一人暮らしにおすすめの光回線｜コスパ重視の選び方

「一人暮らしで光回線って本当に必要？」「マンションで光回線が引けるか不安…」「ホームルーターと光回線、一人暮らしにはどっちがいいの？」

こうした悩みを抱える一人暮らしの方は少なくありません。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームでは、一人暮らしで自宅インターネット回線を利用中の291名を対象にアンケート調査を実施しました。

調査の結果、77.3%が通信速度に「満足」と回答し、月額料金の許容額は3,000〜3,999円が最多（26.5%）であることがわかりました。

また、回線選びで重視するポイントは速度（63.9%）と料金（60.1%）が拮抗しており、一人暮らしでも速度と料金のバランスが重要であることが明らかになっています。

本記事では、この調査結果をもとに、一人暮らしに最適な光回線7選を厳選しました。

料金シミュレーションやマンションの光回線事情まで、一人暮らしの回線選びに必要な情報をすべてまとめています。

一人暮らしにおすすめの光回線7選

291人調査で判明した一人暮らしの回線事情

一人暮らし向け光回線の選び方5つのポイント

光回線とホームルーターの比較（291人のリアルな声）

月額4,000円以下の料金シミュレーション

マンション・アパートの光回線事情

よくある質問（FAQ）

調査概要を見る 調査名：一人暮らしのインターネット回線（光回線）利用実態調査

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス経由）

調査期間：2026年3月25日

対象：一人暮らしで自宅インターネット回線を利用中の方

有効回答：291名

質問項目：13問 本調査は、一人暮らしのリアルな回線事情を把握するため、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施したマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査です。

📥 調査結果（PDF）の詳細はこちらからご覧いただけます。

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【結論】一人暮らしにおすすめの光回線7選

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが291名の一人暮らしユーザーへのマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査と、料金・速度・工事対応を総合的に評価し、一人暮らしに最適な光回線7選を選定しました。

選定基準とランキング根拠 選定基準： マンション/アパート対応（一人暮らしの79.4%が集合住宅） 月額料金（許容額3,000〜4,000円に合う価格帯） 通信速度の安定性（63.9%が最重視） 工事の手軽さ（25.8%が「即日利用」を重視） キャンペーン・キャッシュバック ランキング根拠：

調査主体：マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム

調査時期：2026年3月25日

対象者条件：一人暮らしで自宅インターネット回線を利用中の方

回答数（n数）：N=291名

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス経由）

比較対象：GMOとくとくBB光、ドコモ光、ソフトバンク光、ビッグローブ光、enひかり、excite MEC光、楽天ひかりの7社

評価軸：月額料金、通信速度、満足度、工事対応、キャンペーン

客観情報の比較根拠：各社公式サイト記載の料金・スペック情報（2026年3月時点）

順位 サービス名 月額（マンション） 月額（戸建て） セット割 特徴 1位 GMOとくとくBB光 3,773円 4,818円 なし コスパ◎・v6プラス標準 2位 ドコモ光 4,400円 5,720円 ドコモ セット割-1,100円・全国対応 3位 ソフトバンク光 4,180円 5,720円 SB/Y!mobile セット割-1,100円・違約金還元 4位 ビッグローブ光 4,378円 5,478円 au/UQ auスマートバリュー対応 5位 enひかり 3,520円 4,620円 なし 縛りなし・解約金0円 6位 excite MEC光 3,850円 4,950円 なし 縛りなし・IPv6標準 7位 楽天ひかり 4,180円 5,280円 なし 楽天ポイント還元 ※料金は税込・参考値です。最新情報は各社公式サイトでご確認ください。

プロのアドバイス 💡 一人暮らしの方には「あと何年そこに住むか」をまず聞いていました。2年以内に引っ越す可能性があるなら違約金なしの回線、3年以上住むなら工事費実質無料の回線を選ぶのが鉄則です。ここを間違えると解約時に2〜3万円損します。

1位：GMOとくとくBB光 — セット割不要でマンション3,773円

項目 内容 月額料金 マンション：3,773円 / 戸建て：4,818円 最大速度 1Gbps IPv6 v6プラス標準対応 工事費 実質無料 セット割 なし（単独で安い） キャッシュバック 最大30,000円 契約期間 2年（自動更新） ※料金は税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

