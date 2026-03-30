格安SIMに合う光回線おすすめ｜セット割なしでもお得な回線

「格安SIMを使っているけれど、どの光回線と組み合わせればお得なの？」と悩んでいませんか。

当サイトでは格安SIM・オンライン専用プラン利用者300名を対象に独自調査を実施しました。

その結果、利用者が多かったSIMは楽天モバイル19.3%・ワイモバイル16.3%・UQモバイル15.3%・ahamo12.0%で、通信費総額は月5,000〜6,999円が最多でした。

本記事では調査データと公式情報をもとに、格安SIMユーザーにおすすめの光回線5社を比較し、セット割の有無別に最適な選び方を解説します。

この記事でわかること 格安SIMユーザーにおすすめの光回線5社と料金比較

セット割あり・なしで変わる光回線の選び方

300名調査で分かった格安SIMユーザーの通信費傾向

ブランド別（楽天・ワイモバイル・UQ・ahamoなど）の最適な組み合わせ

調査概要はこちら 項目 内容 調査テーマ 格安SIM利用者の光回線選び実態調査 調査方法 インターネット調査 調査日 2026年3月30日 対象者 格安SIM・オンライン専用プランと光回線を併用する全国の男女 有効回答数 300名 主な設問 利用中のSIM、光回線、通信費総額、住居形態など 調査主体 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム ▶︎調査結果（PDF）はこちら ※記事内の料金・キャンペーンは2026年3月30日時点で確認した情報です。

最新の内容は各公式サイトでご確認ください。

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

【結論】格安SIMユーザーにおすすめの光回線5選

まずは結論として、当サイトがおすすめする光回線5社を紹介します。

自分が使っているSIMブランドに合ったサービスを確認してみてください。

サービス おすすめな人 月額の目安 特徴 GMOとくとくBB光 セット割なしの格安SIM全般 戸建て5,390円

マンション4,290円 シンプルでコスパが高い 楽天ひかり 楽天モバイルユーザー 戸建て5,280円

マンション4,180円 ポイント還元で実質負担を下げやすい ソフトバンク光 ワイモバイルユーザー 戸建て5,720円

マンション4,180円 おうち割で家族のスマホ代も下がる ビッグローブ光 UQモバイルユーザー 戸建て5,478円

マンション4,378円 自宅セット割と組み合わせやすい ドコモ光 家族にドコモ回線がある人 戸建て5,720円

マンション4,400円 ahamo単独以外なら有力候補 ※上記は税込表示です。キャンペーン・割引は2026年3月30日時点の情報です。

この5社を選んだのは、格安SIMユーザー300名の調査結果と、セット割対応をバランスよくカバーできる組み合わせだからです。

セット割が使えるかどうかが最大の分岐点であり、ここを整理するだけで候補は2〜3社に絞れます。

セット割の対象外となるmineo・IIJmio・日本通信SIM・povo・LINEMOなどの利用者は、月額自体が安いGMOとくとくBB光を基準に考えるのがシンプルです。

格安SIMユーザーの光回線選びが難しい理由

三大キャリアなら対応する光回線が比較的はっきりしていますが、格安SIMユーザーは事情が異なります。

なぜなら、スマホセット割が使える人と使えない人で、おすすめの回線がまったく変わるからです。

楽天モバイル・ワイモバイル・UQモバイルのように固定回線との相性が見やすいブランドもあれば、mineo・IIJmio・日本通信SIMのように割引よりも回線そのものの安さで選んだ方がよいブランドもあります。

つまり、「格安SIM＝全員同じ選び方」ではなく、自分のSIMブランドに合わせたアプローチが必要になるのです。

まずは「セット割の有無」で分岐しよう

格安SIMユーザーが光回線を選ぶとき、最初に確認すべきなのは「セット割が使えるかどうか」です。

ここを混同すると、比較の入口からずれてしまい、時間も手間もムダになりかねません。

プロのアドバイス 💡 セット割の割引額は、オプション加入が条件になっていることが多く、表示通りの値引きにはならないケースがあります。格安SIMユーザーは特にオプション込みの実質月額で比較するのが大切です。

