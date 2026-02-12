【2026年5月】J:COMキャンペーン最新一覧｜公式Web窓口で最大40,000円キャッシュバック

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがJ:COMの2026年5月時点のキャンペーンを公式サイトで確認しました。

J:COMはケーブルテレビ事業者として、インターネット(J:COM NET 光)・TV・電話・モバイルを組み合わせて販売しています。本記事では「2026年5月にどのキャンペーンを使えば月額や初期費用が下がるのか」を、申込窓口の違いまで含めて整理しました。

申込時期や住居タイプ(マンション・戸建て)・年齢条件によって使える特典が変わるため、ご自身に当てはまる項目から読み進めていただけます。

📌 この記事の結論 2026年5月のJ:COMキャンペーンで最も負担が下がるのは、公式Web窓口から「J:COM NET 光」と「J:COM TV」を同時申込するパターンです。J:COM NETの2年契約で20,000円分、J:COM TV同時加入で追加20,000円分の合計最大40,000円分のキャッシュバックに加え、WEB限定スタート割でマンション1ギガ3ヶ月月額0円または戸建て6ヶ月月額3,333円一律、基本工事費が月額割引で実質0円となります。 J:COM公式キャンペーンをチェックする ※2026年5月時点・最新の金額/期間/適用条件は公式サイトでご確認ください※最大40,000円分は、戸建住宅で対象のJ:COM NET（2年契約）とJ:COM TV（2年契約）を申し込む場合の金額です。J:COM NET 光(N)や集合住宅では、NET特典が10,000円分となる場合があります。

【2026年5月】J:COMキャンペーン最新一覧

2026年5月時点でJ:COMが実施しているキャンペーンは、大きく分けてキャッシュバック・月額割引・工事費割引・年齢/セット系特典・スマホセット割の5系統です。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが公式サイトとWeb限定ページを確認した結果、2026年5月に申込可能なキャンペーンは次のとおりでした。

キャンペーン 対象 特典金額/内容 WEB限定キャッシュバック NET 2年契約 + TV同時加入 最大40,000円分 WEB限定スタート割(マンション) J:COM NET 光 1ギガ 3ヶ月 月額0円 WEB限定スタート割(戸建て) J:COM NET 光 全速度 6ヶ月 月額3,333円 基本工事費 実質0円 戸建て47,520円/マンション18,480円 月額相当額を割引 青春22割・青春26割 22歳以下/26歳以下 月額割引+追加キャッシュバック シニア60割 60歳以上 指定オプション3ヶ月無料 J:COM MOBILE データ盛&セット割 NET+MOBILE データ最大10GB増量・6ヶ月1,078円割引

👑 編集部おすすめ WEB限定キャッシュバック 対象 NET 2年契約 + TV同時加入 特典 最大40,000円分 WEB限定スタート割(マンション) 対象 J:COM NET 光 1ギガ 特典 3ヶ月 月額0円 WEB限定スタート割(戸建て) 対象 J:COM NET 光 全速度 特典 6ヶ月 月額3,333円 基本工事費 実質0円 対象 戸建て47,520円/マンション18,480円 特典 月額相当額を割引 青春22割・青春26割 対象 22歳以下/26歳以下 特典 月額割引+追加キャッシュバック シニア60割 対象 60歳以上 特典 指定オプション3ヶ月無料 J:COM MOBILE データ盛&セット割 対象 NET+MOBILE 特典 最大10GB増量・6ヶ月1,078円割引

キャンペーンの多くは「WEB限定」と明記されており、家電量販店や訪問営業の窓口では適用条件や金額が異なる場合があります。各キャンペーンの詳細については、以降の見出しで順にご紹介します。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 J:COMの特徴は「ネット単体だと割引が小さく、TVや電話と組み合わせるほど特典が大きくなる」設計です。すでに地上波しか見ない人は、TV同時加入で20,000円分のキャッシュバックを増やすか、ネット単体で済ませるかを比べると判断しやすくなります。 2026年5月時点の表記は公式の特設ページに準拠しています。期間や金額は予告なく変わるため、最終的な数字は申込フォームの「ご請求金額シミュレーション」で確認してください。

キャッシュバック最大40,000円の内訳と受取条件

J:COMのキャッシュバックは「J:COM NETの2年契約で20,000円分」と「J:COM TVの同時加入で追加20,000円分」の2階建てで、両方適用したときに最大40,000円分となります。

内訳: NET 20,000円分 + TV 20,000円分

NET単体での申込でも20,000円分のキャッシュバックが付きますが、TVを同時に申し込むと20,000円分が積み増しされる仕組みです。「ネットだけ使いたい」場合は20,000円分、「TVも入れる」場合は最大40,000円分と覚えるとシンプルです。

受取方法: セブン銀行ATM受取 または Amazonギフトカード

受取方法は、口座振込・セブン銀行ATM・Amazonギフトカード・au PAY・QUOカードPayのいずれかから選択できます。

キャッシュバックは受取方法ごとに条件があります。セブン銀行ATMは受取登録後10日以内の手続きが必要で、期限切れの場合は再適用不可。Amazonギフトカードは国内Amazonアカウント、au PAYは利用登録、QUOカードPayはスマートフォンが必要です。

