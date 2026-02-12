ドコモ光キャッシュバック比較|窓口別の特典額・受取条件を一覧で解説

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームがドコモ光のキャッシュバック・キャンペーンを行っている主要なプロバイダ・申込窓口を確認しました。

本記事では、ドコモ光の各プロバイダ・申込窓口で実施中の「有料オプションなしで対象になる現金キャッシュバック」を一覧で比較します。受取時期・併用可能なドコモ公式特典・適用条件まで、申し込み前に確認しておきたいポイントを順番に整理します。

なお、ドコモ光以外も含めて光回線を選びたい方は光回線おすすめ比較ランキングもあわせてご覧ください。本記事はドコモ光のキャッシュバックに特化して解説します。

おすすめは「有料オプションなしで対象になる現金額」と「受取条件のわかりやすさ」を分けて比較する方法です。有料オプション不要・全員対象で現金額が大きいのは、1ギガ39,000円(新規・事業者変更)・10ギガ57,000円(新規)を受け取れるGMOとくとくBB ドコモ光が有力候補になります。

速度・料金・サポートの実際の評価は、ドコモ光の評判・口コミの記事で詳しく検証しています。

窓口選びとあわせてご確認ください。

📌 結論:有料オプションなしで比較するドコモ光プロバイダ3社 ドコモ光のキャッシュバックは、申込み窓口の種類によって受け取れる金額・条件が大きく違います。

本記事では「有料オプションなしで対象になる現金額」を主軸に、主要プロバイダ3社を比較します。いずれも各公式WEB特設サイト掲載の現金キャッシュバックを基準にしています。 高額CB × オプション不要 GMOとくとくBB × ドコモ光 1ギガ 新規/事業者変更 39,000円(現金) 10ギガ 新規 57,000円(現金) 受取時期 開通月含む4カ月目案内→登録翌月末 GMOとくとくBBの公式サイトへ ▶ OCN インターネット × ドコモ光 1ギガ 新規/事業者変更 37,000円(現金) 10ギガ 新規 55,000円(現金) 受取時期 ご利用開始月の4か月後 OCN インターネットの公式サイトへ ▶ @nifty with ドコモ光 1ギガ 20,000円(現金) 10ギガ 35,000円(現金) 受取時期 開通月を含む8カ月目 @niftyの公式サイトへ ▶ ※2026年6月時点・最新の金額/適用条件は各プロバイダ公式サイトで確認してください。GMOとくとくBBは公式WEB特設サイト(本ページのリンク先)からの申込で、有料オプション不要・全員対象の現金キャッシュバックとして1ギガ39,000円(新規・事業者変更)・10ギガ57,000円(新規)を受け取れます(転用は1ギガ33,000円・10ギガ36,000円)。受取は工事開通月を含む4カ月目に案内メール→登録翌月末日(営業日)に振込で、高性能Wi-Fiルーター無料レンタル(v6プラス対応)が付帯します。OCN インターネットはご利用開始月の3か月後の月末頃に口座登録メールが届き、現金還元はご利用開始月の4か月後の月です。ドコモ公式の特典(乗換時dポイント最大100,000pt・新規工事料実質0円・10ギガ月額500円・スマホ月額最大1,210円割引)は、各特典の適用条件を満たす場合に併用できます。dポイント・月額割引は現金キャッシュバックとは分けて比較してください。

ドコモ光のキャッシュバックは「有料オプションなしで対象になる金額」で選ぶ

ドコモ光のキャッシュバックは、プロバイダ・申込窓口によって受け取れる金額や条件が大きく異なります。おすすめは、「有料オプションなしで対象になる現金額」が大きく、受取手続きがシンプルなプロバイダを選ぶ方法です。

「最大100,000pt」のような上限額(dポイントや追加条件込みの金額)に惹かれて窓口を決めると、dポイント・月額割引・現金キャッシュバックを混同しやすくなります。先に「有料オプションなしで対象になる現金額」を確認してから判断する方が、トータルで得になりやすい仕組みです。

