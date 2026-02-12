NURO光の引越し完全ガイド｜お引越しコード発行から新居開通まで【2026年5月】

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがNURO光の引越し手続きを確認しました。

「NURO光を使っているけれど、引越し先でもそのまま使えるのか」「解約金や工事費はどうなるのか」と不安に感じている方は多いでしょう。

NURO光は一般的な光回線のように住所変更だけで移転する仕組みではなく、引越し時はいったん旧住所の契約を解約し、新居で新たに申し込む流れになります。

ただし、引越し先がNURO光の提供エリア内であれば、「お引越し先でもNURO特典」を利用することで、旧住所の解約費用の補てんや新居の初期費用実質無料などのサポートを受けられます。

本記事では、お引越しコードの発行から新居の開通、補てん金の受取手順、マンションタイプLプランやエリア外だった場合の注意点まで順番に整理します。

📌 この記事の結論 NURO光は引越し先がNURO光提供エリア内なら「お引越し先でもNURO特典」を使って継続しやすくなります。

手続きは マイページで「お引越しコード」発行 → 新居で新規申込 → 旧契約の解約 の流れ。引越し元の契約解除料や工事費残債などは、対象条件を満たす場合に補てん対象となり、引越し先の工事費・事務手数料は同額割引で実質無料です。マンションタイプLプラン・NURO光 for マンションは通常の移転手続きがないため、公式FAQの案内に沿って新規申込を行います。 NURO光の公式サイトを見る ▶ ※2026年5月時点の情報です。最新の特典内容や対象プランはNURO光の公式サイトで確認してください

※土日祝日工事費など、別途発生する費用があります。

【結論】NURO光は引越し先がエリア内なら続けて使える

NURO光は、引越し先がNURO光の提供エリア内であれば、引越し後も継続して利用できます。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがNURO光の公式キャンペーンページとサポートFAQを横断確認したところ、引越し時に使える特典の中身と適用条件、通常の移転手続きがないケースが明確に分かれていました。

本章ではまず判断の前提を整理します。

引越し先がエリア内 / エリア外で選択肢が分かれる

NURO光は独自の光回線網を使うため、提供エリアは他社よりも限定的です。引越し先がエリア内かエリア外かで、取れる選択肢が変わります。

NURO光の引越し判断の仕方

引越し先の状況 取れる選択肢 特典適用 NURO光エリア内・対象プランで新規申込 「お引越し先でもNURO特典」を使う 適用(条件を満たせば費用負担を軽減) NURO光エリア内・マンションタイプL / NURO光 for マンション 移転手続きなし。新居で新規申込 公式FAQの専用申込・お引越しコード条件を確認 NURO光エリア外 他社光回線へ乗り換え 対象外

👑 特典適用ルート NURO光エリア内・対象プランで新規申込 取れる選択肢 「お引越し先でもNURO特典」を使う 特典適用 適用(条件を満たせば費用負担を軽減) NURO光エリア内・マンションタイプL / NURO光 for マンション 取れる選択肢 移転手続きなし。新居で新規申込 特典適用 公式FAQの専用申込・お引越しコード条件を確認 NURO光エリア外 取れる選択肢 他社光回線へ乗り換え 特典適用 対象外

「お引越し先でもNURO特典」で実質無料になる費用

NURO光の引越し特典では、以下の費用負担を軽減できます。

引越し元の 契約解除料(違約金)や工事費残債など を、対象条件を満たす場合に補てん

を、対象条件を満たす場合に補てん 引越し先の 工事費(戸建て49,500円/マンション44,000円)・契約事務手数料(3,300円) が実質無料

が実質無料 引越し先での設定サポートが1回無料

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 NURO光の引越しは光コラボのような「移転手続き」ではなく、形式上は一度解約してから新居で新規契約する仕組みです。仕組みだけ見ると面倒に感じますが、特典を正しく使えば費用負担を抑えられます。 逆にエリア外への引越しでは特典が使えず違約金が自己負担になるため、引越し先が決まった段階でエリア判定だけは早めに済ませておくのが安心です。

