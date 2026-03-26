IPv6・IPoEとは？図解でわかる仕組みと速度が上がる理由

「IPv6やIPoEって何？」「それにすると速くなるの？」と疑問に感じていませんか。

まず結論をお伝えします。

IPv6 とは、インターネット上の「 住所（IPアドレス） 」の新しいルールです。従来のIPv4では住所が約43億個しかなく不足していましたが、IPv6では事実上無限に使えます。

とは、インターネット上の「 」の新しいルールです。従来のIPv4では住所が約43億個しかなく不足していましたが、IPv6では事実上無限に使えます。 IPoE とは、インターネットへの「つなぎ方（接続方式）」のことです。従来のPPPoE方式は夜間に混雑しやすい構造でしたが、IPoE方式は混雑する経路を迂回するため、時間帯による速度低下が起きにくい傾向があります。

つまり「IPv6にすると速くなる」の正体は、IPv6と一緒に使れるIPoE方式のおかげです。

この記事では、IPv6やIPoEの仕組みを初心者にもわかりやすく図解で解説し、なぜ速度が上がるのか、どうすれば切り替えられるのかまで丁寧にお伝えします。

● この記事でわかること IPv6とは何か？（従来のIPv4との違いもわかる）

IPoEとは何か？（なぜネットが速くなるのか図解で解説）

IPv4 over IPv6とは何か（全サイトにアクセスできる仕組み）

IPv6 IPoEのメリット5つ・注意点3つ

自分の接続方式の確認方法・切り替え手順

IPv6とは？｜インターネットの「住所」が新しくなった

IPv6（Internet Protocol version 6）とは、インターネット上の住所（IPアドレス）を管理する新しい通信規格です。

インターネットに接続するすべての機器には「IPアドレス」という住所が割り振られています。

従来はIPv4という規格が使われていましたが、アドレス数が約43億個しかなく、スマートフォンやIoT機器の普及でアドレスが足りなくなりました。

IPv6ではアドレス数が約340澗（かん）個と事実上無限に拡張され、アドレス枯渇の問題が解消されています。

現在、主要プロバイダの多くがIPv6接続サービスを提供しており、一般家庭でもIPv6対応回線を利用しやすくなっています。

IPv4とIPv6の違い一覧

IPv4とIPv6は、どちらもインターネット上の「住所（IPアドレス）」を管理するルールです。

違いは住所の数にあります。

項目 IPv4 IPv6 概要 アドレス枯渇が進む従来規格 アドレス枯渇を解消した次世代規格 アドレス数 約43億個 約340澗個（事実上無限） アドレス長 32ビット 128ビット 表記例 192.168.1.1 2001:0db8::1 セキュリティ IPsecはオプション IPsecを利用しやすい設計 現状 アドレス枯渇が深刻 普及が進行中