おすすめは「有料オプションなしの現金額」が明確なプロバイダ

2026年6月時点で、有料オプション加入なしで対象になる現金キャッシュバックが明確なプロバイダは次の3社です。金額だけを文章で追うと比較しにくいため、まずは1ギガ・10ギガ別の現金額で整理します。

金額重視なら有力 OCN インターネット × ドコモ光 1ギガ 新規/事業者変更 37,000円 10ギガ 新規 55,000円 有料オプション加入なし。1ギガ転用は32,000円、10ギガ転用/事業者変更は30,000円。 条件がシンプル @nifty with ドコモ光 1ギガ 20,000円 10ギガ 35,000円 有料オプション加入なし。受取は開通月を含む8カ月目が目安です。 全員対象・オプション不要 GMOとくとくBB ドコモ光 1ギガ 39,000円 10ギガ 57,000円 オプション不要・全員対象(新規・事業者変更の金額)。転用は1ギガ33,000円・10ギガ36,000円。高性能Wi-Fiルーター無料レンタル付帯。

GMOとくとくBBは、有料オプション不要・全員対象で現金額が大きい窓口です。

1ギガ39,000円(新規・事業者変更)、10ギガ57,000円(新規)を追加条件なしで受け取れます(転用は1ギガ33,000円・10ギガ36,000円)。さらに高性能Wi-Fiルーターの無料レンタル(v6プラス対応)が付帯します。

同じドコモ光でも、ドコモショップや家電量販店ではdポイント還元が中心で、現金キャッシュバックは限定的です。現金キャッシュバックを重視するなら、WEBのプロバイダ特設サイト経由を先に比較すると選びやすくなります。

「最大ステージ金額」と「有料オプションなしの現金額」の違い

キャンペーンの金額表記には、大きく2種類があります。本記事では区別を明確にしています。

有料オプションなしで対象になる現金額 :申込みフォーム完了・開通・所定の利用継続・受取手続きを満たすと受け取れるキャッシュバック

:申込みフォーム完了・開通・所定の利用継続・受取手続きを満たすと受け取れるキャッシュバック 最大ステージ金額:映像サービス・電気・乗り換え証明書などの追加条件を満たした場合の最大値

たとえばGMOとくとくBBは、有料オプションなし・全員対象で1ギガ39,000円(新規・事業者変更)、10ギガ57,000円(新規)の現金キャッシュバックを受け取れます(転用は1ギガ33,000円・10ギガ36,000円)。追加の有料オプションや複雑な条件達成は不要で、高性能Wi-Fiルーターの無料レンタルも付帯します。一方で窓口によっては、映像サービス・電気・乗り換え証明書などの追加条件を満たして初めて最大額に届くケースもあるため、「追加条件なしで受け取れる現金額」を基準に比較するのが安全です。ドコモ公式の乗り換え特典は最大100,000ptのdポイント(期間・用途限定)であり、現金キャッシュバックとは別枠です。

窓口選びは「有料オプションなしの現金額」「受取早さ」「手続きの簡単さ」で判断

窓口選びの判断は3つの軸で整理できます。最大値だけで決めると、有料オプションの長期維持や複雑な申請手続きで、実際の受け取り金額が想定より下がるケースがあります。

有料オプションなしで対象になる現金額 :開通・継続利用・受取手続きで受け取れるキャッシュバック

:開通・継続利用・受取手続きで受け取れるキャッシュバック 受取早さ :開通から振込までの期間

:開通から振込までの期間 手続きの簡単さ:申請メールの返信・書類提出の有無

先に判断軸を頭に入れたうえで、自分に合う窓口を選んでください。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 ドコモ光は「光コラボ」というしくみで、契約はドコモですが、対応プロバイダがそれぞれ独自にキャッシュバックを上乗せしています。同じドコモ光でも申し込み先で受け取れる金額が変わるのはこのためです。 とくに気をつけたいのは、ドコモショップで契約してから「WEBの方がお得だった」と気づくパターンです。先にこの記事で各プロバイダの金額を確認しておけば、こうした後悔は防げます。

