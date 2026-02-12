GMOとくとくBB光のキャンペーン完全ガイド｜最大127,000円キャッシュバック【2026年5月】

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがGMOとくとくBB光のキャンペーンを確認しました。

GMOとくとくBB光のキャンペーンは、基本キャッシュバック5,000円が軸になっています。

10ギガプラン追加特典(20,000円)・他社違約金還元(最大60,000円)・オプションセット特典(最大42,000円)を組み合わせれば、最大127,000円まで増やせます。

本記事では、今回の申込ページで確認できる特典内容、受け取り手順、他社違約金還元の条件、申し込み前に確認すべきポイントを整理します。

この記事の結論 GMOとくとくBB光のキャンペーンは、基本5,000円がメインのキャッシュバック。

10ギガ追加20,000円・他社違約金還元(最大60,000円)・オプション同時申込(最大42,000円)を併用すれば、合計で最大127,000円まで増やせます。受け取りは開通11ヶ月目に案内メール → 期限内に口座登録 → 口座登録の翌月末頃に振込の流れで、案内メールへの対応が条件です。 GMOとくとくBB光の公式キャンペーンを見る ▶ ※2026年5月時点の情報です。最新の金額/条件はGMOとくとくBB光の公式サイトで確認してください。

※GMOひかりテレビ/電話など一部オプション特典は新規回線申込と同時申込が条件。転用・事業者変更は対象外の場合があります。

【2026年5月】GMOとくとくBB光キャンペーンの全体像

GMOとくとくBB光の専用サイトでは、4つの特典を組み合わせる構造になっています。

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが公式サイトなどを確認した結果、各キャンペーンの金額と適用条件は次の通りです。

4つのキャンペーンの合計内訳(最大127,000円)

キャンペーン 金額(最大) 主な条件 基本キャッシュバック 5,000円 本ページからの申込みで全員対象 10ギガ追加特典 20,000円 10ギガプラン申込みで加算 他社違約金還元 最大60,000円 他社の解約金・撤去費用・工事費残債などを還元 オプション・セット特典 最大42,000円 光電話・光テレビ・セキュリティ/サポート・でんき/ガス等の同時申込 合計(全条件を満たした場合) 最大127,000円 リンク先サイトで確認できる上限合算値

基本キャッシュバック 金額 5,000円 主な条件 本ページからの申込み 10ギガ追加特典 金額 20,000円 主な条件 10ギガプラン申込み 他社違約金還元 金額(最大) 最大60,000円 主な条件 他社の解約金・撤去費用等を還元 オプション・セット特典 金額(最大) 最大42,000円 主な条件 対象オプション・でんき/ガスの同時申込 合計 最大127,000円

「最大127,000円」は全条件を満たした場合の上限

「最大127,000円」という金額はすべての条件を満たした場合の合算上限です。実際に受け取れる金額は、10ギガプランの有無・他社違約金の有無・オプション加入の有無で大きく変わります。

1ギガ・乗換なし・オプション無し → 5,000円

10ギガ・乗換あり(違約金30,000円)・オプション無し → 55,000円 (5,000+20,000+30,000)

(5,000+20,000+30,000) 10ギガ・乗換あり(違約金60,000円)・全オプション加入 → 127,000円

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 「最大」は4つのキャンペーン全てを満たした場合の合算上限です。実際は基本キャッシュバック+必要に応じた10ギガ追加特典・他社違約金還元までを基本ラインとして見積もるのが現実的で、オプション加入分は月額の維持費とセットで判断する必要があります。 まず「自分の契約条件で確実に受け取れる金額」を計算し、そこに乗せられる特典だけを足す順番で考えると、申込後に「思ったより少なかった」というすれ違いが減ります。

自分に当てはまる金額を試算 GMOとくとくBB光の最新キャンペーンを公式で確認 GMOとくとくBB光の公式サイトを見る ▶

基本キャッシュバック|全員5,000円・10ギガ追加20,000円

基本キャッシュバックはGMOとくとくBB光の中心となる特典で、専用サイトでは「本ページからの申込みで全員5,000円」と案内されています。10ギガプランを申し込む場合は、通常の特典に加えて20,000円が増額される構成です。

専用ページのキャッシュバック金額

対象条件 キャッシュバック 主な注意点 本ページからの申込み 5,000円 専用ページで案内されている基本特典 10ギガプランで申込み 追加20,000円 基本特典に加算される10ギガ向け特典 他社からの乗り換え 最大60,000円 解約金・撤去費用などの証明書提出が必要

