ビッグローブ光のキャンペーン総合比較｜公式最大85,000円と代理店CBを独自基準で評価

マイナビニュース ヒカリノトリセツ運営チームが、指定の3窓口(ビッグローブ光公式特設サイト・株式会社NEXT・アウンカンパニー)のキャンペーン条件を確認しました。この記事では、工事費割引やスマホセット割を混ぜず、まず有料オプションなしで対象になる現金キャッシュバックを軸に比較します。

この記事の結論 ビッグローブ光の現金キャッシュバックは、最大額なら公式特設サイト、早く受け取りたいならNEXTまたはアウンカンパニーが候補です。公式特設サイトはクーポンコードBWS利用で10ギガ85,000円・1ギガ65,000円まで狙えますが、12カ月目と24カ月目の受取手続きが必要です。NEXTとアウンカンパニーは10ギガ50,000円・1ギガ30,000円で、受取時期が早い点がメリットです。 窓口 有料オプションなしの現金CB 受取時期 向いている人 導線 現金CB最大 BIGLOBE

公式特設 10ギガ:85,000円

1ギガ:65,000円 12カ月目+24カ月目

手続き必須 最高額を狙いたい人 公式特設へ → 早さ重視 NEXT 10ギガ:50,000円

1ギガ:30,000円 開通月の翌月末 翌月末に受け取りたい人 NEXTへ → 手続き簡単 アウン

カンパニー 10ギガ:50,000円

1ギガ:30,000円 開通確認後

最短即日 早さと電話相談を重視する人 アウンへ → ※2026年6月時点。公式特設サイトはクーポンコードBWS利用時の金額です。各窓口とも開通・継続利用・支払い方法登録・受取手続きなど所定条件があります。工事費実質無料、解約金還元、スマホセット割は現金CBとは分けて確認してください。

比較基準 本記事では、現金キャッシュバック額・受取時期・手続きのわかりやすさを分けて比較します。「最大◯円相当」「工事費実質無料」「スマホセット割」まで合算すると実際に振り込まれる現金額が見えにくくなるため、まず現金CBだけを基準にします。 本記事では、を分けて比較します。「最大◯円相当」「工事費実質無料」「スマホセット割」まで合算すると実際に振り込まれる現金額が見えにくくなるため、まず現金CBだけを基準にします。

結論:最大額なら公式特設、早さならNEXT・アウンカンパニー

ビッグローブ光のキャンペーンは、どの窓口から申し込むかで現金キャッシュバック額と受取時期が変わります。現金額だけで見ると、もっとも高いのはBIGLOBE公式特設サイトです。

現金CBの最大額を重視する人 : BIGLOBE公式特設サイト。クーポンコードBWS利用で10ギガ85,000円、1ギガ65,000円。

: BIGLOBE公式特設サイト。クーポンコードBWS利用で10ギガ85,000円、1ギガ65,000円。 受取の早さを重視する人 : NEXT。10ギガ50,000円、1ギガ30,000円を開通月の翌月末に振込。

: NEXT。10ギガ50,000円、1ギガ30,000円を開通月の翌月末に振込。 開通確認後できるだけ早く受け取りたい人: アウンカンパニー。10ギガ50,000円、1ギガ30,000円を開通確認後、最短即日で振込。

ただし、公式特設サイトの満額は12カ月目と24カ月目に分かれており、それぞれ受取手続きが必要です。2年以上使う予定があり、申請を忘れず管理できるなら公式特設サイト、早くシンプルに受け取りたいなら代理店窓口が選びやすいです。

比較基準は「有料オプションなしの現金CB」

この記事では、BIGLOBE光テレビやルーター同時購入などの追加特典を合算せず、ネット契約だけで対象になる現金キャッシュバックを基準にします。工事費実質無料や他社解約金還元はお得な特典ですが、現金CBとは性質が違うため、別枠で整理します。

最大額を重視する方へ 公式特設サイトはクーポンコードBWS利用で、10ギガ85,000円・1ギガ65,000円の現金CBが狙えます。 BIGLOBE公式特設サイトを見る

