おてがる光の評判｜口コミ・速度・料金を徹底解説【2026年独自調査】

📌 この記事でわかること おてがる光の評判・口コミ（独自アンケート調査 N=53名）

料金・通信速度・メリット・デメリットの実態

ドコモ光・ソフトバンク光など他社との違い

申し込み方法と乗り換え時の注意点

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した独自のアンケート調査（2026年3月・有効回答数53名）では、おてがる光の利用者の83.0%が「満足」または「やや満足」と回答しました。

月額料金の安さと縛りなしを武器に、コスト重視のユーザーから支持を集めるおてがる光ですが、サポートの評判や夜間の速度低下を指摘する声も一部あります。

本記事では、おてがる光を実際に利用した53名の口コミをもとに、料金・速度・メリット・デメリットを詳しく解説します。

申し込み前の参考にしてください。

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※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

おてがる光はこんな人におすすめ

おてがる光は「月額料金の安さ」と「縛りなし」を最大の特徴とする光コラボサービスです。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、契約の決め手として「月額料金の安さ（50.9%）」「縛りなし・解約金なし（41.5%）」が上位に挙がりました。

おてがる光がおすすめな方

月額料金をできるだけ抑えて光回線を使いたい方

縛りなし・解約金なしで気軽に試したい方

フレッツ光（NTT直接）または他の光コラボから工事なしで乗り換えたい方

スマホのキャリアを問わず月額を一定に抑えたい方

シンプルでわかりやすい料金体系を求めている方

おてがる光がおすすめでない方

電話サポートを頻繁に利用したい方

au・SoftBankのスマホセット割を最大活用したい方

オンラインゲームのping値安定性を最優先にしたい方

NURO光・auひかりのエリア内で通信速度を最大化したい方

おすすめでない方は別の光回線を選び直してみるのも手です。

なお光回線選びに迷ったら、光回線のおすすめランキング記事をぜひ参考にしてみてください。

おてがる光とは？基本情報と特徴

おてがる光は、株式会社エクスゲートが提供する光コラボサービスです。

NTTのフレッツ光インフラを活用しているため、フレッツ光提供エリアであれば全国で利用できます。

「スマホセット割などのオプションを省いてシンプルに安く」をコンセプトとしており、月額料金の低さが最大の特徴です。

項目 内容 運営会社 株式会社エクスゲート サービス種別 光コラボ（フレッツ光回線＋プロバイダ一体型） 提供エリア 全国（フレッツ光提供エリア） 最大通信速度 1Gbps（おてがる光クロスは10Gbps） マンション月額 3,608円（税込） ファミリー月額 4,708円（税込） 契約縛り なし 解約金 なし 工事費 キャンペーンにより実質無料（※公式サイトで要確認） 初月料金 無料（キャンペーン適用時） ※料金は税込表示。最新情報は公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

おてがる光の評判・口コミ【独自調査 N=53】

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームは、おてがる光の利用者・利用経験者53名を対象に独自のアンケート調査を実施しました。

以下に主な調査結果をまとめます。

総合評価スコア

評価項目 スコア・割合 回答数 総合満足度 3.98 / 5.0 53名 おすすめ度 3.77 / 5.0 53名 満足以上の割合 83.0%（とても満足20.8%、やや満足62.3%） 53名 おすすめ以上の割合 77.4%（強くおすすめ11.3%、まあおすすめ66.0%） 53名 通信速度に問題なし 94.3%（十分速い37.7%、普段問題なし56.6%） 53名 申込手続きが簡単 69.8%（とても簡単24.5%、まあ簡単45.3%） 53名 料金が安い・妥当 81.2%（安い20.8%、妥当60.4%） 53名 ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜調査期間：2026年3月｜有効回答数：53名

