MEGA EGG（メガ・エッグ）の評判・口コミは？メリット・デメリットを徹底解説

「MEGA EGGって実際どうなの？」「中国地方で使える光回線を探しているけど、評判が気になる…」とお悩みではありませんか？

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームでは、MEGA EGG利用者40名に独自アンケートを実施しました。

その結果、利用者の67.5%が「満足」と回答し、通信速度については90.0%が「問題なし」と評価しています。

本記事では、この独自調査データをもとに、MEGA EGGの料金・速度・メリット・デメリット・他社比較まで徹底解説します。

中国地方で光回線を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

調査概要はこちら 本記事で引用しているアンケートデータの調査概要は以下のとおりです。 項目 内容 調査名 MEGA EGG 評判・満足度調査 調査方法 インターネット調査（クラウドソーシング） 調査プラットフォーム CrowdWorks 調査期間 2026年3月19日 対象者 MEGA EGG利用者・利用経験者 有効回答数 40名 質問項目数 29問 調査実施者 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム 回答内容 総合満足度、項目別満足度、利用状況、不満点、メリット・デメリット評価 集計方法 選択肢別集計 + テキスト自由回答の要約分析 ※本調査はCrowdWorks経由のユーザーアンケートです。 サンプルサイズ（N=40）は参考値であり、統計的に有意な母集団を代表しているとは限りません

📥 調査結果の詳細はアンケート集計結果（PDF）からご確認いただけます。

＼ユーザー満足度67.5%！／

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

【結論】MEGA EGGは中国地方で有力候補の光回線

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが40名のユーザーに実施した独自調査から、MEGA EGGが中国地方の光回線選択肢として有力候補であることが明らかになりました。

特に以下3つの理由が高く評価されています。

理由 調査データ 詳細 1. 通信速度が安定している 90.0%が「問題なし」 十分速い：25.0%

普段は問題ない：65.0% 2. スマホセット割が使える 42.5%がau/UQ対象 auスマートバリュー

UQ自宅セット割

最大1,100円/月 3. 中国電力グループの信頼性 選んだ理由2位（20.0%） 独自回線で安定供給、約120年の電力会社運営

MEGA EGGを選んだ理由のTOP3は以下のとおりです。

1位：月額料金・割引キャンペーン … 35.0% 2位：中国電力グループの信頼 … 20.0% 3位：独自回線で速度安定（17.5%） ＆ 工事費実質無料（17.5%）

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MEGA EGGの基本情報｜料金・速度・提供エリアまとめ

MEGA EGGを検討するうえで押さえておきたい、料金プラン・通信速度・提供エリアの基本情報を整理しました。

まずはサービスの全体像から確認していきましょう。

MEGA EGGとは？サービスの特徴

MEGA EGGは、中国電力グループの株式会社エネルギア・コミュニケーションズが運営する光回線サービスです。

フレッツ光などの光コラボとは異なり、独自回線を採用しているため、利用者が多い時間帯でも回線が混雑しにくいのが大きな特徴です。

項目 内容 提供エリア 中国5県（広島・岡山・山口・島根・鳥取） 最大速度 1Gbps / 10Gbps プロバイダ 一体型（別契約不要） スマホセット割 auスマートバリュー

UQモバイル自宅セット割 対応

※MEGA EGG光電話（550円/月）への加入が必要 セキュリティ ウイルスバスター無料付属 電気割引 でんき割プラス（550円/月割引） 特徴的な点 独自回線のため夜間も安定

フレッツ光との回線共有なし

Wi-Fi7ルータ 660円/月〜（2台まで1年間無料）

プロのアドバイス 💡 MEGA EGGは中国電力系の独自回線を採用しており、フレッツ光やドコモ光のような光コラボではありません。 つまり、利用者が多い時間帯でも回線が混雑しにくく、通信速度の安定性が期待できます。 中国5県に長期で住む予定で、au/UQモバイルをご利用の方であれば、非常におすすめの選択肢です。