光回線のセット割とは？格安SIMでも使える？

光回線のセット割とは、特定の光回線とスマホを同時に利用することでスマホ側の月額が割引される仕組みです。

三大キャリア系列のサブブランドであるワイモバイル・UQモバイルはセット割の対象になっており、光回線との組み合わせで毎月のスマホ代を下げられます。

楽天モバイルは楽天ひかりとの併用で毎月ポイント還元を受けられるため、広い意味でセット特典があるといえるでしょう。

一方、mineo・IIJmio・日本通信SIM・povo・LINEMOなどの独立系格安SIMには、光回線との直接的な割引がありません。

セット割がないブランドでは、割引に振り回されず月額自体の安さやIPv6対応で光回線を選ぶのが賢い判断になります。

実質月額の計算方法

光回線を正確に比較するには、実質月額を計算するのがもっとも確実な方法です。

計算式は（月額料金 × 24ヶ月 ＋ 事務手数料 ＋ 工事費 − キャッシュバック） ÷ 24で求められます。

たとえばGMOとくとくBB光のマンションプランなら、（4,290円 × 24 ＋ 3,300円 ＋ 0円 − キャッシュバック額） ÷ 24 で実質月額が算出できます。

この計算を各社で行うことで、見た目の月額やキャンペーンの派手さに惑わされず、本当に安い回線がどれなのかを客観的に判断できるようになります。

セット割が使える主なブランド

楽天モバイル・ワイモバイル・UQモバイルは、固定回線との組み合わせメリットが比較的はっきりしているブランドです。

この3ブランドを使っている方は、まず対応回線を先に比較した方が効率よく絞り込めます。

SIMブランド 相性の良い光回線 主な割引・特典 楽天モバイル 楽天ひかり 楽天ポイント毎月1,000pt還元 ワイモバイル ソフトバンク光 おうち割 光セット（A）最大1,650円/月割引 UQモバイル ビッグローブ光 自宅セット割 最大1,100円/月割引

