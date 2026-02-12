ソフトバンク光のキャンペーン総合比較｜公式特典＋代理店4社キャッシュバックを独自基準で評価

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがソフトバンク光の主要キャンペーンと代理店4社のキャッシュバック条件を確認しました。同じソフトバンク光でも、申込窓口を変えるだけで受け取れる現金キャッシュバックや申請手順が変わります。本記事は公式特典と代理店独自CBの違いを、金額・受取時期・申請の手間まで含めて比較します。

おすすめ順の判断基準 本記事では、有料オプションなしで申し込める現金CB額・受取時期の早さ・申請手続きの少なさの3点で比較しています。工事費割引・月額基本料割引・スマホセット割は現金ではないため、代理店CBとは分けて比較します。 本記事では、の3点で比較しています。工事費割引・月額基本料割引・スマホセット割は現金ではないため、代理店CBとは分けて比較します。

結論:ソフトバンク光のキャンペーンは「公式特典+代理店CB」の二段構造で見る

ソフトバンク光のキャンペーンは、どの申込窓口を選んでも対象になりやすい公式キャンペーンと、申込窓口ごとに金額や受取手順が異なる代理店独自キャッシュバックの二段で構成されます。

公式特典は月額割引や工事費割引が中心で、代理店独自CBは現金で振り込まれる特典です。

比較するときは、まず「現金でもらえる代理店CB」と「月額から引かれる公式割引」を分けて見てください。

性質の違う特典をまとめて「受取総額」と表現すると、現金で受け取れる金額を誤解しやすくなります。

申込窓口の3パターンと総額の違い

主な申込窓口は3パターンあります。

公式サイト直接 : 公式キャンペーンが中心。代理店独自CBは付かない

: 公式キャンペーンが中心。代理店独自CBは付かない 代理店経由(NEXT・エヌズ・アウン・GMO等) : 公式キャンペーンに代理店独自CBを上乗せできる

: 公式キャンペーンに代理店独自CBを上乗せできる 家電量販店: 家電値引きやポイント還元が中心で、現金CBとは性質が異なる

現金CBを重視するなら、代理店経由が有力です。ただし、受取時期・申請方法・短期解約時の返還条件は窓口ごとに違うため、単純に最大額だけで選ばないことが大切です。

まずはおすすめ窓口を確認 手続きの少なさと受取時期まで含めるなら、SMS/電話で口座登録できるNEXTが使いやすい窓口です。 NEXT(株式会社NEXT)で詳しく見る

ソフトバンク光の公式キャンペーン一覧

ソフトバンク公式のキャンペーンは、申込窓口にかかわらず対象になりやすい特典です。ただし、自動で月額から割引されるものと、証明書の提出が必要なものがあります。

主な公式キャンペーン4種類

キャンペーン名 内容 主な対象 SoftBank あんしん乗り換えキャンペーン 他社解約金・撤去費用等を最大10万円まで普通為替で還元 他社からの乗り換え SoftBank 光 工事費サポート はじめて割 新規工事費に応じて最大47,520円相当を月額基本料から割引 新規開通 おうち割 光セット ソフトバンクスマホは最大1,100円/月、ワイモバイルは最大1,650円/月を割引 対象スマホと指定オプション加入者 SoftBank 光・超おうち応援割（10ギガ） 10ギガの月額基本料・ホームゲートウェイ(S)が最大6ヶ月目まで0円 10ギガ新規申込

※本記事は2026年6月時点で更新しています。SoftBank 光・1ギガ/10ギガの超おうち応援割は2025年7月15日から実施中（終了日未定）で、内容・期間が改定される場合があります。最新の適用期間・金額・条件は、申込前に必ず公式キャンペーンページでご確認ください。

