【2026年7月最新】eo光キャッシュバック比較 公式と家電量販店どこが得？

関西で光回線を選ぶなら、必ず候補に挙がるのがeo光です。まず気になるのは「キャッシュバックやキャンペーンはどれくらいお得なのか」「どこで申し込むのが一番得なのか」ではないでしょうか。

結論から言うと、eo光は高額な現金キャッシュバックというより、月額割引・他社違約金補填・ポイントや商品券といった特典が中心です。さらにキャンペーンはお住まいのタイプ（戸建て／マンション）で内容が大きく変わるため、まず自分がどのタイプかを押さえるのが失敗しないコツです。

申込窓口も公式特設サイト・家電量販店（エディオン・ジョーシンなど）・auショップと複数あり、どこで申し込むかで受け取れる特典が変わります。特典を取りこぼさず確実に受け取るなら公式特設サイトからの申し込みが基本です。以下にタイプ別の大きな特典をまとめました。

PR eo光契約事務手数料無料キャンペーン 出典:eo光 📝 かんたんまとめ（ここがポイント） ✅ 契約事務手数料 3,300円が0円 に（新規申し込みが対象）

に（新規申し込みが対象） ✅ 対象は eo光ネット／eo光シンプルプラン／eo光ネット（type N）

✅ この専用リンク経由の申し込み限定 （公式サイトから直接申し込むと対象外）

（公式サイトから直接申し込むと対象外） ✅ 紹介キャンペーン・他の特典コードとは 併用できません

✅ 申込月の6カ月後の月末までに利用開始でOK 特典内容：eoのネットサービスのお申し込みで契約事務手数料（3,300円）を無料といたします。

※eoのネットサービスとは、eo光ネット・eo光シンプルプラン・eo光ネット（type N）の総称です。 適用条件・注意事項・期間をすべて見る 適用条件：本サイトの該当リンクより新規でお申し込みいただき、お申し込み日の属する月の6カ月後の月末までにご利用を開始されたお客さまが対象となります。

エラー等でお申し込みが完了しなかった場合、再度本サイトもしくは専用キャンペーンページからお申し込みください。

※お客さまが直接オプテージのホームページからお申し込みされた際は本キャンペーン適用外となります。

※一部のマンションでは、Webでのお申し込みを受け付けできない場合があります。その場合、本キャンペーンは適用対象外となります。 注意事項：

※紹介キャンペーンおよび他特典コードとは併用いただけません。

※キャンペーン期間中にeoのネットサービスの契約を解除し再度お申し込みされた場合は適用対象外となります。

※eoのネットサービスを解約したお客さま（同一世帯かつ別名義を含みます）が同一設置場所にて再お申し込みの場合、解約後3カ月間は適用対象外となります。 期間：2026年7月1日〜（終了日未定・予告なく終了／変更となる場合があります）。

料金・特典の最新内容は必ず公式サイトでご確認ください。

提供エリアは関西2府4県＋福井で、設備が未導入のマンションはeo光ネット（type N）が対象です。 ▼ この専用リンク限定の特典です eo光 契約事務手数料無料キャンペーンの申し込み

📌 結論：あなたのタイプ別・eo光の目玉キャンペーン（2026年7月時点）

特典 🏠 戸建て（ホーム/メゾン） 🏢 マンション（導入済み/type N） 月額割引 eo暮らしスタート割で最大12カ月割引（1ギガ 月2,220円割引 ほか） ネット月額が最大3カ月0円（type Nの10ギガは最大3カ月2,980円） 他社違約金補填 合計最大60,000円 最大15,000円 工事費 実質無料（29,700円） 導入済みは無料／type Nは実質無料 ※共通：申込は公式特設サイトが確実／スマホ割はau・UQ・mineo対応（mineoは現金5,000円CB）／提供エリアは関西2府4県＋福井。各特典の詳細・条件は本文で解説。最新情報は公式サイトでご確認ください。

＼ キャンペーンを公式特設サイトでチェック！／

🔍 どのタイプが一番お得？

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📍 先に結論：eo光はどこで申し込むのが一番お得？ 公式特設サイト ：月額割引・他社違約金補填・工事費実質無料を 取りこぼしにくく、総額で有利になりやすい 。自宅で申込完結。

：月額割引・他社違約金補填・工事費実質無料を 。自宅で申込完結。 家電量販店（エディオン・ジョーシンなど） ：その場値引き・店頭ポイントが中心。 対面で相談したい・家電とまとめたい 人向け。