MEGA EGGの料金プラン一覧【戸建て・マンション】

MEGA EGGの料金は公式サイトで最新情報の確認が必要です。

以下は参考値として記載しており、実際の申し込みの際は必ず公式サイトをご確認ください。

戸建てプラン（1ギガ）

戸建て向けの1ギガプランは、新規加入割引の適用で月額5,170円から利用できます。

項目 金額 詳細 通常月額料金 5,720円 開通後の標準料金 新規加入割引適用 5,170円/月 2年目まで適用（3年目以降は5,720円） 実質月額 4,895円程度 公式CB10,000円考慮 工事費 実質無料 標準工事費38,500円がキャンペーンで実質無料 契約事務手数料 3,300円 初回のみ キャッシュバック 公式：10,000円 開通後に受け取り

マンションプラン（1ギガ）

マンション向けプランは戸建てより月額が安く、4,070円で利用可能です。

項目 金額 詳細 月額料金 4,070円 標準料金 工事費 実質無料 標準工事費38,500円がキャンペーンで実質無料 契約事務手数料 3,300円 初回のみ

実質月額の計算方法（参考）

実質月額 =（月額料金 × 24ヶ月 + 契約事務手数料3,300円 + 工事費38,500円 − キャッシュバック10,000円）÷ 24

※工事費はキャンペーンで実質無料

※最新情報はMEGA EGG公式サイトでご確認ください。

キャンペーン内容は時期により変動、また申し込み窓口により特典が異なる場合があります。

MEGA EGGの通信速度｜実測データで他社と比較

MEGA EGGの実測速度を他社光回線と比較しました。

データは「みんなのネット回線速度」を参考に、2026年3月時点の数値を掲載しています。

各社の平均下り速度・上り速度・Ping値を数値でも比較してみましょう。

光回線 平均下り速度 平均上り速度 応答速度（Ping） MEGA EGG 450〜550Mbps 350〜450Mbps 18〜22ms auひかり 480〜600Mbps 400〜500Mbps 16〜20ms NURO光 500〜600Mbps 450〜550Mbps 10〜15ms ドコモ光 250〜350Mbps 200〜300Mbps 20〜25ms ソフトバンク光 280〜380Mbps 200〜300Mbps 20〜25ms

独自調査でも、通信速度に関して「十分速い」25.0%・「普段は問題ない」65.0%と、合計90.0%が「問題なし」と評価しています。

プロのアドバイス 💡 速度はある程度出ていれば十分で、端末スペックの方が体感に影響します。

Ping値を重視するなら電力系の独自回線はおすすめです

※実測速度は地域・時間帯・通信状況により大きく変動します。

上記データはあくまで参考値です。

光回線の速度比較について詳しくは「速度が速い光回線ランキング」もあわせてご覧ください。

MEGA EGGの提供エリア｜中国5県の対応状況

MEGA EGGが利用できるのは、中国電力の管轄エリアである中国5県です。

各県の対応状況を以下にまとめました。

県 詳細 備考 広島県 県内全域対応 最大カバー率 岡山県 県内全域対応 — 山口県 県内全域対応 — 島根県 県内全域対応 一部山間部は対象外の可能性 鳥取県 県内全域対応 一部山間部は対象外の可能性

山間部・離島地域ではエリア外の可能性があります。

また、10ギガプランはエリアがさらに限定されます。

申し込み前に必ず公式サイトでエリア確認をしてください。

各光回線の提供エリア確認方法は別記事から確認できます。

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【独自調査】MEGA EGG利用者の満足度アンケート結果

ここからは、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがMEGA EGG利用者40名に実施した独自アンケートの結果を、項目ごとに詳しく紹介します。

まずは総合的な満足度から確認し、その後に通信速度・料金・手続き・サポートの各項目を見ていきましょう。

総合満足度｜67.5%が「満足」と回答

MEGA EGG利用者40名を対象にした独自アンケートの総合満足度スコアは3.73/5.0でした。

詳細な分布は以下のとおりです。

満足度レベル 回答数 パーセンテージ とても満足 5名 12.5% やや満足 22名 55.0% 満足計 27名 67.5% どちらとも言えない 11名 27.5% やや不満 1名 2.5% とても不満 1名 2.5% 不満計 2名 5.0%