📌 引越し先のNURO光提供エリアを確認 新居の郵便番号でエリアを即時チェック NURO光の公式サイトを見る ▶

NURO光の引越しは「解約→新規契約」のしくみ

NURO光は、ドコモ光やソフトバンク光のような光コラボレーション(NTT回線を借りる方式)と異なり、ソニーネットワークコミュニケーションズが独自の光回線網を引いて提供しています。そのため、引越し時は旧住所の契約を一度解約し、新居で新たに契約する形式になります。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがNURO光の公式記事と引越し利用者の質問を整理した結果、しくみを理解しておかないと「お引越しコードを発行し忘れる」「旧契約の解約タイミングを誤る」といったミスにつながりやすいことが分かりました。

他社光回線の「移転手続き」とは異なる

ドコモ光・ソフトバンク光・ビッグローブ光などの光コラボでは、契約を継続したまま住所変更だけで対応する「移転手続き」が一般的です。NURO光ではこの方式は採用されていません。

項目 NURO光の引越し 光コラボの引越し(参考) 手続きの形式 解約 → 新規契約 移転手続き(契約は継続) 契約番号 新しい契約番号が発行される 同じ契約番号を継続 契約期間 新居で新たにカウント開始 旧契約の期間を引き継ぐ 違約金・工事費残債 発生(特典で補てん) 原則発生しない

NURO光の引越し 手続きの形式 解約 → 新規契約 契約番号 新しい契約番号が発行 契約期間 新居で新たにカウント開始 違約金・工事費残債 発生(特典で補てん) 光コラボの引越し(参考) 手続きの形式 移転手続き(契約は継続) 契約番号 同じ契約番号を継続 契約期間 旧契約の期間を引き継ぐ 違約金・工事費残債 原則発生しない

「お引越しコード」で旧契約と新契約をつなぐ

NURO光では、解約と新規契約を完全に分離せず、「お引越しコード」を発行することで両者を紐付けています。マイページから取得したコードを新居の新規申込フォームで入力すると、特典の対象として認識される仕組みです。

コード発行を忘れて先に解約してしまうと、新居の申込が「単なる新規申込」として扱われ、特典が適用されない可能性があります。手順としては必ず「コード発行→新居申込→旧契約解約」の順で進めるのが安全です。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 NURO光は「お引越しコード」で旧契約と新契約を紐付ける仕組みのため、コードを発行する前に旧契約を解約してしまうと、新居の申込みが単なる新規申込として処理されて特典の対象外になります。手順の順番が間違っていただけで補てんが受けられなくなるのは、もったいない損失です。 マイページのログイン情報も合わせて確認しておくと、コード発行から新居申込まで一気に進められます。

お引越しコード発行から新居開通までの手続き手順

NURO光の引越し手続きは、大きく5つのステップに分かれます。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがNURO光公式FAQ(support.nuro.jp)の手順を整理した、推奨される順番は次の通りです。

NURO光 引越し手続きの流れ STEP1〜5(2026年5月時点)

STEP1:マイページで「お引越しコード」を発行

NURO光のマイページにログインし、引越し手続きメニューから「お引越しコード」を発行します。コードは新居の申込フォームで使用するため、メモかスクリーンショットで保管しておきます。

必要情報:マイページのログインID/パスワード

発行後の有効期限:発行から6か月

注意:有効期限内に新居の申込を完了する

STEP2:お引越しコードで新居の新規契約を申し込み

新居の住所でNURO光を新規申込みます。申込フォーム内で「お引越しコード」の入力欄があり、ここでSTEP1で発行したコードを入力することで特典の対象として処理されます。

選択するプラン:戸建てプラン または マンションプラン(マンションタイプL・NURO光 for マンションは公式FAQの案内を確認)

