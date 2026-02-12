【2026年5月】NURO光への乗り換え完全ガイド｜事業者変更・転用ではなく新たに申し込む理由と注意点

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがNURO光への乗り換えを、他社からの乗り換え手順とNURO光から他社への手順の両面で全件確認しました。

もっとも重要な前提として、他社からNURO光へ乗り換える場合は、光コラボの「事業者変更」やフレッツ光からの「転用」ではなく、NURO光へ新たに申し込む流れになります。

NURO光がNTTのフレッツ光網と異なる独自回線を使うため、開通工事が必要になります。

本記事では、他社→NURO光の乗り換え手順、元の回線種別ごとの注意点、最大60,000円の違約金負担キャンペーン、ネット空白期間を作らない段取り、そして「NURO光→他社」の逆方向ガイドまでを順番に整理します。

他社からNURO光への乗り換えは「事業者変更・転用」ではなく新たに申込

他社からNURO光への乗り換えは、他の光回線への乗り換えと取り扱いが大きく異なります。

光コラボ間の「事業者変更」、フレッツ光からの「転用」、いずれも使えません。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが2026年5月時点でNURO光公式サイト・公式FAQを確認したところ、公式の乗り換え分類では「転用」はフレッツ光から光コラボへの切り替え、「事業者変更」は光コラボ間の切り替えとして整理されています。

NURO光は独自回線のため、他社からNURO光へ乗り換える場合は、NURO光へ新たに申し込み、開通工事を行う流れで考えるのが安全です。

ただし、既存の光コンセントや配線を物理的に利用できるかどうかは、建物の構造や工事内容によって異なります。

「事業者変更」「転用」が使えない理由

光回線の乗り換え方法は、契約タイプによって3つに分かれます。

方法 説明 NURO光で使えるか 転用 フレッツ光→光コラボへの切替(工事不要) ×不可 事業者変更 光コラボ間の切替(工事不要) ×不可 新規契約 新しい光回線を契約・開通工事が必要 ○ NURO光へ新たに申込

転用 説明 フレッツ光→光コラボ(工事不要) NURO光 ×不可 事業者変更 説明 光コラボ間の切替(工事不要) NURO光 ×不可 👑 NURO光はコレ 新規契約 説明 新しい光回線を契約・開通工事が必要 NURO光 ○ NURO光へ新たに申込

NURO光はソニーネットワークコミュニケーションズが独自に整備した光回線網を使うため、NTTのフレッツ光網を経由する光コラボとは設備そのものが異なります。既存の設備をそのまま切り替える事業者変更・転用ではなく、NURO光としての開通工事が必要です。

独自回線(NURO光)と光コラボの設備の違い

独自回線と光コラボの違いを、設備レベルで整理すると次のようになります。

光コラボ :NTT東西のフレッツ光網を借りて提供。設備はNTTが管理し、各社が販売・サポートを担当。事業者変更で乗り換え可

:NTT東西のフレッツ光網を借りて提供。設備はNTTが管理し、各社が販売・サポートを担当。事業者変更で乗り換え可 NURO光・auひかり(独自回線):NTT網ではなく、各社が独自に整備した光回線網。設備が別系統のため、開通工事が必要

この違いを把握しておくと、NURO光への乗り換えに必要な工事や開通までの期間が「なぜ必要か」を理解しやすくなります。

新たに申し込む流れで確認したい「乗り換え特典」

NURO光では、他社の違約金を最大60,000円まで補填する乗り換え特典を用意しています。

※適用条件や受け取り方法は、申込前に公式ページで確認しましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 NURO光は、光コラボ間の事業者変更やフレッツ光から光コラボへの転用とは流れが異なるため、最初に「独自回線=開通工事が必要」と前提を握っておくと、手続き全体の流れがスッキリ見えてきます。

📌 NURO光へ新たに申し込み開始 公式の特設ページから乗り換え手続きをスタート NURO光の公式サイトを見る ▶

乗り換え前に確認すべき3つの条件

NURO光は提供エリア・住居タイプ・スマホキャリアによって、契約できるかどうかや、契約後のお得度が大きく変わります。申込前に必ず確認すべき3つの条件を整理します。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが2026年5月時点で公式サイトと過去事例を整理した、乗り換え前のチェック項目を解説します。

条件①:提供エリア(郵便番号で即時判定)