総合満足度67.5%は、他の光回線サービスと比較しても高い水準です。

特に「やや満足」の55.0%が大多数を占めることから、MEGA EGGが「堅実で期待値を超える」サービスとして認識されていることがわかります。

項目別満足度（詳細分析）

続いて、通信速度・夜間速度・料金・手続き・サポートの5項目について、それぞれの満足度を見ていきます。

通信速度に関する満足度

まずは日常的な通信速度に対する評価です。

評価 パーセンテージ 回答数 十分速い 25.0% 10名 普段は問題ない 65.0% 26名 問題なし計 90.0% 36名 明らかに遅い 10.0% 4名

夜間速度の評価

次に、利用者が最も気にしやすい夜間帯（20:00〜23:00）の速度に対する評価です。

評価 パーセンテージ 回答数 快適 32.5% 13名 やや遅いが許容 57.5% 23名 許容範囲以上計 90.0% 36名 明らかに遅い 5.0% 2名 使えないレベル 5.0% 2名

料金に関する満足度

月額料金に対する利用者の評価は以下のとおりです。

評価 パーセンテージ 回答数 安い 12.5% 5名 妥当 65.0% 26名 安い・妥当計 77.5% 31名 やや高い 17.5% 7名 非常に高い 5.0% 2名

手続き（申し込み〜開通）の簡単さ

申し込みから開通工事までの手続きについて、利用者がどう感じたかの結果です。

評価 パーセンテージ 回答数 とても簡単 17.5% 7名 まあ簡単 50.0% 20名 簡単計 67.5% 27名 やや複雑 22.5% 9名 非常に複雑 10.0% 4名

サポート満足度（利用者ベース）

サポート利用経験者は28名（70.0%）で、そのうち満足と回答したのは11名（40.0%）でした。

「どちらとも言えない」が39.3%、不満が21.4%となっています。

利用者のリアルな声（自由回答から抜粋）

以下は、アンケートで募集した自由回答から実際に寄せられたコメントを抜粋・要約したものです。

💬 速度・安定性に関する声 「MEGA EGGは昼間の速度が安定しており、動画視聴やオンライン会議が多い人には使いやすい回線だと思います。」

── 現在利用中・ホーム1ギガプラン・利用期間3年以上 「通信速度はそん色ないけど中国地方でしか使えないのが難点。」

── 現在利用中・マンション10ギガプラン・利用期間2〜3年 「高画質動画を快適に楽しめます。オンラインゲームもラグなくできます。」

── 現在利用中・ホーム10ギガプラン・利用期間1〜2年 「夜間は多少速度が落ちることがありますが、許容範囲内です。」

── 現在利用中・ホーム1ギガプラン・利用期間1〜2年

💬 料金に関する声 「料金は比較的安く、キャンペーンもあるため初期費用を抑えやすいのが良いですね。」

── 現在利用中・ホーム1ギガプラン・利用期間3年以上 「安い方だと感じます。割引などを上手に使うと良いですよ。」

── 現在利用中・マンション・利用期間1〜2年 「中国電力とのセット割りが効くので、大手回線と比較しても遜色のない価格帯だと思います。」

── 解約済み・ホーム1ギガプラン・利用期間1〜2年 「新規加入割引で2年目まで割引されるので実質月額が安いのは嬉しい。」

── 現在利用中・ホーム1ギガプラン・利用期間1〜2年

💬 サポート・手続きに関する声 「サポートは混み合う時間帯だと繋がりにくいことがありますが、対応自体は丁寧です。」

── 現在利用中・ホーム1ギガプラン・サポート利用経験あり 「契約内容を丁寧に確認し、不明点をそのままにしないことが大切だと思いました。」

── 解約済み・ホーム10ギガプラン・利用期間1〜2年 「ルーターの調子が悪くなった時、無料で新品と交換してもらえました。サポート体制は充実していると感じます。」

