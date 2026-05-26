【2026年5月】J:COMの評判・口コミは本当に悪い？CATV/光2系統と住居条件で変わる満足度を運営チームが検証

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがJ:COMの評判・口コミを、公式発表・利用者投稿・公開情報の3軸で確認しました。

結論として、J:COMの評判は「J:COM NET(CATV回線)」と「J:COM NET 光(光回線)」のどちらを契約するかと、住居タイプ(戸建て・マンション・In My Room物件)によって大きく分かれます。「J:COMは評判が悪い」という単一の評価ではなく、契約タイプと住居条件で満足度が変わるのが実態です。

本記事では、J:COMの2系統のサービス整理、良い評判・悪い評判の検証、料金とキャンペーン、おすすめな人・おすすめしない人までを順番に解説します。

📌 この記事の結論 J:COMの評判は「契約タイプ(CATV/光)」と「住居条件(In My Room物件か)」で大きく変わります。

悪い評判の多くはCATV回線(同軸ケーブル)契約者の「上り速度の遅さ」起因です。J:COM NET 光(光ファイバ)を契約できる物件なら、速度面の不満は大幅に減ります。In My Room対象物件なら無料または大幅割引で利用可能です。 J:COMの公式サイトを見る ▶ ※2026年5月時点・最新の金額/条件はJ:COMの公式サイトで確認してください

J:COMの評判は「契約タイプ」と「住居条件」で大きく変わる

J:COMの評判をWebで調べると、「速度が遅い」「やばい」「やめとけ」というネガティブな声と、「テレビとのセットが安い」「マンション無料で使える」というポジティブな声の両方が見られます。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが調査したところ、評判の二極化には明確な理由がある傾向が見えてきました。

結論:評判が分かれる3つの要因

J:COMの満足度を左右する要因は、次の3つに集約されます。

要因 満足度が高くなる条件 満足度が低くなる条件 ① 契約タイプ J:COM NET 光(光ファイバ) J:COM NET(CATV同軸ケーブル) ② 住居条件 In My Room対象物件(無料・割引) 非対象物件で単体契約 ③ 併用サービス テレビ・スマホ(au/UQ)とセット ネット単体契約のみ

満足度↑ ① 契約タイプ 高い J:COM NET 光 低い J:COM NET(CATV) ② 住居条件 高い In My Room物件 低い 非対象物件 ③ 併用サービス 高い テレビ・スマホセット 低い ネット単体

「評判が悪い」と言われるケースの実態

「J:COMはやばい」「J:COMはやめとけ」と言われる声の多くは、J:COM NET(CATV同軸ケーブル)契約者からのものです。同軸ケーブルは光ファイバと比べて上り速度が大きく劣るため、オンライン会議や大容量ファイルのアップロードでストレスを感じやすい傾向があります。

一方、J:COM NET 光(光ファイバ)を契約できる物件では、速度面の不満は大幅に減少します。「評判が悪い」を一括りにせず、自分が契約するタイプを確認するのが現実的な判断方法です。

マンション無料の「In My Room」対象なら満足度が高い

住んでいる集合住宅がJ:COMを全戸一括導入している場合、「J:COM In My Room」プランでネット料金が無料または大幅割引になります。In My Room物件は月額負担が大きく抑えられるため、ポジティブな口コミが特に多く見られる傾向があります。

自分の住居がIn My Room対象かどうかは、J:COM公式サイトの住所判定で確認できます。対象なら、月額の負担を最小化しながらインターネットを利用できる選択肢になります。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 ネガティブな評判ほど目立つのが口コミ全般の傾向ですが、J:COMはサービスの構造が多層的なので、特に評価が分かれやすいサービスです。契約タイプ・住居・併用サービスの3軸で見直すと、自分にとっての答えがはっきり見えてきます。

📌 In My Room対象か公式サイトで判定 J:COMの公式サイトで住所判定・契約タイプを確認 J:COMの公式サイトを見る ▶

J:COMのインターネットは2系統｜CATV回線と光回線の違い

J:COMのインターネットには大きく2系統あります。J:COM NET(CATV同軸ケーブル回線)とJ:COM NET 光(光ファイバ回線)です。同じJ:COMでもこの2つは設備が異なり、速度・安定性・料金が大きく違います。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、2系統の違いと見分け方を解説します。

