光回線の解約方法と違約金｜損しないための手続きガイド

「光回線を解約したいけど、違約金がいくらかかるのか不安…」「解約の手続きは何から始めればいい？」とお悩みではありませんか。

光回線の解約では、違約金（契約解除料）だけでなく工事費の残債や撤去費用など、合計で数万円の費用が発生するケースも珍しくありません。

本記事では、光回線の解約時にかかる費用の種類から主要10社の比較、違約金を0円にする方法まで、損しないための手続きガイドをわかりやすく解説します。

この記事でわかること 光回線の解約時にかかる4種類の費用と相場

2022年7月の法改正で変わった違約金のルール

主要光回線10社の解約費用比較表

解約手続きの具体的な5ステップ

違約金を0円にする5つの方法とおすすめ乗り換え先

光回線の解約時にかかる費用は4種類

光回線を解約するとき、多くの方は「違約金」だけを気にしがちです。

しかし実際には、違約金以外にも最大3種類の費用が発生する可能性があります。

まずは解約時にかかる費用の全体像を把握しましょう。

① 契約解除料（違約金）

契約解除料は、契約期間の途中で解約した場合に発生する費用です。

2年契約や3年契約のプランでは、更新月以外の解約で違約金がかかります。

2022年7月以降の新規契約では、違約金の上限が月額料金1ヶ月分までに制限されました。

そのため、新契約の場合は3,000〜6,000円程度が相場です。

② 工事費の残債（分割払いの未払い分）

多くの光回線では、開通工事費を分割払いで支払います。

「工事費実質無料」をうたうサービスは、分割払いと同額の割引を毎月適用する仕組みです。

そのため、契約期間の途中で解約すると割引が終了し、残りの工事費が一括請求されます。

たとえば工事費44,000円を36回分割で支払い中に12ヶ月で解約した場合、残り24ヶ月分の約29,000円が請求される計算です。

プロのアドバイス 💡 「実質無料」という言葉を「工事費が0円になる」と思い込んでいる方が非常に多いです。 実際は毎月の分割払いを同額の割引で相殺しているだけなので、途中解約すると割引が消えて残債だけが残ります。契約前に「工事費の分割回数」と「契約期間」が一致しているかを必ず確認してください。 ずれている場合、契約期間を満了しても工事費の残債が残るケースがあります。

③ 撤去工事費

撤去工事費は、自宅に引き込んだ光ファイバーを撤去する際にかかる費用です。

すべての回線で必要なわけではなく、サービスによって対応が異なります。

auひかり（戸建て） ：撤去費31,680円（契約時期により任意の場合あり）

：撤去費31,680円（契約時期により任意の場合あり） NURO光 ：撤去費11,000円（撤去は任意で選択可能）

：撤去費11,000円（撤去は任意で選択可能） コミュファ光 ：撤去費13,200円

：撤去費13,200円 ドコモ光・ソフトバンク光など：原則撤去費なし

賃貸住宅の場合、大家さんや管理会社から原状回復を求められると撤去が必要になることもあります。事前に確認しておきましょう。

④ プロバイダの解約金

回線事業者とプロバイダを別々に契約している場合、プロバイダ側でも解約金が発生する可能性があります。

近年はプロバイダ一体型（ドコモ光、ソフトバンク光など）が主流のため、別途プロバイダ解約金が発生するケースは少なくなっています。

ただし、フレッツ光を個別契約している方は、プロバイダの契約状況も確認してください。

プロのアドバイス 💡 解約費用は違約金だけでなく撤去費や工事費残債もあり、契約時期やプランで大きく変わります。 解約前に「自分の契約で何がいくらかかるか」を先に確認し、乗り換え先の負担キャンペーンで相殺する方法が現実的です。

【2022年7月の法改正】違約金の上限は月額料金まで

2022年7月1日に改正電気通信事業法が施行され、光回線の違約金に関するルールが大きく変わりました。

この法改正により、契約解除料の上限は月額料金1ヶ月分までに制限されています。

新ルールの対象になる契約・ならない契約

新ルールが適用されるのは、2022年7月1日以降に締結された契約です。

新契約の場合、違約金は月額料金相当額が上限のため、戸建てで4,000〜6,000円程度、マンションで2,000〜4,000円程度に収まります。

一方、2022年6月30日以前に契約した方は旧ルールが適用され、回線によっては10,000〜30,000円の違約金が発生する可能性があります。

旧契約（2022年6月以前）の人が注意すべきこと

旧契約の方は、新ルールの恩恵を受けられません。

「法改正で違約金が安くなった」と思い込んでいると、想定外の請求が届く可能性があります。

自分の契約がどちらに該当するかは、以下の方法で確認できます。

契約書類の契約日を確認する

各回線のマイページにログインして契約情報を確認する

サポート窓口に電話して確認する

旧契約の方は、更新月での解約や違約金負担キャンペーンの活用を検討しましょう。

プロのアドバイス 💡 旧契約のまま放置して一番損をしやすいのは、「法改正で違約金が安くなったはず」と思い込んで確認せずに解約するパターンです。 まずはマイページで「契約日」と「現在の違約金額」を確認してください。 旧契約で違約金が高額な場合は、無理に解約するよりも乗り換え先の違約金負担キャンペーンで相殺する方が現実的です。

