光回線の工事費無料おすすめ11選【完全無料と実質無料の違い】

「光回線を引きたいけれど、工事費で数万円かかるのが痛い」そう感じている方は多いはずです。

実際、光回線の工事費は最大で約22,000〜44,000円と、初期費用のなかでも一番大きな負担になります。

ただし、ひとくちに「工事費無料」といっても「完全無料」と「実質無料」の2種類があり、ここを理解しないまま契約すると、途中解約時に工事費の残り（残債）を一括請求されて損をすることがあります。

そこでこの記事では、工事費無料の光回線を「完全無料」「実質無料＋高還元」「エリア別」に整理しました。まず結論からお伝えします。

工事費無料の光回線は「どれくらいの期間使うか」と「お住まいのエリア」で選べば失敗しません。目的別のおすすめは次の4タイプです。

🎯 目的別・工事費無料の光回線 早わかり ① 縛りなし×お得（総合おすすめ） GMOとくとくBB光 工事費実質無料＋最大127,000円還元。縛りなし・解約金0円 ② キャッシュバック額で選ぶ NURO光 現金CB戸建て75,000円・マンション45,000円。契約年数の縛りなし ③ 関西にお住まいなら eo光 工事費＋事務手数料も無料で初期費用0円。関西エリア限定 ④ 短期利用・残債が心配なら enひかり／BB.excite光 MEC 工事費が最初から0円の完全無料。いつ解約しても残債なし

▼ 縛りなし×お得で選ぶなら（総合おすすめ）：GMOとくとくBB光

▼ キャッシュバック額で選ぶなら：NURO光

▼ 関西にお住まいなら（工事費＋事務手数料も無料）：eo光

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工事費無料の光回線 タイプ別おすすめ早見表

各タイプの違いをひと目で比べられるよう、早見表にまとめました。それぞれの詳しい理由はこのあと順番に解説します。

重視すること おすすめ 工事費のタイプ 特徴 短期利用・縛りゼロ enひかり 公式

BB.excite光 MEC 公式 完全無料 いつ解約しても残債なし。月額も安い お得さ・還元額 GMOとくとくBB光 公式

NURO光 公式 実質無料 縛りなし＋高額キャッシュバック 関西で初期費用を抑える eo光 公式 実質無料 工事費実質無料＋事務手数料も無料 ※2026年7月時点。金額・条件の最新情報は各公式サイトでご確認ください。

もっとも幅広い方におすすめしやすいのは、縛りなしで工事費が実質無料、さらに高額キャッシュバックまでもらえる「GMOとくとくBB光」です。「解約時の残債が一切いやだ」という方は、工事費が最初から0円の「enひかり」「BB.excite光 MEC」を選べば安心です。

そもそも光回線の工事費はいくら？相場を確認

「無料」のありがたみを知るために、まず工事費の相場を押さえましょう。光回線の工事費は回線の種類と工事の内容（派遣あり／なし）で大きく変わります。

回線の種類 新規工事費の目安（税込） 光コラボ（NTT回線／ドコモ光・GMOとくとくBB光など） 約19,800〜28,600円 独自回線（NURO光・auひかり・eo光など） 約29,700〜48,950円 無派遣工事（工事員の訪問なし） 約2,200〜3,300円 ※金額は各社の標準工事費の目安です。物件・工事内容により変動します。最新の金額は公式サイトでご確認ください。

とくにNURO光やauひかりなどの独自回線は工事費が4万円前後と高めです。裏を返せば、これらの工事費が無料（実質無料）になるインパクトは非常に大きいということ。一方、建物にすでに設備が入っていて無派遣工事で済むなら、もともとの負担は数千円で済みます。まずは自分の物件がどのケースかを意識しておきましょう。

プロのアドバイス 💡 高木健太朗 建物にすでに設備があり無派遣工事で済むなら、最短5〜6日で開通できることもあります。ただし3〜4月の繁忙期は手続きやルーター到着が遅れがち。急ぎの方は申し込み時に最短開通日を確認しておくと安心です。