セット割が弱い・ない主なブランド

mineo・IIJmio・日本通信SIM・povo・LINEMOなどは、固定回線との直接的な割引がないか非常に小さいブランドです。

この場合は割引に振り回されず、回線そのもののシンプルな安さとIPv6対応で選ぶのが合理的な判断になります。

ahamoもドコモ光セット割の対象外のため、ahamo単独で使うなら同じ考え方が当てはまります。

セット割が使える格安SIMユーザーの選び方

セット割が使える場合は、光回線とスマホを別々に見るのではなく、家計全体の通信費で考えるのがコツです。

ただし、セット割は表示通りの値引きにならないケースもあるため注意が必要です。

たとえばワイモバイルのおうち割は、適用にあたり光BBユニット等のオプション加入が条件となっています。

対象プランやオプション条件まで確認して初めて正しい比較になるため、「最大割引額」だけを見て決めるのは避けましょう。

家族の回線数で差が出る

セット割は1回線あたりの割引額がそこまで大きくなくても、家族の対象回線が多いほど合計の割引額が膨らみます。

たとえばワイモバイルで家族3人がおうち割を使えば、最大で月4,950円の割引になる計算です。

一人暮らしで割引が1回線分しかない場合は、セット割にこだわらずGMOとくとくBB光のようなシンプルな回線と比較する価値があります。

セット割が弱い格安SIMユーザーの選び方

セット割が期待できないブランドを使っている方は、光回線の月額そのものの安さで比較するのが正攻法です。

具体的には、月額が分かりやすく、IPv6が標準対応で、違約金や契約期間の縛りが重くない回線を軸にすると迷いにくくなります。

GMOとくとくBB光はこの条件をすべて満たしており、セット割なしの格安SIMユーザーにとって最も比較しやすい基準になるでしょう。

キャッシュバックだけで選ばない方がよい理由

光回線の申し込みでは高額キャッシュバックが目立ちますが、一時的な特典に惹かれて月額が高い回線を選ぶと本末転倒です。

とくにオプション加入が条件のキャッシュバックは、結果的に毎月の固定費が上がるケースがあります。

格安SIMユーザーほど固定費のシンプルさを重視した方が、長期で見たとき損しにくいといえます。

プロのアドバイス 💡 キャッシュバック額が極端に高い代理店は、有料オプションへの加入が条件になっていることがあります。 受け取り忘れのリスクも含め、実質月額ベースで比較する方が失敗しにくいです。

格安SIMユーザーは実質月額をどう見るべき？

光回線を比較するときは、表面的な月額だけでなく実質的な負担額で見ることが大切です。

具体的には、光回線の月額 ＋ 必要オプション料金 − スマホ側の割引 − ポイント還元で計算すると、毎月の本当の負担が見えてきます。

格安SIMユーザーはもともとスマホ代を抑えているぶん、固定回線の月額に敏感な傾向があります。

当サイトの調査でも、通信費総額が月5,000〜6,999円の層が31.7%で最多でした。

この価格帯に収めるには、セット割があるなら対応回線を使い、ないなら月額自体が安い回線を選ぶのが最短ルートになります。

格安SIMユーザー向け光回線5社を比較表で一覧

ここからは、おすすめ5社の料金・特徴をまとめた比較表を確認しましょう。

自分のSIMブランドと相性の良い回線がどれか、月額とセット割のバランスで比べてみてください。

サービス 月額目安 割引相性 特徴 GMOとくとくBB光 戸建て5,390円

マンション4,290円 セット割なし勢向け 縛りなし / IPv6標準 楽天ひかり 戸建て5,280円

マンション4,180円 楽天モバイルで毎月1,000pt 楽天経済圏と相性が良い ソフトバンク光 戸建て5,720円

マンション4,180円 ワイモバイルに強い セット割条件は要確認 ビッグローブ光 戸建て5,478円

マンション4,378円 UQ mobile向け 全国対応しやすい ドコモ光 戸建て5,720円

マンション4,400円 ドコモ向け ahamo単独は割引対象外 ※税込。割引やポイント特典は時期・条件で変動するため、必ず申込窓口で最新条件を確認してください。

月額だけで見ると楽天ひかりが最安水準ですが、ポイント還元が前提のため、楽天経済圏を使わない方には恩恵が薄い点に注意が必要です。

セット割なしで最もシンプルに安いのはGMOとくとくBB光で、迷ったときの基準にしやすいサービスといえます。

プロのアドバイス 💡 比較表を見るときは、月額料金だけでなく回線網の種類・IPv6標準対応・開通までの日数も確認してください。 格安SIMユーザーはセット割が弱い分、この3点で実質的な差が出やすいです。

GMOとくとくBB光｜セット割なしの格安SIMユーザー向け

GMOとくとくBB光は、セット割がない格安SIMユーザーに最も合わせやすい光回線です。

IPv6標準対応・縛りなし・違約金0円というシンプルな条件が強みで、「余計なオプションなしで安く使いたい」人に向いています。

格安SIMユーザーは「スマホ代を抑えたい」という意識が強い方が多いため、光回線側でも無駄な出費を避けたいはずです。

契約期間の縛りがなく、いつ解約しても違約金が0円という点は、引っ越しや乗り換えの可能性がある方にとって大きな安心材料になります。

利用者の声 「mineoと組み合わせて使っています。セット割はないですが、月額がシンプルに安いので通信費の合計が6,000円台に収まっています。縛りがないのも気に入っています。」（30代・一人暮らし）

GMOとくとくBB光の基本情報

主な料金やスペックは以下のとおりです。

項目 内容 月額料金 戸建て5,390円 / マンション4,290円 契約期間 縛りなし 違約金 0円 IPv6 標準対応（v6プラス） 工事費 実質無料（分割割引） ※2026年3月30日時点の情報です。

