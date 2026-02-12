ドコモ光への乗り換え完全ガイド|違約金負担キャンペーンと事業者変更の手順

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがドコモ光への乗り換え手順・キャンペーン・注意点を全件確認しました。

他社の光回線からドコモ光に乗り換える場合、現在の契約状況(フレッツ光・他社光コラボ・独自回線)によって手順が3パターンに分かれます。さらに、ドコモ公式の「ドコモ光」乗り換え特典(他社解約金・撤去工事費・端末残債分のdポイント還元)を併用することで、乗り換え時の負担を大きく軽減できます。

本記事では、3パターンの手順とドコモ公式の乗換特典の使い方、最もお得に乗り換えるための申込窓口の選び方まで、申込み前に確認しておきたいポイントを順番に整理します。

📌 結論:ドコモ光への乗り換え3パターン 現在の光回線の種類によって、手順とコストが大きく異なります。自分のパターンを最初に判定して、それに合った申込先で進めましょう。 パターン1 フレッツ光からの「転用」 NTT東西フレッツ光からドコモ光へ。工事不要・ネット切断なしでスムーズ。NTT東西から「転用承諾番号」を取得して申込。 パターン2 他社光コラボからの「事業者変更」 ソフトバンク光・楽天ひかり等の光コラボからドコモ光へ。工事不要。現在の事業者から「事業者変更承諾番号」を取得。 パターン3 独自回線からの「新規開通」 auひかり・NURO光等からドコモ光へ。新規工事が必要で、ネット不通期間が発生(数日〜2週間)。 OCN インターネットの公式サイトを見る ▶ ※ドコモ公式の「ドコモ光」乗り換え特典(他社違約金分のdポイント最大100,000pt)は、新規・事業者変更など対象オーダーで条件を満たした場合に適用されます。フレッツ光からの転用は対象外です。

【結論】ドコモ光への乗り換えは「3パターン判定+WEB窓口+違約金負担」の3点が肝

ドコモ光への乗り換えで重要なポイントは3つあります。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、損をしないための判断軸を順番に解説します。

ポイント1:現在の回線で3パターンが決まる

乗り換え手順は現在使っている光回線の種類によって3パターンに分かれます。

パターン1:転用 (NTT東西フレッツ光 → ドコモ光):工事不要・ネット切断なし

(NTT東西フレッツ光 → ドコモ光):工事不要・ネット切断なし パターン2:事業者変更 (他社光コラボ → ドコモ光):工事不要・原則ネット切断なし

(他社光コラボ → ドコモ光):工事不要・原則ネット切断なし パターン3:新規開通(auひかり・NURO光等 → ドコモ光):新規工事必要・ネット不通期間あり

自分がどのパターンかを最初に確認するだけで、必要な手続きと工事の有無が決まります。

ポイント2:申込窓口で受け取れる特典が変わる

同じドコモ光の乗り換えでも、申込窓口(プロバイダWEB特設サイト・ドコモ公式WEB・ドコモショップ等)によって受け取れる現金キャッシュバックの金額が異なります。申込み窓口の選び方で数万円の差が生まれるため、申込み前に比較しておくのが大切です。

ポイント3:ドコモ公式の「乗り換え特典」は対象オーダーなら併用可

ドコモ公式の「ドコモ光」乗り換え特典(他社違約金/撤去工事費/端末残債分のdポイント還元)は、新規・事業者変更など対象オーダーで条件を満たす場合に適用されます。プロバイダWEB特設サイト経由なら、対象条件を満たす公式特典に加えて、プロバイダ独自の現金CBも狙えるのがメリットです。なお、フレッツ光からの転用は公式乗り換え特典の対象外です。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換えと聞くと「また工事の立ち会いが必要なのか…」と身構える方が多いのですが、実は多くの人は工事が発生しません。NTT東西フレッツ光や他社光コラボを使っている場合は、同じ回線設備をそのまま使うため、原則として工事不要・ネット切断なしで切り替わります。 最初にやることは「自分はどのパターンか?」を確認することだけです。あとは順番に進めれば、思っているよりずっとシンプルに乗り換えられます。

