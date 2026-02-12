【2026年5月】NURO光のキャッシュバック完全ガイド｜公式特設ページ経由で戸建て75,000円・マンション45,000円

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがNURO光のキャッシュバックを確認しました。

基本金額は戸建て75,000円・マンション45,000円(オプション加入条件なし)です。公式特設ページ経由で適用される金額で、他社違約金負担やオプション同時申込の特典を組み合わせれば、現金キャッシュバックとして最大185,000円相当まで増やせます。

本記事では金額の内訳、申込窓口の選び方、もらい忘れを防ぐ受け取りの手順、そしてよくある失敗パターンまでを順番に整理します。

【2026年5月】キャッシュバックの最新キャンペーン全体像

NURO光のキャッシュバックは、2026年5月時点で戸建て75,000円・マンション45,000円が基本金額です。公式特設ページ経由で申し込んだときに適用されます。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがNURO光公式サイトと各メディアの紹介ページを横断確認したところ、申込窓口や経路によって表示される金額の見え方が異なることが分かりました。本章ではまず、今実施中のキャンペーン金額の全体像を整理します。

戸建て75,000円・マンション45,000円が基本(公式特設ページ経由)

NURO光の最新キャッシュバックは、本ページの公式特設ページから申し込んだ場合の金額です。オプション加入なしで満額が適用される点が、他の光回線サービスと異なる特徴です。

申込窓口別 NURO光キャッシュバック金額

住居タイプ プラン キャッシュバック オプション加入 戸建て 2ギガ / 10ギガ(同額) 75,000円 不要 マンション 2ギガ / 10ギガ(同額) 45,000円 不要

戸建て プラン 2ギガ / 10ギガ(同額) キャッシュバック 75,000円 オプション加入 不要 マンション プラン 2ギガ / 10ギガ(同額) キャッシュバック 45,000円 オプション加入 不要

「最大185,000円相当」など金額表記の違いを整理

NURO光のキャンペーンを紹介する記事では、「最大185,000円相当」など、複数の金額表記が見られることがあります。

これは、基本キャッシュバックだけを示しているのか、乗り換え特典やオプション同時申込特典まで含めているのかによって、合計額の見え方が変わるためです。

基本キャッシュバック :戸建て75,000円・マンション45,000円

:戸建て75,000円・マンション45,000円 現金キャッシュバックの上限:基本75,000円 + 他社違約金負担最大60,000円 + オプション同時申込最大50,000円 = 最大185,000円相当

一方で、工事費実質無料や月額割引、無料体験などを含めて「実質◯円相当」と表記しているケースもあります。ただし、実質額は契約プラン・利用期間・住居タイプ・適用条件によって変わるため、本記事では実質料金の独自計算は行いません。

本記事では、参照元URLの公式特設ページで確認できる、申し込みだけでもらえる基本キャッシュバックを基準に整理します。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 「最大185,000円相当」のような上限額は、条件をすべて満たしたときの数字です。代理店時代の感覚では、満額を実際に受け取れるお客様は2〜3割程度で、乗り換え証明書類を用意できなかったり、対象オプションを後で解約してしまったりというケースが多かったです。 まずは基本キャッシュバック(戸建て75,000円・マンション45,000円)を「確実に受け取れる金額」として計画し、併用特典は適用条件と維持コストを確認したうえで上乗せするのがおすすめです。

過去の「43,000円」「90,000円」など、時期で金額が変わる理由

NURO光のキャッシュバック金額は時期によって変動します。過去には43,000円や90,000円で実施された時期もあります。

これはNURO光側が時期ごとにキャンペーン金額を見直しているためで、現在は戸建て75,000円・マンション45,000円が公式特設ページの基本値です。

「以前見た時は43,000円だった」「公式ホームページに60,000円キャッシュバックの表記がある」という現象も多くありますが、これらは申込経路や時期が異なる別のキャンペーンであり誤情報ではありません。申込時点で公式サイトに表示されている金額を確認するのが確実です。

申込窓口は2系統｜NURO光が直接受け付けるしくみ

NURO光は、ドコモ光・ソフトバンク光などの光コラボレーションと異なり、回線とプロバイダをソニーネットワークコミュニケーションズが一体で提供するサービスです。

申込経路には、公式サイト、公式特設ページ、提携メディア、代理店・店舗等があります。ただし、キャッシュバック金額や適用条件は経路ごとに異なる場合があるため、本記事では参照元URLのNURO光公式特設ページ経由で適用される基本キャッシュバックを基準に整理します。