GMOとくとくBB光は、スマホのセット割を使わなくてもマンションタイプが月額3,773円と、今回比較する7社の中でも特にコスト面に優れています。

調査では26.5%が月額「3,000〜3,999円」を許容額としており、まさにこの価格帯にフィットするサービスです。

v6プラス（IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6）に標準対応しているため、混雑時間帯でも安定した通信速度が期待できます。

工事費も実質無料で、キャッシュバックを含めた実質月額は約2,523円（24ヶ月計算）と、コスパを重視する一人暮らしの方に適したサービスです。

GMOとくとくBB光の評判記事はこちらでご確認ください。

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2位：ドコモ光 — ドコモユーザーならセット割で実質3,300円

項目 内容 月額料金 マンション：4,400円 / 戸建て：5,720円 最大速度 1Gbps セット割 ドコモ光セット割 最大1,100円/月 工事費 実質無料 キャッシュバック あり（時期により変動） 契約期間 2年（自動更新） ※料金は税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

ドコモ光は、ドコモスマホとのセット割「ドコモ光セット割」が適用されると、毎月最大1,100円の割引が受けられます。

マンションタイプなら月額4,400円からセット割適用後3,300円〜と、許容額3,000〜3,999円の範囲内に収まります。

全国のNTTフレッツ光回線を利用するコラボ光のため、提供エリアが広いのも特徴です。

プロバイダはGMOとくとくBBを選べばv6プラスに対応し、速度面でも安心です。工事費も実質無料キャンペーンが用意されています。

ドコモ光の評判はこちらで確認できますのでご確認ください。

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3位：ソフトバンク光 — 他社からの乗り換えで違約金還元

項目 内容 月額料金 マンション：4,180円 / 戸建て：5,720円 最大速度 1Gbps セット割 おうち割光セット 最大1,100円/月 他社違約金還元 あり 工事費 実質無料 契約期間 2年（自動更新） ※料金は税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

ソフトバンク光は、SoftBankまたはY!mobileユーザーなら「おうち割光セット」で毎月最大1,100円の割引を受けられます。

マンションタイプ4,180円からセット割適用で3,080円〜となります。

他社からの乗り換え時に発生する違約金を還元してくれるキャンペーンがあるため、現在別の光回線を利用していて乗り換えを検討している方にも適しています。

IPv6高速ハイブリッド対応で、速度面での安定性も確保されています。

詳細はソフトバンク光の評判で紹介しておりますので是非確認してみましょう。

＼乗り換えなら違約金還元あり！／

4位：ビッグローブ光 — au/UQモバイルユーザー向け

項目 内容 月額料金 マンション：4,378円 / 戸建て：5,478円 最大速度 1Gbps セット割 auスマートバリュー / UQ自宅セット割 最大1,100円/月 IPv6 IPv6オプション対応 工事費 実質無料 契約期間 3年（自動更新） ※料金は税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

ビッグローブ光は、auまたはUQモバイルユーザーに向いているサービスです。

「auスマートバリュー」または「UQ自宅セット割」の適用で、毎月最大1,100円のスマホ料金割引を受けられます。

NTT回線を利用するコラボ光で全国対応しており、IPv6オプションに対応しているため速度面も安定しています。

auひかりの提供エリア外でau系セット割を使いたい方にとって、有力な選択肢です。

気になる方はビッグローブ光の評判記事も確認してみてください。

＼au・UQユーザーはセット割対応！／

5位：enひかり — 縛りなし・解約金0円で引っ越しに強い

項目 内容 月額料金 マンション：3,520円 / 戸建て：4,620円 最大速度 1Gbps 契約期間 なし（縛りなし） 解約金 0円 IPv6 v6プラス / transix 対応（オプション） 工事費 16,500円（分割可） ※料金は税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