受取タイミングと申請忘れの注意点

J:COMのキャッシュバックは自動付与ではなく、設置工事完了月の翌月下旬からJ:COMマイページで申込受付が始まります。設置工事完了月を含む5カ月目末日までにマイページで申し込み、申込月の翌々月下旬に届く受取依頼メールから受取手続きを行います。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 キャッシュバックで失敗する人の大半は「申込から半年経って案内が来た時に気づかない・忘れる」パターンです。回線開通日をスマホのカレンダーに登録し、半年後・8ヶ月後にリマインダーを設定しておくと取りこぼしを避けられます。 また、サービス開始から短期で解約するとキャッシュバック自体が無効になる場合があります。受取が完了するまでは契約を継続することを前提に金額を見積もってください。

WEB限定スタート割の月額割引(マンション3ヶ月0円 / 戸建て6ヶ月3,333円)

WEB限定スタート割は、J:COM公式Web窓口から申し込んだ場合に適用される月額の割引で、住居タイプによって割引の中身が異なります。

マンション: J:COM NET 光 1ギガコース 3ヶ月 月額0円

集合住宅(マンション)で「J:COM NET 光 1ギガコース」を申し込んだ場合、利用開始から3ヶ月間は月額0円で利用できます。10ギガコースを選んだ場合は3ヶ月間月額1,628円となり、こちらも通常よりは大きく下がります。

戸建て: 全速度プラン 6ヶ月 月額3,333円一律

戸建て住宅では、利用開始から6ヶ月間どの通信速度プラン(1ギガ・10ギガ)でも月額3,333円の一律料金で利用できます。10ギガを選んでも6ヶ月間は3,333円のままという設計です。

スタート割の終了月から月額がどう変わるか

スタート割は期間限定の割引のため、終了月の翌月から通常月額に切り替わります。申込前に「割引終了後の月額がいくらになるか」を必ず確認してください。マンション1ギガなら4ヶ月目、戸建てなら7ヶ月目に料金が変わる点が、申込前に意識しておくポイントです。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 マンションで「3ヶ月0円」を見ると安く感じますが、4ヶ月目からの通常月額を確認しないと長期コストの判断ができません。キャッシュバック込みで2年間の総支払額を計算したうえで他社と比較する流れがおすすめです。 戸建ての3,333円も6ヶ月限定です。7ヶ月目以降は速度プランに応じた通常料金になるため、申込フォームのシミュレーション結果をスクリーンショットで残しておくと比較しやすくなります。

基本工事費実質無料の仕組み

J:COM NET/J:COM光の基本工事費は、戸建住宅47,520円・集合住宅18,480円が実質0円となるケースがあります。

一方、J:COM NET 光(N)では派遣工事ありの場合23,760円が実質無料と案内されており、回線種別によって工事費の金額が異なります。

「実質無料」と「無料」の違い

「実質無料」は、工事費を分割で計上した金額と同額を毎月割引することで負担を相殺する仕組みです。完全な無料(計上自体がない)ではない点に注意してください。

中途解約時の工事費残債リスク

分割計上中に解約した場合、未払い分の工事費が残債として一括請求されます。戸建てなら最大47,520円、マンションなら最大18,480円が、解約タイミング次第で請求される可能性がある点を申込前に把握しておくと安心です。

既存配線がある建物の追加工事費

マンションでJ:COM導入物件の場合は配線がすでに引かれており追加工事費がかからないケースが大半ですが、戸建てや未導入マンションでは別途オプション工事費(壁穴あけ等)が発生する場合があります。具体額は申込後の現地調査で提示されます。

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年齢・セット系のお得(青春22/26割・シニア60割・MOBILE)

J:COMには年齢条件や他サービスとのセット条件で適用される割引が複数あります。該当する条件があるかを順に確認してください。

青春22割・青春26割(若年層向け)

22歳以下または26歳以下を対象とした月額割引で、ネットおよびTVを含むサービスの月額が一定額下がります。新生活開始時(進学・就職)に適用されるケースが多く、適用期間中はキャッシュバック対象金額も上乗せされる場合があります。

シニア60割(60歳以上)

60歳以上を対象に、指定オプションが3ヶ月無料となるシニア向け特典です。シニア60割は、60歳以上の方がJ:COM MOBILE AプランSTと対象オプションを同時に申し込む場合に、かけ放題・迷惑電話/メッセージブロック・えんかくサポートなどの対象オプションが最大3カ月無料となる特典です。

J:COM MOBILE データ盛&セット割

J:COM NETとJ:COM MOBILEを併用すると、データ容量が最大10GB増量され、5GB以上のプランは6ヶ月間1,078円割引が適用されます。AプランSTでは事務手数料3,300円も無料になります。スマホ料金を含めた家計通信費の見直しを考えている場合に検討する選択肢になります。

申込窓口の選び方(公式Web/家電量販店/訪問営業の違い)

