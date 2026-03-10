【2026年3月】ビッグローブ光の評判・口コミは悪い？アンケート調査で判明したメリット・デメリット

📌 この記事でわかること ビッグローブ光の総合満足度と利用者のリアルな口コミ

速度・料金・サポートの評判と他社比較

最もお得な申込窓口とキャッシュバックの受け取り方

「ビッグローブ光の評判って実際どうなの？」「速度は遅くない？」と気になっている方は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、ビッグローブ光は総合満足度3.75点（5点満点）と利用者からの評価が高く、特にau・UQモバイルユーザーにはスマホセット割でお得に使える光回線です。一方で、キャッシュバックの受取時期が遅い点や契約期間の縛りには注意が必要です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームでは、ビッグローブ光の利用者81名を対象に独自アンケートを実施。リアルな口コミ・評判をもとに、速度・料金・メリット・デメリットを徹底解説します。

申し込み前の参考にしてください。

＼ キャッシュバック最短即日振込！代理店からの申し込みはこちら ／

ビッグローブ光の総合満足度【独自アンケート調査N=81】

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した独自アンケート（N=81）では、ビッグローブ光の総合満足度は3.75点（5点満点）という結果でした。

「やや満足」「とても満足」と回答した方が全体の69.2%を占めており、多くの利用者が概ね満足していることがわかります。

評価サマリー

評価項目 スコア / 結果 総合満足度 3.75（5点満点） 速度満足度 「十分速い・問題ない」＋「普段は問題ない」= 92.6% 料金満足度 「妥当」＋「安い」= 70.3% サポート対応 3.45（5点満点）※利用者のみ おすすめ度 3.47（5点満点） ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜調査期間：2026年3月｜有効回答数：81名

全体的に速度面の評価が高く、料金についても約7割のユーザーが「妥当」もしくは「安い」と感じています。

一方でサポート対応のスコアはやや低めで、改善の余地がありそうです。

ビッグローブ光の速度に関する評判・口コミ

ビッグローブ光の速度に関する評判は全体的に良好です。

アンケートでは「十分速い・問題ない」が45.7%、「普段は問題ないが、時々遅くなる」が46.9%と、約9割以上のユーザーが日常使いには問題ないと回答しています。

ビッグローブ光の実測データ

アンケートで実際の下り速度を計測したことがあるユーザーの回答は以下の通りです。

実測速度 回答数 割合（計測者中） 300Mbps以上 5 12.2% 100〜300Mbps程度 27 65.9% 50〜100Mbps程度 5 12.2% 10〜50Mbps程度 4 9.8% ※計測経験者41名のうち、約78%が100Mbps以上の速度を記録しています。動画視聴（推奨25Mbps程度）やテレワーク（推奨50Mbps程度）には十分な速度です。

夜間（21時〜24時）の速度についても、「快適（昼間と変わらない）」が45.7%、「やや遅くなるが許容範囲」が44.4%と、約90%のユーザーが許容範囲内と回答しています。

速度に関する良い口コミ

「通信が安定していて、値段に対しては申し分ないと思う。スマホとセットで契約すればお得になる。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「速度の問題など不便さはあまり感じたことがないので迷っているなら利用してみるのもありだと思う。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「ビッグローブ光はプロバイダ込みの料金体系なので毎月の費用が分かりやすく安心して利用できる。IPv6接続を利用すると混雑する時間帯でも比較的安定した速度が出る印象がある。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「通信速度など問題なく利用できている。契約もスムーズだった。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

速度に関する悪い口コミ

「マンションタイプの場合は夜間に速度が落ちることがあるので、オンラインゲームをよくする人は注意した方が良いかもしれない。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「混雑しやすい時間帯や曜日は通信速度が遅く、問い合わせをしても電話がなかなか繋がらなかった。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「安いけど通信速度が少し気になる。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

速度評判のまとめ

ビッグローブ光の速度に関する評判は概ね良好です。IPv6（IPoE）接続を利用すれば夜間でも比較的安定した速度が期待できます。

ただし、マンションタイプでは夜間の速度低下を感じるケースもあるため、オンラインゲームなどリアルタイム通信を重視する方は注意が必要です。

プロのアドバイス 💡 どの光回線でもIPv6に対応していれば、速度のストレスはほぼありません。 ビッグローブ光はIPv6（IPoE）に標準対応しているので、夜間の混雑時間帯でも安定した速度が期待できますよ。