申込タイミング:旧契約の解約より 必ず先 に申込む

に申込む 同時に工事日も予約(混雑期は希望日が取りにくいため早めに)

STEP3:旧住所の解約手続き

新居の申込と工事予約が完了したら、旧住所の解約手続きを進めます。解約手続きはマイページから可能で、解約日は新居の開通日に合わせて設定するのが安全です。

解約手続きの窓口:NURO光マイページ または カスタマーセンター

解約日のおすすめ:新居の開通日と同日 または 開通後数日

注意:解約日前後でネットが繋がらない期間が出る可能性あり

STEP4:新居でのNURO光開通工事

NURO光の工事回数は住居タイプと設備状況で変わります。戸建てや設備未導入マンションでは屋外工事と宅内工事が必要になる一方、NURO設備導入済みの集合住宅では1回の工事で開通できるケースがあります。所要期間は申込から開通まで1〜3か月程度を見込むのが現実的です(エリアと時期により変動)。

戸建てプラン:屋外工事と宅内工事が必要になるケースが多い(立ち会い必須)

マンションプラン:NURO設備導入済みなら工事回数や開通期間が短縮されるケースあり

引越しシーズン(3〜4月)は工事日が混雑しやすい点に注意

STEP5:旧住所の機器返却・撤去工事

解約後はNURO光のONU(光回線終端装置)などのレンタル機器を返却します。撤去工事の有無は住居タイプと状況によって異なります。

📌 引越し手続きの詳細を公式サイトで確認 NURO光の公式サイトを見る NURO光の公式サイトを見る ▶

引越し費用と「解約費用補てん」のしくみ

NURO光の引越しでは「お引越し先でもNURO特典」により、本来発生する費用の多くを軽減できます。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、費用の内訳と補てんの中身は次の通りです。

旧住所の契約解除料(違約金)は条件を満たせば補てん対象

旧住所の契約解除料(違約金)が発生した場合、対象条件を満たすことで補てん対象になります。

対象:契約解除料(プランによって金額は異なる)

受け取り方法:後述の補てん金の受取手続き(マイページ→口座指定)

条件:お引越しコードを利用して新居の新規申込みを完了していること

旧住所の工事費残債も補てん対象

旧住所の工事費を分割払いしている期間中に解約した場合、未払いの工事費残債が発生します。これも特典の補てん対象です。

工事費残債は契約時期・プラン・残月数によって異なります。引越し前にマイページの解約見積もりで金額を確認し、請求明細や証明書類を保管しておくと補てん申請がスムーズです。

新居の工事費と契約事務手数料は実質無料

新居でのNURO光開通工事費(戸建て49,500円/マンション44,000円)と契約事務手数料(3,300円)は、引越し特典の対象として実質無料になります。新居の工事費が分割払いで請求される代わりに、相当額が月額料金から割引される仕組みです。

ただし、工事費の割引期間中に新居のNURO光を解約すると、未払いの工事費残債が一括請求されます。短期間で再び引越す可能性がある場合は、申込前に注意事項を確認してください。

費用項目 金額 特典適用後 旧住所の契約解除料 プランにより異なる 対象条件を満たせば補てん 旧住所の工事費残債 契約時期・プラン・残月数により異なる 対象条件を満たせば補てん 新居の工事費 戸建て49,500円 / マンション44,000円 実質無料 新居の契約事務手数料 3,300円 実質無料 設定サポート(1回) 通常有料 無料 旧住所の撤去工事費(該当者のみ) NURO 光 Oneは19,800円 / その他は11,000円 原則自己負担

旧住所の契約解除料 対象条件を満たせば補てん 旧住所の工事費残債 対象条件を満たせば補てん 新居の工事費(戸建て49,500円/マンション44,000円) 実質無料 新居の契約事務手数料(3,300円) 実質無料 設定サポート(1回) 無料 旧住所の撤去工事費(該当者のみ) NURO 光 Oneは19,800円/その他は11,000円・原則自己負担

