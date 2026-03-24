ピカラ光の評判を65人に調査！速度・料金の本音【2026年最新】

「ピカラ光って実際どうなの？」「四国限定だけど速度や料金は満足できる？」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームでは、ピカラ光を実際に利用している（または利用していた）65名にアンケート調査を実施しました。

調査の結果、総合満足度は5点満点中3.86点で、「満足」以上と回答した人は全体の75.4%にのぼりました。特に通信速度の評価が高く、速度満足度は4.25点を記録しています。

この記事では、65人の利用者アンケートをもとに、ピカラ光の速度・料金・サポートなどのリアルな評判を詳しく解説します。メリット・デメリットはもちろん、他社との料金比較やお得な申し込み方法まで、契約前に知っておきたい情報をまとめました。

【この記事でわかること】 ピカラ光利用者65人の総合満足度・速度・料金の評価

実際の利用者の口コミ・評判（良い点・悪い点）

ピカラ光のメリット5選・デメリット

料金プランの詳細と他社との比較

お得に申し込む方法（キャッシュバック30,000円 ※条件あり）

＼ ピカラ光の詳細はこちらから ／

※本記事内の料金は、すべて税込で記載しています。

※各社の最新情報は、公式サイトをご確認ください。

ピカラ光とは？四国電力グループが提供する四国限定の光回線

ピカラ光は、四国電力グループのSTNet（エスティネット）が運営する光回線サービスです。NTTの回線を借りる光コラボではなく、STNet独自の光ファイバー網を使った「独自回線」であることが特徴です。

提供エリアは四国4県（香川県・徳島県・愛媛県・高知県）に限定されています。エリアが限られる分、利用者が集中しにくいため、フレッツ光系の回線と比べて混雑しにくいのが強みです。

四国電力グループならではの特典として、四国電力とのセット割「でんきといっしょ割」が用意されており、月額1,100円の割引を受けられます。また、au・UQモバイルのスマホセット割にも対応しています。

お住まいのエリアが対応しているかは、ピカラ光の公式サイトでかんたんに確認できます。

ピカラ光の料金プラン

プラン 戸建て（ホームタイプ） マンション 1ギガコース 月額 5,720円 4,400円 10ギガコース 月額 7,370円 6,050円 実質月額（1G/2年） 4,470円 3,150円 実質月額（10G/2年） 6,120円 4,800円

※実質月額は、キャッシュバック30,000円（※条件あり）を含めた2年間の総費用から算出しています。

ピカラ光の基本スペック

項目 内容 運営会社 STNet（四国電力グループ） 回線タイプ 独自回線（FTTH） 最大通信速度 1Gbps / 10Gbps（ベストエフォート型） 提供エリア 四国4県（香川・徳島・愛媛・高知） 事務手数料 0円 工事費 0円 スマホセット割 au（スマートバリュー）/ UQモバイル（自宅セット割） 契約期間 2年（自動更新） 契約解除料 1ヶ月分の月額料金 キャッシュバック 30,000円（代理店NEXT経由 ※条件あり）

※通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の速度は利用環境により異なります（ベストエフォート型）。

【独自調査】ピカラ光利用者65人の総合満足度

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームでは、ピカラ光を利用中・利用経験のある65名を対象にアンケート調査を実施しました。ここでは、調査結果をもとにピカラ光の総合満足度を詳しく見ていきます。

8項目の満足度スコア

評価項目 スコア（5点満点） 夜間速度 4.32 通信速度 4.25 サポート（利用者のみ） 4.10 料金 3.92 スマホセット割（利用者のみ） 3.88 総合満足度 3.86 手続き 3.86 おすすめ度 3.77

8項目すべてで3.77以上と高水準の評価を得ています。なかでも通信速度に関する評価が突出して高く、夜間速度は4.32点、通信速度全体でも4.25点を記録しました。

通信速度の評価が高い理由

ピカラ光が速度面で高評価を得ている背景には、独自回線であることが大きく関係しています。

フレッツ光系の回線は全国で多くのユーザーが利用するため、時間帯によっては混雑が起きやすい傾向があります。一方、ピカラ光は四国エリア限定のため回線が混み合いにくく、安定した速度を維持しやすいのです。

