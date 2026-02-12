ドコモ光おすすめプロバイダ比較21社【2026年最新】

「ドコモ光にはもう決めた。でもプロバイダが20社以上あって、どれを選べばいいのか分からない」——そんな方のための記事です。先に結論からお伝えします。

この記事の結論 プロバイダで迷ったら、第一候補は

GMOとくとくBB 現金CBが主要3社で最高 （1ギガ新規39,000円）＝2年の実質も最安級（戸建 約4,301円）

（1ギガ新規39,000円）＝2年の実質も最安級（戸建 約4,301円） v6プラス対応の高性能Wi-Fiルーターが無料 （1ギガ）

（1ギガ） 月額はどのプロバイダも横並び。だから「現金CB・実質料金」で選ぶのが正解

＼ 決めた方はこちら・主要3社で現金CB最高額＋実質最安級 ／

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ただし、実測速度で選ぶならOCNインターネット（みんそく下り1位（626Mbps））、サポートの手厚さなら@niftyと、重視する点で最適な1社は変わります。下の目次から、知りたい情報にすぐジャンプできます。

結論｜ドコモ光のおすすめプロバイダは「GMOとくとくBB」

ドコモ光のプロバイダは、月額料金がタイプ内でほぼ共通（タイプAとタイプBの差は月220円）です。そのため差がつくのは、主にキャッシュバック・Wi-Fiルーター特典・通信速度・サポートの4点。この観点で主要3社を評価すると、部門ごとのベストは次のとおりです。

【部門別】ドコモ光プロバイダのベスト

目的別｜迷ったときの選び方

＼ 還元額と実質負担で選ぶならこれ ／

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ドコモ光プロバイダ比較一覧｜主要3社と21社の全体像

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが、現金キャッシュバックが手厚い主要3社（GMOとくとくBB・OCNインターネット・@nifty）を条件をそろえて比較しました。実質月額は当サイト共通の計算式で算出しています。なお、ドコモ光そのものの速度やサポートの実際は、ドコモ光の評判・口コミで利用者の声をもとに検証しています。

主要3社の比較表（1ギガ・新規）

項目 GMOとくとくBB OCNインターネット @nifty タイプ タイプA タイプA タイプA 現金CB（1ギガ新規） 39,000円 37,000円 20,000円 現金CB（10ギガ新規） 57,000円 55,000円 35,000円 実質月額（戸建） 約4,301円 約4,385円 約5,093円 実質月額（マンション） 約2,981円 約3,065円 約3,773円 IPv6接続方式 v6プラス OCNバーチャルコネクト IPv6接続（IPoE） Wi-Fiルーター 高性能ルーター無料 無料レンタルあり 無料レンタルあり その他特典 乗換dポイント最大10万pt（別枠） 乗換dポイント最大10万pt 老舗のサポート窓口・設定相談 申込・料金の詳細 ▶ GMO公式で申し込む ▶ OCN公式サイト ▶ @nifty公式サイト 2026年7月時点。料金は税込。CBは1ギガ新規の金額（転用・事業者変更は異なります）。実質月額（1ギガ新規時）＝（月額×24ヶ月＋事務手数料4,950円−オプション加入不要の現金CB）÷24。「公式で見る」は各プロバイダの申込・キャンペーン詳細ページに移動します。戸建の月額は5,720円、マンションは4,400円（タイプA・1ギガ）。工事費は実質無料キャンペーン適用（0円換算）。期間限定の月額割引は算入していません。Wi-Fiルーター無料は1ギガの場合（10ギガは対応ルーターの条件・料金が異なります）。10ギガの月額「最大6ヶ月500円」はドコモ提供特典で各社とも対象です。最大総額の特典は下記「注意点」を参照。最新情報は公式サイトでご確認ください。

実質月額の差は、月額料金がタイプ内で共通のためほぼキャッシュバック額の差で決まります。現金CBが最も高いGMOとくとくBBが、実質負担でも最安級になります。

なお、GMOとくとくBBは「dカード同時申込」「ドコモでんき加入」などの条件を達成すると条件達成時 最大85,000円相当まで増額されますが、これらは全員が対象ではありません。本記事では、オプション加入不要で所定の条件を満たせば受け取れる現金額を主軸に比較しています。公式特典とプロバイダ独自特典の内訳や、窓口別のキャンペーン条件をくわしく知りたい方はドコモ光のキャンペーン・キャッシュバック比較で解説しています。

通信速度の実測比較（みんそく）

キャッシュバックだけでなく、実際の速度も気になるところです。利用者の実測値を集計する「みんなのネット回線速度（みんそく）」で、主要3社の直近3ヶ月の平均速度を比較しました。