光回線の工事費無料は「完全無料」と「実質無料」の2種類

工事費無料でいちばん大切なのが、この違いです。「無料」と書いてあっても中身がまったく違うため、まずここを押さえましょう。

完全無料：最初から工事費が0円。解約しても残債なし

完全無料は、工事費そのものが最初からかからない（またはキャンペーンで全額無料になる）タイプです。いつ解約しても工事費の残りを請求されることはありません。短期で使うかもしれない方・縛りが苦手な方に向いています。

実質無料：工事費を分割し、その分を毎月割引

実質無料は、工事費（例：44,000円）を24〜36回に分割し、その分割金額と同じ額を毎月の料金から割引くことで「実質0円」にする仕組みです。最後まで使い続ければ負担は0円ですが、割引期間の途中で解約すると、残りの工事費（残債）を一括で請求されます。これが「光回線キャッシュバックの罠」「実質無料の落とし穴」と呼ばれるポイントです。

完全無料 実質無料 工事費の扱い 最初から0円 分割払い＋同額を毎月割引 途中解約の残債 なし あり（一括請求） 向いている人 短期利用・縛りが苦手 2〜3年以上使う予定 代表例 enひかり／BB.excite光 MEC GMOとくとくBB光／NURO光／eo光 など多数 ※実質無料の割引期間・残債条件は各社で異なります。契約前に必ず公式サイトでご確認ください。

【完全無料】工事費0円＆縛りなしの光回線

まずは「工事費が本当に0円で、契約期間の縛りもない」光回線です。短期利用の可能性がある方や、残債リスクを一切負いたくない方はこちらから選びましょう。

enひかり：工事費無料＆月額が安い縛りなし回線

enひかりは、工事費無料キャンペーンで新設工事費16,500円が0円になり、契約期間の縛りなし・解約金0円という、シンプルさが魅力の光回線です。月額はファミリータイプ4,620円、マンションタイプ3,520円と安い光回線のなかでも割安。UQ mobile・ahamo・povoなどとの「勝手に割り」で毎月110円割引も受けられます。

工事費 無料（新設16,500円／訪問8,360円／無派遣2,200円がキャンペーンで0円） 月額 ファミリー4,620円／マンション3,520円 契約期間・解約金 縛りなし・0円 事務手数料 新規3,300円／転用・事業者変更2,200円 ※工事費は工事種別で異なります。最新のキャンペーン内容は公式サイトでご確認ください。

BB.excite光 MEC：そもそも工事費がかからない

BB.excite光 MECは、工事費という項目そのものがない（初期費用なし）という珍しいタイプ。もちろん契約期間の縛りなし・解約金0円です。月額はファミリー4,950円、マンション3,850円。実質無料の残債を気にする必要が一切ないため、「解約のタイミングを気にせず使いたい」方に最適です。

おてがる光・DTI光：縛りなしで実質無料

厳密には「実質無料」ですが、契約期間の縛りがなく解約金も0円なのが、おてがる光とDTI光です。おてがる光はファミリー4,708円・マンション3,608円で、工事費22,000円（クロスは26,400円）を割引で実質無料に。DTI光は1ギガ5,280円・マンション3,960円で、派遣工事26,400円を24か月利用で実質無料にできます。「縛りは避けたいが月額も抑えたい」方はこの2社も候補です。

＠スマート光も完全無料・縛りなしで人気

このほか、工事費が完全無料で契約期間の縛りもない光回線として＠スマート光も広く知られています。月額の安さと分かりやすさで支持されており、完全無料タイプを検討する際は候補に入れておくとよいでしょう。

【お得重視】工事費実質無料＋高還元で選ぶ光回線

「2〜3年以上は使う」と決まっているなら、工事費が実質無料なだけでなく高額キャッシュバックまでもらえる回線が断然お得です。ここでは還元額と受け取りやすさのバランスが良い4社を紹介します。