基本特典 本ページからの申込み 金額 5,000円 10ギガプランで申込み 追加金額 20,000円 他社からの乗り換え 還元上限 最大60,000円

※具体的な金額は変更される可能性があります。最新の金額はGMOとくとくBB光専用サイトでご確認ください。

「新規」「転用」「事業者変更」の違い

申込方式の違いを理解しておくと、自分が対象になる特典を確認しやすくなります。

新規申込 :現在光回線を使っていない方の申込み(または、対象外の他社からの完全新規)

:現在光回線を使っていない方の申込み(または、対象外の他社からの完全新規) 転用 :フレッツ光(NTT東日本/西日本)からGMOとくとくBB光への切替え

:フレッツ光(NTT東日本/西日本)からGMOとくとくBB光への切替え 事業者変更:ドコモ光・ソフトバンク光などの光コラボ事業者からGMOとくとくBB光への切替え

転用と事業者変更はNTT回線をそのまま使うため工事不要で開通が早いのが特徴です。

専用ページでは申込方式別の高額差よりも、10ギガプラン追加特典や他社違約金還元の有無が受取額を左右します。

自分の申込方式で受け取れる金額を確認 GMOとくとくBB光専用サイトでプランと特典をチェック GMOとくとくBB光の公式サイトを見る ▶

他社違約金還元|最大60,000円の適用条件

他社のインターネット回線や関連サービスから乗り換える際に発生する違約金・撤去費用・工事費残債・端末代残債などを、GMOとくとくBB光が最大60,000円まで還元します。適用条件と必要書類は次の通りです。

還元対象になる費用

他社サービスの解約違約金 (契約期間中の解約に発生する違約金)

(契約期間中の解約に発生する違約金) インターネット回線・テレビ・電話等の撤去費用

現在利用中のインターネット回線工事費・端末代等の残債

プロバイダ解約料や固定電話切替時の工事料(対象範囲に含まれる場合)

還元を受けるための必要書類と手順

GMOとくとくBB光の申込み後、申込完了メールに記載の解約違約金キャッシュバック申請フォームから申請する 開通月を1ヶ月目として3ヶ月目の末日までに他社サービスを解約する 解約金額の分かる証明書(請求書・利用明細など)の写真を指定の方法で提出する 開通11ヶ月目に届く案内メールから口座登録を行う 口座登録が完了した翌月末日（営業日）に、指定口座へキャッシュバックが振り込まれる

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 違約金還元で一番多いつまずきは「申請期限と証明書類の取得タイミング」です。専用ページでは、開通月を1ヶ月目として3ヶ月目末までに他社解約と証明書提出を行う流れが案内されています。 対策は「申込完了メールの申請フォームを保存し、他社解約と同時に書類発行を依頼する」です。GMOとくとくBB光の申込前に、乗換元の解約金額と書類発行の窓口・所要日数だけ確認しておくと、後の流れが大幅に楽になります。

他社違約金還元の適用条件を確認 GMOとくとくBB光専用サイトで還元条件をチェック GMOとくとくBB光の公式サイトを見る ▶

オプション・セット割で追加キャッシュバック(最大42,000円)

GMOとくとくBB光のキャッシュバックは、対象オプションを同時申込みすると追加で最大42,000円が加算されます。ただし、オプション加入は月額料金が積み上がる構造のため、本当に必要なものだけ選ぶのが現実的です。

追加キャッシュバックの対象オプション

オプション/サービス 追加キャッシュバック 主な月額・条件 GMOひかりテレビ 20,000円 月額990円(税込)が目安 GMOひかり電話 3,000円 月額550円(税込)が目安 インターネット安心セキュリティ/スマホトラブルサポート+ 4,000円 2サービス同時申込・1ヶ月以上利用が条件 とくとくBBでんき/ガス 最大15,000円 でんき10,000円・ガス5,000円 全オプション加入時の合計 最大42,000円 月額の維持費は別途試算

GMOひかりテレビ 20,000円 / 月額990円(税込)目安 GMOひかり電話 3,000円 / 月額550円(税込)目安 セキュリティ/サポート+ 4,000円 / 1ヶ月以上利用 とくとくBBでんき/ガス 最大15,000円 全オプション加入時の合計 最大42,000円