NURO光は提供エリアが限定的です。NTT網と別系統の独自光回線網のため、対応都道府県が絞られます。申込前にNURO光公式サイトのエリアチェックで判定してください。

2ギガプラン:北海道・関東・東海・関西・中国・九州の一部都道府県

10ギガプラン:東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・愛知・福岡などの一部地域(さらに限定的)

判定方法:NURO光公式サイトの郵便番号入力フォームで即時確認

条件②:住居タイプ(戸建てか・マンション導入済みか)

NURO光のプランは戸建てとマンションで分かれています。マンションの場合は建物単位でNURO光が導入済みかどうかが重要です。導入済みでない建物の場合は、戸建てプラン相当での個別契約(オーナー承諾必要)になります。

戸建てプラン:NURO 光 2ギガ / 10ギガ

マンションプラン(建物導入済み):NURO 光 for マンション

マンション(未導入の建物):個別契約(オーナー承諾必要)

条件③:現在のスマホキャリア(セット割の対象か)

NURO光はソフトバンク・ワイモバイル・NUROモバイルとのセット割に対応しています。docomo・auのキャリア回線を使っている場合は、NURO光側のセット割対象外です。乗り換えで月額負担が下がるかどうかは、スマホ側を含めた総額で試算するのが現実的です。

スマホキャリア NURO光のセット割 乗り換え判断 ソフトバンク ○ おうち割光セット セット割でお得 ワイモバイル ○ おうち割光セット(A) セット割でお得 NUROモバイル ○ NUROモバイル割 セット割でお得 docomo / au × スマホ側も含めた総額で判断

ソフトバンク セット割 ○ おうち割光セット ワイモバイル セット割 ○ おうち割光セット(A) NUROモバイル セット割 ○ NUROモバイル割 docomo / au セット割 ×(対象外)

📌 提供エリアを公式サイトで即時判定 郵便番号入力で乗り換え可否を1分以内に確認 NURO光の公式サイトを見る ▶

他社からNURO光への乗り換え手順(STEP1〜5)

他社の光回線からNURO光への乗り換えは、「NURO光を申込→開通→旧回線を解約」の順番で進めるのが鉄則です。先に旧回線を解約してしまうと、NURO光開通までの1〜3ヶ月間ネットが使えなくなります。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した5つのステップを順に解説します。

STEP1:NURO光公式の特設ページから申込

NURO光の公式の特設ページにアクセスし、提供エリアの判定→住居タイプ選択→本人情報入力→希望工事日入力の順で進めます。申込フォームは10〜15分で完了します。この段階では旧回線を解約しないことがポイントです。

STEP2:工事日程の調整・開通工事

NURO光から電話またはメールで工事日程の確認が入ります。工事内容や回数は住居タイプ・建物設備・申込プランによって異なります。立ち会いが必要な工事では、光コンセントやONUの設置、配線確認などを行います。

STEP3:開通確認とWi-Fi設定

開通工事が完了したら、ONUの動作確認・Wi-Fi設定を行い、実際にインターネットが使えるかを確認します。マンションのタイプや戸建て向けプランの申込時期によっては、従来の宅内工事・屋外工事という2回構成ではなく、1回の工事で完了する場合もあります。

STEP4:旧回線の解約手続き

NURO光の開通と通信動作を確認できたら、旧回線の解約手続きを進めます。解約予約は開通の1〜2週間後を当てておくと、設定不備で旧回線に戻したい場合の保険になります。

解約電話:旧回線のサポート窓口へ連絡(混雑時間帯を避ける)

解約日の指定:NURO光の動作確認から1〜2週間後

レンタル機器(ONU・ルーター)の返却:解約後の指定期間内に返送

STEP5:違約金負担キャンペーンの申請

旧回線の解約証明書類が手元に届いたら、NURO光の乗り換え特典申請を進めます。利用開始月を1ヶ月目として5〜7ヶ月目頃に、NURO光から「解約違約金証明書貼付シート」が郵送で届きます。シートに証明書を貼付して返送し、不備がなければNURO光側の受領日から45日以内に特典受取の案内メールが届きます。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換え相談で一番多い後悔ポイントが、先に旧回線を解約してしまった結果のネット空白期間です。 NURO光は工事完了まで1〜3ヶ月（集合住宅のタイプLでお申し込みの場合は、最短1-2週間で開通）かかるため、旧回線を残したままNURO光の開通確認を済ませる段取りが、後悔しない手順の基本になります。