enひかりは、契約期間の縛りがなく、いつ解約しても解約金が0円という点が特徴です。

一人暮らしは転勤や進学などで引っ越し頻度が高くなりやすいため、縛りのない回線は大きなメリットとなります。

マンションタイプ月額3,520円と、今回比較する7社の中では月額料金が特に低い水準です。

ただし工事費16,500円は実費負担となる点には注意が必要です。24ヶ月利用時の実質月額は約4,208円（工事費込み）となります。

＼縛りなしでいつでも解約OK！／

6位：excite MEC光 — 縛りなし＋IPv6が標準装備

項目 内容 月額料金 マンション：3,850円 / 戸建て：4,950円 最大速度 1Gbps 契約期間 なし（縛りなし） 解約金 0円 IPv6 DS-Lite標準対応 工事費 実質無料キャンペーンあり ※料金は税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

excite MEC光は、enひかりと同様に契約期間の縛りがなく解約金0円のサービスです。

IPv6（DS-Lite方式）が標準で対応しているため、申し込み時にオプション追加の手間がかからない点が便利です。

マンションタイプ月額3,850円で、工事費実質無料のキャンペーンが用意されていることもあります。

縛りなしでありながら初期費用を抑えたい方に向いています。

＼IPv6標準で申込みも簡単！／

7位：楽天ひかり — 楽天経済圏ならポイント還元でお得

項目 内容 月額料金 マンション：4,180円 / 戸建て：5,280円 最大速度 1Gbps 特典 楽天ポイント倍率UP（SPU対象） IPv6 クロスパス対応 工事費 実質無料キャンペーンあり 契約期間 2年（自動更新） ※料金は税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

楽天ひかりは、楽天モバイルや楽天市場を日常的に利用する「楽天経済圏」のユーザーに向いています。

SPU（スーパーポイントアッププログラム）の対象となるため、楽天市場でのお買い物でポイント還元率がアップします。

月額料金自体はマンション4,180円と標準的ですが、楽天ポイントの還元分を加味すると実質的なコストパフォーマンスが向上します。

IPv6（クロスパス）にも対応しており、速度面も問題ありません。

ご契約を考えている方は、楽天ひかりの評判記事も確認してみてください。

その他より多くの光回線サービスを確認したい方は「光回線おすすめ」記事を参考にしてみましょう。

＼楽天ユーザーならポイント還元！／

【独自調査】291人の一人暮らし回線利用実態

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームでは、一人暮らしで自宅インターネット回線を利用中の291名を対象に、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査を実施しました。

ここでは、一人暮らしの回線選びに役立つ主要な調査結果をご紹介します。

回線の満足度｜総合66.0%が「満足」、速度77.3%が「満足」

一人暮らしの方に現在のインターネット回線の満足度を聞いたところ、総合満足度は66.0%（非常に満足20.3% + やや満足45.7%）でした。

一方、「やや不満」「非常に不満」と回答した方は合計10.6%にとどまっています。

通信速度に限定した満足度はさらに高く、77.3%が「満足」（とても満足26.8% + やや満足50.5%）と回答しました。

速度に不満を感じている方は11.0%（やや不満9.3% + とても不満1.7%）と比較的少数です。

総合満足度 回答数 割合 非常に満足 59名 20.3% やや満足 133名 45.7% 満足計 192名 66.0% ふつう 68名 23.4% やや不満 28名 9.6% 非常に不満 3名 1.0%

通信速度の満足度 回答数 割合 とても満足 78名 26.8% やや満足 147名 50.5% 満足計 225名 77.3% どちらともいえない 34名 11.7% やや不満 27名 9.3% とても不満 5名 1.7%

居住形態と利用回線｜79.4%が集合住宅に居住

居住形態を見ると、79.4%がマンション・アパートなどの集合住宅に住んでいることがわかりました。

そのうち55.0%は「光回線設備あり」の物件で、マンションタイプの光回線をそのまま契約できる状態です。

利用中の回線種別では、光回線（マンションタイプ）が43.6%で最多、次いでホームルーター18.2%、マンション備え付け無料16.2%と続きます。光回線（戸建てタイプ）は13.4%でした。