── 解約済み・マンション・サポート利用経験あり

＼詳細は公式サイトで確認！／

MEGA EGGの良い評判・口コミからわかるメリット5選

以下は、アンケート回答・自由記述などから抽出したMEGA EGGの強みです。

各メリットは具体的な調査データで裏付けられています。

メリット1：独自回線で通信速度が安定｜90%が「問題なし」

MEGA EGGは中国電力系が運営する独自回線を採用しており、フレッツ光のような光コラボではありません。

利用者が多い時間帯でも回線が混雑しにくく、独自インフラで安定供給が可能です。

独自調査では、90.0%のユーザーが通信速度に「問題なし」と回答しました。

実測速度も平均下り450〜550Mbpsと、ドコモ光（280〜380Mbps）やソフトバンク光（280〜380Mbps）と比較して高速です。

「昼間の速度が安定しており、動画視聴やオンライン会議が快適です。」と回答したユーザーもいます。

プロのアドバイス 💡 MEGA EGGの独自回線は、フレッツ光NTT系と異なり、中国電力グループ直営のインフラです。 特に「利用者が多い夜間帯での速度維持」は、独自回線の大きな利点です。 ドコモ光やソフトバンク光はフレッツ光NTT系に依存しているため、夜間の速度低下がより顕著になる傾向があります。 中国5県で長期利用予定なら、この安定性は非常に重要な選択要因です。

メリット2：au・UQモバイルのスマホセット割がお得

MEGA EGGでは、au・UQモバイルユーザー向けのスマホセット割が用意されています。

対象キャリアと割引額は以下のとおりです。

キャリア 割引内容 割引額 適用条件 auスマートバリュー au携帯 最大1,100円/月/台 MEGA EGG光電話（550円/月）への加入が必要 UQモバイル自宅セット割 UQモバイル 最大1,100円/月/台 MEGA EGG光電話（550円/月）への加入が必要

独自調査では、回答者の42.5%がセット割の対象（au 27.5% + UQモバイル 15.0%）でした。

家族全員のau/UQモバイルが割引対象となり、最大10回線まで適用可能です。

割引シミュレーション例：

au親回線 + au家族2名 → 月額1,100円 × 3名 = 3,300円/月割引 （年間39,600円）

（年間39,600円） UQモバイル1名 → 月額1,100円 × 1名 = 1,100円/月割引（年間13,200円）

プロのアドバイス 💡 セット割は携帯のプランによって割引額が変わり、表示通りの金額にならないことも。 光電話の加入が必要など付帯条件もあるので、月額単体で比較する方が後悔しにくいケースもあります。

なお、スマホセット割が利用できる光回線は別記事でも解説中です。

メリット3：中国電力グループの安心感

「MEGA EGGを選んだ理由」の第2位に「中国電力グループの運営で信頼」（20.0%）がランクイン。

約120年の歴史を持つ電力会社グループ傘下のため、経営の安定性やサービスの継続性において高い信頼感を得ています。

「電力会社が運営する回線なので、途中で契約が終了する心配はないですね。」「中国電力系なら、サービス面での信頼度が高い。」といった声が寄せられています。

メリット4：キャッシュバック・キャンペーンが充実

独自調査によると、ユーザーが利用したキャンペーンは以下のとおりです。

キャンペーン 利用者数 パーセンテージ 新規申込キャッシュバック 19名 47.5% 工事費実質無料 16名 40.0% 他社違約金還元 4名 10.0% でんき割プラス 2名 5.0%