どんな人に向いている？

mineo・IIJmio・日本通信SIM・povo・LINEMOなどを使っている方は、まずGMOとくとくBB光を基準にして他社と比較すると整理しやすくなります。

ahamoユーザーで家族にドコモ回線がない場合も、こちらが第一候補になるでしょう。

条件がシンプルなぶん、「あとから想定外の出費があった」という失敗が起きにくいのもメリットです。

Wi-Fiルーターも無料レンタルできるため、初期費用を抑えたい方にも適しています。

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

楽天ひかり｜楽天モバイルユーザー向け

楽天ひかりは、楽天モバイルユーザーがポイント還元込みで考えるなら有力な選択肢です。

楽天経済圏を日常的に活用している方であれば、実質負担を下げやすいのが魅力といえます。

IPv6はクロスパス方式に対応しており、混雑時間帯でも安定した速度が期待できます。

楽天モバイルと楽天ひかりを併用すると毎月1,000ポイントが還元されるため、年間で12,000ポイント相当のメリットを得られる計算です。

利用者の声 「楽天モバイルと楽天ひかりのセットで使っています。毎月1,000ポイントもらえるので楽天ペイの支払いに回せて、実質的な通信費はかなり抑えられています。」（40代・家族世帯）

楽天ひかりの基本情報

主な料金やスペックは以下のとおりです。

項目 内容 月額料金 戸建て5,280円 / マンション4,180円 楽天モバイル併用特典 毎月1,000ポイント還元 IPv6 対応（クロスパス） 契約期間 2年（自動更新） ※2026年3月30日時点の情報です。

楽天モバイルとの相性を見るポイント

月額の安さだけでなく、ポイント還元を日常的に使えるかどうかが判断材料になります。

楽天ポイントを楽天市場や楽天ペイで積極的に使う人ほど、楽天ひかりのメリットは大きくなるでしょう。

逆に、ポイントをあまり使わない方にとっては、GMOとくとくBB光の方がシンプルでお得になる可能性があります。

契約期間は2年の自動更新で、更新月以外に解約すると違約金が発生する点も事前に把握しておきましょう。

ソフトバンク光｜ワイモバイルユーザー向け

ソフトバンク光は、ワイモバイルユーザーなら優先して比較したい回線です。

おうち割 光セット（A）を使えれば、スマホ側の月額割引も含めて通信費の総額を下げやすくなります。

ワイモバイルなら最大1,650円/月の割引が受けられますが、適用には光BBユニット等のオプションパック（月額550円）への加入が必要です。

なお、同じソフトバンク系列でもLINEMOはおうち割の対象外なので注意してください。

利用者の声 「家族3人でワイモバイルを使っていて、ソフトバンク光のおうち割で毎月合計3,300円の割引になっています。オプション550円を差し引いても十分お得です。」（30代・家族世帯）

ソフトバンク光の基本情報

主な料金やスペックは以下のとおりです。

項目 内容 月額料金 戸建て5,720円 / マンション4,180円 ワイモバイル割引 おうち割 光セット（A）最大1,650円/月 IPv6 対応（光BBユニットレンタルが必要） 契約期間 2年（自動更新） ※2026年3月30日時点の情報です。

ワイモバイルユーザーが見るべき注意点

おうち割の適用には光BBユニット等のオプションパック（月額550円）への加入が必要です。

オプション費用を見ずに申し込むと、想定より月額が高く感じることがあるため気をつけてください。

それでも、家族でワイモバイルを複数回線使っている世帯なら、割引合計がオプション費用を上回るケースがほとんどです。

詳しい選び方は「ソフトバンクユーザー向け光回線の選び方」の記事も参考になります。

ビッグローブ光｜UQモバイルユーザー向け

ビッグローブ光は、UQモバイルユーザーやau系の割引を活かしたい方に向いた光回線です。

自宅セット割を使えれば、UQモバイルの月額が毎月最大1,100円割引されます。

さらに、家族にau回線がある場合はauスマートバリューも適用できるため、au・UQモバイル混在の家族構成にも対応しやすいのが特長です。

全国の光コラボ回線なのでエリアを選ばず、マンション・戸建てどちらでも契約しやすい点も安心材料になります。

利用者の声 「UQモバイルの自宅セット割で毎月1,100円引きになっています。夫婦2人で使っているので合計2,200円の割引。光回線の月額を考えても十分元が取れています。」（40代・家族世帯）