IPv4は1981年に作られた規格で、当時は約43億個の住所で十分でした。

しかしスマートフォンやIoT機器が爆発的に増えた昨今では、住所が足りなくなっています。

IPv6はこの問題を解消するために開発された次世代規格です。

ただし、IPv6にしただけでは速度は上がりません。

速度改善の本当の理由は、IPv6とセットで使われる「IPoE」という接続方式にあります。

IPoEとは？｜ネットが速くなる「つなぎ方」の正体

IPoE（IP over Ethernet）とは、インターネットへの接続方式の一つで、従来のPPPoE方式に代わる新しいつなぎ方です。

「IPv6にすると速くなる」と言われる本当の理由は、このIPoE方式にあります。

なお光回線の速度比較記事はこちらで紹介しています、速度にこだわりたい方は併せてご確認ください。

なぜIPoEだと速くなるのか？｜高速道路の「料金所」で考える

従来のPPPoE方式は、高速道路に例えると「料金所がある道路」です。

PPPoE方式では、ユーザーの通信がNTTの「網終端装置（NTE）」という設備を必ず経由します。

利用者が増える夜間や休日に、この網終端装置で通信の渋滞（輻輳）が発生し、速度が低下します。

一方、IPoE方式は「料金所がない道路」です。

IPoE方式では網終端装置を経由せず、「VNE事業者」を通じて直接インターネットに接続します。

料金所を通らないため、利用者が集中する時間帯でも渋滞が起きにくく、PPPoEより混雑の影響を受けにくいのが最大の特徴です。

IPoEとPPPoEの違い一覧

PPPoEは網終端装置を経由するため混雑しやすく、IPoEは網終端装置を迂回するため混雑しにくい、という点が最大の違いです。

項目 PPPoE方式（従来） IPoE方式（新しい） 接続経路 網終端装置（NTE）を経由 VNE事業者を経由（NTEを迂回） 認証方式 ID・パスワードで認証 回線認証（自動） 混雑の影響 受けやすい（夜間に低下しやすい） 受けにくい傾向がある 対応規格 IPv4 / IPv6 IPv6（IPv4はIPv4 over IPv6で対応） 設定の手間 ID/PW入力が必要 ルーター接続のみ（自動設定） 必要な機器 PPPoE対応ルーター IPoE（IPv4 over IPv6）対応ルーター

ただし、IPoE方式はIPv6通信にしか対応していません。

IPv4専用サイトにもアクセスするには、「IPv4 over IPv6」という技術が必要になります。

IPv6 IPoEで速度が改善する仕組み｜図解で解説

ここまでの内容を整理すると、IPv6 IPoEで速度が改善する仕組みは次のとおりです。

つまり「IPv6にすると速くなる」の正確な意味は、IPv6対応によりIPoE方式が使えるようになり、混雑を回避できるようになるということです。

IPv6という規格自体が速度を上げているわけではありません。

なお、IPoE方式でも速度はVNE事業者やプロバイダ、ルーター、宅内のWi-Fi環境などに左右されます。

「必ず速くなる」わけではなく、「混雑の影響を受けにくくなる」と理解しておきましょう。

プロのアドバイス 💡 速度が遅いと問い合わせがあった時に、ipv6オプションの案内をしたことがあります。お客様は、オンラインゲームをしているがカクついてゲームにならないと言うことです。 IPv6がオプションを案内した後、速度の問い合わせがなくなったので解決してるのかなと思います。

IPv4 over IPv6とは？｜IPv6環境でも全サイトにアクセスできる技術

IPv4 over IPv6とは、IPv6の高速な通信路を使いながら、IPv4のサイトにもアクセスできる技術です。

IPoE方式はIPv6通信にしか対応していないため、IPv6だけではIPv4専用サイトにアクセスできない可能性があります。

IPv4 over IPv6はこの問題を解決し、IPoEの「混雑しにくい」メリットを維持しつつ、全てのサイトに快適にアクセスできるようにします。

IPv4 over IPv6の主要方式｜MAP-E・DS-Liteなど

IPv4 over IPv6の実装方式は、主にMAP-EとDS-Liteの2種類があります。

どちらもIPv6の通信路を使ってIPv4サイトにアクセスする技術ですが、変換処理を行う場所が異なります。

項目 MAP-E DS-Lite 変換の仕組み ルーター側でIPv4→IPv6に変換 VNE側でIPv4→IPv6に変換 ポート制限 あり（共有ポートを使用） なし（NATはVNE側で処理） 代表的なサービス v6プラス、IPv6オプション transixなど ゲーム・サーバー利用 ポート制限で影響が出る場合あり 影響が少ない

どの方式を使うかはプロバイダによって自動的に決まるため、利用者が選択するものではありません。

日常的なWeb閲覧・動画視聴・SNS利用であれば、どちらの方式でも快適に利用できます。

主要VNE事業者と対応サービス一覧

VNE事業者 サービス名 方式 対応プロバイダ（例） JPNE v6プラス MAP-E GMOとくとくBB、@nifty、So-netなど MFEED transix DS-Lite IIJmio、enひかり、excite MEC光など アルテリア・ネットワークス クロスパス IPv4 over IPv6（方式詳細は事業者仕様による） 楽天ひかりなど BIGLOBE IPv6オプション MAP-E ビッグローブ光 ※対応プロバイダは一例です。最新情報は各プロバイダの公式サイトでご確認ください

