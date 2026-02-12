【2026年最新】auひかり乗り換え完全ガイド｜乗りかえスタートサポートで違約金最大30,000円補填

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがauひかりへの乗り換え手順と公式の乗りかえスタートサポートをau公式サイト・主要申込窓口の公式サイトで確認しました。

他社の光回線・ホームルーター・モバイルルーターからauひかりへ乗り換える場合、KDDI公式の「乗りかえスタートサポート」を活用すると、他社の年間契約解除料・工事費残債などの違約金相当額が最大30,000円まで還元されます。さらに代理店・プロバイダ経由で申し込めば、窓口独自のキャッシュバックも別枠で併用できます。

本記事では、乗りかえスタートサポートの内訳・失敗しない乗り換え手順5ステップ・違約金明細の取り方・他社別の注意点を、申込から還元受け取りまで一連の流れで整理します。

【2026年6月】auひかり乗り換えの全体像

auひかりへの乗り換えは、「KDDI公式の乗りかえスタートサポート」+「申込窓口の独自キャッシュバック」の組み合わせで進めます。運営チームがau公式サイト・主要申込窓口の公式LPを確認した結果、共通の流れと特典は以下の通りです。

共通する乗り換え時の特典(KDDI公式)

窓口にかかわらず、auひかりへ乗り換えると以下のKDDI公式特典が適用されます。

公式特典名 金額・内容 適用条件 乗りかえスタートサポート 最大30,000円相当 他社解約時の対象費用の明細を提出 初期費用相当額の割引 戸建て41,250円・マンション33,000円相当 ネット同時申込・分割割引で継続契約 auスマートバリュー スマホ月最大1,100円割引 au/UQスマホ契約+ひかり電話加入

👑 乗り換え対象 乗りかえスタートサポート 金額 最大30,000円相当 条件 他社解約明細を提出 初期費用相当額の割引 金額 戸建て41,250円・マンション33,000円 条件 分割割引で継続契約 auスマートバリュー 金額 スマホ月最大1,100円割引 条件 au/UQスマホ+ひかり電話加入

申込窓口によって変わる独自特典

上記のKDDI公式特典に加えて、申込窓口(代理店・プロバイダ)を経由すると独自のキャッシュバックが併用できます。詳しい比較は冒頭の窓口比較表に整理しています。

窓口選びの基本的な判断軸は「申し込みのみで確実に受け取れる金額」「受取時期」「申請難易度」の3つです。窓口別キャッシュバックの内訳はauひかりのキャンペーン比較ガイドで詳しく整理しています。

乗りかえスタートサポートの内訳と申請条件

KDDI公式の乗りかえスタートサポートは、他社サービスの年間契約解除料・工事費残債・他社ルーターの割賦残債など、対象費用が発生した場合に最大30,000円相当が還元される制度です。 本章では対象になる費目と申請の流れを整理します。

還元の対象になる費目(他社サービスで発生した費用)

乗りかえスタートサポートの還元対象になるのは、他社インターネットサービスの解約時に発生した費用のうち、KDDIが対象費目として定めているものです。主な対象費用は以下の通りです。

他社サービスの年間契約解除料・契約解除料

他社回線の工事費残債

他社ルーターなどの端末割賦残債

NTT加入電話工事費

番号ポータビリティ手数料

一方で、月額利用料、テレビやその他オプションサービスの解除料、プラン変更手数料、パソコン購入などを条件にした端末残債、機器返却送料などは対象外となる場合があります。請求明細に記載された費目が対象になるか、申請前に公式の条件を確認しておきましょう。

還元上限は最大30,000円相当です。還元方法はau PAY残高へのチャージまたは郵便為替、月額利用料からの割引を含む場合があります。

申請に必要な書類

乗りかえスタートサポートの申請は、auひかり開通後に専用ページで行います。必要な書類は次の通りです。

📋 申請に必要な書類チェックリスト 他社の解約料金が記載された書類(請求書・お客様情報通知書など)