📌 STEP1から手続きを開始 公式の特設ページで提供エリアを判定して申込 NURO光の公式サイトを見る ▶

元の回線種別ごとの乗り換え注意点

NURO光への乗り換えは、元の回線種別によって注意点が異なります。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、主要な5パターンの注意点を解説します。

フレッツ光から乗り換える場合

フレッツ光からNURO光への乗り換えは、「転用」ではなくNURO光へ新たに申し込む流れです。光コンセントは既存のものが使える場合もありますが、ONU(回線終端装置)はNURO光専用のものに交換が必要です。

解約手続き:NTTフレッツ光のサポート窓口へ連絡

違約金:契約期間内の解約で発生(NURO光の最大60,000円補填の対象)

プロバイダメール:現在使っている@niftyや@biglobe等は使えなくなる(有料の継続プランで維持可)

光コラボ(ドコモ光・ソフトバンク光・楽天ひかりなど)から乗り換える場合

光コラボからNURO光への乗り換えも、「事業者変更」ではなくNURO光へ新たに申し込む流れです。光コラボ間の事業者変更(工事不要)はNURO光では使えません。

解約手続き:現在の光コラボ事業者のサポート窓口へ連絡

違約金:契約期間内の解約で発生(NURO光の最大60,000円補填の対象)

セット割の見直し:ドコモ光→NURO光の場合、ドコモ側のセット割が消える(スマホ料金が上がる可能性あり)

auひかりから乗り換える場合

auひかりはNTT網と別系統の独自回線(KDDI回線)です。NURO光への乗り換えはNURO光へ新たに申し込む流れで、auひかり側の解約金と撤去工事費が発生するケースがあります。

解約手続き:KDDIまたは契約代理店のサポート窓口へ連絡

撤去工事:必須または任意(契約時期で異なる)・有料の場合もある

auスマホセット割の見直し:auスマートバリューが消える

J:COMから乗り換える場合

J:COMはケーブルテレビ系の回線です。J:COM NET(CATV回線)・J:COM NET 光(光回線)のどちらからの乗り換えも、NURO光へ新たに申し込む流れです。J:COM側の解約は、テレビ・電話・電力など他のJ:COMサービスとセット契約していないかを確認してから進めるのが安全です。

セット契約の整理:J:COM TV・J:COM PHONE・J:COM電力を継続するか・解約するかを先に決める

撤去工事:CATV同軸ケーブル等の撤去が必要なケースあり

au・UQセット割の見直し:J:COMの「auスマートバリュー」「UQ自宅セット割」が消える

モバイル回線(WiMAX・ホームルーター)から乗り換える場合

WiMAXやホームルーター(置くだけWi-Fi)からNURO光へ乗り換える場合も、NURO光へ新たに申し込む流れになります。モバイル回線は工事不要ですが、NURO光では開通工事が必要になるため、開通までの1〜3ヶ月程度は旧回線やモバイル回線を残しておくと安心です。

モバイル回線は開通までの保険として継続→開通後に解約の二段構えが安全

違約金:モバイル回線側の契約期間内解約で発生(対象になる場合は最大60,000円補填)

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 J:COM・auひかりの利用者は「光回線だけ替える」つもりで申し込んで、テレビ・電話・スマホセット割まで連動して解約・無効化されるケースが目立ちます。乗り換え前に、自分が契約中のサービス一覧を1枚に書き出して整理しておくと安全です。

📌 元回線別の乗り換え可否を確認 公式の特設ページで提供エリアと条件を判定 NURO光の公式サイトを見る ▶

解約金・違約金負担キャンペーン(最大60,000円)の仕組み

NURO光への乗り換えで最大のメリットが、他社の解約金・違約金を最大60,000円まで補填する乗り換え特典です。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、適用条件と申請の流れを解説します。