プロバイダ 平均下り 平均上り 平均Ping 順位 OCNインターネット 626.5Mbps 475.5Mbps 24.0ms 1位 GMOとくとくBB 559.9Mbps 443.6Mbps 22.0ms 5位 @nifty 436.9Mbps 435.5Mbps 19.7ms 8位 出典：みんなのネット回線速度（みんそく）調べ・2026年7月時点。ドコモ光プロバイダ別の下り平均の実測値で、実効速度を保証するものではありません（環境により変動）。

実測の下り速度ではOCNインターネットが1位で、GMOとくとくBBは5位でした。どのプロバイダも日常利用（動画視聴・テレワーク・オンラインゲーム）には十分な数百Mbps級ですが、純粋な実測速度を最重視するならOCNも有力な選択肢です。GMOとくとくBBはv6プラス対応の高性能ルーター（1ギガは無料）が使える点が強みです。

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ドコモ光プロバイダ21社を比較｜差がつくのは「現金キャッシュバック」

ドコモ光で新規に選べる21社を、各社の公式情報（ドコモ公式のプロバイダ提供条件書・IPv6対応状況、みんそくの実測値）で実際に調べ、現金CB・Wi-Fiルーター無料・実測速度・特典で並べました（現金CBが高い順）。結果はシンプルで、プロバイダ公式ページで独自の高額現金CBを確認できたのは主に主要3社（GMO・OCN・@nifty）（2026年7月時点。代理店Web窓口の施策は比較対象外）。ほかの18社はセキュリティ無料などの現物特典が中心です。ルーター無料の有無やIPv6方式には差がありますが（※TNCのみPPPoEでIPoE非対応・静岡限定）、決め手になる現金CBと実測速度で見ると、上位に立つのは主要3社です。

プロバイダ タイプ 現金CB

(1ギガ新規) ルーター

無料 実測

速度 特徴・独自特典 GMOとくとくBB ▶ A 39,000円 ○ ◎ 主要3社で現金CB最高・実質も最安級（第一候補） OCNインターネット ▶ A 37,000円 ○ ◎ みんそく下り1位・ドコモ公式提供 @nifty ▶ A 20,000円 ○ ○ サポート・設定相談に強い BIGLOBE A なし ○ ◎ 大手・セキュリティ12ヶ月無料・訪問初回無料 hi-ho A なし ○ ◎ セキュリティ12ヶ月無料 AsahiNet B なし × ◎ 老舗・ルーターは自前（v6コネクト） @T COM B なし ○ ○ TOKAI SAFE 12ヶ月無料 エディオンネット A なし × ○ 家電エディオン系 DTI A なし × ○ DTI Club Off優待（ルーター無料は新規受付終了） andline A なし ○ △ ルーター等5品から選べる無償レンタル WAKWAK B なし × △ ルーターは自前（transix） BB.excite A なし ○ △ セキュリティ36ヶ月無料（最長） 楽天ブロードバンド A なし × △ 独自特典は少なめ IC-NET A なし ○ — セキュリティ永年無料・訪問3回無料 SIS A なし ○ — セキュリティ永年無料・訪問2回まで無料 Tigers-net.com A なし ○ — セキュリティ永年無料・訪問/リモート無料・365日 SYNAPSE A なし × — 鹿児島・店舗/訪問サポート（ルーターは自前） @ネスク A なし × — ルーターは自前（v6プラス） TikiTikiインターネット A なし × — ルーターは自前（v6プラス） TNC B なし × — 静岡限定・IPv6はPPPoE（IPoE非対応） @ちゃんぷるネット B なし ○ — 沖縄限定（ルーター無料・v6プラス） 2026年7月時点・新規受付中の21社を現金CB（1ギガ新規・オプション加入不要）の高い順に掲載。出典＝各社公式・ドコモ公式「プロバイダ提供条件書／IPv6対応状況」（2026年3月時点）・みんそく（2026年7月時点）。現金CB「なし」＝プロバイダ公式では独自の高額現金CBがなく公式特典・現物特典が中心（代理店Web窓口が別途CBを付ける場合あり）。ルーター無料＝契約期間中の無償レンタル有無（○あり／×自前／△記載なし・要確認）。実測速度＝みんそく調べ（2026年7月時点）の下り順位帯の目安（◎上位／○中位／△下位／—掲載なし）で、実効速度を保証しません。IPv6はTNCのみPPPoE（IPoE非対応）、他はIPoE対応。月額はタイプ内共通・タイプBは+220円。plala・ドコモnet・旧OCN(タイプB)は新規受付終了。