主なキャンペーン内容：

新規申込キャッシュバック： 公式サイト経由で開通後10,000円CB

公式サイト経由で開通後10,000円CB 工事費実質無料： 標準工事費38,500円（初月2,200円＋22ヶ月×1,650円の割引で実質無料）

標準工事費38,500円（初月2,200円＋22ヶ月×1,650円の割引で実質無料） 他社違約金還元： 他社からの乗り換え時に最大50,000円CB

他社からの乗り換え時に最大50,000円CB でんき割プラス： MEGA EGG + 中国電力の電気契約で550円/月割引

MEGA EGG + 中国電力の電気契約で550円/月割引 基本料金最大3ヶ月無料：新規申し込みで基本料金が最大3ヶ月無料になるキャンペーン実施中

メリット5：セキュリティソフトが無料で使える

MEGA EGGでは、トレンドマイクロのウイルスバスターが無料で付属します。

通常1,980円/年のソフトが契約中ずっと無料で利用でき、PC・スマートフォン・タブレットを保護できます。

「MEGA EGGを選んだ理由」としても10.0%（4名）が「セキュリティソフトが無料」を挙げており、3年利用すれば5,940円の節約になります。

＼詳細は公式サイトで確認！／

MEGA EGGの悪い評判・口コミからわかるデメリット・注意点

メリットがある一方で、MEGA EGGにはデメリットや使用環境によっては課題となる点があります。

以下は、アンケート回答者から挙げられた不満点TOP5です。

デメリット1：提供エリアが中国5県に限定

不満点の第1位は「中国地方限定で引っ越し時に不便」（22.5%・9名）でした。

MEGA EGGは広島・岡山・山口・島根・鳥取の5県でのみ提供しており、それ以外の42都道府県では利用できません。

「通信速度はそん色ないけど、中国地方でしか使えないので全国転勤する人には勧めない。」という声もあります。

全国転勤の可能性がある方や、近い将来中国地方以外に引っ越す予定の方は注意が必要です。

プロのアドバイス 💡 解約費用について気にされる方が多いですが、乗り換えキャンペーンでカバーできる事業者が多いので、実はあまり気にしなくて大丈夫です。 本当に面倒なのは手続き相手が一社増えること。 転勤、引越しの機会が多い、またはその可能性がある方は、引越先でも使えるコラボ光が無難ですよ。

デメリット2：夜間の速度低下がある

不満点の第2位は「夜間の速度低下」（20.0%・8名）です。

ただし、夜間速度の評価では90.0%が「許容範囲以上」と回答しており、「明らかに遅い」5.0%・「使えないレベル」5.0%と、深刻な影響を受けているのは少数です。

独自回線であってもトラフィックが集中する20:00〜23:00の時間帯では速度低下が起きますが、光コラボ（ドコモ光等）ほどは低下しない傾向にあります。

デメリット3：2年契約の縛りがある

不満点の第3位は「2年契約の縛り」（15.0%・6名）です。

標準契約期間は2年（自動更新）で、更新月以外の解約では基本料金1ヶ月分（戸建て5,720円/マンション4,070円）の契約解除料が発生します。

解約シナリオ 契約解除料 工事費残債 合計 1年で解約 5,720円 工事費残債あり 5,720円＋工事費残債 2年目途中（更新月以外） 5,720円 0円 5,720円 更新月に解約 0円 0円 0円

長期利用（3年以上）を前提に契約するか、更新月に解約するのがおすすめです。

デメリット4：サポートに繋がりにくいことがある

不満点の第4位は「サポートに繋がりにくい」（15.0%・6名）です。

サポート利用者28名中、21.4%が不満を感じています。

「サポートは混み合う時間帯だと繋がりにくいことがありますが、対応自体は丁寧です。」という声もあるとおり、つながれば対応品質は高いようです。

電話問い合わせは早朝（8時台）がおすすめです。

デメリット5：マンション未導入物件がある

不満点の第5位は「マンションで導入されていない物件」（12.5%・5名）です。

マンションへの導入は管理組合の承認が必要で、既存の光配管がない場合や小規模マンションでは導入が難しいケースがあります。

契約前にマンション管理組合への確認と、公式サイトでのエリア確認を必ず行ってください。

MEGA EGGと他社光回線を徹底比較

MEGA EGGは他社の光回線と比べてどうなのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、主要5社との料金・速度・特典を一覧で比較します。

比較テーブル（MEGA EGG vs 主要5社）

月額料金・実測速度・キャッシュバック・セット割などを横断的にまとめました。

項目 MEGA EGG auひかり NURO光 ドコモ光 ソフトバンク光 月額料金（戸建て） 5,720円 5,610円 5,700円 5,720円 5,720円 割引後（2年目まで） 5,170円 3,980円 4,592円 5,720円 4,180円 実測下り速度 500Mbps 540Mbps 580Mbps 320Mbps 330Mbps 実測上り速度 400Mbps 450Mbps 500Mbps 250Mbps 270Mbps Ping値 20ms 18ms 13ms 23ms 24ms キャッシュバック 10,000円 25,000円 45,000円 20,000円 37,000円 工事費 実質無料 実質無料 実質無料 実質無料 実質無料 スマホセット割 au/UQ au/UQ ソフトバンク ドコモ ソフトバンク セット割額 最大1,100円 最大1,100円 最大1,100円 最大1,100円 最大1,100円 提供エリア 中国5県 全国 限定的 全国 全国 回線種別 独自回線 独自回線 独自回線 光コラボ 光コラボ