実際に「十分速い・問題ない」と回答した人は38.5%、「普段は問題ないが時々遅くなる」を含めると87.7%が速度に満足している結果となりました。

料金・サポートもバランスの取れた評価

料金満足度は3.92点で、「安いと感じる」（20.0%）と「妥当だと感じる」（55.4%）を合わせると75.4%が料金に納得しています。特に「でんきといっしょ割」や初期費用無料キャンペーンを活用している利用者の満足度が高い傾向がありました。

サポートについては、利用経験者39名のうち平均4.10点と良好な結果です。「やや満足」以上が82.1%を占めており、四国に根ざした地域密着型のサポート体制が評価されていることがうかがえます。

回答者の属性（エリア・プラン分布）

アンケート回答者65名の居住エリアは、香川県が35.4%でもっとも多く、次いで徳島県27.7%、愛媛県21.5%、高知県7.7%という分布でした。四国全県からまんべんなく回答が集まっています。

利用プランはホームタイプ（戸建て）1ギガコースが38.5%ともっとも多く、マンションタイプが23.1%、5ギガコースが18.5%、10ギガコースが10.8%と続きます。

ピカラ光を選んだ決め手ランキング

順位 決め手 割合 1位 四国エリアで知名度が高く安心だったから 32.3% 1位 四国電力グループ（STNet）の運営で信頼できるから 32.3% 3位 月額料金が安い・「でんきといっしょ割」が魅力的だったから 27.7% 4位 初期費用（工事費含む）が無料だったから 23.1% 5位 独自回線で速度が安定すると聞いたから 15.4%

「知名度・信頼感」が同率1位（32.3%）と、四国電力グループの安心感が契約の大きな決め手になっていることがわかります。料金面の魅力（27.7%）や初期費用無料（23.1%）も上位にランクインしました。

ピカラ光の通信速度の評判・口コミ

アンケートの中でも特に高い評価を得たのが通信速度です。ここでは、速度に関する調査結果と実際の利用者の声を詳しく紹介します。

速度満足度は4.25点 ─ 87.7%が「満足」

通信速度の満足度は5点満点中4.25点で、全8項目中2番目に高いスコアです。

「十分速い・問題ない」（38.5%）と「普段は問題ないが時々遅くなる」（49.2%）を合わせると、87.7%が速度に満足しているという結果になりました。一方、「常に遅い・不満」という回答はわずか1.5%（1名）にとどまっています。

夜間速度も4.32点と高評価

光回線で気になるのが夜間の速度低下ですが、ピカラ光の夜間速度満足度は4.32点と全項目中もっとも高いスコアを記録しました。

「快適（昼間と変わらない）」が41.5%、「やや遅くなるが許容範囲」が49.2%で、90.7%が夜間でも許容範囲以上の速度と感じています。「明らかに遅くなる」と回答したのは9.2%でした。

独自回線で利用者が限定されているため、夕方〜夜間のピークタイムでも回線が混雑しにくいことが、この高評価につながっていると考えられます。

実際の下り速度は100〜300Mbpsが中心

速度計測経験のある40名のうち、もっとも多い回答は「100〜300Mbps程度」（36.9%）でした。「300Mbps以上」も7.7%おり、計測経験者の中では60%（24名/40名）が100Mbps以上の速度を実測しています。

100〜300Mbpsあれば、4K動画のストリーミング再生やオンラインゲームも快適に利用できる水準です。日常的なインターネット利用であれば十分な速度といえるでしょう。

速度が速い光回線の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

※通信速度はベストエフォート型であり、お住まいの地域や利用環境、時間帯によって異なります。

利用者の速度に関する口コミ

ピカラ光は通信速度が安定しており、普段のインターネット利用や動画視聴でもストレスなく使えています。地域によっては提供エリアが限られているため、まずは対応エリアかどうかを確認することをおすすめします。 ── ピカラ光利用者（アンケート回答より）

四国エリアに住んでいる人であれば、比較的安定して利用できる光回線だと思います。通信も日常利用で困ることはあまりありませんでした。 ── ピカラ光利用者（アンケート回答より）