こうして「お得さ（現金CB）」と「実測速度」で並べても、上位に立つのは主要3社です。プロバイダ公式で独自の高額CBを確認できるのは主にこの3社で、実測速度もOCNがトップクラス、GMO・大手が上位。お金で選ぶならGMO、速度で選ぶならOCNが有力です。独自CBのない小規模社をあえて選ぶ理由は見つけにくく、迷ったら主要3社から選ぶのが失敗しにくい選び方です。

おすすめプロバイダ3社を徹底解説

GMOとくとくBB｜現金CBと実質負担で選ぶなら第一候補

GMOとくとくBBは、オプション加入不要の現金キャッシュバックが1ギガ新規39,000円・10ギガ新規57,000円（転用・事業者変更は金額が異なります）と、主要3社のなかで最も高額です。月額料金はタイプAの標準額なので、実質月額（1ギガ新規・戸建 約4,301円）も最安級になります。

さらに、1ギガならv6プラス対応の高性能Wi-Fiルーターが無料レンタル（10ギガは対応ルーターの条件・料金が異なるため公式で確認）。IPv6の混雑回避により、夜間でも速度が安定しやすいのが特長です。他社からの乗り換えなら、解約金の補填としてdポイント最大100,000pt（期間・用途限定）も別枠で受け取れます。

メリット ：現金CBが最高額／実質月額が最安級／高性能ルーター無料（1ギガ）／v6プラス対応

：現金CBが最高額／実質月額が最安級／高性能ルーター無料（1ギガ）／v6プラス対応 注意点：CB受け取りは開通4ヶ月目に届く案内メールから手続きが必要（後述のもらい忘れ対策を参照）／ドコモショップ・家電量販店経由の申込は特典対象外

とはいえ注意点は、WEBの指定窓口から申し込み、案内メールで受け取り手続きをすれば問題ありません。手順は後述のもらい忘れ対策で図解しているので、そこだけ押さえれば高額キャッシュバックを確実に受け取れます。

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OCNインターネット｜ドコモ公式提供・実測速度で選ぶなら

OCNインターネットは、ドコモが提供するプロバイダで、公式ならではの安心感があります。現金CBは1ギガ新規37,000円（転用32,000円）とGMOに次ぐ水準で、みんそくの実測下り速度で1位（626.5Mbps）。「速度の実測値を重視したい」「公式提供のプロバイダが安心」という方に向いています。乗り換え時のdポイント特典（最大100,000pt）も用意されています。

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@nifty｜サポート・初期設定の相談を重視するなら

@niftyは老舗プロバイダで、サポート窓口やリモート・訪問サポートなど相談手段の選択肢が多いのが特長です。現金CBは1ギガ20,000円と主要3社では控えめですが、サポートの手厚さが強みです（10ギガの月額割引「最大6ヶ月500円」はドコモ提供特典で各社共通）。「初期設定が不安」「困ったときに相談したい」という初心者の方に向いています。

＼ サポート窓口・リモート/訪問の選択肢が豊富 ／

初期設定が不安な方は@niftyの詳細をチェック

ドコモ光のプロバイダとは？タイプAとタイプBの違い

プロバイダとは、回線をインターネットにつなぐ「接続事業者」のこと。ドコモ光の場合、回線はNTTのフレッツ光網を使い、そこにプロバイダが接続サービスを提供する仕組みです。ドコモ光のプロバイダは料金体系によってタイプA・タイプBに分かれます。

項目 タイプA タイプB 戸建て月額（1ギガ） 5,720円 5,940円 マンション月額（1ギガ） 4,400円 4,620円 主なプロバイダ GMOとくとくBB、OCN、@nifty など @TCOM、AsahiNet など 2026年7月時点・税込。タイプAとタイプBの差は月220円です。

両者の違いは月220円だけで、通信品質やドコモ光セット割の扱いに差はありません。そのため、特別な理由がなければ月額が割安なタイプAから選ぶのが基本です。主要3社（GMO・OCN・@nifty）はすべてタイプAに含まれます。なお、ドコモのスマホをお使いならドコモ光のセット割もプロバイダを問わず適用できます（ドコモMAX系は最大1,210円/月、eximo・ギガホ系等は最大1,100円/月をスマホ代から割引。割引額はプランにより異なり、ahamoは対象外です）。