ビッグローブ光の公式キャンペーン一覧

BIGLOBEが公式に用意している特典には、現金キャッシュバック、工事費実質無料、他社解約金還元、スマホセット割などがあります。申込窓口によって独自キャッシュバックは変わりますが、工事費割引やスマホセット割などの公式特典は条件を満たせば利用できます。

公式特典と申込窓口別CBは分けて考える

特典 内容 注意点 公式特設キャッシュバック クーポンコードBWS利用で10ギガ85,000円、1ギガ65,000円 12カ月目と24カ月目に分割。受取手続きが必要 新規工事費実質無料 新規工事費最大28,600円相当を月額割引 分割払い期間中に解約すると残債請求あり 他社解約金サポート 他社解約時の契約解除料・工事費残金・撤去費用相当を最大40,000円還元 乗り換え対象。書類提出が必要 au/UQスマホセット割 対象スマホ料金が最大1,100円/月割引 BIGLOBE光電話の申込みが必要

自動適用と受取手続きが必要な特典

工事費実質無料は月額料金からの分割割引で、原則として別途受取手続きは不要です。一方、現金キャッシュバックや他社解約金サポートは、メール案内・マイページ・書類提出など所定の手続きが必要です。auスマートバリューやUQモバイル自宅セット割も、BIGLOBE光電話を含めた条件を満たしたうえで申込みが必要です。

ビッグローブ光の申込窓口別キャッシュバック比較

指定の3窓口を、現金キャッシュバック額・受取時期・手続きで比較します。金額順では公式特設サイトが最も高額ですが、受取までの早さではNEXTとアウンカンパニーが有利です。

公式特設・NEXT・アウンカンパニーの比較表

申込窓口 現金CB 受取・注意点 申込み BIGLOBE公式特設

最高額を狙いたい人向け 10ギガ85,000円

1ギガ65,000円 12カ月目+24カ月目

クーポンコードBWS入力、マイページで受取手続き 公式特設で確認 NEXT

翌月末に受け取りたい人向け 10ギガ50,000円

1ギガ30,000円 開通月の翌月末

SMSフォームまたは電話で口座登録 NEXTで確認 アウンカンパニー

電話相談や早期振込を重視する人向け 10ギガ50,000円

1ギガ30,000円 開通確認後、最短即日

1〜14日前後かかる場合あり アウンで確認

現金CB最大 BIGLOBE公式特設 現金CB: 10ギガ85,000円 / 1ギガ65,000円 受取: 12カ月目+24カ月目 クーポンコードBWS入力とマイページ手続きが必要です。 公式特設で確認 NEXT 現金CB: 10ギガ50,000円 / 1ギガ30,000円 受取: 開通月の翌月末 SMSフォームまたは電話で口座登録します。 NEXTで確認 アウンカンパニー 現金CB: 10ギガ50,000円 / 1ギガ30,000円 受取: 開通確認後、最短即日 1〜14日前後かかる場合があります。 アウンで確認

※2026年6月時点。キャンペーン内容・条件は予告なく変更される場合があります。申込み前に各窓口の最新条件を確認してください。

BIGLOBE公式特設サイトの65,000円・85,000円の中身

BIGLOBE公式特設サイトは、申込み時にクーポンコードBWSを利用すると、10ギガは85,000円、1ギガは65,000円の現金キャッシュバックが対象になります。

公式特設キャッシュバックの内訳 10ギガで申し込む場合 85,000円 12カ月目 55,000円 24カ月目 30,000円 1ギガで申し込む場合 65,000円 12カ月目 35,000円 24カ月目 30,000円

満額受け取るためのチェックポイント 申込み時にクーポンコードBWSを利用する（24カ月目の30,000円はクーポン適用による増額分です） 12カ月目と24カ月目の受取手続きを忘れない 案内メールを確認し、マイページから期限内に手続きする 工事費実質無料、他社解約金サポート、スマホセット割は現金CBとは別枠の特典です。実際に振り込まれる現金額とは分けて確認しましょう。

NEXT・アウンカンパニーの違い

NEXTとアウンカンパニーは、どちらも10ギガ50,000円・1ギガ30,000円の現金キャッシュバックです。金額は同じなので、受取時期と申込み後のサポートで選ぶとわかりやすいです。