四国永住で通信速度重視の方にオススメです。 ── ピカラ光利用者（アンケート回答より）

プロのアドバイス 💡 IPv6対応の回線であれば、速度の差はそこまで感じないことがほとんどです。「時々遅い」と感じる場合は、回線よりもルーターや端末が原因になっていることが多いので、まずWi-Fiルーターの機種と接続方法を見直してみることをおすすめします。

10ギガプランの評判

今回の調査では、回答者の10.8%（7名）が10ギガコースを利用していました。10ギガコースは最大通信速度10Gbps（ベストエフォート型）に対応しており、大容量データの送受信やオンラインゲームをより快適に楽しみたい方向けのプランです。

月額は戸建て7,370円・マンション6,050円と1ギガコースより高めですが、「ピカラ光を選んだ決め手」として「10ギガコースに対応していたから」と回答した人も6.2%おり、高速通信を求めるユーザーからの需要があることがわかります。

ピカラ光の料金の評判・口コミ

ここでは、ピカラ光の料金に対する利用者のリアルな評価をアンケート結果とともに解説します。

料金満足度は3.92点 ─ 75.4%が「妥当」以上の評価

料金満足度は5点満点中3.92点です。「安いと感じる」（20.0%）と「妥当だと感じる」（55.4%）を合わせると、75.4%が料金に納得しているという結果になりました。

一方、「やや高いと感じる」が21.5%、「高いと感じる」が3.1%と、約4人に1人は割高感を感じているようです。ただし「高い」と感じる層でも、速度面に満足しているケースが多く見られました。

月々の支払い額分布

月々の支払い額 割合 3,000円未満 4.6% 3,000円〜4,000円未満 23.1% 4,000円〜5,000円未満 33.8% 5,000円〜6,000円未満 26.2% 6,000円〜7,000円未満 1.5% わからない 10.8%

もっとも多い価格帯は「4,000円〜5,000円未満」（33.8%）で、次いで「5,000円〜6,000円未満」（26.2%）です。月額4,000円〜6,000円の範囲に約6割が集中しています。

3,000円〜4,000円未満の層（23.1%）は、「でんきといっしょ割」やマンションタイプの利用者が多いと考えられます。

でんきといっしょ割で月額1,100円割引

ピカラ光ならではの割引として注目したいのが「でんきといっしょ割」です。四国電力の電気サービスとピカラ光をセットで利用すると、ピカラ光の月額料金が毎月1,100円割引になります。

今回のアンケートでは、27.7%（18名）がでんきといっしょ割を利用中と回答しました。一方で「制度を知らなかった」が24.6%、「四国電力を利用しているが割引は未適用」が20.0%と、適用できるのに活用していない層が一定数存在しています。

四国電力を利用中の方は、ピカラ光の契約と同時に「でんきといっしょ割」を申請することで、戸建て1ギガコースなら月額5,720円が実質4,620円まで下がります。詳しい適用条件はピカラ光公式サイトで確認できます。

プロのアドバイス 💡 でんきといっしょ割やスマホセット割は併用できますが、スマホのプランによって割引額が変わります。申し込み前に自分の条件でいくら安くなるか確認し、トータルコストで判断するのがおすすめです。

利用者の料金に関する口コミ

料金も他社と比べて大きく高いわけではなく、通信も日常利用で困ることはあまりありませんでした。ただし四国限定のサービスのため、将来的に引っ越し予定がある人は注意した方が良いと思います。 ── ピカラ光利用者（アンケート回答より）

スマホや電気セット割を確認して、有効に利用すると月額料金が安くなる場合があるのでチェックするといいと思います。 ── ピカラ光利用者（アンケート回答より）

地域にもよるが、今のところ快適だが、料金体制については検討する方が良いと思う。 ── ピカラ光利用者（アンケート回答より）

他社との料金比較（戸建て1ギガプラン）

光回線 月額料金（戸建て） 工事費 事務手数料 ピカラ光 5,720円 0円 0円 ドコモ光 5,720円 実質0円 3,300円 ソフトバンク光 5,720円 実質0円 3,850円 auひかり 5,720円 実質0円 3,300円 NURO光 3,980円 実質0円 3,300円

