ソフトバンク光への乗り換え手順｜違約金最大10万円還元と工事不要パターンを完全ガイド

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが、ソフトバンク光への乗り換え手順と違約金負担キャンペーンの適用条件を確認しました。現在の回線が光コラボか独自回線か、ホームルーターかによって、必要な手続きと工事の有無が大きく変わります。本記事は、回線種別ごとの乗り換え手順・解約証明書の準備・費用負担を抑える考え方を整理した実務ガイドです。

📌 この記事の結論 ソフトバンク光への乗り換えで最初に確認すべきなのは、いま使っている回線の種類です。光コラボ・フレッツ光なら工事不要で切り替えやすく、NURO光・auひかり・ホームルーターなどからは新規工事が必要です。違約金は「あんしん乗り換えキャンペーン」で最大10万円まで還元されるため、解約証明書を先に準備しておくことが失敗防止の軸になります。 現在の回線 手続き 工事 注意点 工事不要 光コラボ・フレッツ光 事業者変更/転用 不要 承諾番号の有効期限内に申込 NURO光・auひかり・電力系光回線 新規契約 必要 ソフトバンク光の開通後に旧回線を解約 ホームルーター・モバイルWi-Fi 新規契約 必要 端末返却・残債証明書を確認 申込窓口のキャッシュバックは契約種別や受取時期で条件が変わります。

結論:ソフトバンク光への乗り換えは「現在の回線種別」で手順が3パターンに分かれる

ソフトバンク光への乗り換えは、現在使っているインターネット回線によって手続きが大きく変わります。手順は、次の3つのパターンに整理できます。

パターン1: 光コラボ・フレッツ光から → 事業者変更・ 工事不要 ・約1〜2週間で切替

→ 事業者変更・ ・約1〜2週間で切替 パターン2: NURO光・auひかり等の独自回線から → 新規開通工事必要・1〜2ヶ月かかる

→ 新規開通工事必要・1〜2ヶ月かかる パターン3: ホームルーター・モバイルWi-Fiから → 新規開通工事必要・パターン2と同等

どのパターンでも公式の「あんしん乗り換えキャンペーン」で他社違約金が最大10万円まで還元されるため、手元に解約証明書を残せば乗り換え時の費用負担を大きく抑えられます。ただし、還元されるのは実際に発生した違約金・撤去費・対象端末残債の範囲内です。次章から各パターンの手順を順に整理します。

事前に確認しておくべき4項目

乗り換えを始める前に、以下の4項目を確認しておくとトラブルを避けられます。

1 現在の契約更新月

違約金が発生しない更新月内なら、還元キャンペーン申請の手間を減らせます。 2 現在の回線の種類

光コラボ(NTT回線)か独自回線かで、工事の有無や手続きが変わります。 3 提供エリアの確認

ソフトバンク光は10ギガ対応エリアが拡大中ですが、住所によっては未対応の場合があります。 4 申込窓口の選定

公式特典に加えて、窓口独自のキャッシュバックや受取条件も確認しておきましょう。 窓口ごとのキャッシュバック額・受取時期・申請方法まで比較したい場合は、ソフトバンク光のキャンペーン総合比較で4窓口の違いを確認できます。

パターン1:光コラボ・フレッツ光から乗り換える(事業者変更・工事不要)

光コラボ・フレッツ光からソフトバンク光への乗り換えは立ち会い工事が不要で、最短2週間で切り替わります。手続きの手間も最も少ないパターンです。

事業者変更の4ステップ

工事不要 事業者変更の手順(光コラボ → ソフトバンク光) 事業者変更承諾番号を取得(現在契約中の光コラボ事業者へ電話・有効期限15日) ソフトバンク光に申し込み(申込窓口ごとの特典条件も確認) 申込時に取得した事業者変更承諾番号を伝える NTT側で自動的に切替(立ち会い不要・約1〜2週間)

