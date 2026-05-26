ahamo光の評判は本当？ahamo契約者の声と「ドコモ光より得か」の判断軸【2026年5月】

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがahamo光の評判と公式情報を確認しました。

ahamo光はNTTドコモが提供する、ahamo契約者向けの光回線です。

1ギガの2年定期契約は戸建て4,950円・マンション3,630円で、ドコモ光の代表的な料金プランより月額が安く設定されています。

一方で、ahamo光はドコモ光セット割の対象外です。

また、ahamoを解約・MNP・ahamo以外の料金プランへ変更する場合は、事前にペア回線の変更やドコモ光へのプラン変更、事業者変更、解約などの手続きが必要です。

ahamo光だけを単独で残すことはできないため、向き不向きがはっきり分かれます。

📌 この記事の結論 ahamo光は「ahamo契約者で、家族にドコモ光セット割対象のドコモ回線が少ない人」に向く光回線です。

1ギガの2年定期契約は戸建て4,950円・マンション3,630円で、月額料金はドコモ光より抑えやすいです。

ただし、スマホとのセット割が無いため、家族でドコモ MAX・ドコモ mini・旧eximo/ギガホ等を使う世帯は、ドコモ光の方が通信費を下げやすいケースがあります。 ahamo光の公式サイトを見る ▶ ※2026年5月時点の情報です。最新の金額/条件はahamo光の公式サイトで確認してください

【結論】ahamo光の評判まとめと向く人・向かない人

ahamo光の評判は、月額料金の安さとドコモの光回線を使える安心感に関する評価が中心です。

一方で、セット割の対象外であること、ahamo回線とのペア設定が必須であること、現金キャッシュバックがないことは注意点です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが公式情報と評判記事を横断確認したところ、ahamo光は「ahamoを長く使う予定の単身・少人数世帯」には合いやすく、「家族でドコモのセット割対象プランを使っている世帯」にはドコモ光の方が合いやすいサービスだと整理できます。

良い評判と悪い評判の全体像

区分 評価ポイント 主な意見の方向 良い評判 月額料金が安い 1ギガ2年定期契約は戸建て4,950円・マンション3,630円(プロバイダ料金込み) 良い評判 ドコモの光回線を使える NTT東西のフレッツ光回線を利用する光コラボサービス 良い評判 公式特典がある 1ギガはdポイント10,000pt、工事料実質0円特典などを実施中 悪い評判 スマホセット割が無い ahamoもahamo光もドコモ光セット割の対象外 悪い評判 ahamo回線とのペア設定が必須 ahamo以外へ変更する場合は光回線側の手続きも必要 悪い評判 現金キャッシュバックはない 公式特典はdポイントや月額割引が中心 悪い評判 申込み・設定で自己対応が必要 ahamo光の新規申込みはドコモショップ/d gardenでは不可。対応ルーターの準備も必要

◯ 良い評判 月額料金が安い 内容 戸建て4,950円・マンション3,630円 ◯ 良い評判 ドコモの光回線を使える 内容 NTT東西のフレッツ光回線を利用 ◯ 良い評判 公式特典がある 内容 dポイント・工事料実質0円など × 悪い評判 スマホセット割が無い 内容 ahamoもahamo光も対象外 × 悪い評判 ペア設定が必須 内容 ahamo以外へ変更時は光側も手続き × 悪い評判 現金キャッシュバックなし 内容 公式特典はdポイント中心 × 悪い評判 自己対応が必要 内容 申込みやルーター準備に注意

ahamo光が向いている人(3パターン)

単身でahamoを使っていて、ドコモ光セット割の対象回線が家族に少ない人 :セット割が無くても基本料金の安さでメリットを取りやすい

:セット割が無くても基本料金の安さでメリットを取りやすい 月額料金の安さを重視する人 :1ギガの2年定期契約はドコモ光タイプAより月額770円安い

:1ギガの2年定期契約はドコモ光タイプAより月額770円安い オンライン手続きやルーター設定に慣れている人:OCNバーチャルコネクト対応ルーターの用意や接続設定を進めやすい

ahamo光が向いていない人(3パターン)