月額料金はドコモ光・ソフトバンク光と同水準ですが、ピカラ光は事務手数料0円・工事費0円と初期費用が完全無料です。他社は「実質0円」（分割払い＋同額割引）が多い中、ピカラ光はそもそも費用が発生しないため、途中解約時に工事費残債が請求されるリスクがありません。

※他社の料金は2026年3月時点の情報です。最新情報は各社の公式サイトでご確認ください。

ピカラ光のメリット5選

アンケート結果と料金・サービス内容をもとに、ピカラ光のメリットを5つ厳選して紹介します。

メリット①：四国エリアの独自回線で速度が安定（アンケート：速度満足87.7%）

ピカラ光の最大の強みは、STNet独自の光ファイバー網による安定した通信速度です。

フレッツ光や光コラボは全国で数千万人が同じ回線を共有するため、夜間やゴールデンタイムに速度が低下しやすい傾向があります。ピカラ光は四国限定の独自回線を使っているため、利用者数が限定的で回線が混み合いにくいのが特徴です。

アンケートでは87.7%が速度に満足と回答しており、夜間速度の満足度も4.32点と高水準でした。下り速度100Mbps以上を実測しているユーザーも計測経験者の60%にのぼり、動画視聴やオンラインゲームも快適に楽しめる環境が整っています。

メリット②：四国電力セット割「でんきといっしょ割」で月額1,100円割引

四国電力の電気サービスをご利用中の方は、「でんきといっしょ割」で毎月1,100円の割引を受けられます。2年間で合計26,400円の節約になる大きな特典です。

戸建て1ギガコースの場合、月額5,720円が4,620円に。マンションの場合は4,400円が3,300円になります。四国で電気もネットもまとめたい方にとって、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。

アンケートでも「月額料金が安い・でんきといっしょ割が魅力的だったから」が契約の決め手として27.7%の方に選ばれています。

メリット③：au/UQモバイルのスマホセット割に対応

ピカラ光は、auの「スマートバリュー」とUQモバイルの「自宅セット割」に対応しています。対象のスマホプランに加入していれば、スマホ1台あたり毎月最大1,100円の割引が家族全員に適用されます。

今回のアンケートでは、au利用者が23.1%、UQモバイル利用者が12.3%と、回答者の約35%がセット割の対象キャリアを利用していました。セット割利用者の満足度は3.88点で、「やや満足」以上と回答した方が多数を占めています。

家族にauやUQモバイルユーザーが多いほど割引額が大きくなるため、通信費の大幅な節約につながります。

au/UQモバイルユーザーにおすすめの光回線はこちらでもご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

メリット④：初期費用0円（事務手数料0円＋工事費0円）

ピカラ光は事務手数料0円、工事費0円と、初期費用が完全に無料です。

多くの光回線では事務手数料3,300円に加え、工事費を分割払い＋割引で「実質0円」とする仕組みが一般的です。この場合、途中解約すると工事費の残債が請求されるデメリットがあります。

ピカラ光はそもそも工事費が発生しないため、万が一解約しても工事費残債の心配がありません。アンケートでも「初期費用（工事費含む）が無料だったから」が決め手の4位（23.1%）にランクインしています。

「光回線を始めたいけど初期費用が心配」という方にも、気軽に始めやすい回線です。

メリット⑤：無線ルーター無料レンタル＆セキュリティソフト標準付帯

ピカラ光では、無線ルーター（Wi-Fiルーター）が無料でレンタルされます。市販のルーターを別途購入する必要がないため、初期投資を抑えて利用を開始できます。

さらに、セキュリティソフト（ノートン相当）が標準装備されている点も見逃せません。通常、セキュリティソフトは月額500円前後のオプション扱いになることが多いですが、ピカラ光では追加料金なしで利用できます。

アンケートでも「無線ルーターが無料レンタルできるから」が契約の決め手として13.8%に選ばれており、「セキュリティソフト（標準装備）」を利用しているユーザーも18.5%いました。

四国に在住の場合は知名度が高く、周囲の家庭でも利用していると聞くので初心者や知識が少ない人でも安心できるのではと思います。 ── ピカラ光利用者（アンケート回答より）