NEXT(株式会社NEXT):翌月末に受け取りたい人向け

NEXTは、ビッグローブ光成約後に自動で届くSMSからフォームへアクセスし、振込先口座を登録するだけで申請できます。フォーム入力が不安な場合は電話登録にも対応しています。キャッシュバックは開通月の翌月末日に指定口座へ振り込まれます。

対象は新規申込・転用・事業者変更で、10ギガは50,000円、1ギガは30,000円です。開通月を含め8カ月以上の継続利用、開通翌月末までのKDDI請求支払い方法登録などが条件です。

アウンカンパニー:開通確認後できるだけ早く受け取りたい人向け

アウンカンパニーも、SMSの登録ページまたは電話で口座を登録する形式です。開通確認後、最短即日で振込手続きが行われます。ただし、土日祝やデータ連携状況によって、工事完了から振込まで1週間〜14日前後かかる場合があります。

対象は新規申込・転用・事業者変更で、10ギガは50,000円、1ギガは30,000円です。こちらも8カ月以上の継続利用、支払い方法登録、6カ月後の月末までの開通などが条件です。

au/UQのスマホセット割と適用条件

ビッグローブ光は、auスマートバリューとUQモバイル自宅セット割の対象です。対象プランを利用していれば、スマホ料金が最大1,100円/月割引されます。ただし、割引を受けるにはBIGLOBE光電話の申込みが必要です。

auスマートバリュー:auスマホ1台あたり最大1,100円/月

auスマホ契約者は、ビッグローブ光とBIGLOBE光電話を組み合わせることで、auスマートバリューの対象になります。家族のauスマホも対象にできるため、複数台利用している家庭では毎月の通信費削減につながります。

UQモバイル自宅セット割:UQ1台あたり最大1,100円/月

UQモバイル契約者も、ビッグローブ光とBIGLOBE光電話を組み合わせることで自宅セット割の対象になります。スマホセット割は現金キャッシュバックではなく月額料金の割引なので、CB額とは分けて比較しましょう。

現金CBと割引額のシミュレーション

ここでは、現金キャッシュバックと新規工事費実質無料を合算した「還元・割引額の目安」を確認します。スマホセット割や他社解約金還元は、利用状況によって対象外になることがあるため、下表には含めていません。

10ギガで申し込む場合

窓口 現金CB 新規工事費割引 還元・割引額の目安 BIGLOBE公式特設 85,000円 28,600円相当 113,600円相当 NEXT 50,000円 28,600円相当 78,600円相当 アウンカンパニー 50,000円 28,600円相当 78,600円相当

計算根拠: 現金CB + 新規工事費割引28,600円相当。BIGLOBE公式特設は85,000円 + 28,600円 = 113,600円相当、NEXT・アウンカンパニーは50,000円 + 28,600円 = 78,600円相当です。スマホセット割・他社解約金サポートは含めていません。工事費割引は月額割引であり、現金振込ではありません。

1ギガで申し込む場合

窓口 現金CB 新規工事費割引 還元・割引額の目安 BIGLOBE公式特設 65,000円 28,600円相当 93,600円相当 NEXT 30,000円 28,600円相当 58,600円相当 アウンカンパニー 30,000円 28,600円相当 58,600円相当

計算根拠: 現金CB + 新規工事費割引28,600円相当。BIGLOBE公式特設は65,000円 + 28,600円 = 93,600円相当、NEXT・アウンカンパニーは30,000円 + 28,600円 = 58,600円相当です。スマホセット割・他社解約金サポートは含めていません。工事費割引は月額割引であり、現金振込ではありません。

キャンペーン申請の注意点

ビッグローブ光のキャンペーンは、金額だけでなく受取条件の確認が重要です。特に以下の3点は申込み前にチェックしてください。

注意点1:公式特設は12カ月目・24カ月目に手続きが必要

公式特設サイトのキャッシュバックは、12カ月目と24カ月目に分かれて受け取ります。対象月の案内メールを見落としたり、マイページでの手続きを忘れたりすると受け取れません。公式特設サイトを選ぶ場合は、契約直後にカレンダーへ登録しておきましょう。