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ドコモ光へ乗り換えるメリット

他社光回線からドコモ光に乗り換えるメリットを整理します。乗り換え判断の前に、自分にとってのメリットが大きいか確認しておきましょう。

ドコモスマホ利用者はプランに応じて月額最大1,210円のセット割が適用される

ドコモのスマホ・タブレットを利用している方は、「ドコモ光セット割」でスマホの月額料金が割引されます。割引額はスマホの料金プランによって異なり、現在の主要プランは月額1,100円〜1,210円割引、旧ギガライト系は利用データ量によって550円または割引なしになる点に注意しましょう。

対象プラン 割引額 確認ポイント ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX

ドコモ ポイ活 20

ドコモ mini 1,210円/月 同一「ファミリー割引」グループ内の対象回線ごとに永年割引 eximo / eximo ポイ活

irumo(3GB/6GB/9GB)

5Gギガホ プレミア等 1,100円/月 irumoは0.5GBのみ対象外。3GB以上のプランは対象 5Gギガライト / ギガライト

1GB超〜3GB 550円/月 利用データ量が1GB超〜3GBの場合は割引額が半額になる 5Gギガライト / ギガライト

〜1GB 割引なし 月間利用量が1GB以下の月はドコモ光セット割の割引対象外

ドコモ MAX / ポイ活 MAX / ポイ活 20 / mini 割引額 1,210円/月 ポイント 対象回線ごとに永年割引 eximo / eximo ポイ活 / irumo(3GB以上) / 5Gギガホ プレミア等 割引額 1,100円/月 注意点 irumo 0.5GBは対象外 5Gギガライト / ギガライト 1GB超〜3GB 550円/月 〜1GB 割引なし

家族でドコモスマホを使っている場合は、同一「ファミリー割引」グループ内の対象回線ごとに割引が適用されます。たとえば家族4人全員が1,100円割引の対象なら月額4,400円、1,210円割引の対象なら月額4,840円の割引になり、年間5万円以上お得になるケースもあります。

※ahamo・ahamo光、irumo 0.5GB、はじめてスマホプラン、U15はじめてスマホプランはドコモ光セット割の対象外です。

複数の対応プロバイダから選べる

ドコモ光は、対応プロバイダの中から1社を選んで契約できる仕組みです。ただし、1ギガと10ギガで対応プロバイダが異なり、タイプA/タイプBの区分や新規受付状況も変わる場合があります。そのため申込み前にドコモ公式のプロバイダ一覧で、契約予定のプランに対応しているかを確認するのが安全です。プロバイダによって速度評判・サポート・メールアドレス数・セキュリティサービスなどが異なるため、自分の使い方に合う窓口を選べる点はドコモ光のメリットです。

全国対応・10ギガプランも提供エリア拡大中

ドコモ光はNTT東西の光ファイバー網を使用するため、全国対応(沖縄含む)です。10ギガプランは提供エリアが限定的ですが、順次拡大中で、対応エリア内なら高速通信が利用できます。

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ドコモ光の乗り換え特典(他社違約金/撤去工事費/端末残債のdポイント還元)

