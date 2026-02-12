ドコモ光の申し込みはどこから?5タイプの申込先比較と失敗しない選び方

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがドコモ光の申し込み先を5タイプに分けて調査・整理しました。

ドコモ光の申し込み先は大きく分けて5タイプ(ドコモ公式WEB/ドコモショップ/家電量販店/プロバイダWEB特設サイト/WEB代理店)あります。同じドコモ光を契約するのでも、申込み先の種類によって特典の内容・受取方法・サポート体制が大きく違うため、自分の目的に合う申込み先を選ぶことが大切です。

本記事では、5タイプそれぞれの長所と短所を整理し、目的別に「どこから申し込めばいいか」を順番に解説します。金額の詳細比較は「ドコモ光キャッシュバック比較」記事に分けて掲載しています。

📌 目的別の最適な申込先 申込先タイプによって特典・サポート体制が異なります。目的に合わせて選び分けるのが正解です。 👑 現金CB重視 プロバイダWEB特設サイト 代表的なプロバイダ OCN・@nifty・GMOとくとくBB 特典の中心 現金キャッシュバック 適している人 現金特典を重視したい方 OCN インターネットの公式サイトへ ▶ ドコモ公式WEB 運営 NTTドコモ直営 特典の中心 dポイント(期間・用途限定)等 適している人 公式の安心感を最重視する方 ドコモ公式サイトへ ▶ ドコモショップ(店舗) 運営 ドコモ正規取扱店 特典の中心 対面サポート+dポイント等 適している人 対面で説明を受けたい方 店舗を検索・来店予約 ▶ ※2026年5月時点の情報です。家電量販店・WEB代理店は本文で詳しく解説します。

【結論】ドコモ光はどこで申し込むのがいい?目的別の最適な申込先

ドコモ光は同じサービスでも、申込み先の種類によって特典・サポート・契約後の窓口が異なります。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、目的別の最適な申込先は次の通りです。

3つの目的別に最適な申込先が変わる

現金キャッシュバック額を重視したい → プロバイダWEB特設サイト(OCN・@nifty・GMOとくとくBB等)

→ プロバイダWEB特設サイト(OCN・@nifty・GMOとくとくBB等) 対面で説明を受けて安心して申し込みたい → ドコモショップ(店舗)

→ ドコモショップ(店舗) パソコン・端末と一緒にまとめて契約したい → 家電量販店

「申込先=どこも同じドコモ光」と思いがちですが、特典の充実度とサポートのスタイルがまったく違います。何を最優先するかを最初に決めると、自然に申込先が決まります。

1ギガと10ギガで申し込み先の選択肢が少し変わる

ドコモ光の1ギガプランはNTT東西のフレッツ光提供エリアを中心に広く対応しており、多くの申込先から選べます。一方、10ギガプランは提供エリア・対応プロバイダが限定的で、申込時にエリア判定が必要です。10ギガ提供エリア外の場合は1ギガでの申込みを案内されることがあり、その場合は10ギガ専用キャンペーンの対象外になります。

10ギガを希望する方は、申込み前にドコモ公式サイトの郵便番号エリア判定で対応状況を確認しておきましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 ドコモ光は「光コラボ」というしくみで、回線自体はNTTのフレッツ光と同じものを使い、契約はドコモ、特典は対応プロバイダ各社が独自に上乗せ、という三層構造になっています。申込み先によって特典の中身がガラッと変わるのはこのためです。 とくに気をつけたいのが、契約後に「実は別の窓口のほうが現金キャッシュバックが大きかった」と気づくパターンです。先にこの記事で5タイプの違いを押さえておくだけで、こうした後悔は防げます。

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ドコモ光の申し込み先5タイプの違い

ドコモ光の申し込み先は、運営主体・特典の種類・契約後の窓口で5タイプに分けられます。本章では5タイプそれぞれの「運営」「主な特典」「契約後の問い合わせ先」を順に整理します。

①ドコモ公式WEB

NTTドコモが運営する公式サイト経由の申込みです。「ドコモが直接受け付ける」最も標準的なルートで、申込手続きがシンプルで、契約後のサポートもドコモ本体に集約されます。

運営:NTTドコモ直営

主な特典:dポイント(期間・用途限定)などの公式特典中心。プロバイダ独自の現金キャッシュバックは付かない

契約後の窓口:ドコモのカスタマーサポート

②ドコモショップ(店舗)

全国のドコモショップで対面で申込手続きをするルートです。スマホの契約や乗り換えと一緒にドコモ光を申し込めるため、対面で説明を受けながら手続きを進められます。

運営:ドコモ正規取扱店(直営店+代理店)