家族でドコモ光セット割の対象プランを複数契約している :ドコモ光なら家族分のスマホ料金が割引される

:ドコモ光なら家族分のスマホ料金が割引される ドコモショップで新規申込みを完結したい :ahamo光はドコモショップ/d gardenで新規申込みできない

:ahamo光はドコモショップ/d gardenで新規申込みできない 近くahamoから他社モバイルへ乗り換える予定がある:ahamo光を継続するにはドコモ光へのプラン変更などの手続きが必要

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 ahamo光は、ahamo回線を前提に月額を抑えたい人向けの光回線です。家族にドコモ光セット割の対象プランを使っている人が少ないほど、月額の安さがそのままメリットになりやすいです。 一方、家族でドコモ MAX・ドコモ mini・旧eximo/ギガホなどを複数契約している場合は、ドコモ光セット割まで含めて比較する必要があります。迷ったときは、光回線の月額と家族全員のスマホ割引額を並べて確認しましょう。

ahamo光とは|ドコモ光との関係とサービスの仕組み

ahamo光は、NTTドコモが提供する光コラボサービスで、ahamo契約者だけが申し込める光回線です。回線設備はNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線を利用し、プロバイダは一体型のため利用者が選ぶことはできません。

また、ahamo光の利用には「ahamo光」と対になるahamo回線(ペア回線)が必要です。ahamo以外へ変更する場合は、光回線側の手続きも忘れないようにしましょう。

ahamo光の基本スペック

項目 内容 提供会社 株式会社NTTドコモ 回線種別 光コラボ(NTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線) 申込条件 ahamo契約者限定 月額料金(1ギガ・戸建て) 4,950円 (2年定期契約・プロバイダ料金込み) 月額料金(1ギガ・マンション) 3,630円 (2年定期契約・プロバイダ料金込み) 10ギガプラン 戸建て・マンション共通5,610円(2年定期契約・提供エリア限定) 契約事務手数料 4,950円(新規契約時) 工事料 新規・屋内配線工事ありは2026年5月31日申込みまで22,000円、2026年6月1日以降は28,600円。屋内配線工事なしは5月31日まで11,660円、6月1日以降は18,260円。新規工事料実質0円特典あり 契約期間 2年定期契約または定期契約なし 解約金 1ギガは戸建て4,950円・マンション3,630円、10ギガは5,610円(更新期間を除く) 提供エリア フレッツ光提供エリア。10ギガは提供エリア限定 セット割 無し(ドコモ光セット割対象外) 注意点 OCNバーチャルコネクト対応ルーターが必要

提供会社 株式会社NTTドコモ 回線種別 光コラボ 申込条件 ahamo契約者限定 1ギガ戸建て 4,950円 1ギガマンション 3,630円 10ギガ 5,610円 契約事務手数料 4,950円 工事料 屋内配線あり:5/31まで22,000円・6/1以降28,600円 工事料 屋内配線なし:5/31まで11,660円・6/1以降18,260円 セット割 無し 注意点 対応ルーターが必要

※2026年6月1日以降の申込み分より、ドコモ光/ahamo光の一部工事料が改定され、新規工事料実質0円特典のdポイント進呈開始時期も「利用開始月の1か月後」から「利用開始月の7か月後」へ変更されます。最新条件は申込前に公式サイトで確認してください。

ドコモ光との違い|同じ光コラボでも料金体系と申込条件が異なる

ahamo光とドコモ光は、どちらもNTTドコモが提供する光回線ですが、申込条件・プロバイダ・セット割の扱いが異なります。

項目 ahamo光 ドコモ光(参考) 申込条件 ahamo契約者限定 誰でも申込可能 1ギガ戸建て月額 4,950円 5,720円〜(タイプAの場合) 1ギガマンション月額 3,630円 4,400円〜(タイプAの場合) プロバイダ 一体型。利用者側で選択不可 タイプA/Bなどから選択可能 セット割 無し 対象プランで最大1,210円/月、旧eximo等で最大1,100円/月割引 申込窓口 ahamo光公式フォーム/オンライン手続き 公式・ドコモショップ・代理店など 現金キャッシュバック 公式では見当たらない 窓口により実施される場合あり 主な公式特典 1ギガ dポイント10,000pt、工事料実質0円、10ギガ基本料金最大6か月500円/月など 窓口・時期により異なる