ルーターやセキュリティソフトの設定に詳しくない方でも、標準で付いてくるため安心して利用を始められます。

ピカラ光は代理店NEXTから申し込むと30,000円のキャッシュバック（※条件あり）が受け取れます。

初期費用0円と合わせて、お得に四国で安定した速度の光回線を始められます。

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ピカラ光のデメリット・注意点

ピカラ光は四国エリアで高い支持を集めていますが、契約前に知っておきたい注意点もあります。独自調査で寄せられた不満点をもとに、4つのデメリットを解説します。

①四国4県以外は利用できない（提供エリアが限定的）

ピカラ光は四国電力グループのSTNetが運営する独自回線で、提供エリアは香川県・徳島県・愛媛県・高知県の4県に限られます。独自調査でも不満点の第1位は「四国エリア限定で引っ越し時に不便」（23.1%）でした。

四国外への転勤や引っ越しが決まった場合、ピカラ光を継続利用することはできず、解約して別の光回線を新たに契約する必要があります。転勤の可能性がある方は、全国対応の光回線（ドコモ光やソフトバンク光など）を検討したほうが安心です。

プロのアドバイス 💡 電力系の独自回線は地域限定な分、混雑しにくいのが強みです。四国に腰を据える方にはピカラ光は有力ですが、転勤の可能性があるなら全国対応の光コラボの方が解約・再契約の手間を避けられます。

②マンションタイプの導入状況にばらつきがある

不満点の第2位は「マンションで導入されていない物件がある」（15.4%）でした。ピカラ光のマンションタイプは、建物にピカラ光の設備が導入されていないと契約できません。

四国エリア内であっても、すべての集合住宅で利用できるわけではない点に注意が必要です。申し込み前にピカラ光公式サイトのエリア検索で、お住まいの建物が対応しているか確認しましょう。

マンションにおすすめの光回線についてはこちらの記事もおすすめです。

③開通工事に時間がかかる場合がある

独自調査では「工事・開通までの期間が長かった」と回答した方が7.7%いました。ピカラ光は独自回線のため、NTT回線を利用する光コラボ（ドコモ光やソフトバンク光など）と異なり、新たに回線を引き込む工事が必要になります。

申し込みから開通まで2週間〜1ヶ月程度が目安ですが、繁忙期（引っ越しシーズンの3〜4月）や建物の状況によっては、さらに時間がかかることもあります。早めの申し込みがおすすめです。

④2年目以降の月額料金が上がる

不満点として「2年目以降の料金が上がる」を挙げた方も13.8%いました。ピカラ光の「ステップ2コース」は、契約1年目の月額料金が割引価格で提供され、2年目以降に通常料金に戻る仕組みです。

ただし、通常料金に戻った後の戸建て1ギガ月額5,720円（税込）、マンション1ギガ月額4,400円（税込）は、他社光回線と比較しても標準的な水準です。契約前に2年目以降の料金も含めてシミュレーションしておくと安心です。

四国エリアに住んでいる人であれば、比較的安定して利用できる光回線だと思います。料金も他社と比べて大きく高いわけではなく、通信も日常利用で困ることはあまりありませんでした。ただし四国限定のサービスのため、将来的に引っ越し予定がある人は注意した方が良いと思います。 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自調査（2026年3月）

地域にもよるが、今のところ快適だが、料金体制については検討する方が良いと思う。 マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チーム独自調査（2026年3月）

ピカラ光と他社光回線を徹底比較

ピカラ光の契約を検討する際、「他の光回線と比べてどうなのか？」は気になるポイントです。ここでは、四国エリアで利用できる主要な光回線5社を料金・速度・セット割などの項目で比較します。