月額料金の実態と許容額｜58.5%が4,000円未満を希望

実際に支払っている月額料金は、「マンション備え付けで無料」が22.0%で最多でした。

有料で利用している層では「4,000〜4,499円」が19.2%、「3,000〜3,999円」が16.5%と続きます。

一方、許容できる月額料金は「3,000〜3,999円」が26.5%で最多。4,000円未満を希望する層を合計すると58.5%に達します。

この結果から、マンションタイプの光回線（3,500〜4,500円）は多くの一人暮らしユーザーの許容範囲に収まることがわかります。

回線選びの重視ポイントTOP5｜速度と料金が拮抗

回線選びで重視するポイント（最大3つの複数回答）では、「通信速度の速さ・安定性」が63.9%で1位、「月額料金の安さ」が60.1%で2位と、速度と料金がほぼ拮抗する結果になりました。

3位には「工事不要で即日使える手軽さ」（25.8%）がランクイン。一人暮らしでは引っ越し後すぐにネット環境を整えたいというニーズが反映されています。

「データ容量が無制限」（21.3%）も4位に入り、動画視聴やゲームなどで大容量通信を行う層の存在がうかがえます。

インターネットの主な用途｜動画視聴87.6%がトップ

インターネットの利用用途（複数回答）では、動画視聴が87.6%で圧倒的な1位でした。

2位のWeb/SNS（83.5%）と合わせ、ほぼ全員が日常的にこれらのサービスを利用しています。

用途 回答数 割合 動画視聴 255名 87.6% Web/SNS 243名 83.5% オンラインゲーム 106名 36.4% テレワーク/リモート会議 92名 31.6% 音楽ストリーミング 79名 27.1% 大容量ダウンロード 50名 17.2% オンライン学習 32名 11.0%

オンラインゲーム（36.4%）やテレワーク（31.6%）も3割を超えており、一人暮らしでも安定した通信環境が求められていることがわかります。

動画のストリーミングやオンライン会議は、通信速度の安定性が重要になる用途です。

現在の回線への不満｜39.9%は「不満なし」

現在の回線に対する不満（複数回答）では、「特に不満はない」が39.9%で最多でした。

一方で、不満がある層では「通信が不安定」（28.2%）と「月額料金が高い」（24.7%）が上位を占めています。

不満点 回答数 割合 特に不満はない 116名 39.9% 通信が不安定 82名 28.2% 月額料金が高い 72名 24.7% 通信速度が遅い 43名 14.8% マンション設備で選択肢が限定 25名 8.6% 引っ越し時の手続きが面倒 17名 5.8% サポートの対応が悪い 15名 5.2%

「通信が不安定」と「通信速度が遅い」を合わせると約4割が速度面に不満を持っています。

IPv6対応の回線・プロバイダを選ぶことで、こうした不満を解消できる可能性があります。

＼58.5%が4,000円未満を希望！／

一人暮らしの光回線の選び方5つのポイント

291人の調査結果から見えてきた、一人暮らしの光回線選びで押さえるべき5つのポイントを解説します。

ポイント①：月額料金は4,000円以下を目安に（58.5%が希望）

調査では58.5%が「月額4,000円未満」を許容額としています。

マンションタイプの光回線なら、3,500〜4,500円が一般的な料金帯です。

セット割を活用すれば、ドコモ光なら実質3,300円、ソフトバンク光なら実質3,080円まで下がります。

セット割が不要な方は、GMOとくとくBB光（3,773円）やenひかり（3,520円）が月額料金自体が低い水準で設定されています。

▶ スマホセット割の詳しい解説はこちら

ポイント②：通信速度の安定性を確認（63.9%が最重視）

調査で63.9%が「通信速度の速さ・安定性」を最重視しています。

光回線を選ぶ際は、IPv6（IPoE）対応のプロバイダを選ぶことで、夜間や休日の混雑時間帯でも安定した速度が期待できます。

また、マンションの配線方式によっても速度が変わります。

「光配線方式」なら最大1Gbps、「VDSL方式」の場合は最大100Mbpsに制限されることがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