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 補てんはコードを使って引越し先でも継続契約した場合に限ります。短期での解約や他社乗換を予定している人は、工事費割引が途中で終了し残債が請求される可能性があるため、引越し後しばらく使い続けるつもりかを最初に確認してください。 補てん額の試算は、現契約のマイページ「解約見積もり」で表示される違約金と工事費残債の合計が目安です。事前に金額を控えておくと、特典の申請時に書類とのズレを早く発見できます。

NURO光のエリア確認方法と引越し先非対応時の動き方

NURO光は2ギガプランと10ギガプランで提供エリアが異なります。引越し前にエリア判定を済ませることで、希望プランが使えない場合やエリア外だった場合の代替手段を早めに準備できます。

2ギガと10ギガで提供エリアが異なる

NURO光は2ギガプランと10ギガプランで提供エリアが異なり、住所によって使えるプランが変わります。主な提供エリアは次の通りです(エリアは順次拡大中)。

2ギガプラン: 北海道、関東、東海、関西、中国、九州の一部都道府県

北海道、関東、東海、関西、中国、九州の一部都道府県 10ギガプラン:北海道、東北の一部、関東、東海、関西、中国、九州の一部都道府県

同じ都道府県内でも市区町村・建物単位で提供可否が分かれるため、最終判断は公式サイトの郵便番号検索で確認してください。

郵便番号での即時エリア判定の手順

NURO光公式サイトのトップに郵便番号入力フォームがあり、引越し先の郵便番号を入力すれば数秒でエリア判定の結果が表示されます。

入力する情報:引越し先の郵便番号(7桁)

結果の見方:「提供エリアです」「提供エリア外です」「住所単位で確認が必要」の3パターン

住所単位の確認が必要な場合:カスタマーセンターへ問い合わせ

エリア外だった場合の動き方

引越し先がNURO光のエリア外だった場合、「お引越し先でもNURO特典」は使えません。この場合は他社の光回線への乗り換えを検討します。詳細は本記事の8章「他社光回線への乗り換えを検討すべきケース」で整理しています。

📌 新居の郵便番号で即時エリア確認 NURO光公式サイトでエリア判定を実行 NURO光の公式サイトを見る ▶

引越し特典・補てん金の受取手順

引越し特典で発生する補てん金(旧住所の契約解除料・工事費残債の現金返金)は、NURO光から郵送される書類と、マイページからの口座指定で受け取れます。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが公式の受取手順とよくあるトラブルを整理した、推奨される進め方は次の通りです。

STEP1:NURO光から「解約違約金証明書貼付シート」が郵送される

新居でNURO光が開通した後、NURO光から「解約違約金証明書貼付シート」が郵送されます。このシートに旧契約の解約証明書類(請求書・利用明細・解約証明書など)を添付して返送する流れです。

STEP2:必要書類を添付して返送

シートに必要事項を記入し、旧住所の契約解除料や工事費残債が分かる書類を添付して返送します。証明書類が用意できないと特典が適用されないため、旧契約の解約手続きと同時に証明書類の発行を依頼しておくのが安全です。

必要書類:旧契約の解約証明書、契約解除料の請求書、工事費残債が分かる利用明細など

注意:解約後に発行依頼が難しくなる書類は、解約手続きと同時に取得

返送期限:NURO光から書類が届いた時点で記載される期日内に返送

STEP3:受け取り用口座を指定(メール受信から45日以内)

NURO光から受け取り用口座指定の案内メールが届いたら、マイページで振込先口座を指定します。メール受信から45日以内に指定しないと特典が失効するケースがあるため、すぐに対応するのが安全です。

STEP4:口座への振り込み(受取手続後・最短当日)

口座指定が完了すると、受取手続後最短当日でNURO光から指定口座へ振り込まれます。通常の新規申込キャッシュバック(戸建て75,000円・マンション45,000円)とは申込ルートや受取条件が異なるため、混同しないよう注意してください。