四国で使える主要光回線の比較表

項目 ピカラ光 auひかり ドコモ光 ソフトバンク光 フレッツ光（西日本） 月額（戸建て1G） 5,720円 5,720円 5,720円（タイプA） 5,720円 4,730円＋プロバイダ料 月額（マンション1G） 4,400円 4,180円（タイプV） 4,400円（タイプA） 4,180円 3,575円＋プロバイダ料 実質月額（戸建て1G/2年） 4,470円 5,858円 5,024円 4,957円 約6,101〜7,003円 実質月額（マンション1G/2年） 3,150円 4,318円 3,704円 3,610円 約4,820〜5,573円 最大通信速度 1Gbps / 10Gbps 1Gbps / 10Gbps 1Gbps / 10Gbps 1Gbps / 10Gbps 1Gbps / 10Gbps 事務手数料 0円 3,300円 3,300円 3,850円 880円 工事費 0円 実質無料 実質無料 実質無料 22,000円 キャッシュバック 30,000円 ―（公式） dポイント20,000pt 5,000円 なし スマホセット割 au / UQモバイル au / UQモバイル ドコモ ソフトバンク / ワイモバイル なし 提供エリア 四国4県 一部地域除く全国 全国 全国 全国（西日本） ※料金はすべて税込表示です。通信速度はベストエフォート型です。2026年3月時点の情報。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

比較からわかるピカラ光のポジション

比較表を見ると、ピカラ光は初期費用が完全無料（事務手数料0円・工事費0円）という点で他社より優れています。auひかりやドコモ光は工事費が「実質無料」ですが、途中解約すると残債が発生する仕組みです。ピカラ光はそもそも工事費が0円のため、解約時に残債が発生しません。

実質月額で比較すると、戸建て1ギガ/2年で4,470円、マンション1ギガ/2年で3,150円と、今回比較した5社の中では最も割安な水準です。

スマホセット割については、au・UQモバイルユーザーならピカラ光が有力な選択肢になります。同じau系セット割が使えるauひかりは四国の一部では戸建て提供がないエリアもあるため、四国在住ならピカラ光のほうが導入しやすいケースがあります。

一方、ドコモユーザーならドコモ光、ソフトバンク・ワイモバイルユーザーならソフトバンク光のほうが、スマホ代を含めたトータルコストで有利になります。スマホキャリア別の光回線の選び方についてはスマホセット割で選ぶ光回線ガイドも参考になります。

利用者が比較検討した他社サービス

独自調査で「ピカラ光の契約時に比較検討した他社」を聞いたところ、「特に比較しなかった」が40.0%で最多でした。四国での知名度の高さから、最初からピカラ光に決めている方が多いことがうかがえます。

比較検討した方の中では、ドコモ光（21.5%）、auひかり（18.5%）、ソフトバンク光（16.9%）が上位でした。スマホのキャリアに合わせて光回線を選ぶ方が多い傾向が見て取れます。

ピカラ光のキャンペーン・お得な申し込み窓口

ピカラ光は公式キャンペーンが充実しており、初期費用を大幅に抑えて契約できます。ここでは、2026年3月時点で利用できる主なキャンペーンと、お得な申し込み窓口を紹介します。

ピカラ光の公式キャンペーン一覧

キャンペーン 内容 初期費用0円 事務手数料・工事費がともに0円（他社では3,000円〜50,000円程度かかることが多い） 開通月＋翌月の月額無料 利用開始から最大2ヶ月間、月額料金が無料 キャッシュバック30,000円 新規申し込みで30,000円還元（※条件あり、受取時期：翌月末） 無線ルーター無料レンタル Wi-Fiルーターのレンタル料が無料（通常は月額数百円かかるサービス） セキュリティソフト標準装備 ウイルス対策ソフトが追加料金なしで利用可能 ※キャンペーン内容は2026年3月時点。最新情報は公式サイトでご確認ください。※条件・適用期間は変更される場合があります。

独自調査でも、利用したキャンペーンの上位は「初期費用無料キャンペーン」（36.9%）、「でんきといっしょ割」（20.0%）、「無線ルーター無料レンタル」（18.5%）でした。特に初期費用が完全に0円である点は、他社にはない大きなメリットです。

でんきといっしょ割で月額1,100円割引

四国電力の電気サービスとピカラ光をセットで契約すると、「でんきといっしょ割」で月額料金が1,100円（税込）割引になります。年間で13,200円の節約になるため、四国電力を利用中の方はぜひ活用したいキャンペーンです。

独自調査では、でんきといっしょ割を「利用している」と回答した方は27.7%でした。一方で「制度を知らなかった」という方も24.6%おり、利用できるのに適用していない方も一定数いることがわかります。四国電力をお使いの方は、申し込み時に忘れずに申請しましょう。