▶ IPv6（IPoE）接続について詳しくはこちら

ポイント③：マンションの光回線設備を確認する

調査では55.0%が「光回線設備あり」の物件に住んでいました。

光回線設備がある物件なら、マンションタイプの光回線を比較的スムーズに契約できます。

確認方法は以下の3つです。

管理会社・不動産会社に問い合わせる 室内に光コンセント（光ローゼット）があるか確認する マンション共用部にONU/MDFがあるか確認する

設備がない場合は、管理会社の許可を得て個別に工事を行うか、工事不要のホームルーターを検討することになります。

ポイント④：工事の有無と初期費用をチェック（25.8%が即日利用を重視）

調査では25.8%が「工事不要で即日使える手軽さ」を重視しています。

光回線設備がある物件や、フレッツ光からの転用・他社コラボ光からの事業者変更であれば、工事不要で開通できるケースがあります。

新規で開通工事が必要な場合は、通常2〜4週間ほどかかります。

多くのサービスで「工事費実質無料」キャンペーンが用意されているため、初期費用を抑えたい方はキャンペーンの有無を確認しましょう。

▶ 光回線の工事について詳しくはこちら

ポイント⑤：契約期間と引っ越し対応を確認する

一人暮らしは転勤・進学・就職などで引っ越し頻度が高い傾向にあります。

調査でも9.6%が「引っ越し時の対応」を重視ポイントに挙げています。

2年以上住む予定があるなら、2年契約のサービス（GMOとくとくBB光、ドコモ光など）でキャッシュバックを受ける方がコスパは良くなります。

1年未満で引っ越す可能性がある場合は、縛りなしのenひかりやexcite MEC光を検討しましょう。

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プロのアドバイス 💡 一人暮らしで月額4,000円以下を狙うなら、スマホセット割＋マンションプランが基本です。 セット割が使えない格安SIMの方は、とくとくBB光がお得でおすすめです。

光回線 vs ホームルーター｜一人暮らしはどっちがいい？

「光回線とホームルーター、一人暮らしにはどちらが良いの？」という疑問に対し、291人に直接聞いてみました。

結果は、「光回線の方が良い」が42.3%で最多でした。

「どちらでも良い」が24.1%、「状況による」が15.8%と続き、「ホームルーターの方が良い」は14.8%にとどまっています。

回答 回答数 割合 光回線の方が良い 123名 42.3% どちらでも良い 70名 24.1% 状況による 46名 15.8% ホームルーターの方が良い 43名 14.8% わからない 9名 3.1%

光回線がおすすめの方：

動画視聴・オンラインゲーム・テレワークをよく利用する（87.6%が動画視聴と回答）

マンションに光回線設備がある（55.0%が該当）

2年以上同じ場所に住む予定がある

通信速度の安定性を重視する（63.9%が最重視）

ホームルーターがおすすめの方：

工事ができない物件に住んでいる（24.4%が設備なし/不明）

1年未満で引っ越す予定がある

Web/SNSがメインの利用で大容量通信は少ない

すぐに使い始めたい（コンセントに挿すだけで開通）

調査結果からは、動画視聴やゲームなど大容量通信を行う方は光回線、工事不可の物件や短期居住なら ホームルーターという使い分けが見えてきます。

▶ 光回線とホームルーターの詳しい比較はこちら

＼42.3%が光回線を支持！／

プロのアドバイス 💡 「一人暮らしだからホームルーターで十分」と思って契約した方が、半年後に「やっぱり光回線にしたい」と相談に来るケースは多かったです。理由はほぼ「在宅勤務が増えた」か「ゲームを始めた」。生活スタイルが変わる可能性があるなら、最初から光回線を選んだほうが安全です。

一人暮らしの光回線｜料金シミュレーション

調査では58.5%が月額4,000円未満を希望していました。

ここでは、実際に月額4,000円以下（実質ベース）で利用できるのかを3つのパターンでシミュレーションします。

パターン1：縛りなし・手軽さ重視（enひかり）

項目 内容 月額料金 3,520円/月 工事費 16,500円（分割可） セット割 なし キャッシュバック なし 契約期間 縛りなし 実質月額（24ヶ月） 約4,208円 ※税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

enひかりは縛りなし・解約金0円のため、引っ越しが多い方に適しています。

工事費16,500円を24ヶ月で割ると月あたり約688円の上乗せとなり、実質月額は約4,208円です。

長く使うほど実質月額は下がります。

＼引越し、出張が多いなら！／

パターン2：ドコモユーザー（ドコモ光）

項目 内容 月額料金 4,400円/月 工事費 実質無料 セット割 -1,100円/月 キャッシュバック あり（時期により変動） 契約期間 2年 実質月額（24ヶ月） 約3,300円 ※セット割適用後の金額。税込・参考値です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