解約日が確認できる書類

契約者名義がauひかり契約者と同一姓名(または同一姓+設置先同一住所)であることが確認できる書類

auひかり契約後に通知される「KDDI契約番号(またはau ID)」

申請期限と還元タイミング

乗りかえスタートサポートは、auひかり申込月を含めて12カ月以内に「スタートサポート共通申請書」を送付する必要があります。au PAY残高へのチャージ分は申請受付から約1カ月後が目安ですが、還元額の一部は月額利用料からの割引になる場合があります。

失敗しない乗り換え手順5ステップ

運営チームがau公式サイト・乗り換えガイド・主要窓口のFAQを確認した結果、ネットが使えない期間ができないようにするには、auひかりの工事日が確定してから他社を解約する順序が重要だと分かりました。

1 提供エリア確認とauひかりの申し込み au公式サイトの提供エリア検索で、住所が対象かを確認します。対象であれば申し込み窓口(代理店・プロバイダ・公式)から申し込みます。この段階では他社を解約しないのが鉄則です。 2 開通工事日の決定 KDDIから工事日の案内が届きます。戸建ては立ち会いが必要で所要1〜3時間程度、マンションは配線方式によって工事内容が変わります。引っ越しを伴う場合は転居日と工事日の関係も確認します。 3 他社サービスを解約(工事日確定後) auひかりの工事日が決まってから、現在契約中の他社回線を解約します。解約時に発行される「違約金・撤去費用などの明細(請求書)」は乗りかえスタートサポート申請に必須なので、PDF・写真・原本のいずれかを必ず保管してください。 4 開通工事と接続設定 工事完了後、宅内機器(ONU・ホームゲートウェイ)をLANケーブルで接続すれば、すぐに高速通信が使えます。プロバイダのIDとパスワードはホームゲートウェイ起動時に自動設定されるケースが大半です。 5 乗りかえスタートサポートの申請 auひかり開通後、申請書と他社の違約金明細を用意して申請します。申請書の送付期限は、auひかり申込月を含めて12カ月以内です。還元方法はau PAY残高へのチャージや月額利用料からの割引など、条件により異なります。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 乗り換えで最も多い失敗が、auひかりの工事より先に他社を解約してしまうパターンです。auひかりは新規工事に2〜4週間かかるため、解約を先に進めるとその間ずっとネットが使えなくなります。 工事日を確定させてから他社へ解約手続きを入れる順序を守れば、ネット不通の期間はほぼゼロに抑えられます。

違約金明細の取り方と提出書類

乗りかえスタートサポートを確実に受け取るには、他社の違約金明細を申請可能な形で保管することが必須です。他社サービスごとに発行のタイミング・媒体が異なるので、解約手続き前に確認しておきます。

主要他社別の明細の取り方

解約元のサービス 明細の発行方法 取得タイミング フレッツ光(NTT東日本・西日本) 請求書(郵送) or Webの料金明細 解約月の翌月〜2ヶ月後 ドコモ光 マイドコモの請求明細 解約月の翌月〜 ソフトバンク光 My SoftBankの料金明細 解約月の翌月〜 NURO光 SO-NETのご請求一覧 or 解約案内 解約月の翌月〜 その他光コラボ 各事業者のマイページの請求明細 解約月の翌月〜 ホームルーター・モバイルWi-Fi 各事業者のマイページ請求明細 解約月の翌月〜

フレッツ光(NTT東日本・西日本) 発行方法 請求書(郵送) or Web明細 タイミング 解約月の翌月〜2ヶ月後 ドコモ光 発行方法 マイドコモ請求明細 タイミング 解約月の翌月〜 ソフトバンク光 発行方法 My SoftBank料金明細 タイミング 解約月の翌月〜 NURO光 発行方法 SO-NETご請求一覧 タイミング 解約月の翌月〜 その他光コラボ 発行方法 各社マイページ請求明細 ホームルーター・モバイルWi-Fi 発行方法 各社マイページ請求明細

申請までの保管・準備チェックリスト

📋 違約金明細の保管チェックリスト 解約時のWeb明細をPDF保存・スクリーンショット撮影

郵送請求書を受領後、必ず原本+スマホ撮影で二重保管

違約金が記載された明細を1ファイルにまとめる(複数月にまたがる場合は全部保管)