公式キャンペーンは「自動適用」と「申請必要」がある

工事費割引や1ギガ/10ギガの月額割引は、条件を満たすと月額料金から差し引かれるタイプです。一方、あんしん乗り換えキャンペーンは、他社の解約証明書などの提出が必要です。証明書は課金開始月を1ヶ月目として6ヶ月目の末日までに提出する必要があるため、乗り換え前後の書類は紙とPDFの両方で保管しておきましょう。

監修者アドバイス 高木健太朗 「他社違約金10万円還元」は数字が一人歩きしがちです。実際の還元対象は解約証明書に明記された解除料・撤去費・端末残債などの合算で、上限10万円という意味です。解約証明書を捨ててしまうと申請できないため、紙とPDFの両方を保管しておくと安心です。 おうち割光セットは月550円からの指定オプション加入が条件です。スマホ代の割引を期待している方は、申込時に光BBユニットレンタル・Wi-Fiマルチパック・電話サービスなどの条件を確認してください。

ソフトバンク光の代理店キャッシュバック窓口4社の比較表

主要代理店4社の現金キャッシュバックを、追加有料オプションなしで申し込める金額を基準に比較しました。新規だけでなく、転用・事業者変更時の金額もあわせて確認してください。金額が同じ場合は、受取時期と申請の少なさで選ぶと失敗しにくくなります。

主要4社のキャッシュバック比較表

申込窓口 新規の現金CB 転用/事業者変更 受取・手続き 申込 NEXT

手続き重視なら使いやすい 10ギガ:50,000円

1ギガ:40,000円

※超おうち応援割適用時は25,500円 1ギガ:23,000円

10ギガ:受付なし 開通月の翌月末

SMSフォームまたは電話で口座登録 公式サイト アウンカンパニー

早期振込を重視する方向け 10ギガ:50,000円

1ギガ:最大40,000円

※超おうち応援割適用時は14,500円減額 10ギガ:申込不可

1ギガ:23,000円 開通確認後、最短1週間〜14日前後

SMSフォームで口座登録 公式サイト エヌズカンパニー

申請不要の分かりやすさ 10ギガ:45,000円

1ギガ:40,000円

※超おうち応援割適用時は1ギガ25,500円 1ギガ:23,000円

10ギガ:新規のみ 課金開始月の翌月末（最短1ヵ月）、指定口座振込

申請手続き不要（申込時に電話口で確認される） 公式サイト GMOとくとくBB

ルーター特典も見る方向け 10ギガ:46,000円

1ギガ:36,000円 10ギガ:46,000円

1ギガ:36,000円

転用/事業者変更の減額記載はなし 開通8ヶ月後のメール手続き後

メール受領後30日以内に手続き 公式サイト

※本記事は2026年6月時点で更新しています。各代理店公式サイトで確認。上記は現金キャッシュバックのみで比較しています。NEXT/エヌズ/アウンは10ギガの転用・事業者変更を受け付けていません（新規のみ）。アウンの1ギガ転用/事業者変更は23,000円、GMOはプラン別金額の案内で転用/事業者変更による減額記載は確認できませんでした。申込区分によって条件が変わる可能性があるため、申込直前に公式ページで再確認してください。

手続きと受取時期まで含めるとNEXTが使いやすい

新規10ギガの現金CBはNEXTとアウンカンパニーが50,000円で高水準です。ここに受取時期・申請の少なさ・転用/事業者変更時の金額まで含めると、SMSフォームまたは電話で口座登録でき、1ギガ転用/事業者変更も23,000円のNEXTが使いやすい窓口です。早期振込を重視するならアウン、申請不要の分かりやすさならエヌズ、8ヶ月後のメール管理に抵抗がなければGMOも選択肢になります。

手続き重視なら NEXTはSMSフォームまたは電話で口座を伝えるだけ。10ギガなら50,000円の現金CBを最短翌月に受け取れます。 NEXT 公式サイトを見る

主要4社の特徴と評価(NEXT・エヌズ・アウン・GMO)