速度重視ならMEGA EGG vs auひかり

MEGA EGGとauひかりはどちらも独自回線で、光コラボよりも速度が安定しています。

実測速度はauひかりがやや優位（540Mbps vs 500Mbps）ですが、中国5県にお住まいであればMEGA EGGでも十分な速度が期待できます。

MEGA EGGを選ぶべき人：中国5県に3年以上住む予定で、au/UQモバイルユーザーの方

auひかりを選ぶべき人：全国転勤の可能性があり、NURO光非対応地域の方

中国地方の光コラボならMEGA EGG vs ドコモ光

中国地方でドコモ光とMEGA EGGを比較すると、月額料金は同じ5,720円ですが、実測速度はMEGA EGGが約1.5倍（500Mbps vs 320Mbps）の差があります。

ドコモユーザー → ドコモ光一択（ドコモセット割1,100円/月がMEGA EGGでは使えないため、詳しくは「ドコモユーザーにおすすめの光回線」参照）

au/UQユーザー → MEGA EGGを強く推奨（速度+180Mbps・Ping値で優位）

スマホ割がない人 → MEGA EGGを推奨（速度の優位性）

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MEGA EGGはこんな人におすすめ！判断基準を解説

ここまでのメリット・デメリット・他社比較を踏まえて、MEGA EGGが向いている人・向いていない人を整理しました。

以下のフローチャートで、あなたに合っているかを確認してみてください。

MEGA EGGをおすすめする人

以下に当てはまる方は、MEGA EGGを選ぶことで料金・速度の両面でメリットが大きくなります。

MEGA EGGがおすすめの人 中国5県（広島・岡山・山口・島根・鳥取）に長期で住む予定の方

エリア限定のため、3年以上の利用を前提に。調査では「3年以上利用」が最多グループ（27.5%）です。

エリア限定のため、3年以上の利用を前提に。調査では「3年以上利用」が最多グループ（27.5%）です。 au・UQモバイルをご利用の方

スマホセット割で最大1,100円/月/台の割引。調査では42.5%が対象者でした。例：家族4名（au 3台 + UQ 1台）→ 月額4,400円割引、年間52,800円の節約。

スマホセット割で最大1,100円/月/台の割引。調査では42.5%が対象者でした。例：家族4名（au 3台 + UQ 1台）→ 月額4,400円割引、年間52,800円の節約。 通信速度を重視される方

調査では90.0%が「速度問題なし」と評価。実測速度500Mbps（下り）でドコモ光の約1.5倍。4K動画視聴・オンラインゲーム・ビデオ会議すべてが快適です。

調査では90.0%が「速度問題なし」と評価。実測速度500Mbps（下り）でドコモ光の約1.5倍。4K動画視聴・オンラインゲーム・ビデオ会議すべてが快適です。 中国電力をご利用の方

でんき割プラスで550円/月の追加割引。au割と併用すれば実質月額4,070円まで下がります。

でんき割プラスで550円/月の追加割引。au割と併用すれば実質月額4,070円まで下がります。 セキュリティソフトも一緒に欲しい方

ウイルスバスターが無料付属。通常価格1,980円/年 × 利用年数分がお得になります。

MEGA EGGをおすすめしない人

一方で、以下に該当する方はMEGA EGG以外の光回線を選んだ方がお得になるケースがあります。

MEGA EGGがおすすめでない人 中国5県以外にお住まいの方

そもそも利用不可です。auひかり・NURO光・ドコモ光など全国対応の回線をご検討ください。

そもそも利用不可です。auひかり・NURO光・ドコモ光など全国対応の回線をご検討ください。 2年未満で解約する可能性がある方

2年契約の縛り + 解約金は基本料金1ヶ月分（戸建て5,720円）。1年で解約すると工事費残債も別途発生します。

2年契約の縛り + 解約金は基本料金1ヶ月分（戸建て5,720円）。1年で解約すると工事費残債も別途発生します。 ドコモユーザー

ドコモセット割（最大1,100円/月）がMEGA EGGでは使えません。ドコモ光を強く推奨します。2年で26,400円の差がつきます。

ドコモセット割（最大1,100円/月）がMEGA EGGでは使えません。ドコモ光を強く推奨します。2年で26,400円の差がつきます。 ソフトバンク・ワイモバイルユーザー