ドコモ公式が提供する「ドコモ光」乗り換え特典は、他社からの乗り換え時に発生する違約金や工事費の負担を、dポイント(期間・用途限定)で還元する制度です。

還元の対象になる費用

還元対象になる費用は、以下の3種類です。

他社の解約金 :契約期間内解約の違約金など

:契約期間内解約の違約金など 撤去工事費 :他社の光回線を撤去する工事費用

:他社の光回線を撤去する工事費用 端末残債:他社のホームルーター等の分割払い残債

還元の上限額

還元上限額は最大100,000ptのdポイント(期間・用途限定)です。対象になる費用が上限を下回る場合は、実費相当のポイントが還元されます。

適用条件と必要書類

還元を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

「ドコモ光 1ギガ/10ギガ(2年定期契約)」 を「新規」または「事業者変更」で申込み

を「新規」または「事業者変更」で申込み 利用開始月の 4か月後の月末 までに、他社の 解約証明書・請求書等の写し を所定の方法で提出

までに、他社の を所定の方法で提出 還元時期: 利用開始月の6か月後の月 にdポイントで進呈

にdポイントで進呈 進呈期間中の解約はdポイント進呈の対象外

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 違約金負担キャンペーンを使うには、他社の解約証明書や請求書の写しが必要になります。実は申請段階でつまずく方が多いポイントで、「解約してから証明書を頼もうとしたら、もうサポート窓口が閉じていた」「請求書はすぐ捨ててしまう習慣で、現物が残っていない」というのがよくあるパターンです。 手順としては、他社を解約するその日のうちに、解約証明書類の発行を依頼しておくのがいちばん確実です。書類は紙のままだと紛失しやすいので、受け取った段階でスマホで撮影しておくと、申請時に困りません。

乗り換え前に必ず確認すべきこと

乗り換えを進める前に、確認しておきたい4点を整理します。事前確認を怠ると、乗り換え後に予想外の負担が発生する可能性があります。

①ドコモ光の提供エリアを確認

ドコモ光はNTT東西の光ファイバー網を利用しています。住所がフレッツ光対応エリアであれば、ドコモ光も契約可能です。10ギガプランは提供エリアが限定的なため、申込み前にドコモ公式サイトの郵便番号入力フォームでエリア判定を必ず行ってください。

②現在の契約の解約金・最低利用期間

現在の光回線の契約期間や解約金を事前に確認しましょう。一般的な定期契約プランは2年間の自動更新で、契約期間外の解約には4,000〜10,000円程度の解約金が発生します。ドコモ公式の乗り換え特典でカバーできる金額か、必要書類を取得できるかも合わせて確認してください。

③スマホキャリアとドコモ光セット割の対象プラン

ドコモ光セット割は、ドコモのスマホプランに加入していて、同一「ファミリー割引」グループ内である必要があります。スマホをドコモ以外(au・ソフトバンク・楽天等)に乗り換える予定がある場合は、セット割が消滅するため、乗り換えのタイミングを再検討しましょう。

④工事の要否(パターン1/2は不要・パターン3は必要)

パターン1(フレッツ光からの転用)・パターン2(他社光コラボからの事業者変更)は工事不要です。パターン3(独自回線からの新規開通)は新規工事が必要で、ネット不通期間が発生します。詳細は次章以降で解説します。

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【パターン1】フレッツ光からドコモ光への「転用」手順

NTT東西のフレッツ光を利用している方が、ドコモ光に乗り換える場合は「転用」という手続きで、工事不要・ネット切断なしで移行できます。

転用とは:NTT設備を引き継いでドコモ光に切替

転用は、NTT東西のフレッツ光と同じ物理設備をそのまま使いながら、契約上の事業者を「NTT東西」から「ドコモ」に変更する仕組みです。物理工事は発生せず、ネット接続も切断されません。

転用の手順(4ステップ)

NTT東西から「転用承諾番号」を取得

NTT東西の「フレッツ光転用承諾番号取得窓口」に電話または公式サイトから申請。発行から有効期限15日のため、取得後は早めに次のステップに進みましょう。 ドコモ光の申込窓口で承諾番号を入力して申込み

プロバイダWEB特設サイト・ドコモ公式WEB・ドコモショップ等から申込み。フォームの「事業者変更/転用」欄に転用承諾番号を入力します。 切替日に自動でドコモ光へ移行

指定された切替日に、契約上の事業者が自動でドコモ光に変更されます。工事は発生せず、ネット接続も切断されません。 機器設定変更

切替後、ルーターの設定情報(プロバイダ接続用ID・パスワード)を新しいプロバイダの情報に変更します。新ルーターを使う場合は接続設定を行います。

転用のメリット・注意点

メリット:工事不要・ネット切断なし・ドコモ光新規工事料も実質無料の対象

注意点:転用承諾番号の有効期限は15日のため、取得後は早めに申込みを完了

注意点:NTT東西で受けていたフレッツ光独自の特典(ポイント・割引)は引き継がれない

📌 転用の場合のおすすめ申込先 OCN インターネット × ドコモ光のWEB特設サイトで申込 OCN インターネットの公式サイトを見る ▶

【パターン2】他社光コラボからドコモ光への「事業者変更」手順

ソフトバンク光・楽天ひかり・@nifty光・OCN光等の他社光コラボを利用している方は、「事業者変更」でドコモ光に乗り換えられます。

事業者変更とは:光コラボ間で設備を維持して切替

事業者変更は、光コラボ間で同じNTT東西の物理設備を維持しながら、契約事業者だけをドコモに変更する手続きです。原則として工事は不要で、ネット接続もほぼ切断されません。