NURO光の申込経路は公式窓口・提携メディア・代理店等で異なる

「NURO光の代理店はどこ?」「家電量販店で申し込めるか?」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。

NURO光には、公式サイトからの申込みのほか、提携メディアや代理店等を経由する申込経路があります。ただし、ドコモ光やソフトバンク光のように複数のプロバイダや代理店を前提に比較する光コラボレーションとは販売のしくみが異なります。

本記事では、参照元URLのNURO光公式特設ページ経由で適用される基本キャッシュバックを基準に整理します。申込経路によってキャンペーン内容や受け取り条件が異なる場合があるため、申し込み前に遷移先ページの金額・条件を確認しましょう。

公式特設ページ経由の基本キャッシュバックは戸建て75,000円・マンション45,000円

NURO光には、公式ページ、提携メディア、代理店等、複数の申込経路があります。キャッシュバック金額や適用条件は、申込経路・キャンペーン・クーポン入力の有無によって変わる場合があります。

本記事では、参照元URLの公式特設ページ経由で、クーポン入力など追加条件を除いた基本キャッシュバックを基準にします。基本金額は戸建て75,000円、マンション45,000円です。

公式特設ページ経由の基本キャッシュバック:戸建て75,000円・マンション45,000円

クーポン入力時:戸建て93,000円・マンション63,000円になる場合あり

代理店・比較サイト・店舗経由:申込窓口ごとに条件が異なる場合あり

申し込み前には、遷移先ページのキャッシュバック金額、クーポン入力の有無、受け取り時期、対象プランを必ず確認しましょう。

「NURO光の代理店はどこですか?」というご質問を、代理店時代によくいただきました。NURO光は公式ページや提携メディア、代理店等の申込経路があり、経路によってキャンペーン内容が変わる場合があります。

入口の媒体名だけで判断せず、申し込み直前に遷移先ページの金額・対象プラン・受け取り条件を確認することが大切です。本記事では、公式特設ページ経由の基本キャッシュバックを基準に整理しています。

代理店・家電量販店経由のキャンペーンは申込時点で個別確認

NURO光は、公式窓口のほか、提携メディアや代理店、店舗等でキャンペーンが案内される場合があります。ただし、キャンペーン内容は申込経路や時期によって異なり、公式特設ページと同じ金額・条件とは限りません。

家電量販店や代理店経由で申し込む場合は、キャッシュバック金額だけでなく、対象プラン、オプション条件、受け取り時期、申請方法を確認したうえで、公式特設ページの基本キャッシュバックと比較しましょう。

併用できる追加キャンペーン(基本キャッシュバックと同時利用可)

NURO光の基本キャッシュバック(戸建て75,000円・マンション45,000円)に加えて、同時に利用できる併用特典が4つあります。

条件をすべて満たすと合計で最大185,000円相当まで増やせます。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、それぞれの内訳と適用条件を順に解説します。

① 他社違約金負担｜最大60,000円

他社の光回線・モバイル回線などから乗り換える際に発生する違約金や工事費の残債を、NURO光が最大60,000円まで現金で補填します。対象になるのは、解約証明書類で証明できる費用です。

対象:他社サービスの解約違約金、撤去工事費、工事費の分割払い残債など

必要書類:他社サービスの解約証明書、請求書等の写し

注意点:解約証明書類が取得できない場合は対象外

② NUROまとめてキャッシュバック特典｜最大50,000円

NURO光と同時に対象オプションを契約すると、基本キャッシュバックに加えて最大50,000円が追加されます。

オプション 追加キャッシュバック ひかりTV for NURO 20,000円 NUROでんき 10,000円 NUROガス 10,000円 NURO光でんわ 10,000円 合計(全オプション加入時) 最大50,000円

ひかりTV for NURO 20,000円 NUROでんき 10,000円 NUROガス 10,000円 NURO光でんわ 10,000円 合計(全オプション加入時) 最大50,000円

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 オプションは契約後も毎月の料金が発生します。代理店時代に「キャッシュバックが増えるから」と4種すべてに加入した結果、月額が積み上がって2年で2万円以上の負担増になっていたお客様も少なくありませんでした。 ひかりTVは見たいチャンネルがあるか、でんき・ガスは現契約より実質的に安くなるかを試算したうえで、本当に使うものだけ選ぶのが鉄則です。