主要光回線10社の解約費用を比較

ここでは主要な光回線10社の解約費用を一覧で比較します。

違約金だけでなく、工事費残債や撤去費を含めたトータルの解約費用で判断することが重要です。

解約金比較表（戸建て/マンション別）

以下はすべて2022年7月以降の新契約を基準にした金額です。旧契約の場合はこれより高額になる可能性があります。

回線名 違約金（戸建て） 違約金（マンション） 工事費 撤去費 ドコモ光 5,500円 4,180円 22,000円（実質無料） 原則なし ソフトバンク光 5,720円 4,180円 31,680円（実質無料） 原則なし auひかり 4,730円 2,290円 41,250円（実質無料） 31,680円（戸建て） NURO光 3,850円 528円 44,000円（実質無料） 11,000円（任意） 楽天ひかり 5,280円 4,180円 22,000円（実質無料） 原則なし ビッグローブ光 4,230円 3,360円 28,600円（実質無料） 原則なし So-net光 4,580円 3,480円 26,400円（実質無料） 原則なし OCN光 ※ ※ ※ ※ @nifty光 4,840円 3,630円 22,000円（実質無料） 原則なし コミュファ光 5,170円 4,070円 27,500円（実質無料） 13,200円 ※2026年3月時点、新契約（2022年7月以降）基準。旧契約は10,000〜30,000円の違約金が発生する場合あり。OCN光はサービス移行中のため最新情報は公式サイトで確認してください。

工事費残債が残りやすい回線はどれ？

工事費が高額な回線ほど、途中解約時の残債リスクが大きくなります。

特に注意が必要なのは以下の回線です。

NURO光 ：工事費44,000円（36回分割）→ 1年で解約すると約29,000円の残債

：工事費44,000円（36回分割）→ 1年で解約すると約29,000円の残債 auひかり ：工事費41,250円（23回分割）→ 1年で解約すると約21,000円の残債

：工事費41,250円（23回分割）→ 1年で解約すると約21,000円の残債 ソフトバンク光：工事費31,680円（24回分割）→ 1年で解約すると約15,800円の残債

「実質無料」はあくまで契約期間を満了した場合にのみ成立する仕組みです。途中解約では残債が一括請求されるので注意しましょう。

auひかりの撤去費は一律で覚えない方がいいです。実際は契約時期やプランで扱いが違うので、解約前に「自分の契約で撤去が必須か」を先に確認してください。回避よりも、乗り換え先の負担キャンペーンで相殺する発想の方が現実的です。

光回線を解約する手順【5ステップ】

光回線の解約手続きは、以下の5ステップで進めます。

事前に流れを把握しておくことで、スムーズに解約できます。

Step1. 契約内容・更新月を確認する

まずは現在の契約内容を確認します。確認すべきポイントは以下のとおりです。

契約プラン（2年契約 or 3年契約 or 縛りなし）

更新月（契約満了月）がいつか

工事費の残債がいくら残っているか

契約日が2022年7月以降か以前か

確認方法は、各回線のマイページまたはサポート窓口への電話が一般的です。

更新月は「契約月と同じ月」とは限りません。回線によって計算方法が異なるため、必ずマイページや契約書類で正確な月を確認してください。

プロのアドバイス 💡 更新月を「申し込み日」から数えて計算している方がいましたが、実際は「工事開通日」からの起算です。 そのため1ヶ月ずれてしまうことが多いんです！ もし申し込み日しかわからない場合は、申し込み日から起算した更新月の1ヶ月前に光回線事業者へ連絡してください。そうすれば更新月内に解約できます。