代理店NEXT経由の申し込みメリット

ピカラ光は代理店NEXT経由で申し込むことで、キャッシュバック30,000円（※条件あり）を受け取ることができます。受取時期は最短翌月末と、他社のキャッシュバックと比較しても早い部類に入ります。

代理店NEXTはNTT正規代理店として実績のある窓口です。代理店経由で申し込んでも、回線品質や月額料金は公式サイトから申し込んだ場合と同じです。ピカラ光の公式キャンペーン（初期費用無料、ルーター無料レンタルなど）もそのまま適用されます。

なお、ピカラ光公式サイトから直接申し込むことも可能です。公式サイトではエリア確認や料金シミュレーションもできるため、まずは公式サイトで情報を確認してから申し込み窓口を選ぶのもよいでしょう。

プロのアドバイス 💡 キャッシュバックは金額だけでなく「回線契約だけの条件でいくらか・いつ振込か」で比較するのが鉄則です。受取が早くて手続きがシンプルな代理店ほど、トラブルが少ない傾向があります。

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ピカラ光がおすすめな人・おすすめしない人

ここまでの調査結果や比較を踏まえて、ピカラ光がおすすめな人とおすすめしない人を整理します。

ピカラ光がおすすめな人

四国在住で長期利用を考えている方 ：四国電力グループの独自回線で、地域密着型のサポート体制が整っています。利用者の75.4%が「満足」と回答しており、安定したサービス品質が期待できます。

：四国電力グループの独自回線で、地域密着型のサポート体制が整っています。利用者の75.4%が「満足」と回答しており、安定したサービス品質が期待できます。 au・UQモバイルユーザー ：スマートバリュー（au）または自宅セット割（UQモバイル）が適用でき、スマホ代が毎月割引になります。四国でau系セット割を使える光回線としてはauひかりもありますが、ピカラ光のほうが初期費用0円で手軽に始められます。

：スマートバリュー（au）または自宅セット割（UQモバイル）が適用でき、スマホ代が毎月割引になります。四国でau系セット割を使える光回線としてはauひかりもありますが、ピカラ光のほうが初期費用0円で手軽に始められます。 四国電力を契約中の方 ：でんきといっしょ割で月額1,100円（税込）割引になります。年間13,200円の節約効果は大きく、長期利用するほどお得です。

：でんきといっしょ割で月額1,100円（税込）割引になります。年間13,200円の節約効果は大きく、長期利用するほどお得です。 安定した回線品質を求める方：独自回線のためフレッツ光系（光コラボ）よりも回線が混雑しにくい傾向があります。独自調査でも速度評価は5点中4.25と高評価でした。

プロのアドバイス 💡 電力系の独自回線は利用者が限られる分、混雑しにくいのが強みです。新築戸建てならネット+テレビ+電話のセット

申込でアンテナ工事費が無料になるケースもあります。CS・BSも見る方は要チェックです。

ピカラ光をおすすめしない人

四国以外に住んでいる・引っ越し予定がある方 ：提供エリアは四国4県のみです。転勤や引っ越しで四国を離れる可能性がある場合、全国対応のドコモ光やソフトバンク光のほうが安心です。

：提供エリアは四国4県のみです。転勤や引っ越しで四国を離れる可能性がある場合、全国対応のドコモ光やソフトバンク光のほうが安心です。 ドコモ・ソフトバンクのスマホセット割を重視する方 ：ピカラ光のセット割はau/UQモバイルのみ対応です。ドコモユーザーはドコモ光、ソフトバンク・ワイモバイルユーザーはソフトバンク光を選ぶほうが、スマホ代を含めたトータルコストで有利です。

：ピカラ光のセット割はau/UQモバイルのみ対応です。ドコモユーザーはドコモ光、ソフトバンク・ワイモバイルユーザーはソフトバンク光を選ぶほうが、スマホ代を含めたトータルコストで有利です。 マンションでピカラ光が導入されていない方：お住まいの集合住宅にピカラ光の設備がない場合は、導入されるまで契約できません。事前に公式サイトのエリア検索で確認しましょう。