補填対象になる費用の範囲

違約金負担キャンペーンの対象になるのは、他社サービスの解約証明書類で証明できる費用です。具体的には以下の通りです。

他社光回線・家庭用Wi-Fi・ホームルーター・モバイルルーター等の解約違約金

工事費残債・撤去工事費

ホームルーター・モバイルルーター等の機器/端末残債

回線解約に伴うテレビアンテナ設置費用など、証明書類で確認できる対象費用

補填されないケース・適用外の条件

以下のケースは違約金負担の対象外です。

サービス名・契約者名・対象費用の項目名と金額が分かる証明書類を用意できない

「解約違約金証明書貼付シート」の返送期限を過ぎた

受取案内メール後、45日以内にマイページで手続きできなかった

申請から振込までのスケジュール

段階 時期 必要な対応 1. NURO光の利用開始 0ヶ月目 開通・動作確認 2. 旧回線の解約 1〜2ヶ月目 解約証明書類を取得・保管 3. 証明書貼付シートの郵送 5〜7ヶ月目頃 NURO光から自宅へ郵送 4. シートに証明書を貼って返送 シート発送から2ヶ月後の末日まで 解約証明書類をシートに貼って返送 5. 受取案内・手続き 受領日から45日以内に案内 案内メール後、45日以内にマイページで手続き

1. NURO光利用開始 0ヶ月目 2. 旧回線解約 1〜2ヶ月目 3. 証明書シート郵送 5〜7ヶ月目頃 4. シート返送 発送から2ヶ月後の末日まで 5. 受取案内・手続き 受領日から45日以内に案内

違約金負担を取りこぼさないコツ

違約金負担の申請を取りこぼさないために、運営チームでは次の3点を整理しておくことを推奨しています。

解約証明書類は 解約と同時に取得 (解約後に窓口が閉じるケースがある)

(解約後に窓口が閉じるケースがある) NURO光からの郵送物(証明書貼付シート)を見落とさないよう、届いたらすぐ開封して保管

カレンダーに「開通日+5ヶ月」「開通日+7ヶ月」「シート返送後45日」をリマインダー登録

開通までの期間とネット空白を作らない段取り

NURO光は申込から開通まで1〜3ヶ月程度かかります。この期間中も自宅でインターネットが使えるよう、旧回線の解約タイミングを工夫するのが肝心です。

2025年10月1日以降、公式サイトで新規申込みできる戸建て向けプランは工事1回のプランとして案内されています。一方で、マンションのタイプや建物設備によって工事内容は変わるため、本章では標準スケジュールと、ネット空白を作らない段取りを整理します。

2025年10月以降の戸建て向け1回工事化

NURO光は公式記事で、2025年10月1日以降、公式サイトで新規申込みできる戸建て向けプランは工事1回のプランになっていると案内しています。過去の「宅内工事+屋外工事」の2回工事という評判は、2025年9月以前の情報を含んでいる点に注意が必要です。

ただし、マンションではタイプLなら宅内工事のみ、タイプSや建物設備の状況によっては屋外工事が必要になる場合があります。申込時点の工事内容は、申込フォームや公式FAQで確認しましょう。

ネット空白を作らない3つの段取りパターン

乗り換え時のネット空白を作らない段取りには、大きく3つのパターンがあります。

並行契約パターン :NURO光開通+1〜2週間後に旧回線解約。1ヶ月分の二重支払いが発生するが安全度が高い

:NURO光開通+1〜2週間後に旧回線解約。1ヶ月分の二重支払いが発生するが安全度が高い モバイル回線併用パターン :旧回線を先に解約・期間中はモバイル回線(WiMAX・ホームルーター・スマホテザリング)で凌ぐ

:旧回線を先に解約・期間中はモバイル回線(WiMAX・ホームルーター・スマホテザリング)で凌ぐ 旧回線継続パターン:NURO光開通後も旧回線を一時継続・動作確認後に解約予約

テレワーク・引越し時の特別な注意点

テレワークや引越し時は、NURO光の開通遅れに対する備えが特に重要です。次の3点を押さえておくと安心です。

テレワーク中 :NURO光が開通するまで旧回線を継続(並行契約パターン)・最低でも1〜2週間の重複期間を確保

:NURO光が開通するまで旧回線を継続(並行契約パターン)・最低でも1〜2週間の重複期間を確保 引越し前 :引越し先のNURO光提供エリア・建物単位の対応状況を、引越し1〜2ヶ月前に確認

:引越し先のNURO光提供エリア・建物単位の対応状況を、引越し1〜2ヶ月前に確認 引越し当日:NURO光の工事日程と引越し日が重ならないよう調整

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換え期間中の通信手段は、生活パターンで選ぶのが正解です。Web会議が日常業務に組み込まれている人なら、二重支払いを覚悟して旧回線を1ヶ月残すほうがトータルコストは安く済みます。