Step2. 解約の申し込み（電話 or Web）

契約内容を確認したら、回線事業者に解約を申し込みます。

解約の受付方法は回線によって異なります。

電話のみ ：auひかり、NURO光など

：auひかり、NURO光など Web受付あり：ドコモ光、ソフトバンク光、楽天ひかりなど

電話窓口は混み合うことが多いため、30分程度の時間を確保しておきましょう。Web受付が可能な回線は、マイページから手続きした方がスムーズです。

Step3. レンタル機器を返却する

解約手続きが完了したら、レンタルしていた機器を返却します。

返却が必要な機器は主に以下のとおりです。

ONU（光回線終端装置）

ホームゲートウェイ

Wi-Fiルーター（レンタルの場合）

返却キットが届く場合は、同梱の伝票で着払い発送します。期限内に返却しないと機器損害金（数千〜数万円）を請求されるため注意してください。

Step4. 撤去工事の立ち会い（必要な場合）

撤去工事が必要な場合は、作業員の訪問に立ち会います。

撤去工事は30分〜1時間程度で完了するのが一般的です。auひかりの戸建てプランなど、撤去が必須の回線では日程調整が必要になります。

なお、多くの光コラボ（ドコモ光、ソフトバンク光など）では撤去工事は不要です。

Step5. 最終請求を確認する

解約後、最終月の利用料金と解約に伴う費用が請求されます。

請求内容に以下が含まれていないか確認しましょう。

契約解除料（違約金）

工事費の残債

撤去工事費

最終月の月額料金

不明な請求がある場合は、解約後でもサポート窓口に問い合わせが可能です。

違約金を0円にする5つの方法

光回線の違約金は、工夫次第で0円にすることが可能です。

自分の状況に合った方法を選びましょう。

① 更新月（契約満了月）に解約する

最もシンプルな方法は、更新月に解約することです。

更新月であれば契約解除料は0円になります。ただし、工事費の残債が残っている場合はその分の支払いが必要です。

更新月は一般的に契約満了月とその翌月・翌々月の3ヶ月間に設定されていることが多いですが、回線によって異なります。事前にマイページで確認しておきましょう。

② 違約金負担キャンペーンのある回線に乗り換える

更新月を待てない場合は、他社の違約金負担キャンペーンを利用する方法が最もおすすめです。

ソフトバンク光やauひかりなどでは、乗り換え時に発生した解約費用を還元してくれるキャンペーンを実施しています。

詳しくは次のセクション「違約金を負担してくれる光回線おすすめ5選」で解説します。

③ 縛りなしプランに変更してから解約する

一部の回線では、契約途中でも縛りなしプランへの変更が可能です。

縛りなしプランに切り替えた後に解約すれば、契約解除料は発生しません。

ただし、月額料金が数百円高くなるケースがほとんどです。更新月まで数ヶ月ある場合は、プラン変更して解約する方が安くなることがあります。

④ 事業者変更・転用を利用する（光コラボ間）

現在の回線が光コラボ（ドコモ光、ソフトバンク光、ビッグローブ光など）の場合、事業者変更という手続きで別の光コラボに乗り換えが可能です。

事業者変更のメリットは以下のとおりです。

開通工事が不要（NTTの回線をそのまま利用）

ネットが使えない期間がほぼ発生しない

工事費がかからない

ただし、事業者変更でも元の回線の契約解除料はかかる場合があります。また、フレッツ光から光コラボへの乗り換えは「転用」と呼ばれ、同様に工事不要で切り替えできます。

光コラボ間の乗り換えについて詳しくは、光回線の乗り換え方法ガイドをご覧ください。

プロのアドバイス 💡 事業者変更や転用をすると、元の事業者が提供していたルーターは返却が必要です。 それを知らずに切り替えると無線が使えなくなることがあります。 今の契約でどこまでが含まれているか、必ず事前に確認してください。