同じソフトバンク光の代理店でも、現金CB額・申請方法・受取時期は大きく異なります。ここでは、各社の特徴を整理します。

NEXT(株式会社NEXT):手続きが少なく翌月末に受け取りやすい

NEXTは申込み後に届くSMSフォーム、または電話で口座番号を登録するだけでキャッシュバック申請が完了します。有料オプション加入は不要で、開通月の翌月末に指定口座へ振り込まれます。

現金CBは新規10ギガ50,000円、新規1ギガ40,000円です。転用/事業者変更は1ギガ23,000円、10ギガは受付なしと案内されています。ただし、SoftBank 光・超おうち応援割が適用される場合は14,500円減額されます。手続きの少なさと受取の早さを重視する方に向いています。

エヌズカンパニー:申請不要で翌月末振込

エヌズカンパニーは、新規10ギガ45,000円・新規1ギガ40,000円の現金CBを実施しています。転用/事業者変更は1ギガ23,000円です。なお1ギガは超おうち応援割を適用すると14,500円減額され25,500円になります。申込時に電話口で振込先口座を確認するだけで、別途申請フォームの提出が不要な点が分かりやすい窓口です。

受取は課金開始月の翌月末が目安です。開通月を含め6ヶ月以内に解約した場合は返還条件があるため、短期解約予定がある方は避けましょう。

アウンカンパニー:10ギガ50,000円・振込が早い

アウンカンパニーは新規10ギガ50,000円、1ギガ最大40,000円の現金CBを実施しています。転用/事業者変更は1ギガ23,000円で、10ギガは転用/事業者変更での申込はできません。開通確認後、最短1週間から14日前後で振り込まれる点が強みです。

1ギガはSoftBank 光・超おうち応援割適用時に14,500円減額されます。新規10ギガは高水準です。10ギガは転用/事業者変更での申込ができないため、乗り換え・事業者変更を予定している方は申込区分を確認してください。

GMOとくとくBB:金額はやや控えめだが特典が明確

GMOとくとくBBは10ギガ46,000円、1ギガ36,000円の現金CBです。公式ページではプラン別の金額が案内されており、転用/事業者変更による減額記載は確認できませんでした。金額はNEXTやアウンカンパニーより控えめですが、GMOブランドやWi-Fiルーター特典を重視する方には選択肢になります。

注意点は受取時期です。キャッシュバック特典は開通月を含む8ヶ月目に届く案内メールから手続きが必要で、メール受信後30日以内に手続きをしないと特典を受け取れません。受取忘れを避けるため、申込時点でリマインダーを設定しておきましょう。

監修者アドバイス 高木健太朗 同じ現金CBでも、受け取りやすさは窓口で変わります。翌月末や開通後1〜2週間で振り込まれる窓口は管理がしやすい一方、8ヶ月後のメール申請は忘れやすいので注意が必要です。 また、超おうち応援割のような公式割引を併用すると代理店CBが減額される窓口があります。現金CBと月額割引相当を同じ表で足し合わせる場合は、必ず計算式を明記しましょう。

キャンペーン適用時の特典額シミュレーション(1ギガ・10ギガ別)

ここでは、現金CBと割引相当を分けて初年度の特典額を試算します。工事費割引・月額基本料割引・スマホセット割は現金ではなく、毎月の支払いから差し引かれる特典です。試算条件は「戸建て1ギガ新規・通常工事47,520円・ソフトバンクスマホ1台でおうち割最大1,100円/月適用」です。

1ギガプランの特典額シミュレーション(新規・戸建て目安)

項目 NEXT経由 エヌズ経由 公式直接 代理店現金CB 25,500円

40,000円から14,500円減額 25,500円

40,000円から14,500円減額 0円 工事費サポート はじめて割 最大47,520円相当 最大47,520円相当 最大47,520円相当 超おうち応援割 戸建て17,160円相当