スマホがドコモ（eximo／irumo／ahamo等）の方は、セット割まで含めた選び方をドコモユーザーにおすすめの光回線で解説しています。

📌 有料オプションなしで対象になる金額を確認 GMOとくとくBBのWEB特設サイトで最新条件をチェック GMOとくとくBBの公式サイトを見る ▶

ドコモ光のキャンペーンには「ドコモ公式」と「プロバイダ独自」の2種類がある

ドコモ光のキャッシュバック・キャンペーンを正しく理解するには、まず「ドコモ公式の特典」と「プロバイダ独自の特典」は別物だと整理しておく必要があります。両者は併用できる仕組みです。

ドコモ公式の特典:dポイント還元・新規工事料実質0円・10ギガ割引(全窓口共通)

ドコモ公式が用意している特典は、申込窓口にかかわらず、各特典の適用条件を満たす場合に利用できます。現在、実施中の主な公式特典は次の3つです。

新規工事料実質0円 :新規申込・光回線再利用が対象。新規工事料相当のdポイント(期間・用途限定)を24カ月分割で進呈

:新規申込・光回線再利用が対象。新規工事料相当のdポイント(期間・用途限定)を24カ月分割で進呈 「ドコモ光」乗り換え特典 :他社解約金等に応じて最大100,000ptのdポイント(期間・用途限定)を還元

:他社解約金等に応じて最大100,000ptのdポイント(期間・用途限定)を還元 10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン:対象の10ギガ申込で月額基本料金が最大6カ月間500円(税込)

ただし、対象オーダー・契約タイプ・申込時期によって適用可否が変わります。申込前に、各公式特典の対象条件を確認してください。

プロバイダ独自の特典:現金キャッシュバック・無線ルーター無料レンタル等

もう一方のプロバイダ独自特典は、申し込んだプロバイダ(GMOとくとくBB・OCN・@niftyなど)によって金額・内容が大きく異なります。主な独自特典は以下の通りです。

現金キャッシュバック :プロバイダごとに金額が異なる(有料オプションなしで20,000〜57,000円程度。GMOとくとくBBは全員対象でオプション不要・1ギガ39,000円/10ギガ57,000円)

:プロバイダごとに金額が異なる(有料オプションなしで20,000〜57,000円程度。GMOとくとくBBは全員対象でオプション不要・1ギガ39,000円/10ギガ57,000円) 高性能Wi-Fiルーター無料レンタル :GMOとくとくBB・OCN等で実施

:GMOとくとくBB・OCN等で実施 セキュリティソフト無料 :プロバイダにより1年〜永年無料

:プロバイダにより1年〜永年無料 独自の追加dポイント還元:プロバイダ独自のdポイント上乗せ

2種類のキャンペーンは併用可能(同時受け取りOK)

ドコモ公式とプロバイダ独自の特典は、それぞれの適用条件を満たす場合、同じ申し込みで併用できます。たとえばOCN インターネットやGMOとくとくBBのWEB特設サイト経由で申し込むと、独自の現金キャッシュバックに加えて、対象条件を満たすドコモ公式特典も利用できます。ただし、10ギガワンコインは対象の10ギガ申込み時の特典であり、現金・dポイント・月額割引は性質が異なるため、合計額として混ぜずに確認してください。

これが「プロバイダWEB特設サイト経由が最も得」と言われる根本的な理由です。ドコモショップから申し込んでも公式特典は受け取れますが、プロバイダ独自の現金キャッシュバックは適用されません。

ドコモ光のキャッシュバック窓口比較|主要プロバイダ・申込先の特典額一覧

ドコモ光は複数の対応プロバイダから選べる仕組みで、各プロバイダがWEB特設サイトで独自のキャッシュバックキャンペーンを実施しています。

本章では、現金キャッシュバックの金額が高水準な主要プロバイダ3社と、その他の申込先(ドコモ公式WEB・ドコモショップ・家電量販店)を、特典額・受取時期・適用条件で比較します。