事業者変更の手順(4ステップ)

現在の事業者から「事業者変更承諾番号」を取得

現在契約している光コラボ事業者(ソフトバンク光・楽天ひかり等)のお客様センターに電話または公式サイトから申請。発行から有効期限15日。 ドコモ光の申込窓口で承諾番号を入力して申込み

プロバイダWEB特設サイト・ドコモ公式WEB等から申込み。フォームの「事業者変更/転用」欄に事業者変更承諾番号を入力します。 切替工事(原則不要)

切替日に自動でドコモ光に切り替わります。同じ物理設備を使うため、工事は発生しません。 機器返却・新ルーター設定

切替後、現在の事業者からレンタルしているルーター・ONU等を所定の方法で返却。ドコモ光のプロバイダ接続情報で新ルーターを設定します。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 事業者変更承諾番号・転用承諾番号は発行から15日の有効期限があります。期限切れの場合は再取得が必要で、再取得には現契約事業者の手続きが再度発生します。承諾番号を取得したら、すぐにドコモ光側の申込みを進めてください。 事業者変更承諾番号と転用承諾番号は、発行から有効期限がついていて、期限切れになると取り直しからやり直しになります。とくに「週末に番号を取って、次の週末にドコモ光側を申し込もう」と先延ばしにすると、日数が足りなくなって申し込めない、というケースが少なくありません。 おすすめは、承諾番号を取った当日か翌日にドコモ光側の申込みまで一気に進めてしまうことです。番号を取って→そのままWEBで申込み、で半日もかからず終わります。

事業者変更の機器返却の注意点

切替後、現在の事業者から借りていたルーター・ONU等の機器は、所定の期限内に返却する必要があります。返却が遅れると、機器代金の請求が発生する場合があります。事業者から送付される返却キット(または返却方法の案内)に従って、速やかに対応しましょう。

📌 事業者変更の場合のおすすめ申込先 OCN インターネット × ドコモ光のWEB特設サイトで申込 OCN インターネットの公式サイトを見る ▶

【パターン3】独自回線(auひかり・NURO光等)からドコモ光への「新規開通」手順

auひかり・NURO光・コミュファ光等の独自回線を利用している方は、事業者変更ができないため、ドコモ光は新規開通扱いになります。

新規開通とは:現在の回線を解約してドコモ光を新規契約

独自回線は、NTT東西の光ファイバー網ではなく、各事業者の独自設備を使っているため、ドコモ光に物理設備を引き継げません。そのため、現在の回線を解約してドコモ光を新規契約・新規工事する必要があります。

新規開通の手順(4ステップ)

現在の独自回線を解約申込

現在の事業者に解約申込みを行い、撤去工事日を決定。撤去工事は1〜2か月待ちのケースもあるため、早めに連絡しましょう。 ドコモ光を新規申込

プロバイダWEB特設サイト等からドコモ光を新規申込み。事業者変更/転用ではなく「新規」を選択します。 ドコモ光の開通工事

新規工事日に立ち会いのうえ、宅内に光回線を引き込みます。所要時間は1〜2時間程度。 旧回線の撤去工事

独自回線の撤去工事日に立ち会い。撤去工事費が発生する場合は、ドコモ公式の乗り換え特典で還元対象になります。

新規開通の注意点:ネット不通期間が発生する

独自回線からの乗り換えは、旧回線解約→ドコモ光開通の間にネット不通期間(数日〜2週間程度)が発生します。テレワーク・オンライン授業等で常時ネット必須の方は、不通期間中の対応策(モバイルWi-Fi等)を検討しておきましょう。