なお、ケーブルテレビ設備を使う「タイプC」もありますが、これは提供エリアが限られる別枠の区分です。一般的な戸建て・マンションではタイプA/Bから選ぶことになります。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 ドコモ光の強みは「プロバイダを自分で選べる」点です。ただタイプAとBの月額220円差より大事なのは、IPv6（v6プラス等）に標準対応しているか。非対応のプロバイダだと夜間に速度が落ちやすいので、ここだけは必ず確認してください。

失敗しないドコモ光プロバイダの選び方 3ステップ

STEP1｜まずタイプAから選ぶ

月額が割安で、主要な高CBプロバイダが揃うタイプAから選びます。タイプBを選ぶ理由は、そのプロバイダの独自サービスを使いたい場合など限定的です。

STEP2｜現金CBと実質月額で絞る

「最大◯円」ではなく、オプション加入不要で所定の条件を満たせば受け取れる現金額で比べます。実質月額まで見ると、GMOとくとくBBが最安級です。

STEP3｜速度・ルーター・サポートで最終判断

実測速度を重視するならOCN、ルーター無料とv6プラスならGMO、サポートの相談手段なら@nifty。ここは重視したい軸で決めましょう。

【参考】利用者アンケートに見る「プロバイダ選びで重視した点」

当サイトが実施した光回線利用者アンケート（複数サービス・計711名規模）では、プロバイダ・回線選びで重視した点として「月額料金・実質料金」「キャッシュバック」「通信速度の安定性」が上位に挙がる傾向がありました。※本アンケートはドコモ光のプロバイダ別を対象にしたものではなく、光回線利用者全体の傾向です（回答者数・調査時期・設問はサービスにより異なります）。プロバイダの優劣ランキングとしてではなく、選ぶ際の観点の参考としてご覧ください。

キャッシュバックの受け取り方ともらい忘れ対策

高額なキャッシュバックほど、受け取り手続きの見落とし（もらい忘れ）に注意が必要です。GMOとくとくBBを例に、受け取りの流れと対策を確認しておきましょう。窓口ごとのキャッシュバック額をまとめて比べたい方は、ドコモ光のキャッシュバック特集もあわせてご覧ください。

項目 内容（GMOとくとくBB） 案内の時期 開通月を含む4ヶ月目に、GMOの基本メールアドレス宛に案内メールが届く 受け取り方法 案内メールから口座を登録 → 翌月末に振込（最短で開通5ヶ月目） 対象外 ドコモショップ・家電量販店経由の申込は特典対象外 失効の注意 案内前の解約、メールアドレス未登録、手続き期限の超過は無効 2026年7月時点。受け取り条件は変更される場合があるため、申込時に公式サイトで最新の案内をご確認ください。

OCNインターネットや@niftyも、キャッシュバックの案内時期・申請方法・失効条件はプロバイダごとに異なります（@niftyは開通から数ヶ月後の案内が目安）。いずれの窓口でも、申込時に「受取時期」と「必要な手続き」を必ず確認しておきましょう。

申込後にやること3つ

①GMOの基本メールアドレスを確認できるようにしておく（普段使わないメアドは要注意）

②開通4ヶ月目にカレンダーへリマインドを入れる

③案内メールが来たら、期限内に口座登録を済ませる

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 高額なキャッシュバックほど「回線契約だけでいくら・いつ振込か」を基準に選ぶのが確実です。受け取りは開通から数ヶ月後で、案内メールを見逃すと失効することも。申し込み時に受取時期と手続きを必ず確認しておきましょう。

プロバイダの変更・切り替え手順

ドコモ光を使いながら、あとからプロバイダを変更することも可能です。手順は次のとおりです。

ドコモインフォメーションセンター（151／0120-800-000）または My docomo で変更を申し込む プロバイダ変更事務手数料 3,300円（税込）が発生する 新プロバイダの開通日から利用開始（旧プロバイダのメールアドレス等は使えなくなる）

変更時の注意点は、旧プロバイダのメールアドレス・独自サービスが使えなくなること、そしてキャッシュバックは「新規申込」時のような高額特典が付かない場合があることです。これから新規・乗り換えでドコモ光を契約するなら、最初から高CBのプロバイダを選んでおくのが得策です。なお、他社回線からドコモ光へ乗り換える手順はドコモ光の乗り換え・切り替えガイドで解説しています。

1ギガと10ギガはどちらを選ぶ？対応プロバイダの違い

ドコモ光には1ギガプランと10ギガプランがあり、選べるプロバイダの顔ぶれが一部異なります。10ギガは提供エリアも限られるため、まずは自宅が10ギガ対応エリアかを確認しましょう。