5,720円×3ヶ月 戸建て17,160円相当

5,720円×3ヶ月 戸建て17,160円相当

5,720円×3ヶ月 おうち割光セット(1台・年換算) 13,200円相当 13,200円相当 13,200円相当 初年度特典額の目安 約103,380円相当 約103,380円相当 約77,880円相当

計算式:超おうち応援割適用時は、NEXT・エヌズともに現金CBが40,000円から14,500円減額されるため、25,500円+47,520円+17,160円+13,200円=103,380円相当。公式直接は0円+47,520円+17,160円+13,200円=77,880円相当。超おうち応援割を適用しない場合は月額割引17,160円を加算できないため、代理店経由の目安は40,000円+47,520円+13,200円=100,720円相当です。マンションは超おうち応援割の月額割引相当が4,180円×3ヶ月=12,540円となるため、上記より4,620円少なくなります。

10ギガプランの特典額シミュレーション(新規・代理店経由)

10ギガは代理店ごとに現金CB額が異なります。公式特典はどの窓口でも同条件になりやすいため、代理店現金CBの差がそのまま初年度特典額の差になります。

項目 NEXT/アウン経由 GMO経由 エヌズ経由 公式直接 代理店現金CB 50,000円 46,000円 45,000円 0円 工事費あんしんキャンペーン 最大47,520円相当 最大47,520円相当 最大47,520円相当 最大47,520円相当 超おうち応援割（10ギガ・月額割引） 41,580円相当

6,930円×6ヶ月 41,580円相当 41,580円相当 41,580円相当 おうち割光セット(1台・年換算) 13,200円相当 13,200円相当 13,200円相当 13,200円相当 初年度特典額の目安 約152,300円相当 約148,300円相当 約147,300円相当 約102,300円相当

計算式:NEXT/アウン経由は50,000円+47,520円+41,580円+13,200円=152,300円相当。GMO経由は46,000円+47,520円+41,580円+13,200円=148,300円相当。エヌズ経由は45,000円+47,520円+41,580円+13,200円=147,300円相当。公式直接は0円+47,520円+41,580円+13,200円=102,300円相当。10ギガの月額割引相当は、月額基本料6,380円+ホームゲートウェイ(S)550円=6,930円×6ヶ月で算出しています。

家電量販店(ヤマダ電機等)のキャンペーンを使うべきでない理由

家電量販店のソフトバンク光キャンペーンは、現金キャッシュバックではなく家電値引きやポイント還元が中心です。現金で受け取れる代理店CBとは性質が異なります。

注意点1:対象商品の購入が条件になることがある

家電量販店のキャンペーンは「指定の家電を購入したら値引き」「テレビ購入と同時申込でポイント還元」のように、対象商品の同時購入が条件になっているケースがあります。光回線だけ単独で申し込んでも値引きが適用されない場合があるため注意してください。

注意点2:不要なオプション加入を求められる場合がある

店頭では、映像サービスやサポート系オプションの加入をすすめられる場合があります。月額1,000〜2,000円のオプションを1年間継続すると1〜2万円の支出になり、ポイント還元分を相殺することもあります。

注意点3:還元の受取がポイントで、用途が限定される

家電量販店の還元はその店のポイントで支給されることが多く、現金として自由に使えるわけではありません。家電購入予定がない方や現金で確実に受け取りたい方には、代理店経由の現金CBのほうが分かりやすいです。

ソフトバンク光のキャンペーン適用の注意点・落とし穴

キャンペーンを最大限受け取るには、適用条件を事前に把握しておく必要があります。公式特典と代理店CBでは、必要な手続きが異なります。

落とし穴1:他社違約金還元は証明書の提出が必須

SoftBank あんしん乗り換えキャンペーンは自動適用ではありません。他社サービスの解約時に発生した契約解除料・撤去費用・端末残債などが分かる証明書を提出し、ソフトバンクの審査を通過してはじめて還元されます。提出期限は課金開始月を1ヶ月目として6ヶ月目の末日までです。