ahamo光 申込条件 ahamo契約者限定 戸建て月額 4,950円 マンション月額 3,630円 セット割 無し 特典 dポイント中心 ドコモ光(参考) 申込条件 誰でも申込可能 戸建て月額 5,720円〜 マンション月額 4,400円〜 セット割 対象プランで割引あり 特典 窓口により異なる

ahamo光の良い評判3つ(料金・回線・公式特典)

ahamo光の良い評判は、月額料金・ドコモの光回線を使えること・公式特典の3点に集約されます。ここでは、公式条件に照らして評価できるポイントを整理します。

良い評判①|月額料金がドコモ光タイプAより770円安い

ahamo光の1ギガ2年定期契約は、ドコモ光の代表的なタイプA料金と比べて、戸建て・マンションともに月額770円安く設定されています。

戸建て:ahamo光 4,950円 vs ドコモ光タイプA 5,720円(差額770円)

マンション:ahamo光 3,630円 vs ドコモ光タイプA 4,400円(差額770円)

プロバイダ料金が月額に含まれており、別途プロバイダ料は不要

2年で見ると、月額差だけで18,480円の差が出ます。家族にドコモ光セット割の対象回線が少ない単身ahamoユーザーには、分かりやすいメリットです。

良い評判②|NTT東西のフレッツ光回線を使う光コラボ

ahamo光は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線を利用する光コラボサービスです。ドコモ光と同じくNTT東西の提供エリアを基準に利用できます。

ただし、実測速度は利用地域・建物設備・時間帯・ルーター性能・接続方式によって変わります。ahamo光ではOCNバーチャルコネクト対応ルーターが必要なため、申込み前に対応ルーターを用意できるか確認しておきましょう。

良い評判③|1ギガのdポイント10,000ptや新規工事料実質0円特典がある

ahamo光では、公式特典として「ahamo光 1ギガ」dポイント10,000ptプレゼント特典や、新規工事料実質0円特典などが実施されています。

ahamo光 1ギガ:新規・転用・事業者変更でdポイント(期間・用途限定)10,000pt

新規工事料実質0円特典:工事料相当のdポイント(期間・用途限定)を24か月分割で進呈。2026年5月31日申込みまでは利用開始月の1か月後から、2026年6月1日以降の申込みは利用開始月の7か月後から進呈

ahamo光 10ギガ:新規申込みで基本料金が最大6か月間500円/月のキャンペーンあり

注意:乗り換え特典は他社解約金がある場合の条件付き特典のため、申し込みだけでもらえる特典とは分けて確認

工事料実質0円特典は、工事料が請求されたうえで相当分のdポイントが分割進呈される仕組みです。特典進呈期間中にahamo光を解約すると、解約月の1か月後の月からポイント付与が終了します。

ただし、2026年6月1日以降の申込み分からは一部工事料が改定され、実質0円特典のdポイント進呈開始も利用開始月の7か月後に変更されます。2026年5月31日までの申込みでは、利用開始月の1か月後から24か月間の分割進呈です。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 ahamo光は「月額の安さ」が強みですが、特典は現金キャッシュバックではなくdポイントや期間限定の月額割引が中心です。比較するときは、申し込みだけでもらえる特典と、乗り換え費用補填のような条件付き特典を分けて考えると判断を誤りにくくなります。 工事料実質0円も、無料工事ではなく「工事料相当分のdポイントが分割でもらえる」仕組みです。短期解約の可能性がある人は、ポイント付与が途中で終わる点まで含めて見ておきましょう。

ahamo光の悪い評判4つ(セット割なし・ペア回線・現金特典・申込み)

ahamo光の悪い評判は、セット割が無いこと、ahamo回線とのペア設定が必須であること、現金キャッシュバックが見当たらないこと、申込みや設定で自己対応が必要なことに集約されます。

悪い評判①|ahamoユーザーでもスマホとのセット割が無い

ahamo光最大の注意点は、ドコモ光セット割の対象外であることです。ahamoユーザーがahamo光を契約しても、ahamoのスマホ料金には光回線による割引は入りません。

ドコモ光の場合、ドコモ MAX・ドコモ miniなどの対象プランで最大1,210円/月、旧eximo・ギガホなどで最大1,100円/月の割引が適用されます。家族にセット割対象回線が複数ある場合は、ahamo光の月額差よりドコモ光セット割の方が大きくなるケースがあります。