注意点2:代理店CBは8カ月以上の継続利用が条件

NEXTとアウンカンパニーのキャッシュバックは、開通月を含め8カ月以上の継続利用が条件です。短期解約や料金不払いによる強制解約の場合、キャッシュバック金額の返還や違約金請求の対象になる場合があります。

注意点3:「実質無料」「相当額」は現金振込ではない

工事費実質無料は、工事費相当額を月額料金から分割で割り引く仕組みです。現金が振り込まれるわけではありません。スマホセット割も月額料金の割引なので、現金CB額とは分けて判断しましょう。

監修者アドバイス 高木健太朗 キャンペーン比較では、現金で振り込まれる金額と、月額割引・相当額を分けることが大切です。金額だけなら公式特設サイトが強いですが、12カ月目・24カ月目の手続きが不安なら、早期振込の代理店窓口を選ぶ方が取りこぼしを防ぎやすくなります。

ビッグローブ光のキャンペーンに関するよくある質問

Q. ビッグローブ光のキャンペーンで現金キャッシュバックが一番高いのはどこですか?

A. 指定の3窓口では、BIGLOBE公式特設サイトが最も高額です。クーポンコードBWS利用で10ギガ85,000円、1ギガ65,000円です。ただし12カ月目と24カ月目に分割され、受取手続きが必要です。

Q. 早く受け取りたい場合はどこがおすすめですか?

A. 受取の早さを重視するならNEXTまたはアウンカンパニーが候補です。NEXTは開通月の翌月末、アウンカンパニーは開通確認後、最短即日で振込手続きが行われます。

Q. NEXTとアウンカンパニーの金額は違いますか?

A. 現行条件では、どちらも10ギガ50,000円、1ギガ30,000円です。金額は同じなので、翌月末振込のNEXTか、開通確認後の早期振込を打ち出すアウンカンパニーかで選ぶとわかりやすいです。

Q. 工事費実質無料やスマホセット割は現金CBに含めますか?

A. 含めません。工事費実質無料は月額料金からの分割割引、スマホセット割はスマホ料金の割引です。実際に振り込まれる現金キャッシュバックとは分けて確認しましょう。

Q. 10ギガと1ギガで受け取れる金額は変わりますか?

A. 変わります。公式特設サイトは10ギガ85,000円・1ギガ65,000円、NEXTとアウンカンパニーは10ギガ50,000円・1ギガ30,000円です。

まとめ:こんな人にはこの窓口がおすすめ

ビッグローブ光のキャンペーンは、申込窓口によって現金キャッシュバック額と受取時期が大きく変わります。今回比較した3窓口の中では、クーポンコードBWSを使えるBIGLOBE公式特設サイトが最も高額です。

ただし、公式特設サイトは12カ月目と24カ月目に分かれて受け取るため、手続き忘れには注意が必要です。早く現金を受け取りたい方は、金額は下がるもののNEXTやアウンカンパニーも候補になります。

金額を最優先する方 : BIGLOBE公式特設サイト。10ギガ85,000円、1ギガ65,000円。

: BIGLOBE公式特設サイト。10ギガ85,000円、1ギガ65,000円。 翌月末に受け取りたい方 : NEXT。10ギガ50,000円、1ギガ30,000円。

: NEXT。10ギガ50,000円、1ギガ30,000円。 電話相談や開通確認後の早期振込を重視する方: アウンカンパニー。10ギガ50,000円、1ギガ30,000円。

総合的には、2年以上使う予定があり、12カ月目・24カ月目の受取手続きを管理できるなら、公式特設サイトを第一候補にするのがわかりやすい選び方です。

一押し 迷ったらBIGLOBE公式特設サイト クーポンコードBWS利用で、10ギガは85,000円、1ギガは65,000円の現金CB。2年以上使う予定があり、12カ月目・24カ月目の手続きを管理できる方に向いています。 BIGLOBE公式特設サイトを見る 早く受け取りたい方は、代理店窓口も比較しておきましょう。 NEXTも確認する アウンも確認する ※2026年6月時点。最新の金額・条件・対象期間は申込前に各窓口の公式サイトでご確認ください。