：その場値引き・店頭ポイントが中心。 人向け。 auショップ：スマホとセットの相談向き。回線側の特典は公式のほうが有利なことが多い。 キャッシュバックやキャンペーンの特典総額と受け取りの確実性で選ぶなら公式特設サイトが基本です。→ 窓口別の詳しい比較はこちら

この記事では、マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが、eo光の最新キャッシュバック・キャンペーンを「戸建て／マンション別」「あなたに最適な申込パターン別」に整理し、適用条件・申込窓口の比較・実質料金シミュレーションまで解説します。

eo光は関西2府4県＋福井が対象の地域回線のため、関西でおすすめの光回線として他社と比べたうえで選ぶ方も多く、全国で検討するなら光回線おすすめ比較ランキングとあわせて読むと違いが分かりやすくなります。

実際の通信速度や利用者の口コミが気になる方は、eo光の評判・口コミ記事もあわせてご覧ください。

光回線の通信速度はベストエフォート型（規格上の最大値で、実際の速度は環境により変動）である点も踏まえ、後悔しない選び方をお伝えします。

eo光に「キャッシュバック」はある？もらえる特典の正体

結論、eo光は他社のような数万円規模の「現金キャッシュバック」を前面に出すタイプではありません。その代わり、次のような特典で実質的にしっかりお得になります。

月額割引 ：eo暮らしスタート割で毎月の料金が下がる（戸建て1ギガは月2,220円割引×最大12カ月）

：eo暮らしスタート割で毎月の料金が下がる（戸建て1ギガは月2,220円割引×最大12カ月） 他社違約金補填 ：乗り換え時の違約金を戸建て最大60,000円／マンション最大15,000円まで現金還元

：乗り換え時の違約金を戸建て最大60,000円／マンション最大15,000円まで現金還元 工事費実質無料 ：標準工事費を分割相当額の割引で実質0円に

：標準工事費を分割相当額の割引で実質0円に スマホ側の還元 ：mineoユーザーは現金5,000円キャッシュバック（対象コースあり・詳細は公式で要確認）

：mineoユーザーは現金5,000円キャッシュバック（対象コースあり・詳細は公式で要確認） ポイント・商品券系：時期により抽選・進呈キャンペーンを実施

そのため「eo光にキャッシュバックはないの？」と感じても、割引・補填まで含めた“実質の得”で比べるのがポイントです。具体的な金額は、次の早見表と料金シミュレーションで確認できます。

eo光の最新キャンペーン早見表とあなたに最適な申込パターン【2026年最新】

まずはeo光で現在実施中の主なキャンペーンを早見表で確認しましょう。

戸建て（ホーム／メゾンタイプ）とマンションタイプで内容が異なります。

eo光キャンペーン早見表（戸建て／マンション）

特典 戸建て（ホーム／メゾン） マンション 月額割引 即割・eo暮らしスタート割など（最大12カ月の月額割引） ネット月額が最大3カ月0円（type Nの10ギガは最大3カ月2,980円） 他社違約金補填 合計最大60,000円還元 最大15,000円還元 標準工事費 29,700円を24カ月割引で実質無料 導入済みは無料／type Nは実質無料 10ギガ特典 月額割引が手厚い（スタート割 月3,250円割引×最大12カ月＋10ギガ専用割引） typeN 10ギガは最大3カ月2,980円 エンタメ特典 Netflixパックで最大6カ月分プレゼント（1,480円×6カ月割引） オプション無料 無線ルーター・セキュリティパックなどが最大12カ月無料 スマホセット割 au／UQ mobile／mineoとのセット割（後述） 長割 長期利用で月額料金が最大10%OFF ※適用額・期間はコースや建物により異なります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

プロのアドバイス 💡 キャンペーンは総額や最大額が目立ちますが、オプション加入で金額を膨らませている場合もあります。 比較するなら「回線契約だけで実際にいくら得か」を基準にすると、シンプルで失敗しにくいですよ。

あなたに最適なeo光の申込パターン

キャンペーンは「誰が・どこに住んでいて・どんなスマホか」で最適解が変わります。下のシミュレーターで3つ選ぶと、あなたに最適なeo光の申込タイプとお得なキャンペーンがその場で分かります。