主な特典:対面サポート+dポイント(期間・用途限定)など。店舗・地域独自の特典がつくこともある

契約後の窓口:申込みをした店舗+ドコモカスタマーサポート

③家電量販店

ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダ電機などの店頭で申込みできるルートです。パソコン・周辺機器の同時購入で値引きが受けられるのが大きな特徴です。

運営:家電量販店(店舗)

主な特典:店頭独自の値引き・端末セット割。現金キャッシュバックは店舗・時期により異なる

契約後の窓口:契約先プロバイダ+ドコモカスタマーサポート(店頭は申込窓口のみ)

④プロバイダWEB特設サイト

OCN・@nifty・GMOとくとくBBなどのドコモ光提携プロバイダのWEB特設サイト経由で申込みします。最も現金キャッシュバックが大きいルートで、申込手続きはオンラインで完結します。

運営:ドコモ光対応プロバイダのうち主要各社

主な特典:現金キャッシュバック・高性能Wi-Fiルーター無料レンタル・セキュリティソフト無料など

契約後の窓口:契約プロバイダのお客様センター

⑤WEB代理店(独立系)

ドコモ光の販売を扱う独立系の代理店のWEBサイト経由で申込みするルートです。代理店独自のキャッシュバックがあり、最短1か月で振込されるケースもあります。

運営:ドコモ光取扱の独立系代理店

主な特典:代理店独自のキャッシュバック・特典内容は代理店ごとに異なる

契約後の窓口:契約プロバイダ+ドコモカスタマーサポート(代理店は申込窓口のみ)

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申し込み先タイプ別の長所・短所

5タイプの申込先について、長所・短所・適している人を比較表で整理します。自分のニーズに合うタイプを判断する材料として活用してください。

申し込み先別のキャンペーン傾向

申し込み先タイプによってキャンペーンの金額傾向が大きく違います。本章では各タイプの典型金額レンジを整理しますが、各窓口の最新金額の詳細比較は姉妹記事「ドコモ光キャッシュバック比較」を参照してください。

申込先タイプ 現金CB(申込みのみ・典型レンジ) その他特典 プロバイダWEB特設サイト 10,000〜55,000円程度

(OCN・@nifty・GMOとくとくBBの申込みのみ現金CB) Wi-Fiルーター無料・セキュリティ無料 WEB代理店 代理店ごとに変動

(条件確認が必須) 代理店独自特典・受取早い場合あり 家電量販店 店舗・時期で大きく変動 端末セット割が中心 ドコモ公式WEB 原則なし dポイント(期間・用途限定)等 ドコモショップ 原則なし 対面サポート+dポイント等

👑 現金CB重視 プロバイダWEB特設サイト 現金CB(申込みのみ) 10,000〜55,000円程度 その他 Wi-Fiルーター無料・セキュリティ無料 WEB代理店 現金CB 代理店ごとに変動(条件確認が必須) その他 代理店独自特典・受取早い場合あり 家電量販店 現金CB 店舗・時期で大きく変動 その他 端末セット割が中心 ドコモ公式WEB 現金CB 原則なし その他 dポイント(期間・用途限定)等 ドコモショップ 現金CB 原則なし その他 対面サポート+dポイント等

※2026年5月時点の情報です。

📌 申込先別の金額をすべて比較 ドコモ光キャッシュバック比較記事で各プロバイダの金額を確認 キャッシュバック比較記事を見る ▶

対面派(ドコモショップ/家電量販店)の選び方と注意点

対面で説明を聞きながら申込みたい方に向けて、ドコモショップと家電量販店の選び方と注意点を整理します。

ドコモショップを選ぶ場合の進め方

ドコモショップは予約来店が基本です。事前にドコモ公式サイトから来店予約を入れておくと、待ち時間が短縮できます。当日は本人確認書類・支払い情報・連絡先メールを用意して訪問してください。

事前予約:ドコモ公式の店舗予約システムで対象店舗・日時を指定

当日の所要時間:1〜2時間が目安(スマホ契約と同時の場合はさらに長くなる)

主な特典:dポイント(期間・用途限定)など。店舗・地域キャンペーンで追加進呈の場合あり

家電量販店を選ぶ場合の進め方

家電量販店ではドコモ光単独契約より、パソコン・周辺機器の同時購入とのセット契約が中心です。店頭で「ドコモ光単独契約」と「セット契約」のキャンペーンを比較してから決めてください。

主な来店店舗:ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダ電機・エディオン・ケーズデンキ等

キャンペーン形式:店頭独自の現金CB・パソコン同時購入での値引き・商品券

注意点:キャンペーン内容は店舗・時期で大きく変わるため、来店当日に必ず確認

対面派の注意点:キャンペーン額は店舗で要確認

対面型の申込先はキャンペーン内容が時期や店舗で変動しやすいのが特徴です。来店前に電話で「現在のドコモ光キャンペーンの内容」を確認しておくと、思っていた特典と違っていたという行き違いを防げます。