オプション加入で「キャッシュバックが増える」効果と月額負担のバランス

追加キャッシュバックは魅力的ですが、オプションは毎月の料金が発生する点に注意が必要です。例えばGMOひかり電話・GMOひかりテレビに加えてセキュリティ/サポート系オプションまで加入すると、月額負担が積み上がります。

公式条件では、セキュリティ/サポート系は1ヶ月以上の利用、でんき・ガスは開通から2ヶ月以内の提供開始と特典付与時点での継続利用など、特典ごとに維持条件が異なります。申込前に「いつまで維持が必要か」を確認してから選びましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 追加キャッシュバックに釣られて不要なオプションまで加入すると、月額維持費がキャッシュバック増額分を圧迫します。特にテレビ・電話・サポート系は、実際に使う予定があるかを先に確認するのが安全です。 判断軸は「実際の利用シーン」です。光電話を固定電話の代わりに使うか、光テレビを観るか、セキュリティ/サポートが必要か、電気・ガスの新プランが現契約より安くなるか。この4点で必要なものだけを選ぶのが、月額負担を増やさずCBを取るコツです。

申込前の確認ポイントと注意点

この記事内の申込ページでは、GMOとくとくBB光のキャンペーンとして最大127,000円のキャッシュバックが案内されています。1ギガ・10ギガの基本キャッシュバックに加えて、他社違約金還元やオプション同時申込特典を組み合わせられるのが特徴です。

専用ページの特典表示を確認する

申込前には、専用ページの「本ページからのお申し込み特典」欄で、1ギガ5,000円・10ギガ25,000円・他社違約金最大60,000円・オプション最大42,000円の表示を確認してください。

10ギガプランは提供エリアが限られるため、速度重視で10ギガを検討している方は、申込前に住所が対象エリアかどうかを確認しておくとスムーズです。

申込後に条件変更やコード追加は原則できない

申込後にキャンペーン条件を変更できるとは限らないため、申込前に対象プラン・特典額・オプション条件・他社違約金還元の申請期限を確認しておきましょう。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 キャンペーンで一番大切なのは、申込前に「自分が対象になる特典」を確認しておくことです。10ギガの提供エリア、他社違約金還元の証明書、オプション特典の利用条件を事前に見ておくと、受け取り漏れを防ぎやすくなります。 特に他社違約金還元は、解約金や撤去費用などが分かる証明書の提出が必要です。乗り換え元の請求明細や解約証明の取得方法を先に確認しておくと、開通後の手続きがスムーズです。

専用ページの特典額を確認して申込 GMOとくとくBB光専用サイトでキャンペーン条件を確認 GMOとくとくBB光の公式サイトを見る ▶

キャッシュバックの受取手順(開通11ヶ月目案内 → 口座登録の翌月末頃に振込)

GMOとくとくBB光のキャッシュバックは、開通11ヶ月目に届く案内メールから口座登録を行い、口座登録の翌月末頃に振り込まれる仕組みです。開通から受け取りまでの流れは次の通りです。

受取スケジュールの全体像

時期 イベント 必要なアクション 開通月 サービス利用開始 マイページにログインできるか確認 開通〜10ヶ月 (待機期間) 登録メールアドレスを変更しない 開通11ヶ月目 申請案内メールが届く メール内のリンクから期限内に口座登録 口座登録の翌月末頃 指定口座へ振込 振込内容を口座で確認

開通月 イベント サービス利用開始 アクション マイページにログイン確認 開通〜10ヶ月 イベント (待機期間) アクション 登録メールアドレスを変更しない 重要ステップ 開通11ヶ月目 イベント 申請案内メールが届く アクション メール内のリンクから期限内に口座登録 振込 口座登録の翌月末頃 イベント 指定口座へ振込 アクション 振込内容を口座で確認

申請案内メールを受け取り損なわないための4ポイント

GMOとくとくBB光に登録したメールアドレスを変更しない:申請案内は登録メールアドレスに届きます 「gmobb.jp」を迷惑メール許可リストに登録:迷惑メールフィルタで弾かれるケースがあります 申請期限内に口座登録を完了:期限を過ぎると失効します カレンダーに「開通日+11ヶ月」をリマインダ登録:1年後の通知を見落とさない仕組みを作る