🔍 eo光 キャンペーン・シミュレーター 3つ選ぶだけで、あなたに最適なeo光の申込タイプとお得なキャンペーンがその場で分かります 1 お住まいのタイプ 🏠 戸建て 🏢 マンション（eo導入済み） 🏢 マンション（未導入・不明） 2 お使いのスマホ au / UQ mobile mineo その他 / 格安SIM 3 お申し込み状況 ✨ 新規で申し込む 🔄 他社から乗り換え 住まい：未選択 スマホ：未選択 状況：未選択 ▲ 上の3項目を選ぶと、ここにあなたへのおすすめが表示されます 🎯 あなたへのおすすめ

【まず確認】eo光が使えるエリア・建物とマンション導入状況のチェック方法

eo光は関西電力グループのオプテージが運営する地域密着型の光回線です。全国対応ではないため、まず「自分の住所と建物が対象か」を確認するのが最初のステップです。

eo光の提供エリア

eo光（eo光ネット）の提供エリアは、以下の関西2府4県＋福井県です。

大阪府

京都府

兵庫県

奈良県

滋賀県

和歌山県

福井県

同じ府県内でも一部対象外の地域があります。最終的な提供可否は、必ず公式サイトの提供エリア検索でご確認ください。光回線全般のエリア確認の流れはエリア確認の方法を解説した記事も参考になります。

マンションは「eo光導入済み」かを確認する

集合住宅にお住まいの場合は、エリア内であっても「建物にeo光が導入されているか」で申し込めるプラン・料金・キャンペーンが変わります。

eo光のマンションタイプは、配線方式（VDSL方式・光配線方式など）によって月額料金が異なるためです。

マンションの導入状況は、公式サイトの「マンションエリア検索」で住所を入力すると確認できます。

導入済みであればマンションタイプ、未導入の場合は管理会社・オーナーへの確認が必要になるケースや、戸建て向けのホームタイプ扱いになるケースもあります。

状況別・次にすべきこと

あなたの状況 次にすべきこと エリア内・戸建て ホームタイプで申し込み。月額割引・工事費実質無料・違約金補填が対象 エリア内・導入済みマンション マンションタイプで申し込み。配線方式で料金が変わるため要確認 エリア内・未導入マンション 管理会社・オーナーに確認。導入交渉や戸建て扱いの可否を相談 エリア外 eo光は対象外。他社光回線を検討（記事末の比較を参照） ※提供可否・建物の導入状況は必ず公式サイトのエリア検索でご確認ください。

プロのアドバイス 💡 マンションはVDSL方式か光配線方式かで速度が雲泥の差です。 「光回線対応」と書いてあっても古い建物はVDSLのことがあるので、契約前に配線方式と導入状況を必ず確認してください。

eo光の主要キャンペーン【まず押さえる5つ】

eo光のキャンペーンは数が多いですが、まずは効果の大きいこの5つを押さえれば十分です。

それぞれ割引額・期間・適用条件・注意点をまとめました（金額はすべて税込・最新情報は公式サイトでご確認ください）。

1 eo暮らしスタート割（月額割引） 最大12カ月 1年間ずっと割引で 年間 最大約39,000円おトク 月額割引：10ギガ 3,250円／5ギガ 2,680円／1ギガ 2,220円 ×最大12カ月 新規申し込みで、申込月の6カ月後末までに利用を開始すること 月額割引が最大12カ月つづくので、年間の支払いが大きく下がるのが最大のメリット（例：1ギガでも年約26,640円お得） 検索で見かける「eo光 キャンペーン 2,200円」は、この1ギガの割引額（月2,220円）のこと 割引は期間限定。終了後は通常料金（1ギガ 5,500円）に戻ります 2 標準工事費 実質無料 24カ月割引 29,700円 → 実質0円 工事費の分割支払い相当額を毎月割引 平日の標準工事が対象（土日祝工事は別途3,300円） 24カ月以内に解約すると工事費の残債を一括請求。契約事務手数料3,300円が通常必要（当サイト限定の事務手数料無料キャンペーン対象申込を除く） 3 他社違約金補填 乗り換え向け 合計 最大60,000円 還元 解約違約金・撤去費・回線工事費残債などが対象 eo光ネット開通後、6カ月目末日までにWebで申請すること マンションは上限が最大15,000円と低め。申請を忘れると還元されません 4 スマホセット割（au／UQ／mineo） ずっと割引 スマホ 最大1,100円/月 割引 au＝スマートバリュー／UQ＝自宅セット割／mineo＝eo×mineoセット割 au・UQはeo光電話の契約が条件になる場合あり クーポンで au最大10,000円・UQ最大5,000円相当のauPAY還元、mineoは現金5,000円キャッシュバック 5 eoの10ギガ割／10ギガトクトク割（10ギガ向け） 最大6カ月 10ギガコース向けの月額割引 10ギガ割：月2,300円割引／10ギガトクトク割：月980円割引（各×最大6カ月・いずれも「割引額」） 10ギガコースの新規申し込みが対象 10ギガは「eo暮らしスタート割 月3,250円割引×最大12カ月」も対象で、月額割引が手厚いのが魅力 複数の10ギガ割引は別キャンペーン。併用可否・最新の適用内容は公式サイトでご確認ください