なお、NURO光やauひかりは、フレッツ光系の「v6プラス」「transix」などとは仕組みの整理が異なる独自提供です。

IPv6対応自体は進んでいますが、サービスの見せ方や方式名は各社で異なります。

IPv6 IPoEのメリット5つ

IPv6 IPoE接続に切り替えることで得られるメリットは、大きく以下の5つです。

メリット 内容 ①速度の安定 夜間・休日でも速度低下が起きにくい ②高速プラン対応 10ギガプランの性能を活かしやすい ③設定が簡単 ID・パスワード不要で自動接続 ④セキュリティ IPsecを利用しやすい設計 ⑤将来性 IPv4アドレス枯渇への備えになる

特に重要なのは①の速度安定です。

IPoE方式はPPPoEのボトルネックだった網終端装置を迂回するため、利用者が集中する時間帯でも混雑の影響を受けにくくなります。

それぞれ詳しく解説します。

メリット①夜間・休日でも速度低下が起きにくい

IPv6 IPoEの最大のメリットは、利用者が集中する時間帯でも速度が安定しやすいことです。

PPPoE方式では、夜間（19時〜23時頃）にネットが遅くなるという経験をした方が多いのではないでしょうか。

これは通信が「網終端装置」という設備を必ず経由するため、利用者が増えると渋滞が起きる構造になっているからです。

IPoE方式ではこの網終端装置を迂回するため、夜間や休日でも混雑の影響を受けにくく、動画視聴やビデオ通話が途切れにくくなります。

プロのアドバイス 💡 夜に遅いとなるのは、全回線共通の出来事です。 昼間でもストレスかかる場合はIPV6になっていないなら切り替えたほうがいいレベルです。

メリット②10ギガプランの性能を活かしやすい

せっかく10ギガプランを契約しても、接続方式がPPPoEのままでは回線の性能を十分に発揮できない場合があります。

10ギガプランではIPoE（IPv4 over IPv6）対応ルーターの利用が前提になっていることが多く、IPoE方式に切り替えることで初めて高速プランの恩恵を受けやすくなります。

ただし、実測速度はルーターの性能・LANケーブルの規格・Wi-Fi環境など宅内の設備にも左右されるため、方式の切り替えだけで速度が保証されるわけではない点は注意してください。

メリット③接続設定が簡単（ID・パスワード不要）

PPPoE方式では、プロバイダから届いたID・パスワードをルーターに手入力する必要がありました。

この設定が分からず、サポートに電話した経験がある方も多いのではないでしょうか。

IPoE方式は「回線認証（自動認証）」を採用しているため、対応ルーターをONUに接続するだけで自動的にインターネットに繋がります。

設定画面を開く必要すらないので、機械が苦手な方でも安心です。

メリット④セキュリティ面で有利な設計

IPv6は、通信の暗号化技術であるIPsecを利用しやすい設計思想で作られています。

IPv4ではIPsecはオプション扱いでしたが、IPv6では標準仕様として組み込まれています。

ただし、IPv6にするだけで通信が自動的に暗号化されるわけではありません。

実際の安全性は、ルーターのファイアウォール設定や、アクセス先のサイトがHTTPSに対応しているかなど、複数の要素に左右されます。

IPv6はあくまでセキュリティを高めやすい土台があるという位置づけです。

メリット⑤将来性がある（IPv4枯渇対策）

IPv4のアドレス（約43億個）はすでに枯渇が進んでおり、今後IoT家電やスマートホーム機器がさらに増えることで、この問題は一層深刻になります。

IPv6 IPoE環境を今のうちに整えておけば、将来的にIPv4が完全に使えなくなる局面が来ても、慌てて環境を変える必要がありません。

長い目で見れば、早めに切り替えておくほど手間もコストも少なく済むということです。

IPv6 IPoEの注意点3つ

メリットの多いIPv6 IPoEですが、事前に知っておくべき注意点が3つあります。

注意点 内容 ①対応ルーターが必要 古いルーターでは利用できない場合がある ②ポート制限 MAP-E方式では一部サービスに影響が出る可能性 ③速くならないケース ルーターや宅内環境が原因で改善しないことも