📌 対面派でも金額の比較は事前に プロバイダWEBの現金CB額を事前に確認しておく キャッシュバック比較記事を見る ▶

オンライン派(プロバイダWEB/代理店)の選び方と注意点

オンラインで完結する申込先は、現金キャッシュバックが大きい反面、信頼性の確認が必要です。本章ではプロバイダWEB特設サイトと独立系WEB代理店を、選び方の観点で整理します。

プロバイダWEB特設サイト(OCN・@nifty・GMOとくとくBB)

プロバイダ各社が直接運営するWEBサイト経由の申込みです。契約相手・契約後の問い合わせ窓口がプロバイダ本体のため、オンラインでも安心して申込めるルートです。現金CBは「申込みだけでもらえる金額」と「オプション同時申込などを含む最大額」で見え方が変わるため、以下で分けて確認してください。

申込みのみの現金還元がわかりやすい OCN インターネット × ドコモ光 運営 NTTグループのOCN 1ギガ 新規・事業者変更37,000円／転用32,000円 10ギガ 新規55,000円／事業者変更・転用30,000円 ※OCNの現金還元特典は、ドコモ携帯契約者など適用条件があります。申込み前に公式サイトで最新条件を確認してください。 OCN インターネットの公式サイトへ ▶ プラン別に現金CB @nifty with ドコモ光 運営 NTTドコモ販売代理店として運営 10ギガ 35,000円キャッシュバック 1ギガ 20,000円キャッシュバック @niftyの公式サイトへ ▶ 訴求先LPは最大85,000円表記 GMOとくとくBB ドコモ光 ドコモ光のみ 10,000円（平日14〜17時の連絡希望指定で10,500円） 10ギガ追加 さらに20,000円キャッシュバック 最大表記 Lemino・ひかりTV・DAZN for docomo・ドコモでんきなどの同時申込を含めると最大85,000円 ※GMOとくとくBBはドコモ・ahamoユーザー向けの申込み条件があるため、公式サイトで対象条件を確認してください。申込みだけの現金CBと最大表記は分けて確認しましょう。 GMOとくとくBBの公式サイトへ ▶

WEB代理店(独立系)

独立系のWEB代理店は、独自のキャッシュバックを設定しています。受取時期が短い(最短1か月など)代理店もありますが、キャンペーン内容と適用条件は代理店ごとに大きく異なるため、信頼性の確認が必要です。

運営:ドコモ光取扱の独立系代理店

特典:代理店独自のキャッシュバック

注意点:契約後の問い合わせ窓口は代理店ではなくプロバイダ・ドコモ本体になる

オンライン申込みの3つの確認ポイント

オンライン申込みで失敗を避けるための3つの確認ポイントを整理します。

申込時の入力フォーム:本人確認情報・連絡先メール・支払い情報を正確に入力 キャッシュバック適用条件:契約継続期間・指定プラン契約・有料オプション加入の有無を必ず確認 受取手続きのメール:受取案内メールが届く時期を申込時にメモ・カレンダー登録

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 オンライン申込みでいちばん多いのは「受取手続きメールが届かない」「申請期限を過ぎてしまった」という見落としです。届いていても迷惑メールに振り分けられていたり、半年以上前の申し込みなので忘れていたり、というのが大半です。 申し込み直後にプロバイダのドメイン(gmobb.jp、ocn.ne.jp、nifty.com など)を許可リストに登録し、カレンダーで振込予定月にリマインダーを設定。この2つをワンセットで済ませておくだけで、ほぼ防げます。

📌 オンライン申込みの安心ルート NTTグループのOCN インターネット × ドコモ光で申し込む OCN インターネットの公式サイトを見る ▶

ドコモ光の申し込み手順(全タイプ共通フロー)

申込先タイプは違っても、ドコモ光の申込手順は大きく5ステップで共通しています。各ステップで何をするかを把握しておくと、どの申込先を選んでもスムーズに進められます。

STEP1:申込先を選ぶ

まず自分に合う申込先タイプを決めます。「現金CB重視ならプロバイダWEB特設サイト」「対面安心ならドコモショップ」など、目的別の判断が決まると申込先が選びやすくなります。

STEP2:プロバイダを選ぶ(対応プロバイダから選択)

ドコモ光は複数の対応プロバイダから1社を選んで契約します。プロバイダによって速度評判・サポート品質・付帯サービスが異なります。公式の対応プロバイダ一覧は更新されるため、申込時点で希望プロバイダが選べるかも確認してください。

STEP3:申込フォームに必要事項を入力

申込フォームでは以下を入力します。フォーム入力は5〜10分程度で完了します。

本人確認情報(氏名・生年月日・連絡先電話番号)

連絡用メールアドレス(申請メール受取用)

住所(設置先住所)

支払い情報(クレジットカードまたは口座情報)