プロバイダWEB特設サイト経由(高額キャッシュバック)

もっとも現金キャッシュバックの金額が高いのは、プロバイダのWEB特設サイト経由です。代表的なプロバイダ3社を「有料オプションなしで対象になる現金額」「窓口独自の現金キャッシュバック最大額」で比較します。

プロバイダ 有料オプションなしで

対象になる現金額 窓口独自の

現金CB最大額 受取時期 申込み GMOとくとくBB

ドコモ光 1ギガ 新規/事業者変更 39,000円

1ギガ 転用 33,000円

10ギガ 新規 57,000円

10ギガ 事業者変更/転用 36,000円

(現金・オプション不要/全員対象) 最大57,000円

(10ギガ新規)

＋Wi-Fiルーター無料レンタル 工事開通月を含む4カ月目に案内メール

登録翌月末日(営業日)に振込 公式へ ▶ OCN

インターネット 1ギガ 新規/事業者変更 37,000円

1ギガ 転用 32,000円

10ギガ 新規 55,000円

10ギガ 事業者変更/転用 30,000円

(現金) 最大55,000円

(10ギガ新規) ご利用開始月の4か月後の月 公式へ ▶ @nifty

with ドコモ光 1ギガ 20,000円

10ギガ 35,000円

(現金) 最大35,000円

(10ギガ) 開通月を含む8カ月目 公式へ ▶

高額CB × オプション不要 GMOとくとくBB × ドコモ光 1ギガ 新規/事業者変更 39,000円(現金) 1ギガ 転用 33,000円 10ギガ 新規 57,000円(現金) 10ギガ 転用/事業者変更 36,000円 窓口独自の現金CB最大額 最大57,000円(10ギガ新規)＋Wi-Fiルーター無料 受取時期 工事開通月含む4カ月目案内/登録翌月末振込 GMOとくとくBBの公式サイトへ ▶ OCN インターネット × ドコモ光 1ギガ 新規/事業者変更 37,000円(現金) 1ギガ 転用 32,000円 10ギガ 新規 55,000円(現金) 10ギガ 事業者変更/転用 30,000円 窓口独自の現金CB最大額 最大55,000円(10ギガ新規) 受取時期 ご利用開始月の4か月後の月 OCN インターネットの公式サイトへ ▶ @nifty with ドコモ光 1ギガ 20,000円(現金) 10ギガ 35,000円(現金) 窓口独自の現金CB最大額 最大35,000円(10ギガ) 受取時期 開通月を含む8カ月目 @niftyの公式サイトへ ▶

※2026年6月時点の情報です。出典:各プロバイダ公式WEB特設サイト。上表の「窓口独自の現金CB最大額」は、各プロバイダ窓口で受け取れる現金キャッシュバックの最大額です。ドコモ公式の乗り換え特典最大100,000pt、新規工事料実質0円、10ギガ月額500円などは全窓口共通の別枠特典として扱い、現金キャッシュバック額には含めていません。金額は契約プラン(1ギガ/10ギガ)・契約タイプ(新規/転用/事業者変更)で変動します。最新金額は各公式サイトを確認してください。

ドコモ公式WEB・ドコモショップ・家電量販店の特典

プロバイダWEB特設サイト以外の主な申込先は、以下の3つです。現金キャッシュバックは限定的で、dポイント還元や店頭サービスが中心となります。

申込先 特典の中心 現金キャッシュバック 窓口 ドコモ公式WEB dポイント還元 原則なし 公式へ ▶ ドコモショップ 対面サポート

dポイント還元 原則なし 店舗検索 ▶ 家電量販店 店頭独自特典

端末セット割 店舗により限定的 —

ドコモ公式WEB 特典の中心 dポイント還元 現金キャッシュバック 原則なし ドコモ公式サイトへ ▶ ドコモショップ 特典の中心 対面サポート・dポイント還元 現金キャッシュバック 原則なし 店舗を検索 ▶ 家電量販店 特典の中心 店頭独自特典・端末セット割 現金キャッシュバック 店舗により限定的

