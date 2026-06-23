地域別のおすすめ光回線一覧｜マイナビニュース ヒカリノトリセツ

光回線は、お住まいの地域によって「本当におすすめできる回線」が変わります。

原則全国で使える光コラボ（ドコモ光・ソフトバンク光など）に加えて、特定の地域でしか契約できない電力系の地域回線が、料金・速度の面で全国系より有利になるケースがあるためです。

たとえば関西では「eo光」、東海では「コミュファ光」、九州では「BBIQ」といった地域限定回線が、その地域では実質料金や満足度で全国系を上回ることがあります。

このページは、地域別のおすすめ光回線をまとめた一覧です。

お住まいの地域の詳しい比較記事への入口としてご利用ください。

各地域の記事では、戸建て・マンション別、スマホセット割別に、その地域で最適な光回線を解説しています。

【このページでわかること】 光回線を 地域で選ぶ意味 （地域限定回線がお得になるケース）

（地域限定回線がお得になるケース） 地域別の早見表 （地域 → 主な候補回線の例）

（地域 → 主な候補回線の例） お住まいの地域の 詳しい比較記事への入口

住んでいる地域・建物が対応エリアか確認する方法への導線

光回線を「地域」で選ぶ意味

光回線は大きく「全国系」と「地域限定系」に分けられます。地域で選ぶ意味があるのは、地域限定系の回線が、その地域では全国系より得になる場合があるからです。

タイプ 主な回線 特徴 全国系（光コラボ） ドコモ光／ソフトバンク光／GMOとくとくBB光 ほか NTT回線を利用し原則全国で契約可能。スマホセット割の選択肢が広い 全国系（独自回線） NURO光（一部エリア）／auひかり（一部エリア） 独自設備で高速。ただしエリアは要確認 地域限定（電力系など） eo光（関西）／コミュファ光（東海・長野）／BBIQ（九州）ほか その地域では条件次第で有力候補になりやすい

そのため光回線選びでは、まず「自分の地域でどの回線が使えるか」を確認し、その上で全国系と地域限定系を比較するのが失敗しないコツです。

地域別の比較記事では、この前提に沿って各地域で最適な1社を解説しています。

地域で光回線を選ぶ3ステップ

地域別に光回線を選ぶときは、次の3ステップで絞り込むと迷いません。

各地域の記事もこの流れに沿って解説しています。

STEP1｜自分の地域で使える回線を確認する

光コラボ（ドコモ光・ソフトバンク光など）は原則全国で使えます。eo光・コミュファ光などの地域回線やNURO光は、地域・建物によって使えるかが変わります。まずは選択肢を把握します。 STEP2｜「全国系」と「地域限定」を比較する

使える回線がわかったら、実質料金（月額＋工事費＋手数料−キャッシュバック）・速度・対応エリアで比較。地域回線がその地域で得になるケースは少なくありません。 STEP3｜スマホのセット割で最終的に絞る

同じくらいの条件なら、お使いのスマホ（au/UQ・ドコモ・ソフトバンク・格安SIM）とセット割が組める回線を選ぶと、毎月の通信費トータルで安くなります。

地域別の早見表（地域 → 主な候補回線）

地域ごとに利用しやすい主な候補回線の例です。

詳しい比較は各地域の記事をご覧ください（公開中は記事リンク、その他は順次公開予定）。

地域 主な候補回線（例） 詳しい記事 関西（大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山） eo光・NURO光・ドコモ光 ほか 関西のおすすめ光回線 関東（東京・神奈川・埼玉・千葉 ほか） NURO光・auひかり・ドコモ光 ほか 順次公開予定 東海（愛知・岐阜・三重・静岡） コミュファ光・ドコモ光 ほか 順次公開予定 九州（福岡・熊本 ほか） BBIQ・NURO光・ドコモ光 ほか 順次公開予定 北海道・東北・北陸・中国・四国 全国系（光コラボ）が中心 順次公開予定 ※「主な候補回線」は各地域で利用しやすい回線の例です。順次公開予定の地域は、記事公開時に実質料金・速度・スマホセット割で詳しく比較します。料金・対応エリアの最新情報は各公式サイトでご確認ください（2026年6月時点）。

地域別の記事一覧

関東・東海・九州など、その他の地域の記事は順次公開予定です。公開までは全国版の光回線おすすめ比較もあわせてご覧ください。

お住まいの地域・建物が対応エリアか確認するには

地域でおすすめの回線が決まっても、実際にお住まいの住所・建物が対応エリアかは別途確認が必要です。

特にNURO光やeo光などの独自回線・地域回線は、同じ地域内でも建物によって利用可否が分かれます。

対応エリアの具体的な確認手順（公式エリア検索の使い方、マンションの導入状況の調べ方など）は、次の記事で解説しています。

地域別の光回線に関するよくある質問

Q 光回線は住んでいる地域によっておすすめが変わりますか？ ▼ A はい、変わります。ドコモ光・ソフトバンク光などの光コラボは全国で使えますが、eo光（関西）・コミュファ光（東海）・BBIQ（九州）といった地域限定回線は、その地域では実質料金・速度・満足度で全国系を上回ることがあります。まずは自分の地域で使える回線を確認するのがおすすめです。 Q eo光やコミュファ光などの地域回線は、全国系より得ですか？ ▼ A その地域に住んでいて、対応エリア内であれば得になるケースが多いです。

地域回線は独自設備のため速度が安定しやすく、電力系はセット割や料金面で有利なことがあります。ただし対応エリアや建物が限られるため、まず公式のエリア検索で利用可否を確認しましょう。全国系との具体的な比較は各地域の記事で解説しています。 Q 自分の地域・建物で使える光回線はどうやって調べますか？ ▼ A 各回線の公式サイトにある「エリア検索」に住所を入力すると確認できます。

マンションの場合は、建物にすでに光回線設備が導入済みかどうかで選べる回線が変わります。詳しい確認手順は「光回線の対応エリアを確認する方法」の記事でまとめています。

全国のおすすめ光回線から選びたい方へ

地域を問わず、まずは全国的に評価の高い光回線から検討したい方は、独自アンケート調査に基づく総合ランキングをまとめた以下の記事をご覧ください。