＼ 主要キャンペーンの詳細・適用条件は公式サイトでチェック！／

そのほかのeo光キャンペーン・オプション割引

上記の主要キャンペーン以外にも、エンタメ・オプション・サポート系の特典が用意されています。

気になるものがあれば組み合わせると、さらにお得になります。

特典 内容 期間 Netflixパック特典 Netflixパックの月額を1,480円割引（実質Netflix無料） 最大6カ月 eo光電話パック割 eo光電話の機能利用料を314円割引 5カ月 eo光テレビパック割 eo光テレビの月額を1,700円割引 11カ月 無線ルーター12カ月無料 無線ルーター機能の月額が無料 12カ月 eoセキュリティーパック無料 セキュリティサービスの月額が無料 12カ月 みやブル for eo 無料 対象オプションの月額が無料 12カ月 初期設定サポート無料 有償サポートを上限16,500円・作業3時間まで無料 1契約1回 即割 2年契約で月額料金を割引（継続割引） 2年 長割 月額料金が最大10%OFF 3年目以降に拡大 eo×アート引越センター 引越し料金が最大50%OFF 2026年7〜9月 ※同時申し込みなどの条件が付くものがあります。金額・期間・条件は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。

＼ Netflixをお得に楽しみたい方はチェック！／

eo光マンションタイプのキャンペーン・料金を徹底解説【導入済み／type N】

マンションにお住まいの方は、戸建てとは料金・特典が異なります。

eo光のマンション向けには大きく2タイプあり、どちらに該当するかで申し込めるプラン・キャンペーンが変わります。マンション向けキャンペーンをまとめて確認しましょう。

まず確認：マンションは「導入済みマンションタイプ」と「type N」の2種類

項目 マンションタイプ（導入済み） eo光ネット(type N) 回線 オプテージ自社設備 NTT東西回線の光コラボ 対象 建物にeo設備が導入済み 未導入でもエリア内なら申込できる場合あり 月額（目安） 物件により異なる 1ギガ/100M：4,070円／10ギガ：6,930円 Wi-Fi 無線ルーター月額105円（12カ月無料あり） 無線ルーター込み Netflixパック 対象外 対応 au/UQセット割 対応 対象外（mineoは対応） ※物件により料金・利用可能コースが異なります。導入状況は公式の「導入済みマンション検索」でご確認ください。

まずは公式サイトの「マンションエリア検索／導入済みマンション検索」で、お住まいの建物がどちらに該当するかを確認しましょう。

マンションの月額割引キャンペーン

マンションタイプ（導入済み） ： ネット月額が最大3カ月間0円 （新規申込が対象。物件により対象外・オプション料やモデムレンタル料は対象外）

： （新規申込が対象。物件により対象外・オプション料やモデムレンタル料は対象外） eo光ネット(type N)：3カ月割で1ギガ・100M が最大3カ月0円／10ギガ が最大3カ月2,980円（適用後は1ギガ・100M 4,070円／10ギガ 6,930円が目安）

マンションで使えるその他のキャンペーン

特典 内容 他社違約金補填 最大15,000円を現金還元（戸建ての最大60,000円より上限は低め。開通後6カ月目末までに申請・要証明書） スマホセット割 マンションタイプ＝au/UQ/mineo対応（au・UQは最大1,100円/月、eo光電話の契約が条件）。type N＝mineoのみ（330円/月） Netflixパック（type N） type Nの各コースでNetflixパックに対応（Netflixを直接契約するより毎月おトク。割引額は公式で要確認） オプション無料 eoセキュリティーパック12カ月無料、無線ルーター12カ月無料、eoメッシュWi-Fi手数料無料＋1カ月550円割引 ほか 紹介キャンペーン 紹介する/される双方がネット月額1カ月無料。さらに「紹介ありがとうキャンペーン」で抽選（1等10,000円／2等5,000円／3等1,000円・2026年7月1日〜9月30日） 工事費 マンションタイプは標準工事費無料、type Nは実質無料（分割相当を割引）。事務手数料3,300円が通常必要（当サイト限定の事務手数料無料キャンペーン対象申込を除く）・土日祝工事3,300円 ※2026年7月時点。6月末で終了したマンションの月額550円割引・商品券3,000円は現在「ネット月額最大3カ月0円」に切り替わっています。金額・期間・条件は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。