事業者変更承諾番号は取得から15日以内に申込み手続きを完了する必要があります。番号取得後はすぐに申込みを進めてください。

事業者変更で気をつける2つのポイント

事業者変更で見落としやすいポイントは2つあります。

違約金は還元対象 : 現在の光コラボの違約金は「あんしん乗り換えキャンペーン」で最大10万円まで還元されます。解約証明書はPDF・画像・紙のいずれかで保管してください。

: 現在の光コラボの違約金は「あんしん乗り換えキャンペーン」で最大10万円まで還元されます。解約証明書はPDF・画像・紙のいずれかで保管してください。 プロバイダーのメールアドレスは利用不可になる: 現プロバイダーのメールアドレスを使い続けたい場合は、現プロバイダーで「メールアドレス継続サービス」(有料)を申し込んでから切替を進めてください。

パターン2:NURO光・auひかり等の独自回線から乗り換える(新規工事必要)

NURO光・auひかり・電力系光回線(eo光・コミュファ光等)はNTT回線ではなく独自の光ファイバーを使うため、ソフトバンク光に乗り換えるには新規の開通工事が必要です。

独自回線からの乗り換えは「新規契約扱い」

工事必要 新規契約の手順(独自回線 → ソフトバンク光) ソフトバンク光に新規申込み(現在の回線解約はあと回しでOK) 開通工事日を予約(申込から1〜2ヶ月後の日程が一般的) 立ち会いで開通工事(屋外・屋内の作業に約1〜2時間) ソフトバンク光が開通したら現在の回線を解約(順序を逆にすると数日間ネット使えなくなる)

乗り換えでは、現在の回線の解約を「ソフトバンク光開通後」に行う流れが基本です。先に解約すると工事日まで数週間ネットが使えない期間が発生します。

工事費は月額割引で相殺される

開通工事費は、対象キャンペーンの月額割引で実質負担を抑えられます。1ギガの乗り換え新規は「SoftBank 光 乗り換え新規で割引キャンペーン」、10ギガ新規は「SoftBank 光・10ギガ 工事費あんしんキャンペーン」など、契約プランによって対象キャンペーンが異なります。たとえば工事費31,680円の場合、1,320円×24カ月の月額割引で相殺される仕組みです。工事費やキャンペーン名は申込時期で切り替わるため、申し込み直前に公式条件を確認してください。

パターン3:ホームルーター・モバイルWi-Fiから乗り換える(新規工事必要)

ホームルーター(ソフトバンクエアー・WiMAX等)やモバイルWi-Fiから固定回線へ乗り換える場合も、ソフトバンク光の開通工事が必要です。基本的な流れはパターン2と同じです。

ホームルーター・モバイルWi-Fiから乗り換えるメリット3つ

ホームルーターから固定回線へ乗り換えると、次のようなメリットがあります。

速度が安定する : 平日夜の混雑時間帯でもホームルーターの1/3程度の遅延に収まる

: 平日夜の混雑時間帯でもホームルーターの1/3程度の遅延に収まる データ量上限がない : 動画ストリーミングやオンライン会議で容量を気にする必要がなくなる

: 動画ストリーミングやオンライン会議で容量を気にする必要がなくなる 月額料金が下がるケースが多い: ホームルーターは月5,000〜5,500円が相場で、ソフトバンク光1ギガ(マンション約4,180円)のほうが安くなる

ホームルーターは解約時に端末返却・残債確認が必要

WiMAXやホームルーターは、端末がレンタルか購入かで解約時の対応が変わります。レンタル端末は返却忘れで機器損害金が発生する場合があり、購入端末は分割払いの残債が残る場合があります。解約前に、端末の返却要否と残債の有無を会員ページや最終請求書で確認してください。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換えで一番もったいない失敗が「焦って現在の回線を先に解約してしまう」パターンです。ソフトバンク光の工事日まで1〜2ヶ月空くので、その期間ずっとネットが使えない状態になります。在宅勤務や動画視聴が止まる影響は想像以上に大きいので、解約は「新回線が開通したのを確認してから」が鉄則です。 逆に、現在ドコモ光・楽天ひかり・OCN光などの光コラボを使っている方は事業者変更が使えるので、切替日も自動で確定し空白期間ゼロで移行できます。「今の回線が光コラボかどうか分からない」場合は、契約書か請求書の事業者名を確認すれば事業者変更が使えるかすぐ判断できます。