③ 基本工事費が実質無料(44,000円分の分割割引)

NURO光の基本工事費は戸建て49,500円、マンション44,000円ですが、特典適用により、所定期間まで利用すると実質無料になります。

※途中で解約した場合は、工事費の残債が発生する点に注意してください。

④ 開通月を含む最大2ヶ月の無料体験

NURO光公式特設ページからの申込み限定で、開通月を含む最大2ヶ月間、月額基本料・事務手数料・解約金が0円になる特典が用意されています。試用期間として活用したい方向けの仕組みです。

📌 併用キャンペーンを含めた合計を試算 NURO光公式特設ページで自分に当てはまる金額を確認 NURO光の公式サイトを見る ▶

住居タイプ・プラン別の金額の違いと提供エリア

NURO光のキャッシュバックは、住居タイプによって金額が分かれます。本章では戸建てとマンションの差、プランによる違い、提供エリアの確認方法を整理します。

戸建てとマンションで30,000円の差がある理由

戸建て(75,000円)とマンション(45,000円)の差は30,000円です。これはサービス提供時の工事内容と月額料金の体系が分かれているためです。

戸建て2ギガは月額5,500円、戸建て10ギガは月額6,050円、マンション2ギガは月額3,850円で、料金体系が異なるためキャッシュバック金額も別設定になっています。

2ギガと10ギガは同じ金額(以前は異なっていた)

NURO光には2ギガプランと10ギガプランがありますが、キャッシュバック金額は2026年5月時点で同額です。以前は10ギガプランの金額が高めに設定されていた時期もありましたが、現在は統一されています。プランは速度ニーズと月額料金の差で選ぶのが現実的です。

NURO光の提供エリアの確認方法

NURO光はNTTのフレッツ光網ではなく、ソニーネットワークコミュニケーションズが独自の光回線網を使うため、提供エリアが限定的です。申込前に必ず確認しましょう。

2ギガプラン:北海道、関東、東海、関西、中国、九州の一部都道府県

10ギガプラン:提供エリアがさらに限定的(東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・愛知・福岡など)

エリア確認方法:NURO光公式サイトの郵便番号入力フォームで即時確認可能

※提供エリアは順次拡大しています。最新の提供エリアはNURO光公式サイトで確認してください。

📌 自宅の提供エリアとプランを確認 NURO光公式サイトで郵便番号を入力してエリア確認 NURO光の公式サイトを見る ▶

もらい忘れを防ぐ受け取りの手順とチェックリスト

NURO光のキャッシュバックは、開通から11か月後と17か月後に、受取手続きの案内メールが届きます。

メールの案内に沿ってマイページで口座を指定し、手続き完了後は早ければ当日、金融機関等によっては数日で振り込まれます。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが公式FAQと過去のトラブル事例を整理した、申込前後で押さえておきたい流れを順に解説します。

申込前に準備しておきたい情報(振込先口座・連絡用メール)

NURO光の申込フォームで入力する情報のうち、キャッシュバックの受け取りに直結するのは次の3点です。

連絡用メールアドレス :申請メールの受け取り用。日常的に確認しているアドレスを登録

:申請メールの受け取り用。日常的に確認しているアドレスを登録 振込先口座情報 :マイページで別途登録するが、申込時にあらかじめ準備しておく

:マイページで別途登録するが、申込時にあらかじめ準備しておく マイページのログインID/パスワード:申込確認メール内に記載される。紛失しないよう保管

マイページからの受け取り手順(STEP1〜5)

NURO光公式FAQ(support.nuro.jp/knowledge6963)で、受け取りの手続きが公開されています。

STEP1:NURO光公式サイトのマイページにログイン STEP2:メニューから「キャッシュバック受け取り」を選択 STEP3:「お手続き」ボタンを選択 STEP4:口座名義(カタカナ)を登録 STEP5:口座番号・支店名等の口座情報を登録

案内メールは開通11か月後・17か月後に届く

NURO光のキャッシュバックは、開通から11か月後・17か月後に受取手続きの案内メールが届きます。

案内メールに従ってマイページで受け取り手続きを行うと、手続き完了後、早ければ当日、金融機関等によっては数日で振り込まれます。

受取手続き期間は45日間です。期限を過ぎると受け取れない場合があるため、案内メールの見落としに注意しましょう。

NURO光のキャッシュバックは、開通から11か月後と17か月後に受取手続きの案内メールが届きます。自動で振り込まれるわけではなく、メールの案内に沿ってマイページで手続きする必要があります。