J:COM NET(CATV同軸ケーブル回線)の特徴

J:COM NETは、テレビ用の同軸ケーブルを使ってインターネットを提供するタイプです。古くからのJ:COMサービスの主流で、現在でも多くの物件で提供されています。

J:COM NETは、テレビ用の同軸ケーブルを使ってインターネットを提供するタイプです。古くからのJ:COMサービスの主流で、現在でも多くの物件で提供されています。

下り速度 :最大12Mbps〜1Gbps(プランによる)

:最大12Mbps〜1Gbps(プランによる) 上り速度 :最大2Mbps〜100Mbps。たとえば320Mコースは上り最大10Mbps、1Gコースは上り最大100Mbps

:最大2Mbps〜100Mbps。たとえば320Mコースは上り最大10Mbps、1Gコースは上り最大100Mbps 特徴 :下りは高速でも、上り速度は光回線より低く設定される

:下りは高速でも、上り速度は光回線より低く設定される 用途 :Webサイト閲覧・動画視聴中心なら使いやすい

:Webサイト閲覧・動画視聴中心なら使いやすい 不向き:オンラインゲーム・高画質Web会議・大容量アップロード

※速度はJ:COM NETサービス契約約款に記載の技術規格上の最大速度です。実際の速度は利用環境・時間帯・機器により変動します。

J:COM NET 光(光ファイバ回線)の特徴

J:COM NET 光は、光ファイバー回線を使ったJ:COMの高速インターネットサービスです。提供エリアや建物の設備によって、「J:COM NET 光」「J:COM NET 光 on auひかり」「J:COM NET 光(N)」など提供形態が分かれます。

このうち「J:COM NET 光(N)」は、NTT東日本・NTT西日本の光回線を利用するタイプです。一方、「J:COM NET 光 on auひかり」はauひかり提供エリアで利用できるタイプで、契約できるサービスは住所や建物設備によって異なります。

下り速度 :最大1Gbps / 5Gbps / 10Gbps(提供形態・エリアによる)

:最大1Gbps / 5Gbps / 10Gbps(提供形態・エリアによる) 上り速度 :光1Gは上り最大1Gbps、光5Gは上り最大5Gbps、光10Gは上り最大10Gbps

:光1Gは上り最大1Gbps、光5Gは上り最大5Gbps、光10Gは上り最大10Gbps 特徴 :CATV回線より上り通信に強く、アップロードやWeb会議でも使いやすい

:CATV回線より上り通信に強く、アップロードやWeb会議でも使いやすい 用途 :オンラインゲーム・テレワーク・大容量データ通信

:オンラインゲーム・テレワーク・大容量データ通信 注意点:提供エリアと建物の対応状況で契約可否が分かれる

※速度はJ:COM NETサービス契約約款に記載の技術規格上の最大速度です。実際の速度は利用環境・時間帯・機器により変動します。

自分が契約するタイプの見分け方

J:COMの申込画面や契約時の書類で、自分がどちらのタイプを契約するかが分かります。明確に判別したい場合は、次の3つの確認方法があります。

申込フォームのプラン名:「J:COM NET」=CATV、「J:COM NET 光」「J:COM 光」=光ファイバ 速度の上限表記:上り速度が下りより大幅に低い→CATV、上下同等→光ファイバ 建物の設備確認:同軸ケーブル端子のみ→CATV、光コンセントあり→光ファイバ対応の可能性

📌 自分の物件が光対応か公式サイトで確認 J:COM NET 光が使えるかを公式サイトで判定 J:COMの公式サイトを見る ▶

J:COMの「良い評判・満足の声」を整理

J:COMにはネガティブな評判だけでなく、契約者からの満足の声も多く寄せられています。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが公開情報を整理した、主な良い評判を解説します。

テレビとのセットで通信費を節約できる

J:COMの強みのひとつが、テレビサービスとのセット契約による通信費の節約です。地デジ・BS・CS放送・専門チャンネルとネットをまとめて契約することで、他社で個別に契約するよりも月額が抑えられます。

ネット+テレビセットで個別契約より割安

専門チャンネル(映画・スポーツ・アニメ等)を視聴したい人に好評

1社で完結するので請求書管理が楽

au・UQ・J:COMモバイルとのセット割が強力

J:COMはau・UQモバイル・J:COMモバイルとのセット割に対応しており、スマホ料金が月最大1,100円割引(最大10回線まで)になります。家族全員のスマホをau系で揃えている世帯では、トータルの通信費を大きく下げられます。

auスマートバリュー:auのスマホ代が割引

UQ自宅セット割:UQモバイルのスマホ代が割引

J:COMモバイル+データ盛:データ容量が無料追加

※J:COM NET 光(N)のみの契約など、一部サービスはauスマートバリュー・UQ自宅セット割の対象外となる場合があります。適用可否は申込時に確認してください。

In My Room対象物件なら無料または大幅割引

住んでいるアパート・マンションがJ:COMを全戸一括導入している場合、「J:COM In My Room」プランでネットが無料または大幅割引になります。対象物件の住人からは、月額負担の少なさを評価する口コミが多く見られます。

青春22割・青春26割（若年層向け）

J:COMでは、若年層向けの割引として「青春22割」「青春26割」を実施しています。対象は集合住宅に住んでいる若年層で、青春22割は申込時点で満15歳以上22歳以下、青春26割は満18歳以上26歳以下の方が対象です。契約には、対象年齢であることを確認できる契約者本人の確認書類が必要です。

割引は、対象プランに新規加入またはサービス追加で申し込んだ場合に適用され、設置工事完了翌月（自分で機器を設置する場合は配送完了翌月）から48カ月間、月額料金が割引されます。加入月は通常月額料金の日割り計算になるため、割引開始月とは異なる点に注意しましょう。

J:COM NET 1Gコースでは、青春22割・青春26割の適用により1〜12カ月目は月額2,860円（税込）、13〜48カ月目は青春22割が月額4,400円（税込）、青春26割が月額4,840円（税込）となります。49カ月目以降は通常月額料金に自動で切り替わります。

また、J:COM NET 光(N)を申し込む場合は通常の青春22割・青春26割ではなく、J:COM NET 光(N)向けの割引条件が適用されます。青春22割ではJ:COM NET 光(N) 1Gコースが月額4,400円（税込）、青春26割では月額4,840円（税込）で、いずれも設置月を含む48カ月間の割引です。

なお、J:COM In My Room物件では適用対象外となる場合があり、過去6カ月以内にJ:COM TVまたはNETを解約している場合なども対象外になることがあります。対象年齢だけでなく、住居・申込区分・契約プランまで確認してから申し込むのがおすすめです。

📌 セット割やIn My Room対象を公式サイトで確認 J:COMの公式サイトで適用条件をチェック J:COMの公式サイトを見る ▶

J:COMの「悪い評判」を1件ずつ検証

J:COMには「やばい」「やめとけ」「速度が遅い」というネガティブな評判も多く見られます。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがそれぞれの評判について、原因と対処法を1件ずつ検証します。

悪い評判①:夜間・混雑時に速度が遅い

もっとも多い不満が「夜間や混雑時間帯にページの読み込みが遅い」というものです。原因はJ:COM NET(CATV同軸ケーブル)の仕様にあります。同軸ケーブルは集合住宅で複数世帯が共有する設計のため、利用が集中する時間帯に速度が落ちる傾向があります。

対処法は2つあります。1つ目はJ:COM NET 光(光ファイバ)に変更すること(物件が対応していれば可能)。2つ目はWi-Fiルーターを最新世代に変更する・有線接続を試すなど、宅内環境を整えることです。

悪い評判②:解約金・撤去工事費が高い

「解約時に思わぬ高額な出費になった」という不満も多く見られます。J:COMの契約は契約期間内の解約で違約金が発生し、さらに同軸ケーブルの撤去工事費が別途必要になるケースがあります。

対処法は更新月での解約と、撤去工事の要否を契約時に確認することです。賃貸物件の場合、退去時の原状回復で撤去が必要かどうかは、賃貸契約と建物の構造で異なります。

悪い評判③:訪問営業・勧誘への不信感

「建物の設備点検という名目で訪問されたが、実際はネットや有料テレビのセールスだった」という声も一部に見られます。これはJ:COM本体ではなく、契約代理店による営業に対する不満が中心です。

対処法は不明な訪問者には対応せず、J:COM公式サイト・公式の問い合わせ窓口経由で契約すること。公式サイトからの申込なら、悪質な代理店の介在を避けられます。

悪い評判④:サポートセンターに電話が繋がりにくい

「サポート電話がなかなか繋がらない」という不満も一定数あります。これは大手通信事業者全般で見られる現象で、混雑時間帯(平日昼休み・夕方)を避けてかける、チャットサポートやマイページのオンラインフォームを使うといった工夫で改善できます。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 J:COMの「遅い」「繋がらない」という声をひとつずつ読むと、CATV同軸ケーブルが原因のケースが大半を占めます。J:COM NET 光に切り替えられる物件であれば、評判の半分以上は「気にしなくていい話」に変わります。

J:COMの料金プラン・キャンペーン

J:COMの料金は、契約タイプ(CATV/光)・住居タイプ(戸建て/マンション/In My Room)・併用サービス(テレビ・スマホ)で大きく変動します。代表的な料金パターンとキャンペーンを整理します。

主要プランの料金体系

プラン 速度 月額目安 こんな人に向く J:COM NET 1Gコース 下り最大1Gbps / 上り最大100Mbps 戸建て中心 戸建てで標準的な速度を求める人 J:COM NET 光 1G/5G/10G 最大1Gbps/5Gbps/10Gbps 光ファイバ対応物件 速度と安定性を求める人 J:COM In My Room 物件により異なる 無料 or 大幅割引 対象マンション住人 J:COM NET 320M/120M/12Mコース 各速度上限 低価格帯 ライトユーザー

J:COM NET 1Gコース 速度 下り最大1Gbps / 上り最大100Mbps 向く人 戸建て・標準速度希望 👑 速度重視ならコレ J:COM NET 光 1G/5G/10G 速度 最大1Gbps/5Gbps/10Gbps 向く人 光対応物件 J:COM In My Room 月額 無料 or 大幅割引 向く人 対象マンション住人 J:COM NET 320M〜12Mコース 向く人 ライトユーザー

※2026年5月時点・出典:J:COM公式サイト。月額料金は契約タイプ・住居・キャンペーン適用で異なります。詳細は公式サイトで確認してください。

WEB限定スタート割など主要キャンペーン

J:COMが2026年5月時点で実施している主要なキャンペーンは次の通りです。

WEB限定スタート割 :WEB申込限定で月額料金が一定期間割引

:WEB申込限定で月額料金が一定期間割引 キャッシュバック :最大40,000円(条件・対象プランによる)

:最大40,000円(条件・対象プランによる) 工事費実質無料 :新規申込で工事費が月額割引で相殺

:新規申込で工事費が月額割引で相殺 青春22割・青春26割 :対象年齢の方が最大4年間月額料金割引

:対象年齢の方が最大4年間月額料金割引 UR限定特別プラン:UR賃貸住宅対象の月額割引+キャッシュバック

セット割で通信費を下げる

J:COMはテレビ・固定電話・電力とのセット契約で月額が大きく下がります。スマホ(au/UQ/J:COMモバイル)とのセット割と組み合わせれば、トータルの通信費が大幅に削減できます。

J:COMがおすすめな人・おすすめしない人

これまでの評判分析を踏まえて、「J:COMがおすすめな人」「おすすめしない人」を解説します。

J:COMをおすすめできる人

次のいずれかに当てはまる方は、J:COMが現実的な選択肢になります。

In My Room対象物件の住人 :ネット料金が無料または大幅割引

:ネット料金が無料または大幅割引 au・UQモバイル・J:COMモバイルユーザー :セット割でスマホ料金が月最大1,100円割引

:セット割でスマホ料金が月最大1,100円割引 テレビとセットで契約したい人 :地デジ・BS・専門チャンネルとネットをまとめて契約

:地デジ・BS・専門チャンネルとネットをまとめて契約 26歳以下の方 :青春26割で4年間月額料金が割引

:青春26割で4年間月額料金が割引 J:COM NET 光に対応する物件の住人:光ファイバの高速通信が利用可能

J:COMをおすすめしない人

逆に、以下の条件に当てはまる方は他の光回線を検討するほうが現実的です。

ネットを単体契約したい人 (テレビ・スマホセット割が使えない)

(テレビ・スマホセット割が使えない) オンラインゲーム・大容量データ送信が中心の人 (CATV回線では上り速度が不足)

(CATV回線では上り速度が不足) docomo・ソフトバンクのスマホユーザー (セット割の対象外)

(セット割の対象外) J:COM NET(CATV)契約しか選べない物件 (夜間混雑時の速度低下リスク)

(夜間混雑時の速度低下リスク) 2年以内に引越し予定がある人(契約期間内解約で違約金発生のリスク)

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 J:COMが向く人と向かない人は、住居・スマホキャリア・テレビ視聴頻度の3つで分岐します。3つのうち2つ以上が該当すればJ:COMの恩恵が大きく、1つ以下なら他社の光回線を検討するほうがコスパが安定します。

J:COMの申込から開通まで

J:COMの申込から開通までは、CATV回線か光ファイバ回線か、住居タイプによって流れと所要期間が異なります。代表的なケースを整理します。

J:COM NET(CATV回線)の申込から開通まで

CATV回線は最短4日程度で開通可能なケースもあり、光回線と比べると短い期間で利用開始できます。

J:COM公式サイトから申込 工事日程の調整(電話またはメール) 宅内工事(立ち会い必須・1〜2時間) 同軸ケーブル接続・モデム設置 利用開始

J:COM NET 光(光ファイバ回線)の申込から開通まで

光ファイバ回線は工事内容が異なるため、申込から開通まで2〜4週間程度を見込むのが現実的です。

J:COM公式サイトから申込 工事日程の調整 光ファイバの引き込み工事(立ち会い必須) ONU設置・Wi-Fi設定 利用開始

In My Room対象物件の場合

In My Room対象物件では、すでに建物内にJ:COMの設備が導入されているため、申込から利用開始まで数日と短縮されるケースが多くなります。多くの場合、入居と同時に利用を開始できます。

J:COMの評判 よくある質問

Q1. J:COMの評判は本当に悪いのですか？ 悪い評判の多くは「J:COM NET(CATV同軸ケーブル)」契約者からのもので、「J:COM NET 光(光ファイバ)」契約者やIn My Room対象物件の利用者からは満足度が高い傾向です。「J:COMは悪い」とひと括りにせず、契約タイプと住居条件で判断するのが現実的です。

Q2. J:COMの速度が遅いのはなぜですか？ 速度が遅いと感じる多くのケースは、CATV同軸ケーブルで上り速度に制限があることが原因です。集合住宅で複数世帯が共有する設計のため、夜間や混雑時間帯に速度が落ちる傾向があります。J:COM NET 光(光ファイバ)に変更できる物件なら、速度面の不満は改善しやすくなります。

Q3. J:COMとauは同じ会社ですか？ J:COMとauは同じ会社ではありません。J:COMはKDDIグループの関連会社で、au・UQモバイルとのセット割に対応しています。

Q4. J:COMにクレームを入れたい場合の窓口は？ J:COMの公式サポート窓口(電話・チャット・マイページのオンラインフォーム)から問い合わせ可能です。訪問営業に関するクレームは、J:COM公式の問い合わせ窓口経由で連絡するのが確実です。

Q5. ドコモ光とJ:COM光どちらがお得ですか？ スマホキャリアで判断するのが現実的です。docomoユーザーならドコモ光のセット割が、au・UQ・J:COMモバイルユーザーならJ:COMのセット割が有利になります。In My Room対象物件にお住まいなら、J:COMの月額負担が無料または大幅割引になるため、スマホ別キャリアでも検討の価値があります。