スマホセット割が使えません。ソフトバンク光またはNURO光を推奨します。

スマホセット割が使えません。ソフトバンク光またはNURO光を推奨します。 フレッツ光からの転用を希望される方

MEGA EGGは独自回線のため転用不可。新規契約への切り替え（工事必須）が必要です。

判断フローチャートの補足

MEGA EGGを検討中の方は、以下の順で判断してみてください。

Step1：提供エリア確認 → 住所地が中国5県かどうか（NOなら別の回線検討） Step2：利用期間の確認 → 3年以上利用予定か（NOなら契約縛りに注意） Step3：スマホキャリアの確認 → auまたはUQモバイル利用中か（YESならMEGA EGG強く推奨） Step4：電気契約の確認 → 中国電力と電気契約中か（YESならでんき割プラスで追加割引）

全条件YESならMEGA EGGが最適、Step2〜4がNOなら別の回線検討を推奨します。

＼中国地方お住まいの方におすすめ！／

MEGA EGGのおすすめ申込窓口・キャンペーン【2026年3月最新】

MEGA EGGは申し込み窓口によってキャッシュバック額や特典内容が異なります。

ここでは、公式サイト・代理店・家電量販店それぞれの特徴を比較します。

申込窓口の比較表

独自調査によると、申込窓口の利用割合と満足度は以下のとおりです。

申込窓口 利用者数 パーセンテージ 満足度傾向 公式サイト 15名 37.5% 「普通」多数 代理店 12名 30.0% 「良かった」多数 家電量販店 2名 5.0% — その他 11名 27.5% —

続いて、各窓口で受けられる特典を比較します。

工事費無料やウイルスバスターはどの窓口でも共通ですが、キャッシュバック額に大きな差があります。

特典項目 公式サイト 代理店 家電量販店 キャッシュバック 3,000〜10,000円 15,000〜20,000円 5,000〜10,000円 工事費無料 あり あり あり 他社違約金還元 あり あり あり ウイルスバスター 無料 無料 無料