いずれも事前に把握しておけば対処できる内容です。それぞれ詳しく解説します。

注意点①対応ルーターが必要

IPoE接続（特にIPv4 over IPv6）を利用するには、対応したルーターが必要です。

古いルーターでは対応していないケースがあり、その場合はルーターの買い替えまたはレンタルが必要になります。

方法 メリット デメリット プロバイダからレンタル 設定不要ですぐ使える。故障時は交換対応 月額330〜550円のレンタル料が発生する場合あり 対応ルーターを購入 長期的にはコストが安い。好みの機種を選べる 初期費用がかかる。対応方式の確認が必要 ※GMOとくとくBBなどルーター無料レンタルのプロバイダもあります

購入する場合は、自分のプロバイダが採用している方式に対応しているルーターを選ぶ必要があります。

不安な方はプロバイダからのレンタルが確実です。

プロのアドバイス 💡 現場で最も多いトラブルは「IPv6には対応しているが、IPv4 over IPv6には非対応のルーターだった」というケースです。 この場合、IPv4の通信だけPPPoE経由のままになり速度が改善しません。 購入時はメーカー公式サイトで「v6プラス対応」「transix対応」など、自分のプロバイダのサービス名が明記されている機種を選んでください。迷うならプロバイダからのレンタルが確実です。

注意点②MAP-E方式ではポート制限がある

MAP-E方式のIPv4 over IPv6では、複数のユーザーでポート番号を共有する仕組みになっています。

このため、特定のポートを指定して使うサービスに影響が出る場合があります。

具体的には以下のようなケースです。

自宅サーバーの外部公開（ポート開放が必要な用途）

一部のオンラインゲーム（特定ポートを使用するタイトル）

IP電話の一部サービス

一般的なWeb閲覧・動画視聴・SNS・ビデオ通話には影響ありません。

ゲームや自宅サーバーの用途が多い方は、ポート制限のないDS-Lite方式のプロバイダを選ぶと安心です。

注意点③IPv6にしても速くならないケースがある

IPv6 IPoEに切り替えたのに速度が改善しない場合、接続方式ではなく宅内環境に原因がある可能性が高いです。

よくある原因は以下の4つです。

ルーターがIPv4 over IPv6に未対応 — IPv6通信はIPoEでも、IPv4通信はPPPoE経由のままになっている。最も多い原因

— IPv6通信はIPoEでも、IPv4通信はPPPoE経由のままになっている。最も多い原因 LANケーブルの規格が古い — CAT5以下だと最大100Mbpsに制限される。CAT6以上への交換が必要

— CAT5以下だと最大100Mbpsに制限される。CAT6以上への交換が必要 マンションのVDSL方式 — 建物内が電話回線のため、IPoEにしても最大100Mbpsが上限

— 建物内が電話回線のため、IPoEにしても最大100Mbpsが上限 端末のスペック不足 — 古いPCやスマホでは回線速度を活かしきれない

速度が改善しない場合は、まずルーターがIPv4 over IPv6に対応しているかを最優先で確認してください。

自分の接続方式を確認する方法｜IPv6 IPoE対応チェック

IPv6 IPoEに切り替える前に、まず現在の接続方式を確認しましょう。

確認方法は3つあります。

方法 手軽さ 確認できること ①Webサイトで確認 最も簡単（アクセスするだけ） IPv6接続が有効かどうか ②PCの設定画面で確認 やや手間がかかる IPv6アドレスが割り振られているか ③ルーターの管理画面で確認 最も正確 接続方式（PPPoE/IPoE）の種類