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 「最大◯万円」「最大◯pt」という大きな数字を見ると目を奪われがちですが、現金キャッシュバック・dポイント・月額割引・Amazonギフトカードは性質が異なります。実際に受け取れる現金額は、自分の契約タイプと追加条件で変わります。 判断の基準にしてほしいのは、上の比較表の「有料オプションなしで対象になる現金額」の列です。条件達成に自信がある方は最大ステージで選ぶ、シンプルに確実な金額が欲しい方は有料オプションなしの現金額で選ぶ、と分けて考えるのが現実的です。

申込先のタイプ別 キャンペーン額の傾向

ドコモ光の申込先は大きく5タイプに分けられます。タイプによって受けられる特典の傾向が異なるため、自分が重視するポイントに合わせて選び方を変えると、結果的に受け取れる金額が大きく変わります。

5タイプの特典傾向まとめ

申込先タイプ 特典の傾向 適している人 プロバイダWEB特設サイト

(OCN・@nifty・GMOとくとくBB等) 有料オプションなしで20,000〜57,000円程度

(GMOとくとくBBは全員対象・オプション不要で最大57,000円) 現金キャッシュバックを重視する方 WEB代理店

(独立系の取次会社) 窓口により現金CB・オプション条件・申請方法が大きく異なる オンラインで素早く申し込みたい方 家電量販店 店舗により異なる

(店頭独自特典・端末セット割・ポイント等) パソコン等の端末を同時購入する方 ドコモ公式WEB ドコモ公式の共通特典が中心

独自の現金CBは限定的 公式の安心感を最重視する方 ドコモショップ 対面サポートと公式共通特典が中心

独自の現金CBは限定的 対面で説明を受けたい方

👑 高額CB プロバイダWEB特設サイト 有料オプションなし 20,000〜57,000円程度 条件達成時 窓口独自の現金CB最大57,000円(GMOは全員対象) 適している人 現金キャッシュバック重視 WEB代理店 特典の傾向 現金CB・条件・申請方法が窓口ごとに異なる 適している人 オンライン重視 家電量販店 特典額 店舗により異なる 適している人 端末同時購入派 ドコモ公式WEB 特典の傾向 公式共通特典中心・現金CBは限定的 適している人 公式重視 ドコモショップ 特典の傾向 対面サポート・公式共通特典中心 適している人 対面派

※2026年6月時点の傾向です。現金キャッシュバック・dポイント・店頭ポイント・端末セット割は性質が異なるため、金額を単純合算せずに確認してください。最新情報は各申込先の公式サイト・店頭条件で確認してください。

ドコモ光の公式キャンペーン特典まとめ(全窓口共通)

ドコモ公式が提供する特典は、申込窓口にかかわらず、各特典の適用条件を満たす場合に利用できます。本章では、現在実施中の主要な公式キャンペーン特典を整理します。

新規工事料実質0円(新規申込・光回線再利用が対象)

ドコモ光では、新規申込時の工事料相当額がdポイント(期間・用途限定)で還元される「新規工事料実質0円特典」を実施しています。2026年6月時点では、特典はご利用開始月の1カ月後から24カ月間の分割進呈です。フレッツ光からの転用、提携CATVからの切り替え、設置場所の移転などは対象外とされているため、転用・事業者変更は「工事不要かどうか」とあわせて別枠で確認してください。

なお、ドコモ公式サイトでは2026年6月1日以降の申込み分から工事料・特典進呈時期を改定すると案内されています。2026年6月以降に入稿・公開する場合は、申込日ベースで最新条件を再確認してください。

「ドコモ光」乗り換え特典(他社違約金相当のdポイント還元)