受取手順を公式サイトで確認 GMOとくとくBB光専用サイトでキャッシュバックの受取詳細を確認 GMOとくとくBB光の公式サイトを見る ▶

キャッシュバックを受け取れない・失敗パターンと対処法

GMOとくとくBB光キャッシュバックで起こりやすい失敗パターンを整理しました。

失敗パターン①|申請案内メールを見落とした

もっとも多い失敗が開通11ヶ月目の申請案内メールの見落としです。1年近く待ったあとのメールのため、登録メールアドレスを変えていたり、迷惑メールフォルダに振り分けられていたりすると気付かず期限を過ぎてしまいます。

対処法:登録メールアドレスを変更しない・gmobb.jpドメインを許可リスト登録・カレンダーリマインダ登録の3点を申込み時に必ず実施します。

失敗パターン②|10ギガ提供エリアを確認していなかった

10ギガプランは1ギガよりキャッシュバック額が高く設定されていますが、提供エリアは一部地域に限られます。10ギガで申し込みたい場合は、申込前に住所が対象エリアかどうかを確認しておきましょう。

失敗パターン③|他社違約金の証明書類が間に合わなかった

他社違約金還元を申請する際に、解約証明書類が取得できなかったり、申請期限に間に合わなかったりするケースです。他社サービスの解約と同時に証明書類の発行を依頼するのが基本対策です。

失敗パターン④|オプション加入後の早期解約で減額

追加キャッシュバックを取るためにオプションに加入し、条件を満たす前にオプションを解約すると、追加分が減額または対象外になるケースがあります。オプションごとに最低利用期間や継続条件が異なるため、必要な維持期間を確認してから加入を判断します。

失敗パターン⑤|受取前に解約して対象外になる

GMOとくとくBB光は契約期間の縛りがなく、解約違約金は0円と案内されています。ただし、キャッシュバックの振込時期までに対象接続サービスを変更・解約した場合や未納で一時停止・強制解約となった場合は、特典の適用外になります。また、工事費分割割引期間中の解約では工事費残債が請求される場合があります。

失敗パターンを避けて公式サイトで申込 最新の適用条件を公式サイトで確認 GMOとくとくBB光の公式サイトを見る ▶

GMOとくとくBB光のキャンペーンでよくある質問(FAQ)

Q. キャッシュバックはいつ振り込まれますか? A. 開通11ヶ月目に申請案内メールが届き、メール内のリンクから期限内に口座登録すると、口座登録の翌月末頃に指定口座へ振り込まれます。即日振込や24時間振込ではない点に注意してください。

Q. GMOとくとくBB光のキャンペーンは最大いくらですか? A. 今回の申込ページでは、1ギガ・10ギガのキャッシュバック、他社違約金還元、オプション同時申込特典を組み合わせることで最大127,000円のキャッシュバックが案内されています。実際の受取額は契約プランや乗り換え費用、オプション加入状況によって変わります。

Q. 他社違約金還元の上限はいくらまでですか? A. 最大60,000円までです。違約金が60,000円を超えるケースでも、還元上限は60,000円となります。違約金が60,000円以下であれば、実際に発生した金額の全額が還元されます。

Q. 転用・事業者変更でも他社違約金還元の対象になりますか? A. 申込区分そのものより、申込時点で他社インターネット回線を利用中で、解約金・撤去費用などが発生し、期限内に証明書を提出できるかが条件です。転用・事業者変更でも費用が発生する場合は対象になり得ますが、詳細条件は申込前に公式サイトで確認してください。

Q. 10ギガプランの25,000円キャッシュバックは誰でも対象ですか? A. 10ギガプランを申し込める提供エリア内であることが前提です。提供エリア外の場合は10ギガプランを申し込めないため、申込前に住所で提供エリアを確認してください。

Q. オプションは後から解約してもキャッシュバックは満額もらえますか? A. オプションごとに条件が異なります。セキュリティ/サポート系は1ヶ月以上の利用、でんき・ガスは開通から2ヶ月以内の提供開始と特典付与時点での継続利用などが条件です。申込前にオプションごとの維持条件を確認してください。

Q. 解約違約金はありますか? A. GMOとくとくBB光は契約期間の縛りなし・解約違約金0円と案内されています。ただし、キャッシュバック受取前の解約は特典対象外になり、工事費分割割引期間中の解約では工事費残債が請求される場合があります。

最大127,000円キャッシュバック実施中 GMOとくとくBB光は1ギガ5,000円・10ギガ25,000円のキャッシュバック 他社違約金は最大60,000円まで還元。オプション特典も組み合わせられ、新規工事費は実質0円、契約期間の縛りなし・解約違約金0円で始めやすいキャンペーンです。 GMOとくとくBB光の公式サイトを見る ▶