なお、「お引越し先でもNURO特典」は他キャンペーンと併用できません。通常の新規申込キャッシュバックを重視する場合は、引越し特典とどちらの申込ルートが合うかを公式サイトで確認しましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 補てんで一番多い失敗は「メール受信から45日以内」の口座指定期限切れです。NURO光からの案内はnuro.jpドメインで届くため、Gmail等の迷惑メールフィルタで隔離されていると、申込から開通までの間に通知を見落とします。申込時にドメインを許可リストに登録しておくと見落としを防ぎやすくなります。 あわせて、旧契約の解約証明書類は解約手続きと同時に発行依頼してください。解約後は書類の取得に時間がかかり、補てん手続きに間に合わない可能性があります。

⚡ 引越し特典の受取手順を確認 NURO光公式サイトで特典の適用条件と受取書類を確認 NURO光の公式サイトを見る ▶

マンションタイプLプラン・撤去工事の例外パターン

NURO光の引越しでは、通常の移転手続きがないプランや撤去工事に関する例外パターンがあります。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがNURO光公式FAQから整理した、注意すべきパターンは次の3つです。

マンションタイプLプラン・NURO光 for マンションは移転手続きなし

マンションタイプLプランとNURO光 for マンションは、NURO光の中でも提供方式が異なるプランです。これらのプランからの引越しは移転手続き自体が用意されていないため、現住所の契約を解約し、新居で新たに申し込む流れになります。

対象プラン:NURO光(マンション)タイプLプラン、NURO光 for マンション

引越し時の扱い:現住所の契約を解約し、新居で新規申込

注意点:お引越し専用申込ボタンやお引越しコード入力の案内があるため、申込前に公式FAQの手順を確認

撤去工事が必要なケースと費用

NURO光の撤去工事は原則として任意です。賃貸物件で管理会社から原状回復を要請されたり、自身で撤去を希望する場合に実施されます。

撤去工事費:NURO 光 Oneは19,800円、その他プランは11,000円

撤去が必要なケース:賃貸物件の原状回復義務がある場合、家主から要請があった場合

撤去が不要なケース:持ち家、撤去要請のない賃貸物件

撤去工事をしない場合の機器返却義務

撤去工事をしない場合でも、NURO光のレンタル機器(ONU・無線LANルーターなど)は返却が必要です。返却を怠ると機器損害金が請求される場合があります。返却用の伝票はNURO光から郵送されるので、解約日以降に同梱して返送してください。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 マンションタイプLプランとNURO光 for マンションは、通常の移転手続きが用意されていません。マイページの契約情報からプラン名を確認しないまま進めると、必要な手順や費用確認を見落とす可能性があります。 撤去工事を行わない場合でも、ONU等のレンタル機器の返却は必須です。返送用伝票はNURO光から郵送されるため、引越しのバタバタで紛失しないようすぐ梱包・発送する流れにしておきましょう。

📌 マンションタイプLプランの引越し対応を確認 対象プランの詳細をNURO光公式FAQで確認 NURO光の公式サイトを見る ▶

引越し時に他社光回線への乗り換えを検討すべきケース

引越し先の状況によっては、NURO光を継続するよりも他社光回線への乗り換えが現実的なケースがあります。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、検討すべき3つのパターンを解説します。

新居がNURO光の提供エリア外

新居がNURO光のエリア外の場合、NURO光の継続自体ができません。この場合は、新居のエリアで使える他社光回線への乗り換えが必要になります。

全国対応の選択肢:ドコモ光、ソフトバンク光、ビッグローブ光、楽天ひかりなど(光コラボ各社)