事業者変更・転用の場合:承諾番号

STEP4:工事日決定(新規工事or事業者変更/転用)

申込後、プロバイダから工事日調整の連絡がきます。新規工事の場合は1か月前後、転用・事業者変更の場合は工事不要(切替日のみ調整)が一般的です。

STEP5:開通・利用開始

開通工事完了後、ドコモ光のインターネット接続が利用できるようになります。新ルーターの初期設定を済ませて、利用開始です。

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申し込みに必要な書類・準備するもの

ドコモ光の申込手続きをスムーズに進めるために、事前に準備しておきたい書類・情報を整理します。

必須の書類・情報

本人確認書類 :運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など(対面申込みの場合)

:運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など(対面申込みの場合) 支払い情報 :クレジットカードまたは口座情報(銀行通帳・キャッシュカード)

:クレジットカードまたは口座情報(銀行通帳・キャッシュカード) 連絡先メールアドレス :申込確認・申請メールの受取に使用

:申込確認・申請メールの受取に使用 設置先住所 :申込時に提供エリア判定で使用

:申込時に提供エリア判定で使用 連絡先電話番号:工事日調整等の連絡用

事業者変更・転用の場合に追加で必要

他社光コラボ(ソフトバンク光・楽天ひかり等)からドコモ光への乗換、またはNTT東西フレッツ光からの転用の場合、事業者変更承諾番号(または転用承諾番号)が必要です。事前に現在の契約事業者から番号を取得しておきましょう。

事業者変更承諾番号:現在の光コラボ事業者に申請(発行から有効期限15日)

転用承諾番号:NTT東西に申請(発行から有効期限15日)

ドコモ光の申し込みでよくある質問

Q. ドコモ光の申込みから利用開始まで何日かかりますか? 新規工事の場合、申込から開通まで約2週間〜1か月が目安です(エリア・時期で変動)。フレッツ光からの転用や他社光コラボからの事業者変更の場合は、工事不要で切替日のみ調整するため、最短2〜3週間程度で利用開始できます。

Q. ドコモユーザー以外でもドコモ光は申し込めますか? 申し込めます。ドコモ光はドコモのスマホ利用者でなくても契約できます。ただし、対象スマホプランと同一「ファミリー割引」グループ内でドコモ光を契約すると、ドコモ光セット割によりスマホ1回線ごとに月額最大1,210円(税込)の割引が受けられます。eximoなど一部プランは最大1,100円(税込)です。

Q. 申込みのキャンセルはいつまで可能ですか? 開通工事前・事業者変更/転用の切替前であれば、まず申込先にキャンセル可否と期限を確認してください。受付期限や連絡先は申込先・工事状況で異なります。工事完了後や切替後はキャンセルではなく解約扱いとなり、契約条件によって解約金や工事費残債が発生する場合があります。

Q. 他社からの乗り換えはどこから申し込みますか? 乗り換えも他の申込みと同じ5タイプから選べます。公式の「ドコモ光」乗り換え特典は、新規・光回線再利用・事業者変更で申し込む場合に、他社サービスの解約金・撤去工事費・端末残債のうち最大100,000ptのdポイント(期間・用途限定)が進呈される特典です。転用は対象外です。なお、2026年6月1日以降は同一苗字・同一設置場所住所で1年以内に同特典の適用があった場合は対象外となる条件が追加されます。プロバイダWEB特設サイト経由なら、公式の乗り換え特典とプロバイダ独自の現金CBを併用できる場合があります。

Q. オンライン申込みと店舗申込み、どちらが安全ですか? 両方とも公式の販売チャネルなので安全性に大きな差はありません。オンライン(プロバイダWEB特設サイト)は現金CBが大きく、店舗(ドコモショップ)は対面サポートが受けられるという「特典の方向性」の違いがあります。判断のポイントは「金額重視か」「対面の安心感重視か」になります。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 5タイプを目の前にして迷ったときは、判断軸を2つに絞って考えると整理しやすくなります。1つ目は「現金キャッシュバックが欲しいか/dポイントでも十分か」。2つ目は「対面サポートが欲しいか/オンラインで完結したいか」。この2つで自分の優先順位が決まれば、5タイプのうちどれが合うかは自然と見えてきます。 とくに優先順位が決まらない方には、現金キャッシュバックが大きく、オンラインで完結するプロバイダWEB特設サイトが、運営チームとしては最初の候補としておすすめです。

⏰ 特典・キャンペーン実施中 迷ったら

プロバイダWEB特設サイト経由 OCN インターネット × ドコモ光

1ギガ新規・事業者変更37,000円・転用32,000円／10ギガ新規55,000円・事業者変更/転用30,000円(申込みのみで現金CB)

(ドコモ公式特典との併用可) OCN インターネットの公式サイトを見る ▶