ビッグローブ光の料金に関する評判・口コミ

ビッグローブ光の料金については、アンケートで「妥当だと感じる」が58.0%と最も多く、「安いと感じる」の12.3%と合わせて約7割のユーザーが納得感を持っています。一方で「やや高い」「高い」と感じるユーザーも約3割いました。

ビッグローブ光の料金プラン（1ギガ / 10ギガ）

プラン タイプ 月額料金（税込） 契約期間 1ギガ ファミリー（戸建て） 5,478円 3年 1ギガ マンション 4,378円 3年 10ギガ ファミリー（戸建て） 9,900円 2年 10ギガ マンション 8,800円 2年 ※10ギガプランは月額割引キャンペーンにより、最初の数ヶ月が実質0円になる場合があります。料金は変更になる場合があります。公式サイトで最新情報をご確認ください（2026年3月時点）

ビッグローブ光はプロバイダ料金込みの一体型サービスのため、フレッツ光のように別途プロバイダ料金がかかりません。

料金体系がシンプルでわかりやすい点が特徴です。

実質月額で他社比較

ビッグローブ光の料金を他社光コラボと比較してみましょう。

サービス 戸建て月額（税込） マンション月額（税込） キャッシュバック スマホセット割 ビッグローブ光 5,478円 4,378円 最大50,000円 au / UQモバイル ドコモ光 5,720円 4,400円 あり（窓口による） ドコモ ソフトバンク光 5,720円 4,180円 あり（窓口による） ソフトバンク / ワイモバイル 楽天ひかり 5,280円 4,180円 なし 楽天モバイル GMOとくとくBB光 4,818円 3,773円 あり なし ※他社料金は参考値です。スマホセット割やキャッシュバックを含めた実質月額で比較することが重要です。最新情報は各社公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

月額料金だけを見るとビッグローブ光は中間的な価格帯ですが、最大50,000円のキャッシュバックとau / UQモバイルのスマホセット割（最大1,100円/月）を加味すると、実質月額では非常にコスパの良い光回線になります。

料金に関する口コミ

「料金が比較的安く、IPv6対応で日中は安定して使えるため、普段使いには十分満足できる回線。コスパ重視の人には向いている。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「UQモバイルを利用しているなら割引が効くのでおすすめ。それ以外は値段も妥当で普通のプロバイダー。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「3年契約だと色々な恩恵を受けられますが、料金も複雑で2年目以降支払いが増えたりとわかりづらいこともある。契約期間は慎重に考えた方がいい。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「auやUQモバイルを使用している人であればセット割があるのでお得だと思うが、それ以外の方は料金が高めなのであまりオススメしない。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

料金評判のまとめ

ビッグローブ光の料金はau・UQモバイルユーザーにとっては非常にお得です。

スマホセット割で毎月最大1,100円の割引が受けられるため、通信費全体を大幅に節約できます。

一方で、セット割対象外のキャリアを利用している場合は、他社の方がお得になる可能性もあるため比較検討が必要です。

ビッグローブ光のサポートに関する評判

ビッグローブ光のサポート対応の満足度は3.45点（5点満点）でした。

サポートを利用したユーザーのうち「とても満足」「やや満足」が合計52.9%と過半数を超えていますが、「とても不満」と回答したユーザーも11.8%おり、評価が分かれる結果となっています。

なお、37.0%のユーザーはサポートを利用したことがないと回答しています。

サポートに関する口コミ

「お助けサポートが便利です。スマホ・PCの操作で悩む際に利用できます。遠隔サポートですし、便利です。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「最初の開通の際の手紙が届かず、電話してもあまり親身にサポートしてもらえなかった。通信に関しては問題ない。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「カスタマーサポートに電話をした際、たらい回しにされ、なかなか問題が解決しなかったことがある。時間に余裕のあるときに電話をかけることをおすすめする。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「サポートにお電話した際に待ち時間が長いなあと思うことがあった。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

サポート評判のまとめ

ビッグローブ光のサポートは「遠隔サポートが便利」という良い口コミがある一方で、「電話がつながりにくい」「たらい回しにされた」という声も見られます。急ぎの問い合わせがある場合は時間に余裕を持って連絡することをおすすめします。なお、不満点のアンケートでも「サポートに繋がりにくい」を選んだ方が17.3%いました。