良い口コミ・評判

調査では、料金の安さ・縛りなし・乗り換えのしやすさを評価する声が多く聞かれました。

「スマホとのセット割を気にせず、純粋に月額料金を安くしたいなら最適な選択肢です。IPv6オプション（月額165円）は有料ですが、これに入らないと夜間の速度が著しく落ちる可能性があるため、必須で加入することをおすすめします。契約期間の縛りがなく、いつ解約しても違約金がかからないという精神的な身軽さは、他の大手キャリアにはない大きなメリットだと感じています。」 30代・ファミリータイプ利用（1〜2年）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「乗り換えが簡単で、月額料金が安いのが魅力です。おてがる電気に加入すると、基本料金なしで使用分のみ支払いとなり、おてがる光と併用すると割引があるのでおすすめです。」 マンションタイプ利用（2〜3年）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「屋内の工事が必要ということで心配していたが、ベテランの方が来てくれてあっという間に開通しました。知名度は低いかもしれませんが、安心してインターネットを使えています。」 マンションタイプ利用（1〜2年）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「おてがる光は契約期間の縛りがなく違約金もかからないため、初めての光回線選びや、今後引っ越しの可能性がある方でもお試し感覚で契約できるのが大きなメリットです。」 マンションタイプ利用（6ヶ月〜1年）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「月額料金が比較的安く、契約期間の縛りや解約金がない点が安心だと思います。通信速度も普段の動画視聴やテレワーク程度であれば特に問題なく使えています。夜間に多少速度が落ちることはありますが、日常利用では大きなストレスは感じませんでした。」 マンションタイプ利用（1〜2年）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

気になる口コミ・評判

一方で、サポート対応・IPv6オプション料金・工事日程の長さに関する不満の声も見られました。

「引っ越し後の回線を引くのに工事日がだいぶ先しか空いていなくて、Wi-Fiのない日が2週間くらいあった。早めにスケジュールを押さえておくことが大事。工事日に来てもらったのはいいが、回線がうまく引けないと言われ、工事日が延長された。」 ファミリータイプ・新規契約（6ヶ月未満）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「料金は安かったですが、サポート体制は繋がらないし悪いです。通信速度は遅くなることがありました。」 過去利用（1〜2年）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「安いぶん、通信速度が問題になる場面があります。」 マンションタイプ利用（6ヶ月〜1年）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「契約時にいろいろとおまけのプランを強制的につけられるので、忘れず解約しましょう。放置してしまうと、すぐ料金を取られます。」 マンションタイプ・新規契約（6ヶ月〜1年）｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

📊 アンケート調査概要を見る 項目 内容 調査方法 クラウドソーシングによるオンラインアンケート 調査期間 2026年3月 調査対象 おてがる光の利用経験者・利用中のユーザー 有効回答数 53名 調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム 回答者属性 利用状況：現在利用中 60.4%（32名）、過去利用 39.6%（21名）

利用プラン：マンションタイプ 64.2%（34名）、ファミリータイプ 24.5%（13名）、クロスプラン 3.8%（2名）

申込方法：フレッツ転用 32.1%、事業者変更 32.1%、新規工事 18.9%、マンション一括 9.4%

利用期間：1〜2年未満 35.8%、6ヶ月〜1年未満 35.8%

平均総合満足度：3.98/5.0（満足以上 83.0%）

平均おすすめ度：3.77/5.0（おすすめ以上 77.4%）

▶︎アンケート調査資料はこちら

おてがる光のメリット

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、おてがる光を選んだ決め手として「月額料金の安さ（50.9%）」「縛りなし・解約金なし（41.5%）」「工事費実質無料（28.3%）」が上位3つに挙がりました。

① 月額料金が安い

おてがる光の月額料金（税込）はマンション3,608円、ファミリー4,708円（※公式サイトで最新料金をご確認ください）です。

ドコモ光・ソフトバンク光などの主要光コラボと比べると約1,000〜2,000円程度安い水準です。

スマホセット割がない分、どのキャリアを使っていても同じ料金で利用でき、キャリアに縛られないシンプルな料金体系が評価されています。

サービス 戸建て月額（税込・参考） マンション月額（税込・参考） 縛り おてがる光 4,708円 3,608円 なし ドコモ光（シングル） 5,720円 4,400円 あり ソフトバンク光 5,720円 4,180円 あり auひかり 5,610円 4,620円 あり ※他社料金は参考値（スマホセット割適用前）。最新情報は各社公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