ピカラ光のよくある質問

Q ピカラ光の提供エリアはどこですか？ ▼ A ピカラ光の提供エリアは四国4県（香川県・徳島県・愛媛県・高知県）です。四国電力グループのSTNetが運営する独自回線のため、四国以外では利用できません。お住まいの地域が対応しているかは、ピカラ光公式サイトのエリア検索で確認できます。 Q ピカラ光の解約金はいくらですか？ ▼ A ピカラ光の契約解除料は月額料金1ヶ月分です。戸建て1ギガコースの場合は5,720円（税込）、マンション1ギガコースの場合は4,400円（税込）が目安になります。契約更新月に解約すれば契約解除料は発生しません。 Q ピカラ光の10ギガプランはどこで使えますか？ ▼ A ピカラ光の10ギガコースも四国4県が対象エリアですが、1ギガコースよりも提供エリアが限定される場合があります。10ギガコースの月額料金は戸建て7,370円（税込）、マンション6,050円（税込）です。対応エリアの詳細は公式サイトで確認してください。 Q 工事にはどのくらいの期間がかかりますか？ ▼ A ピカラ光の開通工事は、申し込みから2週間〜1ヶ月程度が目安です。ただし、引っ越しシーズン（3〜4月）や建物の状況によっては、さらに時間がかかることがあります。なお、ピカラ光は工事費が0円のため、工事費用の心配は不要です。 Q ピカラ光とauひかりの違いは？ ▼ A どちらもau/UQモバイルのスマホセット割に対応した独自回線ですが、大きな違いは提供エリアと初期費用です。ピカラ光は四国4県限定で事務手数料・工事費が0円、auひかりは全国（一部地域除く）で工事費は実質無料（途中解約時に残債あり）です。四国在住でau/UQモバイルを利用中なら、初期費用が完全無料のピカラ光が手軽に始められます。 Q でんきといっしょ割の適用条件は？ ▼ A でんきといっしょ割は、四国電力の電気サービスとピカラ光をセットで契約することで、ピカラ光の月額料金が1,100円（税込）割引になるキャンペーンです。四国電力の契約者であることが条件で、申し込み時に申請が必要です。年間で13,200円の節約になります。 Q 引越し時の手続きは？ ▼ A 四国エリア内での引っ越しの場合、ピカラ光の移転手続きが可能です。現在の住所での撤去工事と、新住所での開通工事が必要になります。四国エリア外への引っ越しの場合は、ピカラ光を解約し、新しい光回線を契約する必要があります。引っ越しが決まったら早めにピカラ光のサポート窓口に連絡しましょう。

まとめ：ピカラ光は四国在住なら有力な選択肢

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが実施した独自調査（65名）の結果、ピカラ光の総合満足度は5点中3.86で、利用者の75.4%が「満足」と回答しました。通信速度の評価は5点中4.25と高く、四国エリアで安定した通信環境を提供していることがうかがえます。

最後に、ピカラ光のポイントを整理します。

四国電力グループの独自回線 で、回線が混雑しにくく速度評価が高い（5点中4.25）

で、回線が混雑しにくく速度評価が高い（5点中4.25） 事務手数料0円・工事費0円 で初期費用が完全無料。他社の「実質無料」と異なり、途中解約時の残債もなし

で初期費用が完全無料。他社の「実質無料」と異なり、途中解約時の残債もなし キャッシュバック30,000円 （※条件あり）で実質月額は戸建て4,470円、マンション3,150円と割安

（※条件あり）で実質月額は戸建て4,470円、マンション3,150円と割安 au/UQモバイルのスマホセット割 に対応。でんきといっしょ割（月額1,100円割引）も併用可能

に対応。でんきといっしょ割（月額1,100円割引）も併用可能 四国4県限定のため、エリア外への引っ越し予定がある方は全国対応の光回線が安心

四国在住で長期利用を考えている方、特にau・UQモバイルユーザーや四国電力の契約者にとって、ピカラ光はコストパフォーマンスの高い光回線です。初期費用0円・キャッシュバック30,000円（※条件あり）という好条件を活かして、お得に始めてみてはいかがでしょうか。

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