迷ったら①のWebサイト確認がおすすめです。それぞれの手順を解説します。

方法①Webサイトで確認する（最も手軽）

特別な知識は不要で、ブラウザで「test-ipv6.com」にアクセスするだけで、自動的にテストが実行されます。

ブラウザで「test-ipv6.com」にアクセス 自動的にテストが実行される 高スコアが表示されれば、IPv6接続が有効になっている可能性が高い

スコアが低い場合は、IPv6がまだ有効になっていない可能性があります。

プロバイダでIPv6オプションの申し込みが必要なケースもあるため、次のステップとしてプロバイダのマイページを確認してみてください。

なお、このテストはあくまで目安です。

正確な接続状況を知りたい場合は、プロバイダへの問い合わせが確実です。

方法②PCの設定画面で確認する

お使いのPCからもIPv6が有効かどうかを確認できます。

OS別に手順を紹介します。

Windows：コマンドプロンプトで「ipconfig」を実行し、「IPv6 アドレス」の項目が表示されていればIPv6が有効です。

Mac：「システム設定」→「ネットワーク」→ 接続中のネットワーク →「詳細」→「TCP/IP」で「IPv6アドレス」が表示されていれば有効です。

ただし、この方法で確認できるのはIPv6が有効かどうかまでです。

接続方式がIPoEかPPPoEかまでは判別できないため、詳しく知りたい場合は次の方法③を試してください。

方法③ルーターの管理画面で確認する

最も正確に確認できる方法です。ルーターの管理画面では、現在の接続方式（PPPoEまたはIPoE）を直接確認できます。

ブラウザのアドレスバーに「192.168.1.1」または「192.168.11.1」と入力してアクセス ルーターの管理画面にログインする（初期ID・パスワードはルーター本体の側面や底面に記載されていることが多い） 接続状態のページで「IPoE」「IPv6」「v6プラス」等の表示があるか確認する

表示内容はメーカーや機種によって異なりますが、「IPoE接続中」や「IPv6 IPoE」といった表示があればIPoE方式で接続できています。

「PPPoE接続中」と表示されている場合は、まだ切り替えが完了していません。

IPv6 IPoEに切り替える方法｜3ステップで完了

現在PPPoE方式を利用中の方でも、多くの場合回線の変更は不要です。

プロバイダへの申し込みとルーターの準備だけで切り替えられます。

ステップ やること 所要時間の目安 ①対応確認 プロバイダがIPv6 IPoEに対応しているか確認 5分程度 ②申し込み プロバイダのマイページまたは電話で申し込み 即日〜数日で切替完了 ③ルーター設置 対応ルーターをONUに接続するだけ 10分程度

それぞれの手順を詳しく解説します。

ステップ①プロバイダのIPv6 IPoE対応を確認する

まず、現在利用中のプロバイダがIPv6 IPoE（IPv4 over IPv6）に対応しているかを確認します。

プロバイダの公式サイトやマイページで確認できます。

主要な光回線の対応状況は以下のとおりです。

光回線 IPv6 IPoE対応 IPv4 over IPv6サービス名 ドコモ光（GMOとくとくBB） ○ v6プラス ソフトバンク光 ○ IPv6高速ハイブリッド ビッグローブ光 ○ IPv6オプション 楽天ひかり ○ クロスパス GMOとくとくBB光 ○ v6プラス enひかり ○ transix / v6プラス（選択可） NURO光 — 独自方式（フレッツ系とは整理が異なる） auひかり — 独自方式（フレッツ系とは整理が異なる） ※最新の対応状況は各公式サイトでご確認ください

NURO光・auひかりはNTTのフレッツ網を使わない独自回線のため、IPoE/PPPoEという区分自体がありません。

どちらも標準で高速な接続が可能です。

自分のプロバイダが表にない場合は、プロバイダの公式サイトで「IPv6」「IPoE」「v6プラス」などのキーワードで検索するか、サポート窓口に問い合わせてください。