実際にマイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査でも、回答者の81.2%が「安い（20.8%）」または「妥当（60.4%）」と回答しており、高い料金満足度が確認されています。

② 縛りなし・解約金なし

おてがる光は最低利用期間の縛りがなく、いつ解約しても違約金が発生しません。

転勤・引っ越しが多い方や、試してみて合わなければやめたい方に向いています。

ただし、工事費を分割払いにした場合は、1年以内に解約すると残りの工事費残債が一括請求される点には注意が必要です。

③ 工事費実質無料・初月無料キャンペーン

キャンペーン適用時は工事費が実質無料、申し込み月の月額料金が0円になります。

契約事務手数料も無料のため、初期費用をほぼゼロで始めることが可能です。

※キャンペーン内容は時期により変更になります。公式サイトで最新情報をご確認ください。

④ 転用・事業者変更で工事不要

フレッツ光（NTT直接）からの転用、または他の光コラボからの事業者変更の場合は、工事不要で切り替えが可能です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、申込手続きが「簡単」と回答したユーザーは69.8%に上り、手続きのしやすさが確認されています。

転用・事業者変更での乗り換えを選んだユーザーが全体の64.2%を占め、工事なしで気軽に乗り換えできる点が評価されています。

⑤ 10Gbps対応プランも選べる

「おてがる光クロス」という名称で最大10Gbpsのプランも提供しています（月額6,160円・税込）。

将来的に高速通信が必要になった場合でも、同一サービス内でプラン変更が可能です。

10Gbps対応には対応設備と対応ルーターが別途必要です。詳細は公式サイトでご確認ください。

おてがる光のデメリット

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、おてがる光の不満点として「IPv6（v6プラス）が有料（32.1%）」「知名度が低く不安だった（28.3%）」「サポートがオンラインのみ（26.4%）」が上位に挙がりました。

① サポートがオンライン中心で電話対応に不満の声

おてがる光のデメリットとして回答者の26.4%が「サポートがオンラインのみで不便」を挙げています。

「問い合わせメールの返信に数日かかった」「電話がつながりにくい」という声も見られます。

技術的なトラブルが起きた際に迅速な電話サポートを求める方には不向きな場合があります。

② IPv6（v6プラス）オプションが月額165円

回答者の32.1%が「IPv6（v6プラス）が有料（月額165円）」をデメリットとして挙げており、最も多い不満点となっています。

また、回答者の18.9%は「存在を知らなかった」と回答しており、IPv6オプションの認知度にも課題があります。

夜間の速度安定性を求める場合、このオプションへの加入を検討することをおすすめします（最新の料金・オプション内容は公式サイトでご確認ください）。

プロのアドバイス 💡 IPv6（IPoE）に対応していれば、光コラボでも速度の遅さはほぼ感じなくなります。 速度を心配するより、IPv6が使えるかどうかを確認して、あとは料金やサービスで選ぶのがおすすめです。

③ スマホセット割がない

ドコモ光・ソフトバンク光のようなスマホセット割は提供していません。

au・SoftBank・docomoユーザーでスマホ代込みの総コストを最小化したい方は、キャリア系光コラボの方が総額で安くなる場合があります。

月額だけでなく「スマホ代を含めた総コスト」で比較することをおすすめします。

プロのアドバイス 💡 セット割は対象プランへの加入が必要で、実際には表示通りの値引きにならないことがあります。 固定回線料金をシンプルに把握したい方には、スマホ割なしで月額が安いサービスも十分な選択肢です。