あんしん乗り換えキャンペーン:他社違約金最大10万円還元の使い方

「あんしん乗り換えキャンペーン」はソフトバンク光が公式実施する違約金還元プログラムで、他社の契約解除料・撤去費用・対象端末残債などを最大10万円まで普通為替で還元してくれます。乗り換えに関する公式キャンペーンの中で最も金額が大きい特典ですが、還元額は証明書に記載された実費が上限です。

還元対象になる費用4種類

費用項目 還元有無 必要書類 他社インターネット回線の契約解除料 ○ 解約証明書/最終請求書 撤去工事費・回収手数料 ○ 請求書/領収書 ホームルーター・モバイルWi-Fiルーターの契約解除料 ○ 解約証明書/最終請求書 ホームルーター・モバイルWi-Fiルーター端末の割賦残債 ○(端末残債は42,000円が上限) 機種名と残債金額が分かる請求書/契約書

他社インターネット回線の契約解除料 還元 ○ 書類 解約証明書/最終請求書 撤去工事費・回収手数料 還元 ○ 書類 請求書/領収書 ホームルーター・モバイルWi-Fiルーターの契約解除料 還元 ○ 書類 解約証明書/最終請求書 対象端末の割賦残債 還元 ○(42,000円上限) 書類 機種名と残債金額が分かる請求書/契約書

※3Gケータイ・スマートフォン・タブレットの解約費用は対象外です。端末残債は、ホームルーターまたはモバイルWi-Fiルーターなどインターネット接続に必要な機器が対象です。

申請手順:期限までに証明書をアップロードまたは返送

還元を受け取るには、次の手順が必要です。

ソフトバンク光に申し込み(代理店経由でも公式直接でも対象) 他社回線を解約し、契約解除料・撤去費・対象端末残債などが分かる証明書を取得する 専用ページから証明書画像をアップロード、または証明書貼付シートにコピーを貼付して返送する 課金開始月を1カ月目として6カ月目の末日までに、証明書提出と支払い方法登録を完了する 審査通過後、特典適用確定日の翌月下旬以降に普通為替が順次発送される

証明書に必要な項目は、他社サービス名、契約者氏名、違約金の項目と金額です。ホームルーター・モバイルWi-Fiルーター端末残債を申請する場合は、機種名と残債金額も分かる書類を用意してください。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 「あんしん乗り換えキャンペーン=10万円もらえる」と思い込んでいる方がよくいらっしゃいますが、これは「他社解約時に実際にかかった費用を上限10万円まで戻します」というルールです。違約金が3万円なら3万円、撤去費を含めて12万円かかった場合でも10万円が上限。「解約証明書に書かれた数字までしか戻らない」点を覚えておいてください。 申請でつまずきやすいのは、証明書の提出期限と記載内容です。郵送の場合は特典適用確定日までに必着で、不備があると対象外になる可能性があります。会員ページのスクリーンショットを使う場合も、サービス名・契約者名・違約金項目・金額が1枚で分かる形にしておくと安心です。

乗り換え時に確認したいキャンペーン

乗り換え時に見るキャンペーンは、大きく分けると「公式の費用補填」と「申込窓口ごとの独自特典」です。この記事では、乗り換え手順に関係するポイントだけ押さえます。

あんしん乗り換えキャンペーン : 他社解約時の契約解除料・撤去費用・対象端末残債などを最大10万円まで還元

: 他社解約時の契約解除料・撤去費用・対象端末残債などを最大10万円まで還元 工事費の月額割引 : 1ギガ/10ギガの新規工事費を月額割引で相殺する公式特典

: 1ギガ/10ギガの新規工事費を月額割引で相殺する公式特典 おうち割 光セット : SoftBank/Y!mobileスマホとのセット割

: SoftBank/Y!mobileスマホとのセット割 窓口独自キャッシュバック: NEXT・アウンカンパニー・エヌズカンパニー・GMOとくとくBBなど、申込窓口ごとに金額や受取時期が異なる特典