受取手続き期間は45日間です。代理店時代も、案内メールの見落としで失効してしまうケースが多かったため、開通日から11か月後・17か月後を目安にリマインダー登録しておくと安心です。

編集部独自｜受け取り率を上げる5つのチェック項目

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが過去の受け取りトラブル事例を整理した結果、受け取り率を上げるために事前に実施したい項目は次の5つに集約できます。

申込メール・申請メールを専用フォルダで保管(他のメールに埋もれない設定) 「nuro.jp」「sonynetwork.co.jp」を迷惑メールフィルタの許可リストに登録 カレンダーに「開通日から11か月後」「開通日から17か月後」をリマインダー登録(案内メール確認の目安) マイページのログインID/パスワードをパスワード管理ツールに保存 振込口座は本人名義の口座を登録(家族名義は受け取り拒否されるケースあり)

⚡ 受け取り手順を公式サイトで確認 NURO光公式サイトでキャンペーン詳細と受け取り方を確認 NURO光の公式サイトを見る ▶

受け取れない・失敗パターンと対処法

NURO光のサポートFAQやSNSの利用者の声には、キャッシュバックが受け取れなかった事例が複数挙がっています。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが整理した、5つの失敗パターンと対処法を解説します。

失敗パターン①:申請メールを見落とした

もっとも多い失敗が申請メールの見落としです。NURO光のキャッシュバックは申請手続きが必要なケースがあり、メール通知を見逃すと受け取れない場合があります。GmailやiCloudの迷惑メールフォルダに振り分けられる事例もあるため、「nuro.jp」ドメインを許可リストに登録しておきましょう。

失敗パターン②:違約金証明書が取得できない(乗り換え時)

他社違約金負担キャンペーンを利用する場合、他社サービスの解約証明書類が必須です。解約済みの会社に証明書発行を依頼できないケースや、解約後に問い合わせ窓口が閉じてしまうケースがあるため、解約と同時に証明書を取得しておくのが安全です。

失敗パターン③:一度受け取った後の再キャッシュバックは原則不可

過去にNURO光のキャッシュバックを受け取ったことがある方が、再度同じ住所・同じ名義で申し込む場合は、キャッシュバック対象外となる可能性があります。引っ越しや家族名義での申込みの際は、公式特設ページの適用条件を必ず確認してください。

失敗パターン④:解約時に発生する費用とキャッシュバック対象外条件

NURO光は契約プランや解約時期によって、契約解除料や工事費残債が発生する場合があります。また、キャッシュバックのお受け取り前にキャンセル・解約した場合は特典対象外となるため、受取前の短期解約には注意が必要です。解約時に発生し得る費用と受取条件は、公式サイトやマイページで確認しましょう。

失敗パターン⑤:金額が時期で違う(2025年と2026年で異なる)理由

「以前見た金額と違う」という疑問が運営チームにもよく寄せられますが、これはNURO光側がキャンペーン金額を時期で見直しているためです。誤情報ではなく、申込時点の最新金額が適用されます。申込前に公式サイトで最新金額を確認しましょう。

📌 失敗パターンを避けて公式サイトで申込み 最新の適用条件を公式特設ページで確認 NURO光の公式サイトを見る ▶

NURO光が「ダメ」「落とし穴」と言われる理由の実態

NURO光については「ダメな理由」「落とし穴」という観点での質問も、運営チームに頻繁に寄せられます。マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが調査した結果、よく挙げられる3つの理由と、キャッシュバック観点での実態を整理します。

工事回数や開通待ちが「遅い」と言われる理由

NURO光は過去に「宅内工事」と「屋外工事」の2回工事が必要なイメージが強く、これが「開通まで時間がかかる」と言われる理由の一つでした。ただし、現在の公式特設ページでは、戸建ては回線工事が1回で完了するケースが案内されています。

戸建て:回線工事は1回で完了するケースあり

マンション タイプL:宅内工事

マンション タイプS:宅内工事・屋外工事

開通目安:戸建ては1〜2か月程度、集合住宅は1〜3か月程度、タイプLは最短1〜2週間

そのため、現在は「NURO光は必ず2回工事」と断定せず、住居タイプや建物設備によって工事内容・開通時期が異なると説明するのが正確です。申込前には公式サイトのエリア確認とあわせて、工事内容の案内を確認しましょう。