ビッグローブ光のメリット5選

①キャッシュバック最大50,000円で実質費用が安い

ビッグローブ光の最大の魅力は高額キャッシュバックです。

公式サイトからの申込みで最大50,000円のキャッシュバックが受け取れます。

アンケートでも「ビッグローブ光を選んだ決め手」として「キャッシュバック金額が魅力的」が39.5%でトップでした。

さらに、代理店（アウンカンパニー）経由なら最大50,000円のキャッシュバックに加え、オプション追加で最大50,000円の上乗せも可能です。

しかも最短即日振込で、公式のように12ヶ月・24ヶ月と待つ必要がありません。

②au / UQモバイルのスマホセット割対応

ビッグローブ光はauスマートバリューおよび自宅セット割（UQモバイル）に対応しています。

毎月最大1,100円のスマホ代割引が家族全員に適用されるため、au / UQモバイルユーザーの方は通信費全体を大幅に節約できます。

アンケートでも「au / UQモバイルのスマホセット割があるから」を選んだ方が38.3%と、選ばれた決め手の第2位でした。

利用者のスマホセット割満足度も3.66点（5点満点）と高い評価です。

※セット割の適用にはビッグローブ光電話（月額550円）への加入が必要です。

auユーザーにおすすめの光回線についてはこちらの記事もぜひ参考にしてください。

③工事費実質無料＋他社違約金最大40,000円還元

ビッグローブ光の標準工事費は28,600円ですが、24〜36回の月額割引により実質無料になります。

さらに、他社からの乗り換え時には違約金を最大40,000円まで還元してくれるため、乗り換えのハードルが低いのも魅力です。

アンケートでも「工事費が実質無料だったから」を選んだ方が19.8%、「工事費実質無料」のキャンペーンを利用した方が25.9%いました。

④IPv6（IPoE）対応で速度が安定

ビッグローブ光はIPv6（IPoE）接続に対応しており、従来のPPPoE方式に比べて夜間の混雑時間帯でも速度が安定しやすくなっています。

アンケートでIPv6を利用しているユーザーのうち、「速度が改善した」と回答した方が19.8%いました。

夜間速度についても「快適」「やや遅くなるが許容範囲」を合わせると90.1%が満足しており、日常利用には十分な品質です。

⑤全国対応で転用・事業者変更が簡単

ビッグローブ光はNTTのフレッツ光回線を使った光コラボサービスのため、フレッツ光提供エリアであれば全国どこでも利用可能です。フレッツ光からの転用や、他の光コラボからの事業者変更なら工事不要で乗り換えができます。

アンケートでは「他の光コラボからの事業者変更」が39.5%、「フレッツ光からの乗り換え」が16.0%と、半数以上が工事不要の乗り換えでビッグローブ光を利用開始しています。

申込・開通手続きについても「とても簡単」「まあ簡単」と回答した方が54.3%でした。

ビッグローブ光のデメリット3選

①キャッシュバックの受取時期が遅い（12ヶ月目・24ヶ月目）

ビッグローブ光公式のキャッシュバックは12ヶ月目に20,000円、24ヶ月目に30,000円と2回に分けて支給されます。

受取までの期間が長く、申請を忘れてしまうリスクがあります。

実際にアンケートでは「申請を忘れて受け取れなかった」が7.4%、「一部受け取った（全額ではない）」が3.7%と、約1割の方がキャッシュバックの受け取りに失敗しています。

不満点のアンケートでも「キャッシュバックの受取時期が遅い・手続きが面倒」が16.0%でした。

口コミでも以下のような声が多数見られます。

「キャッシュバックを受け取るという強い意志がないと忘れてしまいます。楽をしたいなら携帯キャリアと抱き合わせの方がいいです。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「キャッシュバックは遅いです。しかもちょっとわかりづらいです。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