eo光はマンションだからお得・速い？ポイント

導入済みマンションタイプは、物件によっては戸建てより月額が安く、オプテージの自社設備で速度が安定しやすいのが強みです。

設備が未導入のマンションでも、type NならNTT回線を使って申し込め、Wi-Fiルーター込み・10ギガ対応物件あり・Netflixパック対応と、選択肢が広いのが魅力です。

ただし、マンションは他社違約金補填の上限が戸建てより低く（最大15,000円）、type Nはau・UQのセット割が使えない点に注意しましょう。

自分の建物がどちらのタイプか、どのキャンペーンが使えるかは、公式サイトで確認するのが確実です。

＼ お住まいのタイプに合わせて公式サイトで確認！／

eo光の料金シミュレーション｜キャンペーン適用後の実質料金

「結局、毎月いくらになるの？」という疑問に答えるため、キャンペーン適用後の実質料金をパターン別に整理します。

実際の金額はコース・建物・時期で変動するため、目安としてご覧ください（いずれも税込・最新額は公式サイトで要確認）。

パターン別・実質料金の目安

パターン 料金の目安・効くキャンペーン 新規・戸建て1ギガ 通常5,500円。eo暮らしスタート割適用で最大12カ月3,280円（月2,220円割引）。工事費実質無料 新規・マンション ネット月額が最大3カ月0円（type Nの10ギガは最大3カ月2,980円）。type N通常は1ギガ・100M 4,070円／10ギガ 6,930円が目安 他社から乗り換え 月額割引に加え、違約金補填（戸建て最大60,000円／マンション最大15,000円）で初期負担を圧縮 au／UQセット割あり 上記からスマホ側が継続割引。世帯のスマホ込みで実質を判断 ※金額は税込の目安です。コース・建物・時期により異なります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

戸建て1ギガ・5ギガ・10ギガの考え方

戸建ては1ギガ／5ギガ／10ギガの3コースがあり、上位コースほど月額は上がりますが、10ギガはeo暮らしスタート割（月3,250円割引×最大12カ月）に加えて10ギガ専用の割引もあり、月額割引が手厚く用意されています。

光回線はベストエフォート型のため、必ずしも10ギガが体感速度で大きく優れるとは限りません。

動画視聴やテレワーク中心であれば1ギガでも十分なことが多く、料金とのバランスで選ぶのが現実的です。

2年・3年で見る総額

eo光は長く使うほど「長割（最大10%OFF）」が効くため、2年・3年の総額で見ると割安になりやすい料金設計です。

短期前提だと工事費残債や違約金が発生しやすいので、2年以上の利用を見込めるかどうかで実質的なお得度が変わります。

総額で比較するときは、月額×利用月数から各種割引・キャッシュバックを差し引いて判断しましょう。

eo光はどこで申し込むのが一番お得？公式・家電量販店・auショップを比較

eo光は、公式特設サイト・eo公式サイト・家電量販店（エディオン、ジョーシン、ヤマダ電機など）・auショップなど、複数の窓口で申し込めます。

なお、eo光ではドコモ光・ソフトバンク光・auひかり・NURO光のように、複数のWeb代理店が独自の高額キャッシュバックを常設で競うような構造は一般的ではありません。

そのため「どこで申し込むのが一番お得か」は、公式キャンペーンを確実に受けられるか、家電量販店のその場値引き・店頭ポイントを取るか、という観点で比較するのが実情に合っています。

申込窓口の比較表

比較項目 公式特設サイト 家電量販店 auショップ 月額割引 ○ △（店舗による） △ 他社違約金補填（戸建て最大6万／マンション最大1.5万） ○ △〜× △ 工事費実質無料 ○ ○ ○ ポイント・ギフト等の還元（時期・タイプで変動） ○ △（その場値引き中心） ×〜△ 受取の確実性 ○（Web申請で明確） △ △ 手続きの手間 ○（自宅で完結） △（来店） △（来店） 申込後のサポート ○ △ △ ※○△×は各窓口の一般的な傾向を示すもので、優劣を保証するものではありません。特典の有無・内容・受け取り方法は店舗や時期、申込経路によって変動するため、実際の条件は各窓口・公式サイトでご確認ください。