落とし穴2:おうち割光セットは指定オプション加入が必須

おうち割光セットの割引を受けるには、対象スマホの契約に加えて、ソフトバンク光側で指定オプションへ加入する必要があります。代表的な組み合わせは、光BBユニットレンタル・Wi-Fiマルチパック・電話サービスです。申込時に条件を確認しておきましょう。

落とし穴3:代理店CBには短期解約時の返還条件がある

代理店経由のキャッシュバックは、一定期間の継続利用が条件になっていることがあります。NEXTは7ヶ月以上の継続利用、エヌズカンパニーは開通月を含め6ヶ月以内の解約時に返還条件があります。短期解約予定がある方は、現金CBを前提にしないほうが安全です。

落とし穴4:「最大◯万円還元」は条件込みの数字が多い

家電量販店や一部の代理店で「最大8〜10万円還元」と大きく表示されている場合、複数オプション加入・家電同時購入・月額割引相当込みの数字であることがあります。本記事では、追加有料オプションなしで申し込める現金CBを主軸に比較しています。

公式と代理店の併用ルール・180日以内の課金開始条件

公式キャンペーンと代理店CBは、原則として同じ申込で対象になります。ただし、キャンペーンごとに併用不可条件や課金開始期限があるため、申込前に確認が必要です。

公式キャンペーンと代理店独自CBは原則併用可

公式の工事費割引・あんしん乗り換えキャンペーン・おうち割光セット・1ギガ/10ギガの月額割引は、申込窓口にかかわらず条件を満たせば対象になります。代理店独自の現金CBはこれに上乗せされるため、公式直接より代理店経由のほうが現金面で有利になりやすいです。

ただし、超おうち応援割を適用すると代理店CBが減額される窓口があります。特典を比較するときは「現金CBの最大表示額」と「公式割引適用後の実際のCB額」を分けて確認してください。

180日以内の課金開始条件とは

ソフトバンク光の一部公式キャンペーンでは、申込日から180日以内に課金開始されていることが適用条件になっています。これは「180日以内に解約すると返還」という意味ではなく、申込から開通・課金開始までの期限です。工事待ちが長引く場合は、申込窓口にキャンペーン適用可否を確認してください。

ドコモ光・NURO光との総額シミュレーション比較

「ソフトバンク光が本当に自分にとってお得か」を確認するため、ドコモ光・NURO光とも初年度の特典額を比較します。ここでも現金CBと割引相当を分けて見ることが重要です。

同条件で初年度特典額を比較

商品 現金CB(目安) 工事費割引相当 セット割(年・1台) 初年度目安 ソフトバンク光(1G・NEXT経由) 25,500〜40,000円 最大47,520円相当 13,200円相当(おうち割) 約103,380円相当

超おうち応援割の戸建て3ヶ月無料相当を含む ドコモ光(1G・主要代理店経由) 20,000〜38,000円程度 19,800〜26,400円相当 13,200円相当(ドコモ光セット割) 約60,000〜80,000円相当 NURO光(2G・公式直接) 60,000円程度(公式CB) 44,000円相当 13,200円相当(NUROモバイル) 約117,000円相当

※本記事は2026年6月時点で更新しています。各社の特典額は契約プラン・地域・キャンペーン期間で変動します。NURO光は対応エリアやマンション対応に制約があります。現金CB以外は月額割引・工事費割引・スマホ割の相当額です。

結論:ソフトバンクユーザーはソフトバンク光が有力

初年度の特典額だけ見るとNURO光が高く見えるケースがありますが、NURO光は対応エリアや建物条件の制約が大きく、全員に向くわけではありません。ソフトバンクやワイモバイルのスマホを使っている方は、おうち割光セットを継続的に受けられるソフトバンク光が有力です。ドコモユーザーはドコモ光、au/UQモバイルユーザーはauひかりやビッグローブ光も比較しましょう。