他社の光回線・ホームルーター回線からドコモ光に乗り換える場合、解約金・撤去工事費・端末残債に応じて最大100,000ptのdポイント(期間・用途限定)がもらえます。転用は対象外で、利用開始月の4カ月後の月末までに証明書を提出するなどの条件があります。現金キャッシュバックではないため、プロバイダ独自の現金キャッシュバックとは分けて確認してください。

2026年6月1日以降は、同一苗字かつ同一設置場所住所で過去1年以内に本特典の適用があった場合は対象外になる条件が追加される予定です。

10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン

ドコモ光10ギガの対象プランでは、月額基本料金が利用開始月から最大6カ月間500円(税込)になります。タイプAの通常月額6,380円(税込)との差額は1カ月あたり5,880円、6カ月合計の割引額は最大35,280円です。なお、「ドコモ光 1ギガ」からのプラン変更は本キャンペーンの対象外です。

dポイント還元キャンペーン(新規申込特典)

ドコモ光の新規契約で、dポイント(期間・用途限定)が還元されます。還元上限額・対象プランは時期で変動するため、申込時にドコモ公式サイトで最新条件を確認してください。プロバイダ独自の現金キャッシュバックとは別枠で受け取れます。

📌 公式特典 + プロバイダ独自特典の併用 GMOとくとくBBで公式特典との併用条件を確認 GMOとくとくBBの公式サイトを見る ▶

窓口選びで失敗しないための4つの判断軸

キャッシュバック金額の最大値だけを見て窓口を選ぶと、結果的に受け取れなかったり、毎月の固定費が増えてしまったりする失敗が起こります。整理した4つの判断軸を順番に確認しましょう。

判断軸①:金額(額面ではなく実額で比較)

現金キャッシュバックとdポイントは性質が異なります。たとえばGMOとくとくBBの現金キャッシュバックは全員対象・オプション不要で最大57,000円(10ギガ新規)、「最大100,000pt」はドコモ公式の乗り換えdポイント特典(期間・用途限定)です。現金・dポイント・月額割引は分けて確認してください。

公式サイトの「適用条件を満たした場合の最大ステージ金額」と「有料オプションなしで対象になる現金額」を必ず分けて確認してください。有料オプションなしで対象になる現金額を基準に判断することがおすすめです。

判断軸②:受取時期(プロバイダ別に確認)

キャッシュバックの受取時期は窓口・プロバイダによって大きく違います。プロバイダWEB特設サイト経由では、開通月を起点に数カ月後の案内メールや口座登録が必要になるケースが中心です。

OCN インターネット :ご利用開始月の3か月後の月末頃に口座登録メールが届き、現金還元はご利用開始月の4か月後の月

:ご利用開始月の3か月後の月末頃に口座登録メールが届き、現金還元はご利用開始月の4か月後の月 @nifty :開通月を含む8カ月目に振込

:開通月を含む8カ月目に振込 GMOとくとくBB:ドコモ光工事開通月を含む4カ月目に基本メールアドレス宛へ案内メールが届き、登録翌月末日(営業日)に振込

振込時期が遅いほど、申請メールを見落として受け取り損ねるリスクが高まります。長期間の通知忘れがないよう、申込時にカレンダーにリマインダーを設定するのがおすすめです。

判断軸③:受取手続きの簡単さ(口座登録 vs メール申請)

受取手続きの形式は大きく2種類です。

申込時・案内時の口座登録 :指定フォームで振込先口座を登録

:指定フォームで振込先口座を登録 メール申請:振込時期にプロバイダから送付されるメールを確認して口座登録

メール申請型は、申請メールを見落とすと受け取れない仕様のため、メールフィルタの設定や定期確認が必須です。プロバイダのドメイン(例:gmobb.jp、ocn.ne.jp等)を許可リストに登録しておきましょう。

判断軸④:オプション・有料サービスの加入条件

高額キャッシュバックの窓口の一部には、有料オプションの同時加入を条件にしているケースがあります。最低契約期間や月額料金の発生で、結果的にキャッシュバックを上回るコストがかかる場合もあります。