悪い評判②|ahamo回線とのペア設定が必須

ahamo光は、ahamo契約の携帯電話回線とのペア回線設定が必須です。ahamoを解約・MNP・ahamo以外の料金プランへ変更する場合、事前にペア回線変更やドコモ光へのプラン変更などが必要です。

ahamo光だけの状態で契約を継続することはできず、必要な手続きをしないままahamo回線側を変更すると、ahamo光は後日強制解約となる可能性があります。

悪い評判③|現金キャッシュバックは見当たらない

ahamo光の公式特典は、dポイントや月額割引が中心です。他社光回線の代理店窓口で見られるような、申し込みだけで受け取れる現金キャッシュバックは、公式条件上では確認できませんでした。

そのため、現金還元を重視する人は、ahamo光の月額料金・dポイント特典・工事料実質0円特典と、他社回線の現金特典を分けて比較する必要があります。

悪い評判④|新規申込みはドコモショップ/d gardenではできない

ahamo光の新規申込みは、公式フォームやオンライン手続きが中心です。公式サイトでは、ahamo光はドコモショップ/d gardenで申し込めないと案内されています。

また、ahamo光の利用にはOCNバーチャルコネクト対応ルーターが必要です。オンライン申込みやルーター設定に不安がある人は、申込み前に必要な機器と開通後の接続手順を確認しておきましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 ahamo光の注意点は、申し込み前に知っていれば避けられるものが多いです。特に「セット割なし」「ahamo回線とのペア設定必須」「対応ルーターが必要」の3点は、契約前に必ず確認しましょう。 スマホを2〜3年単位で乗り換える予定がある人は、ahamo光を契約したままahamo以外へ変更できるわけではない点に注意が必要です。将来ドコモ光へ切り替える可能性まで含めて考えると安心です。

ahamo光の料金詳細|戸建て4,950円・マンション3,630円の中身

ahamo光の1ギガ料金は、2年定期契約と定期契約なしで異なります。2年定期契約は安い代わりに、更新期間以外で解約すると解約金が発生します。

1ギガは戸建て4,950円・マンション3,630円(2年定期契約)

項目 戸建て マンション 月額料金(2年定期契約) 4,950円 3,630円 月額料金(定期契約なし) 6,600円 4,730円 プロバイダ料 込み 込み 契約事務手数料(新規) 4,950円 4,950円 工事料(新規・屋内配線工事あり) 5月31日申込みまで22,000円

6月1日以降28,600円 5月31日申込みまで22,000円

6月1日以降28,600円 工事料(新規・屋内配線工事なし) 5月31日申込みまで11,660円

6月1日以降18,260円 5月31日申込みまで11,660円

6月1日以降18,260円 解約金(2年定期契約) 4,950円 3,630円

戸建てプラン 月額料金 4,950円 定期契約なし 6,600円 事務手数料 4,950円(新規) 工事料 屋内配線あり:5/31まで22,000円・6/1以降28,600円 工事料 屋内配線なし:5/31まで11,660円・6/1以降18,260円 解約金 4,950円 マンションプラン 月額料金 3,630円 定期契約なし 4,730円 事務手数料 4,950円(新規) 工事料 屋内配線あり:5/31まで22,000円・6/1以降28,600円 工事料 屋内配線なし:5/31まで11,660円・6/1以降18,260円 解約金 3,630円

※具体的な金額は変更される可能性があります。最新の料金はahamo光公式サイトでご確認ください。

10ギガプラン|戸建て・マンション共通5,610円

ahamo光 10ギガは、戸建て・マンション共通で月額5,610円(2年定期契約)です。定期契約なしの場合は月額7,260円です。提供エリアは1ギガより限定され、10ギガ対応ルーターなども必要になります。

2026年5月時点では、ahamo光 10ギガの新規申込みで基本料金が最大6か月間500円/月になるキャンペーンが実施されています。1ギガとは特典内容が異なるため、申し込むプランごとに条件を確認しましょう。

📌 最新の料金とキャンペーンを確認 ahamo光公式サイトで料金プランの全体像をチェック ahamo光の公式サイトを見る ▶

ahamo光とドコモ光どっちが得?家族構成別の判断

ahamo光とドコモ光のどちらが得かは、家族にドコモ光セット割の対象回線があるかで大きく変わります。月額料金だけならahamo光が安い一方、家族のスマホ割引まで含めるとドコモ光が有利になる場合があります。