ステップ②IPv6 IPoEの利用申し込みをする

プロバイダが対応していることを確認できたら、IPv6 IPoEオプションの申し込みを行います。

多くのプロバイダでは追加料金なし で申し込み可能

で申し込み可能 プロバイダのマイページやサポート窓口から申し込める

申し込みから切り替えまでの期間は即日〜数日程度が一般的

なお、GMOとくとくBBやビッグローブ光など、契約時点から自動でIPv6 IPoEが有効になっているプロバイダもあります。

その場合は申し込み不要で、すでにIPoE接続になっている可能性があります。

ステップ③対応ルーターを設置する

最後に、IPv4 over IPv6に対応したルーターを設置します。

IPoE方式ではPPPoEのようなID・パスワードの入力は一切不要です。

対応ルーターをONU（光回線終端装置）にLANケーブルで接続するだけで、自動的にIPoE接続が確立されます。

設置後は、「test-ipv6.com」にアクセスして、IPv6接続が有効になっていることを確認しましょう。

高スコアが表示されていれば切り替え完了です。

もしIPv6が有効にならない場合は、ルーターがIPv4 over IPv6に対応しているか、プロバイダ側の切り替え処理が完了しているかを再度確認してください。

IPv6 IPoEに関するよくある質問（FAQ）

Q IPv6にするとネットは速くなりますか？ ▼ A IPv6自体に速度を上げる効果はありません。速度改善の主因は、IPv6とセットで利用されるIPoE方式です。IPoE方式は網終端装置の混雑を回避できるため、特に夜間の速度改善が期待できます。 Q IPv6 IPoEは無料で使えますか？ ▼ A 多くのプロバイダでは追加料金なしで利用できます。ただしIPv4 over IPv6対応ルーターが必要で、プロバイダによってはレンタル料（月額330〜550円程度）がかかる場合もあります。 Q IPv6にしたのに速度が変わらないのはなぜ？ ▼ A ①ルーターがIPv4 over IPv6未対応

②LANケーブルが古い（CAT5以下）

③端末のスペック不足

④マンションのVDSL方式（最大100Mbps制限）

上記が主な原因です。まずルーターの対応状況を確認してください。 Q v6プラスとtransixの違いは？ ▼ A v6プラスはMAP-E方式、transixはDS-Lite方式を採用しています。日常利用での体感差はほとんどありませんが、MAP-E方式にはポート制限があるため、自宅サーバーを運用したい方はDS-Lite方式が向いています。方式はプロバイダで決まります。 Q オンラインゲームはIPv6 IPoEで問題ない？ ▼ A むしろ混雑を回避できるため、Ping値の改善が期待できます。ただしMAP-E方式ではポート制限により一部タイトルで影響が出る可能性があります。気になる方はDS-Lite方式のプロバイダを選ぶと安心です。 Q マンションでもIPv6 IPoEは使えますか？ ▼ A 光回線がIPv6対応であれば利用可能です。ただしVDSL方式のマンションでは、IPv6 IPoEに切り替えても速度は最大100Mbpsに制限されます。配線方式はプロバイダやNTTへの問い合わせで確認できます。

まとめ｜IPv6 IPoEで快適なインターネット環境を手に入れよう

この記事のポイントをまとめます。

● ポイント IPv6 はインターネットの「住所」の新しいルール（アドレス枯渇の解消）

はインターネットの「住所」の新しいルール（アドレス枯渇の解消） IPoE はインターネットへの「つなぎ方」（混雑する網終端装置を迂回できる）

はインターネットへの「つなぎ方」（混雑する網終端装置を迂回できる） 「IPv6にすると速くなる」の正体は IPoE方式 のおかげ

のおかげ IPv4 over IPv6 で全サイトにIPoE経由で快適にアクセスできる

で全サイトにIPoE経由で快適にアクセスできる 切り替え手順は 「確認→申込→ルーター設置」の3ステップ

多くのプロバイダで追加料金なしで利用可能

夜間にインターネットが遅くなるとお悩みの方は、まず自分の接続方式を確認してみてください。

PPPoE方式のままであれば、IPv6 IPoEへの切り替えで速度改善が期待できます。