ソフトバンク光のキャンペーンに関するよくある質問

Q. ソフトバンク光の超おうち応援割はいつまでですか? A. 超おうち応援割は2025年7月15日から実施されており、終了日は未定です。内容・期間は改定される場合があるため、最新の適用期間・金額・条件は、申込前にソフトバンク公式キャンペーンページで必ずご確認ください。

Q. 1ギガと10ギガではどちらがおすすめですか? A. 在宅勤務・オンラインゲーム・4K動画配信を頻繁に使う方は10ギガがおすすめです。10ギガは月額が上がりますが、超おうち応援割（10ギガ）で初年度の月額負担を抑えやすいです。動画閲覧・SNS中心の方は1ギガでも十分です。

Q. ソフトバンク光とNURO光、どちらがお得ですか? A. 初年度特典額だけならNURO光が高く見えるケースがありますが、対応エリアとマンション対応に制約があります。ソフトバンクのスマホをお使いならソフトバンク光、エリア対応かつ速度を最優先するならNURO光、と用途で選び分けてください。

Q. 公式と代理店どちらから申し込んでもキャンペーンは同じですか? A. 工事費割引・あんしん乗り換え・おうち割光セットなどの公式キャンペーンは、条件を満たせばどの窓口からでも対象になりやすいです。一方、代理店独自の現金キャッシュバックは代理店経由でしか受け取れません。

Q. 代理店のキャッシュバックは確実に受け取れますか? A. 受取条件を満たし、口座登録やメール申請を期限内に行えば受け取れます。NEXTはSMS/電話で口座登録、エヌズは振込先口座の確認のみ、アウンは開通確認後に早期振込、GMOは8ヶ月後のメール申請が必要です。特にGMOは申請メールの見落としに注意してください。

まとめ:タイプ別おすすめのソフトバンク光申込窓口

ソフトバンク光のキャンペーンは、公式特典と代理店独自CBを分けて見ると判断しやすくなります。最後にタイプ別のおすすめ窓口を整理します。

手続きの手間を最小にしたい方 → NEXT(新規10ギガ50,000円・SMS/電話で口座登録・翌月末振込)

→ NEXT(新規10ギガ50,000円・SMS/電話で口座登録・翌月末振込) 10ギガで早く受け取りたい方 → アウンカンパニー(新規10ギガ50,000円・開通後1週間〜14日前後)

→ アウンカンパニー(新規10ギガ50,000円・開通後1週間〜14日前後) 申請不要の分かりやすさを重視したい方 → エヌズカンパニー(新規10ギガ45,000円・振込先確認のみ・翌月末目安)

→ エヌズカンパニー(新規10ギガ45,000円・振込先確認のみ・翌月末目安) GMOブランドやルーター特典を重視したい方 → GMOとくとくBB(受取は8ヶ月後・メール申請に注意)

新規10ギガの現金CBはNEXTとアウンカンパニーが50,000円で高水準です。1ギガは公式割引の適用でCBが減額される窓口があるため、現金CBの最大額だけでなく、公式割引適用後の実際の条件を確認してください。転用・事業者変更の場合は新規より金額が下がる窓口があるため、比較表の「転用/事業者変更」欄を必ず見てから申し込みましょう。

監修者アドバイス 高木健太朗 「キャッシュバック額が高い窓口=必ずお得」とは限りません。受取時期が遅い、メール申請が必要、短期解約時の返還条件があるなど、金額以外の差が実際の満足度に直結します。 迷ったら、受取時期が早く申請がシンプルな窓口を選ぶのが無難です。10ギガで現金CB額を重視するならNEXTまたはアウンカンパニー、申請不要の分かりやすさならエヌズカンパニーを検討してください。

手続き重視ならおすすめ 申請がSMS/電話だけで完結するNEXTなら、10ギガで50,000円の現金CBを狙えます。 1ギガは40,000円。超おうち応援割適用時は14,500円減額されるため、申込時に実際の金額を確認してください。 NEXT 公式サイトを見る