対策：スマートフォンのリマインダーに申請時期を登録しておくことをおすすめします。

なお、代理店（アウンカンパニー）経由であれば最短即日振込のため、受け取り忘れの心配がありません。

②契約期間の縛りがある（1ギガ:3年 / 10ギガ:2年）

ビッグローブ光は1ギガプランが3年契約、10ギガプランが2年契約と、他社と比べて契約期間がやや長めです。

更新月以外に解約すると違約金（1ギガ戸建て4,100円 / マンション3,000円 / 10ギガ4,620円）が発生します。

アンケートの不満点でも「契約期間の縛りが長い」が24.7%と最も多い不満として挙げられています。

「色々と検討してみた方がいいかもしれない。契約期間の縛りは長いので、3年間の間に何もなければいいと思うが。」 ビッグローブ光利用者｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

ただし、違約金自体は4,100〜4,620円と以前より大幅に安くなっています。

3年間のトータルコストで考えればキャッシュバックの方が大きいため、実質的な負担は少ないと言えます。

③光電話加入がセット割の条件

au / UQモバイルのスマホセット割を適用するには、ビッグローブ光電話（月額550円）への加入が必要です。

光電話を使わない方にとっては余分な費用に感じるかもしれません。

ただし、スマホセット割の割引額（最大1,100円/月）の方が光電話の月額（550円）を上回るため、1台でもau / UQモバイルの対象スマホがあれば実質プラスになります。

家族で複数台利用している場合は割引額がさらに大きくなります。

ビッグローブ光の申込窓口・キャッシュバック比較

ビッグローブ光の評判を調べると「どこから申し込むのが一番お得？」という疑問に行き着く方が多いでしょう。ここでは主要な申込窓口を比較します。

公式サイト vs 代理店（アウンカンパニー）比較

比較項目 公式サイト 代理店（アウンカンパニー） キャッシュバック金額 最大50,000円 最大50,000円（＋オプション追加で最大50,000円） 受取時期 12ヶ月目：20,000円 / 24ヶ月目：30,000円 最短即日振込 申請方法 開通後にメールで案内 → 指定期間内に申請 申込時に完了（申請手続き不要） 受け取り忘れリスク あり（申請期間を過ぎると無効） ほぼなし 適用条件 3年/2年契約 3年/2年契約

おすすめ窓口

キャッシュバックを確実に受け取りたい方には「代理店（アウンカンパニー）」がおすすめです。

公式サイトのキャッシュバックは金額こそ大きいものの、受取が12ヶ月目・24ヶ月目と遅く、申請を忘れるリスクがあります。実際にアンケートでも約1割の方が受け取りに失敗しています。

その点、代理店（アウンカンパニー）は最短即日振込で申請手続きも簡単。「キャッシュバックの手続きが面倒」「忘れそうで不安」という方でも安心して申し込めます。

＼ キャッシュバック最短即日振込！代理店からの申し込みはこちら ／

公式サイトの特典を重視したい方はこちらからどうぞ。

ビッグローブ光のセット割（au / UQモバイル）

ビッグローブ光のスマホセット割は、au・UQモバイルユーザーにとって大きなメリットです。

セット割 対象キャリア 割引額（税込） 適用条件 auスマートバリュー au 最大1,100円/月 ビッグローブ光電話（月額550円）加入 自宅セット割 UQモバイル 最大1,100円/月 ビッグローブ光電話（月額550円）加入 ※割引額はスマホの契約プランによって異なります。詳しくはau / UQモバイルの公式サイトでご確認ください。

割引は家族全員のスマホに適用されます。

たとえば家族4人がauを利用している場合、毎月最大4,400円の割引となり、年間で最大52,800円の節約になります。

アンケートではビッグローブ光利用者のスマホキャリアとしてUQモバイルが37.0%、auが25.9%と、約6割以上がセット割対象のキャリアを利用していました。

セット割の満足度も3.66点と高い評価です。

※割引額はスマホの契約プランによって異なります。

詳しくはau / UQモバイルの公式サイトでご確認ください。

プロのアドバイス 💡 セット割はビッグローブ光電話（月額550円）への加入が条件になるため、表示通りの割引額にならないことがあります。割引額だけでなくオプション料金も含めたトータルコストで比較するのがおすすめです。