④ 1年以内解約で工事費残債が発生する場合がある

工事費を分割払いにした場合、1年以内に解約すると残りの工事費を一括で支払う必要があります。

解約を検討する際は、マイページから工事費残債を事前に確認してから手続きを進めましょう。

おてがる光の通信速度

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、おてがる光の通信速度について「十分速い・問題ない」が37.7%、「普段は問題ないが時々遅くなる」が56.6%と、回答者の94.3%が日常利用では問題ない速度水準と評価しています。

ユーザー実測値（自己申告）

下り速度（自己申告） 割合 300Mbps以上 9.4% 100〜300Mbps程度 50.9% 50〜100Mbps程度 11.3% 計測したことがない 28.3% ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜有効回答数：53名｜ユーザー自己申告値のため計測条件にばらつきがあります

実測値を計測したユーザーの中では、100〜300Mbps台が最も多く（50.9%）、動画視聴・テレワーク・ビデオ会議といった日常用途には十分な水準です。

夜間の速度低下について

回答者の3.8%が「夜間や休日は明らかに遅くなる」と回答しており、ピーク時間帯の速度低下を気にするユーザーも一定数います。

おてがる光はIPv6（IPoE）オプションを利用することで夜間の混雑時間帯でも比較的安定した速度が期待できますが、オプション料金（月額165円）が発生します（最新情報は公式サイトでご確認ください）。

なお、おてがる光はNTTフレッツ光インフラを使った光コラボのため、独自回線のNURO光や独自インフラを持つauひかりと比べると実測速度で差が出るケースがあります。

速度を最優先にする場合は、エリア確認のうえNURO光・auひかりとの比較もおすすめします。

おてがる光の料金プランとキャンペーン

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、月々の実際の支払い額は「4,000〜5,000円未満が43.4%」「3,000〜4,000円未満が34.0%」と、多くのユーザーが3,000〜5,000円台で利用していることがわかりました。

プラン 月額（税込） 最大速度 主な対象 マンションタイプ 3,608円 1Gbps 集合住宅 ファミリータイプ 4,708円 1Gbps 戸建て おてがる光クロス 6,160円 10Gbps 超高速が必要な方 ※料金は税込。最新情報は公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

主なキャンペーン

※キャンペーン内容は時期により変更になります。最新情報は公式サイトで必ずご確認ください。

キャンペーン 内容 工事費実質無料 標準工事費が実質無料（詳細は公式サイトで確認） 初月月額無料 申し込み月の月額料金が0円 契約事務手数料無料 通常かかる契約時事務手数料が不要 乗り換え割引 月額550円×12ヶ月割引（事業者変更・転用限定） セット契約 ウォーターサーバー・TVサービス等のセット契約で、デジタルギフト4,000円分 ※公式サイトで最新情報をご確認ください（2026年3月時点）

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おてがる光の申し込み方法

現在のインターネット環境によって手順が異なります。

フレッツ光（NTT直接）から乗り換える場合（転用）

工事不要で切り替えが可能です。

NTTの「フレッツ光」マイページにログインし、転用承諾番号を発行する おてがる光公式サイトから申し込みフォームにアクセス 転用承諾番号と個人情報を入力して申し込み完了 切り替え完了の通知を受け取ったら利用開始（工事不要・最短数日）

他の光コラボから乗り換える場合（事業者変更）

工事不要で切り替えられる場合があります。

現在の光コラボ事業者に連絡し、事業者変更承諾番号を取得する（有効期限は発行から15日以内が多い） 現在の契約に解約金・工事費残債がないか確認する おてがる光公式サイトから事業者変更で申し込む 切り替え完了後、旧サービスへの解約連絡は自動処理される場合がある（要確認）

注意：現在の光コラボに契約縛りがある場合、解約金が発生する場合があります。

新規で光回線を引く場合

おてがる光公式サイトからプランを選択し申し込む 工事日程を調整する（1〜3週間程度かかる場合あり） 工事完了後、利用開始

アンケートでは「工事・開通までの期間が長かった」という不満も9.4%から挙がっています。

新規工事を予定している方は早めに申し込み、スケジュールを確保することをおすすめします。

おてがる光と他社の料金・速度比較

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、契約前にドコモ光（43.4%）・ソフトバンク光（43.4%）と比較検討したユーザーが多く、競合として最も意識されていることがわかります。

