対応物件限定
2位ビッグローブ光3,104円au・UQセット割
3位auひかり4,317円代理店経由でキャッシュバックあり
4位ソフトバンク光4,340円乗り換えキャンペーン充実
5位GMOとくとくBB光4,586円縛りなし
※実質月額＝（月額料金×24ヶ月＋初期費用−キャッシュバック等特典）÷24で算出。各社の主要代理店経由のキャンペーン適用時。キャンペーン内容は時期により変動する場合があります（終了時期未定のものを含む）。

インターネット無料マンションからの乗り換えガイド

インターネット無料マンションからの乗り換えガイドの画像

「インターネット無料」のマンションでも、速度に不満がある場合は個別契約を検討しましょう。

無料インターネットが遅い理由

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では、インターネット無料マンションの速度満足度は3.25と、個別契約（3.92）を大きく下回りました。

遅くなる主な理由

  • 建物全体で1回線を共有している
  • 夜間のピーク時に極端に混雑
  • 古い設備のまま更新されていない
  • コスト削減のため低速プランを採用

乗り換えるべきケース

状況乗り換え推奨度
夜間に動画が止まる◎ 強く推奨
ビデオ会議で固まる◎ 強く推奨
オンラインゲームでラグがひどい◎ 強く推奨
日中は問題ないが夜だけ遅い○ 検討推奨
常に快適に使えている△ 現状維持でOK

乗り換え時の注意点

マンションでの光回線乗り換え時の注意点を説明した画像

NURO光 マンションプラン完全解説

NURO光 マンションプランには以下の契約方式があります。

方式月額料金（税込）条件特徴
NURO光 マンションプラン（2ギガ/3ギガ）5,200円〜5,700円（3年契約の場合。契約期間なしは6,100円〜）個別契約、戸建てプラン扱いエリア内なら契約可能。3年契約の場合、契約期間中の解約は解約金3,850円が発生

導入までの確認方法と、未導入時の対応についてご紹介します。

対応確認方法

NURO光のマンションでの対応可能確認ステップ画像

対応マンションの場合、「NURO光 マンションプラン」の申込みページに進めます。

非対応の場合は、通常のNURO光（戸建てプラン）を個別契約できるか確認しましょう。

導入されていない場合の対応

もしも導入がされていない場合でも、以下の選択肢もあります。

解決策
戸建てプランを個別契約する
  • マンションプランより月額料金は高くなる（月額5,200円〜）
  • 管理会社・大家さんの工事許可が必要
  • 建物の階数（3階以下など）等の条件がある場合も

諦めずに、まず契約できるかを確認してみましょう。

マンション光回線の工事と許可の取り方

マンション光回線の工事と許可の取り方の説明画像

マンションでの光回線工事と、必要な許可について解説します。

工事パターン別の許可要否

マンションで光回線を導入する際、トラブルになりやすいのが「工事の許可」です。

建物の設備状況によって、管理会社や大家さんへの連絡が必要かどうかが変わります。

パターン工事内容大家/管理会社への許可
設備導入済み + 光配線機器設置のみ（無派遣工事）不要
設備導入済み + VDSL/LANモジュラージャック利用不要
設備導入済み + 新規配線室内配線工事基本不要
設備未導入 + 個別引込み外壁穴あけ等必要

表の通り、「設備導入済み」のマンションで光コラボ（ドコモ光やソフトバンク光など）を契約する場合、原則として許可は不要です。

一方、設備がない場合や、NURO光・auひかりなどの独自回線を個別に引き込む場合は、外壁に金具を取り付けるなどの作業が発生するため、必ず管理会社や大家さんの許可が必要になります。

許可が必要なケースの対応

管理会社への連絡テンプレート

件名：インターネット回線の個別契約について
お世話になっております。
○○号室の△△です。
インターネット回線について、○○光（NURO光など）を
個別契約したく、許可をいただきたくご連絡いたしました。
工事内容は、外壁への光ファイバー引き込みと
室内への配線となります。
退去時には原状回復いたします。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

工事の流れ（光コラボの場合）

申し込みから開通までは、通常2週間〜1ヶ月程度かかります。
最も一般的な「光コラボ（ドコモ光など）」を申し込んだ場合の標準的なスケジュールは以下の通りです。

ステップ内容期間
1Webまたは電話で申込み
2工事日調整の連絡1〜3日後
3工事実施（立ち会い必要な場合あり）1〜3週間後
4機器設定・利用開始工事当日

3月〜4月の引越しシーズンは工事枠が埋まりやすく、開通まで1ヶ月以上待つこともあるため、早めの申し込みが重要です。

なお、部屋にすでに光コンセントがある場合は、作業員が訪問しない「無派遣工事」（局内工事のみ）で済むことがあり、その場合は申し込みから1週間〜10日程度でスピーディーに開通します。

マンション光回線のよくある質問

マンションで光回線を契約する際によくある質問にお答えします。

まとめ：マンションにおすすめの光回線

マンション利用者159人を対象に行った、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査を基に、おすすめの光回線をまとめます。

マンションおすすめ光回線 結論

条件おすすめ理由（当サイト調査159名のデータ）
満足度重視auひかり当サイト調査で満足度7.50点・高評価率82.4%（n=17）
利用者数で安心ドコモ光当サイト調査で利用者数最多（23.3%）・満足度7.30点
NURO光対応物件NURO光 マンションプラン満足度8.21点（n=7）・当記事比較10社中で月額が最も安い
au・UQユーザーauひかり or ビッグローブ光auひかりは当サイト調査で満足度が最も高い・ビッグローブ光7.86点
ソフトバンクユーザーソフトバンク光満足度6.88点（n=20）・全国対応
格安SIMユーザービッグローブ光満足度7.86点（n=7）・料金も手頃
築古マンション（VDSL）スマホセット割対応の光コラボ配線方式の制約下ではセット割活用が現実的
※表内はマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査を基に記載
※表内「当サイト調査」と割愛

マンション光回線選びのポイント（おさらい）

  1. まず導入状況を確認：対応/完備/未対応で選択肢が変わる
  2. 配線方式をチェック：光配線 > LAN > VDSL
  3. スマホセット割を活用：スマホ側の月額料金から毎月最大1,100円割引（家族も適用可能。対象プランへの加入が条件）
  4. 調査データを参考に：マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査（159名）でauひかりが満足度1位、ドコモ光が利用者数最多