J:COMの申込窓口は大きく分けて公式Web・家電量販店・訪問営業の3系統に分かれており、適用される特典金額や受取方法が異なります。

公式Web窓口: キャッシュバック最大40,000円分

公式サイト経由のWeb申込では、本記事で整理してきたキャッシュバック最大40,000円分・WEB限定スタート割・工事費実質0円・年齢別特典がすべて適用対象です。家電量販店や訪問営業より大きな金額が出やすい設計になっています。

家電量販店: 量販店ポイントが中心

家電量販店の店舗内窓口は、量販店ポイントで還元する形式が多く、Web限定の現金キャッシュバックは原則対象外です。「店頭で家電と一緒に契約したい」ニーズには合いますが、金額面では公式Webに見劣りすることがあります。

訪問営業: 説明範囲と勧誘トラブルに注意

マンションやアパートで「インターネット設備の確認」「電線の工事」などと言って訪問してくる営業からの申込は、特典条件や契約期間が公式Webと異なる場合があります。その場で契約せず、いったん公式Webの条件と比較してから判断する姿勢が安全です。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 公式Web窓口を推奨する理由は、特典金額が大きいことに加えて、申込条件と適用結果がすべてマイページに記録として残るからです。あとから「言った/言わない」のトラブルが起きにくい点もメリットになります。 家電量販店や訪問営業を頭から否定する必要はありませんが、適用される特典・契約期間・解約条件を必ず文書で確認してから判断してください。

キャンペーン受取で失敗する理由と申込前の注意点

J:COMのキャンペーンを使う場合に、よく「思っていたほど安くならなかった」「キャッシュバックが受け取れなかった」という声が出る原因の多くは、次の4つに集約されます。

キャッシュバック申請期限の見落とし

J:COMのキャッシュバックは自動付与ではなく、J:COMマイページでの申込手続きが必要です。申込期限は、設置工事完了月を含む5カ月目の末日までとされています。

また、受取方法によって手続き条件も異なりますので、選択した方法の受け取りは公式でチェックしておくと良いでしょう。

期限を逃すとキャッシュバックを受け取れないため、設置工事完了月を起点に、マイページ申込期限と受取登録後の期限をカレンダーなどに登録しておくと安心です。

スタート割終了後の月額を把握していない

マンション3ヶ月0円・戸建て6ヶ月3,333円は期間限定の割引です。割引終了後は通常月額に戻るため、24ヶ月の総額で比較しない限り「最初だけ安い回線」という印象になりやすい点に注意してください。

工事費残債の見落とし

工事費は実質無料(分割計上→月額相当割引)であるため、契約から早期に解約すると未払い分の工事費が一括請求されます。短期解約が想定される場合は、工事費の残債が発生するタイミングを事前に確認してください。

訪問営業経由の契約と公式Web条件の食い違い

訪問営業からの申込では、公式Webと異なる契約条件(オプション加入・別料金プラン)になっている事例が報告されています。「公式Webの条件と同じか」を必ず確認するか、公式Webから申し込み直すほうが安全です。

サービス全般の評判(速度・サポート対応・解約手続き)はJ:COMの評判・口コミ記事に詳細をまとめます。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 「キャンペーンで損したくない」という人ほど、公式Web窓口で申込条件をスクリーンショット保存しておく運用が向いています。あとで条件が変わっていたとしても、申込時点の根拠を提示できます。 訪問営業を完全に避ける必要はありませんが、即決サインは避けて公式Webと同じ条件かを必ず突き合わせてください。

よくある質問(J:COMキャンペーン FAQ)

Q. J:COMの2ヶ月無料キャンペーンは2026年5月時点で実施していますか? A. 2026年5月時点では「マンション3ヶ月月額0円」「戸建て6ヶ月月額3,333円」のWEB限定スタート割が中心で、過去にあった2ヶ月無料は同等以上の月額割引に切り替わっています。最新の表記は公式の特設ページでご確認ください。

Q. 青春22割とはどのようなキャンペーンですか? A. 22歳以下を対象にネット・TVの月額を割引する若年層向けキャンペーンです。26歳以下を対象とする青春26割・最強ヤング割と組み合わせる場合は、適用条件と期間が異なるため申込ページで確認してください。

Q. キャッシュバックは現金で受け取れますか? A. はい。セブン銀行ATMでの現金受取と、Amazonギフトカードでの受取から選択できます。申請期限を過ぎると失効するため、リマインダー設定を推奨します。

Q. ドコモ光とJ:COMで月額はどちらが安いですか? A. キャンペーン適用直後はJ:COMが下がる場面が多く、長期(24ヶ月以上)ではドコモ光のセット割が効くケースもあります。月額・初期費用・スマホ割の3つを24ヶ月総額で比較するのが判断の基本になります。

Q. 工事費が「実質無料」と聞いたのですが、解約時に請求されますか? A. はい、契約期間中の解約で未割引分の工事費が残債として請求されます。戸建てなら最大47,520円、マンションなら最大18,480円が解約タイミング次第で発生する点を必ず把握してください。

Q. 訪問営業で勧められたキャンペーンと公式Webのキャンペーンは同じですか? A. 異なる場合があります。訪問営業の特典内容を必ず文書で確認し、公式Webの最新キャンペーン条件と一致するかを照合してから判断してください。

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