関東・関西の独立系:auひかり(関西・東海以外)、コミュファ光(東海)、eo光(関西)など

選び方の軸:スマホとのセット割、キャンペーン金額、提供エリアの3軸

新居が工事不可(地上高不足など)で開通できない

NURO光は屋外工事で電柱からの引き込みが必要なため、地上高不足や物件の構造によって工事ができないケースがあります。

NURO光が工事不可だった場合でも、NTTの既設フレッツ網を使う光コラボ(ドコモ光・ソフトバンク光など)であれば、既存の電話線・光ファイバーを流用できるため工事可能なケースがあります。

引越し頻度が高く長期契約が合わない

転勤や進学などで1〜2年単位の引越しを繰り返す場合、NURO光のような独自回線型の光回線は工事の手間が大きくなります。この場合は、契約期間の縛りが緩い「いつでも解約OK」型の光回線や、工事不要のホームルーターを選ぶ選択肢もあります。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換え先を選ぶときは、家族のスマホキャリアに合わせたセット割が効くサービスから絞り込むのが効率的です。ドコモならドコモ光、auならauひかり(エリア外ならコミュファ光やeo光)、ソフトバンクならソフトバンク光が月額面で揃いやすい組み合わせです。 工事不可だった物件では、設置工事が不要なホームルーター(WiMAX・ドコモhome 5G等)も現実的な選択肢です。光回線の安定性には届かないものの、引越し当日から使い始められる手軽さは大きなメリットです。

NURO光の引越しでよくある質問(FAQ)

NURO光の引越しでつまずきやすい費用・手順・対象プランの疑問を、公式情報に沿って整理しました。

Q. NURO光の引越しは移転手続きですか? A. 一般的な住所変更だけの移転手続きではなく、旧住所の契約を解約し、新居で新たに契約する形式です。ただし「お引越しコード」を使って旧契約と新契約を紐付けることで、契約解除料や工事費残債などが、対象条件を満たす場合に補てん対象になります。

Q. お引越しコードの有効期限はありますか? A. 公式ページでは、お引越しコードの有効期限は発行から6か月と案内されています。旧住所の契約を解約する前にコードを発行し、新居の申込時に入力してください。先に旧契約を解約すると、特典対象として紐付けられない可能性があります。

Q. NURO光の引越し時にいくらかかりますか? A. 旧住所では契約解除料や工事費残債が発生する場合がありますが、対象条件を満たせば現金で補てんされます。新居の工事費は戸建て49,500円、マンション44,000円、契約事務手数料は3,300円で、特典により実質無料です。ただし短期解約時は工事費残債が請求されるため注意してください。

Q. 通常の75,000円/45,000円キャッシュバックと併用できますか? A. 「お引越し先でもNURO特典」は、他のキャンペーン特典と併用できません。通常の新規申込キャッシュバック(戸建て75,000円・マンション45,000円)とは申込ルートや条件が異なるため、どちらを使うかは公式サイトの条件を確認して判断してください。

Q. マンションタイプL・NURO光 for マンションでも引越し手続きはできますか? A. NURO光(マンション)タイプLプラン、NURO光 for マンションは移転手続きを行っていません。現住所の契約を解約し、引越し先で新たに申し込む流れです。公式FAQではお引越し専用申込ボタンやお引越しコード入力の案内もあるため、申込前に必ず手順を確認してください。

Q. NURO光を撤去工事しないとどうなりますか? A. NURO光の撤去工事は必須ではありません。ただし、建物オーナーや管理会社から撤去を条件にされている場合などは撤去が必要です。撤去を希望する場合の費用は、NURO 光 Oneが19,800円、その他プランが11,000円です。撤去しない場合でも、ONUなどのレンタル機器は返却してください。

Q. 引越し先がエリア外で他社光に乗り換える場合、引越し特典は使えますか? A. 「お引越し先でもNURO特典」はNURO光を継続契約する場合の特典です。他社へ乗り換える場合は対象外で、違約金や工事費残債は自己負担になります。ただし他社光回線の乗り換えキャンペーン(他社違約金負担など)が使える場合があるため、乗り換え先のキャンペーンを確認しましょう。