項目 1ギガ 10ギガ 月額（タイプA・目安） 戸建5,720円／マンション4,400円 6,380円 提供エリア 全国（NTT東西エリア） 一部エリアのみ 向いている人 一般的な動画・在宅ワーク・ゲーム 大容量通信・複数人同時利用・高画質配信 主な対応プロバイダ 21社 GMO・OCN・@nifty・BIGLOBE・andline・hi-ho・@TCOM ほか 2026年7月時点。10ギガ対応プロバイダ・エリアは変更される場合があります。最新の対応状況はドコモ光公式でご確認ください。

多くの家庭では1ギガで十分な速度が出ます。10ギガは「大容量データを頻繁にダウンロードする」「4K/8K配信を複数台で同時視聴する」「多人数で同時に使う」といった大容量ニーズがある場合に検討しましょう。10ギガでも、現金CB（新規）は主要3社のなかでGMOとくとくBB（57,000円）が最高額です。

新規受付が終了したプロバイダ（plala・ドコモnet など）

かつてドコモ光で選べた一部のプロバイダは、現在は新規受付を終了しています。すでに利用中の方は継続できますが、これから選ぶことはできません。

plala（ぷらら）／plala（Sコース） ：2024年2月29日で新規受付終了（既存利用者は継続可）

：2024年2月29日で新規受付終了（既存利用者は継続可） ドコモnet ：新規受付終了

：新規受付終了 OCN（旧・タイプB）：新規受付終了。現在は「OCNインターネット（タイプA）」が提供中

古い比較記事では、これらのプロバイダがおすすめとして紹介されている場合があります。これから申し込むなら、現在も新規受付中のプロバイダ（GMOとくとくBB・OCNインターネット・@nifty など）から選びましょう。

ドコモ光のプロバイダに関するよくある質問

Q 結局、ドコモ光のプロバイダはどこがいい？ ▼ A オプション加入不要の現金キャッシュバックと2年の実質負担を重視するなら、GMOとくとくBBが第一候補です（1ギガ39,000円・戸建の実質月額 約4,301円）。

実測速度を重視するならOCNインターネット、サポートの相談手段を重視するなら@niftyが向いています。 Q GMOとくとくBBのキャッシュバックはいつ・どうもらえる？ ▼ A 開通月を含む4ヶ月目に、GMOの基本メールアドレス宛に案内メールが届きます。

そこから口座を登録すると、翌月末（最短で開通5ヶ月目）に振り込まれます。

案内メールの見落としによる「もらい忘れ」に注意し、開通4ヶ月目にリマインドを入れておきましょう。 Q タイプAとタイプBはどっちを選べばいい？ ▼ A 特別な理由がなければタイプAがおすすめです。

月額はタイプAが220円安く、通信品質やセット割の扱いに差はありません。

主要な高CBプロバイダ（GMO・OCN・@nifty）はすべてタイプAです。 Q プロバイダの変更は無料でできる？ ▼ A 変更には事務手数料3,300円（税込）がかかります。

また旧プロバイダのメールアドレス等は使えなくなり、変更時は新規申込のような高額キャッシュバックが付かない場合があります。

新規・乗り換えの段階で高CBのプロバイダを選ぶのが得策です。 Q plala（ぷらら）やドコモnetは今も選べる？ ▼ A いずれも新規受付を終了しています（plala・plala Sコースは2024年2月29日終了）。

既存の利用者は継続できますが、これから選ぶことはできません。

新規はGMOとくとくBB・OCNインターネット・@niftyなど提供中のプロバイダから選びましょう。 Q 10ギガはどのプロバイダでも使える？ ▼ A いいえ。10ギガに対応するプロバイダは1ギガより少なく、提供エリアも一部に限られます。

GMOとくとくBB・OCN・@nifty・BIGLOBEなどが対応しています。

まず自宅が10ギガ対応エリアかを確認しましょう。

まとめ｜ドコモ光のおすすめプロバイダ

ドコモ光はプロバイダによって月額差がほとんどないため、キャッシュバック・ルーター特典・速度・サポートで選ぶのがポイントです。

現金CB・実質負担で選ぶ なら → GMOとくとくBB（1ギガ39,000円・戸建 実質約4,301円）

なら → GMOとくとくBB（1ギガ39,000円・戸建 実質約4,301円） 実測速度・ドコモ公式提供の安心感 なら → OCNインターネット

なら → OCNインターネット サポート・初期設定の相談なら → @nifty

迷ったら、還元額と実質負担で総合的に有利なGMOとくとくBBから検討するのがおすすめです。キャッシュバックは受け取り手続きを忘れないよう、申込後の流れも事前に押さえておきましょう。

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