総合的に見ると、違約金補填や各種割引を取りこぼさず、受け取りまで確実なのは公式特設サイトです。

再現性（誰が申し込んでも同じ特典が受けられる）と総額の両面で合理的な選択といえます。

家電量販店（エディオン・ジョーシン・ヤマダ電機）のキャンペーンは？

エディオン・ジョーシン・ヤマダ電機などの家電量販店でも、eo光の申し込みを受け付けていることがあります。

家電量販店の特徴は「その場での値引き」や「店頭ポイント付与」が中心という点です。

eo光は関西を地盤とする回線のため、関西地盤のジョーシンや、大阪本社で関西にも店舗の多いエディオンをはじめ、各家電量販店で取り扱われることがあります。店舗別の傾向は次のとおりです。

家電量販店 特典の傾向 こんな人におすすめ エディオン 店頭ポイント・その場値引きが中心。家電の同時購入と相性がよい エディオンをよく使う／家電とまとめて相談したい ジョーシン 店頭ポイント・その場値引きが中心。関西の店舗数が多い 近くにジョーシンがある／対面で申し込みたい ヤマダ電機 値引き・ポイントが中心。取り扱い店舗は限られる場合あり ヤマダ電機で家電と一緒に手続きしたい ※特典の有無・内容は店舗や時期によって変わります。他社違約金補填や公式特設サイト限定の割引は付かない場合があるため、申込前に必ず公式キャンペーンと比較してください。

ただし、公式特設サイト限定の割引や他社違約金補填といった公式共通の特典が店頭でも適用されるか、店頭独自の値引き・ポイントと併用できるかは、店舗や申込経路によって異なります。ポイントの付与条件も店舗ごとにまちまちなので、申込前に店舗と公式キャンペーンの両方を確認するのが確実です。

「家電購入と同時に手続きしたい」「対面で相談したい」という方には家電量販店も選択肢になりますが、特典の総額で比べると公式特設サイトのほうが有利なことが多いため、申し込む前に必ず公式キャンペーンと比較してから判断することをおすすめします。

auショップ・代理店経由はどう？

auショップや一部の代理店でもeo光を取り扱う場合がありますが、基本的には取次の位置づけで、独自の上乗せ特典は弱い傾向です。

auスマートバリューなどスマホ側の割引はどの窓口でも適用できるため、回線側の特典を最大化したいなら公式特設サイトが無難です。

結論：目的別のおすすめ窓口

とにかくお得に・確実に申し込みたい → 公式特設サイト

→ 公式特設サイト 家電とまとめて対面で契約したい → 家電量販店（公式と特典を比較のうえ）

→ 家電量販店（公式と特典を比較のうえ） auスマホの相談もしたい → auショップ（回線特典は公式と比較）

プロのアドバイス 💡 家電量販店のその場値引きは手軽ですが、特典の中身や受け取り方は窓口で変わります。 目先の金額だけでなく、受取条件が明確で契約がシンプルな窓口を選ぶと、後で揉めにくいですよ。

＼ 特典を取りこぼさず受け取るなら公式サイトから！／

eo光キャンペーンの適用条件・コード入手・併用可否・期間

キャンペーンを確実に受けるには、適用条件や期間を正しく押さえておく必要があります。検索の多い「適用条件」「コード」「いつまで」「併用」をまとめて解説します。

主な適用条件

対象コースへの新規申し込みであること（既存ユーザーのプラン追加は対象外の特典あり）

申し込みから一定期間内（目安180日以内）に開通・利用開始すること

違約金補填は開通後6カ月目末日までにWeb申請すること

支払い方法によっては適用対象が変わる場合があること

条件は特典ごとに異なります。申込前に各キャンペーンの注意事項を公式サイトで確認しておきましょう。

キャンペーンコード・クーポンの入手方法

eo光では、スマホセット割に紐づくクーポン（au最大10,000円相当auPAY還元、UQ最大5,000円相当auPAY還元、mineo現金5,000円キャッシュバックなど）が用意されています。