GMOとくとくBB光：縛りなし×工事費実質無料×高還元の万能型

GMOとくとくBB光の評判でも触れているとおり、契約期間の縛りなし・解約金0円でありながら、工事費を36か月の割引で実質0円にできる万能型です。さらにキャッシュバック（1ギガ5,000円・10ギガ25,000円）や乗り換え最大60,000円、オプション特典を合わせると最大127,000円の還元が受けられます。月額も1ギガ戸建4,818円・マンション3,773円と割安で、「縛りは嫌だけどお得さも譲れない」方に一番おすすめです。

工事費 実質0円（基本工事費を36か月割引） 還元 キャッシュバック（1ギガ5,000円／10ギガ25,000円）ほか最大127,000円

※特典ごとに条件あり 月額 1ギガ戸建4,818円／マンション3,773円／10ギガ5,940円 契約期間・解約金 縛りなし・0円 ※36か月以内の解約は工事費残債が発生します。最新の特典・条件は公式サイトでご確認ください。

＼ 縛りなし＋工事費実質0円＋最大127,000円還元 ／

NURO光：還元額トップクラス、契約年数の縛りもなし

NURO光のキャンペーンは、現金キャッシュバックが戸建て75,000円・マンション45,000円とトップクラス。さらに基本工事費（44,000円相当）が実質無料で、契約年数の縛りもありません。月額は2ギガプランで戸建て5,500円・マンション3,850円。ソフトバンク／ワイモバイルとのセット割「おうち割 光セット」で毎月最大1,650円割引も受けられます（割引額は対象プランにより異なります）。還元額を最重視する方の第一候補です。

ただしNURO光は提供エリアが限られる（住所単位での確認が必要）点と、工事費は24か月の割引による実質無料のため24か月以内の解約では残債が発生する点に注意しましょう。土日祝の工事は3,300円が別途かかります。

還元額を最重視するなら

NURO光 戸建て75,000円・マンション45,000円の現金キャッシュバック。工事費実質無料・契約年数の縛りなし。まずは提供エリアを確認しましょう。 ※キャッシュバックは開通11か月後・17か月後に案内メールから手続きが必要です（受取手続き期間45日）。

So-net光：契約期間なし＋キャッシュバックで安心

So-net光も契約期間なし・解約金なしで、キャッシュバックは戸建て40,000円・マンション35,000円。月額を大きく抑える割引特典やルーターレンタル無料特典も用意されています。「縛りなしで、なおかつまとまったキャッシュバックも欲しい」方に手堅い選択肢です。

ビッグローブ光：工事費実質0円＋高額キャッシュバック

ビッグローブ光の評判で紹介している公式窓口は、新規工事費（最大28,600円）を実質0円にでき、キャッシュバックは全員一律35,000円、条件達成で合計65,000円（1ギガ）。auスマートバリュー・UQ mobile自宅セット割にも対応します。月額は戸建て5,478円・マンション4,378円。auやUQのスマホを使っていて、しっかり還元も受けたい方におすすめです。

プロのアドバイス 💡 高木健太朗 キャッシュバックが他社より極端に高いときは、オプション加入で金額を上げているケースがあります。比較するときは「回線契約だけでいくらもらえるか」を基準にすると、シンプルで失敗しにくいですよ。

【関西エリア】eo光は工事費実質無料、さらに事務手数料も無料で初期費用0円

大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山・福井など関西エリアにお住まいなら、eo光のキャンペーンが有力です。eo光は標準工事費29,700円が実質無料になるうえ、いま当サイト経由の申し込みなら契約事務手数料（3,300円）も無料。つまり初期費用をまるごと0円に近づけられるのが最大の魅力です。

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期間：2026年7月1日から

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エラー等でお申し込みが完了しなかった場合、再度本サイトもしくは専用キャンペーンページからお申し込みください。