単身ahamoユーザーはahamo光が有利になりやすい

単身でahamoを使っていて、ドコモ光セット割の対象になる家族回線がない人は、ahamo光が月額面で有利になりやすいです。1ギガなら、ドコモ光タイプAより月額770円安く使えます。

家族でドコモ MAX・ドコモ mini・旧eximo等を使っているならドコモ光も比較

家族でドコモ光セット割の対象プランを複数契約している場合は、ドコモ光を選んだ方が世帯全体の通信費を下げやすいことがあります。ドコモ MAX・ドコモ miniなどは最大1,210円/月、旧eximo等は最大1,100円/月の割引対象です。

家族で複数キャリアが混在ならケースバイケース

家族でドコモ・ahamo・他社キャリアが混在している世帯は、それぞれの契約で月額料金と割引額を試算する必要があります。ahamo回線はドコモ光セット割の対象外なので、ahamoの人数だけで判断しないよう注意しましょう。

家族構成 有利な選択肢 理由 単身ahamoユーザー ahamo光 月額の安さがそのままメリットになりやすい 家族にドコモ光セット割対象回線が複数ある ドコモ光 スマホ割引が家族分効くため 家族でドコモ対象プラン・ahamoが混在 ドコモ光も比較 ahamoは対象外だが、対象プラン分の割引が効く 家族で他社キャリアが多い ahamo光または他社回線を個別比較 スマホセット割の対象キャリアで判断

単身ahamoユーザー 有利な選択肢 ahamo光 理由 月額の安さがメリット 対象回線が複数 有利な選択肢 ドコモ光 理由 セット割が家族分効く ドコモ・ahamo混在 有利な選択肢 ドコモ光も比較 理由 対象回線の割引を確認 他社キャリア多め 有利な選択肢 個別比較 理由 スマホセット割で判断

⚡ ahamoユーザーなら申込前に料金を試算 ahamo光公式サイトで自分の世帯に合う料金プランを確認 ahamo光の公式サイトを見る ▶

「ahamo光は落とし穴が多い」と言われる理由の実態

ahamo光の落とし穴としてよく挙がるのは、契約条件を知らないまま申し込むと後から困りやすい点です。特にペア回線、セット割、ルーター、特典条件の4つは確認しておきましょう。

落とし穴①|ahamo回線なしではahamo光を単独契約できない

ahamo光は、ahamo契約の携帯電話回線とのペア回線設定が必須です。ahamoを解約・MNP・ahamo以外へプラン変更する場合は、事前にペア回線の変更、ドコモ光へのプラン変更、事業者変更、解約などの手続きが必要です。

落とし穴②|現金キャッシュバックではなくdポイント特典が中心

ahamo光の公式特典は、1ギガのdポイント10,000ptや工事料相当分のdポイント分割進呈などが中心です。現金キャッシュバックを重視する人は、他社回線の窓口特典と同じ土俵で見ないよう注意しましょう。

落とし穴③|対応ルーターの用意が必要

ahamo光の利用には、OCNバーチャルコネクト対応ルーターが必要です。ドコモのレンタルを利用するか、自分で対応ルーターを用意する必要があります。開通後すぐに使いたい人は、申込み前にルーターの準備まで確認しておきましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 ahamo光は安さが魅力ですが、「ahamoを使い続ける前提」のサービスです。スマホを頻繁に乗り換える人は、光回線も一緒に手続きが必要になる点を重く見ておきましょう。 また、工事料実質0円やdポイント特典は、条件と進呈時期を確認することが大切です。特典名だけで判断せず、いつ・何で・いくら相当を受け取れるのかまで確認しましょう。

ahamo光の申込から開通までの流れ

ahamo光の申込みから開通までは、1ギガで2週間〜1か月程度、10ギガでおおむね1か月半程度が目安です(設備状況や繁忙期により変動)。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した流れは次の通りです。

STEP1|ahamo契約があることを確認

申込には、ahamo光と対になるahamo契約の携帯電話回線が必要です。ahamoを契約していない場合は、先にahamo契約を用意する必要があります。

STEP2|ahamo光公式フォームまたはオンライン手続きで申込

ahamo光公式フォームやオンライン手続きから申込みを進めます。ドコモショップ/d gardenではahamo光の新規申込みはできないため、Web経由で進める前提で準備しましょう。