乗り換え時の申込窓口はタイプ別に選ぶ

ソフトバンク光は、どの窓口から申し込んでも回線そのものは同じです。乗り換え記事では細かい金額比較に入りすぎず、どんな人にどの窓口が向いているかだけ整理します。

こんな人 候補 見るポイント 確認先 手続きの手間を減らしたい NEXT SMSフォームまたは電話で口座登録でき、受取手続きが短い 申込ページ 10ギガで早めに受け取りたい アウンカンパニー 開通確認後の振込スピードを重視する人向け 申込ページ 申請不要の分かりやすさを重視したい エヌズカンパニー 申込時の確認連絡で振込先を伝えるシンプルな仕組み 申込ページ GMOブランドやルーター特典も見たい GMOとくとくBB 受取は遅めだが、GMO経由の特典やルーター特典も比較したい人向け 申込ページ

手続きの手間を減らしたい NEXT 見るポイント SMSフォームまたは電話で口座登録 申込ページ アウンカンパニー 向いている人 10ギガで早めに受け取りたい人 申込ページ エヌズカンパニー 向いている人 申請不要の分かりやすさを重視する人 申込ページ GMOとくとくBB 向いている人 GMOブランドやルーター特典も見たい人 申込ページ

※金額や受取時期は契約種別・キャンペーン併用条件で変わります。この記事では窓口の選び方だけを簡潔に整理し、細かい比較は別記事にまとめています。

乗り換えの落とし穴:同住所契約・短期解約・違約金返還

乗り換え時に見落とすと損しやすいポイントは3つあります。

落とし穴1:過去3カ月以内の同住所・同名字契約

公式キャンペーンには、申し込み時に同じ住所・同じ名字の「SoftBank 光」「SoftBank Air」などの契約状況が条件に入るものがあります。過去3カ月以内に同住所・同名字でソフトバンク系の固定回線を契約・解約している場合は、申込前に適用可否を確認してください。

落とし穴2:契約更新月外の解約は違約金が発生

2022年7月以降の新規契約は違約金が「月額料金1ヶ月分」に減額されていますが、それ以前の契約は10,450円の違約金が発生する場合があります。あんしん乗り換えキャンペーンで還元される金額の上限(10万円)を超える場合は、自費負担が必要です。

落とし穴3:窓口独自特典は短期解約で返還条件がある

申込窓口独自のキャッシュバックは「課金開始から一定期間内に解約すると、受け取った特典額の返還を求められる」条件が設定されている場合があります。NEXTは7カ月以上の継続が条件、エヌズカンパニーは開通月を含め6カ月以内の解約で同等額の請求条件があります。申込前に各窓口の継続条件を確認してください。

ソフトバンク光から他社へ乗り換える場合の検討ポイント

「ソフトバンク光から別の光回線へ乗り換えたい」と検討中の方もいらっしゃいます。逆方向の乗り換えで確認すべき3項目を整理します。

乗換え先の選定基準:スマホキャリアで決める

光回線はスマホキャリアごとにセット割が用意されており、月額1,000〜1,650円割引が受けられます。スマホキャリアを変えない前提なら、乗換え先は次のように整理できます。

auスマホ・UQモバイル → auひかり (対応エリア外なら ビッグローブ光 )

(対応エリア外なら ) ドコモスマホ → ドコモ光

楽天モバイル → 楽天ひかり

SBスマホを継続するなら → そのままソフトバンク光が最適

SoftBankスマホを使い続ける場合は、ソフトバンクユーザーにおすすめの光回線も確認しておくと、NURO光やソフトバンク光との比較がしやすくなります。

ソフトバンク光の解約手順

ソフトバンク光を解約する場合は、契約更新月の確認→新しい回線の申込み→ソフトバンク光の解約手続き、の順で進めます。契約更新月以外の解約は違約金が発生するため、My SoftBankで更新月を必ず先に確認してください。