⚡ 新規開通の場合は不通期間に注意 ドコモ光の新規工事日と旧回線撤去日を調整 OCN インターネットの公式サイトを見る ▶

ドコモ光の乗り換えキャンペーンを最も得に使う窓口

3パターンのいずれの場合も、申込み窓口の選び方で受け取れる現金キャッシュバックの金額が変わります。本章では、乗り換え時の最適な申込み窓口の選び方を整理します。

申込み窓口別の受取特典

ここでは乗り換え時に比較しやすい主要窓口だけを抜粋しています。申込み窓口ごとの最新キャッシュバック額・受取時期・オプション条件まで詳しく見たい方は、ドコモ光のキャッシュバック窓口比較もあわせて確認してください。

申込み窓口 申込みだけで

受け取れる現金CB ドコモ公式の

乗り換え特典 OCN インターネット

(プロバイダWEB) 1ギガ 新規/事業者変更 37,000円

1ギガ 転用 32,000円

10ギガ 新規 55,000円

10ギガ 事業者変更/転用 30,000円 対象オーダーなら併用可

(転用は対象外) GMOとくとくBB

(プロバイダWEB) 1ギガ 10,000円

10ギガ 30,000円

※10ギガは通常10,000円+10ギガ追加20,000円。最大85,000円は条件付き最大表記 対象オーダーなら併用可

(転用は対象外) @nifty

(プロバイダWEB) 1ギガ 20,000円

10ギガ 35,000円 対象オーダーなら併用可

(転用は対象外) ドコモ公式WEB・

ドコモショップ 原則なし

(dポイント還元中心) 対象オーダーなら適用

(転用は対象外)

OCN インターネット(プロバイダWEB) 1ギガ 新規/事業者変更 37,000円 1ギガ 転用 32,000円 10ギガ 新規 55,000円 10ギガ 事業者変更/転用 30,000円 乗り換え特典 対象オーダーのみ(転用対象外) GMOとくとくBB(プロバイダWEB) 1ギガ 申込みのみ 10,000円 10ギガ 申込みのみ 30,000円 LP最大表記 最大85,000円(条件あり) 乗り換え特典 対象オーダーのみ(転用対象外) @nifty(プロバイダWEB) 1ギガ 20,000円 10ギガ 35,000円 乗り換え特典 対象オーダーのみ(転用対象外) ドコモ公式WEB・ドコモショップ 現金CB 原則なし(dポイント中心) 乗り換え特典 対象オーダーのみ(転用対象外)

※2026年5月27日時点・出典:各社公式LP / ドコモ公式。GMOとくとくBBは、申込みだけなら1ギガ10,000円、10ギガは通常10,000円+10ギガ追加20,000円で合計30,000円です。LP上の最大85,000円は、Lemino・ひかりTV・DAZN for docomo・ドコモでんき等の同時申込みと平日14〜17時の連絡希望指定を含む条件付き最大表記です。ドコモ公式の乗り換え特典は新規・光回線再利用・事業者変更などが対象で、フレッツ光からの転用は対象外です。

ドコモ光の窓口別キャッシュバックは、申込み区分や10ギガ/1ギガ、オプション条件によって大きく変わります。申し込み前には、最新の金額と受取条件をよく確認してから申し込みましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換えのときに見落とされがちなのが、ドコモ公式の乗換特典(他社違約金分のdポイント)と、プロバイダ独自の現金キャッシュバックは別物ということです。プロバイダのWEB特設サイトから申し込めば、対象条件を満たす公式特典に、プロバイダ独自の現金CBを上乗せできます。 ただし、ドコモ公式の乗り換え特典はフレッツ光からの転用では使えません。転用の方は、プロバイダ独自の現金CBや月額条件を中心に比較しましょう。

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ドコモ光から他社へ乗り換える場合の補足

本記事のメインはドコモ光「へ」の乗り換えですが、ドコモ光「から」他社への乗り換えを検討する方向けの補足を簡潔に整理します。

ドコモ光から他社への乗り換えが必要になるケース

主に以下のケースで、ドコモ光から他社への乗り換えを検討する方が多くなります。

スマホをドコモ以外(au・ソフトバンク・楽天等)に乗り換えた :ドコモ光セット割の対象外になるため、新キャリアのセット割が使える光回線に切り替えるのが合理的

:ドコモ光セット割の対象外になるため、新キャリアのセット割が使える光回線に切り替えるのが合理的 10ギガプランの提供エリア外で速度を上げたい :独自回線のNURO光・auひかり等の方が、10ギガ提供エリアが広いケースがある