ビッグローブ光の基本情報

主な料金やスペックは以下のとおりです。

項目 内容 月額料金 戸建て5,478円 / マンション4,378円 UQモバイル割引 自宅セット割 最大1,100円/月 IPv6 標準対応 契約期間 3年（自動更新） ※2026年3月30日時点の情報です。

UQモバイルユーザーが比較するときの考え方

自宅セット割が使えるなら、ビッグローブ光は有力候補になります。

ただし、割引を使わない場合はGMOとくとくBB光の方が月額はシンプルに安くなります。

UQモバイルを使っているかどうかが大きな分岐点になるため、まずセット割の適用可否を確認しましょう。

auユーザーの方は「auユーザー向け光回線の選び方」の記事もあわせてご覧ください。

ドコモ光｜家族にドコモ回線がある人向け

ドコモ光は、ahamo単独なら最優先ではありませんが、家族に通常のドコモ回線がある場合は候補に入ります。

ahamoはドコモ光セット割の対象外なので、「ドコモ系だから」という理由だけで選ぶ必要はありません。

一方、ドコモの格安プランであるirumoを利用中の方は、ドコモ光セット割の対象になります。

irumo（0.5GBプランを除く）ならドコモ光との組み合わせで最大1,100円/月の割引を受けられるため、irumoユーザーにとってドコモ光は有力な選択肢です。

利用者の声 「家族がドコモのeximoを使っているので、ドコモ光のセット割を適用しています。私自身はahamoで割引対象外ですが、家族の回線に割引が入るので世帯全体で見ると助かっています。」（20代・家族世帯）

ドコモ光の基本情報

主な料金やスペックは以下のとおりです。

項目 内容 月額料金 戸建て5,720円 / マンション4,400円 ドコモセット割 ドコモ光セット割 最大1,100円/月（ahamo対象外） IPv6 対応（プロバイダにより異なる） 契約期間 2年（自動更新） ※2026年3月30日時点の情報です。

ahamoユーザーが見落としやすいポイント

ahamoはドコモのオンライン専用プランですが、ドコモ光セット割は適用されません。

そのため、ahamo単独で使うなら月額総額・IPv6対応・契約条件のシンプルさまで含めて比較した方が合理的です。

一方、家族に通常のドコモプラン（eximo等）を使っている人がいれば、その回線がセット割の対象になります。

家族構成込みで判断することが、損しない選び方のポイントです。

ドコモユーザーの方は「ドコモユーザー向け光回線の選び方」の記事も参考にしてみてください。

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

※実質料金を紹介する際のキャッシュバック金額は、最大金額ではなく、条件なしで受けられる金額を基準に算出しています。

プロのアドバイス 💡 ahamoユーザーはドコモ光のセット割対象外です。 家族にドコモ回線があればファミリー割引は組めますが、自分の回線は割引されません。 月額総額とIPv6対応の有無で比較するのが現実的です。監修者語録からピックアップして文章を入れてください。