STEP3|新規申込の場合は開通工事の予約

新築物件や光回線未導入の住居の場合は屋内工事が必要です。工事日当日は、設置場所などを決められる人の立ち会いが必要です。フレッツ光・他社光コラボからの転用や事業者変更では、工事不要のケースもあります。

STEP4|ONUと対応ルーターを接続

工事完了後、ONU(光回線終端装置)とOCNバーチャルコネクト対応ルーターを接続します。Wi-Fiルーターは自分で用意するか、ドコモのレンタルを利用します。

STEP5|開通後に契約内容と特典条件を確認

開通後は、契約内容・課金開始月・工事料・dポイント特典の進呈時期を確認します。新規工事料実質0円特典は、2026年5月31日申込みまでは利用開始月の1か月後から、2026年6月1日以降の申込みでは利用開始月の7か月後から、24か月間分割でdポイントが進呈されます。

📌 申込手順を公式サイトで確認 ahamo光公式サイトで詳細な申込フローをチェック ahamo光の公式サイトを見る ▶

ahamo光のよくある質問(FAQ)

ahamo光の申込み前によく確認される疑問を、公式条件に沿って整理しました。

Q. ahamoユーザーじゃなくてもahamo光は申し込めますか? A. 申し込めません。ahamo光はahamo契約者向けのサービスです。申込みには、ahamo光と対になるahamo契約の携帯電話回線が必要です。

Q. ahamoを解約したらahamo光はどうなりますか? A. ahamoを解約・MNP・ahamo以外へプラン変更する場合は、事前にペア回線変更、ドコモ光へのプラン変更、事業者変更、解約などの手続きが必要です。ahamo光だけの状態では契約を継続できず、未手続きの場合は後日強制解約となる可能性があります。

Q. ドコモ光とahamo光ではどちらが速いですか? A. どちらもNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線を利用します。ただし、実測速度は建物設備・地域・時間帯・ルーター・接続方式によって変わります。ahamo光ではOCNバーチャルコネクト対応ルーターが必要です。

Q. ahamo光からドコモ光へ変更できますか? A. ahamo以外へプラン変更する場合など、ドコモで光サービスを継続したいときは、ahamo光からドコモ光へのプラン変更などの手続きが必要です。なお、公式でプロバイダ変更手数料3,300円と案内されているのは、「ドコモ光（単独タイプを除く）からahamo光へプラン変更する場合」です。ahamo光からドコモ光へ変更する際の費用や手順は、申込時の案内で確認してください。

Q. ahamo光のキャッシュバックはありますか? A. 公式条件上、申し込みだけで受け取れる現金キャッシュバックは確認できませんでした。主な公式特典は、1ギガのdポイント10,000pt、新規工事料実質0円特典、10ギガの基本料金最大6か月500円/月キャンペーンなどです。新規工事料実質0円特典は継続していますが、2026年6月1日以降の申込み分から一部工事料が改定され、dポイントの進呈開始が利用開始月の7か月後に変更されます。

Q. ahamo光のサポートはドコモショップで受けられますか? A. ahamo光の新規申込みはドコモショップ/d gardenではできません。問い合わせや各種手続きは内容によりWeb、チャット、ドコモ インフォメーションセンター、ドコモショップ/d gardenなど扱いが異なるため、公式の手続きページで確認してください。

Q. ahamo光の提供エリアは全国対応していますか? A. 1ギガはNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光提供エリアで利用できます。ただし、建物や設備状況によって利用できない場合があります。10ギガは1ギガより提供エリアが限定されます。

Q. ahamo光の契約事務手数料はいくらですか? A. 新規契約時の契約事務手数料は4,950円です。3,300円は、公式では「ドコモ光（単独タイプを除く）からahamo光へプラン変更する場合」のプロバイダ変更手数料として案内されています。新規契約時の契約事務手数料とは異なります。

⏰ 申込前に世帯のスマホ・光の合計を試算 ahamo光は「ahamo契約者向けに月額を抑えた」光回線 家族にドコモ光セット割の対象回線が少ないahamo契約者には月額面で有力な選択肢。家族割が効く世帯はドコモ光と比較した試算が必須です。最新の料金プランとキャンペーンは公式サイトで確認してください。 ahamo光の公式サイトを見る ▶