:独自回線のNURO光・auひかり等の方が、10ギガ提供エリアが広いケースがある 引っ越し先がドコモ光対応エリア外:他社光回線への切り替えが必要

他社へ乗り換える場合の代表的な選択肢

ahamoユーザー → ahamo光 :セット割なしだが月額料金が安く設定されている

:セット割なしだが月額料金が安く設定されている au/UQモバイルユーザー → auひかり/ビッグローブ光 :「auスマートバリュー」セット割対象

:「auスマートバリュー」セット割対象 ソフトバンク/ワイモバイルユーザー → ソフトバンク光 :「おうち割 光セット」対象

:「おうち割 光セット」対象 楽天モバイルユーザー → 楽天ひかり:楽天モバイルとの併用で1年間月額無料キャンペーン

ドコモ光の解約手順と注意点

ドコモ光の解約は、ドコモ光お客様センター(電話/オンライン)で受け付けています。2年定期契約の更新期間以外で解約すると、戸建て5,500円・マンション4,180円の解約金が発生します。

他社光回線への事業者変更の場合は、現在のドコモ光から「事業者変更承諾番号」を取得して、移行先の光コラボ事業者で申込みを進めます。

ドコモ光の乗り換えでよくある質問

Q. ドコモ光への乗り換えで工事は必要ですか? 現在の光回線の種類によって異なります。フレッツ光からの「転用」、他社光コラボからの「事業者変更」は工事不要・ネット切断なしで移行できます。auひかり・NURO光等の独自回線からの乗り換えは新規工事が必要で、ネット不通期間(数日〜2週間)が発生します。

Q. ネット不通期間はどれくらいですか? パターン1(転用)・パターン2(事業者変更)は原則として不通期間なしです(切替日に瞬断する程度)。パターン3(新規開通)は旧回線解約→ドコモ光開通の間に数日〜2週間程度の不通期間が発生します。テレワーク等で常時ネット必須の方は、モバイルWi-Fi等の対応策を準備してください。

Q. 他社の違約金は本当に全額還元されますか? ドコモ公式の「ドコモ光」乗り換え特典では、他社の解約金・撤去工事費・端末残債のうち、上限最大100,000ptまでがdポイント(期間・用途限定)で還元されます(2026年5月時点)。違約金が上限を超える場合は超過分は自己負担です。また、申請には他社の解約証明書・請求書の写し提出が必要です。詳しい適用条件はドコモ公式の特典告知を確認してください。

Q. ドコモ光を解約したらどうなりますか? ドコモ光を解約すると、契約期間に応じて以下の費用が発生します。①2年定期契約の更新期間外の解約=戸建て5,500円・マンション4,180円の解約金(税込)、②新規工事料の残債(契約期間中に分割払いだった場合)、③光電話等のオプション解約料。事業者変更の場合は契約解除料が免除されるケースがあるため、申込先で確認してください。

Q. ahamo光とドコモ光、どっちが安いですか? 月額料金だけ見るとahamo光が安く設定されていますが(戸建て4,950円・マンション3,630円)、ドコモ光はドコモスマホとのセット割(最大1,210円/月割引)が適用されます。家族にドコモユーザーが複数いる場合は、家族全員分のセット割が適用されるため、ahamo光より結果的にお得になるケースが多くあります。自分のスマホ契約状況で試算してください。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換えに関するご相談で多いのは「現在の解約金が本当に還元対象になるか」「いつまでに書類を提出すればいいか」の2点です。どちらもドコモ公式の特典ページに詳細条件と申請手順が掲載されているので、申込みの前に必ず公式情報で確認してください。 本記事はあくまで2026年5月時点の概略整理です。最新の還元上限や対象費用、申請方法はドコモ公式サイトとプロバイダ公式LPで最終確認することをおすすめします。

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1ギガ新規/事業者変更で37,000円・10ギガ新規で55,000円(申込みのみで現金CB)

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