これらは公式特設サイトの申込フロー内で案内されるため、別途コードを探さなくても、公式の案内に沿って手続きすれば適用されます。出所の不明なコードを使うと、かえって特典が適用されないことがあるため注意しましょう。

紹介キャンペーンと併用について

eo光には、既存ユーザーから紹介されると紹介する側・される側の双方が1カ月分の月額料金無料になる「紹介キャンペーン」という制度があります。

ただし、紹介経由の申し込みは公式特設サイト経由のキャンペーン特典と扱いが異なる場合があり、当サイトからご案内している特典が対象外となる可能性があります。

本記事では制度の存在をお伝えするにとどめ、確実に特典を受けたい方には公式特設サイトからの申し込みをおすすめします。

キャンペーンはいつまで？

eo光のキャンペーンには、終了日が明示されているものと、終了日未定で常時実施に近いものがあります。

たとえばマンション向けの期間限定キャンペーンなどは申込期間が定められており、公式サイトで最新の期間を確認できます。

一方、月額割引や違約金補填などは終了日が公表されていないものも多いですが、いずれも「予告なく終了・変更」される可能性があります。気になるキャンペーンがある場合は、早めに申し込むのが安全です。

＼ 適用条件を確認したら公式サイトで申し込み！／

コース変更・既存契約者が使えるeo光のキャンペーン

すでにeo光を使っている方や、速度を上げたい方向けのキャンペーンも見落とせません。

10ギガコースへの変更で使える割引特典

「eoの10ギガ割」（月2,300円割引）や2026年7月開始の「eoの10ギガトクトク割」（月980円割引）など、10ギガコース向けの月額割引が最大6カ月間用意されています（いずれも料金ではなく割引額です）。