「速度が遅い」という評判の実態

「NURO光は速度が遅い」という声がSNSの利用者間で見られることがありますが、みんなのネット回線速度(みんそく)の実測データでは下り平均828Mbpsを記録しており、他の光回線と比べても高速な水準です。

遅いと感じるケースの多くは、Wi-Fiルーターの性能・接続機器・時間帯による混雑など、回線以外の要因によるものです。実測値の出典はみんなのネット回線速度で確認できます。

違約金・解約金とキャッシュバック返還の関係

NURO光は契約プランや解約時期によって、契約解除料や工事費残債が発生する場合があります。また、キャッシュバックのお受け取り前にキャンセル・解約した場合は特典対象外となるため、受取前の短期解約には注意が必要です。解約時に発生し得る費用と受取条件は、公式サイトやマイページで確認しましょう。

他社光回線とのキャッシュバック比較

NURO光のキャッシュバックは他社光回線と比べて高水準ですが、各社で適用条件や受け取りタイミングが異なります。本章では主要4社のキャッシュバック金額と違約金負担額を整理します。

サービス キャッシュバック(戸建て) 他社違約金負担 対応エリア NURO光 75,000円 最大60,000円 関東・関西他一部地域 ドコモ光 51,000円(プロバイダ別) プロバイダにより異なる 全国 auひかり 77,000円(プロバイダ別) 最大30,000円 関西・東海以外 ソフトバンク光 40,000円(プロバイダ別) 最大100,000円 全国

👑 本記事推奨 NURO光 キャッシュバック(戸建て) 75,000円 他社違約金負担 最大60,000円 対応エリア 関東・関西他一部地域 ドコモ光 キャッシュバック(戸建て) 51,000円(プロバイダ別) 他社違約金負担 プロバイダにより異なる 対応エリア 全国 auひかり キャッシュバック(戸建て) 77,000円(プロバイダ別) 他社違約金負担 最大30,000円 対応エリア 関西・東海以外 ソフトバンク光 キャッシュバック(戸建て) 40,000円(プロバイダ別) 他社違約金負担 最大100,000円 対応エリア 全国

※2026年5月時点・出典:各社公式サイトおよびマイナビニュース ヒカリノトリセツ調査。プロバイダ別の最高額を記載しています。

NURO光が選ばれるポイント

主要4社の中でNURO光が選ばれる主な理由は次の3点です。

オプション加入なしで満額のキャッシュバック (他社はオプション必須のケースあり)

(他社はオプション必須のケースあり) 速度実測平均828Mbps (独自2Gbps回線・出典:みんそく)

(独自2Gbps回線・出典:みんそく) 2ギガと10ギガが同額のキャッシュバック(高速プランでも金額が下がらない)

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 キャッシュバック金額だけで判断すると、提供エリア外で契約できなかったり、工事日程が大きく遅れたりするケースを、代理店時代に何度も見てきました。NURO光は提供エリアが限定的で、特に10ギガはさらに狭い範囲に絞られます。 比較検討の最初は、必ず郵便番号で提供エリアを確認することをおすすめします。あとから「工事できなかった」と分かるよりも、最初の数分の確認で大きな手戻りを防げます。

NURO光キャッシュバック よくある質問

Q. NURO光のキャッシュバックはいつもらえますか? NURO光では、開通から11か月後と17か月後に、まず受取手続きの案内メールが届きます。メールの案内に沿ってマイページで口座を指定し、手続き完了後は早ければ当日、金融機関等によっては数日で振り込まれます。

Q. 「最大185,000円相当」と基本キャッシュバックの違いは何ですか? 基本キャッシュバックは、公式特設ページ経由で申し込むだけで対象になる戸建て75,000円・マンション45,000円の特典です。最大185,000円相当は、基本キャッシュバックに他社違約金負担最大60,000円、オプション同時申込特典最大50,000円を合算した上限額です。工事費実質無料や無料体験などを含む実質料金は、契約条件によって変わるため本記事では独自計算していません。

Q. オプションは本当に必要ないですか? 公式特設ページ経由の基本キャッシュバック(戸建て75,000円・マンション45,000円)はオプション加入条件なしで満額適用されます。オプションは「まとめてキャッシュバック特典」で追加分を得たい場合のみ任意で選択してください。