※お客さまが直接オプテージのホームページからお申し込みされた際は本キャンペーン適用外となります。予めご了承ください。

※一部のマンションでは、Webでのお申し込みを受け付けできない場合があります。その場合、本キャンペーンは適用対象外となります。 注意事項

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eo光の料金・特典（戸建て／マンション）

eo光は住まいのタイプでプランが分かれます。戸建て向けの「eo光ネット」、マンション向けの「eo光ネット マンションタイプ」があり、月額はホーム1ギガで5,448円が目安です。工事費29,700円は24か月の割引で実質無料。さらに他社からの乗り換えで違約金を最大60,000円まで還元（※還元額は実際に発生した費用が上限で、適用条件があります）、auスマートバリュー・UQ mobile自宅セット割・mineoセット割にも対応しています。

提供エリア外・対象外の物件は「eo光ネット（type N）」も

お住まいのマンションがeo光の対象外だった場合や、eo独自回線が入っていない物件では、「eo光ネット（type N）」という選択肢があります。type Nでもスタートキャンペーンで月額割引が受けられ、工事費は新規で実質無料（土日祝は3,300円）。事務手数料無料キャンペーンの対象にもなります。まずは以下のリンクから提供状況を確認してみてください。

ドコモ光の工事費無料は？2026年に「実質0円」へ変更

「ドコモ光 工事費無料」で調べている方は多いですが、2026年6月以降、ドコモ光の工事費特典は「完全無料」から「実質0円」に変わりました。具体的には、新規工事料相当のdポイント（期間・用途限定）を24か月に分割して進呈する「新規工事料実質0円特典」です（利用開始の7か月後から進呈開始）。

つまり工事費が0円で請求されるわけではなく、ポイント還元で実質的に相殺する形。ドコモやahamoのユーザーで長く使う予定なら十分お得ですが、「完全無料」ではない点は理解しておきましょう。

窓口はプロバイダ選びで還元が変わる

ドコモ光のキャンペーンは申し込む窓口（プロバイダ）によってキャッシュバックが変わります。工事費実質0円は共通ですが、たとえばGMOとくとくBB経由なら1ギガ新規39,000円・10ギガ新規57,000円のキャッシュバックが受けられます。ドコモスマホとの「ドコモ光セット割」は最大1,210円/月（対象プランにより異なります）。「ドコモ光を工事費無料にするには？」という疑問には、キャンペーン適用条件（申込月を含む一定期間内の開通など）を満たすことが答えになります。

工事費 実質0円（dポイント24か月分割進呈） キャッシュバック（GMO窓口） 1ギガ新規39,000円／10ギガ新規57,000円

※転用・事業者変更は金額が異なる 月額 戸建て5,720円／マンション4,400円 契約期間 2年定期契約 事務手数料 4,950円 ※2026年7月時点。土日祝工事の追加料金やオプション工事は特典対象外です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

プロのアドバイス 💡 高木健太朗 ドコモ光は数少ない「プロバイダを選べる」サービスです。タイプAとタイプBで月額220円ほど差がありますが速度差はほぼなし。重要なのはIPv6に標準対応しているかで、非対応だと夜間に速度が落ちやすいので要確認です。

工事費無料の光回線 比較表

ここまで紹介した主な光回線を、工事費のタイプ・縛り・還元額・エリアで一覧にまとめました。

光回線 工事費 縛り 主な還元 エリア GMOとくとくBB光

>>評判はこちら 実質無料 なし 最大127,000円 全国 NURO光

>>評判はこちら 実質無料 契約年数なし CB戸建75,000円/マンション45,000円 一部エリア So-net光 実質無料 なし CB戸建40,000円/マンション35,000円 全国※10ギガは一部 ビッグローブ光