おすすめは代理店経由です。

キャッシュバックが15,000〜20,000円と最も高額で、3年利用すれば月額680〜830円の実質割引に相当します。

安心性を優先する場合は公式サイトが次点です。

プロのアドバイス 💡 CB額が圧倒的に高い代理店はオプション加入が条件のケースが多いです。

光回線の契約だけでCBがもらえるシンプルな窓口を選ぶ方が、結果的にお得になることがほとんどです！

※2026年3月時点の情報です。

最新キャンペーンは公式サイトでご確認ください。

＼詳細は公式サイトで確認！／

申込から開通までの流れ【5ステップ】

MEGA EGGの申し込みから利用開始までは、以下の5ステップで完了します。

独自調査でも67.5%が「手続きは簡単」と回答しており、大きな手間はかかりません。

ステップ 内容 所要時間 1 エリア確認：

公式サイトで郵便番号を入力し、提供可能な回線タイプ（1ギガ / 10ギガ）を確認。

エリア外ならこの時点で他の回線を検討。 約3分 2 申し込み：

公式サイトまたは代理店に申し込み。

氏名・住所・電話番号・希望プラン・キャンペーン選択を入力し、本人確認書類を提出。 約5分 3 工事日程の調整：

MEGA EGGから工事日程調整の電話が届く。

都合の良い日程を複数提示して選択。 約1日 4 開通工事：

MEGA EGG工事担当者が自宅に訪問。

光ファイバーの引き込み、壁内配線、光コンセント設置、ルーター設置・接続テストを実施。 2〜3時間 5 利用開始：

工事完了後、その日からインターネット利用開始。

Wi-Fiパスワード設定・メールアドレス設定・セキュリティソフト設定を行い、各デバイスにWi-Fiを接続。 当日

手続きの簡単さについて、独自調査では67.5%が「簡単」（とても簡単17.5% + まあ簡単50.0%）と評価しています。

「申し込みから利用開始まで、特に大きな手続きはなく、スムーズに進みました。」との声もあります。

MEGA EGGの評判に関するよくある質問（FAQ）

MEGA EGGの契約を検討している方からよく寄せられる質問と、その回答をまとめました。

Q MEGA EGGの速度は本当に速い？ ▼ A A. はい、独自調査では90.0%が「問題なし」と評価しています。

実測速度もドコモ光（約320Mbps）の約1.5倍（500Mbps）です。

ただし、夜間帯（20:00〜23:00）は多少の速度低下を報告するユーザーもいます（5.0%）。

全体では夜間速度も90.0%が「許容範囲以上」と判断しています。 Q MEGA EGGの10ギガプランは必要？ ▼ A A. 一般的な利用であれば、1ギガプランで十分です。

動画視聴・Web閲覧・リモート会議は1ギガプランで快適に利用できます。

10ギガプランは4K/8K動画制作編集、大容量ファイルの頻繁な転送、オンラインゲームのストリーマー配信、家族10名以上の同時接続利用など、特殊な用途に適しています。 Q MEGA EGGの解約金はいくら？ ▼ A A. 更新月以外の解約で基本料金1ヶ月分（戸建て5,720円/マンション4,070円）の契約解除料が発生します。

標準契約は2年契約（自動更新）です。

工事費の残債がある場合は別途請求されます。

更新月（24ヶ月目）に解約すれば0円です。 Q MEGA EGGはマンションでも使える？ ▼ A A. はい、マンションにも対応しています。

ただし、12.5%のユーザーが「マンションで導入されていない物件」を不満点として挙げています。

管理組合の許可が必要で、既存の光配管がない場合は導入が難しいことがあります。

契約前にマンション管理組合と公式サイトで必ず確認してください。 Q MEGA EGGとauひかりはどちらがおすすめ？ ▼ A A. 地域によって異なります。

中国5県（広島・岡山・山口・島根・鳥取）かつau/UQモバイルユーザーならMEGA EGGがおすすめ。

全国転勤の可能性がある方はauひかりがおすすめです。

両者とも独自回線で速度は良好ですが、「提供エリア」が決定的な判断材料になります。 Q MEGA EGGの問い合わせ先は？ ▼ A A. 電話：0120-634-2344（受付時間：9:00〜21:00・年中無休）です。

WEB問い合わせはMEGA EGG公式サイトのお問い合わせページから可能です。

つながりにくい時間帯もあるため、早朝8時台の電話がおすすめです。 Q でんき割プラスとは？ ▼ A A. MEGA EGG + 中国電力の電気契約で毎月550円の割引が受けられるキャンペーンです。

両方の契約者が同一であることが条件で、3年利用すれば19,800円の削減になります。

特に別途申し込み不要で、両契約を確認できれば自動適用される場合が多いです。

まとめ

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した独自調査（N=40）から、MEGA EGGの実像が明らかになりました。

評価項目 結果 総合満足度 67.5% 通信速度満足度 90.0% 手続きの簡単さ 67.5% 料金の妥当性 77.5%

おすすめできる人：中国5県に3年以上住む予定で、au・UQモバイルをご利用の方です。

通信速度を重視される方や、中国電力をご利用の方にも最適です。

注意点：提供エリアが中国5県に限定されており、2年契約の縛り（解約金は基本料金1ヶ月分）があります。

ドコモユーザーはドコモ光、ソフトバンクユーザーはソフトバンク光の方がお得です。

MEGA EGGは独自回線による速度の安定性と、中国電力グループの信頼感が大きな特徴です。

中国5県にお住まいで、3年以上の利用を前提にできるのであれば、非常におすすめできる光回線サービスです。

申し込みから開通までの手続きも67.5%が「簡単」と評価しており、スムーズな利用開始が期待できます。

ただし提供エリアが限定的なため、他県への引っ越しが確定している場合は別の選択肢を検討してください。

＼中国地方お住まいの方におすすめ！／