サービス 月額戸建て（税込・参考） 縛り 工事費 速度目安 特徴 おてがる光 4,708円 なし 実質無料 ★★★☆☆ 安価・シンプル・縛りなし ドコモ光 5,720円 あり 要確認 ★★★☆☆ ドコモユーザー割引あり ソフトバンク光 5,720円 あり 要確認 ★★★☆☆ SBユーザー割引あり auひかり 5,610円 あり 要確認 ★★★★☆ 高速・auユーザー割引あり NURO光 要確認 あり 要確認 ★★★★★ 独自回線で超高速 ※速度はあくまで目安です。他社料金は参考値で、スマホセット割適用前の金額です。最新情報は各社公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

料金だけで比べるとおてがる光が有利です。

スマホ割引を含めた総コストで比べる場合や、速度を最優先にする場合は、キャリア系光コラボやNURO光・auひかりとの比較も必要です。

よくある質問（FAQ）

Q おてがる光はどこの光回線を使っていますか？ ▼ A NTTのフレッツ光回線を利用した「光コラボサービス」です。フレッツ光のインフラを使うため、フレッツ光提供エリアであれば全国で利用できます。 Q 契約縛りや解約金はありますか？ ▼ A おてがる光は最低利用期間の縛りがなく、解約金も発生しません。ただし、工事費を分割払いにした場合、1年以内に解約すると残りの工事費が一括請求されます。工事費の残債はマイページから確認できます。 Q IPv6（v6プラス等）は使えますか？ ▼ A おてがる光はIPv6（IPoE）接続オプションを提供しています。夜間の混雑が軽減され、安定した通信速度が期待できます。オプション料金の詳細は公式サイトでご確認ください。 Q 工事費は本当に無料になりますか？ ▼ A キャンペーン適用で工事費が実質無料になります。キャンペーンの条件・期間は時期によって変わるため、申し込み前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。 Q フレッツ光から乗り換えると工事は必要ですか？ ▼ A フレッツ光（NTT直接）からの「転用」であれば工事は不要です。NTTのマイページから転用承諾番号を発行し、おてがる光に申し込むだけで切り替えが完了します。 Q マンションでも使えますか？ ▼ A マンション向けプランがあります。ただし、建物の設備状況によっては工事が必要だったり、対応していない場合もあります。申し込み前に公式サイトの提供エリア確認ツールで建物の対応状況をご確認ください。 Q サポートへの連絡方法を教えてください。 ▼ A 電話サポートとメール（またはWeb問い合わせフォーム）が利用できます。アンケートでは「サポートがオンラインのみで不便」という声も26.4%から挙がっており、急ぎの場合は電話での問い合わせが確実です。詳しい連絡先は公式サイトでご確認ください。

まとめ：おてがる光はこんな人にぴったり

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの独自調査（N=53）では、総合満足度3.98/5.0・おすすめ度3.77/5.0と高い評価を獲得しており、83.0%のユーザーが満足以上、77.4%がおすすめ以上と回答しています。

おてがる光は「月額料金の安さ」と「縛りなし」が最大の強みです。

スマホセット割をなくしてシンプルな料金体系にした結果、キャリアに関係なく安定した低価格で利用できます。

特にフレッツ光からの転用を検討している方・毎月のコストを抑えたい方・縛りなしで試したい方にとって選択肢として挙がりやすいサービスです。

一方でサポート対応・IPv6オプション料金・スマホセット割のなさがデメリットです。

お使いのスマホキャリアによっては、ドコモ光・ソフトバンク光・auひかりを選んだ方がスマホ代込みの総コストが安くなる場合があります。

申し込み前に「月額だけの比較」だけでなく「スマホ代を含めた総コスト比較」もあわせて行うことをおすすめします。

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