提出ファイルの名前は「解約サービス名_違約金明細.pdf」など分かりやすく

auひかり申込月を含めて12カ月以内に申請書を送付する

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 事業者によっては、退会後にマイページや料金明細ページにアクセスできなくなります。後から違約金明細を取得しようとして、再発行を依頼するために再度問い合わせる手間が発生するケースが少なくありません。 解約手続き前にPDF・スクリーンショット・受信メールの3点で同じ情報を残しておくと、申請時に書類で困りません。

他社からの乗り換え別の注意点

乗り換え元のサービスによって、解約時の工事・残債処理・配線の有無が変わります。本章では主要パターンごとの注意点を整理します。

フレッツ光・光コラボから乗り換える場合

フレッツ光やドコモ光・ソフトバンク光などの光コラボから乗り換える場合は、NTT回線とauひかり回線で物理的に別の配線になるため、auひかりの開通工事が改めて必要です。

NTT回線の撤去工事は基本的に任意ですが、賃貸物件の原状回復ルールによっては撤去が必要なケースがあります。ただし、撤去工事費が乗りかえスタートサポートの対象になるかは、請求明細の費目や公式条件によって判断されます。発生した費用を申請する場合は、対象費目に該当するか事前に確認してください。

NURO光から乗り換える場合

NURO光は独自回線で配線も独立しているため、NURO光の撤去工事+auひかりの新規工事の両方が発生します。配線量が増える分、工事日程の調整に余裕を持って計画してください。

ホームルーター・モバイルWi-Fiから乗り換える場合

ホームルーター(WiMAX・ドコモhome 5G・ソフトバンクエアーなど)やモバイルWi-Fiからの乗り換えは、回線の物理工事ではなく機器返却が中心です。対象になる可能性があるのは、主に他社ルーターなどの端末割賦残債です。返却送料や月額利用料などは対象外となる場合があるため、請求明細の費目を確認してから申請しましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 光コラボ間の乗り換えに慣れている方は、事業者変更承諾番号で工事不要に切り替えるイメージを持ちがちです。auひかりはNTT回線とは別の独自回線を使うため、この方式は使えず、改めて新規工事が必要になります。 他社回線は工事完了日まで残しておき、開通確認後に解約手続きを進める順序にすると、ネット不通期間ができません。

工事費残債と撤去工事費の確認ポイント

他社の解約時に発生する費用のうち、扱いが分かりにくいのが工事費の分割払い残債と撤去工事費です。本章ではこの2つを乗りかえスタートサポートでどう処理するかを整理します。

分割払いの工事費残債

多くの光回線は新規開通時の工事費を24〜60ヶ月の分割で月額に上乗せして請求しています。解約時点で分割が残っていれば、残額は一括で請求されるのが一般的です。

この残額分も乗りかえスタートサポートの還元対象です。違約金と工事費残債を合計した金額が記載された明細を提出してください。

撤去工事費の判断基準

撤去工事費は、請求明細の費目や公式条件によって対象可否が変わる可能性があります。撤去が必要なケースでは、費用が発生した時点で明細を保管し、申請前に対象費目に該当するか確認してください。

賃貸物件で原状回復ルールに撤去が含まれている

退去時に管理会社・大家から撤去を求められる場合

戸建てで配線・分電盤の機器を残したくない場合

乗り換え対象外になるケース(提供エリア・建物条件)

auひかりは独自回線のため、住所や建物の条件によっては乗り換えそのものができないケースがあります。事前確認を怠ると、申し込み後にキャンセルになり、解約予約済みの他社回線を残したままになるリスクがあります。

戸建てタイプの提供エリア外都府県

auひかりホームタイプ(戸建て)の対象外エリアは以下の通りです。 東海エリア :愛知県・岐阜県・三重県・静岡県

:愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 関西エリア :大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県

:大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県 沖縄エリア:沖縄県 これらのエリアでは、auスマートバリュー対象の地域系光回線が代替候補になります。東海エリアはコミュファ光、関西エリアはeo光、沖縄県はauひかり ちゅらを申し込むことで、auスマホのセット割(月最大1,100円)を適用できる場合があります。 東海エリアで乗り換え先を検討する場合はコミュファ光の評判、関西エリアで検討する場合はeo光の評判もあわせて参考にしてください。