ブランド別に見る格安SIMユーザーの選び方まとめ

ここまでの内容を踏まえ、主要な格安SIMブランド別のおすすめ光回線を整理します。

自分のSIMブランドに当てはめて確認してみてください。

SIMブランド おすすめ光回線 理由 楽天モバイル 楽天ひかり ポイント還元で実質負担が下がる ワイモバイル ソフトバンク光 おうち割で家族のスマホ代も割引 UQモバイル ビッグローブ光 自宅セット割で月額を抑えやすい ahamo（家族にドコモあり） ドコモ光 家族のドコモ回線にセット割が適用 ahamo（単独） GMOとくとくBB光 セット割対象外のためシンプルな安さ重視 mineo / IIJmio / 日本通信SIM GMOとくとくBB光 セット割なしなら月額の安さで選ぶ povo / LINEMO GMOとくとくBB光 縛りなし・IPv6標準で比較しやすい

迷ったときは、セット割が使えるならその対応回線を、使えないならGMOとくとくBB光を基準に比較するのが最も分かりやすい方法です。

一人暮らしと家族世帯で選び方は変わる？

格安SIMユーザーの光回線選びは、世帯構成によっても最適解が変わります。

一人暮らしと家族世帯、それぞれのポイントを押さえておきましょう。

一人暮らしの場合

一人暮らしでは、セット割が1回線分しか使えないため、割引額が小さくなりがちです。

その場合は割引にこだわるより、月額がシンプルに安い回線を選んだ方が結果的にお得になるケースが多いでしょう。

GMOとくとくBB光のように、縛りなし・違約金0円の回線なら、引っ越しや乗り換えにも柔軟に対応できます。

セット割の恩恵が薄い一人暮らしでは、割引額よりも月額のシンプルな安さを最優先にした方が後悔しにくいでしょう。

家族世帯の場合

家族世帯では、セット割の対象回線が複数あるほど割引の合計額が膨らみます。

ワイモバイルやUQモバイルで家族3〜4人がセット割を使えるなら、月額が多少高くても総額で逆転する可能性があります。

家族全員のスマホブランドを確認したうえで、セット割の合計額と回線の月額を天秤にかけて判断してみてください。

ただし、家族の格安SIMブランドがバラバラな場合は、セット割をまとめにくくなります。

その場合は、家族のSIMブランドを統一するか、セット割に頼らずGMOとくとくBB光のような月額重視の回線を選ぶ方が合理的です。

独自調査から分かった格安SIMユーザーの傾向

当サイトの独自調査から、格安SIMユーザーの光回線利用状況について興味深い傾向が見えてきました。

回線選びの参考としてチェックしておきましょう。

利用中のSIMブランド分布

調査で最も利用者が多かったのは楽天モバイル（19.3%）で、次いでワイモバイル（16.3%）、UQモバイル（15.3%）、ahamo（12.0%）と続きました。

上位4ブランドで全体の約6割を占めており、格安SIM市場の中心はこの4つに集約されていることが分かります。

利用中の光回線分布

利用中の光回線はソフトバンク光（17.7%）が最多で、ドコモ光（15.0%）、楽天ひかり（7.0%）、eo光（6.0%）、NURO光（5.3%）と続いています。

「格安SIM専用の光回線」を選んでいるわけではなく、自分のSIMと相性の良い回線を選んでいる傾向がはっきりと表れています。

通信費総額の分布

スマホと光回線を合わせた通信費総額は、月5,000〜6,999円が31.7%で最多でした。

次いで月7,000〜8,999円が29.7%となっており、多くの格安SIMユーザーが月1万円以下で通信環境を整えていることが分かります。

スマホ代を抑えていても、光回線の選び方次第で総額はかなり変わるため、回線選びの重要性は高いといえるでしょう。

プロのアドバイス 💡 格安SIMとの組み合わせでも、IPv6（IPoE）対応の光回線を選べば速度のストレスはほぼありません。通信費を抑えつつ快適に使いたい方は、月額の安さとIPv6対応の両方を満たす回線を選んでください。

格安SIMユーザーが光回線選びで失敗しないためのチェックリスト

最後に、格安SIMユーザーが光回線を選ぶときに確認しておきたいポイントをまとめました。

契約前にこのリストでチェックしておけば、大きな失敗は避けられるはずです。

今のスマホのセット割対応を確認する

実質月額（月額×24＋手数料＋工事費−CB）÷24で比較する

IPv6対応を確認する

キャッシュバックの受け取り条件を確認する

契約期間と違約金を確認する

セット割の有無を確認しないまま申し込むと、本来得られるはずの割引を逃してしまうことがあります。

実質月額の計算は手間に感じるかもしれませんが、24ヶ月分の総コストを割るだけなので一度やれば簡単です。

IPv6に対応しているかどうかは、夜間や休日の速度安定性に直結するため必ず確認しましょう。

キャッシュバックは受け取りまでに数ヶ月かかるケースや、メール案内を見逃すと失効するケースがあるため条件をよく読むことが大切です。

契約期間の縛りや違約金の有無も、将来の引っ越しや乗り換えを考えると見落とせないポイントになります。

よくある質問

格安SIMユーザーの光回線選びについて、よく寄せられる疑問にお答えします。

Q 格安SIMユーザーに一番おすすめの光回線はどれですか？ ▼ A A. セット割がない格安SIMなら、GMOとくとくBB光が最も比較しやすい候補です。

月額が分かりやすく、IPv6が標準対応で、縛りも違約金もないためシンプルに選べます。

セット割が使えるブランドなら、対応する光回線を優先して比較してみてください。 Q ahamoユーザーはドコモ光を選ぶべきですか？ ▼ A A. ahamoはドコモ光セット割の対象外なので、ブランド名だけでドコモ光を選ぶ必要はありません。

家族に通常のドコモ回線（eximo等）がある場合は、その回線にセット割が適用されるためドコモ光も候補になります。

ahamo単独なら、月額総額とIPv6対応で比較するのが合理的です。 Q ワイモバイルやUQモバイルならセット割優先でよいですか？ ▼ A A. セット割は有力な判断材料ですが、適用条件やオプション料金まで確認して判断することが大切です。

表示されている最大割引額だけでなく、実質負担（月額＋オプション−割引）で比較してください。

家族の対象回線が多いほど割引の合計額が大きくなるため、世帯構成も考慮しましょう。 Q 格安SIMだと光回線の速度は遅くなりますか？ ▼ A A. いいえ、格安SIMを使っているからといって光回線の速度が落ちることはありません。

光回線の速度はスマホのSIMブランドとは無関係で、回線の種類やプロバイダの品質で決まります。

IPv6対応の回線を選べば、どのサービスでも速度面のストレスは大きく出にくいでしょう。 Q 楽天モバイルユーザーは楽天ひかり一択ですか？ ▼ A A. 楽天ポイント還元を活かしたいなら楽天ひかりは有力な選択肢です。

ただし、楽天経済圏をあまり使わない方にとっては、GMOとくとくBB光の方がシンプルに安くなる可能性があります。

速度や料金条件まで含めて比較したうえで判断するのがおすすめです。 Q 一人暮らしでもセット割を重視すべきですか？ ▼ A A. 一人暮らしの場合、セット割は1回線分しか適用されないため割引額が限定的です。

割引額が月数百円程度なら、月額自体が安い回線を選んだ方がシンプルでお得になるケースもあります。

世帯人数と割引額を天秤にかけて判断してみてください。

まとめ

格安SIMユーザーの光回線選びでは、「セット割が使えるか」「使えないならシンプルに安いか」の2軸で判断するのがもっとも合理的です。

楽天モバイルなら楽天ひかり、ワイモバイルならソフトバンク光、UQモバイルならビッグローブ光が第一候補になります。

セット割が使えないmineo・IIJmio・povo・LINEMOなどのユーザーは、GMOとくとくBB光を基準に比較するのがシンプルです。

ahamoユーザーは家族構成次第でドコモ光かGMOとくとくBB光に分かれるため、セット割の適用可否を必ず確認してください。

派手なキャッシュバックより、毎月の固定費とIPv6対応の分かりやすさを重視して選べば、長期的に満足できる光回線が見つかるはずです。