オプションの月額料金:0円〜数千円

最低利用期間:1か月〜12か月

解約タイミング:利用期間を満たせば解約可能なケースが多い

オプション同時加入条件のある窓口を選ぶ場合は、利用期間とトータルコストを必ず試算してください。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 キャッシュバックの失効でいちばん多いのは、受取手続き案内メールの見落としです。受信箱には届いていても、迷惑メールフォルダや別タブに振り分けられて気づかない、というパターンが目立ちます。 対策はシンプルで、申し込んだその日に「プロバイダのドメインを許可リストに追加」「振込予定月のリマインダー登録」の2つを済ませるだけ。受取時期が遅い窓口ほど効果が大きいので、ここは省かずやっておきましょう。

キャンペーン適用条件と受取までの流れ

キャッシュバックを確実に受け取るには、申込から振込までの流れと、各ステップでの注意点を把握しておくことが大切です。本章では一般的なプロバイダWEB特設サイト経由を例に、5つのステップで整理します。

STEP1:WEB特設サイトで申し込み

プロバイダ(OCN インターネット・@nifty・GMOとくとくBB等)のWEB特設サイトから、キャッシュバック対象のキャンペーンページで申し込みます。本人確認情報・連絡先メール・利用希望日を入力する程度で、5〜10分程度で完了します。

STEP2:工事日決定・開通工事

申込後、プロバイダから工事日調整の連絡がきます。新規工事の場合は1か月前後、転用・事業者変更の場合は工事不要(切替日のみ調整)が一般的です。開通工事は宅内立ち会いが基本となります。

STEP3:利用開始・最低利用期間のカウント

開通日から利用開始です。多くのプロバイダWEB特設サイトのキャンペーンは、「開通後一定期間の継続利用」がキャッシュバック適用条件に含まれています。短期解約は対象外になる仕様です。

STEP4:キャッシュバック申請メールの受信

振込予定月の前月〜当月に、プロバイダから申請手続き案内のメールが届きます。メール本文のリンクから、振込口座情報を登録します。

このメールが届く時期は、プロバイダによって以下のように異なります。

OCN インターネット:ご利用開始月の3か月後の月末頃に口座登録メールが届き、現金還元はご利用開始月の4か月後の月

@nifty:開通月を含む8カ月目に振込

GMOとくとくBB:ドコモ光工事開通月を含む4カ月目に基本メールアドレス宛へ案内メールが届き、登録翌月末日(営業日)に振込

STEP5:振込先口座登録・振込

申請メールから振込先口座を登録すると、登録月の翌月などに口座へ振り込まれます。振込通知は、メールでの案内のみで通帳の入金チェックが基本です。

ドコモ光キャンペーンの注意点

キャッシュバック申込時に確認しておくべき注意点を、実例ベースで整理しました。

注意点①:オプション・有料サービス同時加入の確認

一部の窓口は、高額キャッシュバック適用条件として有料オプションの同時加入を求める場合があります。光電話・テレビ・セキュリティソフトなどです。

これらのオプションには月額料金(数百円〜数千円)が発生するため、長期間継続するとキャッシュバック金額を上回るコストがかかる可能性があります。利用予定がないオプションは、最低利用期間後に必ず解約手続きを行ってください。

注意点②:最低利用期間と解約金(2年定期契約)

ドコモ光の標準契約は2年定期契約の自動更新です。契約期間内の解約には戸建て5,500円・マンション4,180円の解約金がかかります。短期間で他社に乗り換える可能性がある場合は、定期契約なしプランの選択も検討してください。

注意点③:10ギガ申込でも1ギガ料金が適用されるケース

10ギガプランの提供エリアは1ギガに比べて狭いため、提供エリア外の場合は申込内容の変更や1ギガプランでの再確認が必要になるケースがあります。10ギガ専用の特典(ワンコインキャンペーン等)は1ギガでは適用されないため、エリア外の場合は事前に確認しましょう。