>>評判はこちら 実質無料 3年/2年 CB全員35,000円〜合計65,000円 全国 eo光

>>評判はこちら 実質無料 即割/長割で変動 違約金最大60,000円還元＋事務手数料無料 関西 ドコモ光（GMO）

>>評判はこちら 実質0円（ポイント） 2年 CB1ギガ39,000円/10ギガ57,000円 全国 enひかり 完全無料 なし ―（月額の安さ） 全国 BB.excite光 MEC 完全無料（費用なし） なし ―（月額の安さ） 全国 おてがる光

>>評判はこちら 実質無料 なし 選べる特典/ギフト 全国 DTI光 実質無料 なし 初月無料/月額割引 全国 ＠スマート光 完全無料 なし ―（月額の安さ） 全国 ※2026年7月時点の各社アフィリエイト特設ページ等をもとに作成。還元額・条件は変動します。最新情報は各公式サイトでご確認ください。CB＝キャッシュバック。

総合的に迷ったら、縛りなし・工事費実質無料・高還元をバランスよく満たすGMOとくとくBB光から検討するのがおすすめです。まずは提供状況を確認してみましょう。

＼ 縛りなし×工事費実質無料×高還元でバランス◎ ／

工事費無料の光回線の選び方3ステップ

ステップ1：使う期間を決める（完全無料か実質無料か）

まず「どれくらい使うか」を考えます。2〜3年未満で解約する可能性があるなら完全無料（enひかり・BB.excite光 MEC・＠スマート光）、長く使う予定なら実質無料＋高還元（GMOとくとくBB光・NURO光など）が得策です。

ステップ2：スマホのセット割で絞る

お使いのスマホでセット割が使える回線を選ぶと、毎月のスマホ代が下がります。ドコモ→ドコモ光、au/UQ→ビッグローブ光・eo光、ソフトバンク/ワイモバイル→NURO光が目安です。セット割は光回線ではなくスマホ側の料金からの割引で、対象プランや家族回線数の条件があります。

プロのアドバイス 💡 高木健太朗 セット割はオプション料金を払って値引きされる仕組みで、表示どおりの割引にならないことがあります。携帯のプランが安いと割引も小さく対象外のことも。料金重視ならセット割なしで月額が安い回線とも総額を比べてください。

ステップ3：エリアと物件（戸建て／マンション）を確認

NURO光・eo光などは提供エリアが限られます。関西ならeo光、それ以外の全国ならGMOとくとくBB光やドコモ光などの光コラボが候補です。申し込み前に、光回線の提供エリアの確認方法で、住所と物件タイプでの提供状況を必ずチェックしましょう。住まい別の詳しい選び方は、戸建ておすすめの光回線・マンションおすすめの光回線もあわせてご覧ください。

工事費無料で失敗しないための注意点

実質無料は「割引期間内の解約」で残債が発生する

くり返しになりますが、実質無料は割引期間（24〜36か月など）の途中で解約すると残りの工事費を一括請求されます。引っ越しが理由の解約でも残債はかかるのが一般的です。短期利用の可能性があるなら完全無料を選びましょう。

オプション工事・土日祝工事は無料の対象外になりやすい

「工事費無料」は標準工事の費用が対象で、追加のオプション工事や、土日祝の工事にかかる追加料金（3,300円程度）は別途かかることが多いです。派遣工事か無派遣工事かでも金額が変わります。工事の内容は光回線の工事の流れ・内容の解説もあわせてご確認ください。

工事費が無料でも「事務手数料」は別にかかる

多くの光回線は、工事費とは別に契約事務手数料（3,300円〜4,950円程度）がかかります。初期費用を本気で抑えたいなら、工事費だけでなく事務手数料もチェックを。関西のeo光のように事務手数料まで無料になるキャンペーンは狙い目です。

キャッシュバックの「もらい忘れ」に注意

高額キャッシュバックは、受け取りが開通から半年〜1年以上先で、期限内に自分で申請が必要なケースが多くあります。申請を忘れると1円ももらえません。「金額の大きさ」だけでなく「受け取りの早さ・手続きの簡単さ」も含めて選ぶのが、損をしないコツです。