ビッグローブ光がおすすめな人・おすすめしない人

ビッグローブ光がおすすめな人

au / UQモバイルユーザー ：スマホセット割で毎月最大1,100円×家族人数分の割引

：スマホセット割で毎月最大1,100円×家族人数分の割引 高額キャッシュバックを重視する方 ：最大50,000円のCBで実質費用を大幅に抑えられる

：最大50,000円のCBで実質費用を大幅に抑えられる 他社から乗り換えを検討中の方 ：違約金最大40,000円還元＋工事費実質無料で乗り換えコストが低い

：違約金最大40,000円還元＋工事費実質無料で乗り換えコストが低い フレッツ光・光コラボからの転用を考えている方 ：工事不要で簡単に切り替え可能

：工事不要で簡単に切り替え可能 安定した速度で日常利用したい方：IPv6対応で動画視聴・テレワークも快適

ビッグローブ光がおすすめでない人

契約縛りなしの光回線を探している方 ：1ギガプランは3年契約のため、短期利用には不向き

：1ギガプランは3年契約のため、短期利用には不向き au / UQモバイル以外のスマホを利用中の方 ：セット割が適用されないため、他社の方がお得な場合がある

：セット割が適用されないため、他社の方がお得な場合がある オンラインゲームで最速の回線を求める方 ：独自回線のNURO光やauひかりの方が速度面で有利な場合がある

：独自回線のNURO光やauひかりの方が速度面で有利な場合がある 手厚いサポートを重視する方：電話の待ち時間が長いという口コミがある

auひかりの評判についての記事はこちらからご確認ください。

よくある質問（FAQ）

Q ビッグローブ光はどこの回線を使っている？ ▼ A NTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線を利用した「光コラボサービス」です。プロバイダ料金込みのため、別途プロバイダ契約は不要です。フレッツ光の提供エリアであれば全国で利用できます。 Q ビッグローブ光の速度は遅い？ ▼ A 当サイトのアンケートでは、92.6%のユーザーが「十分速い」または「普段は問題ない」と回答しています。IPv6（IPoE）接続を利用すれば夜間でも比較的安定した速度が期待できます。 Q キャッシュバックはいつもらえる？ ▼ A 公式サイト経由の場合、12ヶ月目に20,000円・24ヶ月目に30,000円の2回に分けて支給されます。代理店（アウンカンパニー）経由なら最短即日振込です。 Q ビッグローブ光の解約金はいくら？ ▼ A 更新月以外に解約した場合の違約金は、1ギガ戸建て4,100円 / マンション3,000円 / 10ギガ4,620円です。更新月に解約すれば違約金は発生しません。 Q 工事費は本当に無料？ ▼ A 標準工事費28,600円を24〜36回の月額割引で実質無料にするキャンペーンがあります。ただし、分割払い期間中に解約した場合は残債が一括請求されます。※キャンペーン内容は時期により変わるため、公式サイトで最新情報をご確認ください。 Q マンションでも使える？ ▼ A マンションタイプのプランがあります。ただし、建物の設備状況によっては工事が必要な場合や、利用できない場合もあります。申込前に公式サイトでエリア確認を行ってください。 Q IPv6（IPoE）は使える？ ▼ A ビッグローブ光はIPv6（IPoE）接続に対応しています。IPv6対応ルーターを利用することで、混雑時間帯でも安定した通信が期待できます。 Q ルーターはレンタルと購入どちらがいい？ ▼ A ビッグローブ光ではルーター購入特典（実質0円〜）とレンタル（月額550円）の2つの選択肢があります。長期利用するなら購入特典の方がお得です。

まとめ：ビッグローブ光の評判まとめ

ビッグローブ光は総合満足度3.75点（5点満点）、利用者の約7割が満足しているバランスの良い光回線です。

特にau・UQモバイルユーザーにとっては、スマホセット割（最大1,100円/月）とキャッシュバック（最大50,000円）の組み合わせでコスパの高い選択肢です。

IPv6対応で速度も安定しており、日常利用には十分な品質を備えています。

一方で、キャッシュバックの受取時期が遅い点（公式の場合12ヶ月目・24ヶ月目）や契約期間の縛り（1ギガ:3年）には注意が必要です。

キャッシュバックを確実に受け取りたい方は、最短即日振込の代理店（アウンカンパニー）からの申込がおすすめです。

＼ キャッシュバック最短即日振込！代理店からの申し込みはこちら ／

📊 アンケート調査概要を見る 項目 内容 調査方法 クラウドソーシングによるアンケート 調査期間 2026年3月 調査対象 ビッグローブ光の現在利用者・過去利用者 有効回答数 81名 調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム