Gaming+（ゲーミングプラス）の評判｜口コミ・速度・料金を徹底解説【2026年独自調査】

📌 この記事でわかること Gaming+（ゲーミングプラス）の評判・口コミ（独自アンケート調査 N=52名）

通信速度・ping値の実態とゲームへの影響

月額料金の内訳とフレッツ光との合算コスト

v6プラス対応プロバイダとの比較と申し込み方法

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した独自のアンケート調査（2026年3月・有効回答数52名）では、Gaming+の利用者の84.6%が「満足」または「やや満足」と回答しました。

v6プラス（IPoE）接続によりゲームの遅延を改善できるプロバイダとして、夜間のラグに悩むゲーマーから支持を集めるGaming+ですが、フレッツ光の月額料金が別途かかる点を「割高」と感じる声も一部あります。

本記事では、Gaming+を実際に利用した52名の口コミをもとに、通信速度・ping値・料金・メリット・デメリットを詳しく解説します。

申し込み前の参考にしてください。

Gaming+はこんな人におすすめ

Gaming+は「v6プラス（IPoE）接続によるping値の安定」と「縛りなし・解約金なし」を最大の特徴とするゲーマー向けプロバイダです。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの調査では、契約の決め手として「v6プラス（IPoE）接続に対応していた（48.1%）」「縛りなし・解約金なし（36.5%）」が上位に挙がりました。

Gaming+がおすすめな方

FPS・MOBA・格闘ゲームなどオンライン対戦をよくプレイする方

夜間・休日のラグや高ping値に悩んでいる方

すでにフレッツ光を契約しており、プロバイダだけ変えたい方

縛りなし・解約金なしでまず試してみたい方

10Gbpsプラン（フレッツ光クロス）への将来的な移行も考えている方

Gaming+がおすすめでない方

フレッツ光提供エリア外に住んでいる方（対象外）

月額総費用をできるだけ安く抑えたい方（光コラボの方が合計額は安い場合が多い）

v6プラス対応ルーターを自前で用意したくない方

ゲームより動画視聴・テレワーク中心の使い方をする方

Gaming+（ゲーミングプラス）とは？基本情報と仕組み

Gaming+（ゲーミングプラス）は、株式会社ネットフォレストが提供するゲーマー向け特化プロバイダです。

2000年設立の同社は、通信速度・ping値・安定性をゲームに最適化した接続環境の提供を強みとしています。

Gaming+はプロバイダであり、光回線そのものではありません。

インターネット接続にはNTT東日本・西日本のフレッツ光が別途必要です。光コラボ回線をご利用中の方は、事前に事業者への確認が必要です。

Gaming+のプロバイダ料金にフレッツ光の月額料金が加算される形になります。

項目 内容 運営会社 株式会社ネットフォレスト サービス種別 プロバイダ（フレッツ光と組み合わせて利用） 提供エリア フレッツ光提供エリア全国（一部除く） 対応回線 フレッツ光（NTT東日本・NTT西日本） 接続方式 v6プラス（IPv4 over IPv6 / IPoE接続） 月額料金 3,278円（税込）※1Gbps・10Gbps共通 契約縛り なし 解約金 なし 初月料金 申込月25日までの申し込みで無料 ルーター 自前で用意（IPv6対応ルーター必須） ※料金は税込表示。最新情報は公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

v6プラス（IPoE接続）でゲームの遅延を改善する仕組み

従来のPPPoE接続では、夕方〜夜間の混雑時間帯にプロバイダの設備が混み合い、ping値が不安定になりやすい問題がありました。

Gaming+が採用するv6プラス（IPoE接続）は、この混雑ポイントを迂回するルートを使うため、時間帯を問わず安定した通信が期待できます。

FPSゲームでは数十ミリ秒のping差が有利・不利に直結します。Gaming+はゲームサーバーとの通信経路を最適化することで、低ping値を維持しやすい環境を作っています。

プロのアドバイス 💡 Gaming+はプロバイダ、つまりインターネットへの「入口」の役割を担うサービスです。 フレッツ光という「道路」を使って通信し、Gaming+がその入口でゲームに最適化した経路に切り替えることで、低ping・安定接続を実現しています。

Gaming+の評判・口コミ【マイナビニュース独自調査 N=52】

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームは、Gaming+の利用者・利用経験者52名を対象に独自のアンケート調査を実施しました。

調査結果の詳細は以下のPDFレポートでご確認いただけます。

📄 Gaming+ 利用実態アンケート調査レポート（PDF）｜調査期間：2026年3月 ／ 有効回答数：52名 ／ 調査主体：マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム

総合評価スコア

評価項目 スコア・割合 回答数 総合満足度（平均） 4.04 / 5.0点 52名 おすすめ度（平均） 3.94 / 5.0点 52名 満足以上の割合 84.6%（とても満足21.2%、やや満足63.5%） 52名 おすすめ以上の割合 76.9%（強くおすすめ21.2%、まあおすすめ55.8%） 52名 速度に問題なし 96.2%（十分速い46.2%、普段問題なし50.0%） 52名 ping快適以上の割合 61.5%（非常に快適21.2%、快適40.4%） 52名 料金が安い・妥当 78.9%（安い5.8%、妥当73.1%） 52名 ※マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査｜調査期間：2026年3月｜有効回答数：52名

良い口コミ・評判

調査では、v6プラス接続によるping値の安定・夜間のラグ改善・縛りなしのお試しやすさを評価する声が多く聞かれました。

「一般的な回線だとラグが酷くなるゴールデンタイムでも、Gaming+ならPing値が低水準でピタッと安定します。『弾が当たっているのに倒せない』といったパケットロス特有の違和感が減り、FPSや格闘ゲームでのストレスが激減するのが最大のメリットです。」 利用中・6ヶ月〜1年｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「夜間や休日の速度低下に悩んでいるゲーマーには非常におすすめです。光コラボと違ってプロバイダ単体で契約できるため、回線はそのままでプロバイダだけ切り替えて試せるのが強みです。」 利用中・6ヶ月〜1年｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「通信速度が速いだけでなく混雑しやすい時間帯でも安定しているので、ストレスなく快適でおすすめです。」 利用中・2年〜3年｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「縛りなし・解約金なしで試せるのが良かった。初月無料のお試し期間を使って自分の環境でping値が改善するか確かめられた。」 利用中・6ヶ月未満｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

気になる口コミ・評判

一方で、フレッツ光との合算コストの高さ・夜間の速度低下・サポート対応を指摘する声も見られました。

「フレッツ光の回線費用が別途かかるため、トータル料金は光コラボと比較して検討した方が良いと思います。速度重視で夜間のラグに悩んでいる人には向いていますが、月額コストだけで選ぶなら光コラボの方が安い場合があります。」 利用中・6ヶ月〜1年｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「夜間がどうしても速度が遅くなります。初回は無料ですが、2カ月目から正規料金がかかるので契約内容をしっかりと把握しておくことが大事です。」 利用中・6ヶ月未満｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

「住んでいる場所によってオススメかどうかは変わってくる。v6プラス対応ルーターを使えば改善しやすいが、ルーター代が初期費用として必要な点は覚えておいた方が良い。」 利用中・6ヶ月〜1年｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自のアンケート調査より

Gaming+の通信速度・ping値

※以下のデータは「みんなのネット回線速度」等の外部サービスに公開されているユーザー報告値と、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した独自アンケートをもとにした参考値です。

実際の速度はご利用環境（回線・ルーター・機器・接続方法等）によって大きく異なります。

計測項目 参考値（目安） アンケート結果（N=52） 平均ダウンロード速度 300〜500Mbps前後 300〜500Mbps：40.4%（最多回答） 平均アップロード速度 100〜200Mbps前後 100〜200Mbps：40.4%（最多回答） 平均ping値 10〜20ms前後 実測申告：10〜20msが多数 ping値の安定性 一般プロバイダより高評価 「快適以上」61.5%、「普通」32.7% ※ユーザー自己申告値のため計測条件にばらつきがあります。最新情報は公式サイトでご確認ください

Gaming+はプロバイダの速度比較において、一般プロバイダと比べてpingの安定性が高く評価されています。特に夕方〜夜間の混雑時間帯でもping値の跳ね上がりが少ない点が、ゲーマーから支持を集めています。

夜間の速度について

アンケートでは「夜間や休日は明らかに遅くなる」と回答したのは全体の3.8%（2名）に留まりました。

「普段は問題ないが時々遅くなる」は50.0%で、v6プラス（IPoE）接続により混雑時間帯でも比較的安定した通信を維持できている利用者が多い傾向が見られます。

ただし、Gaming+はあくまでプロバイダです。

フレッツ光の回線品質や、ご使用のルーター・LANケーブルの規格によっても速度は変化します。

Wi-Fi（無線LAN）での接続より、有線LAN接続の方が安定した速度・ping値を得やすい点も覚えておきましょう。

プロのアドバイス 💡 マンション住まいの方は、建物の配線方式がVDSLか光配線かによって速度が大きく変わります。 VDSL方式の場合、Gaming+のプロバイダ性能を活かしきれない場合があります。申し込み前にNTTや代理店に配線方式を確認しておくと安心です。

Gaming+の月額料金プラン

※以下の料金は記事作成時点の情報です。最新の料金・キャンペーンは公式サイト（gaming-plus.net）で必ずご確認ください。

プラン 月額料金（税込） 対応速度 備考 v6プラスコース（1Gbps） 3,278円 最大1Gbps 申込月25日までで初月無料 v6プラスXコース（10Gbps） 3,278円 最大10Gbps フレッツ光クロス契約が別途必要 グローバルIPオプション +1,320円/月 ― 固定IPアドレス付与・初月無料対象外 ※料金は税込表示。最新情報は公式サイトでご確認ください（2026年3月時点）

フレッツ光との合算費用の目安

Gaming+単体ではインターネットに接続できません。フレッツ光の月額料金が別途必要です。

構成 目安月額（税込） フレッツ光 隼（戸建・NTT東日本）＋ Gaming+ 約8,998円〜 フレッツ光 ギガファミリー（戸建・NTT西日本）＋ Gaming+ 約8,800円〜 フレッツ光 ギガマンション（集合住宅）＋ Gaming+ 約6,600円〜 ※フレッツ光の料金はプラン・エリアにより異なります。正確な料金はNTT公式サイトでご確認ください

料金感については「妥当だと感じる」が73.1%、「安いと感じる」が5.8%で、ゲームのping安定性に対するコストパフォーマンスは概ね評価されていることがわかります。

グローバルIPオプションとは

通常のv6プラスは「共有IP」方式のため、ゲームサーバーによってはポート開放が必要な一部機能（Minecraftのサーバー立ち上げなど）が制限される場合があります。

グローバルIPオプション（初期費用1,100円・月額1,320円・税込）に加入することで固定IPが割り当てられ、ポート開放が可能になります。

なお、グローバルIPオプションは申込月の初月無料の対象外です。

お試し期間はv6プラス接続のみとなる点に注意してください。

アンケートでは「グローバルIPオプションを利用している」は17.3%（9名）で、「利用していない・必要ない」が51.9%でした。

スタート月実質無料について

利用開始月の25日までに申し込みが完了した場合、その月の月額料金が発生しません。

まずお試し感覚で使い始めやすい仕組みです。

アンケートでの決め手として「初月無料のお試しができる」を挙げた方も13.5%いました。

Gaming+の5つのメリット

① ゲームに特化した低ping・安定接続

v6プラス（IPoE）＋ゲーム最適化経路により、夜間の混雑時間帯でも安定したping値を維持しやすいのが最大の特徴です。

FPS・格闘ゲームなど反応速度が重要なジャンルに効果的で、アンケートでも「ping快適以上」は61.5%を記録しました。

② 縛りなし・解約金なしでいつでも解約可能

最低利用期間の縛りがなく、解約金も発生しません。

「効果がなければやめればいい」という気軽さで試せます。

アンケートでの決め手として「縛りなし・解約金なし」を選んだ方は36.5%で、v6プラス対応に次ぐ2位でした。

③ スタート月実質無料

申し込み月25日までに手続きを完了すると、その月の利用料金が0円。

実質的なリスクなしで始められます。

初月無料の期間を使って自分の環境でpingが改善するか試せる点が評価されています。

④ 10Gbpsプランも同額

将来フレッツ光クロス（10Gbps対応プラン）に切り替えた場合でも、Gaming+のプロバイダ料金は同額（3,278円・税込）のまま変わりません。

回線を10Gbpsにアップグレードしてもプロバイダ料金の追加なしで対応できます。

⑤ プロバイダ変更のみで工事不要

すでにフレッツ光を使っている方は、工事なしでGaming+へ切り替えられる場合があります。

また、ドコモ光などの光コラボ回線を利用中の方でも、条件を満たせばGaming+を利用できる場合があります。必要な手続きは事業者ごとに異なるため、申し込み前に現在契約中の事業者へ確認してください。

Gaming+の5つのデメリット

① フレッツ光の月額料金が別途必要

Gaming+はプロバイダのため単体では使えません。

フレッツ光の月額料金と合算すると月額8,000〜10,000円程度になることを把握しておく必要があります。

アンケートでの不満として「フレッツ光の回線費用が別途かかる」を選んだ方は38.5%（最多回答）でした。

※最新の料金は公式サイトでご確認ください。

② 自前でIPv6対応ルーターが必要

v6プラスを利用するにはIPv6（IPoE）対応ルーターが必須です。

対応機種は市販品で購入でき、価格は5,000〜20,000円程度です。

「v6プラス対応」と明記されている製品を選んでください。非対応機種ではping改善の効果が見込めません。

プロのアドバイス 💡 IPv6（IPoE）対応ルーターを用意することで、Gaming+の性能を活かしやすくなります。 ただし、実際の速度やping値は回線設備・建物の配線方式・利用機器・接続方法などによって変わります。 初期コストはかかりますが、一度用意すれば乗り換え後も使い続けやすい点はメリットです。

③ フレッツ光エリア外は利用不可

Gaming+はNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光、または条件を満たす光コラボ回線で利用するサービスです。

そのため、対象回線の提供条件を満たさないエリアや建物では申し込みできない場合があります。

申し込み前にNTT公式サイトや契約中の事業者で提供可否を確認してください。

④ 光コラボ利用者は事前確認が必要

ドコモ光・ソフトバンク光・楽天ひかりなどの光コラボを使っている方は、Gaming+への切り替えにあたり事前の確認・手続きが必要です。

手続きの内容や所要時間は事業者ごとに異なります。手続き中も現在のネットは継続して使えます。

⑤ 月額合計は光コラボより高くなりやすい

光コラボ（ドコモ光・ソフトバンク光など）はプロバイダ込みで月額5,000〜6,000円程度。

Gaming+＋フレッツ光は合計8,000〜10,000円程度になるため、コストだけで比較すると光コラボの方が有利な場合があります。

アンケートでも「フレッツ光との合算で光コラボより割高」を不満として挙げた方が25.0%いました。

月額コストよりゲームのping安定性を優先できる方に向いているサービスです。

Gaming+の申し込み方法

Gaming+への申し込みはオンラインで完結します。現在の状況によって手順が異なります。

パターン①：すでにフレッツ光（NTT直接）を契約中の方

最もスムーズに切り替えられます。

「開通のお知らせ」書面（フレッツ光契約時に届いた書類）を手元に用意する Gaming+公式サイトから申し込みフォームにアクセス お客様IDとアクセスキーを入力 支払い方法（クレジットカードまたは口座振替）を設定 申し込み完了メール受信後、開通確認メールが届いたら利用開始（最短当日〜翌日）

パターン②：光コラボ（ドコモ光・ソフトバンク光等）を利用中の方

契約中の事業者によって、必要な手続きが異なります。

現在契約している光コラボ事業者へ、Gaming+への切り替え方法を確認する 案内に従って必要な手続き（事業者変更・解約など）を進める Gaming+公式サイトから申し込みを完了する 開通確認後、利用開始

※手続きの流れは事業者ごとに異なります。必ず事前に確認してください。

パターン③：フレッツ光を新規契約する場合

NTT（東日本・西日本）にフレッツ光を申し込み、工事日を調整 工事完了後「開通のお知らせ」を受け取る Gaming+に申し込み（パターン①と同手順）

必要なもの

フレッツ光の「開通のお知らせ」書面（お客様ID・アクセスキー記載）

IPv6（IPoE / v6プラス）対応ルーター

クレジットカードまたは銀行口座情報

Gaming+と他社サービスの比較

ゲーマー向けおすすめ光回線・プロバイダとの比較です。

サービス 戸建て(月額) マンション(月額) ping安定性 ゲーム特化 縛り 特徴 Gaming+＋フレッツ光 月額3,278円（※別途フレッツ光回線料） 同左 高 ◎ なし ゲーム経路最適化・グローバルIP対応 ドコモ光（GMOとくとくBBセット） 5,720円〜 4,400円 中〜高 △ 2年定期契約 ドコモスマホ割・光コラボ GameWith光 6,160円 4,840円 高 ◎ 2年(自動更新) ゲーム特化の光コラボ NURO光 3年間3,980円

4年目以降5,500円 2年間 2,980円

3年目以降 2ギガ：3,850円 高 △ 契約期間の縛りというより、24か月以内は工事費残債に注意 独自回線で高速・提供エリア限定 GMOとくとくBB（v6プラス） 1,090円

ルーターレンタル料込み

（※別途フレッツ光回線料） 同左 中〜高 △ 要確認 v6プラス対応の汎用プロバイダ ※他社の料金・条件は参考値です。最新情報は各社公式サイトでご確認ください

※Gaming+とGMOとくとくBBはプロバイダ料金のため、別途フレッツ光回線料が必要です。

アンケートでGaming+の契約前に比較検討したサービスとして、「GMOとくとくBB（v6プラス）」26.9%、「So-net（v6プラス）」25.0%、「OCNバーチャルコネクト」23.1%が挙がりました。

v6プラス対応プロバイダの中から比較してGaming+を選んでいる傾向が見られます。

Gaming+を選ぶべきケース：すでにフレッツ光を使っており、費用よりもゲームのpingを優先したい方。グローバルIPオプションが必要な方。

月額コストを最優先するなら光コラボ系サービスとの比較も検討してください。

👉 NURO光の評判・口コミ｜料金・速度を徹底解説

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よくある質問（FAQ）

Q Gaming+はどんな光回線で使えますか？ ▼ A NTT東日本・NTT西日本のフレッツ光や、条件を満たす光コラボ回線で利用できる場合があります。利用可否や必要な手続きは契約中の事業者によって異なるため、申し込み前に現在の事業者へ確認してください。 Q v6プラスに対応していないゲームはありますか？ ▼ A v6プラス（MAP-E方式）ではポート番号の制限があるため、ゲームの種類によっては接続できない場合があります。対象ゲームが心配な場合は、Gaming+のグローバルIPオプション（月額1,320円）を利用するか、申し込み前に公式サイトのサポートに確認することをおすすめします。 Q ルーターは何を用意すればいいですか？ ▼ A IPv6（IPoE / v6プラス）に対応したルーターが必要です。バッファロー・ASUS・NEC Atermなどの市販品に対応モデルがあります。「v6プラス対応」と明記されている製品を選んでください。価格は5,000〜20,000円程度です。 Q 10Gbpsプランと1Gbpsプランで料金は同じですか？ ▼ A はい。Gaming+の月額プロバイダ料金は1Gbps・10Gbpsとも3,278円（税込）で同額です。ただし10Gbpsを利用するには、フレッツ光クロス（別途NTTへの申し込みと工事が必要）と10Gbps対応ルーターが別途必要です。 Q 申し込みから使えるまでどのくらいかかりますか？ ▼ A すでにフレッツ光を使っている方は最短当日〜翌日に開通するケースがあります。フレッツ光を新規で申し込む場合は工事が必要で、2〜4週間程度かかる場合があります。最新の状況は公式サイトでご確認ください。 Q 解約するときに違約金はかかりますか？ ▼ A 解約金はかかりません。縛りなし・解約金なしで利用できます。ただし、退会反映のタイミングは申請時期によって異なり、最短でも申請日の翌月末となります。詳細はマイページまたは公式の案内をご確認ください。 Q 固定IPは使えますか？ ▼ A グローバルIPオプション（初期費用1,100円・月額1,320円・税込）に加入することで固定IPアドレスを取得できます。ポート開放が必要なゲームサーバーの立ち上げ等に活用できます。なお、グローバルIPオプションは初月無料（スタート月無料）の対象外です。

まとめ：Gaming+はこんな人にぴったり

Gaming+（ゲーミングプラス）は、オンライン対戦ゲームの快適さを最優先にしたいゲーマーに向けたプロバイダです。

フレッツ光との組み合わせにはなりますが、縛りなし・解約金なしで試せる気軽さと、ゲームに特化した低ping接続が強みです。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームの独自調査（N=52）では、総合満足度84.6%・おすすめ度76.9%を記録。

ping快適以上と回答した割合は61.5%で、特にFPS・格闘ゲームを本格的にプレイするゲーマーからの評価が高い傾向が見られました。

フレッツ光をすでに利用しており、夜間のラグや高ping値に悩んでいる方は、スタート月実質無料の期間を使って試してみる価値があります。

一方、月額の合計費用を最小限にしたい方や、フレッツ光エリア外の方には向いていません。

その場合はdocomo光・au ひかり・NURO光などとの比較もおすすめします。

👉 光回線おすすめランキング｜料金・速度・キャンペーンを徹底比較

※本記事の料金・キャンペーン情報は公式サイトでご確認ください。