プロのアドバイス 💡 高木健太朗 キャッシュバックの金額差は、代理店が受け取る報酬（卸構造）の違いが理由です。満足度で表彰される代理店は条件がシンプルでトラブルも少なめ。金額の高さだけでなく、受け取りの時期と手続きの簡単さで選んでください。

工事費無料の光回線に関するよくある質問

Q 光回線の工事費実質無料とは何ですか？ ▼ A 工事費を分割払いにし、その分割金額と同じ額を毎月の料金から割引くことで、支払いを実質0円にする仕組みです。最後まで使えば負担はありませんが、割引期間の途中で解約すると残りの工事費（残債）を一括で請求されます。 Q 光回線でおすすめの工事費無料のものは？ ▼ A 縛りなしで還元も欲しいならGMOとくとくBB光、還元額重視ならNURO光、短期利用や残債リスクを避けたいなら完全無料のenひかり・BB.excite光 MEC、関西なら事務手数料まで無料になるeo光がおすすめです。使う期間に合わせて選びましょう。 Q フレッツ光は工事費無料ですか？ ▼ A NTT東日本・西日本のフレッツ光そのものには、常時の工事費無料キャンペーンは基本的にありません。工事費を抑えたい場合は、フレッツ光回線を使う「光コラボ」（ドコモ光・GMOとくとくBB光など）の工事費無料・実質無料キャンペーンを利用するのが現実的です。 Q 光回線の工事は不要にできますか？ ▼ A 建物に光回線の設備がすでに入っている場合や、転用・事業者変更（回線をそのまま別サービスへ切り替える）の場合は、開通工事が不要になることがあります。工事なしで使いたい場合は、ホームルーターやモバイル回線という選択肢もありますが、通信の安定性は光回線が有利です。 Q 光回線の2年縛り廃止はいつからですか？ ▼ A 電気通信事業法の改正で解約金の上限が「月額料金1か月分まで」に制限され、以前より縛りは大幅にゆるくなっています。とはいえ工事費の実質無料に伴う残債は解約金とは別枠です。縛りを完全に避けたいなら、契約期間なし・解約金0円の回線（GMOとくとくBB光・NURO光・enひかりなど）を選びましょう。

まとめ：使う期間で「完全無料」か「実質無料＋還元」かを選ぼう

光回線の工事費無料は、「完全無料」＝最初から0円で残債なし、「実質無料」＝分割割引で途中解約に残債あり、という違いを押さえるのが第一歩です。

短期・縛りゼロ重視 ：enひかり／BB.excite光 MEC／＠スマート光（完全無料）

：enひかり／BB.excite光 MEC／＠スマート光（完全無料） お得さ重視 ：GMOとくとくBB光（縛りなし×高還元）／NURO光（還元額トップ級）

：GMOとくとくBB光（縛りなし×高還元）／NURO光（還元額トップ級） 関西で初期費用を抑える：eo光（工事費実質無料＋事務手数料無料）

迷ったら、縛りなし・工事費実質無料・高還元をバランスよく満たすGMOとくとくBB光から検討するのがおすすめです。まずはお住まいの提供エリアと物件タイプを確認して、あなたに合う一社を選びましょう。

縛りなし＆高還元でバランス◎

GMOとくとくBB光 契約期間の縛りなし・解約金0円。工事費実質無料に加え、キャッシュバックや乗り換え特典も充実しています。 ※実質無料は36か月の月額割引による特典です。36か月以内の解約で工事費残債が発生します。

関連記事

光回線選びでは、スマホのセット割や通信速度もあわせて確認しておくと失敗しません。スマホセット割で選ぶ光回線、auスマートバリューの割引額と条件、光回線の通信速度の目安もあわせてご覧ください。