在宅ワークやオンラインゲーム、大容量データのやり取りが増えて速度を上げたい既存ユーザーにとっては、コース変更の好機といえます。

コース変更時の手数料や工事の要否は契約状況により異なるため、会員サイトや公式で確認しましょう。

既存ユーザー向けの特典

既存ユーザーは、家族や友人を紹介することでeoポイントなどの特典を受けられる場合があります。

また、eo光電話・eo光テレビなどのオプション追加に伴う割引が用意されることもあります。

長く使うほど長割でお得になるため、解約より継続・コース最適化を検討する価値があります。

eo光キャンペーン利用時の注意点・落とし穴

お得なキャンペーンには、見落とすと損をする条件もあります。申込前に次の4点を必ず確認しましょう。

割引終了後は月額が上がる

スタート割などの月額割引は期間限定です。割引が終了すると通常料金に戻るため、「ずっとこの金額」と誤解しないようにしましょう。

長割は逆に長く使うほど割引率が上がるので、通常料金・長割適用後の金額も把握しておくと安心です。

違約金補填は申請が必要

他社違約金補填（戸建て最大60,000円／マンション最大15,000円）は、開通後6カ月目末日までにWeb申請しないと受け取れません。

自動では還元されないため、開通後すぐに申請手続きを済ませるのが鉄則です。

工事費「実質無料」は途中解約で残債が発生

工事費29,700円は24カ月の割引で実質無料になる仕組みです。

24カ月以内に解約すると、割引されていない残りの工事費が一括請求されます。

短期での解約・乗り換え予定がある場合は要注意です。

ポイント・ギフトの受取時期と失効

商品券・eoポイント・auPAY還元などは、受け取れる時期や有効期限が決まっています。

受取手続きを忘れたり、期限を過ぎたりすると失効する場合があります。特典の受取方法・期限も申込時に確認しておきましょう。

＼ 注意点をおさえたら公式サイトでキャンペーンをチェック！／

eo光のキャンペーンに関するよくある質問

Q eo光キャンペーンの適用条件は？ ▼ A 主な条件は「対象コースへの新規申し込み」「申込から一定期間内（目安180日以内）の開通」「違約金補填は開通後6カ月目末日までのWeb申請」などです。特典ごとに条件が異なるため、申込前に公式サイトで各キャンペーンの注意事項をご確認ください。 Q eo光の欠点は何ですか？ ▼ A 提供エリアが関西2府4県＋福井県に限られる点が最大の欠点です。エリア外への引っ越しでは使えなくなる可能性があり、月額割引終了後は通常料金に戻る点や、短期解約時の工事費残債にも注意が必要です。 Q ソフトバンク光とeo光はどっちがいいですか？ ▼ A 関西在住でau・UQ・mineoユーザーならeo光、全国対応やソフトバンク／ワイモバイルとのセット割を重視するならソフトバンク光が向いています。引っ越しの可能性が高い方は全国対応のソフトバンク光が無難です。 Q eo電気と関西電力はどちらが安いですか？ ▼ A 電気料金は使用量やプラン、割引の組み合わせで変わるため一概には言えません。eo光とeo電気をまとめると割引が受けられる場合があるので、現在の電気使用量をもとに公式のシミュレーションで比較するのが確実です。 Q eo光のキャンペーンはいつまでですか？ ▼ A 終了日が明示されているものと、終了日未定で常時実施に近いものがあります。特にマンション向けのキャンペーンは申込期間が定められていることが多いため、気になるキャンペーンは公式サイトで最新の期間を確認し、早めに申し込むのが安全です。 Q キャンペーンコードはどこで入手できますか？ ▼ A スマホセット割などのクーポンは、公式特設サイトの申込フロー内で案内されます。別途コードを探さなくても、公式の案内に沿って手続きすれば適用されるため、出所の不明なコードの利用は避けましょう。 Q eo光は家電量販店（エディオン・ジョーシン）でも申し込めますか？ ▼ A エディオン・ジョーシン・ヤマダ電機などの家電量販店で取り扱いがある場合があります。特典は店頭ポイントやその場値引きが中心で、店舗や時期によって内容が変わります。他社違約金補填や公式特設サイト限定の割引は付かないこともあるため、申込前に必ず公式キャンペーンと比較してください。 Q eo光は家電量販店と公式サイトのどちらで申し込むのがお得ですか？ ▼ A 特典の総額と受け取りの確実性で選ぶなら公式特設サイトが基本です。家電量販店は対面相談や家電の同時購入に便利ですが、月額割引・違約金補填まで含めた総額では公式特設サイトが有利なことが多いです。 Q 家電量販店の特典と公式キャンペーンは併用できますか？ ▼ A 申込窓口は基本的にどちらか一方のため、家電量販店の特典と公式特設サイトの特典を重ねて受け取ることはできません。紹介キャンペーンや他の特典コードとの併用も不可の場合が多いので、最も得な窓口を1つ選ぶのが基本です。

eo光のキャンペーンまとめ

最後に、eo光のキャッシュバック・キャンペーンで押さえておきたいポイントをまとめます。eo光は高額な現金キャッシュバックというより月額割引・他社違約金補填・ポイント／商品券が中心の地域回線（関西2府4県＋福井）です。キャッシュバックやキャンペーンの最新額・条件は必ず公式特設サイト（LP）で確認し、申込窓口は目的と条件で選ぶのがコツ。特典を取りこぼさず確実に受け取るには公式特設サイトからの申し込みが基本です。

大型特典 ：他社違約金 合計最大60,000円還元（マンションは最大15,000円）・標準工事費29,700円が実質無料・月額割引

：他社違約金 合計最大60,000円還元（マンションは最大15,000円）・標準工事費29,700円が実質無料・月額割引 戸建て ：eo暮らしスタート割（1ギガ 月2,220円割引×最大12カ月）＋長割＋スマホセット割が効く

：eo暮らしスタート割（1ギガ 月2,220円割引×最大12カ月）＋長割＋スマホセット割が効く マンション ：導入済み・type Nとも ネット月額が最大3カ月0円 （type Nの10ギガは2,980円）、未導入でもtype N（Wi-Fi込み）で申込できる場合あり

：導入済み・type Nとも （type Nの10ギガは2,980円）、未導入でもtype N（Wi-Fi込み）で申込できる場合あり スマホ割 ：au・UQ・mineoに対応（mineoは現金5,000円キャッシュバック）

：au・UQ・mineoに対応（mineoは現金5,000円キャッシュバック） 申込窓口 ：家電量販店（エディオン・ジョーシン等）のその場値引きも便利だが、公式特典を取りこぼしにくく総額で有利になりやすいのは公式特設サイト

：家電量販店（エディオン・ジョーシン等）のその場値引きも便利だが、公式特典を取りこぼしにくく総額で有利になりやすいのは公式特設サイト 申込前に：提供エリアと建物の導入状況を公式サイトで必ず確認

キャンペーンは予告なく終了・変更される場合があります。気になる方は早めに、最新の内容を公式サイトで確認しながら申し込むのがおすすめです。eo光の利用者の評判はeo光の評判・口コミ記事、大阪での比較は大阪でおすすめの光回線もあわせてご覧ください。

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