マンションタイプは建物条件で判定

マンションタイプは、建物にauひかりマンションの配線設備が事前導入されているかどうかで利用可否が判定されます。同じマンション内でも階数や棟によって異なるケースがあり、公式の提供エリア検索で建物住所まで入力して確認するのが確実です。

提供確認の段階でNGになった場合、申し込み窓口側でキャンセル処理が行われます。この時点なら他社の解約予約は実行前のため、解約日を後ろにずらして調整できます。

乗り換え後の月額料金とセット割の維持

auひかりへ乗り換えた後の月額料金は、戸建てでギガ得プラン1ギガ・3年契約で初年度5,610円、マンションタイプは配線方式・棟内構成によって異なります。乗り換え時に確認しておきたいポイントを整理します。

戸建てプランの月額料金構造

戸建てプラン(ホーム1ギガ・ずっとギガ得プラン)の標準月額料金は以下のように年次で下がります。

1年目:5,610円/月

2年目:5,500円/月

3年目以降:5,390円/月

初期工事費は分割払いの場合、35ヶ月の分割で1ヶ月目1,414円・2ヶ月目以降1,398円ですが、ネット同時申込で全額相当が割引されるので実質負担はありません。

auスマートバリューを継続適用させる手順

auスマホ・UQモバイル契約者は、auひかり開通後にauスマートバリューの申し込み手続きを別途行う必要があります。自動適用ではないので、開通後にauショップ・電話・マイページから申請してください。

適用条件は「auひかりと同時にひかり電話(月770円)を契約していること」「auひかり契約者とスマホ契約者が同一姓・同一住所であること」です。家族のau回線も最大10回線まで対象になります。

auひかり乗り換え よくある質問

Q. auひかりへの乗り換えにかかる費用はいくらですか? auひかりへの乗り換えでは、契約事務手数料・新規工事費・現在使っている他社回線の解約費用などが発生する場合があります。新規工事費は条件を満たすと月額割引で実質負担を抑えられ、他社の年間契約解除料や工事費残債などの対象費用は、乗りかえスタートサポートで最大30,000円相当まで還元されます。なお、乗りかえスタートサポートは申し込みだけで必ずもらえる現金キャッシュバックではなく、対象費用が発生し、明細提出などの条件を満たした場合の還元特典です。

Q. 他社を先に解約してしまうと、ネットが使えない期間は発生しますか? auひかりの開通前に他社回線を解約すると、開通工事が終わるまでインターネットを使えない期間が発生する可能性があります。さらに、auひかり加入より1カ月以上前に他社サービスを解約済みの場合、乗りかえスタートサポートの対象外になる場合があります。基本的には、auひかりの工事日が確定してから旧回線の解約手続きを進めるのが安全です。

Q. 光コラボからの乗り換えで事業者変更承諾番号は使えますか? 使えません。auひかりはKDDIの独自回線を使うサービスで、ドコモ光やソフトバンク光などの光コラボとは回線の仕組みが異なります。そのため、事業者変更ではなく「auひかりの新規申込」と「旧回線の解約」をそれぞれ行う形になります。

Q. 乗りかえスタートサポートの申請期限はいつまでですか? auひかり申込月を含めて12カ月以内に、「スタートサポート共通申請書」をKDDIへ送付する必要があります。期限を過ぎると還元を受けられないため、他社の解約費用が記載された請求明細は早めに保存しておきましょう。

Q. 還元はいつどのような形で受け取れますか? 還元方法は、au PAY残高へのチャージ、郵便為替、月額利用料からの割引などを含む場合があります。すべてが現金振込で受け取れるわけではないため、「現金キャッシュバック」ではなく「違約金相当額を最大30,000円還元」と理解しておくのが安全です。

Q. 関西や東海エリアの戸建てでもauひかりに乗り換えできますか? auひかりホームタイプは、東海・関西・沖縄エリアなど一部地域で提供対象外です。提供エリア外の場合はauひかりへそのまま乗り換えできないため、申し込み前に必ずエリア判定を行いましょう。また、auひかりやauスマートバリュー対象の他社FTTHサービス、KDDI指定ケーブルテレビ事業者サービスからの乗り換えは、乗りかえスタートサポートの対象外になる場合があります。