ドコモスマホユーザーなら、セット割適用で月額3,300円と許容額の中心帯に収まります。

工事費が実質無料になるキャンペーンもあり、初期費用も抑えられます。

キャッシュバックを含めるとさらにお得になる可能性があります。

＼ドコモユーザーはチェック！／

パターン3：コスパ最重視（GMOとくとくBB光）

項目 内容 月額料金 3,773円/月 工事費 実質無料 セット割 なし（単独で安い） キャッシュバック 最大30,000円 契約期間 2年 実質月額（24ヶ月） 約2,523円 ※CB30,000円を24ヶ月で按分。税込・参考値です。キャッシュバック金額は時期により変動します。最新情報は公式サイトでご確認ください。

GMOとくとくBB光は、セット割なしでもマンション3,773円と低価格です。

キャッシュバック最大30,000円を24ヶ月で按分すると、実質月額は約2,523円まで下がります。

スマホキャリアを問わずコスパを追求したい方に適しています。

＼実質月額料金が非常にお得！／

マンション・アパートの光回線事情

一人暮らしの79.4%がマンション・アパートに住んでいるという調査結果を踏まえ、集合住宅ならではの光回線事情を解説します。

光回線設備の確認方法

調査では55.0%が「光回線設備あり」の物件に住んでいましたが、24.4%は「設備なし/不明」と回答しています。

まずは自分の物件に光回線設備があるかを確認しましょう。

確認方法：

管理会社・不動産会社に問い合わせる — 入居前なら内見時に確認するのが確実です。調査でも「不動産会社の案内」が情報源2位（12.4%）でした。 室内に光コンセントがあるか確認する — 壁面に「光」「NTT」などの刻印がある小型のコンセントがあれば、光回線が引き込み済みの可能性が高いです。 マンション共用部にMDF（主配線盤）があるか確認する — 共用部の配電盤付近に光回線の機器があれば、建物まで光ファイバーが来ています。

配線方式と通信速度の関係

マンションの光回線は、建物内の配線方式によって実際の速度が大きく変わります。

配線方式 最大速度 特徴 光配線方式 最大1Gbps 各戸まで光ファイバー。最も高速。 LAN方式 最大100Mbps〜1Gbps 共用部からLANケーブルで配線。建物による。 VDSL方式 最大100Mbps 電話線を利用。築年数の古い物件に多い。

VDSL方式の場合、光回線を契約しても最大100Mbpsに制限されます。

動画視聴やWeb閲覧は問題ありませんが、オンラインゲームや大容量ファイルのダウンロードでは物足りなく感じることがあります。

物件選びの段階で配線方式を確認しておくと安心です。

▶ マンション向け光回線の詳しい選び方はこちら

設備がない物件での選択肢

光回線設備がない物件（24.4%が該当）では、以下の選択肢があります。

管理会社に工事の許可を取る — 個別に光回線を引き込む工事ができる場合があります。ただし退去時に原状回復が必要なケースもあります。

— 個別に光回線を引き込む工事ができる場合があります。ただし退去時に原状回復が必要なケースもあります。 ホームルーターを利用する — 工事不要でコンセントに挿すだけで使えます。14.8%が「ホームルーターの方が良い」と回答しています。

— 工事不要でコンセントに挿すだけで使えます。14.8%が「ホームルーターの方が良い」と回答しています。 マンション備え付け回線を利用する — 無料で利用できますが、建物全体でシェアするため混雑時に遅くなりやすいという声もあります。

＼マンションでも使える光回線！／

プロのアドバイス 💡 不動産の「インターネット対応」「光回線対応」はVDSL方式（最大100Mbps）のケースが多いです。入居前に管理会社に「光配線方式ですか？」と一言確認してください。これだけで速度への後悔を防げます。