⑤ 引っ越し先で同じ回線を継続する

引っ越しが解約の理由であれば、移転手続きで同じ回線を継続する方法もあります。

移転であれば解約扱いにならないため、違約金や工事費残債の一括請求を避けられます。

ただし、移転先がサービス提供エリア外の場合は利用できません。また、移転工事費が別途発生するケースもあるため、事前に確認が必要です。

違約金を負担してくれる光回線おすすめ5選

乗り換え先の光回線が解約費用を負担してくれれば、実質0円で乗り換えが可能です。

ここでは、違約金負担キャンペーンを実施している光回線の中から、おすすめの5社を紹介します。

ソフトバンク光（最大10万円還元）

ソフトバンク光の「あんしん乗り換えキャンペーン」では、他社からの乗り換えで発生した解約費用を最大100,000円まで普通為替で還元してくれます。

負担の対象は、違約金・工事費残債・撤去費など幅広い費用が含まれます。

申請には他社の解約費用が記載された証明書の提出が必要です。

ソフトバンク・ワイモバイルユーザーはスマホセット割（おうち割 光セット）も適用されるため、家族全体の通信費を抑えられます。

ソフトバンク光の評判・詳細についてはソフトバンク光の評判記事で解説しています。

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auひかり（最大3万円相当）

auひかりの「乗りかえスタートサポート」では、他社の解約費用を最大30,000円相当まで還元してくれます。

還元方法はau PAY残高10,000円＋月額割引20,000円分の組み合わせです。

独自回線のため通信速度が安定しやすく、au・UQモバイルユーザーはスマホセット割も適用されます。

auひかりの評判・詳細についてはauひかりの評判記事で解説しています。

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ドコモ光（最大10万ポイント還元）

ドコモ光の乗り換え特典では、dポイント最大100,000pt（期間・用途限定）が還元されます。

dポイントはコンビニや飲食店など幅広い店舗で利用できるため、使い勝手のよい還元方法です。

ドコモユーザーはスマホセット割（ドコモ光セット割）で毎月最大1,210円×家族分の割引が適用されるため、家族利用でのメリットが大きい回線です。

ドコモ光の評判・詳細についてはドコモ光の評判記事で解説しています。

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GMOとくとくBB光（最大6万円）

GMOとくとくBB光では、他社からの乗り換え時に最大60,000円のキャッシュバックで解約費用を補助してくれます。

GMOとくとくBB光は縛りなし（契約期間なし）のプランが特徴で、いつ解約しても違約金が発生しません。

スマホセット割がないキャリア（ahamo、povo、LINEMOなど）のユーザーにとっては、月額料金自体が安いためおすすめです。

GMOとくとくBB光の評判・詳細についてはGMOとくとくBB光の評判記事で解説しています。

▶ スマホセット割で選ぶ光回線の詳しい解説はこちら

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コミュファ光（全額負担・東海エリア限定）

コミュファ光は、他社からの乗り換えで発生した解約費用を上限なしで全額負担してくれます。

違約金・工事費残債・撤去費を含めて全額負担のため、解約費用が高額な場合に特にメリットが大きいサービスです。

ただし、提供エリアは東海4県（愛知・岐阜・三重・静岡）と長野県に限定されます。対象エリアにお住まいの方は、有力な選択肢となるでしょう。

コミュファ光の評判・詳細についてはコミュファ光の評判記事で解説しています。

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光回線の解約でよくある質問（FAQ）

光回線の解約に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q 解約したらすぐにネットが使えなくなる？ ▼ A A. 解約日（回線停止日）まではインターネットを利用できます。

多くの回線では、解約申し込みから実際の回線停止まで数日〜数週間の猶予があります。

乗り換えの場合は、新しい回線の開通日以降に旧回線を解約するとネットが使えない期間を最小限にできます。 Q 解約月の料金は日割りになる？ ▼ A A. 多くの光回線では、解約月の月額料金は日割りにならず1ヶ月分が請求されます。

そのため、月末に近いタイミングで解約した方が損をしにくいです。

ただし、一部の回線では日割り対応しているケースもあるため、契約中の回線に確認してみましょう。 Q 電話番号は引き継げる？ ▼ A A. NTTで発番された固定電話番号（アナログ発番）であれば、乗り換えても引き継げる場合があります。

ただし、光回線契約時に新規発番された「ひかり電話専用番号」は、他社に乗り換えると引き継げません。

番号を維持したい場合は、事前にNTTまたは契約中の回線事業者に確認してください。 Q 賃貸で撤去工事は必須？ ▼ A A. 賃貸住宅での撤去工事の要否は、大家さんや管理会社の方針によります。

原状回復を求められた場合は撤去が必要ですが、「そのままでよい」と言われれば撤去は不要です。

退去前に必ず管理会社に確認しましょう。 Q 解約と乗り換え、どちらが得？ ▼ A A. ほとんどのケースでは、乗り換えの方がお得です。

乗り換え先の違約金負担キャンペーンやキャッシュバックを利用すれば、解約費用を実質0円にできます。

単純に解約するだけでは違約金や工事費残債をそのまま負担することになるため、乗り換え先を検討した上で解約手続きを進めるのがおすすめです。

光回線の基礎知識について詳しくは、光回線とは？初心者向けガイドも参考にしてください。

まとめ

本記事では、光回線の解約時にかかる費用の種類から主要10社の比較、違約金を0円にする方法まで解説しました。

最後に、解約時に押さえておくべきポイントを整理します。

ポイント 内容 解約費用は4種類 違約金・工事費残債・撤去費・月額料金の最終請求 新契約は違約金が安い 2022年7月以降の契約は月額料金1ヶ月分が上限 更新月なら違約金0円 マイページや契約書で更新月を事前に確認 乗り換えが最もお得 違約金負担キャンペーンで実質0円にできる 手続きは5ステップ 契約確認→解約申込→機器返却→撤去工事→最終請求確認

解約費用を最小限にするには、更新月での解約か、違約金負担キャンペーンのある回線への乗り換えが最も効果的です。

とくにソフトバンク光やauひかりなど、最大10万円の違約金を負担してくれるサービスを活用すれば、解約費用を気にせず乗り換えできます。

まずはお使いの回線の契約内容と更新月を確認し、最適なタイミングで手続きを進めましょう。