ソフトバンク光の乗り換えに関するよくある質問

Q. ソフトバンク光の乗り換え特典はいつもらえますか? A. 申込窓口の独自特典は、窓口ごとに受取時期や申請方法が異なります。NEXT・アウンカンパニー・エヌズカンパニー・GMOとくとくBBは、それぞれ受取時期や申請方法に違いがあります。公式のあんしん乗り換えキャンペーンによる違約金還元は、課金開始月を1カ月目として6カ月目末日の条件確認後、翌月下旬以降に普通為替が順次発送されます。

Q. 工事不要で乗り換えられるのはどの回線からですか? A. 光コラボ(ドコモ光/楽天ひかり/ビッグローブ光/OCN光 等)とフレッツ光からの乗り換えは「事業者変更」で工事不要です。NURO光・auひかり・電力系光回線・ホームルーター・モバイルWi-Fiからは新規開通工事が必要です。

Q. 乗り換え番号(事業者変更承諾番号)はどこで取得できますか? A. 現在契約中の光コラボ事業者へ電話で取得を依頼します。Web申請に対応している事業者(ドコモ光や楽天ひかり等)もあります。承諾番号の有効期限は取得から15日間のため、取得後はすぐにソフトバンク光の申込みを進めてください。

Q. 違約金の解約証明書はどう入手すればいいですか? A. 現在の光回線事業者から発行されます。光コラボ事業者の多くはWeb会員ページや問い合わせ電話から発行依頼ができ、メールまたは郵送で1〜2週間後に届きます。Web画面のスクリーンショットを使う場合は、サービス名・契約者名・違約金項目・金額が分かる状態で保存してください。

Q. あんしん乗り換えキャンペーンの最大10万円は本当に全額もらえますか? A. 「他社解約時に発生した実費(契約解除料・撤去費用・対象端末残債等)の合計」を最大10万円まで還元する仕組みです。実費が3万円なら3万円分の還元、10万円超なら10万円までの還元という上限つきです。証明書は、課金開始月を1カ月目として6カ月目の末日までに指定方法で提出する必要があります。

まとめ:回線種別別の乗り換え手順

ソフトバンク光への乗り換えは、現在の回線で必要な手続きが変わります。要点を最後にもう一度まとめます。

光コラボ・フレッツ光から → 事業者変更承諾番号を取得 → 工事不要で約1〜2週間で切替

→ 事業者変更承諾番号を取得 → 工事不要で約1〜2週間で切替 NURO光・auひかり等の独自回線から → 新規申込み → 工事(1〜2ヶ月後) → 開通後に旧回線解約

→ 新規申込み → 工事(1〜2ヶ月後) → 開通後に旧回線解約 ホームルーター・モバイルWi-Fiから → 新規申込み → 工事 → 開通後に旧回線解約 + 端末返却

違約金はあんしん乗り換えキャンペーンで最大10万円まで還元されるため、解約証明書をPDF・画像・紙のいずれかで保管してから手続きを進めてください。申込窓口は、金額だけでなく受取時期・申請方法・GMOとくとくBBのルーター特典まで含めて比較すると選びやすくなります。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換えはハードルが高そうに見えますが、押さえるべき情報は「更新月・解約証明書・申込窓口」の3つです。初めての乗り換えでも、この3点を順番に確認すれば、違約金負担を抑えながら窓口独自の特典も比較できます。費用面の不安を減らしやすい仕組みが揃っているため、まずは現在の契約内容から確認しましょう。 特に光コラボから光コラボへの事業者変更は、工事も空白期間も発生しない圧倒的にラクな手順です。「乗り換えは面倒そうだから後回し」と感じている方こそ、まずは契約書で「光コラボかどうか」だけ確認してみてください。

窓口選びで迷ったら キャッシュバック額・受取時期・申請方法は、4窓口をまとめて比較すると判断しやすくなります。 NEXT・アウンカンパニー・エヌズカンパニー・GMOとくとくBBの違いは、キャンペーン比較記事で詳しく整理しています。 ソフトバンク光のキャンペーン総合比較を見る