注意点④:キャッシュバック受取前の解約は対象外

申込から受取までの期間中に解約すると、キャッシュバックの対象外となる場合があります。短期での解約予定がある場合は、受取時期と継続利用期間を必ず確認してください。

⚡ 注意点と適用条件を公式サイトで確認 有料オプションなしの現金額と受取条件をOCN公式で確認 GMOとくとくBBの公式サイトを見る ▶

ドコモ光キャンペーンのよくある質問

Q. ドコモ光のキャッシュバックはいつもらえますか? 申込窓口とプロバイダで異なります。OCNインターネットはご利用開始月の3か月後の月末頃に口座登録メールが届き、現金還元はご利用開始月の4か月後の月です。@niftyは開通月を含む8カ月目に振込、GMOとくとくBBはドコモ光工事開通月を含む4カ月目に基本メールアドレス宛へ案内メールが届き、登録翌月末日(営業日)に振り込まれます。いずれも開通・継続利用・口座登録などの条件があります。

Q. ドコモのdポイント還元と現金キャッシュバックは併用できますか? 併用できます。ドコモ公式のdポイント還元(期間・用途限定)はどの窓口から申し込んでも一律で適用され、プロバイダWEB特設サイト経由ならさらに独自の現金キャッシュバックを上乗せで受け取れます。窓口によって独自特典が付くかが変わるため、両方を最大化したい場合はプロバイダWEB特設サイト経由がおすすめです。

Q. すでにドコモ光ユーザーでも適用できるキャンペーンはありますか? 適用できるキャンペーンはありますが、ドコモ光10ギガのワンコインキャンペーンは「ドコモ光 1ギガ」からのプラン変更が対象外です。プロバイダ変更や契約変更で受けられる特典は窓口ごとに異なるため、契約中プロバイダのキャンペーンページとドコモ光公式サイトで確認してください。

Q. ドコモ光のキャンペーン額で「有料オプションなしで対象になる金額」が一番大きいのはどこですか? 有料オプションなしで対象になる現金キャッシュバックは以下の通りです。いずれも開通・継続利用・受取手続きなどの条件があります。

・OCN インターネット × ドコモ光:1ギガ 新規・事業者変更で37,000円、10ギガ 新規で55,000円

・@nifty with ドコモ光:1ギガで20,000円、10ギガで35,000円

・GMOとくとくBB ドコモ光:有料オプションなし・全員対象で1ギガ39,000円(新規・事業者変更)、10ギガ57,000円(新規)。転用は1ギガ33,000円・10ギガ36,000円

GMOとくとくBBは追加条件なしで高額の現金キャッシュバックを受け取れ、高性能Wi-Fiルーターの無料レンタルも付帯します。ドコモ公式の乗り換え特典は最大100,000ptのdポイント(期間・用途限定)で、現金キャッシュバックとは別枠です。

Q. ドコモ光×OCNやドコモ光×@niftyも候補にしていいですか? 候補に入れて問題ありません。OCN インターネットは1ギガ新規・事業者変更37,000円、10ギガ新規55,000円の現金キャッシュバックがあり、@niftyは1ギガ20,000円、10ギガ35,000円の現金キャッシュバックがあります。金額だけでなく、受取時期・口座登録手続き・速度評判・サポート体制の好みで選んでください。

監修者アドバイス 💡 高木健太朗 「とにかく一番お得な窓口を教えて」という質問はとても多いのですが、プロバイダ選びは金額だけで決めると、契約後に後悔することがあります。キャッシュバック額・速度評判・Wi-Fiルーターの貸し出しの3つを並べて見ると、自分に合う窓口が見えやすくなります。 たとえばGMOとくとくBBはキャッシュバックの上限が大きいだけでなく、高性能Wi-Fiルーターの無料レンタルやv6プラス標準対応など、ネットの使い心地に直結する要素も整っています。金額の数字だけでなく、こうした「申し込み後の使いやすさ」も視野に入れて選んでください。