⚡ ネット空白を作らない安全な段取りで申込 公式の特設ページで工事日程の希望を入力 NURO光の公式サイトを見る ▶

NURO光から他社へ乗り換えたい人向け｜手順と注意点

NURO光から他社の光回線へ乗り換える場合は、乗り換え先によって手続きが異なります。光コラボ回線へ移る場合は、NURO光の「光回線再利用」により転用承諾番号を発行して進められるケースがあります。

一方、光回線再利用の対象外となる場合や、auひかりなど別系統の独自回線へ移る場合は、乗り換え先で新規申込と工事が必要です。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、NURO光→他社の乗り換え手順と注意点を解説します。

NURO光から他社へ乗り換える手順

STEP1:乗り換え先が光回線再利用の対象か確認 STEP2:対象の場合はNURO光のマイページで転用承諾番号を発行 STEP3:乗り換え先事業者へ申込み、必要に応じて工事日程を調整 STEP4:移行完了後、NURO光のレンタル機器(ONU・ルーター等)を返却

NURO光の解約金・撤去工事費

NURO光は契約プランや解約時期によって、契約解除料や工事費残債が発生する場合があります。キャンペーン適用中の短期解約では、違約金等の支払いが発生する場合もあるため、解約前にマイページや公式FAQで確認しましょう。

契約解除料:契約プラン・契約時期・無料解約期間の有無により異なる

工事費残債:分割払い期間中に解約すると残債が発生する場合あり

撤去工事・機器返却:建物の構造や賃貸契約、利用機器により対応が異なる

乗り換え先選びのチェックポイント

NURO光から他社へ乗り換える場合、乗り換え先を選ぶ判断軸は次の3つです。

スマホキャリアとのセット割 :docomoならドコモ光、auならauひかり、ソフトバンクならソフトバンク光が代表的

:docomoならドコモ光、auならauひかり、ソフトバンクならソフトバンク光が代表的 提供エリアと工事の有無 :光コラボなら全国対応。光回線再利用の対象か、新規工事が必要かを確認

:光コラボなら全国対応。光回線再利用の対象か、新規工事が必要かを確認 月額料金と速度のバランス:NURO光は2Gbps独自回線・乗り換え先は1Gbpsが標準

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 NURO光から他社へ移る理由は「スマホキャリア変更」「提供エリア外への引越し」「マンション非導入」のいずれかにほぼ収束します。理由を明確にしておくと、乗り換え先の検索条件もシンプルになります。

NURO光の乗り換え よくある質問

Q. NURO光への乗り換えで工事は本当に必要ですか？ 必要です。NURO光はNTTのフレッツ光網と異なる独自回線のため、他社からNURO光へ乗り換える場合、光コラボのような「事業者変更」「転用」(工事不要)は使えません。ただし工事回数は住居タイプや申込プランによって異なり、2025年10月1日以降、公式サイトで新規申込みできる戸建て向けプランは工事1回のプランとして案内されています。

Q. NURO光に乗り換えるベストなタイミングは？ 現在の契約の更新月(違約金がかからないタイミング)が基本のベストタイミングです。ただしNURO光の最大60,000円違約金負担キャンペーンを使えば、更新月以外でも実質的な負担を抑えられます。引越しと重ねる場合は、引越し1〜2ヶ月前から手続きを始めると安全です。

Q. NURO光から他社に乗り換えることはできますか？ できます。光コラボ回線へ移る場合は、NURO光の「光回線再利用」により転用承諾番号を発行して進められるケースがあります。対象外の場合や独自回線へ移る場合は、乗り換え先で新規申込と工事が必要です。NURO光側では契約プランや解約時期によって契約解除料や工事費残債が発生する場合があります。

Q. NURO光の「落とし穴」「ダメな理由」と言われる点は何ですか？ よく挙げられるのは「開通工事が必要」「開通まで1〜3ヶ月かかる場合がある」「提供エリアが限定的」「マンションで使えない物件がある」「サポートが繋がりにくい」の5点です。これらは本記事のH2-2(乗り換え前確認3条件)とH2-6(ネット空白を作らない段取り)で対応策を整理しています。「ダメ」という極端な評価ではなく、提供エリア・住居・スマホキャリアの3条件に合えば十分に強い選択肢です。

Q. 光コンセントは新しいNURO光のものに交換が必要ですか？ 既存の光コンセントが使えるケースと、NURO光専用のコンセントへの交換が必要なケースの両方があります。建物の構造と既設配線の状態で判断されます。工事担当者が下見した時点で判明するため、申込時に決められた工事日に立ち会って確認してください。