よくある質問（FAQ）

一人暮らしの光回線利用について、よくある疑問点を以下まとめました。

Q 一人暮らしに光回線は必要ですか？ ▼ A 動画視聴（87.6%が利用）やオンラインゲーム（36.4%）、テレワーク（31.6%）を日常的に行うなら光回線がおすすめです。Web/SNSのみのライトな利用であればホームルーターでも十分ですが、調査では42.3%が「光回線の方が良い」と回答しています。 Q 一人暮らしの光回線、月額いくらが目安ですか？ ▼ A マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査では、26.5%が「3,000〜3,999円」を許容額と回答しました。マンションタイプの光回線なら3,500〜4,500円が相場で、58.5%が希望する「月額4,000円未満」に収まるサービスも多くあります。 Q マンションで光回線が使えるか確認する方法は？ ▼ A ①管理会社・不動産会社に問い合わせる、②室内に光コンセントがあるか確認する、③共用部にMDF（主配線盤）があるか確認する、の3つの方法があります。調査では55.0%が「設備あり」の物件に住んでいました。 Q 工事不要で光回線は使えますか？ ▼ A マンションに光回線設備がある場合や、フレッツ光からの転用・他社コラボ光からの事業者変更であれば工事不要で開通できるケースがあります。調査では25.8%が「工事不要で即日使える手軽さ」を重視しています。 Q 一人暮らしでも戸建てプランになることはありますか？ ▼ A マンションの契約戸数や光回線設備の状況によっては、戸建てプラン扱いになることがあります。戸建てプランは月額料金が高くなる傾向がありますが、回線を共有しないため速度は安定しやすいです。管理会社に確認することをおすすめします。 Q 引っ越しが多い場合はどの光回線がおすすめですか？ ▼ A 契約期間の縛りがないenひかりやexcite MEC光がおすすめです。いつ解約しても解約金0円のため、引っ越し時の負担が少なくなります。2年以上住む予定がある場合は、GMOとくとくBB光やドコモ光のキャッシュバック付きプランの方がコスパが良くなります。 Q 回線選びの情報収集は何を参考にすべきですか？ ▼ A 調査では「比較サイト・ランキング記事」（25.4%）が最も多い情報源でした。次いで「不動産会社の案内」（12.4%）、「家電量販店」（10.0%）、「口コミ・レビュー」（10.0%）と続きます。複数の情報源を比較して検討することをおすすめします。 Q マンション備え付けの無料回線は遅いですか？ ▼ A マンション備え付けの無料回線は建物全体で共有するため、夜間や休日など利用者が多い時間帯に速度が低下しやすい傾向があります。調査では16.2%がマンション備え付け無料回線を利用しており、通信速度に不満がある場合は個別に光回線を契約することで改善が期待できます。

まとめ

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した291人へのマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査から、一人暮らしの光回線選びのポイントをまとめます。

調査項目 結果 通信速度の満足度 77.3%が「満足」 月額料金の許容額 58.5%が4,000円未満を希望 最重視ポイント 速度（63.9%）と料金（60.1%）が拮抗 居住形態 79.4%が集合住宅 光回線 vs ホームルーター 42.3%が光回線を支持

スマホキャリア別のおすすめ：

ドコモユーザー → ドコモ光（セット割で実質3,300円）

→ ドコモ光（セット割で実質3,300円） SoftBank / Y!mobileユーザー → ソフトバンク光（おうち割+違約金還元）

→ ソフトバンク光（おうち割+違約金還元） au / UQモバイルユーザー → ビッグローブ光（auスマートバリュー対応）

→ ビッグローブ光（auスマートバリュー対応） セット割不要・コスパ重視 → GMOとくとくBB光（実質月額2,523円〜）

→ GMOとくとくBB光（実質月額2,523円〜） 引っ越し頻度が高い → enひかり / excite MEC光（縛りなし・解約金0円）

→ enひかり / excite MEC光（縛りなし・解約金0円） 工事不可・短期居住 → ホームルーター

一人暮らしの光回線選びは、「自分のスマホキャリア」「建物の設備状況」「居住予定期間」の3つの軸で判断すると、最適なサービスが見つかりやすくなります。

まずはお住まいのマンションの設備状況を確認し、自分に合った光回線を選びましょう。